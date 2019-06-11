Записки Колорадского Таракана. Сон в летнюю ночь • 22 • Аналитика









Поэтому я сегодня несколько изменю формат записок. Не буду озвучивать собственное мнение, просто буду ходить из палаты в палату и рассказывать о пациентах.



Вы люди опытные, сами разберетесь, кто есть что. Как это случилось совсем недавно с одним моим знакомым, молодым папашей.



У него малыш ползать начал. Те, кто проходит или прошел через такое, меня уже поняли. Короче, ползал-ползал этот "метеор" по квартире, пока не дополз до клетки с шиншиллой. Ну и, соответственно, родители обнаружили ползунка поедающим крысюхин корм. Представили? Мама побежала рот ему полоскать, а папа, вспомнив принцип, что «шиншилле хорошо – человеку не обязательно», решил почитать состав корма. Читает и медленно одуревает. Пшеница, просо, горох, морковь, картофель, витамины А, В, С, D и так далее.



Короче, встретил он семью после помывки фразой, от которой жена села. Правда, на диван. «Слушай, дорогая, может, ему добавки дать?» И сует состав жене под нос... Продолжения истории не знаю. Я же про прозрение писал. Вот папа и прозрел...



Знаете, это все по тому же принципу, что «если все еще не работает – прочитай-таки инструкцию!» У нас одна проблема: если инструкция по Украине и написана кем-то, то все не в курсе, где его искать. С инструкцией этой.



Не исключаю, что в очередном заведении психоневрологического плана.







Палата номер один под названием "Президент". 7 июня больной под этим именем очередной раз доказал, что он на своем месте. Зе провел встречу с журналистами украинских СМИ. И не надо смеяться. "Подумаешь... Все президенты встречаются с журналистами". Попрошу не забывать, откуда я веду репортаж. Тут весь вопрос в том, где и как.



Так вот. Встреча была в резиденции Залесье. Причем каждому журналисту, у нас же свобода слова и информации, было прислано индивидуальное приглашение. Ну, это понятно, Залесье не резиновое.







Формат был… короче, формат был. Без галстуков, без диктофонов и камер. «Офф-рекордз», так сказать. Зато были фрукты-кофе, вино-чай. Каждому по потребностям. Но так, короче, потрепались за жизнь, и разошлись. Зе не очень уверенно пообещал огромную пресс-конференцию на 100 дней своего президентства. Если все будет как надо и будет о чем пообщаться.



Ну хоть клубникой накормил всех.









Есть что-то такое в подобной постановке вопроса. Ничего не рассказал – зато налил и закусь выставил. Не зря, понимаешь, пришли журналисты. Не то что (не будем показывать пальцем на одного северного жадину) как один недалеко сидящий президент. Соберет всех в огромном зале и отвечает. Ни разу не видел, чтобы кормил и поил тружеников пера и клавиатуры. Значит, нет там демократии! Или шаурмы? Хотя все равно это перемога! Нет там шавухи – у нас есть!



Есть еще у нас пограничная палата. Кандидаты там помещены. Всех мастей и рангов. Это те, кто еще нет, но в перспективе вполне возможно, что и да. Кандидаты в особо буйные в том числе.



Есть у нас там Редька. В смысле, фамилия такая — Александр Редька, предприниматель из Днепра. Вот он и рассказал о Зе и его партии. Мы же все понимаем, почему так народ в депутатскую палату рвется. Там кухня поближе, опять же окошки на улицу. Значит, приварок к больничному меню всегда можно от прохожих получить.



Слуга народа и его одноименная партия точно из нас, из украинцев. Вот вам цитаты из Редьки, в смысле из предпринимателя:

"За место в парламенте собирают 300 тысяч долларов за выдвижение по мажоритарке, а за место в списке партии собирают 2 миллиона долларов (2 человека сообщили, которым доверяю и которым озвучили эти цифры), поэтому для меня очевидно, что депутаты от партии "Слуга народа" работать будут не на зарплату. Это 100% факт".



Ну, пришлось по этому поводу поговорить с тараканами-евреями. Не удивляйтесь. С кем поведешься, от того и наберешься. Привожу их высказывание полностью. Это такие насекомые, денег от которых никогда не добьёшься, но совет хороший или анализ ситуации дадут точнейший:



"Плох тот еврей, который, став царем, не будет немножечко шить. Зеля хороший еврей, правильный. Шма Украине".



Что такое "шма", честно, не знаю, просто дословно записал высказывание. Подозреваю, что что-то не очень хорошее.



Переходим к буйным. Буйные у нас в почете, сами понимаете, не обойти.



Ну вот. Прав я, как всегда. Эти больные на стадионе "Арена Львов" устроили позорище. Теперь на отколе лежат, по соседству с радскими буйными, перерадевшими за Украину слегка. Отомстили сербам! Да так отомстили, что сербские болельщики решили больше не приезжать во Львов. Типа, "в зоопарк мы и дома сходить можем. Зачем зря деньги тратить".



Понимаю, что вы в ступоре. За что украинцы мстили сербам? Память короткая? А мы помним 2014 год! Тогда фанаты сербской баскетбольной команды "Црвена Звезда" вывесили на домашнем матче Евролиги против нашего "Динамо" флаг России. Теперь понимаете, почему их в палате для буйных держат? Это я для тех написал, кто все время про какое-то дно пишет.



Не, уважаемые, запомните, и внукам донесите: Украина бездонна. Можно сказать, многоэтажна. Вниз.







Мерзко и недостойно поведение во Львове наших фанатов. Ну, и об образовании кое-что говорит. Я, хоть и давно, учил историю. Сербы действительно часто искали и находили покровительство России. Но Сербия никогда не ложилась под Россию. А вот гордые галичане, если бы не товарищ Сталин, так и были бы тем, кому вход в город разрешали по времени. Получается, не сербы "руска курва", а галичане "польска курва". А кто не понимает… Ну, аминазин по точкам никто не отменял.



Вернемся к обходу. Давайте-ка зайдем к политическим. Это мы так называем всех, кто "воюет с Россией на дипломатическом фронте". Что-то там звуки непонятные слышатся. И все время орут "весьмирснами". Замучились уже колоть им успокоительное.



Так, понятно. Новая фобия. Россия опять победила Украину. На этот раз в ПАСЕ. Оказывается, Россия уже в конце июня может вернуться в Совет Европы с восстановлением всех прав. Если, конечно, захочет. В смысле, сама. Европа уже не только руками, но и всеми другими конечностями за. Очень эти самые евродепутаты кушать хотят, а русские в год платили 30 миллионов европейских гривен в бюджет ПАСЕ. Итого: 60 миллионов евро мимо кассы.



Европейцы же за такие деньги удавятся. Ну я так, по нам сужу. Мы же цеевропа, так что за 60 миллионов – да вполне можно было бы.



Ладно, как говорят у нас в Припяти, не будем тянуть кота за рога. Эта самая ПАСЕ нам по барабану ровно так же, как она по барабану России. Сборище трепачей, не более того. Вопрос в другом. Такая победа России станет началом краха всей системы санкций в других организациях и прежде всего в ЕС. Германия вон соглашение заключила с Россией.



Есть у нас больной из БПП Рады Владимир Арьев. Во кричит… Слушать приятно. Как будто ему укол какой больной поставили: Почему от истории рейса МН17 пахнет долларами и ложью одновременно?



“Мы были против, но многие из тех, кто голосовали за резолюцию, говорили, что, может, россияне примут предложенный компромисс, потому что “надо их наконец начать критиковать в лицо, ведь они не меняются”. Наивная позиция, мягко говоря. Откровенно пророссийские аргументировали необходимостью “сохранить доступ 140 миллионов россиян в Европейский суд по правам человека”. Меня этот аргумент возмутил, потому что за этот доступ украинцы платят и свободой, и жизнью”.



Врет. В нашей больнице не убивают. У нас даже хирургического отделения нет. Мы на операции в другие больницы отправляем. Про свободу соглашусь. Но вот про жизнь явный перебор. Надо успокоительного выписать больному. "11% годового бюджета ПАСЕ, 11% годового бюджета ПАСЕ". Нам-то что с этого годового бюджета?..



Я вдруг вспомнил, как дед мою Тараканушку в норму привел, когда у неё этот, сплин (мокрица его мама) был. Это у нас тоска, скука или просто выпить хочется. А у женщин сплин. Я подслушал их разговор на кухне. "Я устала. Я никому не нужна. Меня никто не любит". "Успокойся, девочка. Ты говоришь, никто не любит? А ты правда всех спросила?" И дальше смех. Вот дед. Гений.



Это я вспомнил в связи с 60 млн. евро. Подумал и вспомнил коммюнике министров финансов "большой двадцатки".



"Наиболее важным является то, что ситуация в торговле и в области геополитики становится все более напряженной".



Может, и правда в связи с инфляцией ценности подешевели? Только в США все хорошо. Их министр Стивен Мнучин (наверное, из страны-агрессора) в Японии прямо соловьем пел:



"Ясно, что наблюдается замедление экономики в Европе, замедление в Китае, замедление в других районах мира. Я не думаю, что это — следствие напряженности в торговых отношениях. Это замедление началось еще в прошлом году".



Устал я что-то. А обход продолжать надо. Есть у нас палата хитрая. Все вроде нормальные, а на самом деле... Я о палате "Партии Рады". Там только самые опытные врачи работают. Кто его знает, вдруг через два-три месяца пациенты с проверкой прикатят. От имени Верховной Рады. Ну, сами понимаете, ответственность…



Я иногда даже прикалываю наших врачей. "Ну что, как вы завтра работаете с кандидатами в депутаты"? А они грустно так: "Неохотно". Вон крики депутата из нынешних. Переизбираться хочет: "Я все могу купить! Всё, что захочу! Даже место президента!" Санитар так ехидно его спрашивает: "Даже место депутата? Вы так богаты?" Отвечает: "Нет, я просто мало хочу..."



Знаем мы, чего ему мало. Нары по нему плачут горькими слезами, вот и косит под невменяемого.



Ну что тут у нас? Кстати, мы в этой палате социологию подправляем. Сами знаете, как верить опросам из СМИ. Короче так, на сегодня расклад в будущей Раде такой:



1. Слуга народа — 40,6%, или 125 мест в Раде.

2. Европейская солидарность (Гидрант) — 9,4%, или 29 мест.

3. Батькивщина (Женщина с косой) — 9,4%, или 29 мест.

4. Оппозиционная платформа — За жизнь (Трио медвеходов) — 8,1%, или 25 мест.

5. Радикальная партия Олега Ляшко (…) — 5,4%, или 17 мест.



Эх, жаль к нам этих, мажоритарных кандидатов, пока не привозят. Я бы тогда вам вообще полную картину нарисовал. А так получается только наполовину Раду видно...



Хотите увидеть уровень предвыборной борьбы? У нас в больнице же все в гротеске. За забором люди даже не догадываются, а мы все видим. Психиатры! Короче, нарушаю врачебную тайну ради вас. Можно сказать, на преступление иду. Историю, которую я расскажу, можете прочитать у блогера, активистки Катерины Кувита.



Вы знаете, что для многих украинцев освобождение украинских пленных связано с именем скандального политика, кума вашего президента Виктора Медведчука. И, соответственно, вы знаете, сколько ушатов грязи на него вылито. Только почему-то не прилипает эта грязь. Может, одежда из какого-то материала особого. Но это только до сообщения, которое я вам сейчас процитирую. Северный морской путь. Масштабное строительство и союзники России



Вы знаете, что Медведчук напрямую связан с... чернобыльской аварией! Неожиданно? Это у вас, а у нас правда всегда вылезет наружу из глубины исторического хлама! Не буду интриговать. Виктор Медведчук был адвокатом Киевской коллегии адвокатов с 1978 года и защищал директора ЧАЭС Виктора Брюханова в 1987 году! Не надо быть умным, достаточно посмотреть правдивый сериал "Чернобыль" (каюсь, не смотрел и не буду), чтобы понять, что уже тогда Медведчук работал на КГБ!



Да и приговор, который получил директор Брюханов, об этом же говорит. Просил прокурор 10 лет — получил 10 лет. Ну не происки Кремля это? Не рука всесильного КГБ? Ведь любому свидомому украинцу понятно, что доказательства прокуратуры были слабыми и легко разбивались адвокатом. Но не Медведчуком. Так вот почему он в кумовьях у офицера КГБ Путина... Корпоративная солидарность!







Ну и ещё один сегодняшний слух. Касается нашего великого боксера Виталия Кличко и его "Удара". Он у нас ВИП. На амбулаторном лечении. Так что с миром общается. И понимает, что все те, кто уже "поработал" в Раде будут балластом. Украинцы их вычислят и не проголосуют. А других-то где взять?



А тут ещё Саакашвили послал мэра Киева по известному адресу. В смысле, "не хочу быть дворянкой столбовою", не хочу быть председателем "Удара". Короче, сегодня Виталя объявил о том, что "Удар" не будет участвовать в выборах как партия. Будут мажоритарные кандидаты. Каждый сам за себя.







А какая бы партия могла быть… Под рабочим названием «Жуй/бей». С лозунгом "Мы на пару бе-бе-бе райску жизнь несем тебе!"



Слушайте, а что это там в районе кухни все время гремит? Вот так всегда. Только сядешь малость поработать, сразу будят...



Вот же мокрица их мама, получается, что холодильник нас победил? Вместе с кухонной посудой. Они меня разбудить могут, а я их нет?



Приснится же такое... Да не буду я ничего переписывать. Что во сне написал, то и читайте. Записки из сумасшедшего дома, написанные нормальным тараканом, который малость свихнулся от всей этой круговерти событий вокруг. Хорошо все-таки, что я проснулся. Опять дома. Опять пульт от телевизора, а значит, от потока информации, в моих лапках. Опять пахнет вкусненьким с кухни.



Жизнь продолжается. Жизнь бежит. Бежит даже тогда, когда мы стоим. Вот и надо за всем успевать. Все видеть и замечать. Всем желаю научиться смотреть и видеть. Видеть и замечать. Знать и делать выводы. И чтобы дома всегда вкусно пахло, слышались детские голоса. Чтобы кто-то ел корм для животных. Кто-то рисовал на новых обоях красивые каракули фломастером. А вечерами внезапно "заваливались" друзья ("мимо проходили") и родные ("мы на минуточку, стол не накрывайте").



Будем жить, друзья и коллеги! Приветствую вас, друзья мои. Настроение у меня сегодня ровное. Как у врача в психиатрической больнице. Знаете, когда в каждой палате вас встречает очередной "великий человек" или говорящая "вещь". И с каждым приходится разговаривать, уговаривать, объяснять и уходить в полной уверенности, что время потрачено зря. Больной будет продолжать лечение...Поэтому я сегодня несколько изменю формат записок. Не буду озвучивать собственное мнение, просто буду ходить из палаты в палату и рассказывать о пациентах.Вы люди опытные, сами разберетесь, кто есть что. Как это случилось совсем недавно с одним моим знакомым, молодым папашей.У него малыш ползать начал. Те, кто проходит или прошел через такое, меня уже поняли. Короче, ползал-ползал этот "метеор" по квартире, пока не дополз до клетки с шиншиллой. Ну и, соответственно, родители обнаружили ползунка поедающим крысюхин корм. Представили? Мама побежала рот ему полоскать, а папа, вспомнив принцип, что «шиншилле хорошо – человеку не обязательно», решил почитать состав корма. Читает и медленно одуревает. Пшеница, просо, горох, морковь, картофель, витамины А, В, С, D и так далее.Короче, встретил он семью после помывки фразой, от которой жена села. Правда, на диван. «Слушай, дорогая, может, ему добавки дать?» И сует состав жене под нос... Продолжения истории не знаю. Я же про прозрение писал. Вот папа и прозрел...Знаете, это все по тому же принципу, что «если все еще не работает – прочитай-таки инструкцию!» У нас одна проблема: если инструкция по Украине и написана кем-то, то все не в курсе, где его искать. С инструкцией этой.Не исключаю, что в очередном заведении психоневрологического плана.Палата номер один под названием "Президент". 7 июня больной под этим именем очередной раз доказал, что он на своем месте. Зе провел встречу с журналистами украинских СМИ. И не надо смеяться. "Подумаешь... Все президенты встречаются с журналистами". Попрошу не забывать, откуда я веду репортаж. Тут весь вопрос в том, где и как.Так вот. Встреча была в резиденции Залесье. Причем каждому журналисту, у нас же свобода слова и информации, было прислано индивидуальное приглашение. Ну, это понятно, Залесье не резиновое.Формат был… короче, формат был. Без галстуков, без диктофонов и камер. «Офф-рекордз», так сказать. Зато были фрукты-кофе, вино-чай. Каждому по потребностям. Но так, короче, потрепались за жизнь, и разошлись. Зе не очень уверенно пообещал огромную пресс-конференцию на 100 дней своего президентства. Если все будет как надо и будет о чем пообщаться.Ну хоть клубникой накормил всех.Есть что-то такое в подобной постановке вопроса. Ничего не рассказал – зато налил и закусь выставил. Не зря, понимаешь, пришли журналисты. Не то что (не будем показывать пальцем на одного северного жадину) как один недалеко сидящий президент. Соберет всех в огромном зале и отвечает. Ни разу не видел, чтобы кормил и поил тружеников пера и клавиатуры. Значит, нет там демократии! Или шаурмы? Хотя все равно это перемога! Нет там шавухи – у нас есть!Есть еще у нас пограничная палата. Кандидаты там помещены. Всех мастей и рангов. Это те, кто еще нет, но в перспективе вполне возможно, что и да. Кандидаты в особо буйные в том числе.Есть у нас там Редька. В смысле, фамилия такая — Александр Редька, предприниматель из Днепра. Вот он и рассказал о Зе и его партии. Мы же все понимаем, почему так народ в депутатскую палату рвется. Там кухня поближе, опять же окошки на улицу. Значит, приварок к больничному меню всегда можно от прохожих получить.Слуга народа и его одноименная партия точно из нас, из украинцев. Вот вам цитаты из Редьки, в смысле из предпринимателя:Ну, пришлось по этому поводу поговорить с тараканами-евреями. Не удивляйтесь. С кем поведешься, от того и наберешься. Привожу их высказывание полностью. Это такие насекомые, денег от которых никогда не добьёшься, но совет хороший или анализ ситуации дадут точнейший:Что такое "шма", честно, не знаю, просто дословно записал высказывание. Подозреваю, что что-то не очень хорошее.Переходим к буйным. Буйные у нас в почете, сами понимаете, не обойти.Ну вот. Прав я, как всегда. Эти больные на стадионе "Арена Львов" устроили позорище. Теперь на отколе лежат, по соседству с радскими буйными, перерадевшими за Украину слегка. Отомстили сербам! Да так отомстили, что сербские болельщики решили больше не приезжать во Львов. Типа, "в зоопарк мы и дома сходить можем. Зачем зря деньги тратить".Понимаю, что вы в ступоре. За что украинцы мстили сербам? Память короткая? А мы помним 2014 год! Тогда фанаты сербской баскетбольной команды "Црвена Звезда" вывесили на домашнем матче Евролиги против нашего "Динамо" флаг России. Теперь понимаете, почему их в палате для буйных держат? Это я для тех написал, кто все время про какое-то дно пишет.Не, уважаемые, запомните, и внукам донесите: Украина бездонна. Можно сказать, многоэтажна. Вниз.Мерзко и недостойно поведение во Львове наших фанатов. Ну, и об образовании кое-что говорит. Я, хоть и давно, учил историю. Сербы действительно часто искали и находили покровительство России. Но Сербия никогда не ложилась под Россию. А вот гордые галичане, если бы не товарищ Сталин, так и были бы тем, кому вход в город разрешали по времени. Получается, не сербы "руска курва", а галичане "польска курва". А кто не понимает… Ну, аминазин по точкам никто не отменял.Вернемся к обходу. Давайте-ка зайдем к политическим. Это мы так называем всех, кто "воюет с Россией на дипломатическом фронте". Что-то там звуки непонятные слышатся. И все время орут "весьмирснами". Замучились уже колоть им успокоительное.Так, понятно. Новая фобия. Россия опять победила Украину. На этот раз в ПАСЕ. Оказывается, Россия уже в конце июня может вернуться в Совет Европы с восстановлением всех прав. Если, конечно, захочет. В смысле, сама. Европа уже не только руками, но и всеми другими конечностями за. Очень эти самые евродепутаты кушать хотят, а русские в год платили 30 миллионов европейских гривен в бюджет ПАСЕ. Итого: 60 миллионов евро мимо кассы.Европейцы же за такие деньги удавятся. Ну я так, по нам сужу. Мы же цеевропа, так что за 60 миллионов – да вполне можно было бы.Ладно, как говорят у нас в Припяти, не будем тянуть кота за рога. Эта самая ПАСЕ нам по барабану ровно так же, как она по барабану России. Сборище трепачей, не более того. Вопрос в другом. Такая победа России станет началом краха всей системы санкций в других организациях и прежде всего в ЕС. Германия вон соглашение заключила с Россией.Есть у нас больной из БПП Рады Владимир Арьев. Во кричит… Слушать приятно. Как будто ему укол какой больной поставили:Врет. В нашей больнице не убивают. У нас даже хирургического отделения нет. Мы на операции в другие больницы отправляем. Про свободу соглашусь. Но вот про жизнь явный перебор. Надо успокоительного выписать больному. "11% годового бюджета ПАСЕ, 11% годового бюджета ПАСЕ". Нам-то что с этого годового бюджета?..Я вдруг вспомнил, как дед мою Тараканушку в норму привел, когда у неё этот, сплин (мокрица его мама) был. Это у нас тоска, скука или просто выпить хочется. А у женщин сплин. Я подслушал их разговор на кухне. "Я устала. Я никому не нужна. Меня никто не любит". "Успокойся, девочка. Ты говоришь, никто не любит? А ты правда всех спросила?" И дальше смех. Вот дед. Гений.Это я вспомнил в связи с 60 млн. евро. Подумал и вспомнил коммюнике министров финансов "большой двадцатки".Может, и правда в связи с инфляцией ценности подешевели? Только в США все хорошо. Их министр Стивен Мнучин (наверное, из страны-агрессора) в Японии прямо соловьем пел:Устал я что-то. А обход продолжать надо. Есть у нас палата хитрая. Все вроде нормальные, а на самом деле... Я о палате "Партии Рады". Там только самые опытные врачи работают. Кто его знает, вдруг через два-три месяца пациенты с проверкой прикатят. От имени Верховной Рады. Ну, сами понимаете, ответственность…Я иногда даже прикалываю наших врачей. "Ну что, как вы завтра работаете с кандидатами в депутаты"? А они грустно так: "Неохотно". Вон крики депутата из нынешних. Переизбираться хочет: "Я все могу купить! Всё, что захочу! Даже место президента!" Санитар так ехидно его спрашивает: "Даже место депутата? Вы так богаты?" Отвечает: "Нет, я просто мало хочу..."Знаем мы, чего ему мало. Нары по нему плачут горькими слезами, вот и косит под невменяемого.Ну что тут у нас? Кстати, мы в этой палате социологию подправляем. Сами знаете, как верить опросам из СМИ. Короче так, на сегодня расклад в будущей Раде такой:1. Слуга народа — 40,6%, или 125 мест в Раде.2. Европейская солидарность (Гидрант) — 9,4%, или 29 мест.3. Батькивщина (Женщина с косой) — 9,4%, или 29 мест.4. Оппозиционная платформа — За жизнь (Трио медвеходов) — 8,1%, или 25 мест.5. Радикальная партия Олега Ляшко (…) — 5,4%, или 17 мест.Эх, жаль к нам этих, мажоритарных кандидатов, пока не привозят. Я бы тогда вам вообще полную картину нарисовал. А так получается только наполовину Раду видно...Хотите увидеть уровень предвыборной борьбы? У нас в больнице же все в гротеске. За забором люди даже не догадываются, а мы все видим. Психиатры! Короче, нарушаю врачебную тайну ради вас. Можно сказать, на преступление иду. Историю, которую я расскажу, можете прочитать у блогера, активистки Катерины Кувита.Вы знаете, что для многих украинцев освобождение украинских пленных связано с именем скандального политика, кума вашего президента Виктора Медведчука. И, соответственно, вы знаете, сколько ушатов грязи на него вылито. Только почему-то не прилипает эта грязь. Может, одежда из какого-то материала особого. Но это только до сообщения, которое я вам сейчас процитирую.Вы знаете, что Медведчук напрямую связан с... чернобыльской аварией! Неожиданно? Это у вас, а у нас правда всегда вылезет наружу из глубины исторического хлама! Не буду интриговать. Виктор Медведчук был адвокатом Киевской коллегии адвокатов с 1978 года и защищал директора ЧАЭС Виктора Брюханова в 1987 году! Не надо быть умным, достаточно посмотреть правдивый сериал "Чернобыль" (каюсь, не смотрел и не буду), чтобы понять, что уже тогда Медведчук работал на КГБ!Да и приговор, который получил директор Брюханов, об этом же говорит. Просил прокурор 10 лет — получил 10 лет. Ну не происки Кремля это? Не рука всесильного КГБ? Ведь любому свидомому украинцу понятно, что доказательства прокуратуры были слабыми и легко разбивались адвокатом. Но не Медведчуком. Так вот почему он в кумовьях у офицера КГБ Путина... Корпоративная солидарность!Ну и ещё один сегодняшний слух. Касается нашего великого боксера Виталия Кличко и его "Удара". Он у нас ВИП. На амбулаторном лечении. Так что с миром общается. И понимает, что все те, кто уже "поработал" в Раде будут балластом. Украинцы их вычислят и не проголосуют. А других-то где взять?А тут ещё Саакашвили послал мэра Киева по известному адресу. В смысле, "не хочу быть дворянкой столбовою", не хочу быть председателем "Удара". Короче, сегодня Виталя объявил о том, что "Удар" не будет участвовать в выборах как партия. Будут мажоритарные кандидаты. Каждый сам за себя.А какая бы партия могла быть… Под рабочим названием «Жуй/бей». С лозунгом "Мы на пару бе-бе-бе райску жизнь несем тебе!"Слушайте, а что это там в районе кухни все время гремит? Вот так всегда. Только сядешь малость поработать, сразу будят...Вот же мокрица их мама, получается, что холодильник нас победил? Вместе с кухонной посудой. Они меня разбудить могут, а я их нет?Приснится же такое... Да не буду я ничего переписывать. Что во сне написал, то и читайте. Записки из сумасшедшего дома, написанные нормальным тараканом, который малость свихнулся от всей этой круговерти событий вокруг. Хорошо все-таки, что я проснулся. Опять дома. Опять пульт от телевизора, а значит, от потока информации, в моих лапках. Опять пахнет вкусненьким с кухни.Жизнь продолжается. Жизнь бежит. Бежит даже тогда, когда мы стоим. Вот и надо за всем успевать. Все видеть и замечать. Всем желаю научиться смотреть и видеть. Видеть и замечать. Знать и делать выводы. И чтобы дома всегда вкусно пахло, слышались детские голоса. Чтобы кто-то ел корм для животных. Кто-то рисовал на новых обоях красивые каракули фломастером. А вечерами внезапно "заваливались" друзья ("мимо проходили") и родные ("мы на минуточку, стол не накрывайте").Будем жить, друзья и коллеги! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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