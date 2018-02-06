Записки Колорадского Таракана. Раньше тараканы жили в головах, теперь все наоборот! Реэмиграция... • 529 • Аналитика



Ну вот. Даже в моей семье "ларек с вентиляторами" начал иногда улетать. Приветствую вас, уважаемые и все понимающие читатели. Иногда ловлю себя на мысли, что тоже хотел бы все понимать и принимать. А вот не получается.



Вчера много нового узнал о моей стране. Случайно зашел в магазин, а там собрание молодых патриотов. Обсуждали будущее Украины. Так вот. Знаете, когда у нас были самые высокие урожаи? Не поверите, но по версии патриотов... в период немецкой оккупации. 1918-19 и 1941-42 гг. Во как. Я сам чуть не упал. Хоть и количество конечностей усложняет этот процесс максимально. Главное, они уверены в своей правоте!





И, соответственно, всерьез обсуждают, что для того, чтобы у нас наступило полное благоденствие, нужен кто-то за спиной. Либо с резиновой дубинкой, либо выразительно клацающий затвором.



А знаете о ком они говорят, как о президенте после Порошенко? Вот не поверите опять же. Следующим президентом у нас будет Святослав Вакарчук! У вас он известен как Слава Вакарчук. Лидер группы "Океан Эльзы". Кстати, кроме того, что музыкант, он ещё и кандидат физико-математических наук!



Ну а что? Партийный работник у нас был. Уголовник был. Бизнесмен пока есть. Почему бы музыканта с математическим уклоном не сделать президентом? Президентами не рождаются. Ими становятся! А Вакарчук вроде в Колумбийском универе сейчас учится. Умный! Опять же фамилия... Не армянская или грузинская.



И не надо смеяться. Вон мэр наш, оказывается, хороший. Говорить правда так и не научился. Или наоборот, мы не научились его понимать. Но ведь что-то делает. ВДНХ в порядок привел, дороги худо-бедно ремонтируются. Опять же интерактивные лавки поставил. Те, которые разграбили весной.



Ничего так в магазин зашел. Имя следующего президента узнал. Желание лечь под очередного хозяина тоже. Даже то, что над киевским мэром зря смеялся узнал. Как изменился мир. Раньше тараканы жили в человеческих головах. Теперь человеки разрывают тараканьи головы.







И, судя по курткам, они из этой новой национальной дружины. Ах да, я же не рассказывал о ней. Но ваша пресса-то рассказывала.







Коротко. Понаехали к нам активисты из нескольких областей. Устроили присягу при факелах. Потом марш по городу. В день памяти холокоста пообещали установить украинский порядок. Были уже в истории человечества чернорубашечники Муссолини, коричневорубашечники Гитлера. Теперь наши серые пятачки появились. Всё в этом мире повторяется. Интересно, ночь длинных ножей когда будет? И кто же все-таки Рэм?







Кстати, уже на следующий день дружинники отличились в Кременчуге. Захотелось им обрисовать фасад кафе «Метрополь», а там крыша полицейская. Ну и подрались между собой правоохранители и их помощники. Одного даже задержали. Дальше все так, как и всегда. Шины, файеры, ломка забора... Скука. Скукотищща…



Мне-то, как таракану пожившему, понятно почему такие стычки будут продолжаться. Поголовье идиотов-патриотов растет, а кормовая база уменьшается. Естественный отбор называется. А обойтись без этих новых активистов невозможно. Старые после Донбасса малоуправляемы. Так что, возможно судьба штурмовиков Рэма ожидает всех этих ветеранов "Азова" и прочих. Должны были утилизироваться в АТО. Не получилось...



Мда. Кормовая база. Знаете, сколько у нас ветеранов АТО, которых теперь надо кормить за счет остальных? На 1 февраля - 326 060 человек! И у всех льготы. Личное наблюдение. Идешь по какому-либо городку и смотришь на окна. Если закрыто всё и утеплено, то нет там ветерана. А если форточка открыта - 100% есть ветеран.



Русских на войне погубит медицина



Замечаю это не только я. Это замечают уже и люди. И знаете, появились у мужиков мысли всякие. Может рискнуть? Авось не убьют. Невозможно прокормить семью на гражданскую зарплату. А с льготами вполне. Хотя, если честно, большинство уверено, что половина этих ветеранов липовые.



Вот сижу, пью чай и вдруг подумалось. А ведь жизнь похожа на вот эту чашку. Был бы философом, объяснил бы почему. Мне же тоже многое не объясняют.



Не объяснили, к примеру, зачем в Киеве создают полицию Крыма и Севастополя. Я не шучу. Аваков сказал. "Такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока Крым не будет освобожден от оккупантов. Потом готовые подразделения будут там работать". Полицейская академия. Часть 2018.



Крыша хлопает в ладоши! Всем дякую! План хороший. Что у нас остается? ОСВОД? Может парад в Севастополе отработать в Виннице? Вот живуча наша национальная идея. Ничего не делать, а зарплату получать... Кролик Сеня со своим "Европейским валом" уже все локти искусал от досады. Как только опубликуют телефоны новой полиции, сразу здесь выложу. Аншлаг от крымчан, думаю, будет не шуточный.



А вообще, в записках должна быть изюминка, которая испортит настроение читателям. "Щас спою". Кстати, журналистов из ВО это тоже касается. Работу предлагают.



Воот... 26 января Мининфорполитики объявило тендер на создание... русскоязычной газеты для бесплатного распространения в Луганской и Донецкой областях. Ожидаемая стоимость издания 11,6 млн. грн. Тендер уже размещен на сайте. Налетай, торопись, покупай живопись...



Главное тираж неплохой. 250 000 экз. И выпуск необходимо начать уже в марте. А условие одно. Каждый номер будет проверяться представителем министерства. Свобода СМИ называется. Интересно, как они будут распространять эту газету в республиках? Самолетами? Не надо спорить о политэкономии Маркса. Он не для нас писал



Вот не люблю несерьезных людей. Нечего ржать над правдой жизни. У нас авиация бурно развивается. Вы не знаете, а я знаю. 1 января ВВСУ пополнились новой авиабригадой! Точнее бригадой тактической авиации!



Раньше-то она была эскадрильей. Развернули до бригады. В пгт Озерное под Житомиром сидят. Самолеты все... новые, наверное. МиГ-29, Су-27. Промышленность клепает эти самолеты невозможными темпами. Девать некуда. За 2 года более 60 летательных аппаратов!



Не могу не затронуть и наш очередной исторический праздник. 100-летие легендарного боя под Крутами. Вся Украина праздновала. Ну, почти вся. По крайней мере те, кто ещё помнят историю этого события. Кто не помнит, я расскажу.



Что же такое «славное» произошло 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции около села Круты на 130-м километре в северо-восточном направлении от Киева? Что там за «герои» были? Боем в полном смысле произошедшее под Крутами назвать было бы очень сложно.



"Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их — буквально на убой — навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам большевиков".



"В то время, когда юноши (в большинстве никогда не державшие в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров, осталась в поезде и устроила здесь попойку в вагонах; большевики без труда разбили отряд молодёжи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих… Путь на Киев был теперь совершенно открыт".



В это же самое время в Киеве было тысяч 7-8 разного рода укровояк которые тупо забили болт на всю эту борьбу за нэзалэжнисть и не пошли воевать с красными. Пацанов, которые не стреляли и не стали упорото подыхать мокрица знает зачем, красногвардейцы прогнали по домам. А расстреляли как раз наиболее тупорылых нациков, у которых вместо мозгов была каша из лозунгов. Операция "преемник", или Повторяем ошибки СССР?



Но это история мировая. А вот как трактуем эту битву мы.



Порошенко: "Столетие прошло с того дня, когда отважные ребята-герои дали бой превосходящим силам врага и на несколько суток задержали наступление красных россиян на Киев. Эти несколько дней хватило для того, чтобы на века вперед заложить основы украинской государственности".



Гройсман: "Сегодня вспоминаем мужественных и смелых киевских курсантов, которые в 1918 году дали бой подразделениям Красной гвардии, задержав ее наступление на Киев. Их не остановил значительный численный перевес врага, они мужественно боролись до конца. Боролись за свободную Украину. Помним!".



Честно, не припомню я праздников в других странах, когда праздновали бы героический драп. Не победу или, хотя бы, попытку победы. Мы празднуем предательство и драп.



И в этом мы все.



Помните я писал о кори? Процесс пошел с такой быстротой, что испугалась даже Супрун. Призывает срочно делать прививки. Школы закрываются. Детсады закрываются. В Николаеве новая напасть-гепатит А. И тоже на уровне эпидемии. И в общую кучу грипп и ОРВИ.







Есть вещи, которые вы понять просто не сможете. Это как тот суслик. Никто не видит, а он есть. Так вот, у нас отключили от газа целый город. И не один. Про первый-то вы знаете - Славутич. Городок не велик - 25 000 человек. Да и котельная на угле есть. Только вот угля всего на два дня. Интересно, кому сейчас дякуют чернобыльские атомщики?



Почему дякуют, а не протестуют? Если бы протестовали, то следующий город бы не отключили. Город Смела Черкасской области покрупнее будет. 69 000 человек. А ещё раньше отключили Крапивницкий. Правда, частично. Как частный музей в Севастополе поспешил объявить себя победителем конкурса РВИО



Такое ощущение, что власти решили декоммунизировать отопление, горячую воду и все прочие коммунальные услуги. И это произойдет, судя по темпам сокращения потребления газа. Да и долги за коммуналку у нас... Услуги ЖКХ - 28,8 млрд грн. Квартплата - 3 млрд грн. Отопление и горячее водоснабжение - 11,1 млрд грн. Газоснабжение - 12,4 млрд грн.



Одна радость, мы продлили контракт на поставки ядерного топлива с компанией Westinghouse Electric до 2025 года. Бойтесь. Теперь 7 из 15 наших АЭС будут "заряжать" американским топливом. Правда изготавливать их будут в шведском городе Вестерос. Прямо завтра и начнут. Чтобы к 2021-му успеть.



Ну и на закуску. Чуть-чуть о свободе слова и СМИ. У нас сбежал главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва. Как его гнобили. И сепаратист, и взяточник, и коллаборационист. Честно скажу, не видел я в Стране.ua. пророссийских материалов. Обычный журналист с собственной точкой зрения на события.



Но умный! Суд не смог посадить, но домашний арест назначили. И вот тут-то прокололись прокуроры. Не внесли в суд ходатайство о продлении ареста. А Гужва ноги в руки и в Европу, в Австрию. Убежища попросил. И ему предоставили. Многие прокурорские полысели сегодня.



Всё. Устал и вас утомил. До встречи. Праздник скоро. В деревню надо съездить. Затариться кое чем.







Себя показать и родных повидать. Всё как у вас. Всем хорошего настроения и добрых улыбок ваших близких. Весна скоро. Всего месяц осталось. Там теплее будет... Ну вот. Даже в моей семье "ларек с вентиляторами" начал иногда улетать. Приветствую вас, уважаемые и все понимающие читатели. Иногда ловлю себя на мысли, что тоже хотел бы все понимать и принимать. А вот не получается.Вчера много нового узнал о моей стране. Случайно зашел в магазин, а там собрание молодых патриотов. Обсуждали будущее Украины. Так вот. Знаете, когда у нас были самые высокие урожаи? Не поверите, но по версии патриотов... в период немецкой оккупации. 1918-19 и 1941-42 гг. Во как. Я сам чуть не упал. Хоть и количество конечностей усложняет этот процесс максимально. Главное, они уверены в своей правоте!И, соответственно, всерьез обсуждают, что для того, чтобы у нас наступило полное благоденствие, нужен кто-то за спиной. Либо с резиновой дубинкой, либо выразительно клацающий затвором.А знаете о ком они говорят, как о президенте после Порошенко? Вот не поверите опять же. Следующим президентом у нас будет Святослав Вакарчук! У вас он известен как Слава Вакарчук. Лидер группы "Океан Эльзы". Кстати, кроме того, что музыкант, он ещё и кандидат физико-математических наук!Ну а что? Партийный работник у нас был. Уголовник был. Бизнесмен пока есть. Почему бы музыканта с математическим уклоном не сделать президентом? Президентами не рождаются. Ими становятся! А Вакарчук вроде в Колумбийском универе сейчас учится. Умный! Опять же фамилия... Не армянская или грузинская.И не надо смеяться. Вон мэр наш, оказывается, хороший. Говорить правда так и не научился. Или наоборот, мы не научились его понимать. Но ведь что-то делает. ВДНХ в порядок привел, дороги худо-бедно ремонтируются. Опять же интерактивные лавки поставил. Те, которые разграбили весной.Ничего так в магазин зашел. Имя следующего президента узнал. Желание лечь под очередного хозяина тоже. Даже то, что над киевским мэром зря смеялся узнал. Как изменился мир. Раньше тараканы жили в человеческих головах. Теперь человеки разрывают тараканьи головы.И, судя по курткам, они из этой новой национальной дружины. Ах да, я же не рассказывал о ней. Но ваша пресса-то рассказывала.Коротко. Понаехали к нам активисты из нескольких областей. Устроили присягу при факелах. Потом марш по городу. В день памяти холокоста пообещали установить украинский порядок. Были уже в истории человечества чернорубашечники Муссолини, коричневорубашечники Гитлера. Теперь наши серые пятачки появились. Всё в этом мире повторяется. Интересно, ночь длинных ножей когда будет? И кто же все-таки Рэм?Кстати, уже на следующий день дружинники отличились в Кременчуге. Захотелось им обрисовать фасад кафе «Метрополь», а там крыша полицейская. Ну и подрались между собой правоохранители и их помощники. Одного даже задержали. Дальше все так, как и всегда. Шины, файеры, ломка забора... Скука. Скукотищща…Мне-то, как таракану пожившему, понятно почему такие стычки будут продолжаться. Поголовье идиотов-патриотов растет, а кормовая база уменьшается. Естественный отбор называется. А обойтись без этих новых активистов невозможно. Старые после Донбасса малоуправляемы. Так что, возможно судьба штурмовиков Рэма ожидает всех этих ветеранов "Азова" и прочих. Должны были утилизироваться в АТО. Не получилось...Мда. Кормовая база. Знаете, сколько у нас ветеранов АТО, которых теперь надо кормить за счет остальных? На 1 февраля - 326 060 человек! И у всех льготы. Личное наблюдение. Идешь по какому-либо городку и смотришь на окна. Если закрыто всё и утеплено, то нет там ветерана. А если форточка открыта - 100% есть ветеран.Замечаю это не только я. Это замечают уже и люди. И знаете, появились у мужиков мысли всякие. Может рискнуть? Авось не убьют. Невозможно прокормить семью на гражданскую зарплату. А с льготами вполне. Хотя, если честно, большинство уверено, что половина этих ветеранов липовые.Вот сижу, пью чай и вдруг подумалось. А ведь жизнь похожа на вот эту чашку. Был бы философом, объяснил бы почему. Мне же тоже многое не объясняют.Не объяснили, к примеру, зачем в Киеве создают полицию Крыма и Севастополя. Я не шучу. Аваков сказал. "Такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока Крым не будет освобожден от оккупантов. Потом готовые подразделения будут там работать". Полицейская академия. Часть 2018.Крыша хлопает в ладоши! Всем дякую! План хороший. Что у нас остается? ОСВОД? Может парад в Севастополе отработать в Виннице? Вот живуча наша национальная идея. Ничего не делать, а зарплату получать... Кролик Сеня со своим "Европейским валом" уже все локти искусал от досады. Как только опубликуют телефоны новой полиции, сразу здесь выложу. Аншлаг от крымчан, думаю, будет не шуточный.А вообще, в записках должна быть изюминка, которая испортит настроение читателям. "Щас спою". Кстати, журналистов из ВО это тоже касается. Работу предлагают.Воот... 26 января Мининфорполитики объявило тендер на создание... русскоязычной газеты для бесплатного распространения в Луганской и Донецкой областях. Ожидаемая стоимость издания 11,6 млн. грн. Тендер уже размещен на сайте. Налетай, торопись, покупай живопись...Главное тираж неплохой. 250 000 экз. И выпуск необходимо начать уже в марте. А условие одно. Каждый номер будет проверяться представителем министерства. Свобода СМИ называется. Интересно, как они будут распространять эту газету в республиках? Самолетами?Вот не люблю несерьезных людей. Нечего ржать над правдой жизни. У нас авиация бурно развивается. Вы не знаете, а я знаю. 1 января ВВСУ пополнились новой авиабригадой! Точнее бригадой тактической авиации!Раньше-то она была эскадрильей. Развернули до бригады. В пгт Озерное под Житомиром сидят. Самолеты все... новые, наверное. МиГ-29, Су-27. Промышленность клепает эти самолеты невозможными темпами. Девать некуда. За 2 года более 60 летательных аппаратов!Не могу не затронуть и наш очередной исторический праздник. 100-летие легендарного боя под Крутами. Вся Украина праздновала. Ну, почти вся. По крайней мере те, кто ещё помнят историю этого события. Кто не помнит, я расскажу.Что же такое «славное» произошло 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции около села Круты на 130-м километре в северо-восточном направлении от Киева? Что там за «герои» были? Боем в полном смысле произошедшее под Крутами назвать было бы очень сложно."Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их — буквально на убой — навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам большевиков"."В то время, когда юноши (в большинстве никогда не державшие в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров, осталась в поезде и устроила здесь попойку в вагонах; большевики без труда разбили отряд молодёжи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих… Путь на Киев был теперь совершенно открыт".В это же самое время в Киеве было тысяч 7-8 разного рода укровояк которые тупо забили болт на всю эту борьбу за нэзалэжнисть и не пошли воевать с красными. Пацанов, которые не стреляли и не стали упорото подыхать мокрица знает зачем, красногвардейцы прогнали по домам. А расстреляли как раз наиболее тупорылых нациков, у которых вместо мозгов была каша из лозунгов.Но это история мировая. А вот как трактуем эту битву мы.Порошенко: "Столетие прошло с того дня, когда отважные ребята-герои дали бой превосходящим силам врага и на несколько суток задержали наступление красных россиян на Киев. Эти несколько дней хватило для того, чтобы на века вперед заложить основы украинской государственности".Гройсман: "Сегодня вспоминаем мужественных и смелых киевских курсантов, которые в 1918 году дали бой подразделениям Красной гвардии, задержав ее наступление на Киев. Их не остановил значительный численный перевес врага, они мужественно боролись до конца. Боролись за свободную Украину. Помним!".Честно, не припомню я праздников в других странах, когда праздновали бы героический драп. Не победу или, хотя бы, попытку победы. Мы празднуем предательство и драп.И в этом мы все.Помните я писал о кори? Процесс пошел с такой быстротой, что испугалась даже Супрун. Призывает срочно делать прививки. Школы закрываются. Детсады закрываются. В Николаеве новая напасть-гепатит А. И тоже на уровне эпидемии. И в общую кучу грипп и ОРВИ.Есть вещи, которые вы понять просто не сможете. Это как тот суслик. Никто не видит, а он есть. Так вот, у нас отключили от газа целый город. И не один. Про первый-то вы знаете - Славутич. Городок не велик - 25 000 человек. Да и котельная на угле есть. Только вот угля всего на два дня. Интересно, кому сейчас дякуют чернобыльские атомщики?Почему дякуют, а не протестуют? Если бы протестовали, то следующий город бы не отключили. Город Смела Черкасской области покрупнее будет. 69 000 человек. А ещё раньше отключили Крапивницкий. Правда, частично.Такое ощущение, что власти решили декоммунизировать отопление, горячую воду и все прочие коммунальные услуги. И это произойдет, судя по темпам сокращения потребления газа. Да и долги за коммуналку у нас... Услуги ЖКХ - 28,8 млрд грн. Квартплата - 3 млрд грн. Отопление и горячее водоснабжение - 11,1 млрд грн. Газоснабжение - 12,4 млрд грн.Одна радость, мы продлили контракт на поставки ядерного топлива с компанией Westinghouse Electric до 2025 года. Бойтесь. Теперь 7 из 15 наших АЭС будут "заряжать" американским топливом. Правда изготавливать их будут в шведском городе Вестерос. Прямо завтра и начнут. Чтобы к 2021-му успеть.Ну и на закуску. Чуть-чуть о свободе слова и СМИ. У нас сбежал главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва. Как его гнобили. И сепаратист, и взяточник, и коллаборационист. Честно скажу, не видел я в Стране.ua. пророссийских материалов. Обычный журналист с собственной точкой зрения на события.Но умный! Суд не смог посадить, но домашний арест назначили. И вот тут-то прокололись прокуроры. Не внесли в суд ходатайство о продлении ареста. А Гужва ноги в руки и в Европу, в Австрию. Убежища попросил. И ему предоставили. Многие прокурорские полысели сегодня.Всё. Устал и вас утомил. До встречи. Праздник скоро. В деревню надо съездить. Затариться кое чем.Себя показать и родных повидать. Всё как у вас. Всем хорошего настроения и добрых улыбок ваших близких. Весна скоро. Всего месяц осталось. Там теплее будет... Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 529 Источник Похожие новости Записки Колорадского Таракана. Раньше тараканы жили в головах, теперь все наоборот! Реэмиграция... Украино-польская война за Львов: Варшава к ней уже готова Проект «ЗЗ». В «новом миропорядке» Путина нет места чувству юмора

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