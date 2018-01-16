Записки Колорадского Таракана. Собрали, продали - караул, украли! • 529 • Аналитика



Приветствую вас мои заботливые, но всего лишь двуглазые друзья! Это я не в обиду вам сказал, а в упрек природному процессу эволюции. Двумя глазами увидеть все невозможно. Это я про вопрос, который вызвал множество комментариев в прошлой статье. Помните? Я про сосуды в которых хранится качественный "бальзам", а точнее, наш житейский и милый сердцу самогон.









Эх горожане-теоретики. Так и быть, открою вам тайну. Продукт до употребления хранится в 25-литровых стеклянных бутылях. Как и сто-двести лет назад. А в пластик переливается непосредственно перед употреблением. В целях безопасности. Стекло при падении может разбиться. А качество проверяется многократно уже в момент употребления. Просто продукт выливается на стол и зажигается. Горит - нормально, пить можно. Не горит - употреблять нельзя.



И потом, вы забываете, что в селах сохранилось множество народных традиций, которые утеряны в городах. Люди ходят друг к другу в гости. После употребления собственного продукта. Для тестирования соседского в ходе поздравления с праздником. А Земля-то качается. Всяко бывает. А так, обязательно донесешь или посеешь продукт для кого-то. Мудрость народа называется!



А теперь о серьезном. И тоже связанном с традициями, которые во многом утеряны. Кстати, не думаю, что только у нас. Вам бы тоже задуматься не мешало. Традиции эти связаны с религией. Именно традиции. Просто потому, что большинство у нас точно такое же, как и в других бывших советских республиках.



Приходится признать, что вера наша не зависит от внутренних убеждений или действительно веры. Чаще всего это обычная дань традиции. Село православное, есть храм, значит и жители православные в подавляющем большинстве. Если храм католический или любой другой религии, то жители будут, соответственно, католики.



А бывает и так, что православный храм вполне нормально уживается с католическим и протестантским. Нормально, подчеркиваю.







Случилось у нас... Вечером, 31 декабря, в Запорожье самоубийца выпрыгнул из окна. И упал на двухлетнего мальчика. Страшная смерть ребенка и была использована нашими патриотами для разжигания ненависти к РПЦ МП. Дело в том, что мальчик крещен в церкви Киевского патриархата, и священник отказался его отпевать в своей церкви. Принадлежащей, понятно, Московскому патриархату. Киевский патриархат не признан церковным Вселенским собором, а значит, является сектой. Не отпевают самоубийц и некрещенных в церкви...



И пошла по Украине волна протестов против "московских" церковников. Запорожье, Киев, Львов, Винница, Славянск, Харьков, Чернигов и далее. Грязи вылито на РПЦ МП столько, что... Храмы грабят и разоряют. Лавру активисты блокировали несколько дней. Аргументы о церковных канонах не принимаются. Ребенок! Значит должен быть отпет.



Некоторые из читателей сейчас подумали об очередной дурости наших свидомых. И это пройдет... Нет, тут все гораздо глубже. Гораздо страшнее. И не пройдет. Удар наносится серьезный и пока не осознанный большинством не только на Украине, но и в России.



В украинских храмах Рождество праздновало около 5 миллионов человек (по данным МВД). Ничего так цифирь? Учитывая количество населения Украины. В России, как говорят, в храмы пришли только 2 миллиона. Вот они, те, кого срочно необходимо люстрировать. Вот она, опора русскости на Украине.



Думаю, немногие читатели интересовались поздравлением президента Порошенко с православным Рождеством. А зря. Интересное такое выступление. Обращу ваше внимание на некоторые моменты.



Знаете, что такое Рождество 7 января по Порошенко? Не более, чем дань традиции. Иисус родился 25 декабря! И Украина празднует его рождение именно в этот день. Вместе со всем цивилизованным человечеством. А в январе - наш национальный колорит. У нас даже собственное блюдо для празднования Дня Рождения Бога есть - кутья! Президент сказал, что это праздничное блюдо!



С кутьей вообще смешно вышло. Я никогда еще в такой ступор не загонял редакцию. Заподозрили в чрезмерном тестировании вышеописанного. А я что? Я и сам не в курсе был, что у вас кутья – это поминальное блюдо. Век живи – век учись…



А у нас – праздничное. Рождественское. И, если не верите, то вот вам фотодокумент от меня. Собирают на нее в АТО нашим захистничкам.



От инаугурация до импичмента: как «позорного» Трампа выбросят на свалку истории



Хотя в вашей трактовке кутья для участников АТО тоже хорошо смотрится. Многообещающе.



Я уже писал об отказе от Победы. На очереди Рождество. Ещё 25 декабря Филарет ("настоятель" РПЦ КП) сказал о том, что православная церковь не против переноса празднования на 25 декабря. Если "этого захочет народ". Так что, ждем обращения активистов к Филарету от имени всего православного народа о переносе праздника. И перенесут...



Правда у меня опять мысли под хитином. А как тогда будет с другими праздниками, которые привязаны к Рождеству? Благовещение, Рождественский пост, Богоявление и т.д.? И как "верующие по традиции", которые не особо разбираются в отличиях УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ к этому отнесутся? Приходит, по традиции такой "верующий" 7 января в храм, а там нет праздничной службы...



Кстати, против священников, которые отказались отпевать некрещенного ребенка возбуждено уголовное дело за... разжигание религиозной вражды и ненависти. Кроме РПЦ МП привлекут ещё и Общественную организацию «Союз православных «Радомир».



"Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями". Мы никому не советуем проверять на прочность обороноспособность России



Хотя, дальним родственникам самого Бога можно все. Я про нас. Мы родственники!



"Иисус Христос не имеет отношения к евреем, поскольку его предки пришли на Ближний Восток с территории древней Украины".



С таким утверждением накануне православного Рождества выступил замглавы Украинской республиканской партии, бывший депутат Львовского областного совета Ростислав Новоженец.



Косвенно это подтвердил даже Римский папа Франциск! Он поздравил нас с Рождеством! Главное в новости не сама новость, а то, как её правильно подать. Поздравил понтифик украинцев... М-да.



"Дорогие братья и сестры, некоторые восточные церкви, католические и православные, в эти дни празднуют Рождество Господне. Приношу им свои искренние поздравления: пусть эти радостные празднования станут источником обновленной духовной силы и общения между всеми нами христианами, признаем Его Господом и Спасителем".



Всё. Хватит философии и предсказаний. Давайте о делах наших поговорим. О перемогах и зрадах.



Начну с неприятного. В Гайвороне Кировоградской области вандалы повредили памятник советским солдатам и партизанам.







Это не просто памятник. Это фактически надгробие в сквере Победы. Мразь, которая это сделала будет найдена. Это мне местные тараканы сказали. А они врать не будут. Да и люди тоже. Не удивлюсь сообщению о происшествии с жителями или гостями Гайворона вскорости. Хулиганы могут и ноги поломать... И корочки полицейские или атошные не спасут.



А вот другое происшествие вызвало у меня совсем иную реакцию. Хотя тоже вроде криминальное. В Полтаве в ночь на 9 января ограбили машину волонтеров с рождественскими подарками для атошников. Свободовцы полтавские собрали продукты по семьям солдат и вроде хотели везти на Донбасс. Но... Страна умалишенных: зачем Украину превратили в "палату №6"



"Нагрузили полную машину грибов, колбасы, соков, мяса, печенья, различных сладостей и полный прицеп березового сока. На ночь оставили авто возле подъезда, чтобы сегодня утром поехать. Ночью машину вскрыли через боковое стекло".



Революционный народ прёт не на майдан "гимна спивать", а на большую дорогу с кистенем. Славная была революция достоинства. Что дальше? Голодные бунты и погромы? Хотя, зачем воинам продукты? Они же нормально получают. Купить могут.







Только вот сдается мне, что волонтеры наши действуют по старой схеме. Собрали, продали - караул, украли! Уж слишком резко повышается благосостояние этих самых волонтеров в последние годы. Замечено.



Огромная перемога у нас в автомобилестроении. Наконец-то закрыли автосборочный завод в Кременчуге. Не путайте с КрАЗом. КрАСЗ. Не грузовики собирали там, а всякую мелочь.



Автомобили ГАЗ (ГАЗ-3507, ГАЗ-350701, ГАЗ-3102 «Волга», ГАЗ-2310 «Соболь», ГАЗ-3259); автомобили УАЗ (УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153, УАЗ-3160);

автомобили ВАЗ (ВАЗ-21043, ВАЗ-21053, ВАЗ-21070, ВАЗ-21104, ВАЗ-21101, ВАЗ-21112, ВАЗ-21114, ВАЗ-21124, ВАЗ-21121);

автомобили Great Wall Mrs (Great Wall Hover, Great Wall Safe, Great Wall Wingle);

автомобили SsangYong (SsangYong Ren, SsangYong Kyron, SsangYong Actyon, SsangYong Korando); автомобили Geely (Geely CK, Geely CK-2, Geely MK, Geely MK-2).



Десятками и даже сотнями тысяч выпускали.



И зачем они нам, если после революции у нас в тренде электромобили? Лучше действительно закрыть, как говорится, не введи в искус соседа, он и не нападет. Не выставит нам в смысле за использование своих брендов. А агрессорские машины нам тоже не особо-то и нужны. Вот. Как наступает новое время



Кстати, о нападениях. Вот всего можно было от республиканцев на Донбассе ожидать, но... Представляете, они мобилизовали в свою армию... волков! Самых настоящих. Серых и с зубами. И теперь ДРГ этих республик действуют на территории Днепропетровской области! Вот мокрица их... Моря нет, дельфинов использовать нельзя. Так они волков массово забрасывают на незалежную территорию.



"Такие сигналы поступают к нам от местных жителей районов, примыкающих к Донецкой области. О волках нам сообщали жители Межевского и Петропавловского районов. А последнее сообщение было из Пятихатского района, где женщина видела волка на окраине села".



Оно конечно, волки - санитары леса. Природу чистят от убогих. Только вот, по моим наблюдениям, санитаров этих только медведь способен пришибить. Тут мне один анекдотический случай рассказали про волка. Авторство не моё. Так что ругайте тоже не меня.



Украино - Российская граница, нейтральная полоса. Вот на этой нейтральной полосе попадает в капкан волк. Воет страшно и днем, и ночью. Ну дня через три русским пограничникам надоело это слушать и звонят они на заставу украинским коллегам: Слышь, хохлы, заберите своего волка уже, а то сил нет его вопли слушать! - А чего это вы, москали, решили, что это наш украинский волк? - Дык, а чей же еще? Три лапы себе уже отгрыз и до сих пор в капкане!



Есть у меня одна новость, из разряда непонятных. О необычной сегрегации на заводе, расположенном в поселке Верухове, рассказал один из клиентов, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают. А вот всех украинцев обязали носить форму в цвет украинского флага. Чтобы сразу было видно, кто есть кто.



Вот непонятно мне, мы дома все мусорные баки в цвета флага перекрасили. Заборы. Столбы. Урны. Скамейки. Морды лица раскрашиваем по любому поводу. А в Польше нам обидно стало. Почему? Может потому, что именно эти цвета во всем мире являются символом "солнечных людей"? Даунов по-простому? Не знаю. В тепловизоре нас не видно



Но думаю, поляки так нарядили наших работников не просто так. Не дай Бог пнешь какого-нибудь европейца или русского. Один в суд подаст, другой морду набьет. А так сразу видно кого можно...



Помните продуктовый символ Украины? Нашу гордость? Наше вкуснейшее сало? Всё. Мы вам его больше не дадим. Сами закупаем. За 2017 год свиноводы Украины экспортировали свинины на 150 тысяч $, а импортировали на 560 тысяч. Вот такие дела...



В сравнении с 2016 годом сальдо внешней торговли свежей, охлажденной и мороженой свининой сократилось почти на 40%, а по товарной позиции "живые свиньи" – почти в пять раз.



Я конечно понимаю, что это хитрый ход нашего правительства. Украина дождется, когда свинина в мире закончится и бац - спасет мир. Но обидно без сала. И не вкусно. Даже если ты спаситель мира...



По секрету скажу: экспорты-импорты, они, конечно, да. Но для себе у нас пока еще есть. Пока еще не полная салозрада.







И еще дело было. Мы тут смотрели на всякие артистические награждения в России. Кругом наши! Думали наградить как шпионов в тылу врага. Только уж очень лица счастливые у наших шпионов. Решили установить штрафы за гастроли в России или даже уголовную ответственность ввести! Российских-то мы уже через СБУ пропускаем на гастроли.



"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации были бы обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей".



Чем не Германия наша любимая... в 1933 году? Маразм. Дурость. Абсурд. Одним словом, Украина. Песенки петь, стишки рассказывать - то нельзя, а конфетки делать можно. Атака Турции Африна: кто выиграет эту партию



Теперь о самой великой перемоге этой недели. Россия на коленях! В ваших соцсетях часто пишут о том, что мы не воюем за Крым. Ага. Президент Путин вчера сказал, что вы нам будете почти контрибуцию платить за Крым! Правда пока что вернете только нашу военную технику и флот! Но процесс-то пошел!



Правда есть один нюанс. Ходят слухи, что эта самая техника в таком состоянии, что ни плавать, ни летать, ни ездить уже не сможет никогда. Понятно, чем вы столько времени там занимались. Портили украинское добро. Но это мелочи. Десятки кораблей и самолетов придется нам теперь чинить-починять. Но мы можем. Справимся. Наверное…



Утро опять наступает. Надо заканчивать записки. Тараканушка сейчас ревизию начнет. Утомительно, конечно. Два Новых года, два Рождества, а там еще Крещение на носу…



А коньяк у нас с февраля на 30-35% подорожает... А нам ничего. Главное – чтобы дрожжи и сахар были, а такие неприятности мы переживем.



До встречи после праздников! Нам бы только день продержаться да ночь простоять!!! Приветствую вас мои заботливые, но всего лишь двуглазые друзья! Это я не в обиду вам сказал, а в упрек природному процессу эволюции. Двумя глазами увидеть все невозможно. Это я про вопрос, который вызвал множество комментариев в прошлой статье. Помните? Я про сосуды в которых хранится качественный "бальзам", а точнее, наш житейский и милый сердцу самогон.Эх горожане-теоретики. Так и быть, открою вам тайну. Продукт до употребления хранится в 25-литровых стеклянных бутылях. Как и сто-двести лет назад. А в пластик переливается непосредственно перед употреблением. В целях безопасности. Стекло при падении может разбиться. А качество проверяется многократно уже в момент употребления. Просто продукт выливается на стол и зажигается. Горит - нормально, пить можно. Не горит - употреблять нельзя.И потом, вы забываете, что в селах сохранилось множество народных традиций, которые утеряны в городах. Люди ходят друг к другу в гости. После употребления собственного продукта. Для тестирования соседского в ходе поздравления с праздником. А Земля-то качается. Всяко бывает. А так, обязательно донесешь или посеешь продукт для кого-то. Мудрость народа называется!А теперь о серьезном. И тоже связанном с традициями, которые во многом утеряны. Кстати, не думаю, что только у нас. Вам бы тоже задуматься не мешало. Традиции эти связаны с религией. Именно традиции. Просто потому, что большинство у нас точно такое же, как и в других бывших советских республиках.Приходится признать, что вера наша не зависит от внутренних убеждений или действительно веры. Чаще всего это обычная дань традиции. Село православное, есть храм, значит и жители православные в подавляющем большинстве. Если храм католический или любой другой религии, то жители будут, соответственно, католики.А бывает и так, что православный храм вполне нормально уживается с католическим и протестантским. Нормально, подчеркиваю.Случилось у нас... Вечером, 31 декабря, в Запорожье самоубийца выпрыгнул из окна. И упал на двухлетнего мальчика. Страшная смерть ребенка и была использована нашими патриотами для разжигания ненависти к РПЦ МП. Дело в том, что мальчик крещен в церкви Киевского патриархата, и священник отказался его отпевать в своей церкви. Принадлежащей, понятно, Московскому патриархату. Киевский патриархат не признан церковным Вселенским собором, а значит, является сектой. Не отпевают самоубийц и некрещенных в церкви...И пошла по Украине волна протестов против "московских" церковников. Запорожье, Киев, Львов, Винница, Славянск, Харьков, Чернигов и далее. Грязи вылито на РПЦ МП столько, что... Храмы грабят и разоряют. Лавру активисты блокировали несколько дней. Аргументы о церковных канонах не принимаются. Ребенок! Значит должен быть отпет.Некоторые из читателей сейчас подумали об очередной дурости наших свидомых. И это пройдет... Нет, тут все гораздо глубже. Гораздо страшнее. И не пройдет. Удар наносится серьезный и пока не осознанный большинством не только на Украине, но и в России.В украинских храмах Рождество праздновало около 5 миллионов человек (по данным МВД). Ничего так цифирь? Учитывая количество населения Украины. В России, как говорят, в храмы пришли только 2 миллиона. Вот они, те, кого срочно необходимо люстрировать. Вот она, опора русскости на Украине.Думаю, немногие читатели интересовались поздравлением президента Порошенко с православным Рождеством. А зря. Интересное такое выступление. Обращу ваше внимание на некоторые моменты.Знаете, что такое Рождество 7 января по Порошенко? Не более, чем дань традиции. Иисус родился 25 декабря! И Украина празднует его рождение именно в этот день. Вместе со всем цивилизованным человечеством. А в январе - наш национальный колорит. У нас даже собственное блюдо для празднования Дня Рождения Бога есть - кутья! Президент сказал, что это праздничное блюдо!С кутьей вообще смешно вышло. Я никогда еще в такой ступор не загонял редакцию. Заподозрили в чрезмерном тестировании вышеописанного. А я что? Я и сам не в курсе был, что у вас кутья – это поминальное блюдо. Век живи – век учись…А у нас – праздничное. Рождественское. И, если не верите, то вот вам фотодокумент от меня. Собирают на нее в АТО нашим захистничкам.Хотя в вашей трактовке кутья для участников АТО тоже хорошо смотрится. Многообещающе.Я уже писал об отказе от Победы. На очереди Рождество. Ещё 25 декабря Филарет ("настоятель" РПЦ КП) сказал о том, что православная церковь не против переноса празднования на 25 декабря. Если "этого захочет народ". Так что, ждем обращения активистов к Филарету от имени всего православного народа о переносе праздника. И перенесут...Правда у меня опять мысли под хитином. А как тогда будет с другими праздниками, которые привязаны к Рождеству? Благовещение, Рождественский пост, Богоявление и т.д.? И как "верующие по традиции", которые не особо разбираются в отличиях УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ к этому отнесутся? Приходит, по традиции такой "верующий" 7 января в храм, а там нет праздничной службы...Кстати, против священников, которые отказались отпевать некрещенного ребенка возбуждено уголовное дело за... разжигание религиозной вражды и ненависти. Кроме РПЦ МП привлекут ещё и Общественную организацию «Союз православных «Радомир»."Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями".Хотя, дальним родственникам самого Бога можно все. Я про нас. Мы родственники!"Иисус Христос не имеет отношения к евреем, поскольку его предки пришли на Ближний Восток с территории древней Украины".С таким утверждением накануне православного Рождества выступил замглавы Украинской республиканской партии, бывший депутат Львовского областного совета Ростислав Новоженец.Косвенно это подтвердил даже Римский папа Франциск! Он поздравил нас с Рождеством! Главное в новости не сама новость, а то, как её правильно подать. Поздравил понтифик украинцев... М-да."Дорогие братья и сестры, некоторые восточные церкви, католические и православные, в эти дни празднуют Рождество Господне. Приношу им свои искренние поздравления: пусть эти радостные празднования станут источником обновленной духовной силы и общения между всеми нами христианами, признаем Его Господом и Спасителем".Всё. Хватит философии и предсказаний. Давайте о делах наших поговорим. О перемогах и зрадах.Начну с неприятного. В Гайвороне Кировоградской области вандалы повредили памятник советским солдатам и партизанам.Это не просто памятник. Это фактически надгробие в сквере Победы. Мразь, которая это сделала будет найдена. Это мне местные тараканы сказали. А они врать не будут. Да и люди тоже. Не удивлюсь сообщению о происшествии с жителями или гостями Гайворона вскорости. Хулиганы могут и ноги поломать... И корочки полицейские или атошные не спасут.А вот другое происшествие вызвало у меня совсем иную реакцию. Хотя тоже вроде криминальное. В Полтаве в ночь на 9 января ограбили машину волонтеров с рождественскими подарками для атошников. Свободовцы полтавские собрали продукты по семьям солдат и вроде хотели везти на Донбасс. Но..."Нагрузили полную машину грибов, колбасы, соков, мяса, печенья, различных сладостей и полный прицеп березового сока. На ночь оставили авто возле подъезда, чтобы сегодня утром поехать. Ночью машину вскрыли через боковое стекло".Революционный народ прёт не на майдан "гимна спивать", а на большую дорогу с кистенем. Славная была революция достоинства. Что дальше? Голодные бунты и погромы? Хотя, зачем воинам продукты? Они же нормально получают. Купить могут.Только вот сдается мне, что волонтеры наши действуют по старой схеме. Собрали, продали - караул, украли! Уж слишком резко повышается благосостояние этих самых волонтеров в последние годы. Замечено.Огромная перемога у нас в автомобилестроении. Наконец-то закрыли автосборочный завод в Кременчуге. Не путайте с КрАЗом. КрАСЗ. Не грузовики собирали там, а всякую мелочь.Автомобили ГАЗ (ГАЗ-3507, ГАЗ-350701, ГАЗ-3102 «Волга», ГАЗ-2310 «Соболь», ГАЗ-3259); автомобили УАЗ (УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153, УАЗ-3160);автомобили ВАЗ (ВАЗ-21043, ВАЗ-21053, ВАЗ-21070, ВАЗ-21104, ВАЗ-21101, ВАЗ-21112, ВАЗ-21114, ВАЗ-21124, ВАЗ-21121);автомобили Great Wall Mrs (Great Wall Hover, Great Wall Safe, Great Wall Wingle);автомобили SsangYong (SsangYong Ren, SsangYong Kyron, SsangYong Actyon, SsangYong Korando); автомобили Geely (Geely CK, Geely CK-2, Geely MK, Geely MK-2).Десятками и даже сотнями тысяч выпускали.И зачем они нам, если после революции у нас в тренде электромобили? Лучше действительно закрыть, как говорится, не введи в искус соседа, он и не нападет. Не выставит нам в смысле за использование своих брендов. А агрессорские машины нам тоже не особо-то и нужны. Вот.Кстати, о нападениях. Вот всего можно было от республиканцев на Донбассе ожидать, но... Представляете, они мобилизовали в свою армию... волков! Самых настоящих. Серых и с зубами. И теперь ДРГ этих республик действуют на территории Днепропетровской области! Вот мокрица их... Моря нет, дельфинов использовать нельзя. Так они волков массово забрасывают на незалежную территорию."Такие сигналы поступают к нам от местных жителей районов, примыкающих к Донецкой области. О волках нам сообщали жители Межевского и Петропавловского районов. А последнее сообщение было из Пятихатского района, где женщина видела волка на окраине села".Оно конечно, волки - санитары леса. Природу чистят от убогих. Только вот, по моим наблюдениям, санитаров этих только медведь способен пришибить. Тут мне один анекдотический случай рассказали про волка. Авторство не моё. Так что ругайте тоже не меня.Украино - Российская граница, нейтральная полоса. Вот на этой нейтральной полосе попадает в капкан волк. Воет страшно и днем, и ночью. Ну дня через три русским пограничникам надоело это слушать и звонят они на заставу украинским коллегам: Слышь, хохлы, заберите своего волка уже, а то сил нет его вопли слушать! - А чего это вы, москали, решили, что это наш украинский волк? - Дык, а чей же еще? Три лапы себе уже отгрыз и до сих пор в капкане!Есть у меня одна новость, из разряда непонятных. О необычной сегрегации на заводе, расположенном в поселке Верухове, рассказал один из клиентов, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают. А вот всех украинцев обязали носить форму в цвет украинского флага. Чтобы сразу было видно, кто есть кто.Вот непонятно мне, мы дома все мусорные баки в цвета флага перекрасили. Заборы. Столбы. Урны. Скамейки. Морды лица раскрашиваем по любому поводу. А в Польше нам обидно стало. Почему? Может потому, что именно эти цвета во всем мире являются символом "солнечных людей"? Даунов по-простому? Не знаю.Но думаю, поляки так нарядили наших работников не просто так. Не дай Бог пнешь какого-нибудь европейца или русского. Один в суд подаст, другой морду набьет. А так сразу видно кого можно...Помните продуктовый символ Украины? Нашу гордость? Наше вкуснейшее сало? Всё. Мы вам его больше не дадим. Сами закупаем. За 2017 год свиноводы Украины экспортировали свинины на 150 тысяч $, а импортировали на 560 тысяч. Вот такие дела...В сравнении с 2016 годом сальдо внешней торговли свежей, охлажденной и мороженой свининой сократилось почти на 40%, а по товарной позиции "живые свиньи" – почти в пять раз.Я конечно понимаю, что это хитрый ход нашего правительства. Украина дождется, когда свинина в мире закончится и бац - спасет мир. Но обидно без сала. И не вкусно. Даже если ты спаситель мира...По секрету скажу: экспорты-импорты, они, конечно, да. Но для себе у нас пока еще есть. Пока еще не полная салозрада.И еще дело было. Мы тут смотрели на всякие артистические награждения в России. Кругом наши! Думали наградить как шпионов в тылу врага. Только уж очень лица счастливые у наших шпионов. Решили установить штрафы за гастроли в России или даже уголовную ответственность ввести! Российских-то мы уже через СБУ пропускаем на гастроли."Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации были бы обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей".Чем не Германия наша любимая... в 1933 году? Маразм. Дурость. Абсурд. Одним словом, Украина. Песенки петь, стишки рассказывать - то нельзя, а конфетки делать можно.Теперь о самой великой перемоге этой недели. Россия на коленях! В ваших соцсетях часто пишут о том, что мы не воюем за Крым. Ага. Президент Путин вчера сказал, что вы нам будете почти контрибуцию платить за Крым! Правда пока что вернете только нашу военную технику и флот! Но процесс-то пошел!Правда есть один нюанс. Ходят слухи, что эта самая техника в таком состоянии, что ни плавать, ни летать, ни ездить уже не сможет никогда. Понятно, чем вы столько времени там занимались. Портили украинское добро. Но это мелочи. Десятки кораблей и самолетов придется нам теперь чинить-починять. Но мы можем. Справимся. Наверное…Утро опять наступает. Надо заканчивать записки. Тараканушка сейчас ревизию начнет. Утомительно, конечно. Два Новых года, два Рождества, а там еще Крещение на носу…А коньяк у нас с февраля на 30-35% подорожает... А нам ничего. Главное – чтобы дрожжи и сахар были, а такие неприятности мы переживем.До встречи после праздников! Нам бы только день продержаться да ночь простоять!!! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 529 Источник Похожие новости Страна умалишенных: зачем Украину превратили в "палату №6" Меркель возвращается дать бой Как наступает новое время

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