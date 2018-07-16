Записки Колорадского Таракана. С мячом к воротам по граблям • 125 • Аналитика



Желаю вам здравствовать долго и счастливо, дорогие мои! Спросите сейчас: куда пропал? А все туда, все туда. Чем всем нам и вам мозги забили? Правильно, футболом. Но я его просто смотрел, потому никаких комментариев делать не буду. И так нервов столько спалил, болеючи, шо самогонный аппарат чуть не расплавил.



С другой стороны, а куда деваться? Взялся болеть – болей как следует! Мы, тараканы, личности цельные, потому полоскаться этим «пиивом» не будем ни за какие гроши. Ни за ваши, ни за наши. Ибо ваших не дают, а своих почему-то не хватает. Ибо удел любого громадяньского пенсионера – ОН! Добротный самогОН! Свойский. Но в крайнем случае сойдет и кумовской.









Ладно, о приятном мы еще поговорим, я тут спешу вас поздравить от всей души! Вы ж все так помолодели теперь, обзавидоваться можно! Я тут, понимаешь, старый пень, уже год как пытаюсь на пенсию прожить, пусть хреновато, но вроде выходит. А вы теперь такие все помолодевшие, аж завидно. Спросил тут у редактора, сколько ж ему теперь. А он в мат. 20 лет типа еще. А я все… Я заслужил.



И вот он молодой еще, а я уже пенсионер. Хотя разница всего-то 15 лет.



Ну ничего, нам же тоже повышают. И мы когда-то вас догоним в этом плане. И у нас мужики к 2027 году будут до 63 годов работать. МВФ-то гнет, требует, понимаешь, чтобы мы на пенсию попозже уходили, а то кредитов гидранту не видать.



Вот только не пойму, кто там вас так лихо нагнул, что аж до 65-ти? Тоже МВФ?



Ладно, за пенсии мы с вами поговорим, когда все встанет на свои места и можно будет сравнить. А пока поговорим за жизнь. Она, жизнь наша, не только в стремлении к пенсии заключается. Жить надо каждый день, да еще чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, как сказал наш великий писатель Островский.



А посему мы все равно, хотим того, или нет, но будем продолжать наш поход в великое украинское европейское будущее. И рано или поздно, куда-то да придем. Вопрос только в том – куда именно. И как.



Если так, как у нас на «Антонове» идут, – печально. Я тут пообщелся со сведущими насекомыми: там, на «Антонове», ужас что творится.



С одной стороны, вроде как перемога. Новый директор, новая метла с турбомотором. Александр Донец. Пан Донец считает, что рано списывать такой концерн со счетов. Да, «Антонов» не лучшие времена переживает, но выживет, и более того – всем еще нос утрет!



В планах Донца входит производство до 10 военно-транспортных самолётов Ан-178 в год. И покупатели есть. Намекнули, что на Ближнем Востоке.







Да, и Азербайджан хочет десяток Ан-178. За деньги. Это как? Это реальная перемога, потому как у Азербайджана деньги вполне реальные. Главное – не обгадиться, как с Таиландом.



Но есть маалюсенькая такая зрадочка. Мы тут с Россией разгавкались, было дело. А на выходе уже зрадища. Ну не летает АН-178 без российской части комплектующих. И салом пробовали – не летит зрадник!



А мы уже того… Не можем сами. Приходится искать партнёров в Европе, Канаде и США. Нет, крик «Европа нам поможет!» все еще актуален.



Но тут опять зрада. Они ж там, в Европах, знают, что у нас в экономике твориться. И, представляете – на слово не верят! Деньги, говорят, на бочку – и никаких там «завтра!».



Кроме того, тот же «Эйрбас» говорит, что все нам сделает. Но ради 10 машинокомплектов там никто пятую точку от кресла не оторвет. Давайте, говорят, выкупайте сразу 40 комплектов оборудования. А где денег взять – не говорят…



В общем, на «Антонове» сейчас сложно. Все пытаются найти дилера, через которого пан Донец оптимизмом затаривается. Чтобы на одной волне перемоги с ним быть. Но пока все больше зрада лютует. Дискредитация наград: хитрый план или нечто меньшее?



А учитывая, что пан Донец мечтает не только самостоятельно наладить выпуск АН-178, но и АН-155, то интерес к дилеру понятен.



А что? А кому нынче легко? И вообще, как можно в некоторых странах на трезвую голову жить, лично я очень плохо могу представить. В том числе и на своей обожаемой и незалежной Родине.



Но я вам открою страшную тайну – оно если слегка припить, то вполне себе ничего даже на второй взгляд. Пить, то есть, жить можно. И вопросы решать можно.



Вот тут гидрант у нас отмочил опять. Вся Европа за Юнкером наблюдала, переживала, да отмазывала потом. Дескать, у него спина-печень-почки больные, это у него приступ был.







Ага, приступ. Нет, приступ-то был. Приступ Порошенко, которому деньги нужны. И такой накат, простите, не всякая армия отбить может. А тем более один финансист. Да он даже по вашим меркам уже дедушка-пенсионер! 64 года – это не возраст, в котором можно с нашим гидрантом «вопросы решать». Это можно печень угробить до летального исхода.



Жалко дедушку Жан-Клода, прямо по-человечески жаль. Но – сам виноват. Нечего с нашим ТАК дела решать.



Ну и по свежачку не могу не пройтись.







Вот вы тут ржете, что наш типа перед пустыми трибунами выступал. Но ведь было сказано даже не мной, что всему есть объяснения. Конечно, никакая это была не репетиция. Гидрант был никакой. И не «вышли на обед» журналисты, а закусывать речь Порошенко рванули. Сложное это дело вы…бить из европейских искомое.



Не ищите сложностей там, где их нет. Пользуйтесь старинной пословицей, гласящей, где находится истина. Истина – на дне!



Вот, кстати, поддерживаю праведный гнев англичан! Хоть они нам никто, то есть, не европейцы, но все-таки! У них, понимаете, трагедии, людей вашим русским «Новичком» травят, опять, говорят, кто-то умер. А вы, простите, как кони ржете над трагедиями.











Ну вот разве так цивилизованные люди поступают?



Цивилизованные люди действуют иначе. Умом и разумом, вот!







Вот что это по-вашему? Скажете, ПЛ «Запорожье»? Ну вот вам, других слов-то и не знаете! А это… «Украина»!



Спросите вот, а какая разница? Ну, в целом, никакой. Стоит «Украина» в Херсоне, по крайней мере, а не в оккупированном Севастополе. Хотели из нее что-то такое сделать… Аттракцион, или бар на худой конец. Но с деньгами не срослось, так что теперь «Украина» если не пойдет на дно раньше времени, то будет разделана на металл и продана.



Ну как Украина без кавычек, в принципе.



Вообще, полезно, что у вас «Россия» не ходит и не плавает. На всякий случай.



Ну а Украина, которая без кавычек, продолжает. Жить, выживать… Я вот давно не показывал вам киевских планов и картинок, так что вот, погулял тут недавно.



Скажем так: стихия у нас зверствует. В смысле — стихийные рынки заносит штормами. И убираются они с трудом, поскольку все против. Торговцы против, потому как жрать хотят, покупатели против, потому что... тоже жрать хотят! И полицейские против! И по той же причине!



Против, получается, власти, потому что им убирать все это великолепие, которое остается от стихийной торговли.









Кстати, обратите внимание, чью машину припахали печенюшки развозить)))







Кстати, обратите внимание, чью машину припахали печенюшки развозить)))



Но такие рынки, несмотря на некоторый свинорой после себя, пользуются популярностью. Просто потому, что позволяют экономить гривны. А ими, гривнами, у нас нынче никто не разбрасывается.





Вот нормальные цены, разве нет?





И, обратите внимание — раскупают...





А это у нас зовут "контрабас". Ну вы поняли, что это пример самой что ни на есть украинской контрабанды. Но маслице-то — высший сорт...







Вот нормальные цены, разве нет?И, обратите внимание — раскупают...А это у нас зовут "контрабас". Ну вы поняли, что это пример самой что ни на есть украинской контрабанды. Но маслице-то — высший сорт...



Я вам не рассказывал про нашу достопримечательность новую. Пятое колесо. Вообще-то, оно так снова четвертое, потому что пока его везли и монтировали, колесу в парке в Нивках пришла окончательная и бесповоротная хана. Но так вот называют, никуда не денешься.







На Контрактовой площади колесо стоит. Центрее в Киеве не придумать. Привезли аж из самого городу Парижу, как в сказке. Немного б/у, понятное дело, зато "не бито, не крашено". И почти весь центр видно. Будете у нас на Колыме...









Ну вот тут точно ржать будут все. Нет, это просто так песочница сделана. В пешеходной части. Для детей. Это не тренировочный полигон для тех, кто хочет ощутить себя в Крыму















Ну вот тут точно ржать будут все. Нет, это просто так песочница сделана. В пешеходной части. Для детей. Это не тренировочный полигон для тех, кто хочет ощутить себя в Крыму



Это тоже "дыхание Европы". Так Касьян Боровик ничуть не хуже Ива Рошеса смотрится.



Мимо моста тоже прогулялся. Ну да, не Крымский ваш, конечно. Зато есть, и, возможно, будет. Сейчас гидрант вы...бьет из Юнкера денег, и достроит!







А вот вам пример истиной толерантности. Европейской! Такого у вас в дикой и варварской России точно нет, и быть не может!







Я даже комментировать не буду. Сами справитесь.











А еще у нас постепенно начали билборды осваивать. Выборы на носу. Это у вас опять же за месяц все начинают шевелиться, потому как смысла нет, и так все с вами ясно, дорогие мои. А вот у нас не ясно совсем. И начинают выползать потихоньку.







Но о том, что у нас начинается в плане выборов, вообще стоит поговорить опять же отдельно и не на трезвую голову. Понять все равно не поймем, кто к кому, так хоть посидим душевно!



А потому до следующей встречи, желаю вам хорошей погоды, жаркого неба. И вообще: будем жить! Желаю вам здравствовать долго и счастливо, дорогие мои! Спросите сейчас: куда пропал? А все туда, все туда. Чем всем нам и вам мозги забили? Правильно, футболом. Но я его просто смотрел, потому никаких комментариев делать не буду. И так нервов столько спалил, болеючи, шо самогонный аппарат чуть не расплавил.С другой стороны, а куда деваться? Взялся болеть – болей как следует! Мы, тараканы, личности цельные, потому полоскаться этим «пиивом» не будем ни за какие гроши. Ни за ваши, ни за наши. Ибо ваших не дают, а своих почему-то не хватает. Ибо удел любого громадяньского пенсионера – ОН! Добротный самогОН! Свойский. Но в крайнем случае сойдет и кумовской.Ладно, о приятном мы еще поговорим, я тут спешу вас поздравить от всей души! Вы ж все так помолодели теперь, обзавидоваться можно! Я тут, понимаешь, старый пень, уже год как пытаюсь на пенсию прожить, пусть хреновато, но вроде выходит. А вы теперь такие все помолодевшие, аж завидно. Спросил тут у редактора, сколько ж ему теперь. А он в мат. 20 лет типа еще. А я все… Я заслужил.И вот он молодой еще, а я уже пенсионер. Хотя разница всего-то 15 лет.Ну ничего, нам же тоже повышают. И мы когда-то вас догоним в этом плане. И у нас мужики к 2027 году будут до 63 годов работать. МВФ-то гнет, требует, понимаешь, чтобы мы на пенсию попозже уходили, а то кредитов гидранту не видать.Вот только не пойму, кто там вас так лихо нагнул, что аж до 65-ти? Тоже МВФ?Ладно, за пенсии мы с вами поговорим, когда все встанет на свои места и можно будет сравнить. А пока поговорим за жизнь. Она, жизнь наша, не только в стремлении к пенсии заключается. Жить надо каждый день, да еще чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, как сказал наш великий писатель Островский.А посему мы все равно, хотим того, или нет, но будем продолжать наш поход в великое украинское европейское будущее. И рано или поздно, куда-то да придем. Вопрос только в том – куда именно. И как.Если так, как у нас на «Антонове» идут, – печально. Я тут пообщелся со сведущими насекомыми: там, на «Антонове», ужас что творится.С одной стороны, вроде как перемога. Новый директор, новая метла с турбомотором. Александр Донец. Пан Донец считает, что рано списывать такой концерн со счетов. Да, «Антонов» не лучшие времена переживает, но выживет, и более того – всем еще нос утрет!В планах Донца входит производство до 10 военно-транспортных самолётов Ан-178 в год. И покупатели есть. Намекнули, что на Ближнем Востоке.Да, и Азербайджан хочет десяток Ан-178. За деньги. Это как? Это реальная перемога, потому как у Азербайджана деньги вполне реальные. Главное – не обгадиться, как с Таиландом.Но есть маалюсенькая такая зрадочка. Мы тут с Россией разгавкались, было дело. А на выходе уже зрадища. Ну не летает АН-178 без российской части комплектующих. И салом пробовали – не летит зрадник!А мы уже того… Не можем сами. Приходится искать партнёров в Европе, Канаде и США. Нет, крик «Европа нам поможет!» все еще актуален.Но тут опять зрада. Они ж там, в Европах, знают, что у нас в экономике твориться. И, представляете – на слово не верят! Деньги, говорят, на бочку – и никаких там «завтра!».Кроме того, тот же «Эйрбас» говорит, что все нам сделает. Но ради 10 машинокомплектов там никто пятую точку от кресла не оторвет. Давайте, говорят, выкупайте сразу 40 комплектов оборудования. А где денег взять – не говорят…В общем, на «Антонове» сейчас сложно. Все пытаются найти дилера, через которого пан Донец оптимизмом затаривается. Чтобы на одной волне перемоги с ним быть. Но пока все больше зрада лютует.А учитывая, что пан Донец мечтает не только самостоятельно наладить выпуск АН-178, но и АН-155, то интерес к дилеру понятен.А что? А кому нынче легко? И вообще, как можно в некоторых странах на трезвую голову жить, лично я очень плохо могу представить. В том числе и на своей обожаемой и незалежной Родине.Но я вам открою страшную тайну – оно если слегка припить, то вполне себе ничего даже на второй взгляд. Пить, то есть, жить можно. И вопросы решать можно.Вот тут гидрант у нас отмочил опять. Вся Европа за Юнкером наблюдала, переживала, да отмазывала потом. Дескать, у него спина-печень-почки больные, это у него приступ был.Ага, приступ. Нет, приступ-то был. Приступ Порошенко, которому деньги нужны. И такой накат, простите, не всякая армия отбить может. А тем более один финансист. Да он даже по вашим меркам уже дедушка-пенсионер! 64 года – это не возраст, в котором можно с нашим гидрантом «вопросы решать». Это можно печень угробить до летального исхода.Жалко дедушку Жан-Клода, прямо по-человечески жаль. Но – сам виноват. Нечего с нашим ТАК дела решать.Ну и по свежачку не могу не пройтись.Вот вы тут ржете, что наш типа перед пустыми трибунами выступал. Но ведь было сказано даже не мной, что всему есть объяснения. Конечно, никакая это была не репетиция. Гидрант был никакой. И не «вышли на обед» журналисты, а закусывать речь Порошенко рванули. Сложное это дело вы…бить из европейских искомое.Не ищите сложностей там, где их нет. Пользуйтесь старинной пословицей, гласящей, где находится истина. Истина – на дне!Вот, кстати, поддерживаю праведный гнев англичан! Хоть они нам никто, то есть, не европейцы, но все-таки! У них, понимаете, трагедии, людей вашим русским «Новичком» травят, опять, говорят, кто-то умер. А вы, простите, как кони ржете над трагедиями.Ну вот разве так цивилизованные люди поступают?Цивилизованные люди действуют иначе. Умом и разумом, вот!Вот что это по-вашему? Скажете, ПЛ «Запорожье»? Ну вот вам, других слов-то и не знаете! А это… «Украина»!Спросите вот, а какая разница? Ну, в целом, никакой. Стоит «Украина» в Херсоне, по крайней мере, а не в оккупированном Севастополе. Хотели из нее что-то такое сделать… Аттракцион, или бар на худой конец. Но с деньгами не срослось, так что теперь «Украина» если не пойдет на дно раньше времени, то будет разделана на металл и продана.Ну как Украина без кавычек, в принципе.Вообще, полезно, что у вас «Россия» не ходит и не плавает. На всякий случай.Ну а Украина, которая без кавычек, продолжает. Жить, выживать… Я вот давно не показывал вам киевских планов и картинок, так что вот, погулял тут недавно.Скажем так: стихия у нас зверствует. В смысле — стихийные рынки заносит штормами. И убираются они с трудом, поскольку все против. Торговцы против, потому как жрать хотят, покупатели против, потому что... тоже жрать хотят! И полицейские против! И по той же причине!Против, получается, власти, потому что им убирать все это великолепие, которое остается от стихийной торговли.Но такие рынки, несмотря на некоторый свинорой после себя, пользуются популярностью. Просто потому, что позволяют экономить гривны. А ими, гривнами, у нас нынче никто не разбрасывается.Я вам не рассказывал про нашу достопримечательность новую. Пятое колесо. Вообще-то, оно так снова четвертое, потому что пока его везли и монтировали, колесу в парке в Нивках пришла окончательная и бесповоротная хана. Но так вот называют, никуда не денешься.На Контрактовой площади колесо стоит. Центрее в Киеве не придумать. Привезли аж из самого городу Парижу, как в сказке. Немного б/у, понятное дело, зато "не бито, не крашено". И почти весь центр видно. Будете у нас на Колыме...Это тоже "дыхание Европы". Так Касьян Боровик ничуть не хуже Ива Рошеса смотрится.Мимо моста тоже прогулялся. Ну да, не Крымский ваш, конечно. Зато есть, и, возможно, будет. Сейчас гидрант вы...бьет из Юнкера денег, и достроит!А вот вам пример истиной толерантности. Европейской! Такого у вас в дикой и варварской России точно нет, и быть не может!Я даже комментировать не буду. Сами справитесь.А еще у нас постепенно начали билборды осваивать. Выборы на носу. Это у вас опять же за месяц все начинают шевелиться, потому как смысла нет, и так все с вами ясно, дорогие мои. А вот у нас не ясно совсем. И начинают выползать потихоньку.Но о том, что у нас начинается в плане выборов, вообще стоит поговорить опять же отдельно и не на трезвую голову. Понять все равно не поймем, кто к кому, так хоть посидим душевно!А потому до следующей встречи, желаю вам хорошей погоды, жаркого неба. И вообще: будем жить! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 125 Источник Похожие новости Неофициальная компенсация: истинная причина встречи Трампа и Путина Трамп нашёл управу на Эрдогана и российский ВПК? Минувший саммит НАТО: пройдёмся по итогам

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