Записки Колорадского таракана. Высший пилотаж: России нет, не видно и санитаров… • 87 • Аналитика



В общем, съехал я временно из Киева и живу у кума. Довольно-таки далеко от Киева, как вы уже поняли. Отдыхаю. Набираюсь сил. Интернета практически нет, чтобы позвонить надо на пригорок взобраться, а в остальном… Ну сами оцените на фото. Полное душевное спокойствие, свежий воздух с запахом навоза, сало, курятина диетическая, самогонка… В общем, лучше всякого курорта.





Конечно, я вернусь в Киев, и тогда наверстаю. Пока просто даже не хочется, как-то весь размяк, превратился вот в этого персонажа.







И вот, начинаю понимать, что почти дождался. И на это меня сподвиг День Незалежности.







Нет, если бы вы знали, как мы его классно отметили – вы бы обзавидовались. Там, в райцентре, говорят, митинг был какой-то, орали там… А у нас только петухи с утра и свинюхи ближе к обеду. Вот и вся гласность.















Но поговорим о вещах серьезных, да? Я этот свой спецвыпуск посвящаю пану Зе и его речи на День независимости.



Внимательно ознакомившись с речью президента Украины по поводу Дня Независимости, поймал себя на мысли, что очень хочется наградить господина Зелинского аплодисментами. Верх дипломатии, как ни верти, как ни поворачивай.



Что меня просто ввергло в глубочайшее изумление – это то, что привыкнув к извержениям Гидранта, я ожидал через слово услышать «Россия». Ну правда, ожидал. И даже то, что загодя мы так серьезно подготовились к празднику, вы не думайте, горилка тут вообще не при чем. Разве что количество, но ведь согласитесь сами, дорогие мои умники и умницы, на трезвую голову это читать нельзя. Слушать – еще туда-сюда, однократно. А вот читать…



Знаете, а мы вот даже не знали, что гвозди в международное общение может вбивать не только Порошенко. Мы вот решили, что у Зе это получается даже лучше.





Не знаю, читали ли вы его речь, посвященную ДН, скорее всего, нет.



А вот зря!



У вас праздников не было, но разве нужен повод, чтобы встать на одну доску?







Так вот, как я уже сказал, в речи пана Зе ни разу не прозвучало слово «Россия» или «Российская Федерация». Из чего мы сделали вывод, что писал ему это дело очень неглупый человек.



Как можно похвалить то, чего похвалить не за что? Как восславить Украину, чтобы в груди у каждого украинца разной степени окастрюленности загорелся огонь, как после стакана доброй деревенской горилки?



Правильно, нет своего – надо… украсть!



Действительно, а чего мелочиться, особенно если бедны и нищи, как мыши церковные? Путь один: как в песенке Алладина было, «чтобы жить, надо воровать». Вот прямо девиз дня сегодняшнего!



И, надо сказать, наворовал пан Зе на новый глобус Украины, ни дать, ни взять.



Тут вам и крещение Киевской Руси, и издание Иваном Федоровым «Апостола» во Львове (ничего, что в Москве он «всего» на 10 лет раньше был издан), и захват Богданом Хмельницким и Иваном Сирко крепости Дюнкерк (ничего, я тоже скоро такое нести начну, я знаю его дилера теперь), что уже обсудили все заинтересованные.



Оказывается, Украина была одной из основательниц ООН, это даже для меня стало откровением. А то, что украинец Сергей Королев сделал подарок всему человечеству, открыв дорогу в космос… Короче, пришлось идти за третьей, ибо психика реально начала сбоить.







Многовековая история великой и вечнозеленой молодой страны…



Вот я в данное время нахожусь в населенном пункте недалеко от такого городка, как Волочиск. Ну ничем не примечательный город, кроме того, что там буянил некто поручик Александр Куприн. Да-да, тот самый Куприн, который "Юнкера", "Яма" и много чего еще (больше просто я не читал, что есть, то есть). Служил Куприн в полку пограничной стражи, который базировался в городе Проскуров. Не правда ли, очень такое украинское название?



Вот и я о том же. Это сейчас Хмельницкий. А Волочиск – это граница. Граница по речке Збруч размежевала Речь Посполитую и Российскую Империю. А вот где была эта древняя Украина… Видимо, на дне Збруча. Потому что по берегам место уже было занято.



Ложь… Ложь сегодня – это неотъемлемая составляющая нашего бытия. К сожалению. Врут все. Вопрос только в том, в каких количествах.



Я соглашусь с президентом. Сегодня действительно сформировалось целое поколение, рожденное в «независимой» Украине. Для них весь этот бред, замешанный на полном отсутствии логики - нормальное положение вещей. Для них не может быть по-другому.



Зелинский считает, что это прекрасно. Я считаю, что это отвратительно. Будущее, замешанное на лжи, окутавшей прошлое – это не будущее. Это похмельное бормотание.



А деваться некуда. И президент Зелинский точно так же вынужден врать, как врали его предшественники. Просто потому, что факт – курица не птица, таракан не мокрица – поколение, привычное к ТОЙ версии истории, выросло и уже растит следующее.



Ему, бедняжке, просто деваться некуда. В головах уже забит незалежный стержень, и он не позволяет вертеть башкой так, как хочется. Увы. Можно только по чуть исправлять, направлять, корректировать.



Дальше я буду цитировать. Не для себя, для вас.



«Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двух детей. Первого ребенка – просто похитил. Ей выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: но мы не забирали вашего ребенка. Она сама захотела жить с нами. Ну и что, что под дулами автоматов? Это ее желание. И вообще – кто вам сказал, что это – ваш ребенок? Она испокон веков была нашей. Вы не волнуйтесь, ей здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком.

И вот прошло пять лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: да, вроде, все нормально. Ребенок за вами уже не плачет. И вообще – не сильно она на вас и похожа. Почему они так говорят? Потому что это – не их ребенок».



Вот не стану комментировать. Совсем не стану. Наоборот, сяду и буду смотреть, в смысле, читать, что вы там понапишете. Скажем так: это «цитата номер раз», и мне тут, да и не только мне, нам всем интересно, что скажут крымские. Я знаю, они маскируются, но они есть на этом милом сайте.



Ваш выход, ящеры пригорные, давайте, поведайте нам, где мы там соврамши! Президент сказал, что под дулами! Это вам не… Короче, сироты невольные, все так, или все-таки пан Зе того… перекварталил слегка? Да ладно, я шучу. Понятно, что вам все понятно. Это тут у нас проблемы с пониманием ситуации.



Ну и «цитата номер два».



«А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят – какая охрана? Там никого нет. И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти.

Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценны, ведь наша семья неполна. И наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит!».



И вот скажите, да, вас тут многие в глубинке, кстати, читают, скажите, как вы думаете, далеко этот счастливый для всех день, когда трудами пана Зелинского наша семья воссоединится, и мы того… лобызаться кинемся? И как, не оглохнем от голоса крови? Или оглохнем, но не от голоса крови, а от голоса пушек да минометов? Под них лобызаться да обниматься будем, так?



Вот скажете – провокатор Таракан? Да ни черта подобного! Если и провоцирую, то исключительно на поговорить по-доброму. Как кум с кумом. Шоб чубы трещали, в переносном смысле слова. Возлюбить ближнего (президент тоже ближний) до красных соплей из разбитой носопырки. Как положено.



Ведь по сути, хорошую речь сказал президент? Хорошую. Если слушать ухом и сердцем – откликается душа. Особенно под… ну дак праздник же!



Но вот за все слова, метафоры, эпитеты, конечно, спасибо. Не скрывал, не скрываю и скрывать не буду, всегда это говорил уже не раз, что лично мне Зелинский не очень. По многим причинам, повторяться не стану.



А вот речь незалежная про нас понравилась. Ну такие мы прямо, вот хочется грудь колесом, глаза навыкат, размахнуться от заката до рассвета и что-то такое совершить!



А вот нифига.



Знаете, есть падлюка такая, клоп-черепашка? Скотина редкостно вонючая, да еще и летающая. До 50 километров может пролететь в поисках. И вот чем-то этот клоп, его еще вредной черепашкой называют, на наших политиков похож.







Или политики на клопа.



В смысле, по умению загадить все, до чего могут дотянуться.



Вот берешь ягодку. Землянику, клубнику, вишню. Красивую такую, на вид загляденье. И в рот, правда? Чего, понимаешь, ждать?



И медленно начинаешь понимать, что эта гадина здесь уже наследила. По пути на пшеничное поле. А потом быстро начинаешь плеваться, потому как противно донельзя.



Ну каждый в такой ситуации хоть раз в жизни, но побывал, правда?



Вот и тут совершенно все то же самое. Послушали мы Зелинского, президента нами избранного. Ну хорошая речь. И Россию почти не трогал, и нас возвысил до небес.







А привкус – вот он. Вредной черепашки. И ничем его не смыть. Ни «Маршем гидности» во главе с президентом (у кого это он скопирайтил, не подскажете?), бо не особо мы уже гидны на что-то такое, ни другим маршем, защитников.



А я тоже люблю свою Украину. Может, не так, как это делает президент, может, немного иначе. Но у меня какая-то другая она получается, другая – и все!























Вот такая штука, дорогие мои. А на том я пока заканчиваю писанину, и продолжаю набираться сил. У меня в этом году первый раз в первый класс иду. В смысле, внучка идет, ну а я… короче, вы все поняли. Иду в школу! Так что в самых первых числах сентября вы меня (надеюсь) будете рады лицезреть свежим, отдохнувшим, похудевшим (ха-ха), в общем – как всегда.



Готовьтесь к началу нового учебного года (не как я с кумом), ловите последние лучи этого лета, жарьте мясо и рыбу исключительно на живом огне и оставайтесь людьми! Вопреки всему, что вываливают на ваши головы!



Будем жить! Невзирая! Здравствуйте, друзья мои! Надеюсь, соскучились? Сразу вот скажу относительно своей пропажи. Я вроде как на отдыхе. Правда, не сочтите там за что, отдыхаю. Эти прожитые годы, эти сожранные нервы, сказывается. Да и возраст… Как говорит Тараканушка, нехрен себя с коньяком сравнивать! Это коньяк чем старее, тем круче, а ты…В общем, съехал я временно из Киева и живу у кума. Довольно-таки далеко от Киева, как вы уже поняли. Отдыхаю. Набираюсь сил. Интернета практически нет, чтобы позвонить надо на пригорок взобраться, а в остальном… Ну сами оцените на фото. Полное душевное спокойствие, свежий воздух с запахом навоза, сало, курятина диетическая, самогонка… В общем, лучше всякого курорта.Конечно, я вернусь в Киев, и тогда наверстаю. Пока просто даже не хочется, как-то весь размяк, превратился вот в этого персонажа.И вот, начинаю понимать, что почти дождался. И на это меня сподвиг День Незалежности.Нет, если бы вы знали, как мы его классно отметили – вы бы обзавидовались. Там, в райцентре, говорят, митинг был какой-то, орали там… А у нас только петухи с утра и свинюхи ближе к обеду. Вот и вся гласность.Но поговорим о вещах серьезных, да? Я этот свой спецвыпуск посвящаю пану Зе и его речи на День независимости.Внимательно ознакомившись с речью президента Украины по поводу Дня Независимости, поймал себя на мысли, что очень хочется наградить господина Зелинского аплодисментами. Верх дипломатии, как ни верти, как ни поворачивай.Что меня просто ввергло в глубочайшее изумление – это то, что привыкнув к извержениям Гидранта, я ожидал через слово услышать «Россия». Ну правда, ожидал. И даже то, что загодя мы так серьезно подготовились к празднику, вы не думайте, горилка тут вообще не при чем. Разве что количество, но ведь согласитесь сами, дорогие мои умники и умницы, на трезвую голову это читать нельзя. Слушать – еще туда-сюда, однократно. А вот читать…Знаете, а мы вот даже не знали, что гвозди в международное общение может вбивать не только Порошенко. Мы вот решили, что у Зе это получается даже лучше.Не знаю, читали ли вы его речь, посвященную ДН, скорее всего, нет.А вот зря!У вас праздников не было, но разве нужен повод, чтобы встать на одну доску?Так вот, как я уже сказал, в речи пана Зе ни разу не прозвучало слово «Россия» или «Российская Федерация». Из чего мы сделали вывод, что писал ему это дело очень неглупый человек.Как можно похвалить то, чего похвалить не за что? Как восславить Украину, чтобы в груди у каждого украинца разной степени окастрюленности загорелся огонь, как после стакана доброй деревенской горилки?Правильно, нет своего – надо… украсть!Действительно, а чего мелочиться, особенно если бедны и нищи, как мыши церковные? Путь один: как в песенке Алладина было, «чтобы жить, надо воровать». Вот прямо девиз дня сегодняшнего!И, надо сказать, наворовал пан Зе на новый глобус Украины, ни дать, ни взять.Тут вам и крещение Киевской Руси, и издание Иваном Федоровым «Апостола» во Львове (ничего, что в Москве он «всего» на 10 лет раньше был издан), и захват Богданом Хмельницким и Иваном Сирко крепости Дюнкерк (ничего, я тоже скоро такое нести начну, я знаю его дилера теперь), что уже обсудили все заинтересованные.Оказывается, Украина была одной из основательниц ООН, это даже для меня стало откровением. А то, что украинец Сергей Королев сделал подарок всему человечеству, открыв дорогу в космос… Короче, пришлось идти за третьей, ибо психика реально начала сбоить.Многовековая история великой и вечнозеленой молодой страны…Вот я в данное время нахожусь в населенном пункте недалеко от такого городка, как Волочиск. Ну ничем не примечательный город, кроме того, что там буянил некто поручик Александр Куприн. Да-да, тот самый Куприн, который "Юнкера", "Яма" и много чего еще (больше просто я не читал, что есть, то есть). Служил Куприн в полку пограничной стражи, который базировался в городе Проскуров. Не правда ли, очень такое украинское название?Вот и я о том же. Это сейчас Хмельницкий. А Волочиск – это граница. Граница по речке Збруч размежевала Речь Посполитую и Российскую Империю. А вот где была эта древняя Украина… Видимо, на дне Збруча. Потому что по берегам место уже было занято.Ложь… Ложь сегодня – это неотъемлемая составляющая нашего бытия. К сожалению. Врут все. Вопрос только в том, в каких количествах.Я соглашусь с президентом. Сегодня действительно сформировалось целое поколение, рожденное в «независимой» Украине. Для них весь этот бред, замешанный на полном отсутствии логики - нормальное положение вещей. Для них не может быть по-другому.Зелинский считает, что это прекрасно. Я считаю, что это отвратительно. Будущее, замешанное на лжи, окутавшей прошлое – это не будущее. Это похмельное бормотание.А деваться некуда. И президент Зелинский точно так же вынужден врать, как врали его предшественники. Просто потому, что факт – курица не птица, таракан не мокрица – поколение, привычное к ТОЙ версии истории, выросло и уже растит следующее.Ему, бедняжке, просто деваться некуда. В головах уже забит незалежный стержень, и он не позволяет вертеть башкой так, как хочется. Увы. Можно только по чуть исправлять, направлять, корректировать.Дальше я буду цитировать. Не для себя, для вас.Вот не стану комментировать. Совсем не стану. Наоборот, сяду и буду смотреть, в смысле, читать, что вы там понапишете. Скажем так: это «цитата номер раз», и мне тут, да и не только мне, нам всем интересно, что скажут крымские. Я знаю, они маскируются, но они есть на этом милом сайте.Ваш выход, ящеры пригорные, давайте, поведайте нам, где мы там соврамши! Президент сказал, что под дулами! Это вам не… Короче, сироты невольные, все так, или все-таки пан Зе того… перекварталил слегка? Да ладно, я шучу. Понятно, что вам все понятно. Это тут у нас проблемы с пониманием ситуации.Ну и «цитата номер два».И вот скажите, да, вас тут многие в глубинке, кстати, читают, скажите, как вы думаете, далеко этот счастливый для всех день, когда трудами пана Зелинского наша семья воссоединится, и мы того… лобызаться кинемся? И как, не оглохнем от голоса крови? Или оглохнем, но не от голоса крови, а от голоса пушек да минометов? Под них лобызаться да обниматься будем, так?Вот скажете – провокатор Таракан? Да ни черта подобного! Если и провоцирую, то исключительно на поговорить по-доброму. Как кум с кумом. Шоб чубы трещали, в переносном смысле слова. Возлюбить ближнего (президент тоже ближний) до красных соплей из разбитой носопырки. Как положено.Ведь по сути, хорошую речь сказал президент? Хорошую. Если слушать ухом и сердцем – откликается душа. Особенно под… ну дак праздник же!Но вот за все слова, метафоры, эпитеты, конечно, спасибо. Не скрывал, не скрываю и скрывать не буду, всегда это говорил уже не раз, что лично мне Зелинский не очень. По многим причинам, повторяться не стану.А вот речь незалежная про нас понравилась. Ну такие мы прямо, вот хочется грудь колесом, глаза навыкат, размахнуться от заката до рассвета и что-то такое совершить!А вот нифига.Знаете, есть падлюка такая, клоп-черепашка? Скотина редкостно вонючая, да еще и летающая. До 50 километров может пролететь в поисках. И вот чем-то этот клоп, его еще вредной черепашкой называют, на наших политиков похож.Или политики на клопа.В смысле, по умению загадить все, до чего могут дотянуться.Вот берешь ягодку. Землянику, клубнику, вишню. Красивую такую, на вид загляденье. И в рот, правда? Чего, понимаешь, ждать?И медленно начинаешь понимать, что эта гадина здесь уже наследила. По пути на пшеничное поле. А потом быстро начинаешь плеваться, потому как противно донельзя.Ну каждый в такой ситуации хоть раз в жизни, но побывал, правда?Вот и тут совершенно все то же самое. Послушали мы Зелинского, президента нами избранного. Ну хорошая речь. И Россию почти не трогал, и нас возвысил до небес.А привкус – вот он. Вредной черепашки. И ничем его не смыть. Ни «Маршем гидности» во главе с президентом (у кого это он скопирайтил, не подскажете?), бо не особо мы уже гидны на что-то такое, ни другим маршем, защитников.А я тоже люблю свою Украину. Может, не так, как это делает президент, может, немного иначе. Но у меня какая-то другая она получается, другая – и все!Вот такая штука, дорогие мои. А на том я пока заканчиваю писанину, и продолжаю набираться сил. У меня в этом году первый раз в первый класс иду. В смысле, внучка идет, ну а я… короче, вы все поняли. Иду в школу! Так что в самых первых числах сентября вы меня (надеюсь) будете рады лицезреть свежим, отдохнувшим, похудевшим (ха-ха), в общем – как всегда.Готовьтесь к началу нового учебного года (не как я с кумом), ловите последние лучи этого лета, жарьте мясо и рыбу исключительно на живом огне и оставайтесь людьми! Вопреки всему, что вываливают на ваши головы!Будем жить! Невзирая! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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