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«Заплакали, заявив, что их везут убивать»: ФСБ рассекретила детали убийства нацистами 47 еврейских детей в 1942 году

29 сентября 2021, 01:55  •  34 • В России
Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило материалы уголовного дела в отношении главного врача курорта «Теберда», причастного к убийству нацистами более 40 детей еврейской национальности в годы Великой Отечественной войны. Главврач по поручению нацистов участвовал в составлении списков детей.
 
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве РИА Новости
 

ФСБ рассекретила уголовное дело в отношении главврача курорта «Теберда», который был причастен к убийству эвакуированных из нескольких санаториев СССР детей в декабре 1942 года.

«Переданы материалы рассекреченного уголовного дела, возбуждённого органом безопасности в отношении главного врача курорта «Теберда» (Ставропольский край, Карачаевская автономная область, Микояновский район), который был причастен к уничтожению детей еврейской национальности, эвакуированных на курорт из нескольких санаториев Советского Союза, в том числе из Крыма», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Отмечается, что 22 декабря 1942 года больные дети были собраны в одном помещении на курорте «Теберда». Нацисты приказали медицинскому персоналу погрузить детей в возрасте от трёх до 19 лет в герметично закупоренную машину. Большинство из них страдали костным туберкулёзом и не могли самостоятельно передвигаться.

«Когда маленьким пациентам объявили, что их якобы перевезут в черкесский детский дом, где их будут хорошо кормить, дети не поверили и заплакали, заявив, что их везут убивать», — приводятся в сообщении показания свидетелей.

Сообщается, что были убиты 47 еврейских детей. В составлении списков пациентов участвовал главврач учреждения. 

«Закончив погрузку больных детей в машину, последнюю закрыли, отъехав в лес, машину остановили, и в течение часа машина с больными детьми стояла, а один из гестаповцев наблюдал с часами в руках. После этого машина уехала в неизвестном направлении», — говорится в документах.

Также на russian.rt.com ФСБ опубликовала материалы вынесенного в Киеве приговора нацистам

В сообщении ФСБ отмечается, что машина оказалась «так называемой душегубкой, которая использовалась фашистами для отравления людей газом». Удушенные газом больные дети впоследствии были сброшены в Тебердинское ущелье.

При этом шестерым детям еврейской национальности удалось спастись. Медперсонал, оформлявший их в санатории при поступлении, либо не внёс информацию об их национальности, либо сделал ошибку в этой графе.

«Рассекреченные материалы в очередной раз подтверждают факты жестоких убийств нацистами мирного населения, в том числе невинных больных детей. Работа Федеральной службы безопасности Российской Федерации по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мы должны об этом помнить»

По словам военного историка, директора музея войск ПВО в посёлке Заря Юрия Кнутова, рассекреченные документы подтверждают ужасы так называемого «плана Ост».

«В соответствии с этим планом все больные дети, в том числе славяне, но в первую очередь евреи, подлежали уничтожению — за свою национальность. И, таким образом, когда проводились эти спецоперации, достаточно было сказать, что человек еврей, и его уже уничтожали, — объясняет эксперт. — При этом, когда начались первые казни в 1941 году, Гиммлер присутствовал в концлагерях, и его тревожило психологическое состояние немецких солдат, которые должны были убивать очень много людей. Поэтому вначале самые страшные казни проводились руками местного населения, путём привлечения коллаборационистов и предателей. Затем немцы начали разрабатывать газ «Циклон» для применения в концлагерях, чтобы можно было уничтожать в один день сразу несколько тысяч человек. До этого они разработали автомобиль «душегубка». Выхлопная труба в нём выводилась в герметичный кузов, в котором находились пленные. Таким образом, в конце поездки все они уже были мертвы».

По мнению Кнутова, следует активнее публиковать подобные материалы, а также говорить об ужасах нацизма в школах.

«Я часто сталкиваюсь с тем, что учителя боятся рассказывать о таком детям, чтобы не травмировать их психику. Но гораздо страшнее будет, если мы не психику травмируем, а вырастим инфантильное поколение, которому будет наплевать на те зверства, которые совершала гитлеровская армия со своими союзниками», — подчеркнул Кнутов.

«Мы должны об этом помнить не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы это никогда не повторилось вновь», — пояснил эксперт.

Материалы о преступлениях нацистов против мирного населения во время ВОВ публикуются ФСБ в рамках проекта «Без срока давности». Он направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

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