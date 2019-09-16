Записки Колорадского Таракана. Весь мир театр, и только Украина – цирк! • 101 • Аналитика





Цирк, как было в заглавии, и мы в первом ряду! Точнее, на мосту!









Начну, правда, не с Киева. Начну с Днепра. Естественно, и ваши (надеюсь) глаза были прикованы к нашему шоу от «95 квартала» в Днепре.



Я уверен, что до вас долетело, как сегодня у нас в Украине строят дорогу, возводят мост, трубы кладут? Ну. в смысле, что не согласно плану, а вопреки. То есть на спор.



Конечно, когда президент отдает приказ мэру, – это нонсенс. Даже в России. У вас, конечно, Путин может воткнуть любому губернатору раз в год на этой «Прямой линии», но до того, чтобы забиться на пузырек, – это только у нас!



Это я, конечно, прикалываюсь, но сам факт некоего «пари» между президентом и мэром города уже как бы намекает на некую дурь в происходящем. А уж что вокруг моста творилось…



Одни попытки президента сообразить, дурят его, или нет, чего стоят!







Да понятно, что дурят, Володимир Олександрович, у нас только так!



Я там с нашими пообщался, так вот они сказали, что мост, скорее всего, еще постоит. Строили в советские времена, уповая на то, что после ядерного взрыва по нему еще танки пойдут. Так что – постоит.



Но вот сам процесс, что президент и мэр забились на время открытия, никаких приёмных комиссий не было, да и быть не могло, потому что все делалось так, как делается у нас, – это как бы показатель.



Но… Тадаммм!!! Я впервые цитирую законно избранного президента Украины!



"Мы же живем в Украине, и такая ситуация в стране".





Жаль только, что цитирую такое и по такому поводу.



Я попробую разделить свои новости фотографиями нашего Киева. А вы сами там посмотрите, чего изменилось. Ну и на цены посмотрите, как всегда, мимо не прошел.























Наверное, вы ждете моих комментариев по поводу происшедшего обмена наших на не наших? Вот, дождались.



Кстати, россияне, шапочку верните! В смысле, нашу красу и гордость черноморской эскадры! Там, если что, буксир почти новый был!



А если серьезно, а у меня только так почти всегда, то только приветствую. У нас все, кто без кастрюли на голове, все этому факту весьма радовались. Всем нормальным обществом, потому что кто бы ни договаривался, Медведчук и Сурков или Зеленский и Путин, факт налицо. Точнее, это там в Европах факт налицо, у нас все больше хрен на рыло, но главное-то результат!



А результат один – договорились! И это весьма неплохо, что договорились именно президенты наших стран. Ни о какой оттепели мы пока не говорим в открытую, но понимаем, что на миллиметр что-то куда-то сдвинулось.



Я знаю, некоторые там у вас обсуждали, кого вернули в Украину, новых Надий или новых Савченко?



Сейчас скажете, а какая разница, человек-то один и тот же?



А не один! Наша Надия, за которую мы глотки рвали и простыни расписывали – это один человек. Это Герой Украины и все такое! А бывший депутат Савченко и дважды уголовник России и Украины – это совсем другое.



Так что вы поняли, чего там Зе орденами раскидываться не стал, да? Сегодня повесишь железку, а завтра уже отрывать надо. Мало ли кто там чего задумает, правда?



Да, как я думаю, и с кортиками тоже глупость. Кортик, если хорошо заточить и правильно руку поставить, – это та еще штуковина. Я вот думаю, уважаемые, фляжками надо было награждать! Именными и полными! Вот это тема была бы, как говорится, и досыта, и без греха.



Но вот что-то Зе у нас сплоховал. Но хоть Героем никого не сделал, уже плюс.



Так вот, эти возвращенцы, тут сильно посмотреть надо будет, кто, куда, что понесет.



Крымский вродережиссер Олег Сенцов первым делом начал рекламировать российские тюрьмы. А то мы не в курсе, что там ништяк? А то мы личико Савченко не помним, которое не во всякий кадр влезало после голодовок в российской тюряге? Да помним мы все!



Я вот думал, Сенцов сейчас в бой бросится, документальный фильм-воспоминание творить о кровавом режиме Путина и зверствах в тюрьмах.



Ан нет. Фотку выложил, рассказал за житье по понятиям, как сложно на киче без смартфона.







Оказывается, главная жестокость российской тюрьмы – там нет интернета и телефонов. То есть телефоны есть, но у паханов и реальных пацанов. Петушарам телефоны не положены. Сам так и сказал!



Взял и спалил все. Теперь всем понятно, почему у Сенцова телефона не было, а если и появлялся, то крайне редко и ненадолго. Ну, тут ничего не поделаешь, у каждого свое место прописано. В зависимости сами знаете от чего.



А вот в руках на фото Сенцов баночку с чаем держит. Он ее хранил все эти годы и презентовал Зеленскому. Не знаю, звал там чифирнуть да за жизнь потрещать по понятиям, но я так понял, Владимир Александрович на всякий случай отказался.



Это, конечно, хорошая традиция, но Зеленскому пока рановато еще про шконку думать. Зато вот он, консультант свеженький, далеко искать не надо.



Сами знаете, от сумы да тюрьмы зарекаться…



У нас тут ВВП вырос… Да, уже услышал дружный гогот за кадром. И совсем не с какого органа, а потому что! Потому что Гончарук сказал! И Кабмин подтвердил, что да, на 4% вырос!







У вас же растет «скорость роста продолжительности жизни»? У нас на «Обозрении» прочитал, если что. Вот и у нас неведомо как, но тоже растет!



И вот, значит, начали у нас бюджет верстать депутаты! Ну мы уже в предвкушении дебатов, мордобоя и прочих эффектов, за которыми мы уже соскучились.



На национальную безопасность планируется выделить 245,8 млрд. гривен. Это почти 10 млрд. долларов. Во как!



Финансирование Пенсионного фонда должно составить 172,6 млрд. гривен ($6,93 млрд.). Ну, это так…



На развитие дорожной инфраструктуры предлагают выделить 74,4 млрд. гривен ($2,98 млрд.). А чего там, у нас дороги еще ого-го! Послужат…



Но это не главное. Главное озвучила глава Минфина Оксана Маркарова. Свежайшая новость!



В 2020 году планируют повысить МРОТ аж на 550 гривен! Пануем! В целом среднемесячная заработная плата в 2020 году составит 4723 гривны.



А теперь берем калькулятор и считаем. И даже с учетом наших цен, все равно получается как обычно.



Ну мы же живем в Украине, где такая ситуация в стране…



И вот вам картинка к этому постулату.



В селе Богдановка Николаевского района вандалы (естественно, неустановленные пока) осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства.



Новая исповедь пятнадцатитысячника. Кто командует солдатами в Новороссии



Осквернения памятника давно не было. Как-то поугомонились у нас. Но в этот раз дело свастиками или красной краской не закончилось.



Свастику, понятное дело, намалевали. И хорошо, поскольку это подходит под статью, в отличие от краски. Но вот записка, которую эти животные разместили на памятнике, – это из нового.



Записка с угрозами адресована президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета Эдуарду Долинскому.



Помимо угроз, творение несет призыв не продавать землю в стране, потому что такой шаг "быстро приведет к холокосту".



Да, такая у нас ситуация в такой стране. Вот так и живем.



Гуляя по Киеву, увидел вот что:







Не знаю, помнят ли этого человека у вас, но даже если не помнят, я уже договорился с авторами — напишут. Как у вас в России принято писать: "Чтобы помнили".





Одно из замечательных мест. И для сравнения — одно из бывших замечательных мест.





Вот так и живем...



Однако у нас есть… нет, не Надежда. Надежда пока еще не при делах, но хоть откинулась с кичи на волю. Уже плюс для нее.



У нас есть тень надежды, что все-таки со временем ситуация стабилизируется, и страна встанет на путь… в театр! Ну, как сказал Шекспир, весь мир – театр, а люди… Ну там разные есть интерпретации, я бы сказал, что сегодня мир – театр, а Украина – цирк с конями.



Ну и ничего, кроме цитаты президента, не приведешь тут. Маємо що маємо, только так, и никак иначе.



































































Согласитесь, все-таки днем Киев не так хорош, как ночью. Дури много.







Ночь — это наше время.















Так что я желаю вам, мои дорогие, билетов в партер. В театре, поскольку цирк всем уже поднадоел. А так как «Обозрение» у нас все-таки военное, то позволю себе напомнить старый армейский принцип. «Кто был в войсках, тот в цирке не смеется».



Вот и не смейтесь над нашим цирком.



Красивой вам осени, грибов в закрома, сала правильной засолки, последних теплых дней, улыбок осенних и всего самого приятного!



Будем жить! Здравствуйте, дорогие мои читатели и пролистыватели! Очень рад вас приветствовать после затянувшегося отсутствия. Не моя вина, в общем и целом, так получилось. Мы, понимаешь, не одесский коньяк, с возрастом крепче и дороже не становимся. Но раз уж я такой весь крепкий, выдержанный, высшего качества (кто будет спорить?), то вот вам мой очередной обзор с картинками киевской жизни.Цирк, как было в заглавии, и мы в первом ряду! Точнее, на мосту!Начну, правда, не с Киева. Начну с Днепра. Естественно, и ваши (надеюсь) глаза были прикованы к нашему шоу от «95 квартала» в Днепре.Я уверен, что до вас долетело, как сегодня у нас в Украине строят дорогу, возводят мост, трубы кладут? Ну. в смысле, что не согласно плану, а вопреки. То есть на спор.Конечно, когда президент отдает приказ мэру, – это нонсенс. Даже в России. У вас, конечно, Путин может воткнуть любому губернатору раз в год на этой «Прямой линии», но до того, чтобы забиться на пузырек, – это только у нас!Это я, конечно, прикалываюсь, но сам факт некоего «пари» между президентом и мэром города уже как бы намекает на некую дурь в происходящем. А уж что вокруг моста творилось…Одни попытки президента сообразить, дурят его, или нет, чего стоят!Да понятно, что дурят, Володимир Олександрович, у нас только так!Я там с нашими пообщался, так вот они сказали, что мост, скорее всего, еще постоит. Строили в советские времена, уповая на то, что после ядерного взрыва по нему еще танки пойдут. Так что – постоит.Но вот сам процесс, что президент и мэр забились на время открытия, никаких приёмных комиссий не было, да и быть не могло, потому что все делалось так, как делается у нас, – это как бы показатель.Но… Тадаммм!!! Я впервые цитирую законно избранного президента Украины!Жаль только, что цитирую такое и по такому поводу.Я попробую разделить свои новости фотографиями нашего Киева. А вы сами там посмотрите, чего изменилось. Ну и на цены посмотрите, как всегда, мимо не прошел.Наверное, вы ждете моих комментариев по поводу происшедшего обмена наших на не наших? Вот, дождались.Кстати, россияне, шапочку верните! В смысле, нашу красу и гордость черноморской эскадры! Там, если что, буксир почти новый был!А если серьезно, а у меня только так почти всегда, то только приветствую. У нас все, кто без кастрюли на голове, все этому факту весьма радовались. Всем нормальным обществом, потому что кто бы ни договаривался, Медведчук и Сурков или Зеленский и Путин, факт налицо. Точнее, это там в Европах факт налицо, у нас все больше хрен на рыло, но главное-то результат!А результат один – договорились! И это весьма неплохо, что договорились именно президенты наших стран. Ни о какой оттепели мы пока не говорим в открытую, но понимаем, что на миллиметр что-то куда-то сдвинулось.Я знаю, некоторые там у вас обсуждали, кого вернули в Украину, новых Надий или новых Савченко?Сейчас скажете, а какая разница, человек-то один и тот же?А не один! Наша Надия, за которую мы глотки рвали и простыни расписывали – это один человек. Это Герой Украины и все такое! А бывший депутат Савченко и дважды уголовник России и Украины – это совсем другое.Так что вы поняли, чего там Зе орденами раскидываться не стал, да? Сегодня повесишь железку, а завтра уже отрывать надо. Мало ли кто там чего задумает, правда?Да, как я думаю, и с кортиками тоже глупость. Кортик, если хорошо заточить и правильно руку поставить, – это та еще штуковина. Я вот думаю, уважаемые, фляжками надо было награждать! Именными и полными! Вот это тема была бы, как говорится, и досыта, и без греха.Но вот что-то Зе у нас сплоховал. Но хоть Героем никого не сделал, уже плюс.Так вот, эти возвращенцы, тут сильно посмотреть надо будет, кто, куда, что понесет.Крымский вродережиссер Олег Сенцов первым делом начал рекламировать российские тюрьмы. А то мы не в курсе, что там ништяк? А то мы личико Савченко не помним, которое не во всякий кадр влезало после голодовок в российской тюряге? Да помним мы все!Я вот думал, Сенцов сейчас в бой бросится, документальный фильм-воспоминание творить о кровавом режиме Путина и зверствах в тюрьмах.Ан нет. Фотку выложил, рассказал за житье по понятиям, как сложно на киче без смартфона.Оказывается, главная жестокость российской тюрьмы – там нет интернета и телефонов. То есть телефоны есть, но у паханов и реальных пацанов. Петушарам телефоны не положены. Сам так и сказал!Взял и спалил все. Теперь всем понятно, почему у Сенцова телефона не было, а если и появлялся, то крайне редко и ненадолго. Ну, тут ничего не поделаешь, у каждого свое место прописано. В зависимости сами знаете от чего.А вот в руках на фото Сенцов баночку с чаем держит. Он ее хранил все эти годы и презентовал Зеленскому. Не знаю, звал там чифирнуть да за жизнь потрещать по понятиям, но я так понял, Владимир Александрович на всякий случай отказался.Это, конечно, хорошая традиция, но Зеленскому пока рановато еще про шконку думать. Зато вот он, консультант свеженький, далеко искать не надо.Сами знаете, от сумы да тюрьмы зарекаться…У нас тут ВВП вырос… Да, уже услышал дружный гогот за кадром. И совсем не с какого органа, а потому что! Потому что Гончарук сказал! И Кабмин подтвердил, что да, на 4% вырос!У вас же растет «скорость роста продолжительности жизни»? У нас на «Обозрении» прочитал, если что. Вот и у нас неведомо как, но тоже растет!И вот, значит, начали у нас бюджет верстать депутаты! Ну мы уже в предвкушении дебатов, мордобоя и прочих эффектов, за которыми мы уже соскучились.На национальную безопасность планируется выделить 245,8 млрд. гривен. Это почти 10 млрд. долларов. Во как!Финансирование Пенсионного фонда должно составить 172,6 млрд. гривен ($6,93 млрд.). Ну, это так…На развитие дорожной инфраструктуры предлагают выделить 74,4 млрд. гривен ($2,98 млрд.). А чего там, у нас дороги еще ого-го! Послужат…Но это не главное. Главное озвучила глава Минфина Оксана Маркарова. Свежайшая новость!В 2020 году планируют повысить МРОТ аж на 550 гривен! Пануем! В целом среднемесячная заработная плата в 2020 году составит 4723 гривны.А теперь берем калькулятор и считаем. И даже с учетом наших цен, все равно получается как обычно.Ну мы же живем в Украине, где такая ситуация в стране…И вот вам картинка к этому постулату.В селе Богдановка Николаевского района вандалы (естественно, неустановленные пока) осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства.Осквернения памятника давно не было. Как-то поугомонились у нас. Но в этот раз дело свастиками или красной краской не закончилось.Свастику, понятное дело, намалевали. И хорошо, поскольку это подходит под статью, в отличие от краски. Но вот записка, которую эти животные разместили на памятнике, – это из нового.Записка с угрозами адресована президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета Эдуарду Долинскому.Помимо угроз, творение несет призыв не продавать землю в стране, потому что такой шаг "быстро приведет к холокосту".Да, такая у нас ситуация в такой стране. Вот так и живем.Гуляя по Киеву, увидел вот что:Не знаю, помнят ли этого человека у вас, но даже если не помнят, я уже договорился с авторами — напишут. Как у вас в России принято писать: "Чтобы помнили".Одно из замечательных мест. И для сравнения — одно из бывших замечательных мест.Вот так и живем...Однако у нас есть… нет, не Надежда. Надежда пока еще не при делах, но хоть откинулась с кичи на волю. Уже плюс для нее.У нас есть тень надежды, что все-таки со временем ситуация стабилизируется, и страна встанет на путь… в театр! Ну, как сказал Шекспир, весь мир – театр, а люди… Ну там разные есть интерпретации, я бы сказал, что сегодня мир – театр, а Украина – цирк с конями.Ну и ничего, кроме цитаты президента, не приведешь тут. Маємо що маємо, только так, и никак иначе.Согласитесь, все-таки днем Киев не так хорош, как ночью. Дури много.Ночь — это наше время.Так что я желаю вам, мои дорогие, билетов в партер. В театре, поскольку цирк всем уже поднадоел. А так как «Обозрение» у нас все-таки военное, то позволю себе напомнить старый армейский принцип. «Кто был в войсках, тот в цирке не смеется».Вот и не смейтесь над нашим цирком.Красивой вам осени, грибов в закрома, сала правильной засолки, последних теплых дней, улыбок осенних и всего самого приятного!Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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