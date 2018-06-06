Записки Колорадского Таракана. Шире наших замыслов только Днипро да штаны козацкие! • 97 • Аналитика



Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду.





Фух! Вотя! Всё! Надо начинать день, как положено украинскому патриоту. Теперь подтяну шаровары и начну, пожалуй.







Хорошо у нас в Украине. Сегодня просто не день, а сказка. Наелся лобио, хачапури, шашлыков до отвала. Наслушался "Сулико" по самую макушку. "Асса" теперь буду пару дней кричать во сне. Может, даже папаху поменяю на грузинскую...



Думаете, я сошел с ума? Да нисколько. Всё так и есть. Ничего не придумал. У меня действительно есть часть той, другой Украины в городе. Правда, наткнулся я на неё случайно.







Пошел на выставку вооружения и наткнулся. На сельскохозяйственную выставку. Представляете, там не танки, пушки и прочие "Стугны". Там трактора, сеялки, веялки, косилки... Я не особо интересовался, как эти машины называются. Просто любовался. Здоровые они, но на вид добродушные.











Вообще, выставка не открылась еще, но тем не менее.



И люди вокруг ходят в нормальной одежде. Даже в вышиванках. Просто ходят, смотрят, улыбаются.



Иду дальше, и... Чудо. Слышу "Сулико". Красиво так поют. Почти как у нас. Только как-то многоголосьем. Не могу вспомнить этот термин. У меня с музыкой отношения на "вы". И запах...







Ну какой Таракан пройдет мимо запаха хорошей еды? Повернул за угол и... ай, мамой клянусь, Тбилиси! Или Кутаиси. Кафешка, рядом ещё кафешка. Напротив ещё кафешка. И везде грузины. Что-то жарят, варят, парят. А украинцы едят, едят, едят... А почему не поесть, если вкуснятина?



















Раньше это называлось "Днями культуры" какой-либо республики в Киеве. Сегодня вроде — "Неделей дружбы". Хорошо же мы жили... Раньше... Думаю, молодежь даже по этим осколкам той жизни может судить о счастливой жизни в Советском Союзе. Не Европа это. СССР. Союз нерушимый республик свободных...



А потом я вернулся в реальность. Сразу вспомнил, что Мишико буянит на той стороне границы с Польшей. Пошел по домой по незалежному Киеву. Слушал радио в наушниках. Глазел по сторонам. Рассматривал очередные политические карикатуры, обходил очередных ветеранов АТО, полицейских, нацгвардейцев. Посматривал по сторонам, чтобы успеть слинять, если появятся какие-нибудь национальные дружинники или С14.



По радио рассказали об ограблении квартиры арестованного Кирилла Вышинского. Того самого главреда РИА Новости Украина, если кто забыл. Короче, разграбили хату по полной. И разгромили.



Правда, диваны и шкафы оставили. Забрали только ценные вещи и документы. Не Донбасс. Или работали слишком умные ребята. То, что нужно, забрали, а разгром для имитации наскока С14 или ещё каких-либо придурков. Адвокат Андрей Доманский по этому поводу высказался так: "Квартира Кирилла Вышинского была ограблена, сейчас жду полицию, чтобы зафиксировать. В квартире все перевернуто, все вещи разбросаны, предварительно пропали документы и ценные вещи".



Попробую отобрать лавры у Шекспира (по нашей традиции воевать с мертвыми можно!). Весь мир ФСБ, а украинцы в нем агенты. Любой школьник все уже знает. Это спецоперация ФСБ! Воры-рецидивисты-уголовники, бывшие участники АТО, были завербованы Кремлем для дискредитации Порошенко, Грицака и Луценко.



Зачем только – вот вопрос…



Банда рецидивистов-участников и героев АТО должна была ограбить в Киеве сорок семь квартир. Причем бандой руководил лично Путин. Наши специалисты из СБУ на одном из автоматов нашли отпечатки его пальцев. Только показать мы ничего не можем. Пока. В интересах следствия.



Я не просто так упомянул число 47, как вы понимаете. Ну никуда не денешься от того дерьма, которым нас залили по самое горло СБУ и прокуратура. И которого добавил Гидрант. Понятно, что мы выберемся из этого сортира. Но запах... Запах точно останется.



Писать о «мертвеце» не хочу. О мертвых или хорошо, а все хорошее исчезло после блога о вашем упавшем самолете с ансамблем имени Александрова, или никак.



Знаете, почему я не взял слово «мертвец» в кавычки? Журналист Б. умер давно. А труп, который мы видели, — всего лишь чучело. А человек умрет достаточно скоро. Тьфу, конечно. Даже сам верить в это не хочу. Да ещё и потянет за собой некоторых. У нас идет предвыборная кампания. И без очков уже все видно.



Я читал несколько выступлений наших экспертов и политологов. Основная мысль, которую нам внушают — Россия не остановится. Причем убивать будут всех. Независимо от политических взглядов. СБУ опозорила ФСБ, а русские мстительны. Полсотни ракет для победы над Россией



Знаете, а вывод-то достаточно страшный. Не будет у нас никаких выборов! Ситуация будет развиваться, вернее всего, так. Несколько резонансных убийств. Несколько не менее резонансных арестов, типа ареста Вышинского, а дальше введение ЧП. Или объявление военного положения в стране.



Проще говоря, начинаем политику государственного терроризма, обвиняем во всем Россию и, согласно Конституции, не проводим выборы. В итоге, власть остается в руках Гидранта, политические оппоненты убиты или бежали, журналистам глотки заткнули, народ запуган окончательно... Продолжаем разговор...



Либо, как вариант, более спокойный и мирный, у нас придут и проголосуют за Гидранта 77%. Ну вот просто поймут, что никакой альтернативы ему нет, и проголосуют. Может такое быть? Да вполне.



Нет, надо все-таки писать о хорошем. О нашей всеукраинской мечте о самопрыгающих в рот галушках.







Вот ведь Гоголь, такую мечту сформулировал! А вы до сих пор национальную идею не можете словами выразить. Ну ладно.



Я мало пишу о востоке Украины. Но сегодня просто обязан высказаться. Обязан просто потому, что мы запутались с этим Донбассом окончательно. С одной стороны, Донбасс надо возвращать в лоно. В смысле, в зад. Там же промышленность хоть какая-то сохранилась. Опять же уголь. Экономика!



С другой стороны, что-то сомнительно, что граждане этих республик, при любых льготах и привилегиях, будут голосовать за наших политиков. Да и за партии тоже. А про то, что они будут начинать свои выступления так, как я начал сегодня записки, даже писать стыдно. Короче, не нужны нам эти самые шахтеры и металлурги. А уехать они могут только вместе со всем Донбассом...



Думаете, пат? Хы... В неподконтрольных Донецке и Макеевке зафиксировано проседание поверхности почвы на 20-25 см. Об этом в понедельник, 4 июня, в ходе презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш: "Город Донецк, для ориентира – "Донбасс Арена". Вот один из участков – террикон шахты им. Калинина. Спутниковые снимки дают возможность по таким квадратам [оценить риски], тут квадратики желтые и красные, где есть проседание грунтов, иногда на 25 см, примерно". "Путем спутникового мониторинга мы видим, что идет понижение горизонтального слоя. Это означает, что проваливается фактически поверхность в городе Донецк". Бабченко. Прогревая забуксовавший «Абрамс»



Вот выход. Будем мало-мало постреливать друг друга и ждать, когда Донецк уйдет под землю. "Самопрыгающие галушки"! А вы спутники какие-то запускаете, геологов всяких. Ума не хватает посмотреть в Гугле фотоснимки? Или денег много? Учитесь, пока мы ещё есть...



И даже опровергнуть не пытайтесь. Вам любой геолог скажет, что в районах добычи угля и других ископаемых проседание грунта обычное явление. Спасибо Чернышу! Утер нос... Кому не совсем понятно, но утер. Перемога!



А мне хочется вас "добить экономическим ростом" Украины. А то читаешь вашу прессу и грустно становится. Или на улицу выходишь. Тот же результат. А ведь у нас есть действительно еще перемоги.



К примеру, для украинцев стало нормой получить миллион гривен в качестве процентов от банка за месяц. А в России такое возможно? "Самопрыгающая галушка"! А за 5 месяцев получить около 6 миллионов гривен в качестве процентного дохода?



А вы говорите, что мы нищие... На работу ездим по Европам и Россиям. Мы туристы на самом деле, а работаем, чтобы навык не потерять. Деньги уже не в банках, а в бочках храним.



Правда, есть одна закавыка. Не все, надо признать, перешли на бочки. Есть и те, кто банками обходятся. Стеклянными. Не желает наш народ быть богатым. Менталитет у нас такой. А вам цитату, для зависти!



"Президент Петр Порошенко задекларировал еще около 1 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. 4 июня было задекларировано 987 495 гривен доходов: 573 602 грн, 305 921 грн и 107 972 грн процентов от банковских вкладов в МИБ. С начала года Порошенко задекларировал суммарно около 6 млн гривен процентного дохода от вкладов в этом банке". Первый визит Путина



Завидуйте! И, этот, хук для читателей от Таракана: "...глава государства Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. В целом его доходы составили 16 млн 303 тыс. 874 грн".



Вот ведь как бывает. Страна в заднице, а президент в шоколаднице. Хотя, если смотреть только на цвет "продукта", то мы вместе. Наверное, надо нам поступить так же, как вы поступили с вашим Путиным. На зло вам возьмем и выберем Гидранта на следующий срок! (Если мой сценарий, дай Бог, не случится). А мы способны на такую гадость. Ради России!



"Повоевать", что ли? Тем более что у нас война идет в развитии. Я про Киев. Утомлять вас этими старорежимными гранатами не буду. Вы уже знаете, что мы давно перешли на гранатометы. Но вот цели меняем. Это интереснее.



В понедельник мы стали свидетелями обстрела... бюро ритуальных услуг на Байковом кладбище. "А на кладбище все спокойненько..." теперь не актуально. Там, как видите, жизнь кипит! Правда, гранатомет какой-то бракованный использовали. Стрельнуть стрельнул, а вот граната не взорвалась. Воткнулась в стену и торчала, как...











Прямо хочется выступить с призывом к украинцам: "Люди, это даже не днище, а какое-то днище днищенское за самым днищенским дном. Как бы выстрел в Киеве из гранатомета по похоронной конторе увязать с Путиным, вот в чем задача для Грицака и Луценко. Непростой вызов им кидает Москва, справятся ли? Поможем гривной нашим доблестным СБУ!" Сила мягкая, а топор газовый



Я, как патриот, подскажу вариант привязки Путина к кладбищу. Точнее, подсказал выше. Граната-то обезврежена. А пальчики остались... Значит, Путин лично выдал гранатомет со своего склада... Эх, жалко у меня нет российских счетов. Надо, как мертвец наш "свежепреставившийся", заканчивать перечислением карт и счетов для пожертвований... Озолотился бы.



Не подумайте, что я самый умный. У нас поумнее куча народу. В смысле привязки события к Путину. Пару примеров я вам расскажу. Западнее Широкино есть поселок Виноградное. Вполне себе нормальный приморский поселок. Одно плохо — приморский.



Я года три назад писал о том, что мы накидали мин по прибрежной полосе Азовского моря, чтобы ваш десант не высадился. а вот что произошло в Виноградном этом самом.



Накидали мин в прибрежной зоне ВМСУ по самое не могу. Хорошо накидали. Много. Всем на радость. Но началось обмеление. Море отошло малость, и половина этих мин оказалась на берегу. Местные вой подняли. Митинг собрали, сепараторы! Уберите! Ага, все бросили и кинулись убирать. А море потом вернется, и что?







Спросите, при чем тут Путин? Хы. Так мины-то ВСУ и ВМСУ убрать не могут потому, что тот, кто их ставил, уже умер от переживаний на войне развязанной Путиным! Так что пусть лежат. А потом это, самоуничтожатся. Со временем...



Кстати, мы вам ответку дали по закрытию части акватории Азовского моря! На все лето закрыта акватория вблизи Мариуполя (около Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы), а также к востоку от Бердянска. Пресс-служба наших доблестных военно-морских (тьфу) сил сообщила:



"Закрывает участок Госгидрография по заявке Вооруженных сил Украины – это такой порядок". "Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например, стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было". С-400: сокрушительный удар по гегемонии США



Не ожидали такого мощного ответа? Думали, что мы шутим с вами? Согласитесь, отличный ход. Вы там какие-то катера с Каспия перегоняли. Деньги тратили. Чтобы, значит, наши рыбаки к вам не лезли и мост не взорвали. А мы раз... Сами запретили рыбакам в море выходить. Воюем с вами... экономически. Вот.



А для тех из вас, кто просто не может жить без наших азовских курортов, сообщаю, что купаться там можно! Говорят, даже плавать можно. Только разрешения спросить надо у соответствующих военных. Но! Нырять можно без разрешения! Особенно во время стрельб! Ласкаво просимо!



А рыбаки теперь рыбу не ловить, а собирать будут после артиллерийских стрельб. ВСУ глушит, рыбаки собирают. Наши артиллеристы в море попадают без промаха!



Теперь о грустном. Патриотизмом заразились даже дома! И прочие ветры. Начну с очередной "победы" над Жуковым. Маршалом Победы Георгием Жуковым. Наверное, уже очередной победе в Харькове. Помните, я писал о том, как 6 мая сбросили бюст Жукова на проспекте Григоренко? Тогда Кернес пообещал взять все памятники героям войны под охрану. На этот раз разбили памятную доску на школе № 127.



Но Кернес-то пообещал. И вот соединение обещания и разрушения в практическом исполнении полиции Харькова:



"На днях на Слобожанщине были очень сильные ветры, доска Жукову, которую недавно установили на фасаде школы №127, не выдержала их и упала".



Другой знаменательный случай произошел во Львове. Совсем недавно я писал об одном происшествии. Помните, на 22-летнюю девушку упала часть стены дома? Стояла на остановке и ... Сотрясение головного мозга и черепно-мозговая рана теменной области.



Но сегодня все изменилось! Дома стали патриотами. Теперь пытаются убивать иностранцев! Представляете, сколько во Львове иностранцев развелось. Обломку стены упасть некуда. Стоял дом на углу Галицкой и площади Рынок. Любовался грозой... Красиво же. Молнии. Вспышки, как у фотографа. Романтика. Тёмная сторона Путина



А тут этот... иностранец картину портит. Из Баку приехал. Пришлось дому его легонько кусочком стенки по башке долбануть. "У мужчины рана затылочной области. Однако он в сознании, его доставили в больницу скорой помощи на осмотр к дежурному нейрохирургу". Где этот Баку, а где Львов. Картину портить, мокрица его... У нас Цэевропа или куда?



Не могу не поделиться великой радостью для всей Украины. Помните страшную карму нашей страны? Да не войну я имею ввиду. Это наша дурь. Я про карму. Страшный и непобедимый львовский мусор! Мусор, который проникает в любое место и никогда не заканчивается...



Достали мы всех! До самых печенок достали. И нам дали денег! Строительство завода будет финансироваться за счет ЕБРР, других экологических институций, а также за счет городского бюджета.



"В этом году мы заложили ориентировочно 40 млн гривен и в следующем году будем докладывать столько средств, сколько будет необходимо".



А строителей набежало... Хорошо быть панами. "Это и Германия, и Нидерланды, и Франция, и Польша... Но сам тендер по выбору подрядчика будет проводиться по законодательству европейского уровня".



Если учесть, что место для строительства мы выбирали два года, то... К концу 20-30-х годов завод будет построен! Главное место выбрать!



Утро. Пора заканчивать. По традиции, окончание будет для поднятия настроение и престижа нашей страны. Новость сегодня будет из области нанотехнологий. А то вы все время смеетесь над нашими инженерами.



В Днепре, в смысле, городе, создали робота, который собирает пожертвования! Для непонятливых, создали робота-попрошайку! Робот оснащен купюроприемником, поэтому на обычную бумагу он не срабатывает. Также он стал рекордсменом Украины как самый большой робот, который собирает деньги на благотворительность.



Лимонов завещал России ряд зарубежных территорий



"За каждую полученную купюру металлический Добробот выдает остроумную реплику. На его создание ушел месяц. Кузнецы сделали почти восемьсот металлических деталей".



И не надо смеяться. Если не понимаете всей широты замыслов. Сколько не убеждаю вас, что мы первопроходцы во всем, есть всегда недопонимающие. Море копали, Карпаты насыпали, Русь создавали, монголов разбивали ну и далее по тексту.



Чем в основном занимается наш Гидрант? Просит денег! Везде и всегда. Так вот робот его и заменит! Представляете, первый в истории человечества президент-робот! Сала Украине! Но это в перспективе.



А на ближайшее время правительство закажет штук сто таких роботов (обязательно через Прозоро) и почти безвозмездно передаст их западным странам. Представляете, такой робот где-нибудь в Монте-Карло? Или на Лазурном берегу? Да куча всяких курортов для избранных есть. Он же валюту будет собирать!



Единственная проблема — ромы. Ну, цыгане. Они же стопудово сделают таких же для продажи "старинных" монет и опустошения карманов в метро. А вы так и продолжайте делать роботов для опасных работ, для высокоточного производства. Говорю же, нет у вас широты замыслов...



А вообще, жизнь-то продолжается. Замечаете, как все вокруг цветет и растет. Люблю я лето. Грешен. И мы будем расцветать. Каждый по отдельности и все вместе. А политики... Они и существуют для того, чтобы оттенять красоту жизни. Для понимания белого нужно знать, что есть черное.



Счастья и улыбок в ваш дом. Достатка и любви в семье. Хороших соседей и преданных друзей. Будем жить! Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду.Фух! Вотя! Всё! Надо начинать день, как положено украинскому патриоту. Теперь подтяну шаровары и начну, пожалуй.Хорошо у нас в Украине. Сегодня просто не день, а сказка. Наелся лобио, хачапури, шашлыков до отвала. Наслушался "Сулико" по самую макушку. "Асса" теперь буду пару дней кричать во сне. Может, даже папаху поменяю на грузинскую...Думаете, я сошел с ума? Да нисколько. Всё так и есть. Ничего не придумал. У меня действительно есть часть той, другой Украины в городе. Правда, наткнулся я на неё случайно.Пошел на выставку вооружения и наткнулся. На сельскохозяйственную выставку. Представляете, там не танки, пушки и прочие "Стугны". Там трактора, сеялки, веялки, косилки... Я не особо интересовался, как эти машины называются. Просто любовался. Здоровые они, но на вид добродушные.Вообще, выставка не открылась еще, но тем не менее.И люди вокруг ходят в нормальной одежде. Даже в вышиванках. Просто ходят, смотрят, улыбаются.Иду дальше, и... Чудо. Слышу "Сулико". Красиво так поют. Почти как у нас. Только как-то многоголосьем. Не могу вспомнить этот термин. У меня с музыкой отношения на "вы". И запах...Ну какой Таракан пройдет мимо запаха хорошей еды? Повернул за угол и... ай, мамой клянусь, Тбилиси! Или Кутаиси. Кафешка, рядом ещё кафешка. Напротив ещё кафешка. И везде грузины. Что-то жарят, варят, парят. А украинцы едят, едят, едят... А почему не поесть, если вкуснятина?Раньше это называлось "Днями культуры" какой-либо республики в Киеве. Сегодня вроде — "Неделей дружбы". Хорошо же мы жили... Раньше... Думаю, молодежь даже по этим осколкам той жизни может судить о счастливой жизни в Советском Союзе. Не Европа это. СССР. Союз нерушимый республик свободных...А потом я вернулся в реальность. Сразу вспомнил, что Мишико буянит на той стороне границы с Польшей. Пошел по домой по незалежному Киеву. Слушал радио в наушниках. Глазел по сторонам. Рассматривал очередные политические карикатуры, обходил очередных ветеранов АТО, полицейских, нацгвардейцев. Посматривал по сторонам, чтобы успеть слинять, если появятся какие-нибудь национальные дружинники или С14.По радио рассказали об ограблении квартиры арестованного Кирилла Вышинского. Того самого главреда РИА Новости Украина, если кто забыл. Короче, разграбили хату по полной. И разгромили.Правда, диваны и шкафы оставили. Забрали только ценные вещи и документы. Не Донбасс. Или работали слишком умные ребята. То, что нужно, забрали, а разгром для имитации наскока С14 или ещё каких-либо придурков. Адвокат Андрей Доманский по этому поводу высказался так: "Квартира Кирилла Вышинского была ограблена, сейчас жду полицию, чтобы зафиксировать. В квартире все перевернуто, все вещи разбросаны, предварительно пропали документы и ценные вещи".Попробую отобрать лавры у Шекспира (по нашей традиции воевать с мертвыми можно!). Весь мир ФСБ, а украинцы в нем агенты. Любой школьник все уже знает. Это спецоперация ФСБ! Воры-рецидивисты-уголовники, бывшие участники АТО, были завербованы Кремлем для дискредитации Порошенко, Грицака и Луценко.Зачем только – вот вопрос…Банда рецидивистов-участников и героев АТО должна была ограбить в Киеве сорок семь квартир. Причем бандой руководил лично Путин. Наши специалисты из СБУ на одном из автоматов нашли отпечатки его пальцев. Только показать мы ничего не можем. Пока. В интересах следствия.Я не просто так упомянул число 47, как вы понимаете. Ну никуда не денешься от того дерьма, которым нас залили по самое горло СБУ и прокуратура. И которого добавил Гидрант. Понятно, что мы выберемся из этого сортира. Но запах... Запах точно останется.Писать о «мертвеце» не хочу. О мертвых или хорошо, а все хорошее исчезло после блога о вашем упавшем самолете с ансамблем имени Александрова, или никак.Знаете, почему я не взял слово «мертвец» в кавычки? Журналист Б. умер давно. А труп, который мы видели, — всего лишь чучело. А человек умрет достаточно скоро. Тьфу, конечно. Даже сам верить в это не хочу. Да ещё и потянет за собой некоторых. У нас идет предвыборная кампания. И без очков уже все видно.Я читал несколько выступлений наших экспертов и политологов. Основная мысль, которую нам внушают — Россия не остановится. Причем убивать будут всех. Независимо от политических взглядов. СБУ опозорила ФСБ, а русские мстительны.Знаете, а вывод-то достаточно страшный. Не будет у нас никаких выборов! Ситуация будет развиваться, вернее всего, так. Несколько резонансных убийств. Несколько не менее резонансных арестов, типа ареста Вышинского, а дальше введение ЧП. Или объявление военного положения в стране.Проще говоря, начинаем политику государственного терроризма, обвиняем во всем Россию и, согласно Конституции, не проводим выборы. В итоге, власть остается в руках Гидранта, политические оппоненты убиты или бежали, журналистам глотки заткнули, народ запуган окончательно... Продолжаем разговор...Либо, как вариант, более спокойный и мирный, у нас придут и проголосуют за Гидранта 77%. Ну вот просто поймут, что никакой альтернативы ему нет, и проголосуют. Может такое быть? Да вполне.Нет, надо все-таки писать о хорошем. О нашей всеукраинской мечте о самопрыгающих в рот галушках.Вот ведь Гоголь, такую мечту сформулировал! А вы до сих пор национальную идею не можете словами выразить. Ну ладно.Я мало пишу о востоке Украины. Но сегодня просто обязан высказаться. Обязан просто потому, что мы запутались с этим Донбассом окончательно. С одной стороны, Донбасс надо возвращать в лоно. В смысле, в зад. Там же промышленность хоть какая-то сохранилась. Опять же уголь. Экономика!С другой стороны, что-то сомнительно, что граждане этих республик, при любых льготах и привилегиях, будут голосовать за наших политиков. Да и за партии тоже. А про то, что они будут начинать свои выступления так, как я начал сегодня записки, даже писать стыдно. Короче, не нужны нам эти самые шахтеры и металлурги. А уехать они могут только вместе со всем Донбассом...Думаете, пат? Хы... В неподконтрольных Донецке и Макеевке зафиксировано проседание поверхности почвы на 20-25 см. Об этом в понедельник, 4 июня, в ходе презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш: "Город Донецк, для ориентира – "Донбасс Арена". Вот один из участков – террикон шахты им. Калинина. Спутниковые снимки дают возможность по таким квадратам [оценить риски], тут квадратики желтые и красные, где есть проседание грунтов, иногда на 25 см, примерно". "Путем спутникового мониторинга мы видим, что идет понижение горизонтального слоя. Это означает, что проваливается фактически поверхность в городе Донецк".Вот выход. Будем мало-мало постреливать друг друга и ждать, когда Донецк уйдет под землю. "Самопрыгающие галушки"! А вы спутники какие-то запускаете, геологов всяких. Ума не хватает посмотреть в Гугле фотоснимки? Или денег много? Учитесь, пока мы ещё есть...И даже опровергнуть не пытайтесь. Вам любой геолог скажет, что в районах добычи угля и других ископаемых проседание грунта обычное явление. Спасибо Чернышу! Утер нос... Кому не совсем понятно, но утер. Перемога!А мне хочется вас "добить экономическим ростом" Украины. А то читаешь вашу прессу и грустно становится. Или на улицу выходишь. Тот же результат. А ведь у нас есть действительно еще перемоги.К примеру, для украинцев стало нормой получить миллион гривен в качестве процентов от банка за месяц. А в России такое возможно? "Самопрыгающая галушка"! А за 5 месяцев получить около 6 миллионов гривен в качестве процентного дохода?А вы говорите, что мы нищие... На работу ездим по Европам и Россиям. Мы туристы на самом деле, а работаем, чтобы навык не потерять. Деньги уже не в банках, а в бочках храним.Правда, есть одна закавыка. Не все, надо признать, перешли на бочки. Есть и те, кто банками обходятся. Стеклянными. Не желает наш народ быть богатым. Менталитет у нас такой. А вам цитату, для зависти!Завидуйте! И, этот, хук для читателей от Таракана: "...глава государства Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. В целом его доходы составили 16 млн 303 тыс. 874 грн".Вот ведь как бывает. Страна в заднице, а президент в шоколаднице. Хотя, если смотреть только на цвет "продукта", то мы вместе. Наверное, надо нам поступить так же, как вы поступили с вашим Путиным. На зло вам возьмем и выберем Гидранта на следующий срок! (Если мой сценарий, дай Бог, не случится). А мы способны на такую гадость. Ради России!"Повоевать", что ли? Тем более что у нас война идет в развитии. Я про Киев. Утомлять вас этими старорежимными гранатами не буду. Вы уже знаете, что мы давно перешли на гранатометы. Но вот цели меняем. Это интереснее.В понедельник мы стали свидетелями обстрела... бюро ритуальных услуг на Байковом кладбище. "А на кладбище все спокойненько..." теперь не актуально. Там, как видите, жизнь кипит! Правда, гранатомет какой-то бракованный использовали. Стрельнуть стрельнул, а вот граната не взорвалась. Воткнулась в стену и торчала, как...Прямо хочется выступить с призывом к украинцам: "Люди, это даже не днище, а какое-то днище днищенское за самым днищенским дном. Как бы выстрел в Киеве из гранатомета по похоронной конторе увязать с Путиным, вот в чем задача для Грицака и Луценко. Непростой вызов им кидает Москва, справятся ли? Поможем гривной нашим доблестным СБУ!"Я, как патриот, подскажу вариант привязки Путина к кладбищу. Точнее, подсказал выше. Граната-то обезврежена. А пальчики остались... Значит, Путин лично выдал гранатомет со своего склада... Эх, жалко у меня нет российских счетов. Надо, как мертвец наш "свежепреставившийся", заканчивать перечислением карт и счетов для пожертвований... Озолотился бы.Не подумайте, что я самый умный. У нас поумнее куча народу. В смысле привязки события к Путину. Пару примеров я вам расскажу. Западнее Широкино есть поселок Виноградное. Вполне себе нормальный приморский поселок. Одно плохо — приморский.Я года три назад писал о том, что мы накидали мин по прибрежной полосе Азовского моря, чтобы ваш десант не высадился. а вот что произошло в Виноградном этом самом.Накидали мин в прибрежной зоне ВМСУ по самое не могу. Хорошо накидали. Много. Всем на радость. Но началось обмеление. Море отошло малость, и половина этих мин оказалась на берегу. Местные вой подняли. Митинг собрали, сепараторы! Уберите! Ага, все бросили и кинулись убирать. А море потом вернется, и что?Спросите, при чем тут Путин? Хы. Так мины-то ВСУ и ВМСУ убрать не могут потому, что тот, кто их ставил, уже умер от переживаний на войне развязанной Путиным! Так что пусть лежат. А потом это, самоуничтожатся. Со временем...Кстати, мы вам ответку дали по закрытию части акватории Азовского моря! На все лето закрыта акватория вблизи Мариуполя (около Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы), а также к востоку от Бердянска. Пресс-служба наших доблестных военно-морских (тьфу) сил сообщила:"Закрывает участок Госгидрография по заявке Вооруженных сил Украины – это такой порядок". "Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например, стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было".Не ожидали такого мощного ответа? Думали, что мы шутим с вами? Согласитесь, отличный ход. Вы там какие-то катера с Каспия перегоняли. Деньги тратили. Чтобы, значит, наши рыбаки к вам не лезли и мост не взорвали. А мы раз... Сами запретили рыбакам в море выходить. Воюем с вами... экономически. Вот.А для тех из вас, кто просто не может жить без наших азовских курортов, сообщаю, что купаться там можно! Говорят, даже плавать можно. Только разрешения спросить надо у соответствующих военных. Но! Нырять можно без разрешения! Особенно во время стрельб! Ласкаво просимо!А рыбаки теперь рыбу не ловить, а собирать будут после артиллерийских стрельб. ВСУ глушит, рыбаки собирают. Наши артиллеристы в море попадают без промаха!Теперь о грустном. Патриотизмом заразились даже дома! И прочие ветры. Начну с очередной "победы" над Жуковым. Маршалом Победы Георгием Жуковым. Наверное, уже очередной победе в Харькове. Помните, я писал о том, как 6 мая сбросили бюст Жукова на проспекте Григоренко? Тогда Кернес пообещал взять все памятники героям войны под охрану. На этот раз разбили памятную доску на школе № 127.Но Кернес-то пообещал. И вот соединение обещания и разрушения в практическом исполнении полиции Харькова:"На днях на Слобожанщине были очень сильные ветры, доска Жукову, которую недавно установили на фасаде школы №127, не выдержала их и упала".Другой знаменательный случай произошел во Львове. Совсем недавно я писал об одном происшествии. Помните, на 22-летнюю девушку упала часть стены дома? Стояла на остановке и ... Сотрясение головного мозга и черепно-мозговая рана теменной области.Но сегодня все изменилось! Дома стали патриотами. Теперь пытаются убивать иностранцев! Представляете, сколько во Львове иностранцев развелось. Обломку стены упасть некуда. Стоял дом на углу Галицкой и площади Рынок. Любовался грозой... Красиво же. Молнии. Вспышки, как у фотографа. Романтика.А тут этот... иностранец картину портит. Из Баку приехал. Пришлось дому его легонько кусочком стенки по башке долбануть. "У мужчины рана затылочной области. Однако он в сознании, его доставили в больницу скорой помощи на осмотр к дежурному нейрохирургу". Где этот Баку, а где Львов. Картину портить, мокрица его... У нас Цэевропа или куда?Не могу не поделиться великой радостью для всей Украины. Помните страшную карму нашей страны? Да не войну я имею ввиду. Это наша дурь. Я про карму. Страшный и непобедимый львовский мусор! Мусор, который проникает в любое место и никогда не заканчивается...Достали мы всех! До самых печенок достали. И нам дали денег! Строительство завода будет финансироваться за счет ЕБРР, других экологических институций, а также за счет городского бюджета."В этом году мы заложили ориентировочно 40 млн гривен и в следующем году будем докладывать столько средств, сколько будет необходимо".А строителей набежало... Хорошо быть панами. "Это и Германия, и Нидерланды, и Франция, и Польша... Но сам тендер по выбору подрядчика будет проводиться по законодательству европейского уровня".Если учесть, что место для строительства мы выбирали два года, то... К концу 20-30-х годов завод будет построен! Главное место выбрать!Утро. Пора заканчивать. По традиции, окончание будет для поднятия настроение и престижа нашей страны. Новость сегодня будет из области нанотехнологий. А то вы все время смеетесь над нашими инженерами.В Днепре, в смысле, городе, создали робота, который собирает пожертвования! Для непонятливых, создали робота-попрошайку! Робот оснащен купюроприемником, поэтому на обычную бумагу он не срабатывает. Также он стал рекордсменом Украины как самый большой робот, который собирает деньги на благотворительность."За каждую полученную купюру металлический Добробот выдает остроумную реплику. На его создание ушел месяц. Кузнецы сделали почти восемьсот металлических деталей".И не надо смеяться. Если не понимаете всей широты замыслов. Сколько не убеждаю вас, что мы первопроходцы во всем, есть всегда недопонимающие. Море копали, Карпаты насыпали, Русь создавали, монголов разбивали ну и далее по тексту.Чем в основном занимается наш Гидрант? Просит денег! Везде и всегда. Так вот робот его и заменит! Представляете, первый в истории человечества президент-робот! Сала Украине! Но это в перспективе.А на ближайшее время правительство закажет штук сто таких роботов (обязательно через Прозоро) и почти безвозмездно передаст их западным странам. Представляете, такой робот где-нибудь в Монте-Карло? Или на Лазурном берегу? Да куча всяких курортов для избранных есть. Он же валюту будет собирать!Единственная проблема — ромы. Ну, цыгане. Они же стопудово сделают таких же для продажи "старинных" монет и опустошения карманов в метро. А вы так и продолжайте делать роботов для опасных работ, для высокоточного производства. Говорю же, нет у вас широты замыслов...А вообще, жизнь-то продолжается. Замечаете, как все вокруг цветет и растет. Люблю я лето. Грешен. И мы будем расцветать. Каждый по отдельности и все вместе. А политики... Они и существуют для того, чтобы оттенять красоту жизни. Для понимания белого нужно знать, что есть черное.Счастья и улыбок в ваш дом. Достатка и любви в семье. Хороших соседей и преданных друзей. Будем жить! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 97 Источник Похожие новости Сила мягкая, а топор газовый Народ во власти алчных олигархов Очередное польское самоубийство

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