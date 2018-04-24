Записки Колорадского Таракана. Шаланды нам с автокефалью зачем-то Петя привозил... • 48 • Аналитика



Недавно случайно услышал разговор двух женщин на уличном рынке.

— Представляешь, я кошелек нашла!

— Свой, что ли?

— Нет, с деньгами...



(Вместо эпиграфа.)



Когда возвращался домой понял: вот это, наверное, и есть сегодняшняя национальная идея Украины. Найти чужой кошелек с деньгами и... на рынок. За покупками. Пока не отняли.



Приветствую вас, мои друзья и уже почти родственники! Я прекрасно понимаю, что для некоторых из вас я и стал родственником. Взамен тех, настоящих, что "потерялись" за прошедшие годы. Но они найдутся. Поверьте. "И это пройдет". Найдутся и, может быть, объяснят вам, почему так было... Точнее, пока есть...



Тут как бы дело не в умении вовремя переобуться, а в несколько иных свойствах человеческого разума, не до конца утерянных на Украине. Или в украинских головах.



Слышал от крымских собратьев, вы очень беспокоитесь о задержанных рыбаках. В принципе, правильно беспокоитесь. Отчудить мы можем все, что вы даже представить не способны. Да и мы тоже. Воспитаны-то были в одной стране. Но я сегодня не об этом. Я о том, что вы опять терроризируете Украину за что-то! Внезапно.



И чего вы активизировали свою деятельность в акватории Азовского моря? В штабе АТО уже в штаны наложили от сообщений разведки.



"Разведка штаба Антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря".



"Штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов. Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря".



Классическое "а нас-то за что" в действии. Вы, скорее всего, даже не знаете об этой самой "активизации". А между тем, наши пограничники и прочие "водные и земноводные" просто трясутся сейчас. Катера ваши по морю шастают. Туда-сюда, сюда-туда. В штабе АТО на полном серьезе говорят о морском десанте в Мариуполь!



Но мы подготовились! Несколько дней проверяли готовность нашего ВМФ отбить десант на побережье. Ваш десант. Но теперь мы уверены, что всё... Россия не рискнет нападать.







Наши, когда притащили "Гиацинты", аж две штуки, на берег притащили, да как ...попали в море, всё. Уверовали.







И не удивляйтесь. У нас морскими называются орудия, которые стреляют по морю!







А морская пехота, это те, кому вместо футболок или маек на складе тельняшки выдали. Сами понимаете, советских запасов у нас много. Куда девать-то все это добро? Вот ребята и донашивают.



Они, кстати, тоже успешно по морю стреляют. Представляете, 100% попадания. Все, до самого последнего кашевара, из любого вида оружия попадают. В море. Мне один рассказывал, что их специально таких отбирают по всей Украине. Чтобы понимали с первого занятия, откуда пуля вылетает и на что нажимать, чтобы она вылетела.



Короче, очередная перемога на условном фронте достигнута. Условный десант на условное побережье условно уничтожен условно полностью. Мы всех победили! Европа условно защищена от условной опасности! Дайте денег!!! Или кошелек потеряйте. А рыбу мы можем и в прудах ловить. Вот.



Конечно, мы понимаем, что в одиночку не сможем победить вторую после США, армию мира. Это не наши выводы. Это американцы перестраховались в Global Firepower. Мы бы вас поставили на предпоследнее место. США, Россия, Китай...



А мы тоже не пальцем деланы. Наша армия поднялась в рейтинге. Мы 28-е! Как раз между великими греческими солдатами и, менее великими, чешскими.



Бархатный майдан в Армении: геополитические риски для России



Сейчас вот Польшу решили догнать. Они на 22 месте расположились. а белорусы пусть нас догоняют. Со своего 42 места. И не надо организмом воздух сотрясать и рожицы строить. "Между двумя колхозами"... И что? Зато европейскими! Почти что натовская армия у нас.



Многие из Вас уже знают о нашем новом вооружении. Не полностью, но знают. По крайней мере о новейших БМП! Тех, что мы в Польше закупили. Вы таких точно не видели. БМП-1АК. К слову, "БМП-1АК — это специальный вариант боевой машины пехоты, который разработали специально для ВСУ. Она оснащена 73-миллиметровой пушкой 2A28 Гром и 7,62-миллиметровым пулеметом. Экипаж защищен от ядерного, химического и биологического оружия с помощью специального фильтрующего оборудования".







Эх, как бы было проще жить, если бы любой факт можно было бы доказать одной фразой: "Ну всем же понятно". А так... Польская компания покупала их у чешской. Чешская купила их на Кипре. Киприоты купили за 20 тысяч $ у ... Украины.



Ввозили части БМП в Украину по отдельности. Каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси – в $99 тыс. Ранее разобранные части на заводе снова соединяли. Стоимость этих работ составляла еще $40 тыс. за единицу. БМП стоимостью $20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс.



А помните, как вы смеялись над нашим ЛЕВ-1? Досмеялись. У нас только что прошли испытания совершенно нового вертолета. Сами все, до болтика и чего-то там ещё делали. 16 апреля в Запорожье в небо поднялся полностью украинский вертолет МСБ-2 "Надiя".



Отсталая страна Россия. Пентагону она на один зубок!



Согласен, с "Надiей" получилось не очень. Не совсем то имечко, ну да ничего. Но в остальном: вполне! 70% вертолета из композитных материалов! Из салона убрали бак! Не то что в советском МИ-2. А вот ещё колеса европейские поставим. И будет у нас все как в США. У них ракеты с непредсказуемой даже для самих военных траекторией полета, а у нас вертолет с такой же непредсказуемостью...



Я тут "потерся" в Министерстве обороны, как вы, наверное, уже поняли, скоро ещё одна перемога намечается. В Болгарии пока стоит. Советские МТЛБ, когда-то купленные болгарами на металлолом по $14 тысяч, и проданные нам за те же $200 тысяч за штуку...



Для вашего понимания способности СМИ влиять на мозг раскрою маленькую "гадость", которую я заложил специально в сообщение о БМП. А вы уж сами сделайте выводы. Помните "БМП-1АК — это специальный вариант боевой машины пехоты, который разработали специально для ВСУ"...Зацепило вас? Большинство нет!



"Объект 765 Сп1" принят в 1966 году. Снят с производства в 1979 году. А когда появилось государство Украина? То-то. Отговорки про буковки после 1 не принимаются. Молодые и не особо образованные люди верят в то, что это вооружение действительно "специально для ВСУ"...



Есть ещё одно ведомство, которому вы, Россия, со своими сирийскими делами прямо колом в ...поперек горла встали. МИД наш. Скажите, многие из вас интересовались на прошлой неделе о делах наших? А в мире?



Вот что вы знаете о Княжестве Морской Земли? А о Княжестве Себорга? А о Княжестве Аламей? Вооот... А мы не хотим, чтобы и о нас столько же знали. Мы хотим, чтобы нас кормили и поили. Мы хотим, чтобы хоть кто-то знал, что мы есть. И хотим есть. Вот и заработали наши дипломаты.



"Стопроцентно о возможной реакции России на действия западных союзников в Сирии не скажет никто, поскольку неизвестно, что в голове у господина Путина. Но готовиться надо к худшему. На прошлой неделе вместе со словацким коллегой (госсекретарем МИД Словакии Лукашем Паризеком) я был на востоке, и мы увидели, что наши защитники готовятся к оборонительным действиям и к худшему сценарию". Армейская поступь Роскомнадзора как репетиция «железного занавеса»



Это наш заместитель главы МИДа Василий Боднар акцентирует внимание на Украине. Нас скоро! Ратуйте, люди! SOS!



"Дипломаты сейчас работают, чтобы несколько сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину в том смысле, что на востоке нашего государства тоже возможен очередной удар со стороны России, который надо будет отбивать".



Что-то мне подсказывает, что в мае начнутся интересные, а возможно, кровавые делишки. Гидрант понимает, что до инаугурации Путин нас не "съест". А вот "сожрать собственный хвост" мы можем легко.



О фейке с российскими войсками на Донбассе все знают. Да и надоело все это европейцам и американцам. Денег не дают. СП-2 строится и будет построен. «Турецкий поток» тоже. «Газпром» откровенно забил на решение Стокгольмского суда. Мундиаль раскручивается, и будет проведен по-вашему. Грандиозно и красиво, уверен.



У нас только два пути. Либо вернуть статус "обиженных и униженных Россией". Либо — военное положение и отмена всякой демократии, даже мнимой. Начать заваруху на востоке или на морях. Рыбаки — первая ласточка. Или прямо спровоцировать конфликт с Россией на границе. Иначе статус обиженных не вернуть.







Реально надо, чтобы нас обидели или по...танцевали. Или сразу все в одном пакете.



Наконец-то началось то, что я давно уже предсказывал. Гидрант и его шавки решили взять нас за ... душу. А виноваты вы! Не удивляйтесь, но это действительно так.



"Наш незалежный патриарх", точнее патриарх Киевский и всея Руси-Украины, Филарет, часто говорит о своей "равности" любым другим главам церквей. Столь часто, что некоторая часть верующих поверила в то, что секта и правда может быть церковью. Для людей. Примерно, так:







Или нет, лучше вот так:







Ну вы поняли, в чем тут суть, правда?



А вот ваш патриарх Московский и всея Руси об этом не говорит. Он просто глава церкви и всё.







Так вот, Папа Римский Франциск и глава Российской православной церкви Кирилл приняли совместное заявление в связи с обострением ситуации в Сирии. Представляете? И Филарета не позвали! И даже не причислили к главам. Обидно!



"Мир подошел к опасной черте — к реальному провалу в международных отношениях и сотрудничестве, которое осуществлялось на благо всей человеческой семьи. Перед лицом этой страшной угрозы мы обращаемся ко всем мировым лидерам с призывом осознать свою ответственность перед своими народами, перед человечеством в целом и перед Богом. Вместе мы призываем политических лидеров не допустить дальнейшей эскалации напряженности, избежать конфронтации и встать на путь диалога".



Знакомая ситуация? Нас обидели! Где Гидрант? И началось... Президент Украины Петр Порошенко направит обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить украинской поместной церкви Томос и просит депутатов поддержать это обращение. Об этом президент заявил во вторник, 17 апреля, во время встречи с лидерами фракций.



"Украина, как независимое государство, не просто имеет право, а просто обязана эту церковь создать. Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому Патриарху (Варфоломею) с просьбой о предоставлении Томоса украинской поместной автокефальной церкви и просил бы вас, уважаемые коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение. И сделал это как можно быстрее". Военные решили всё



Я не силен в церковных делах, но разве светский президент и светский парламент решает церковные вопросы? По-моему это дела Синода. В котором, вернее всего, сам Варфоломей носит скорее декоративный характер, т.к. реально он ничем толком не управляет.



Сдается мне, что Порошенко решил пойти по пути английских королей. Президент будет и главой церкви. Понтифик Петр... А после смерти — святой Петр Шоколадный, заборогнитель земель украинских... Вот такие галушки.



Что-то я сегодня о глобальном. О жизни надо больше.



Как обычно, рванули «Киевэнерго» в Святошинском районе. Скучно. Окна, двери, фасад посекло. Одно хорошо — никто не пострадал. Хотя нет. Хорошо, что гранатомет не использовали. А вообще интересно, ракетами били по Сирии, а рвануло опять у нас. Дружественный огонь? Слава Украине и Америка с нами?



В парке Киото, возле метро Лесная, очередной ветеран АТО бабахнул гранату. Один из драчунов в больнице с множественными ранениями нижней части тела. Ветеран АТО у нас уже не почетное звание, а диагноз. Причем, чем дальше, тем страшнее становится. Они же войну продолжают уже на улицах...



У метро Нивки перевернулся броневик Cougar. Опять удачно. Оба военных не пострадали.







На кольцевой дороге тягач, перевозивший военную технику, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы. Водитель поздно понял, что "Бук" на трейлере не пройдет под мостом. Так и застрял слегка.







Но у вас, просто уверен, все так или почти так же. Ну или очень похоже.



Ереванское эхо в окопах Карабаха



Гораздо интереснее у нас спортсмены чудят. Помните я вам рассказывал о запрете выступать в России? Аут. Сдулся Минспорт. "А как дышал! Как дышал!"…



"Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 11.04.2018 года, утратил силу приказ от 14.03.2018 года, который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории РФ. В то же время приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, проводимых на территории России, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета".



Всё. Не получите вы теперь от нас денег на проведение соревнований в своей России! Интересно, а раньше получали? Вы думаете наши чиновники поняли собственную глупость? Нет, они дошли до понимания старой истины. Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра!



Международные соревнования, между прочим, ещё и пропуск на всякие там чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. Не наберешь определенного количество очков — не поедешь на чемпионат. А не будет чемпионатов — не будет Минспорта.



Как-то вылетела у меня из зоны внимания наша киевская Рада. А там тоже люди... В смысле, украинцы. Значит и повеселить народ могут. С удивлением недавно узнал, что у Киева... нет герба! С одной стороны, понятно. Мы же не какой-нибудь Ростов-папа. У папы вроде как положено. Мы же мать городов русских. А матери герба не нужно вроде.



А с другой стороны? Киев же он! Значит, уже вроде и не мать. Медицина знаете куда ушла за тысячу лет... А мужчина без герба... Ну понимаете вы все. Вот что сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив:



"В столице используется сразу два герба, один из которых не утвержденный, другой утвержденный еще в 90-х годах, но с неправильным описанием". Лица нашего Крыма. Театр-воин и его режиссёр



Вы, наверное, подумали, что это наши чиновники от рвения такую метаморфозу заметили? Как же. Нацбанк решил монету выпустить. Юбилейную. А тут такая незадача. Короче, украинское геральдическое общество провело экспертизу обоих гербов и признало их исторически необоснованными и не отвечающими принципам, правилам и традициям европейской геральдики. Ждем...



Монеты теперь у нас в ходу. Национальный банк Украины в среду, 18 апреля, выпустил памятную монету номиналом 10 гривен по случаю столетия Украинского военно-морского флота.









На аверсе монеты изображены малый государственный герб Украины, справа на зеркальном фоне — стилизованные флаг военно-морского флота Украины начала ХХ века и абрис военного корабля на волнах. На реверсе на фоне стилизованных волн изображена надпись 100, в нулях которого — роза ветров (векторная диаграмма, характеризующая направления ветра) и трезубец, наложенный на якорь, по обе стороны от которого годы: 1918, 2018.







Интересно получилось да? Монета есть, а флота нет. Это Украина...



Ну и для настроения расскажу ещё один случай. Правда не могу пока понять веселый или грустный. Стоял в городе Дергачи Харьковской области памятник Ленину. Естественно, в ходе демократических преобразований, памятник победили. В смысле свалили. А постамент?



Короче, не особо заморачиваясь, нарисовали на постаменте герб Украины, а сверху флагшток воткнули. Чтобы на праздники было куда флаг вешать. Красиво.



Так вот, в 23-30 к постаменту приехал желтый трактор... Ночь и желтый трактор... А с другой стороны приехала черная-пречерная машина... И вышел из неё черный-пречерный человек с черным пречерным фотоаппаратом... Именно так рассказывает об этом случае глава общественного совета Дергачевской райгосадминистрации Александр Анчишкин. Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?



Короче, трактор этот самый герб и свалил. Вместе с флагштоком. А черный-пречерный автомобиль сразу же уехал в сторону гимназии №3…



Вот сейчас и думают в администрации: что же делать? Тракториста-активиста наказать или отпустить? Ночь же была. Может, он герб Украины с советской символикой перепутал? А может, забыл, что Ленина уже раньше повалил? Знаете, как это случается? Горилка-то разная бывает. Забористая, кустовая, ямная…



Меня же другой вопрос мучает, и где же он этому научился? Просто ума не приложу.



Вот такие дела у нас. Веселье не веселье, но застоя точно нет. Я раньше, когда слышал "эпоха застоя", испытывал негативные эмоции. Сейчас почему-то остались только позитивные. Деградация психики?



До встречи, друзья мои! На всех тапок не хватит. Будем улыбаться и растить детей и внуков. Будем жить! И готовиться ко Дню Победы, благо, немного осталось! Когда возвращался домой понял: вот это, наверное, и есть сегодняшняя национальная идея Украины. Найти чужой кошелек с деньгами и... на рынок. За покупками. Пока не отняли.Приветствую вас, мои друзья и уже почти родственники! Я прекрасно понимаю, что для некоторых из вас я и стал родственником. Взамен тех, настоящих, что "потерялись" за прошедшие годы. Но они найдутся. Поверьте. "И это пройдет". Найдутся и, может быть, объяснят вам, почему так было... Точнее, пока есть...Тут как бы дело не в умении вовремя переобуться, а в несколько иных свойствах человеческого разума, не до конца утерянных на Украине. Или в украинских головах.Слышал от крымских собратьев, вы очень беспокоитесь о задержанных рыбаках. В принципе, правильно беспокоитесь. Отчудить мы можем все, что вы даже представить не способны. Да и мы тоже. Воспитаны-то были в одной стране. Но я сегодня не об этом. Я о том, что вы опять терроризируете Украину за что-то! Внезапно.И чего вы активизировали свою деятельность в акватории Азовского моря? В штабе АТО уже в штаны наложили от сообщений разведки."Разведка штаба Антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря"."Штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов. Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря".Классическое "а нас-то за что" в действии. Вы, скорее всего, даже не знаете об этой самой "активизации". А между тем, наши пограничники и прочие "водные и земноводные" просто трясутся сейчас. Катера ваши по морю шастают. Туда-сюда, сюда-туда. В штабе АТО на полном серьезе говорят о морском десанте в Мариуполь!Но мы подготовились! Несколько дней проверяли готовность нашего ВМФ отбить десант на побережье. Ваш десант. Но теперь мы уверены, что всё... Россия не рискнет нападать.Наши, когда притащили "Гиацинты", аж две штуки, на берег притащили, да как ...попали в море, всё. Уверовали.И не удивляйтесь. У нас морскими называются орудия, которые стреляют по морю!А морская пехота, это те, кому вместо футболок или маек на складе тельняшки выдали. Сами понимаете, советских запасов у нас много. Куда девать-то все это добро? Вот ребята и донашивают.Они, кстати, тоже успешно по морю стреляют. Представляете, 100% попадания. Все, до самого последнего кашевара, из любого вида оружия попадают. В море. Мне один рассказывал, что их специально таких отбирают по всей Украине. Чтобы понимали с первого занятия, откуда пуля вылетает и на что нажимать, чтобы она вылетела.Короче, очередная перемога на условном фронте достигнута. Условный десант на условное побережье условно уничтожен условно полностью. Мы всех победили! Европа условно защищена от условной опасности! Дайте денег!!! Или кошелек потеряйте. А рыбу мы можем и в прудах ловить. Вот.Конечно, мы понимаем, что в одиночку не сможем победить вторую после США, армию мира. Это не наши выводы. Это американцы перестраховались в Global Firepower. Мы бы вас поставили на предпоследнее место. США, Россия, Китай...А мы тоже не пальцем деланы. Наша армия поднялась в рейтинге. Мы 28-е! Как раз между великими греческими солдатами и, менее великими, чешскими.Сейчас вот Польшу решили догнать. Они на 22 месте расположились. а белорусы пусть нас догоняют. Со своего 42 места. И не надо организмом воздух сотрясать и рожицы строить. "Между двумя колхозами"... И что? Зато европейскими! Почти что натовская армия у нас.Многие из Вас уже знают о нашем новом вооружении. Не полностью, но знают. По крайней мере о новейших БМП! Тех, что мы в Польше закупили. Вы таких точно не видели. БМП-1АК. К слову, "БМП-1АК — это специальный вариант боевой машины пехоты, который разработали специально для ВСУ. Она оснащена 73-миллиметровой пушкой 2A28 Гром и 7,62-миллиметровым пулеметом. Экипаж защищен от ядерного, химического и биологического оружия с помощью специального фильтрующего оборудования".Эх, как бы было проще жить, если бы любой факт можно было бы доказать одной фразой: "Ну всем же понятно". А так... Польская компания покупала их у чешской. Чешская купила их на Кипре. Киприоты купили за 20 тысяч $ у ... Украины.Ввозили части БМП в Украину по отдельности. Каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси – в $99 тыс. Ранее разобранные части на заводе снова соединяли. Стоимость этих работ составляла еще $40 тыс. за единицу. БМП стоимостью $20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс.А помните, как вы смеялись над нашим ЛЕВ-1? Досмеялись. У нас только что прошли испытания совершенно нового вертолета. Сами все, до болтика и чего-то там ещё делали. 16 апреля в Запорожье в небо поднялся полностью украинский вертолет МСБ-2 "Надiя".Согласен, с "Надiей" получилось не очень. Не совсем то имечко, ну да ничего. Но в остальном: вполне! 70% вертолета из композитных материалов! Из салона убрали бак! Не то что в советском МИ-2. А вот ещё колеса европейские поставим. И будет у нас все как в США. У них ракеты с непредсказуемой даже для самих военных траекторией полета, а у нас вертолет с такой же непредсказуемостью...Я тут "потерся" в Министерстве обороны, как вы, наверное, уже поняли, скоро ещё одна перемога намечается. В Болгарии пока стоит. Советские МТЛБ, когда-то купленные болгарами на металлолом по $14 тысяч, и проданные нам за те же $200 тысяч за штуку...Для вашего понимания способности СМИ влиять на мозг раскрою маленькую "гадость", которую я заложил специально в сообщение о БМП. А вы уж сами сделайте выводы. Помните "БМП-1АК — это специальный вариант боевой машины пехоты, который разработали специально для ВСУ"...Зацепило вас? Большинство нет!"Объект 765 Сп1" принят в 1966 году. Снят с производства в 1979 году. А когда появилось государство Украина? То-то. Отговорки про буковки после 1 не принимаются. Молодые и не особо образованные люди верят в то, что это вооружение действительно "специально для ВСУ"...Есть ещё одно ведомство, которому вы, Россия, со своими сирийскими делами прямо колом в ...поперек горла встали. МИД наш. Скажите, многие из вас интересовались на прошлой неделе о делах наших? А в мире?Вот что вы знаете о Княжестве Морской Земли? А о Княжестве Себорга? А о Княжестве Аламей? Вооот... А мы не хотим, чтобы и о нас столько же знали. Мы хотим, чтобы нас кормили и поили. Мы хотим, чтобы хоть кто-то знал, что мы есть. И хотим есть. Вот и заработали наши дипломаты."Стопроцентно о возможной реакции России на действия западных союзников в Сирии не скажет никто, поскольку неизвестно, что в голове у господина Путина. Но готовиться надо к худшему. На прошлой неделе вместе со словацким коллегой (госсекретарем МИД Словакии Лукашем Паризеком) я был на востоке, и мы увидели, что наши защитники готовятся к оборонительным действиям и к худшему сценарию".Это наш заместитель главы МИДа Василий Боднар акцентирует внимание на Украине. Нас скоро! Ратуйте, люди! SOS!"Дипломаты сейчас работают, чтобы несколько сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину в том смысле, что на востоке нашего государства тоже возможен очередной удар со стороны России, который надо будет отбивать".Что-то мне подсказывает, что в мае начнутся интересные, а возможно, кровавые делишки. Гидрант понимает, что до инаугурации Путин нас не "съест". А вот "сожрать собственный хвост" мы можем легко.О фейке с российскими войсками на Донбассе все знают. Да и надоело все это европейцам и американцам. Денег не дают. СП-2 строится и будет построен. «Турецкий поток» тоже. «Газпром» откровенно забил на решение Стокгольмского суда. Мундиаль раскручивается, и будет проведен по-вашему. Грандиозно и красиво, уверен.У нас только два пути. Либо вернуть статус "обиженных и униженных Россией". Либо — военное положение и отмена всякой демократии, даже мнимой. Начать заваруху на востоке или на морях. Рыбаки — первая ласточка. Или прямо спровоцировать конфликт с Россией на границе. Иначе статус обиженных не вернуть.Реально надо, чтобы нас обидели или по...танцевали. Или сразу все в одном пакете.Наконец-то началось то, что я давно уже предсказывал. Гидрант и его шавки решили взять нас за ... душу. А виноваты вы! Не удивляйтесь, но это действительно так."Наш незалежный патриарх", точнее патриарх Киевский и всея Руси-Украины, Филарет, часто говорит о своей "равности" любым другим главам церквей. Столь часто, что некоторая часть верующих поверила в то, что секта и правда может быть церковью. Для людей. Примерно, так:Или нет, лучше вот так:Ну вы поняли, в чем тут суть, правда?А вот ваш патриарх Московский и всея Руси об этом не говорит. Он просто глава церкви и всё.Так вот, Папа Римский Франциск и глава Российской православной церкви Кирилл приняли совместное заявление в связи с обострением ситуации в Сирии. Представляете? И Филарета не позвали! И даже не причислили к главам. Обидно!"Мир подошел к опасной черте — к реальному провалу в международных отношениях и сотрудничестве, которое осуществлялось на благо всей человеческой семьи. Перед лицом этой страшной угрозы мы обращаемся ко всем мировым лидерам с призывом осознать свою ответственность перед своими народами, перед человечеством в целом и перед Богом. Вместе мы призываем политических лидеров не допустить дальнейшей эскалации напряженности, избежать конфронтации и встать на путь диалога".Знакомая ситуация? Нас обидели! Где Гидрант? И началось... Президент Украины Петр Порошенко направит обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить украинской поместной церкви Томос и просит депутатов поддержать это обращение. Об этом президент заявил во вторник, 17 апреля, во время встречи с лидерами фракций."Украина, как независимое государство, не просто имеет право, а просто обязана эту церковь создать. Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому Патриарху (Варфоломею) с просьбой о предоставлении Томоса украинской поместной автокефальной церкви и просил бы вас, уважаемые коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение. И сделал это как можно быстрее".Я не силен в церковных делах, но разве светский президент и светский парламент решает церковные вопросы? По-моему это дела Синода. В котором, вернее всего, сам Варфоломей носит скорее декоративный характер, т.к. реально он ничем толком не управляет.Сдается мне, что Порошенко решил пойти по пути английских королей. Президент будет и главой церкви. Понтифик Петр... А после смерти — святой Петр Шоколадный, заборогнитель земель украинских... Вот такие галушки.Что-то я сегодня о глобальном. О жизни надо больше.Как обычно, рванули «Киевэнерго» в Святошинском районе. Скучно. Окна, двери, фасад посекло. Одно хорошо — никто не пострадал. Хотя нет. Хорошо, что гранатомет не использовали. А вообще интересно, ракетами били по Сирии, а рвануло опять у нас. Дружественный огонь? Слава Украине и Америка с нами?В парке Киото, возле метро Лесная, очередной ветеран АТО бабахнул гранату. Один из драчунов в больнице с множественными ранениями нижней части тела. Ветеран АТО у нас уже не почетное звание, а диагноз. Причем, чем дальше, тем страшнее становится. Они же войну продолжают уже на улицах...У метро Нивки перевернулся броневик Cougar. Опять удачно. Оба военных не пострадали.На кольцевой дороге тягач, перевозивший военную технику, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы. Водитель поздно понял, что "Бук" на трейлере не пройдет под мостом. Так и застрял слегка.Но у вас, просто уверен, все так или почти так же. Ну или очень похоже.Гораздо интереснее у нас спортсмены чудят. Помните я вам рассказывал о запрете выступать в России? Аут. Сдулся Минспорт. "А как дышал! Как дышал!"…"Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 11.04.2018 года, утратил силу приказ от 14.03.2018 года, который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории РФ. В то же время приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, проводимых на территории России, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета".Всё. Не получите вы теперь от нас денег на проведение соревнований в своей России! Интересно, а раньше получали? Вы думаете наши чиновники поняли собственную глупость? Нет, они дошли до понимания старой истины. Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра!Международные соревнования, между прочим, ещё и пропуск на всякие там чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. Не наберешь определенного количество очков — не поедешь на чемпионат. А не будет чемпионатов — не будет Минспорта.Как-то вылетела у меня из зоны внимания наша киевская Рада. А там тоже люди... В смысле, украинцы. Значит и повеселить народ могут. С удивлением недавно узнал, что у Киева... нет герба! С одной стороны, понятно. Мы же не какой-нибудь Ростов-папа. У папы вроде как положено. Мы же мать городов русских. А матери герба не нужно вроде.А с другой стороны? Киев же он! Значит, уже вроде и не мать. Медицина знаете куда ушла за тысячу лет... А мужчина без герба... Ну понимаете вы все. Вот что сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив:"В столице используется сразу два герба, один из которых не утвержденный, другой утвержденный еще в 90-х годах, но с неправильным описанием".Вы, наверное, подумали, что это наши чиновники от рвения такую метаморфозу заметили? Как же. Нацбанк решил монету выпустить. Юбилейную. А тут такая незадача. Короче, украинское геральдическое общество провело экспертизу обоих гербов и признало их исторически необоснованными и не отвечающими принципам, правилам и традициям европейской геральдики. Ждем...Монеты теперь у нас в ходу. Национальный банк Украины в среду, 18 апреля, выпустил памятную монету номиналом 10 гривен по случаю столетия Украинского военно-морского флота.На аверсе монеты изображены малый государственный герб Украины, справа на зеркальном фоне — стилизованные флаг военно-морского флота Украины начала ХХ века и абрис военного корабля на волнах. На реверсе на фоне стилизованных волн изображена надпись 100, в нулях которого — роза ветров (векторная диаграмма, характеризующая направления ветра) и трезубец, наложенный на якорь, по обе стороны от которого годы: 1918, 2018.Интересно получилось да? Монета есть, а флота нет. Это Украина...Ну и для настроения расскажу ещё один случай. Правда не могу пока понять веселый или грустный. Стоял в городе Дергачи Харьковской области памятник Ленину. Естественно, в ходе демократических преобразований, памятник победили. В смысле свалили. А постамент?Короче, не особо заморачиваясь, нарисовали на постаменте герб Украины, а сверху флагшток воткнули. Чтобы на праздники было куда флаг вешать. Красиво.Так вот, в 23-30 к постаменту приехал желтый трактор... Ночь и желтый трактор... А с другой стороны приехала черная-пречерная машина... И вышел из неё черный-пречерный человек с черным пречерным фотоаппаратом... Именно так рассказывает об этом случае глава общественного совета Дергачевской райгосадминистрации Александр Анчишкин.Короче, трактор этот самый герб и свалил. Вместе с флагштоком. А черный-пречерный автомобиль сразу же уехал в сторону гимназии №3…Вот сейчас и думают в администрации: что же делать? Тракториста-активиста наказать или отпустить? Ночь же была. Может, он герб Украины с советской символикой перепутал? А может, забыл, что Ленина уже раньше повалил? Знаете, как это случается? Горилка-то разная бывает. Забористая, кустовая, ямная…Меня же другой вопрос мучает, и где же он этому научился? Просто ума не приложу.Вот такие дела у нас. Веселье не веселье, но застоя точно нет. Я раньше, когда слышал "эпоха застоя", испытывал негативные эмоции. Сейчас почему-то остались только позитивные. Деградация психики?До встречи, друзья мои! На всех тапок не хватит. Будем улыбаться и растить детей и внуков. Будем жить! И готовиться ко Дню Победы, благо, немного осталось! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 48 Источник Похожие новости Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт! Армения. Пешка, на которой держится позиция России Ереванское эхо в окопах Карабаха

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