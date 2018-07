Записки Колорадского Таракана. Тапки надо бойкотировать, но по-хитрому! • 170 • Аналитика



Приветствую вас, друзья мои! Прошла очередная неделя нашей бурной жизни. Мы всё ещё движемся в Европу. Сказать, что семимильными шагами, нельзя, но движемся. Правда у меня, да и многих других наших, в голове вертится одна мысль. Ладно, Европа так Европа. В принципе, это соответствует нашей географии. Но почему нам так не нравится современность? Почему мы выбрали именно 13-й век?



И ещё одно. Наша служба безопасности, по-моему, начинает активную работу по раскручиванию дела Надежды Савченко. Сидит народный депутат в камере, а дела толком не сфабриковали. Непорядок, вообще-то. Сейчас негласно проверяют всех жителей близлежащих к Раде кварталов.





Как сказал мне один из проверяльщиков, для подсчета количества возможных при теракте (имеется в виду, наверное, обстрел Савченко Рады из минометов) жертв. Интересные все-таки там люди собрались. Савченко что, обстреливать жилые дома собиралась? Или по Раде минометить? Шерлоки с Холмсами на пару. Лето сейчас. И нормальные граждане пузо на морях-океанах греют. Или на дачах радикулит разминают. Ну, ищите, ищите. В смысле, считайте.



Начну я с интриги. Многие помнят комментарии к моим запискам, в которых после введения очередного налога, мы вспоминали мультфильм про Чиполлино. Так вот, поздравляю всех нас с получением звания оракулов. Свершилось! В одном из городов в квитанции за коммунальные услуги включили плату за сточные воды! Не те, которые у вас из крана утекают в канализацию. Плату за дождь! Дождь идет. Вода стекает в канализационные коллекторы. И никто за это не платит. Непорядок!



Теперь каждый, кто не только попал под дождь, но и смотрел на него из окна или слышал гром из-под кровати, обязан за это заплатить! Не много. Какие у нас, в бывшем СССР, дожди. Но семь дополнительных денежек в карман коммунальщиков отдай. И все согласно закону страны!







А интригу я сохраню для того, чтобы и те, кто такой закон принимал, и те, кто ввел налог на дождь, подумали. До конца статьи. Да и вам, друзья мои, будет интересно.



Но вернемся к нашим баранам. Мы же отпраздновали один из самых, по идее, главных праздников страны — День Конституции. День того самого Основного закона, согласно которому мы все являемся источниками власти! Красиво, да? Народ — источник власти!



День того самого закона, на который давно наплевали. И мы сами, и наше правительство, и наш президент, про депутатов и писать стыдно. Я тут посидел, поразмышлял. А ведь у нас нет ни одного президента, который бы не использовал эту брошюрку в отхожем месте.



Хотя нет. Есть такой президент! Не трогал он нынешнюю Конституцию! Леонид Кравчук! Но не потому не трогал, что уважал Основной закон, а потому, что полномочия его закончились в 1994 году. Ещё до принятия Конституции в 1996-м. Или старую Конституцию так активно в том же месте использовал, что страницы закончились? Пришлось новую принимать? Вполне возможно.



А дальше? Кто не помнит, а учитывая, что вам, россиянам, тогда самим весело было, таких много, расскажу историю дальше. Новый президент, Леонид Кучма, решил стать "великим и ужасным". Захотелось человеку, чтобы "и была бы рыбка золотая у меня на посылках". Тогда у нас Раду на замок запирали и депутатов не выпускали до 6 утра, пока не примут необходимые президенту поправки. И приняли! Всё, что надо, приняли.



Но жизнь-то продолжается. Кучма своё "отдал служению народу". И перед новыми выборами согласился на существенные изменения Конституции. Проще говоря, прилично так урезали права новому президенту. Помните ту выборную компанию? Отработка на будущее "российского боевого отравляющего вещества", о котором до сих пор говорят, как о «проказе Виктора Ющенко». Тогда-то и мы наплевали на Конституцию. Мы, в смысле, народ. Помните украинское нововведение в демократию? Трехтуровое голосование! Итоги недели. «Средства у нас есть. У нас ума не хватает»



Ох, и страдал Ющенко от собственных недополномочий. Совещания на Банковой шли с периодичностью раз в месяц. Но, слабоват оказался президент Ющенко. Тонковата кишка...



А вот Виктор Янукович голову ломать особо не стал. Взял за что-то там Конституционный суд и уже через полгода правления спокойно вернул Конституцию 1996 года. Мы до сих пор не можем понять, как же это произошло. Правда, и Янукович ничего не понял. Наши президенты читают только одну главу: "Права". Про обязанности у нас не принято даже думать. Чем все закончилось вы знаете.



Сегодняшний Гидрант вообще решил особо не париться. Какая такая Конституция? Государство — это я! Согласно Основного закона у нас парламентско-президентсткая республика. А фактически? Фактически уже создана президентская! Порошенко имеет Раду тогда и столько, сколько ему необходимо. А мы опять ничего не видим...



Кстати, для разнообразия, оно и у вас ничем не лучше.



Вот такая Конституция, вот такое наше к неё отношение, вот такой праздник... Как говорит наше молодое поколение: "Да забейте вы на это большой болт!" Вот мы и забили. Дружно. Всей страной. Гуляй-Поле нам милее.







Я долго искал причину, по которой вроде бы традиционный для нас майдан так мерзко перерос в войну и уничтожение страны. И, по-моему, нашел. Не сам конечно. С помощью американских ученых. Но нашел. И знаете в чем наш прокол? В кастрюлях!



Агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне опубликовало доклад, согласно которому микроскопические частицы в антипригарной посуде, водостойкой одежде и пятностойких коврах могут попасть в человеческий организм с едой и вызвать рак. Об этом сообщает издание Daily Mail.



"Перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных, влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Однако это вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами. Показано, что у лабораторных животных оно увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов, а также способствует бесплодию". Европа и США: сюрпризы к саммиту НАТО



Добавлю сюда личных наблюдений. Особенно опасны кастрюли. При надевании на голову вызывают помутнение рассудка, словесный понос, неадекватное поведение и непроизвольные конвульсии, которые чаще всего выражаются в прыжках.



Для профилактики заражения "кастрюлизмом" прекрасно подходят старинные народные рецепты. Такие как «скалкой по глупой башке», «мокрой тряпкой по тупой роже» и т.д. Но наиболее действенный способ лечения — лечить подобное подобным. Просто надо взять бабушкину чугунную сковороду, чем больше, тем действеннее, и лечить зараженного. Можно даже не снимая кастрюли с головы. Чугунная сковорода действует и через кастрюлю. Особенно если хорошо размахнуться...







А размахиваться надо будет много. Большинство активистов перестали замечать даже полную ахинею. Причем уже не на уличных митингах. В официальных документах! Приведу цитату из сообщения пресс-службы Министерства социальной политики: "По состоянию на 25 июня 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 512 755 переселенцев или 1 236 770 семей из Донбасса и Крыма".



Может, я действительно "ретро", но семья — это минимум два человека! А нормальная семья даже больше. Один человек он и есть один человек! Один! Хотя, точно не знаю, как там юристы нарешали, были когда-то разговоры о признании человека семьей. Это было необходимо для решения квартирного вопроса в СССР.



Что это за зараза такая, которая заставляет мозг человека при виде числа, состоящего более чем из одной цифры, безоговорочно верить всему, что напишут невежды? Хотя, помню собственное отношение к космическим расстояниям. Что 1 парсек что 10, было все равно. Все равно далеко и для человечества пока недостижимо. Лекарство рыцаря и яство короля



Для вашего развлечения расскажу, как я подвергся пытке в Международный день поддержки жертв пыток! Есть такой, кто не знает, 26 июня отмечают.



Короче, иду я ночью по Михайловской площади. И тут... Короче, из земли выползает монстр! По величине, естественно. Из дыры метров 5 в диаметре. И выползло уже метров 6 в высоту... Щупальца шевелятся. Черный такой. И глаз нету. Какой-то подземный осьминог или кальмар. Ужас, короче.



Ну я ноги и сделал от греха подальше. Сожрет ведь чудовище. Я потом по знакомым давай звонить. Что за напасть на Киев приключилась? Главное в центре, гад такой, обитает. Может из чернобыльских монстров кто?



Оказалось... искусство! Арт-объект! Черные надувные щупальца, которые шевелятся от напора воздуха. И чего я испугался?



Татьяна Печончик, это наш председатель правления Центра информации о правах человека, разъяснила: "Среди населения Украины преобладает мнение о недопустимости пыток. Так, 3/4 украинцев высказались против применения пыток. Впрочем, вызывает беспокойство тот факт, что почти каждый десятый опрошенный полицейский оправдывает их применение".



Но я же не угомонился на этом. Я связался с исполнительным директором Экспертного центра по правам человека Юрием Белоусовым. В чем проблема-то? Пыток на Украине нет. Это Гидрант сказал и Аваков подтвердил. А Луценко вообще пообещал сажать за клевету на государство.



Юрий человек честный. Или телевизор не смотрит. Потому не знает, что у нас не пытают. Короче, вот вам его ответ: "За 2017 около 2500 человек обратились за медицинской помощью из-за травмы, причиненные работниками полиции. Треть нанесенных побоев — в голову. При этом большинство работников полиции, вина которых доказана судом, были освобождены от реального наказания. Важно понять — если мы приемлем пытки, то должны быть готовы, что сегодня или завтра мы или наши близкие могут стать их жертвами". Как России сдать иранские интересы в Сирии: хитрый заграничный план



Вот так. Правозащитники утверждают, что пытки применяют системно по всей территории Украины, хотя миф об их "эффективности" давно опровергнут. В общем кому верить — решайте сами. В Европах демократия. Можете верить или не верить. И кому угодно! А на Михайловскую до 9 июля я ни ногой... От греха подальше.



Есть ещё новости, которые будут интересны всем. И нам и вам. Это уже экономика!



Помните наши разговоры об украинской промышленности? Умерла, мол... Больше воровать нечего... Зачем заводы великой аграрно-сексуальной туристической державе?



А вот и не все разворовано. Нынешним хватит на житье-бытье в заграницах. У нас же оборонка есть! А там ещё не все "сметено могучим ураганом". В общем, для понимания ситуации достаточно прочитать выдержку из заявления нашего Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова: "Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство".



Кто понимает, тот понял. Для остальных объяснять ситуацию смысла нет. А вот напомнить о ранее принятом решении Гидранта, стоит. Указом президента на этой неделе введено в действие решение СНБО о либерализации внешнеэкономической деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Теперь Минобороны сможет покупать оружие за рубежом напрямую.



А для патриотично настроенных идиотов приготовили "конфетку". Не на "Рошен", в кабинете министров Украины. Изделие называется "Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 года". Только вот что мы будем развивать пока не ясно. Стратегия есть, а комплекс продадим... М-да... Орудием пророка Шпенглера станет "Газпром"



Сложнее всего сегодня воспринимать серьезно вполне серьезные вещи. Парадокс? Может быть. Но вот свежий пример. Те, кто когда-либо занимался работой по обеспечению правопорядка или государственной безопасности, прекрасно меня поймут.



Помните "смерть Бабченко"? Спецоперация СБУ, которая выставила идиотами целое государство. А теперь сообщение о другой операции Департамента контрразведки СБУ: "Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины под руководством Главной военной прокуратуры имитировали "убийство" волонтера АТО и еще двух человек в Черкасской области, которых "заказал" бизнесмен из Киева". "Правоохранителям удалось отследить переговоры заказчика с "киллером", который и сообщил о подготовке преступления и решил сотрудничать со следствием. Киевский бизнесмен на встрече с исполнителем озвучил фамилии будущих жертв, а также подготовил инструкцию по их ликвидации и назвал сроки и порядок выполнения заказа".



Ну знаю, как вам, а мне опять вспомнилось "простреленная спина Бабченко". Но, если без этих воспоминаний, прекрасная работа спецслужбы. Это там, в сатирическом варианте работы СБУ, опять никого найти не смогли. Следы куда-то там вели. И пропадали... А здесь-то все прямо кирпич на кирпич.



"Заказчик, имя которого пока не называется, был задержан во время передачи "киллеру" $15 тысяч. Кроме того, силовики установили личности следующих "жертв" и предупредили запланированный теракт. Так, преступник задумал выстрел из ручного противотанкового гранатомета в частный дом одного из сельских голов района.

Столичному бизнесмену уже объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело открыто по нескольким статьям, в частности ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 258 (создание террористической группы), и ч. 1 ст. 109 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины". Милое личико на флаге латышских националистов



И получается, что, пока в дело не вмешали русофобию, СБУ в плане предотвращения убийств вполне сносно работало. В пресс-центре сказали, что только за последнее время таким образом предотвратили 10 убийств. Значит, есть толковые оперы и аналитики. А Бабченко перечеркнул работу этих профессионалов.



Почему-то имитация у нас хорошо получается. Пятый год имитируем войну с Россией. Пятый год имитируем реформы. Пятый год имитируем бурное развитие демократии. Имитируем, а дальше?



В любом театре, даже в ТЮЗе и театре кукол, а на большее наши имитаторы не тянут, спектакль в конце концов заканчивается. И зрители возвращаются к нормальной, непридуманной жизни. Да и сопереживая героям спектакля, зрители помнят, что убийства, интриги, подлость и даже благородство — всего лишь роль. А что будет у нас, "когда спектакль закончится"?



Ответ, в принципе, уже есть. На одном простом примере с памятниками. Когда компания по борьбе с памятниками только начиналась, никто даже не задумывался — а что дальше? Памятников много. На всех хватит. Тем более, что под наследие проклятого прошлого можно было подвести практически всё. Да и не планировали памятники сносить 4 года.



Короче, не хватило нам памятников. Да и "плечо раззуделось". Не будешь же специально строить памятник, чтобы потом его разрушать? Потом, строители у нас все на заработках. Ленины, евреи, поляки, советские солдаты и офицеры, украинцы, которые строили страну в послевоенный период... Всё. Больше украинские хунвейбины врагов вроде не знают. Пока, опять же.



И что делать? Разрушать-то привыкли. Хочется разрушать. 28 июня в полицию поступила информация, что неизвестные сорвали мемориальную доску писателю Ивану Франко, установленную на стене дома по улице Соломии Крушельницкой в центре Львова. Скоро НАТО соберётся! Карпатский мольфар предсказывает будущее Порошенко



Вот чем не угодил активистам Иван Франко? Я конечно понимаю, что для варвара все, что не связано с его идолами, вещь не нужная. Мы 27 лет плодили и растили идиотов. Выросли. Теперь мы пожинаем плоды нашего воспитания. Дикари уничтожают остатки непонятной им цивилизации. При этом ничего взамен не предлагают.



Сломал памятник и рассказал, что на этом месте будет потом. Когда-нибудь. Если деньги найдут. А что рассказывать? Мы давно знаем, что будет. Пустырь или свалка. Ломать-то не строить. Да и непонятно пока, кому памятники теперь нужно ставить. Все или предатели, или сепаратисты, или агенты Кремля...



Только, как Надю Савченко, героя выберем — бац, оказывается предатель, сепаратист, террорист и враг государства. Честное слово, нисколько не удивлюсь, если скоро узнаю об инициативе львовского совета переименовать город в Степанобандеровск. А потом выступить с призывом к Польше забрать этот самый Степанобандеровск себе.



Прежде чем продолжить рассказывать о нас, хочется похвастаться. Я нашел-таки рейтинг, согласно которому вам до нас ого-го! В хорошем смысле этого слова. Вот ни за что не догадаетесь, в чем же мы вас опередили.



"В рейтинге уровня безопасности стран организации Institute for Economics and Peace за 2018 год Украина оказалась на 152 месте, сообщается в отчете организации. Всего страны были разделены на пять уровней безопасности: очень высокий, высокий, средний, низкий, очень низкий".

"В тройку самых безопасных стран вошли Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Самой опасной страной организация назвала Сирию, которая заняла 163 место. Россия на 154 месте в рейтинге. По сравнению с прошлым годом Украина поднялась в рейтинге на два пункта, однако все еще остается в зоне "очень низкого" уровня безопасности".



А вы и не знали, что у нас безопаснее жить, чем у вас? Честно скажу, я тоже не знал. Однако рейтинг же показал, что мы на 152 месте, а вы на 154-м! Я посмотрел рейтинг до конца, чтобы вас не напрягать. Короче собираемся и все вместе уезжаем в так часто упоминаемый в комментариях Габон. Он всего лишь на 95 месте. Получается, что там практически нет преступности и все друг другу улыбаются... Как нам построить сильную экономику России. Часть 3



Есть у меня новости и по газопроводу "Северный поток-2". Не совсем приятные для нас, прямо скажу, новости. Опять этот Трамп. Объясняешь ему, объясняешь, а он как баран на новые ворота смотрит на наше государство. То в Крыму по-русски говорят, то вот по этому потоку... Объявил экономическую войну ЕС — значит, воюй! А он с немцами заигрывает.



"США гарантировали Германии не распространять санкции на российские газопроводы".



Ладно бы он это Путину сказал, или там, Лаврову. Нет, обязательно надо немцам...



Я тут подумал и понял, что ваш Северный поток-2 выгоден прежде всего нам! Не вам, а нам. Сейчас Россия через свои поставки газа европейцам диктует условия. А после окончания строительства условия будет диктовать уже Германия, а мы же только против России. С Германией даже на гей-парад с удовольствием.



Значит, истинная независимость от России наступит тогда, когда газ к нам будет поступать из Германии! Если конечно будет чем платить. В смысле, Германия нам денег на оплату её газа даст. Вон Польша же так делает.



Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала в Вашингтоне соглашение на 20 лет с американскими фирмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG о поставках сжиженного газа (СПГ) из США в Польшу. С 2023 года Польша будет получать ежегодно 2 млн тонн СПГ, который после регазификации составит около 5,5 млрд кубометров газа. Поставки газа будут вестись с СПГ-терминала в городе Порт-Артур в Техасе.



Я, конечно, не вспомню, что контракт с Польшей у Газпрома заканчивается в 2022 году. И о том, что полякам для собственных нужд необходимо уже сегодня 16 млрд кубов. Сами добывают 4 млрд. Американских 5,5 млрд. А вот откуда будут брать ещё 7 млрд? Не в России же... Нет.



Чего только не придумаешь, чтобы не выглядеть дебилом. Построили терминалы для СПГ, а они простаивают. Теперь вот будут вроде работать... Мы тоже чего-нибудь такое построим. Если турки американские танкеры будут пропускать в Черное море. Купюры за идею. Бери не хочу!



Хотелось рассказать ещё и дипломатическом дебилизме нашего МИДа. Но места уже нет в записках. Поэтому пунктиром по теме.



Спикер Парубий, находясь с визитом в США, призвал Америку помочь Украине с модернизацией ГТС и попросил ввести санкции против Европейских компаний, участвующих в проекте "Северный Поток-2". Причём, среди этих компаний находятся всемирно известные концерны Франции, Германии, Великобритании, Норвегии и других Европейских стран. Более того, многие из них оказывают серьёзное влияние на политику своих стран.



Это каким же надо быть... политиком, чтобы дать повод западным правительствам забыть об Украине? Большой бизнес надо любить и лелеять. Он политиков деньгами снабжает, когда надо выборы выиграть. И получает взамен возможность зарабатывать больше денег.



Наша делегация в ПАСЕ во главе с депутатом Арьевым публично проигнорировали официальный торжественный приём у генсекретаря СЕ Ягланда, объяснив это тем, что не время тратить деньги на пиры и шампанское во время кризиса.



Ну что же, пора заканчивать записки. А значит, пора раскрыть анонсированный в начале статьи секрет налога на дождь.



Так вот, уважаемые мои друзья, вы нас опередили. Первыми налог на дождь ввела Россия.



"В городе Кунгур в Пермском крае в квитанции за коммунальные услуги включили плату за сточные воды, куда входит в том числе дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы. Об этом пишет местное издание «Искра»".

"Возможность взимания платы за отвод осадков предусматривает федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». В начале 2017 года взимать плату за водоотвод осадков начали в Биробиджане. Это касалось только предприятий, а не физических лиц".



На этом позвольте остановиться. Устал что-то я сегодня. Да и не опишешь всех новостей нашей/вашей странной страны. Всем удачи и здоровья. Будем жить! Приветствую вас, друзья мои! Прошла очередная неделя нашей бурной жизни. Мы всё ещё движемся в Европу. Сказать, что семимильными шагами, нельзя, но движемся. Правда у меня, да и многих других наших, в голове вертится одна мысль. Ладно, Европа так Европа. В принципе, это соответствует нашей географии. Но почему нам так не нравится современность? Почему мы выбрали именно 13-й век?И ещё одно. Наша служба безопасности, по-моему, начинает активную работу по раскручиванию дела Надежды Савченко. Сидит народный депутат в камере, а дела толком не сфабриковали. Непорядок, вообще-то. Сейчас негласно проверяют всех жителей близлежащих к Раде кварталов.Как сказал мне один из проверяльщиков, для подсчета количества возможных при теракте (имеется в виду, наверное, обстрел Савченко Рады из минометов) жертв. Интересные все-таки там люди собрались. Савченко что, обстреливать жилые дома собиралась? Или по Раде минометить? Шерлоки с Холмсами на пару. Лето сейчас. И нормальные граждане пузо на морях-океанах греют. Или на дачах радикулит разминают. Ну, ищите, ищите. В смысле, считайте.Начну я с интриги. Многие помнят комментарии к моим запискам, в которых после введения очередного налога, мы вспоминали мультфильм про Чиполлино. Так вот, поздравляю всех нас с получением звания оракулов. Свершилось! В одном из городов в квитанции за коммунальные услуги включили плату за сточные воды! Не те, которые у вас из крана утекают в канализацию. Плату за дождь! Дождь идет. Вода стекает в канализационные коллекторы. И никто за это не платит. Непорядок!Теперь каждый, кто не только попал под дождь, но и смотрел на него из окна или слышал гром из-под кровати, обязан за это заплатить! Не много. Какие у нас, в бывшем СССР, дожди. Но семь дополнительных денежек в карман коммунальщиков отдай. И все согласно закону страны!А интригу я сохраню для того, чтобы и те, кто такой закон принимал, и те, кто ввел налог на дождь, подумали. До конца статьи. Да и вам, друзья мои, будет интересно.Но вернемся к нашим баранам. Мы же отпраздновали один из самых, по идее, главных праздников страны — День Конституции. День того самого Основного закона, согласно которому мы все являемся источниками власти! Красиво, да? Народ — источник власти!День того самого закона, на который давно наплевали. И мы сами, и наше правительство, и наш президент, про депутатов и писать стыдно. Я тут посидел, поразмышлял. А ведь у нас нет ни одного президента, который бы не использовал эту брошюрку в отхожем месте.Хотя нет. Есть такой президент! Не трогал он нынешнюю Конституцию! Леонид Кравчук! Но не потому не трогал, что уважал Основной закон, а потому, что полномочия его закончились в 1994 году. Ещё до принятия Конституции в 1996-м. Или старую Конституцию так активно в том же месте использовал, что страницы закончились? Пришлось новую принимать? Вполне возможно.А дальше? Кто не помнит, а учитывая, что вам, россиянам, тогда самим весело было, таких много, расскажу историю дальше. Новый президент, Леонид Кучма, решил стать "великим и ужасным". Захотелось человеку, чтобы "и была бы рыбка золотая у меня на посылках". Тогда у нас Раду на замок запирали и депутатов не выпускали до 6 утра, пока не примут необходимые президенту поправки. И приняли! Всё, что надо, приняли.Но жизнь-то продолжается. Кучма своё "отдал служению народу". И перед новыми выборами согласился на существенные изменения Конституции. Проще говоря, прилично так урезали права новому президенту. Помните ту выборную компанию? Отработка на будущее "российского боевого отравляющего вещества", о котором до сих пор говорят, как о «проказе Виктора Ющенко». Тогда-то и мы наплевали на Конституцию. Мы, в смысле, народ. Помните украинское нововведение в демократию? Трехтуровое голосование!Ох, и страдал Ющенко от собственных недополномочий. Совещания на Банковой шли с периодичностью раз в месяц. Но, слабоват оказался президент Ющенко. Тонковата кишка...А вот Виктор Янукович голову ломать особо не стал. Взял за что-то там Конституционный суд и уже через полгода правления спокойно вернул Конституцию 1996 года. Мы до сих пор не можем понять, как же это произошло. Правда, и Янукович ничего не понял. Наши президенты читают только одну главу: "Права". Про обязанности у нас не принято даже думать. Чем все закончилось вы знаете.Сегодняшний Гидрант вообще решил особо не париться. Какая такая Конституция? Государство — это я! Согласно Основного закона у нас парламентско-президентсткая республика. А фактически? Фактически уже создана президентская! Порошенко имеет Раду тогда и столько, сколько ему необходимо. А мы опять ничего не видим...Кстати, для разнообразия, оно и у вас ничем не лучше.Вот такая Конституция, вот такое наше к неё отношение, вот такой праздник... Как говорит наше молодое поколение: "Да забейте вы на это большой болт!" Вот мы и забили. Дружно. Всей страной. Гуляй-Поле нам милее.Я долго искал причину, по которой вроде бы традиционный для нас майдан так мерзко перерос в войну и уничтожение страны. И, по-моему, нашел. Не сам конечно. С помощью американских ученых. Но нашел. И знаете в чем наш прокол? В кастрюлях!Агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне опубликовало доклад, согласно которому микроскопические частицы в антипригарной посуде, водостойкой одежде и пятностойких коврах могут попасть в человеческий организм с едой и вызвать рак. Об этом сообщает издание Daily Mail.Добавлю сюда личных наблюдений. Особенно опасны кастрюли. При надевании на голову вызывают помутнение рассудка, словесный понос, неадекватное поведение и непроизвольные конвульсии, которые чаще всего выражаются в прыжках.Для профилактики заражения "кастрюлизмом" прекрасно подходят старинные народные рецепты. Такие как «скалкой по глупой башке», «мокрой тряпкой по тупой роже» и т.д. Но наиболее действенный способ лечения — лечить подобное подобным. Просто надо взять бабушкину чугунную сковороду, чем больше, тем действеннее, и лечить зараженного. Можно даже не снимая кастрюли с головы. Чугунная сковорода действует и через кастрюлю. Особенно если хорошо размахнуться...А размахиваться надо будет много. Большинство активистов перестали замечать даже полную ахинею. Причем уже не на уличных митингах. В официальных документах! Приведу цитату из сообщения пресс-службы Министерства социальной политики: "По состоянию на 25 июня 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 512 755 переселенцев или 1 236 770 семей из Донбасса и Крыма".Может, я действительно "ретро", но семья — это минимум два человека! А нормальная семья даже больше. Один человек он и есть один человек! Один! Хотя, точно не знаю, как там юристы нарешали, были когда-то разговоры о признании человека семьей. Это было необходимо для решения квартирного вопроса в СССР.Что это за зараза такая, которая заставляет мозг человека при виде числа, состоящего более чем из одной цифры, безоговорочно верить всему, что напишут невежды? Хотя, помню собственное отношение к космическим расстояниям. Что 1 парсек что 10, было все равно. Все равно далеко и для человечества пока недостижимо.Для вашего развлечения расскажу, как я подвергся пытке в Международный день поддержки жертв пыток! Есть такой, кто не знает, 26 июня отмечают.Короче, иду я ночью по Михайловской площади. И тут... Короче, из земли выползает монстр! По величине, естественно. Из дыры метров 5 в диаметре. И выползло уже метров 6 в высоту... Щупальца шевелятся. Черный такой. И глаз нету. Какой-то подземный осьминог или кальмар. Ужас, короче.Ну я ноги и сделал от греха подальше. Сожрет ведь чудовище. Я потом по знакомым давай звонить. Что за напасть на Киев приключилась? Главное в центре, гад такой, обитает. Может из чернобыльских монстров кто?Оказалось... искусство! Арт-объект! Черные надувные щупальца, которые шевелятся от напора воздуха. И чего я испугался?Татьяна Печончик, это наш председатель правления Центра информации о правах человека, разъяснила: "Среди населения Украины преобладает мнение о недопустимости пыток. Так, 3/4 украинцев высказались против применения пыток. Впрочем, вызывает беспокойство тот факт, что почти каждый десятый опрошенный полицейский оправдывает их применение".Но я же не угомонился на этом. Я связался с исполнительным директором Экспертного центра по правам человека Юрием Белоусовым. В чем проблема-то? Пыток на Украине нет. Это Гидрант сказал и Аваков подтвердил. А Луценко вообще пообещал сажать за клевету на государство.Юрий человек честный. Или телевизор не смотрит. Потому не знает, что у нас не пытают. Короче, вот вам его ответ: "За 2017 около 2500 человек обратились за медицинской помощью из-за травмы, причиненные работниками полиции. Треть нанесенных побоев — в голову. При этом большинство работников полиции, вина которых доказана судом, были освобождены от реального наказания. Важно понять — если мы приемлем пытки, то должны быть готовы, что сегодня или завтра мы или наши близкие могут стать их жертвами".Вот так. Правозащитники утверждают, что пытки применяют системно по всей территории Украины, хотя миф об их "эффективности" давно опровергнут. В общем кому верить — решайте сами. В Европах демократия. Можете верить или не верить. И кому угодно! А на Михайловскую до 9 июля я ни ногой... От греха подальше.Есть ещё новости, которые будут интересны всем. И нам и вам. Это уже экономика!Помните наши разговоры об украинской промышленности? Умерла, мол... Больше воровать нечего... Зачем заводы великой аграрно-сексуальной туристической державе?А вот и не все разворовано. Нынешним хватит на житье-бытье в заграницах. У нас же оборонка есть! А там ещё не все "сметено могучим ураганом". В общем, для понимания ситуации достаточно прочитать выдержку из заявления нашего Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова: "Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство".Кто понимает, тот понял. Для остальных объяснять ситуацию смысла нет. А вот напомнить о ранее принятом решении Гидранта, стоит. Указом президента на этой неделе введено в действие решение СНБО о либерализации внешнеэкономической деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Теперь Минобороны сможет покупать оружие за рубежом напрямую.А для патриотично настроенных идиотов приготовили "конфетку". Не на "Рошен", в кабинете министров Украины. Изделие называется "Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 года". Только вот что мы будем развивать пока не ясно. Стратегия есть, а комплекс продадим... М-да...Сложнее всего сегодня воспринимать серьезно вполне серьезные вещи. Парадокс? Может быть. Но вот свежий пример. Те, кто когда-либо занимался работой по обеспечению правопорядка или государственной безопасности, прекрасно меня поймут.Помните "смерть Бабченко"? Спецоперация СБУ, которая выставила идиотами целое государство. А теперь сообщение о другой операции Департамента контрразведки СБУ: "Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины под руководством Главной военной прокуратуры имитировали "убийство" волонтера АТО и еще двух человек в Черкасской области, которых "заказал" бизнесмен из Киева". "Правоохранителям удалось отследить переговоры заказчика с "киллером", который и сообщил о подготовке преступления и решил сотрудничать со следствием. Киевский бизнесмен на встрече с исполнителем озвучил фамилии будущих жертв, а также подготовил инструкцию по их ликвидации и назвал сроки и порядок выполнения заказа".Ну знаю, как вам, а мне опять вспомнилось "простреленная спина Бабченко". Но, если без этих воспоминаний, прекрасная работа спецслужбы. Это там, в сатирическом варианте работы СБУ, опять никого найти не смогли. Следы куда-то там вели. И пропадали... А здесь-то все прямо кирпич на кирпич.И получается, что, пока в дело не вмешали русофобию, СБУ в плане предотвращения убийств вполне сносно работало. В пресс-центре сказали, что только за последнее время таким образом предотвратили 10 убийств. Значит, есть толковые оперы и аналитики. А Бабченко перечеркнул работу этих профессионалов.Почему-то имитация у нас хорошо получается. Пятый год имитируем войну с Россией. Пятый год имитируем реформы. Пятый год имитируем бурное развитие демократии. Имитируем, а дальше?В любом театре, даже в ТЮЗе и театре кукол, а на большее наши имитаторы не тянут, спектакль в конце концов заканчивается. И зрители возвращаются к нормальной, непридуманной жизни. Да и сопереживая героям спектакля, зрители помнят, что убийства, интриги, подлость и даже благородство — всего лишь роль. А что будет у нас, "когда спектакль закончится"?Ответ, в принципе, уже есть. На одном простом примере с памятниками. Когда компания по борьбе с памятниками только начиналась, никто даже не задумывался — а что дальше? Памятников много. На всех хватит. Тем более, что под наследие проклятого прошлого можно было подвести практически всё. Да и не планировали памятники сносить 4 года.Короче, не хватило нам памятников. Да и "плечо раззуделось". Не будешь же специально строить памятник, чтобы потом его разрушать? Потом, строители у нас все на заработках. Ленины, евреи, поляки, советские солдаты и офицеры, украинцы, которые строили страну в послевоенный период... Всё. Больше украинские хунвейбины врагов вроде не знают. Пока, опять же.И что делать? Разрушать-то привыкли. Хочется разрушать. 28 июня в полицию поступила информация, что неизвестные сорвали мемориальную доску писателю Ивану Франко, установленную на стене дома по улице Соломии Крушельницкой в центре Львова.Вот чем не угодил активистам Иван Франко? Я конечно понимаю, что для варвара все, что не связано с его идолами, вещь не нужная. Мы 27 лет плодили и растили идиотов. Выросли. Теперь мы пожинаем плоды нашего воспитания. Дикари уничтожают остатки непонятной им цивилизации. При этом ничего взамен не предлагают.Сломал памятник и рассказал, что на этом месте будет потом. Когда-нибудь. Если деньги найдут. А что рассказывать? Мы давно знаем, что будет. Пустырь или свалка. Ломать-то не строить. Да и непонятно пока, кому памятники теперь нужно ставить. Все или предатели, или сепаратисты, или агенты Кремля...Только, как Надю Савченко, героя выберем — бац, оказывается предатель, сепаратист, террорист и враг государства. Честное слово, нисколько не удивлюсь, если скоро узнаю об инициативе львовского совета переименовать город в Степанобандеровск. А потом выступить с призывом к Польше забрать этот самый Степанобандеровск себе.Прежде чем продолжить рассказывать о нас, хочется похвастаться. Я нашел-таки рейтинг, согласно которому вам до нас ого-го! В хорошем смысле этого слова. Вот ни за что не догадаетесь, в чем же мы вас опередили.А вы и не знали, что у нас безопаснее жить, чем у вас? Честно скажу, я тоже не знал. Однако рейтинг же показал, что мы на 152 месте, а вы на 154-м! Я посмотрел рейтинг до конца, чтобы вас не напрягать. Короче собираемся и все вместе уезжаем в так часто упоминаемый в комментариях Габон. Он всего лишь на 95 месте. Получается, что там практически нет преступности и все друг другу улыбаются...Есть у меня новости и по газопроводу "Северный поток-2". Не совсем приятные для нас, прямо скажу, новости. Опять этот Трамп. Объясняешь ему, объясняешь, а он как баран на новые ворота смотрит на наше государство. То в Крыму по-русски говорят, то вот по этому потоку... Объявил экономическую войну ЕС — значит, воюй! А он с немцами заигрывает.Ладно бы он это Путину сказал, или там, Лаврову. Нет, обязательно надо немцам...Я тут подумал и понял, что ваш Северный поток-2 выгоден прежде всего нам! Не вам, а нам. Сейчас Россия через свои поставки газа европейцам диктует условия. А после окончания строительства условия будет диктовать уже Германия, а мы же только против России. С Германией даже на гей-парад с удовольствием.Значит, истинная независимость от России наступит тогда, когда газ к нам будет поступать из Германии! Если конечно будет чем платить. В смысле, Германия нам денег на оплату её газа даст. Вон Польша же так делает.Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала в Вашингтоне соглашение на 20 лет с американскими фирмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG о поставках сжиженного газа (СПГ) из США в Польшу. С 2023 года Польша будет получать ежегодно 2 млн тонн СПГ, который после регазификации составит около 5,5 млрд кубометров газа. Поставки газа будут вестись с СПГ-терминала в городе Порт-Артур в Техасе.Я, конечно, не вспомню, что контракт с Польшей у Газпрома заканчивается в 2022 году. И о том, что полякам для собственных нужд необходимо уже сегодня 16 млрд кубов. Сами добывают 4 млрд. Американских 5,5 млрд. А вот откуда будут брать ещё 7 млрд? Не в России же... Нет.Чего только не придумаешь, чтобы не выглядеть дебилом. Построили терминалы для СПГ, а они простаивают. Теперь вот будут вроде работать... Мы тоже чего-нибудь такое построим. Если турки американские танкеры будут пропускать в Черное море.Хотелось рассказать ещё и дипломатическом дебилизме нашего МИДа. Но места уже нет в записках. Поэтому пунктиром по теме.Спикер Парубий, находясь с визитом в США, призвал Америку помочь Украине с модернизацией ГТС и попросил ввести санкции против Европейских компаний, участвующих в проекте "Северный Поток-2". Причём, среди этих компаний находятся всемирно известные концерны Франции, Германии, Великобритании, Норвегии и других Европейских стран. Более того, многие из них оказывают серьёзное влияние на политику своих стран.Это каким же надо быть... политиком, чтобы дать повод западным правительствам забыть об Украине? Большой бизнес надо любить и лелеять. Он политиков деньгами снабжает, когда надо выборы выиграть. И получает взамен возможность зарабатывать больше денег.Наша делегация в ПАСЕ во главе с депутатом Арьевым публично проигнорировали официальный торжественный приём у генсекретаря СЕ Ягланда, объяснив это тем, что не время тратить деньги на пиры и шампанское во время кризиса.Ну что же, пора заканчивать записки. А значит, пора раскрыть анонсированный в начале статьи секрет налога на дождь.Так вот, уважаемые мои друзья, вы нас опередили. Первыми налог на дождь ввела Россия.На этом позвольте остановиться. Устал что-то я сегодня. Да и не опишешь всех новостей нашей/вашей странной страны. Всем удачи и здоровья. Будем жить! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 170 Источник Похожие новости Скоро НАТО соберётся! Карпатский мольфар предсказывает будущее Порошенко Итоги недели. «Средства у нас есть. У нас ума не хватает» Записки Колорадского Таракана. Тапки надо бойкотировать, но по-хитрому!

Милое личико на флаге латышских националистов Европа и США: сюрпризы к саммиту НАТО Подземная война. Американские «черепашки-ниндзя» против Ким Чен Ына Новости партнеров