Записываться за несколько месяцев на 15-минутный прием. Каждые 30 дней отдавать €350. Россия? Нет

В России часто кивают на заграничную медицину, когда речь заходит о лечении. Многие звезды отечественного шоубиза предпочитают лечиться вне Родины. Но по факту предоставление медицинских услуг там весьма далеко от ожидания русского обывателя.

Своей историей о немецкой медицине поделилась в Facebook Татьяна Магнус из Краснодара.

"Дочь за 3 месяца (!!!) взяла термин (по-нашему талон) к отоларингологу, я пошла с ней, интересно же", - объяснила она в прелюдии к своему рассказу.

Женщина пояснила, что в Германии нет первичного звена медицины - то, что в России понимают под словом "поликлиника".

"Они через терапевта получают направление к нужному специалисту, потом записываются на определенное время к этому специалисту в один из предложенных госпиталей", - отмечает Татьяна, добавив, что ее дочка записалась в ближайший - госпиталь в Ульме для военнослужащих бундесвера.

"Приехали, народу было немного, к тому же она была уверена, что записавшись к врачу на определенное время, она и попадет в это время. Святая наивность", - не сдержала горькой иронии мать пациентки, уточнив, что время ожидания приема началось сразу, как только они зарегистрировались.

"Ждали просто 2 часа, чтобы вызвали, направили в другой кабинет. Оттуда еще в один, там опять ожидание 1,5 часа, - пересказывает времяпрепровождение в клинике Татьяна. - Причем доктор ходил свободно мимо, ничем и никем не занятый. Проходя мимо в очередной раз, сказал, что примет ее через полчаса. Прием был минут 15, рекомендована операция. На операцию она должна будет опять записаться за несколько месяцев".

Женщина отметила, что за медстраховку ее дочь отдает ежемесячно, то есть каждые 30 дней, €350. Но для жительницы Краснодара непостижимо, как можно платить такие деньги, чтобы потом за несколько месяцев записаться на прием, да еще прождать врача 4 часа.

"А госпиталь мне понравился, просторный, современный, чистый, светлый", - не удержалась от иронии женщина, отметив, что и для ее дочери столкновение с реальной немецкой медициной оказалось полно разочарования.

"В Краснодаре я такую помощь у отоларинголога получаю в течение 3-5 дней, а операцию за такие деньги, как их страховка за 1 месяц, мне провели бы в специальном центре на следующий день, - резюмирует Татьяна свой рассказ. - Но зато здание госпиталя классное".

Женщина не исключает, что в Германии оказывают высококлассную, высокотехнологичную медицинскую помощь.

"Не спорю, но ждать приходится ее очень долго, - поясняет она и просит: - Не говорите мне больше про медицину в Германии, точнее, про ее доступность и организацию".

"Именно к такому "немецкому порядку" - мы движемся, - отписал в ответ под постом Андрей Караваев - Медицина - это душа. Меня всегда все доктора лечили так: просто поговорили со мной, и я был здоров. А тут хорошо отлаженный механизм отъема денег. Как лечить болячки, известно давно и всем врачам мира".

"Неожиданно… Мы всегда хвалим " заграницу", а бывает, что дома и лучше, и дешевле", - прокомментировала Любовь Кубасова.

А как у них?

К слову, о том, что медицина в России человечнее, врачи отзывчивее, да и решить проблему легче, на себе испытала мама Луны Феннер. Девочка появилась на свет с родимым пятном в виде "маски Бэтмена" на лице. Живет малышка в США, во Флориде, родители с первого дня надеялись, что американские врачи найдут способ ей помочь. Но... единственный механизм, который предложили в США, это сто операций без прогнозов.

Родители Луны уже почти опустили руки избавить дочь от "маски", пока в один прекрасный день маме малышки не написал врач из России - специалист из краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Павел Попов. Он сказал, что сможет помочь, проведя не больше десятка операций. Родители сомневались, стоит ли ехать. Тем более что окружающие чуть ли не пугали Россией. Настаивали, что там не смогут помочь. Однако, изучив все документы, родители все же приняли решение лететь.

"Доктор Попов согласился, чтобы я встретилась с некоторыми родителями пациентов, которым делали операцию раньше. Мой муж останется здесь, чтобы оплачивать счета и заниматься другими заботами. Если начальные тесты пойдут по плану, Луну начнут оперировать", - цитирует маму dailymail.co.uk.

Изрядно досталось от заграничных эскулапов и звездам российского шоу-бизнеса. Певица Юлия Началова примерно за год до своей смерти призналась в интервью Царьграду, что американские врачи - калифорнийские хирурги, которые оперировали звезд Голливуда, ее чуть не угробили.

Всё случилось в Штатах во время ее романа с хоккеистом Фроловым. И Юлия решилась лечь под нож хирурга, чтобы вернуть былые формы. Для этого выбрала клинику в Калифорнии, где пациентами были голливудские звезды. Но статусность клиники, как оказалось на деле, еще не гарантия того, что все пройдет гладко.

"Операция была неправильно сделана", - пояснила Юлия, отметив, что в тот раз произошло заражение крови.

Певица рассказала о том, что для восстановления и приведения себя в порядок ей "пришлось провести много процедур".

Уже после смерти певицы выяснилось, что именно американские врачи запустили у нее подагру, залечив ее обезболивающими. Об этом ранее говорил лечащий врач исполнительницы Василий Шуров. Он же подтвердил, что Началовой пришлось "терпеть адские боли".

"Мы переоцениваем зарубежную медицину. У нее подагру в Америке лечили обезболивающими, пока не запустили, - сообщил Шуров в беседе с "Комсомольской правдой". - Нет, думаю, наши врачи сделали все, что могли".

Кстати, с немецкой медициной столкнулась и актриса Анастасия Заворотнюк. Диагноз ей впервые поставили в московской клинике, куда она обратилась с первыми симптомами болезни, однако оперироваться в России артистка не стала, решила отправиться в Германию, но после этого потребовалось и лечение. "И препараты, и облучение - все это очень дорого", - напомнил академик РАН Александр Коновалов.

Об этом научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко рассказал в эфире телеканала "Москва 24". По его словам, Заворотнюк все обследования прошла именно в его институте. Затем была операция в Германии, которая прошла довольно успешно.

"Но дело в том, что операция - это важная, но не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение: облучение, химиотерапия, специальные медикаменты", - сказал врач.

По словам академика, все необходимые препараты непростые, а подходят они только для одного вида опухоли. А в целом все лечение было очень дорогим. К тому же глиобластома - это одна из самых опасных и, "по сути, неизлечимых опухолей", добавил Коновалов.

В России лечиться лучше

Ранее стало известно том, что более 500 тысяч иностранцев поверили в российскую медицину, о чем свидетельствуют данные Ростуризма. За первые шесть месяцев 2019 года более полумиллиона иностранных туристов посетили Россию в оздоровительных целях, сообщал polit.info.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, лечебно-оздоровительное направление является для России одним из приоритетных в туристической сфере. Более того, чиновники фиксируют положительную динамику: если в 2016 году в Россию прибыло 35 тысяч пациентов из других стран, то уже в 2018 году насчитали 300 тысяч человек.

В основном за медпомощью обращаются жители стран СНГ. Однако фиксируется всплеск интереса среди жителей Китая, Дании, Финляндии, ФРГ и Израиля. Популярным направлением считаются курорты Ставропольского края.