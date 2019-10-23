Записки Колорадского Таракана. Сказка, которую лучше не читать на ночь • 32 • Аналитика









Вот и решил я освоить после критики и репортажа еще и сказочный такой стиль. Как и положено доброму дедушке.



Надеюсь, в том, что я добрый, сомнений ни у кого нет?



Но пока я тут писал да переписывал по требованию злыдней редакторов, они взяли и опубликовали мой репортаж. Вот так, как говорится. А там, как всегда, ваши вопросы, на некоторые из них я просто обязан вам ответить.



Товарищу Бережливому:

Вы не совсем правы. Я там сказанул, что не два, а три в одном, и буду свою точку зрения отстаивать. У нас, как бы кому ни хотелось, нормальных людей еще навалом. Именно это я и хотел вам показать, если что, фотографируя налево и направо. Всех, короче.



Олег, который oleg123219307. Спасибо вам, считайте, что я вам не просто руку пожал, а обнял. Вы не представляете, насколько вы правы. И вы как раз озвучили то, чего стоит опасаться. Не бояться, нет, опасаться. Пока. Но – стоит.



Сергей, svp67:

Вы правы и не правы одновременно. Да, на Хортице именно потому народу было поменьше, правда, многих поскупили и отправили в Киев.



Но вот насчет наших девок легкого поведения – это вы зря. Видимо, не общались с настоящими украинскими представительницами древнейшей профессии. Они, простите, наши проститутки, за ваши деньги отдадут вам во временное пользование свое тело. Но душу или политические убеждения – вот уж нет. Это в сделку не входит.



На самом деле это и взаправду остатки недобитых эмо, которых просто нанял оргкомитет «Нет капитуляции». Собирали всех, я же честно написал, что кого могли купить – все пошли вместе с теми, у кого выбора не было.



Геннадий, rotmistr60:

Я же говорил, что студентов и бюджетников согнали по разнарядке. Конечно, ты хотел «Оболонь» але «Львовское» под колбаски на природе употреблять в такой день, а тебя на шествие запрягли. Вот вам и лица, как на сдачу в ЕКО полученные.



В общем, всем спасибо, даже тем, кто на меня через прицел смотреть хочет. Я там тоже есть, с не самым радостным выражением лица на фото. Ну что тут поделать, не самый радостный праздник… Достоин взгляда через рамку – ну, видимо, заслужил. Бывает.



Игорь, Саян:



Скажите мне, вы на всех так готовы смотреть? Через прицел? Или, может, сразу «Тополем»? Чтобы не мучились? А что, Юлька наша хотела, да вот беда, бодливой козе бог рогов, то есть ядреной бомбы, не дал. А у вас все есть. Хорошо, Игорь, что не вы у кнопки, если честно.



И вот на этой милой ноте я вам презентую сказку.



"Сказ о том, как царь Зелени петрушку сажал"

Все совпадения с существующими властями совершенно случайны.



В некотором царстве, кривоватом государстве, правил царь Петрушка.







Правил долго, плодотворно, только всё время ему соседи мешали. Да и свои тоже не дремали, по рукам били часто. Захочет царь себе свечной заводик отжать, а просто так сделать нельзя.



И придумал Петрушка сказки рассказать всей стране, будто напало на нас войско басурманское, войско лютое, страшное-страшное, оттуда, где монголы живут да солнце стает.



И всем, кто сказки не слушал или говорил, что не монголы там, а наши, тем царь подарки раздавал, кому кол фирменный, кому дыбу, а кого голодом царским заморил.



И пошла ему пруха царская, начал со всех дань собирать и заводики отжимать, благое же дело на бой с басурманами! И как-то так получилось, что все ростовщики стали царю должны, все заводики царю должны, каждое яблоко должно и даже мухи навоз отсыпают.



И решил народ, значит, царя долой прогнать, ну потому что достал всех такой круиз невиданной щедрости. Собрали вече, и выбрали нового царя — Зелёного.







А потом вполне логично стали требовать царя Петрушку на кол, бояр его за преступления на дыбу, войско его вразумить и перестать валить бунтующих и перестать бесами и оконными их называть.



Одного не учел народ: у власти можно избрать лицо, но нельзя отобрать реальную власть, особенно ту, которую силой взяли.







Сказка, не правда ли?



Ну да, современная сказочка на новый лад. А если серьезно?



А если серьезно взглянуть на президента, которого к власти приводил Нацкорпус и С14?







Выборы, вече, оно все, конечно, да. Но дальше что, дальше орлятки выросли и полетели. И как бы начали эту самую власть в свои руки брать.



Премьера они себе потребовали, правильного арийца. Понимающего в сути вещей и головой и сердцем за панславянизм радеющего. Ладно, просто наберите в любом поисковике название любимой группы господина Гончарука. Называется она «Сокира Перуна».







Многое прояснится, а кто сразу не поймет – послушайте альбом «Дорога в АТО». Пара песенок, не более того.



А что Петрушка, которого на кол хотели? А нормально он, в полном порядке. А кто не понял, тому вот так объясним, на тот случай, если у вас в трисотом царстве не так: страной как рулили бабки, так и рулят, а потому прокурора и судью Петрушка, еще при власти будучи, себе назначил таких, которые его не то что не осудят, а нимб повесят и к лику святых причислят.



Икона уже, кстати, над камином давно висит дома у Петрушки.







Да, кстати, не забывайте про МВФ, который сказал, что земля — это актив, и она будет продана, АЭС — это актив, и он будет продан. Все ждали от власти прекращения войны, посадок и реформ, но армией рулит не президент, как показали события в Золотом. А СБУ под контролем у капитала.



Вы, по идее, сейчас должны начать меня обзывать всякими словами и уму-разуму учить, рассказывая, что Генштаб СБУ не подчиняется, и я скажу да, я согласен.



Но кто тогда Билецкий, орущий в два микрофона о том, что он саботировал прямой приказ верховного главнокомандующего ВСУ по отводу войск?







Если задача СБУ не состоит в том, чтобы таких террористов сажать и стрелять, то чем оно тогда занимается?



А что делал президент Украины во время несостоявшегося развода войск и запуска белой ракеты? Давал пресс-конференцию. А вы спросите, как давал? Всем журналистам подряд в 14 часовом марафоне досталось, даже РИА «Новости» задали вопрос про односторонние уступки России...



Ну да не о том я хочу поговорить.



Шлялся я накануне по… ну скажем так, на задание ходил в район станции метро «Арсенальная» и проходил мимо околотка, из которого журналисты выносили оборудование, ну, наверное, снимали что-то, подумал я.



Но не тем органом я думал, ибо мало потратил шекелей, а зря. Пройдя дальше, увидел, что один из цехов Арсенальной превратили в огромную жральню (фуд-корт по-ихнему, харчевню по-вашему, наверное).



К важным гостям, подумал я. И, как обычно, не ошибся.



А через 2 дня – бац! На тебе в борщ! Сам Зеленоглавый царь приглашает всех на марафон!



Уровень жизни Украины и Новороссии. Показательное сравнение



У журналистов было 4 часа на регистрацию и аккредитацию. И что интересно, это то, что они были в реальном шоке и слов выговорить не могли от спешки, все до единого. Спешили с вопросами и задавали их не очень так обдуманно, ну это не главное.



Главное началось, когда бабахнуло в небесах и через пробитую дыру (вот в кои-то веки не в дно долбануло) посыпались монстры ужасные: журналисты из BBC, Daily News и прочие акулы, которым нашего нового сожрать – чисто позавтракать.



И все акулы, лязгая зубищами, бросились задавать вопросы. Вопросы сыпались, как «Градины» под Иловайском! За 30 секунд как скороговорку, как кассир в супермаркете спрашивающий про пакет.



И думаете, все спрашивали про Байдена, поездки и международные отношения? Ага, щас… Хотя никто не заявлял, что будет говорить об отношениях с Западом, но как-то именно этих вопросов и ждали…



Всех почему-то волновал прокурор, убийца Стерненко, убийца Бузины. Обнаглевшие напрочь ветераны, которые могут заниматься терроризмом, положив на закон (и не только на закон) болт, снижение тарифов и конец войны.



И президент «ответить не смогу ничего» только краснел и потел от таких вопросов. А как ему понравился вопрос про «Миротворец», мол, мне он в печенках сидит, но не могу ничего сделать, президент сайты не закрывает.







Вот тоже нам всем, не может сайт закрыть! Который уже всю Европу своим существованием задолбал! А указ Петра-предшественника-Петрушки про блокировку российских сайтов тогда что? Там его подпись, и этот указ легитимен.



Прошла пресс-конференция, президент лично записал в столбик: Гонгадзе, Стерненко, Бузина, Свинарчуки, Свинооборонпром.



И обещает взять под свой контроль. Проходит неделя и кого обвиняют? За кого когтями цепляется Генеральная прокуратура Украины?



Елена Лукаш, экс-министр юстиции, светоч адекватности и доброты в этом черно-червонном мире. Одна из тех, кто говорил не просто правду, а правду аргументированную и законную. Потому, как вы поняли, и «экс».



Продажа АЭС, земли агрокомпаниям. Обещали, что иностранцам скоро продавать начнут. Скандалят в первую очередь наши фермеры, но уже оговорились власти, что инвестировать в уже существующие украинские холдинги можно. И, соответственно, продавать им землицу тоже можно.



Чуете, кто за ниточки дёргает?



А скандал с премьером, о котором я уже говорил? Думаете, это первый случай? Он регулярно селфи с нацистами делает. Объясню термин: если человек ходит с татуировками свастики, бросает зигу, то это нацист, если при этом он выбрал форму свастики, скажем, не прямоугольную четко нацистскую, а асимметричную или круглую, но при этом 1488 и антисемитизм везде, — он нацист. И ничего с этим не поделать, ничем не отмазать и не замазать.



Надо только ждать, когда маска будет сорвана, и за ней обнаружится очередная нацистская морда, готовая если не устроить очередную резню, то повести туда соратников.



И еще неизвестно, что хуже.



Печально, правда?



Есть и другая правда. Эта компашка, которая закружилась в политическом вальсе вокруг нового царя, она ввергает страну в хаос, хаос, в котором наиболее реакционные и военизированные группировки смогут отжать себе целые области под контроль.



Хотите сравнение? Злое, но с моей точки зрения, справедливое?



Наш Зеленский сегодня — это как ваш Путин после второй чеченской.



Его слово — это закон. Должно быть, по крайней мере. Если президент подойдёт к микрофону и скажет, что прокурор и премьер-министр его не слушают, если покажет пальцем на олигарха, который на него давит, то до границы добежать эти граждане не успеют. Наши доходы. И всё-таки они выросли!



Ну не должны успеть, по крайней мере.



Президент является всенародным избранником. И его избрали мы. И все готовы терпеть непопулярные меры, потому что так надо.



Но никто не готов терпеть бандитов, потому что такова цена клоуна на месте президента. Если президента дискредитирует его окружение, то у народа не останется больше лидера и образуется вакуум власти и авторитета, который заполнят все, у кого на это есть деньги. Если не сядут убийцы, не остановят войну, не приструнят «Азов», Нацкорпус и всех остальных, то, что нас ждёт, даже я побаиваюсь вам прогнозировать. Ибо воняет зловонно и не миром.



Вот такая сказочка у меня получилась на злобу дня. Злобная и дневная.



Я с вами на том прощаюсь, пошел я… Боевые раны залечивать. Зря я про Арсенальную трепанул. Думал, никто из тех, кому это не надо, не увидит. Ну, вроде как СБУ тоже спать должно.



Лучше бы СБУ увидало вместо Тараканушки...







А вам мягкой и теплой осени, грибных дождей и хорошего настроения. И не читайте таких сказок на ночь! Пусть они мимо вас проходят... От нас выходят и мимо проходят! Будем жить! Здравствуйте, мои дорогие, подорожавшие и уцененные! Все, короче! Сегодня я решил сперва побаловать вас сказкой, которую я сам написал для вас, мои любимые читатели. Возраст, видимо, подошел. То, что я давно уже не Таракан, а Дед Таракан, думаю, всем понятно.Вот и решил я освоить после критики и репортажа еще и сказочный такой стиль. Как и положено доброму дедушке.Надеюсь, в том, что я добрый, сомнений ни у кого нет?Но пока я тут писал да переписывал по требованию злыдней редакторов, они взяли и опубликовали мой репортаж. Вот так, как говорится. А там, как всегда, ваши вопросы, на некоторые из них я просто обязан вам ответить.Вы не совсем правы. Я там сказанул, что не два, а три в одном, и буду свою точку зрения отстаивать. У нас, как бы кому ни хотелось, нормальных людей еще навалом. Именно это я и хотел вам показать, если что, фотографируя налево и направо. Всех, короче.Олег, который. Спасибо вам, считайте, что я вам не просто руку пожал, а обнял. Вы не представляете, насколько вы правы. И вы как раз озвучили то, чего стоит опасаться. Не бояться, нет, опасаться. Пока. Но – стоит.Вы правы и не правы одновременно. Да, на Хортице именно потому народу было поменьше, правда, многих поскупили и отправили в Киев.Но вот насчет наших девок легкого поведения – это вы зря. Видимо, не общались с настоящими украинскими представительницами древнейшей профессии. Они, простите, наши проститутки, за ваши деньги отдадут вам во временное пользование свое тело. Но душу или политические убеждения – вот уж нет. Это в сделку не входит.На самом деле это и взаправду остатки недобитых эмо, которых просто нанял оргкомитет «Нет капитуляции». Собирали всех, я же честно написал, что кого могли купить – все пошли вместе с теми, у кого выбора не было.Я же говорил, что студентов и бюджетников согнали по разнарядке. Конечно, ты хотел «Оболонь» але «Львовское» под колбаски на природе употреблять в такой день, а тебя на шествие запрягли. Вот вам и лица, как на сдачу в ЕКО полученные.В общем, всем спасибо, даже тем, кто на меня через прицел смотреть хочет. Я там тоже есть, с не самым радостным выражением лица на фото. Ну что тут поделать, не самый радостный праздник… Достоин взгляда через рамку – ну, видимо, заслужил. Бывает.Скажите мне, вы на всех так готовы смотреть? Через прицел? Или, может, сразу «Тополем»? Чтобы не мучились? А что, Юлька наша хотела, да вот беда, бодливой козе бог рогов, то есть ядреной бомбы, не дал. А у вас все есть. Хорошо, Игорь, что не вы у кнопки, если честно.И вот на этой милой ноте я вам презентую сказку.Все совпадения с существующими властями совершенно случайны.В некотором царстве, кривоватом государстве, правил царь Петрушка.Правил долго, плодотворно, только всё время ему соседи мешали. Да и свои тоже не дремали, по рукам били часто. Захочет царь себе свечной заводик отжать, а просто так сделать нельзя.И придумал Петрушка сказки рассказать всей стране, будто напало на нас войско басурманское, войско лютое, страшное-страшное, оттуда, где монголы живут да солнце стает.И всем, кто сказки не слушал или говорил, что не монголы там, а наши, тем царь подарки раздавал, кому кол фирменный, кому дыбу, а кого голодом царским заморил.И пошла ему пруха царская, начал со всех дань собирать и заводики отжимать, благое же дело на бой с басурманами! И как-то так получилось, что все ростовщики стали царю должны, все заводики царю должны, каждое яблоко должно и даже мухи навоз отсыпают.И решил народ, значит, царя долой прогнать, ну потому что достал всех такой круиз невиданной щедрости. Собрали вече, и выбрали нового царя — Зелёного.А потом вполне логично стали требовать царя Петрушку на кол, бояр его за преступления на дыбу, войско его вразумить и перестать валить бунтующих и перестать бесами и оконными их называть.Одного не учел народ: у власти можно избрать лицо, но нельзя отобрать реальную власть, особенно ту, которую силой взяли.Сказка, не правда ли?Ну да, современная сказочка на новый лад. А если серьезно?А если серьезно взглянуть на президента, которого к власти приводил Нацкорпус и С14?Выборы, вече, оно все, конечно, да. Но дальше что, дальше орлятки выросли и полетели. И как бы начали эту самую власть в свои руки брать.Премьера они себе потребовали, правильного арийца. Понимающего в сути вещей и головой и сердцем за панславянизм радеющего. Ладно, просто наберите в любом поисковике название любимой группы господина Гончарука. Называется она «Сокира Перуна».Многое прояснится, а кто сразу не поймет – послушайте альбом «Дорога в АТО». Пара песенок, не более того.А что Петрушка, которого на кол хотели? А нормально он, в полном порядке. А кто не понял, тому вот так объясним, на тот случай, если у вас в трисотом царстве не так: страной как рулили бабки, так и рулят, а потому прокурора и судью Петрушка, еще при власти будучи, себе назначил таких, которые его не то что не осудят, а нимб повесят и к лику святых причислят.Икона уже, кстати, над камином давно висит дома у Петрушки.Да, кстати, не забывайте про МВФ, который сказал, что земля — это актив, и она будет продана, АЭС — это актив, и он будет продан. Все ждали от власти прекращения войны, посадок и реформ, но армией рулит не президент, как показали события в Золотом. А СБУ под контролем у капитала.Вы, по идее, сейчас должны начать меня обзывать всякими словами и уму-разуму учить, рассказывая, что Генштаб СБУ не подчиняется, и я скажу да, я согласен.Но кто тогда Билецкий, орущий в два микрофона о том, что он саботировал прямой приказ верховного главнокомандующего ВСУ по отводу войск?Если задача СБУ не состоит в том, чтобы таких террористов сажать и стрелять, то чем оно тогда занимается?А что делал президент Украины во время несостоявшегося развода войск и запуска белой ракеты? Давал пресс-конференцию. А вы спросите, как давал? Всем журналистам подряд в 14 часовом марафоне досталось, даже РИА «Новости» задали вопрос про односторонние уступки России...Ну да не о том я хочу поговорить.Шлялся я накануне по… ну скажем так, на задание ходил в район станции метро «Арсенальная» и проходил мимо околотка, из которого журналисты выносили оборудование, ну, наверное, снимали что-то, подумал я.Но не тем органом я думал, ибо мало потратил шекелей, а зря. Пройдя дальше, увидел, что один из цехов Арсенальной превратили в огромную жральню (фуд-корт по-ихнему, харчевню по-вашему, наверное).К важным гостям, подумал я. И, как обычно, не ошибся.А через 2 дня – бац! На тебе в борщ! Сам Зеленоглавый царь приглашает всех на марафон!У журналистов было 4 часа на регистрацию и аккредитацию. И что интересно, это то, что они были в реальном шоке и слов выговорить не могли от спешки, все до единого. Спешили с вопросами и задавали их не очень так обдуманно, ну это не главное.Главное началось, когда бабахнуло в небесах и через пробитую дыру (вот в кои-то веки не в дно долбануло) посыпались монстры ужасные: журналисты из BBC, Daily News и прочие акулы, которым нашего нового сожрать – чисто позавтракать.И все акулы, лязгая зубищами, бросились задавать вопросы. Вопросы сыпались, как «Градины» под Иловайском! За 30 секунд как скороговорку, как кассир в супермаркете спрашивающий про пакет.И думаете, все спрашивали про Байдена, поездки и международные отношения? Ага, щас… Хотя никто не заявлял, что будет говорить об отношениях с Западом, но как-то именно этих вопросов и ждали…Всех почему-то волновал прокурор, убийца Стерненко, убийца Бузины. Обнаглевшие напрочь ветераны, которые могут заниматься терроризмом, положив на закон (и не только на закон) болт, снижение тарифов и конец войны.И президент «ответить не смогу ничего» только краснел и потел от таких вопросов. А как ему понравился вопрос про «Миротворец», мол, мне он в печенках сидит, но не могу ничего сделать, президент сайты не закрывает.Вот тоже нам всем, не может сайт закрыть! Который уже всю Европу своим существованием задолбал! А указ Петра-предшественника-Петрушки про блокировку российских сайтов тогда что? Там его подпись, и этот указ легитимен.Прошла пресс-конференция, президент лично записал в столбик: Гонгадзе, Стерненко, Бузина, Свинарчуки, Свинооборонпром.И обещает взять под свой контроль. Проходит неделя и кого обвиняют? За кого когтями цепляется Генеральная прокуратура Украины?Елена Лукаш, экс-министр юстиции, светоч адекватности и доброты в этом черно-червонном мире. Одна из тех, кто говорил не просто правду, а правду аргументированную и законную. Потому, как вы поняли, и «экс».Продажа АЭС, земли агрокомпаниям. Обещали, что иностранцам скоро продавать начнут. Скандалят в первую очередь наши фермеры, но уже оговорились власти, что инвестировать в уже существующие украинские холдинги можно. И, соответственно, продавать им землицу тоже можно.Чуете, кто за ниточки дёргает?А скандал с премьером, о котором я уже говорил? Думаете, это первый случай? Он регулярно селфи с нацистами делает. Объясню термин: если человек ходит с татуировками свастики, бросает зигу, то это нацист, если при этом он выбрал форму свастики, скажем, не прямоугольную четко нацистскую, а асимметричную или круглую, но при этом 1488 и антисемитизм везде, — он нацист. И ничего с этим не поделать, ничем не отмазать и не замазать.Надо только ждать, когда маска будет сорвана, и за ней обнаружится очередная нацистская морда, готовая если не устроить очередную резню, то повести туда соратников.И еще неизвестно, что хуже.Печально, правда?Есть и другая правда. Эта компашка, которая закружилась в политическом вальсе вокруг нового царя, она ввергает страну в хаос, хаос, в котором наиболее реакционные и военизированные группировки смогут отжать себе целые области под контроль.Хотите сравнение? Злое, но с моей точки зрения, справедливое?Наш Зеленский сегодня — это как ваш Путин после второй чеченской.Его слово — это закон. Должно быть, по крайней мере. Если президент подойдёт к микрофону и скажет, что прокурор и премьер-министр его не слушают, если покажет пальцем на олигарха, который на него давит, то до границы добежать эти граждане не успеют.Ну не должны успеть, по крайней мере.Президент является всенародным избранником. И его избрали мы. И все готовы терпеть непопулярные меры, потому что так надо.Но никто не готов терпеть бандитов, потому что такова цена клоуна на месте президента. Если президента дискредитирует его окружение, то у народа не останется больше лидера и образуется вакуум власти и авторитета, который заполнят все, у кого на это есть деньги. Если не сядут убийцы, не остановят войну, не приструнят «Азов», Нацкорпус и всех остальных, то, что нас ждёт, даже я побаиваюсь вам прогнозировать. Ибо воняет зловонно и не миром.Вот такая сказочка у меня получилась на злобу дня. Злобная и дневная.Я с вами на том прощаюсь, пошел я… Боевые раны залечивать. Зря я про Арсенальную трепанул. Думал, никто из тех, кому это не надо, не увидит. Ну, вроде как СБУ тоже спать должно.Лучше бы СБУ увидало вместо Тараканушки...А вам мягкой и теплой осени, грибных дождей и хорошего настроения. И не читайте таких сказок на ночь! Пусть они мимо вас проходят... От нас выходят и мимо проходят! Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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