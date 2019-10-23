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Записки Колорадского Таракана. Сказка, которую лучше не читать на ночь
23 октября 2019, 17:24 • 32 • Аналитика
Здравствуйте, мои дорогие, подорожавшие и уцененные! Все, короче! Сегодня я решил сперва побаловать вас сказкой, которую я сам написал для вас, мои любимые читатели. Возраст, видимо, подошел. То, что я давно уже не Таракан, а Дед Таракан, думаю, всем понятно.
Вот и решил я освоить после критики и репортажа еще и сказочный такой стиль. Как и положено доброму дедушке.
Надеюсь, в том, что я добрый, сомнений ни у кого нет?
Но пока я тут писал да переписывал по требованию злыдней редакторов, они взяли и опубликовали мой репортаж. Вот так, как говорится. А там, как всегда, ваши вопросы, на некоторые из них я просто обязан вам ответить.
Товарищу Бережливому:
Вы не совсем правы. Я там сказанул, что не два, а три в одном, и буду свою точку зрения отстаивать. У нас, как бы кому ни хотелось, нормальных людей еще навалом. Именно это я и хотел вам показать, если что, фотографируя налево и направо. Всех, короче.
Олег, который oleg123219307. Спасибо вам, считайте, что я вам не просто руку пожал, а обнял. Вы не представляете, насколько вы правы. И вы как раз озвучили то, чего стоит опасаться. Не бояться, нет, опасаться. Пока. Но – стоит.
Сергей, svp67:
Вы правы и не правы одновременно. Да, на Хортице именно потому народу было поменьше, правда, многих поскупили и отправили в Киев.
Но вот насчет наших девок легкого поведения – это вы зря. Видимо, не общались с настоящими украинскими представительницами древнейшей профессии. Они, простите, наши проститутки, за ваши деньги отдадут вам во временное пользование свое тело. Но душу или политические убеждения – вот уж нет. Это в сделку не входит.
На самом деле это и взаправду остатки недобитых эмо, которых просто нанял оргкомитет «Нет капитуляции». Собирали всех, я же честно написал, что кого могли купить – все пошли вместе с теми, у кого выбора не было.
Геннадий, rotmistr60:
Я же говорил, что студентов и бюджетников согнали по разнарядке. Конечно, ты хотел «Оболонь» але «Львовское» под колбаски на природе употреблять в такой день, а тебя на шествие запрягли. Вот вам и лица, как на сдачу в ЕКО полученные.
В общем, всем спасибо, даже тем, кто на меня через прицел смотреть хочет. Я там тоже есть, с не самым радостным выражением лица на фото. Ну что тут поделать, не самый радостный праздник… Достоин взгляда через рамку – ну, видимо, заслужил. Бывает.
Игорь, Саян:
Скажите мне, вы на всех так готовы смотреть? Через прицел? Или, может, сразу «Тополем»? Чтобы не мучились? А что, Юлька наша хотела, да вот беда, бодливой козе бог рогов, то есть ядреной бомбы, не дал. А у вас все есть. Хорошо, Игорь, что не вы у кнопки, если честно.
И вот на этой милой ноте я вам презентую сказку.
"Сказ о том, как царь Зелени петрушку сажал"
Все совпадения с существующими властями совершенно случайны.
В некотором царстве, кривоватом государстве, правил царь Петрушка.
Правил долго, плодотворно, только всё время ему соседи мешали. Да и свои тоже не дремали, по рукам били часто. Захочет царь себе свечной заводик отжать, а просто так сделать нельзя.
И придумал Петрушка сказки рассказать всей стране, будто напало на нас войско басурманское, войско лютое, страшное-страшное, оттуда, где монголы живут да солнце стает.
И всем, кто сказки не слушал или говорил, что не монголы там, а наши, тем царь подарки раздавал, кому кол фирменный, кому дыбу, а кого голодом царским заморил.
И пошла ему пруха царская, начал со всех дань собирать и заводики отжимать, благое же дело на бой с басурманами! И как-то так получилось, что все ростовщики стали царю должны, все заводики царю должны, каждое яблоко должно и даже мухи навоз отсыпают.
И решил народ, значит, царя долой прогнать, ну потому что достал всех такой круиз невиданной щедрости. Собрали вече, и выбрали нового царя — Зелёного.
А потом вполне логично стали требовать царя Петрушку на кол, бояр его за преступления на дыбу, войско его вразумить и перестать валить бунтующих и перестать бесами и оконными их называть.
Одного не учел народ: у власти можно избрать лицо, но нельзя отобрать реальную власть, особенно ту, которую силой взяли.
Сказка, не правда ли?
Ну да, современная сказочка на новый лад. А если серьезно?
А если серьезно взглянуть на президента, которого к власти приводил Нацкорпус и С14?
Выборы, вече, оно все, конечно, да. Но дальше что, дальше орлятки выросли и полетели. И как бы начали эту самую власть в свои руки брать.
Премьера они себе потребовали, правильного арийца. Понимающего в сути вещей и головой и сердцем за панславянизм радеющего. Ладно, просто наберите в любом поисковике название любимой группы господина Гончарука. Называется она «Сокира Перуна».
Многое прояснится, а кто сразу не поймет – послушайте альбом «Дорога в АТО». Пара песенок, не более того.
А что Петрушка, которого на кол хотели? А нормально он, в полном порядке. А кто не понял, тому вот так объясним, на тот случай, если у вас в трисотом царстве не так: страной как рулили бабки, так и рулят, а потому прокурора и судью Петрушка, еще при власти будучи, себе назначил таких, которые его не то что не осудят, а нимб повесят и к лику святых причислят.
Икона уже, кстати, над камином давно висит дома у Петрушки.
Да, кстати, не забывайте про МВФ, который сказал, что земля — это актив, и она будет продана, АЭС — это актив, и он будет продан. Все ждали от власти прекращения войны, посадок и реформ, но армией рулит не президент, как показали события в Золотом. А СБУ под контролем у капитала.
Вы, по идее, сейчас должны начать меня обзывать всякими словами и уму-разуму учить, рассказывая, что Генштаб СБУ не подчиняется, и я скажу да, я согласен.
Но кто тогда Билецкий, орущий в два микрофона о том, что он саботировал прямой приказ верховного главнокомандующего ВСУ по отводу войск?
Если задача СБУ не состоит в том, чтобы таких террористов сажать и стрелять, то чем оно тогда занимается?
А что делал президент Украины во время несостоявшегося развода войск и запуска белой ракеты? Давал пресс-конференцию. А вы спросите, как давал? Всем журналистам подряд в 14 часовом марафоне досталось, даже РИА «Новости» задали вопрос про односторонние уступки России...
Ну да не о том я хочу поговорить.
Шлялся я накануне по… ну скажем так, на задание ходил в район станции метро «Арсенальная» и проходил мимо околотка, из которого журналисты выносили оборудование, ну, наверное, снимали что-то, подумал я.
Но не тем органом я думал, ибо мало потратил шекелей, а зря. Пройдя дальше, увидел, что один из цехов Арсенальной превратили в огромную жральню (фуд-корт по-ихнему, харчевню по-вашему, наверное).
К важным гостям, подумал я. И, как обычно, не ошибся.
А через 2 дня – бац! На тебе в борщ! Сам Зеленоглавый царь приглашает всех на марафон!
У журналистов было 4 часа на регистрацию и аккредитацию. И что интересно, это то, что они были в реальном шоке и слов выговорить не могли от спешки, все до единого. Спешили с вопросами и задавали их не очень так обдуманно, ну это не главное.
Главное началось, когда бабахнуло в небесах и через пробитую дыру (вот в кои-то веки не в дно долбануло) посыпались монстры ужасные: журналисты из BBC, Daily News и прочие акулы, которым нашего нового сожрать – чисто позавтракать.
И все акулы, лязгая зубищами, бросились задавать вопросы. Вопросы сыпались, как «Градины» под Иловайском! За 30 секунд как скороговорку, как кассир в супермаркете спрашивающий про пакет.
И думаете, все спрашивали про Байдена, поездки и международные отношения? Ага, щас… Хотя никто не заявлял, что будет говорить об отношениях с Западом, но как-то именно этих вопросов и ждали…
Всех почему-то волновал прокурор, убийца Стерненко, убийца Бузины. Обнаглевшие напрочь ветераны, которые могут заниматься терроризмом, положив на закон (и не только на закон) болт, снижение тарифов и конец войны.
И президент «ответить не смогу ничего» только краснел и потел от таких вопросов. А как ему понравился вопрос про «Миротворец», мол, мне он в печенках сидит, но не могу ничего сделать, президент сайты не закрывает.
Вот тоже нам всем, не может сайт закрыть! Который уже всю Европу своим существованием задолбал! А указ Петра-предшественника-Петрушки про блокировку российских сайтов тогда что? Там его подпись, и этот указ легитимен.
Прошла пресс-конференция, президент лично записал в столбик: Гонгадзе, Стерненко, Бузина, Свинарчуки, Свинооборонпром.
И обещает взять под свой контроль. Проходит неделя и кого обвиняют? За кого когтями цепляется Генеральная прокуратура Украины?
Елена Лукаш, экс-министр юстиции, светоч адекватности и доброты в этом черно-червонном мире. Одна из тех, кто говорил не просто правду, а правду аргументированную и законную. Потому, как вы поняли, и «экс».
Продажа АЭС, земли агрокомпаниям. Обещали, что иностранцам скоро продавать начнут. Скандалят в первую очередь наши фермеры, но уже оговорились власти, что инвестировать в уже существующие украинские холдинги можно. И, соответственно, продавать им землицу тоже можно.
Чуете, кто за ниточки дёргает?
А скандал с премьером, о котором я уже говорил? Думаете, это первый случай? Он регулярно селфи с нацистами делает. Объясню термин: если человек ходит с татуировками свастики, бросает зигу, то это нацист, если при этом он выбрал форму свастики, скажем, не прямоугольную четко нацистскую, а асимметричную или круглую, но при этом 1488 и антисемитизм везде, — он нацист. И ничего с этим не поделать, ничем не отмазать и не замазать.
Надо только ждать, когда маска будет сорвана, и за ней обнаружится очередная нацистская морда, готовая если не устроить очередную резню, то повести туда соратников.
И еще неизвестно, что хуже.
Печально, правда?
Есть и другая правда. Эта компашка, которая закружилась в политическом вальсе вокруг нового царя, она ввергает страну в хаос, хаос, в котором наиболее реакционные и военизированные группировки смогут отжать себе целые области под контроль.
Хотите сравнение? Злое, но с моей точки зрения, справедливое?
Наш Зеленский сегодня — это как ваш Путин после второй чеченской.
Его слово — это закон. Должно быть, по крайней мере. Если президент подойдёт к микрофону и скажет, что прокурор и премьер-министр его не слушают, если покажет пальцем на олигарха, который на него давит, то до границы добежать эти граждане не успеют.
Ну не должны успеть, по крайней мере.
Президент является всенародным избранником. И его избрали мы. И все готовы терпеть непопулярные меры, потому что так надо.
Но никто не готов терпеть бандитов, потому что такова цена клоуна на месте президента. Если президента дискредитирует его окружение, то у народа не останется больше лидера и образуется вакуум власти и авторитета, который заполнят все, у кого на это есть деньги. Если не сядут убийцы, не остановят войну, не приструнят «Азов», Нацкорпус и всех остальных, то, что нас ждёт, даже я побаиваюсь вам прогнозировать. Ибо воняет зловонно и не миром.
Вот такая сказочка у меня получилась на злобу дня. Злобная и дневная.
Я с вами на том прощаюсь, пошел я… Боевые раны залечивать. Зря я про Арсенальную трепанул. Думал, никто из тех, кому это не надо, не увидит. Ну, вроде как СБУ тоже спать должно.
Лучше бы СБУ увидало вместо Тараканушки...
А вам мягкой и теплой осени, грибных дождей и хорошего настроения. И не читайте таких сказок на ночь! Пусть они мимо вас проходят... От нас выходят и мимо проходят! Будем жить!
Таракан Околорадский
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