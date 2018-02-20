Записки Колорадского Таракана. Раз уж на то пошло, то пойдёт и не на такое • 150 • Аналитика



Приветствую вас, уважаемые читатели. В начале, по традиции, прошу прощения у всех, кого обидел ненароком, у всех, кого не упомянул в своих записках в числе друзей или врагов, у всех, кому порчу настроение собственными мыслями. Сам я давно простил врагов и недругов. Понимаю, что в пылу спора можно иногда и словцо употребить, рвануть рубаху так, что пуговицы пулями в противника полетят.



А теперь поговорим о делах наших. Расскажу я вам сегодня о настоящей Украине, не телевизионной, не фейковой. Той, которая продолжает выживать. Той, которая гнется, как верба на ветру, гнется во все стороны, но не ломается. А ветров этих у нас...





Начну с неожиданного... для вас. В отношениях Украины и России начинается новый этап. И, как мне кажется, этап знаменательный. Какой? Не знаю, но те из вас, кто поедет в Крым, это увидят точно. Наши майдауны уже приуныли.



Так вот, ваши пограничники снимают блокпосты на украинско-российской границе в Крыму. Граница, с вашей стороны, теперь ничем не отличается от всех других границ. Нет блоков в Каланчаке, Чаплинке, Чонгаре. Никак не хочу связывать этот факт с 2-часовым разговором Порошенко и Путина, но... Наши националисты аж позеленели от злости. Граница-то теперь настоящая!



Остается посмотреть на ваш крымский вал (по аналогии с нашим европейским). Ведь конкурс на его строительство со стороны Крыма никто не отменял. Я так понимаю, что вы диверсантов наших не боитесь, а вот кабанов и прочую живность с чумой — да. Может, это и правильно. Когда С-400 на полуострове стоит.



Только вот пока еноты с признаками бешенства к нам из России прибегают. Вон, на автомобильный пункт пропуска Николаевка в Черниговской области такой диверсант, переодевшись енотом, прибежал. Представляете, в одиночку захватил пограничный пункт! Камера видеонаблюдения засняла террорюгу.







А подготовлен как! Всей сменой пограничники не могли выгнать его с поста. Пришлось вызывать специалистов из украинского общества охотников и рыболовов. Только они смогли его обезвредить. Из двустволки. Интересно, в каком-таком лагере ССО России его готовили?



Что-то я сегодня все о нас да о нас. Вам-то о людях интереснее. Но к этой теме перейду постепенно. Через памятники.



Помните сообщения о памятнике Тарасу Шевченко в городе Стрый? Тот, которому голову оторвали? Стоял себе с 1958 года Тарас. Никого не трогал и раз... Два грамотея перепутали с Лениным. От активистов не уйдешь! Два местных придурка 24 и 26 лет от роду постарались. Голова-то бронзовая... Прямо хочется перефразировать известного киногероя: "Вона чё, Михалыч! Снос Лениных цэ был бизнес"...







Я, если честно, что-то подобного ожидал. На Украине голову сносит многим. Но чтобы Шевченко... Да ещё и памятнику... Помню, в Канаде было дело. Украли памятник Шевченко в Торонто в 2007 году. Но там же грамотные, относительно, люди. Понимают, что сепаратист был и коллаборационист скрытый.



На этом злоключения Тараса Григорьевича не закончились. Есть у нас ещё одно место, которое с ним связано. В Запорожье. Ехал как-то Шевченко в нэньку. И остановился у казака Прокопа Булата. Дело в 1843 году было. Так вот, сморило после галушек Кобзаря и ночевал он под грушей во дворе. Казака Булата давно нет. Двора его нет, а груша есть! Так и называется — Тарасова груша.







Обнесли дерево забором. Экскурсии водят. Гривны зарабатывают и молодое поколение приобщают. Дальше сообщение, которое мне пришло процитирую: "Старая груша в снегу. Только сейчас понял, что у груши нет металлического забора. Ведь еще не так давно был. Так там секций было много, сделать это с помощью ломов не могли. Или это не металлисты? Только бы не пошла наша старая груша под бензопилу. Без ограждения дерево просто могут теперь сжечь". Наёмники для блага России. Часть 1



Ведь все предвидел Кобзарь.



"Раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття — ваші пани. Ясновельможнії гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі, Ще лучше, як батьки ходили."! Или по-русски: Рабы, холопы, грязь Москвы, Варшавский мусор ваши паны — И гетманы, и атаманы! Так чем вы чванитесь, вы! Сыны сердечной Украины! Что ловко ходите в ярме, Ловчее, чем отцы ходили!"



Но достается и "героям УПА". В смысле, памятникам. Коль пошла такая пьянка, сами понимаете. Короче, в Харькове памятник этим самым "героям" разрисовали в цвета польского флага. Ничего так? Где Харьков, а где УПА. И, тем более, где Польша. Как мне кажется, у нас появилась народная скакунская игра.



Ведь там же, в Харькове, в парке Победы разломали памятный знак атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко. Даже достаточно устойчивая к стрессам тараканья голова уже кругом идет. Кто теперь у нас кто?



Незаметно, потихоньку, как в песне, опять всплывает у нас проблема денег. Гривны превращаются в светлую мечту. Сейчас, наверное, вы подумали про "подкожный жирок". Про деньги, которые в заначках и банках. Зря! Приват Банк начал блокировать счета тех, кто проходит по каким-либо спискам врагов Украины. Типа Миротворца.



"Банком были выявлены негативные сведения в отношении вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против Национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Миротворец, партнерами которого является Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная приграничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба". «Васильев опоздал в Дагестан ровно на 100 лет»



Это, между прочим официальный ответ банка одному из клиентов, у которого банк заблокировал очень приличную сумму. Не понятно мне, зачем вся эта тягомотина? Сразу конфисковать и всё. Если у клиента не хватает ума после каждой транзакции в комментариях к платежу написать "Слава Украине! Героям слава!".



И ещё, если кто-то попадет с списки психически больных людей, деньги тоже блокируют? Или там, в списки не умеющих плавать? Когда-то это называлось кидалово, теперь борьба с сепаратизмом...



А деньги-то нужны. Я ведь не зря начал записки с прощения. Масленица заканчивается. Прощеное воскресенье. Без блинов нельзя. А чтобы их хозяйка приготовила, хозяин должен продукты принести. Проза жизни.



А блинчики теперь у нас "кусаются". Официально пара десятков блинов обходится хозяину в 24,4 гривны. В прошлом году было 19,2. 27% подорожания. "Яйки, бутер, млеко", как немцы требовали при оккупации. Всё подорожало. Может пора жить по Грушевскому? "...стародавні українці жили у печерах та обробляли кістки мамонтів"... Про масленицу там нет ничего.



Или послушать нашего министра социальной политик Андрея Реву? "В Украине маленькие пенсии из-за Советского Союза, который платил маленькие зарплаты". Не знаю точного ответа. Хотя нет, знаю. Рева — гениальный идиот!



Интересно, в нашем правительстве отчеты силовиков читают? Это я про официальных, подчеркну, официальных владельцах огнестрельного оружия. В стране 663 126 собственников огнестрела. На руках более 800 тысяч стволов (736 918 охотничьих ружей и 145 859 нарезных охотничьих карабинов). А воины света с трофеями? А силовики, у которых тоже с головой не все в порядке?



Я специально посмотрел статистику правонарушений. Интересно было узнать где у нас преступники в основном обитают. Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса. А вот теперь ответьте сами, где меньше всего преступности? Я ведь официальные данные привожу.



Большинство правильно ответило. Преступность на минимуме в Луганской и Донецкой областях! Даже боюсь сам себе ответить, почему. Наверное, потому, что учитывали территории ЛДНР. А там, по моим сведениям, правопорядок жестко контролируют. Там же нет такой эффективной Национальной полиции, как на всей остальной Украине. Проект «ЗЗ». Ходорковский передумал быть президентом России, а иностранный Интернет передумал быть свободным



Но, не смотря на ситуацию, президент Порошенко своим указом 13 февраля легализировал спортивное оружие. Теперь у нас разрешено такое оружие.



"Спортивное оружие — это огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, выхолощенное и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей во время проведения спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным в Украине".



Ждем появления спортивных клубов у националистов. И не надо думать, что это будет мелкокалиберное оружие. Соревнования можно проводить и по стрельбе из карабина, к примеру. НВП. И будут стволы официальные на складах находиться. Там, в указе, сносочка есть специальная. Таким оружием могут владеть только организации. Спортивный клуб "Азов". Спортивное общество «Донбасс». «Айдар», «Днепр» и «Шахтер». СУГС вашу мать...



Ладно. Хватит мрачных предчувствий. Пора вам настроение поднять. Жизнь-то состоит не только из мрачных цветов. Есть и яркие. Вот к примеру.







Приезжает украинец в Польшу на заработки. А там же Европа. Собеседование надо проходить. И спрашивают его об отношении к Степану Бандере и УПА. А он мнется, не достаточно четко говорит слово дерьмо. В результате отказ. Какие все-таки подлые люди, эти поляки. И не умные.



Как теперь украинцам быть? Громко скажешь "Бандера дерьмо, УПА ублюдки" попадешь дома в список сепаратистов и врагов нации. Негромко скажешь — разрешение не дадут. Толерантнее надо быть! Поставили бы в кабинете бюст Бандеры и... Заходит кандидат. Смачно плюнул в лицо бюсту — проходи. Годен унитазы мыть. Промахнулся — свободен. Свергнутый гегемон. Война в Сирии стала для Вашингтона роковой



При таком раскладе нам теперь что, две истории учить? Это же этот, когнитивный диссонанс получается. Для тех, кто слов таких не понимает, запутаемся мы, когда что кричать надо. Когда "Слава Бандере", а когда "ганьба". Ох, дождутся поляки наших ответных санкций. Сами будут свои унитазы мыть и клубнику собирать!



Но нет такой проблемы, которую не решил бы украинец! Мы для обучения правильному ответу на собеседовании придумали... университет "третьего возраста"! Это я для того рассказываю, чтобы вы от зависти тоже цвет малость поменяли. Так вот, "третий возраст" это те, кому за 50.



И предметы самые что ни на есть необходимые. "Первое направление у нас будет экономическое. Есть люди, которых интересует, как экономить средства, как работать в ОСМД, а еще будут изучать психологию, компьютерные технологии, хенд-мейд и кулинарию", – рассказала директор учебно-научного института лидерства Светлана Нестуля.



Дедок мой красиво прокомментировал это событие. Из уважения к возрасту не буду переводить. Сами поймете все. "Гарна справа. Але нехай в першу чергу беруть тих, кому за 80, бо до наступного року вони можуть не дожити". Вот она мудрость! А вы говорите, что Украина вошла в топ-10 худших стран для пенсионеров...



Ещё одно веселое событие у нас. Наша чугунка порадовала. В смысле Укрзализныця. Помните, мы с вами сообщение прекращали железнодорожное? Правда, как-то интересно прекратили. Ваши поезда к нам не ходят, а наши к вам вполне даже успешно. Посмотрите на самые прибыльные маршруты. Улыбнет точно.







№5/6 Киев — Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли.

№23/24 Одесса — Москва — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли.

№105/106 Киев — Одесса — 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли. Повар и его поварята. Кто выбирает американских президентов

№91/92 Киев — Львов -15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли.

№53/54 Киев — Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли.



А вот в Херсоне, в супермаркете на Безродного одному покупателю, Анатолию Гриценко, дали сдачи купюрой в 220 гривен! Сейчас в Киев вызвали руководство Ореховской колонии № 88 (Запорожье) для объяснений. Именно там много лет заключенные печатали фальшивые деньги. Внимательнее надо быть, паны офицеры. Не дискредитировать систему.



Конечно, если бы этому самому Гриценко дали купюру в 220 долларов, он бы бучу на всю Украину не поднимал. Сидел бы тихо и радовался. Это же не 200 российских рублей с Крымом. Хотя, где гарантия, что вскоре кто-то не получит на сдачу купюру достоинством в 220 вольт?



Ну не могу не вспомнить старый одесский еврейский анекдот. Напоследок. Приехал еврей в Киев, идет по ж/д вокзалу. Подходят к нему хохлы, предлагают купить золотую цепочку за 100$. Еврей торгуется и покупает ее за 50$. То, что цепочка была не золотой, еврей сразу понял, а вот что 100 баксов были фальшивые, а сдачи 50 баксов настоящие — хохлы поняли не сразу...



Мокрица её знает. Может судьба у нас такая — самих себя вечно обманывать. Зато весело живем. Интересно. Как курить на бочке с бензином. Рванет — не рванет. Адреналин общенациональный какой-то. Всеукраинский допинг.



Под конец добавлю-таки позитивища! Поздравляю читателей ВО, тех, кто чувствует и считает себя причастным к празднику 23 февраля с наступающим. Тех, кто сейчас выполняет боевые задачи. Тех, кто гордо называется ветераном ВС. Тех, кто защищал и защищает свой дом, свою семью, своих детей. Тех, кто защищает Родину. Будем жить!



И до встречи. Надо ещё по тайным местам в доме полазить. Что там мне Тараканушка на праздник приготовила? Интересно, аж хитин чешется... Приветствую вас, уважаемые читатели. В начале, по традиции, прошу прощения у всех, кого обидел ненароком, у всех, кого не упомянул в своих записках в числе друзей или врагов, у всех, кому порчу настроение собственными мыслями. Сам я давно простил врагов и недругов. Понимаю, что в пылу спора можно иногда и словцо употребить, рвануть рубаху так, что пуговицы пулями в противника полетят.А теперь поговорим о делах наших. Расскажу я вам сегодня о настоящей Украине, не телевизионной, не фейковой. Той, которая продолжает выживать. Той, которая гнется, как верба на ветру, гнется во все стороны, но не ломается. А ветров этих у нас...Начну с неожиданного... для вас. В отношениях Украины и России начинается новый этап. И, как мне кажется, этап знаменательный. Какой? Не знаю, но те из вас, кто поедет в Крым, это увидят точно. Наши майдауны уже приуныли.Так вот, ваши пограничники снимают блокпосты на украинско-российской границе в Крыму. Граница, с вашей стороны, теперь ничем не отличается от всех других границ. Нет блоков в Каланчаке, Чаплинке, Чонгаре. Никак не хочу связывать этот факт с 2-часовым разговором Порошенко и Путина, но... Наши националисты аж позеленели от злости. Граница-то теперь настоящая!Остается посмотреть на ваш крымский вал (по аналогии с нашим европейским). Ведь конкурс на его строительство со стороны Крыма никто не отменял. Я так понимаю, что вы диверсантов наших не боитесь, а вот кабанов и прочую живность с чумой — да. Может, это и правильно. Когда С-400 на полуострове стоит.Только вот пока еноты с признаками бешенства к нам из России прибегают. Вон, на автомобильный пункт пропуска Николаевка в Черниговской области такой диверсант, переодевшись енотом, прибежал. Представляете, в одиночку захватил пограничный пункт! Камера видеонаблюдения засняла террорюгу.А подготовлен как! Всей сменой пограничники не могли выгнать его с поста. Пришлось вызывать специалистов из украинского общества охотников и рыболовов. Только они смогли его обезвредить. Из двустволки. Интересно, в каком-таком лагере ССО России его готовили?Что-то я сегодня все о нас да о нас. Вам-то о людях интереснее. Но к этой теме перейду постепенно. Через памятники.Помните сообщения о памятнике Тарасу Шевченко в городе Стрый? Тот, которому голову оторвали? Стоял себе с 1958 года Тарас. Никого не трогал и раз... Два грамотея перепутали с Лениным. От активистов не уйдешь! Два местных придурка 24 и 26 лет от роду постарались. Голова-то бронзовая... Прямо хочется перефразировать известного киногероя: "Вона чё, Михалыч! Снос Лениных цэ был бизнес"...Я, если честно, что-то подобного ожидал. На Украине голову сносит многим. Но чтобы Шевченко... Да ещё и памятнику... Помню, в Канаде было дело. Украли памятник Шевченко в Торонто в 2007 году. Но там же грамотные, относительно, люди. Понимают, что сепаратист был и коллаборационист скрытый.На этом злоключения Тараса Григорьевича не закончились. Есть у нас ещё одно место, которое с ним связано. В Запорожье. Ехал как-то Шевченко в нэньку. И остановился у казака Прокопа Булата. Дело в 1843 году было. Так вот, сморило после галушек Кобзаря и ночевал он под грушей во дворе. Казака Булата давно нет. Двора его нет, а груша есть! Так и называется — Тарасова груша.Обнесли дерево забором. Экскурсии водят. Гривны зарабатывают и молодое поколение приобщают. Дальше сообщение, которое мне пришло процитирую: "Старая груша в снегу. Только сейчас понял, что у груши нет металлического забора. Ведь еще не так давно был. Так там секций было много, сделать это с помощью ломов не могли. Или это не металлисты? Только бы не пошла наша старая груша под бензопилу. Без ограждения дерево просто могут теперь сжечь".Ведь все предвидел Кобзарь."Раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття — ваші пани. Ясновельможнії гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі, Ще лучше, як батьки ходили."! Или по-русски: Рабы, холопы, грязь Москвы, Варшавский мусор ваши паны — И гетманы, и атаманы! Так чем вы чванитесь, вы! Сыны сердечной Украины! Что ловко ходите в ярме, Ловчее, чем отцы ходили!"Но достается и "героям УПА". В смысле, памятникам. Коль пошла такая пьянка, сами понимаете. Короче, в Харькове памятник этим самым "героям" разрисовали в цвета польского флага. Ничего так? Где Харьков, а где УПА. И, тем более, где Польша. Как мне кажется, у нас появилась народная скакунская игра.Ведь там же, в Харькове, в парке Победы разломали памятный знак атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко. Даже достаточно устойчивая к стрессам тараканья голова уже кругом идет. Кто теперь у нас кто?Незаметно, потихоньку, как в песне, опять всплывает у нас проблема денег. Гривны превращаются в светлую мечту. Сейчас, наверное, вы подумали про "подкожный жирок". Про деньги, которые в заначках и банках. Зря! Приват Банк начал блокировать счета тех, кто проходит по каким-либо спискам врагов Украины. Типа Миротворца."Банком были выявлены негативные сведения в отношении вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против Национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Миротворец, партнерами которого является Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная приграничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба".Это, между прочим официальный ответ банка одному из клиентов, у которого банк заблокировал очень приличную сумму. Не понятно мне, зачем вся эта тягомотина? Сразу конфисковать и всё. Если у клиента не хватает ума после каждой транзакции в комментариях к платежу написать "Слава Украине! Героям слава!".И ещё, если кто-то попадет с списки психически больных людей, деньги тоже блокируют? Или там, в списки не умеющих плавать? Когда-то это называлось кидалово, теперь борьба с сепаратизмом...А деньги-то нужны. Я ведь не зря начал записки с прощения. Масленица заканчивается. Прощеное воскресенье. Без блинов нельзя. А чтобы их хозяйка приготовила, хозяин должен продукты принести. Проза жизни.А блинчики теперь у нас "кусаются". Официально пара десятков блинов обходится хозяину в 24,4 гривны. В прошлом году было 19,2. 27% подорожания. "Яйки, бутер, млеко", как немцы требовали при оккупации. Всё подорожало. Может пора жить по Грушевскому? "...стародавні українці жили у печерах та обробляли кістки мамонтів"... Про масленицу там нет ничего.Или послушать нашего министра социальной политик Андрея Реву? "В Украине маленькие пенсии из-за Советского Союза, который платил маленькие зарплаты". Не знаю точного ответа. Хотя нет, знаю. Рева — гениальный идиот!Интересно, в нашем правительстве отчеты силовиков читают? Это я про официальных, подчеркну, официальных владельцах огнестрельного оружия. В стране 663 126 собственников огнестрела. На руках более 800 тысяч стволов (736 918 охотничьих ружей и 145 859 нарезных охотничьих карабинов). А воины света с трофеями? А силовики, у которых тоже с головой не все в порядке?Я специально посмотрел статистику правонарушений. Интересно было узнать где у нас преступники в основном обитают. Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса. А вот теперь ответьте сами, где меньше всего преступности? Я ведь официальные данные привожу.Большинство правильно ответило. Преступность на минимуме в Луганской и Донецкой областях! Даже боюсь сам себе ответить, почему. Наверное, потому, что учитывали территории ЛДНР. А там, по моим сведениям, правопорядок жестко контролируют. Там же нет такой эффективной Национальной полиции, как на всей остальной Украине.Но, не смотря на ситуацию, президент Порошенко своим указом 13 февраля легализировал спортивное оружие. Теперь у нас разрешено такое оружие."Спортивное оружие — это огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, выхолощенное и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей во время проведения спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным в Украине".Ждем появления спортивных клубов у националистов. И не надо думать, что это будет мелкокалиберное оружие. Соревнования можно проводить и по стрельбе из карабина, к примеру. НВП. И будут стволы официальные на складах находиться. Там, в указе, сносочка есть специальная. Таким оружием могут владеть только организации. Спортивный клуб "Азов". Спортивное общество «Донбасс». «Айдар», «Днепр» и «Шахтер». СУГС вашу мать...Ладно. Хватит мрачных предчувствий. Пора вам настроение поднять. Жизнь-то состоит не только из мрачных цветов. Есть и яркие. Вот к примеру.Приезжает украинец в Польшу на заработки. А там же Европа. Собеседование надо проходить. И спрашивают его об отношении к Степану Бандере и УПА. А он мнется, не достаточно четко говорит слово дерьмо. В результате отказ. Какие все-таки подлые люди, эти поляки. И не умные.Как теперь украинцам быть? Громко скажешь "Бандера дерьмо, УПА ублюдки" попадешь дома в список сепаратистов и врагов нации. Негромко скажешь — разрешение не дадут. Толерантнее надо быть! Поставили бы в кабинете бюст Бандеры и... Заходит кандидат. Смачно плюнул в лицо бюсту — проходи. Годен унитазы мыть. Промахнулся — свободен.При таком раскладе нам теперь что, две истории учить? Это же этот, когнитивный диссонанс получается. Для тех, кто слов таких не понимает, запутаемся мы, когда что кричать надо. Когда "Слава Бандере", а когда "ганьба". Ох, дождутся поляки наших ответных санкций. Сами будут свои унитазы мыть и клубнику собирать!Но нет такой проблемы, которую не решил бы украинец! Мы для обучения правильному ответу на собеседовании придумали... университет "третьего возраста"! Это я для того рассказываю, чтобы вы от зависти тоже цвет малость поменяли. Так вот, "третий возраст" это те, кому за 50.И предметы самые что ни на есть необходимые. "Первое направление у нас будет экономическое. Есть люди, которых интересует, как экономить средства, как работать в ОСМД, а еще будут изучать психологию, компьютерные технологии, хенд-мейд и кулинарию", – рассказала директор учебно-научного института лидерства Светлана Нестуля.Дедок мой красиво прокомментировал это событие. Из уважения к возрасту не буду переводить. Сами поймете все. "Гарна справа. Але нехай в першу чергу беруть тих, кому за 80, бо до наступного року вони можуть не дожити". Вот она мудрость! А вы говорите, что Украина вошла в топ-10 худших стран для пенсионеров...Ещё одно веселое событие у нас. Наша чугунка порадовала. В смысле Укрзализныця. Помните, мы с вами сообщение прекращали железнодорожное? Правда, как-то интересно прекратили. Ваши поезда к нам не ходят, а наши к вам вполне даже успешно. Посмотрите на самые прибыльные маршруты. Улыбнет точно.№5/6 Киев — Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли.№23/24 Одесса — Москва — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли.№105/106 Киев — Одесса — 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли.№91/92 Киев — Львов -15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли.№53/54 Киев — Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли.А вот в Херсоне, в супермаркете на Безродного одному покупателю, Анатолию Гриценко, дали сдачи купюрой в 220 гривен! Сейчас в Киев вызвали руководство Ореховской колонии № 88 (Запорожье) для объяснений. Именно там много лет заключенные печатали фальшивые деньги. Внимательнее надо быть, паны офицеры. Не дискредитировать систему.Конечно, если бы этому самому Гриценко дали купюру в 220 долларов, он бы бучу на всю Украину не поднимал. Сидел бы тихо и радовался. Это же не 200 российских рублей с Крымом. Хотя, где гарантия, что вскоре кто-то не получит на сдачу купюру достоинством в 220 вольт?Ну не могу не вспомнить старый одесский еврейский анекдот. Напоследок. Приехал еврей в Киев, идет по ж/д вокзалу. Подходят к нему хохлы, предлагают купить золотую цепочку за 100$. Еврей торгуется и покупает ее за 50$. То, что цепочка была не золотой, еврей сразу понял, а вот что 100 баксов были фальшивые, а сдачи 50 баксов настоящие — хохлы поняли не сразу...Мокрица её знает. Может судьба у нас такая — самих себя вечно обманывать. Зато весело живем. Интересно. Как курить на бочке с бензином. Рванет — не рванет. Адреналин общенациональный какой-то. Всеукраинский допинг.Под конец добавлю-таки позитивища! Поздравляю читателей ВО, тех, кто чувствует и считает себя причастным к празднику 23 февраля с наступающим. Тех, кто сейчас выполняет боевые задачи. Тех, кто гордо называется ветераном ВС. Тех, кто защищал и защищает свой дом, свою семью, своих детей. Тех, кто защищает Родину. Будем жить!И до встречи. Надо ещё по тайным местам в доме полазить. Что там мне Тараканушка на праздник приготовила? Интересно, аж хитин чешется... Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 150 Источник Похожие новости Повар и его поварята. Кто выбирает американских президентов Родина: цифровизация или смерть! Би-би, Сара и бутылки

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