Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински • 35 • Аналитика



Украду у Марка Твена фразу. Почти украду. Слухи о моей смерти преждевременны, более того, можно махнуть соточку и слегка расслабиться: главнюк уже в отставке. Я имею ввиду заместителя руководителя СБУ. Я, в числе прочих, помахал ему лапками (нижними). Остаточне прощевай, дорогой пан!





А "провал во времени" и моё исчезновение из медиапространства вызвано совершенно другим. Это связано с прошедшими праздниками. Я просто решил взять отпуск (да, мы, европейские пенсионеры, любим путешествовать), и как многие, уехал!







Но поехал не на Бали или в Анталью, а вот так спокойно прокатился поездом до Москвы. Опровергнув очередное прекращение сообщения по железной дороге между Россией и Украиной. А вообще, шарахнуло мне в голову принять участие пока могу в важном для меня событии — шествии "Бессмертного полка" в Москве!



Да, я прошел в колонне победителей вместе со своим дедом. Я с потомками победителей. Он с победителями. Но мы шли все вместе!



Я даже описал свои ощущения от Москвы, вот только публиковать их пока не буду. Есть некоторые сомнения на этот счет. По двум причинам. Первая, самая важная, заключается в том, что за время моего отсутствия на Украине произошло множество событий, требующих разъяснения и понимания. Это, по моему мнению, важнее для вас, чем мои впечатления (хотя их вагон был).























И вторая. Прочитал записки, точнее, первую часть собственных впечатлений, я понял, что они могут вызвать ненависть у некоторой части россиян. Не ко мне. К москвичам. Вроде стандартного "Москва — это не Россия" или "Жируют за счет регионов". Потому что Москва ну очень уж отличается от виденных мною Белгорода и Воронежа. Действительно, другое государство в государстве.



Короче так, записки написаны и, если вам будет интересно, я их передам в редакцию для публикации. Честно, не хочу быть причиной возникновения внутрироссийской распри. Не моё это дело. А вот Украина — моё дело. Тут я решаю. Я люблю и ненавижу. Я тут живу.





20 мая, как я уже писал много раз, начинается последняя фаза нашей революции достоинства. Несмотря на сопротивление Рады и Порошенко, инаугурация Зеленского состоится именно 20 мая.



Как только что сказала Тараканушка: "Все ломается на Украине. Система государственного управления, законодательная система, даже новая "православная" церковь... Но особенно меня огорчил утюг. Сломался, гад, пока тебя не было. Вот от кого не ожидала, так от него".



Ну вот, опять выборы… Пойдем выбирать новый утюг.



Начну с Гидранта. За последний месяц этот пан так активизировался, что даже у меня дух захватывало. Ни один предыдущий президент Украины так активно не раскладывал экскременты во всех сферах деятельности государства для новоизбранного преемника.



Не буду рассказывать о тех, кого уволили за эти две недели. Достаточно одного дня. Последнего дня президентства Гидранта. Итак, сегодня уволен пресс-секретарь президента Светослав Цеголко, все внештатные советники президента, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, глава администрации президента Игорь Райнин, его заместитель Сергей Марченко.



Но самая громкая отставка — это, конечно, кровавый пастор. Да-да, Александр Турчинов уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины! Время "кровавого" прошло? Сомнительно мне. Тот же Вышиванок теперь вдруг стал ярым врагом Турчинова. "Пусть ответит народу за сдачу Крыма! Это он его сдал!"



Лично у меня другое мнение, именно по Крыму, именно относительно Турчинова. Это действительно самый опасный и коварный зверь во всей стае. Но это и самый здравомыслящий зверь. Дай он команду начать боевые действия в Крыму, тогда и сколько крови бы пролилось. При том же результате.



Наверное, будут лепить из Турчинова козла. В смысле, козла отпущения. Судя по Вышиванку, это вполне получится. Один кровавый пастор и все остальные в белых одеждах...







Можно, конечно, рассказать и о другой стороне агонии Гидранта. О раздаче слонов. Сколько орденов, медалей и званий он в последние дни раздал. Но я решил попрощаться с Гидрантом цитатами именно из его прощальной речи. Той самой, с которой он обратился к нам:



"Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством".



"Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства. Украину мы сохранили, "Новороссию" — похоронили".



"Для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу".



М-да, когда-то мой малолетний сын, наслушавшись учителей в школе, высказал идею о том, что ничего невозможного для человека нет. Он царь природы! Пришлось остудить юношеский пыл предложением укусить себя за локоть. Вроде задумался. Тогда. Сейчас таких глупостей уже не говорит.



Он сейчас в другую глупость лезет. Именно лезет. Упорно и с верой в будущую справедливость. Он сегодня ярый сторонник Вакарчука. Но, наверное, надо по порядку.



После победы на выборах партии сериала "Слуга народа" мы решили создавать партии именно по этому принципу. К мокрице всех этих коммунистов, демократов, либералов, радикалов, серобуромалиновых и прочих. Это прошлый век. Прошлое человечества!



В век замены мозга человека телевизором необходимо использовать именно телевизор. Что и доказал Зе. Даже ничего говорить не надо. Пусть смотрят сериал и выбирают. Но есть в этом другая опасность. Молодежь-то телевизор не смотрит. Но, если вы обратите внимание на окружающих молодых людей, постоянно слушает музыку на своих смартфонах.



Короче, у нас появилась партия музыки из наушников. Называется соответственно — "Голос".



Руководит новой партией кумир украинской молодежи Святослав Вакарчук. По совместительству, новый политик является ещё и лидером группы «Океан Эльзы».



Я внимательно присмотрелся к его выступлению на митинге, где были представлены "новые" будущие депутаты Рады. И, соответственно, послушал самого Вакарчука. Мокрица наша мама, когда же народ моей страны начнет хоть что-то понимать? Когда думать начнет?



"Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы выборов настоящих изменений, и мы будем делать их сами. Поэтому наш список, я считаю и буду предлагать это партии, должен полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов". В шаге от горячей фазы баталий в Персидском заливе. Что обходят стороной арабоязычные и западные СМИ



Опять "кухарка может управлять государством"? Сколько можно? Святослав просто копирует то, что нам говорили в 2013-2014-м. "Весь мир насилья мы разрушим! До основанья, а затем…" Про команду этого "политика" и говорить стыдно.



В команду «Голоса» вошли бывшая замминистра экономики Юлия Клименко и экс-глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. Также в партии оказались доктор медицинских наук Юрий Соколов, "киборг" Андрей Шараскин с позывным "Богема" и активистка Соломия Бобровская. Я не буду их даже разбирать. Да здравствует Гидрант!



Такое ощущение, что Вакарчук — клон Гидранта. И опять весь расчет на сопливых "политиков", только что закончивших начальную школу. Даже не могу найти достойного сравнения в природе для этой партии. Да и для тех, кто её поддерживает. Хотя...



Мне думается, что «Голос» станет той партией, которая претендует на лидерство радикалов. Всеми этими С14 и прочими. Они, кстати, пробуют уже Зе "на зубок". Ещё до того, как он стал полноправным президентом. Карась, не тот, который рыба, а тот, который мельтешил за спиной Гидранта и параллельно руководит этой самой шпаной из С14, уже пару раз бросал мальчишек против полиции.



Один раз, когда попытались захватить предприятие, полиция достаточно жестко заломала радикалов. "Онижедети" не ожидали такого. Сопли размазывали по щекам: "За что ребенышей мордой в асфальт?" Зато вчера, когда ломали забор, "который мешает проведению расследования гибели небесной сотни", полицаи стояли спокойно. Они же дети.



Не менее интересные события у нас происходят и в духовном плане. В смысле, в нашей новоиспеченной "церкви". Помните тур Гидранта с томосом? Всё. Игра закончилась. СЦУ теперь уже не "властитель душ истинных украинцев". Это наш "патриарх Филарет", а точнее раскольник Денисенко, заявил открыто.



Оказывается, "митрополит Епифаний", а в реале раскольник Думенко, неправильный. И вся СЦУ неправильная. Короче, те, кто не сходил за попкорном, явно в проигрыше. Денисенко на своей "патриаршей службе" заявил, что "остается патриархом пожизненно и совместно с митрополитом Епифанием руководит церковью". Причем этот самый Епифаний "будет представлять церковь лишь внешне".



Ой, вспомнился мне дед. Он когда-то купил себе на рынке красивую и дешевую китайскую стремянку. Не поверите, но через месяц использования эта стремянка научила деда почти садиться на шпагат. Томос этот теперь учит нас, украинцев, не предавать веру предков. Больно учит.



Ну и последнее на сегодня. Мне тараканы из нашего МИДа донесли о том, что 20 мая будет интересно не только в Киеве, интересно будет в ООН. Вы, Россия, все-таки настояли на рассмотрении нашего закона о языке. Вот где будет весело. Прямо лапки чешутся от удовольствия. Как наши будут выкручиваться... Думаю, завтра об этом объявят в прессе.



Вот все было бы хорошо, если бы не Тараканушка. Угрожает мне от вашего имени. Типа, достал уже своими умничаниями о судьбах Родины. Лучше о жизни расскажи. О Киеве. О людях. Зануда, короче. Это как в спортзале вес сгонять. Тягаешь железяки, потеешь чтобы сбросить лишние килограммы. А они, гады, лежат себе с комфортом в твоем же холодильнике. В общем, рассказываю в целях собственной безопасности и хорошего обеда.



Помните, как еще совсем недавно я постоянно рассказывал о еженедельных гранатах? А потом мне это надоело. Так вот, сегодня расскажу совершенно невероятную криминальную историю. Невероятную ещё недавно, но тем не менее, произошедшую.



Дело было в Подольском районе. На детской площадке сидел папаша. Выгуливал собственного ребенка, смотрел на голубое небо, мечтал о чем-то. Короче, выгнала его из дома собственная Тараканушка погулять с детенышем. Дело житейское. Можно сказать, привычное для большинства мужчин.



Дальше, как написано на пачке сигарет. Помните? "Курение опасно для вашего здоровья"! Только я бы написал малость по другому. Примерно так: "После вопроса "Дай закурить..." курение одинаково опасно для курящих и для некурящих". Ну вы уже поняли, что именно с этим вопросом подошли к мужику местные гопники. Правительство Пушилина осваивает империю Тимофеева



Понятно, что любой ответ для этих "человеков" был равносилен оскорблению. А мужик достал травматический пистолет. Первые пару выстрелов в молоко. Получилось вроде предупредительных. А потом по наглым мордам лица. Пару гопников свалил. А потом и самому досталось.



Пока все обычно. А вот дальше... Не поверите, но полиция успела приехать до того, как вся шпана разбежалась! Более того, полицейские ещё и задержание произвели. В Киеве. Трех уродов взяли. Хотя, куда бы они, подстреленные и побитый, делись? По моим сведениям, на троих даже дело завели. Отморозки 1973, 1984 и 1990 годов рождения. Четвертого ищут.



Я понял, что от того, пишу я о стрельбе или не пишу, стрелять все равно будут. Вон в Днепре (Днепропетровске) одному отморозку надоели пенсионеры дворовые. Замечания делают. Распивать горилку на детской площадке не разрешают. Да что вам рассказывать, есть такие правдолюбы, которые мешают жить свободным украинцам. Короче, расстрелял этот свободный европеец стариков из собственного окна. Одному попал в голову. Второму пиджак прострелил.



Ну ладно. Я тут узнал, что британские ученые доказали, что в любой, даже самой пропащей жизни всегда есть место празднику. А я вас праздником не порадовал. Это знаете, как периодические бессонницы. Лежишь. Ворочаешься с бока на бок. А сна нет и нет. Чувствуешь, что в организме чего-то не хватает. Встаешь, идешь на кухню лунатиком. И только там понимаешь, что организму не хватает еды!



Короче, я когда-то писал о строительстве пешеходного моста на Владимирской горке, между Владимирской горкой и парком Крещатый (бывший Пионерский). Так вот, так получилось, что я стал свидетелем важнейшего события. Наш мэр Виталя испытывал пешеходно-велосипедный мост! Можно сказать, жизнью ради киян рисковал. Там же пол из стекла! А он по нему ходил... И даже заявил, что пол прочный, потом.



"Друзья! Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет впечатляюще красивым".



Конечно, красивым. Проект-то мы спионерили у швейцарцев. Они за него ещё в 2013 году на конкурс нам представили. Мы им и испанцам даже по второй премии выписали. Первую себе, естественно. А дальше все просто. Проект есть. Собственные архитекторы и инженеры есть. Чуть изменили и всё! Наш проект.



Меня поражает наглость этих швейцарцев. Точнее, швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten. Им же деньги в 2017-м предлагали. Мы же бедные! У нас нету денег от слова совсем. А они... Украина экономит на всем.



"Предложение, которое мы сделали, чтобы продать права, также было отклонено как слишком дорогое. Киевские чиновники предлагали нам около 39 000 швейцарских франков или долларов за дизайн и проектно-техническую документацию нашего проекта — это включая приз, который мы выиграли в 2013 году, но до сих пор не получили".



Короче, швейцарский мост обошелся бы нам в целых 6 миллионов долларов. А наш стоит всего каких-то 10 миллионов. Тоже долларов почему-то. И не надо смотреть на цифры. Если все откаты вычесть, то получится как раз дешевле! А швейцарцы откаты не учитывают. Не понимают украинской специфики, деньги же в Украине остались! От тупые...



А у нас все-таки инаугурация. Разборки в ООН. Отставки. Заявление президента Зе о роспуске Рады. Возможная буча радикалов. Правы китайцы. Не дай вам бог жить в эпоху перемен...



Но очередной раз подчеркну – потеха у нас только начинается. Так что те, кому «надоела уже эта Украина», готовьтесь дальше ныть. Это вам не «Дом 2», это «Украина 4.0».



А вам, друзья мои и недруги, спокойной и размеренной жизни. Стойкости перед невзгодами. Веселого настроения. Смеха детей и добрых слов от друзей и близких. Не допускайте того, что происходит у нас.



До скорой встречи! Будем жить! Приветствую вас, уважаемые читатели! Понимаю, что для некоторых это достаточно неожиданно. Читал в интернете сообщения о том, что в условиях активизации работы наших силовиков меня вроде бы прихлопнули. Типа, "наконец-то нашли и арестовали того кремлевского пропагандиста, который подло врал об Украине практически все время после революции достоинства".Украду у Марка Твена фразу. Почти украду. Слухи о моей смерти преждевременны, более того, можно махнуть соточку и слегка расслабиться: главнюк уже в отставке. Я имею ввиду заместителя руководителя СБУ. Я, в числе прочих, помахал ему лапками (нижними). Остаточне прощевай, дорогой пан!А "провал во времени" и моё исчезновение из медиапространства вызвано совершенно другим. Это связано с прошедшими праздниками. Я просто решил взять отпуск (да, мы, европейские пенсионеры, любим путешествовать), и как многие, уехал!Но поехал не на Бали или в Анталью, а вот так спокойно прокатился поездом до Москвы. Опровергнув очередное прекращение сообщения по железной дороге между Россией и Украиной. А вообще, шарахнуло мне в голову принять участие пока могу в важном для меня событии — шествии "Бессмертного полка" в Москве!Да, я прошел в колонне победителей вместе со своим дедом. Я с потомками победителей. Он с победителями. Но мы шли все вместе!Я даже описал свои ощущения от Москвы, вот только публиковать их пока не буду. Есть некоторые сомнения на этот счет. По двум причинам. Первая, самая важная, заключается в том, что за время моего отсутствия на Украине произошло множество событий, требующих разъяснения и понимания. Это, по моему мнению, важнее для вас, чем мои впечатления (хотя их вагон был).И вторая. Прочитал записки, точнее, первую часть собственных впечатлений, я понял, что они могут вызвать ненависть у некоторой части россиян. Не ко мне. К москвичам. Вроде стандартного "Москва — это не Россия" или "Жируют за счет регионов". Потому что Москва ну очень уж отличается от виденных мною Белгорода и Воронежа. Действительно, другое государство в государстве.Короче так, записки написаны и, если вам будет интересно, я их передам в редакцию для публикации. Честно, не хочу быть причиной возникновения внутрироссийской распри. Не моё это дело. А вот Украина — моё дело. Тут я решаю. Я люблю и ненавижу. Я тут живу.20 мая, как я уже писал много раз, начинается последняя фаза нашей революции достоинства. Несмотря на сопротивление Рады и Порошенко, инаугурация Зеленского состоится именно 20 мая.Как только что сказала Тараканушка: "Все ломается на Украине. Система государственного управления, законодательная система, даже новая "православная" церковь... Но особенно меня огорчил утюг. Сломался, гад, пока тебя не было. Вот от кого не ожидала, так от него".Ну вот, опять выборы… Пойдем выбирать новый утюг.Начну с Гидранта. За последний месяц этот пан так активизировался, что даже у меня дух захватывало. Ни один предыдущий президент Украины так активно не раскладывал экскременты во всех сферах деятельности государства для новоизбранного преемника.Не буду рассказывать о тех, кого уволили за эти две недели. Достаточно одного дня. Последнего дня президентства Гидранта. Итак, сегодня уволен пресс-секретарь президента Светослав Цеголко, все внештатные советники президента, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, глава администрации президента Игорь Райнин, его заместитель Сергей Марченко.Но самая громкая отставка — это, конечно, кровавый пастор. Да-да, Александр Турчинов уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины! Время "кровавого" прошло? Сомнительно мне. Тот же Вышиванок теперь вдруг стал ярым врагом Турчинова. "Пусть ответит народу за сдачу Крыма! Это он его сдал!"Лично у меня другое мнение, именно по Крыму, именно относительно Турчинова. Это действительно самый опасный и коварный зверь во всей стае. Но это и самый здравомыслящий зверь. Дай он команду начать боевые действия в Крыму, тогда и сколько крови бы пролилось. При том же результате.Наверное, будут лепить из Турчинова козла. В смысле, козла отпущения. Судя по Вышиванку, это вполне получится. Один кровавый пастор и все остальные в белых одеждах...Можно, конечно, рассказать и о другой стороне агонии Гидранта. О раздаче слонов. Сколько орденов, медалей и званий он в последние дни раздал. Но я решил попрощаться с Гидрантом цитатами именно из его прощальной речи. Той самой, с которой он обратился к нам:М-да, когда-то мой малолетний сын, наслушавшись учителей в школе, высказал идею о том, что ничего невозможного для человека нет. Он царь природы! Пришлось остудить юношеский пыл предложением укусить себя за локоть. Вроде задумался. Тогда. Сейчас таких глупостей уже не говорит.Он сейчас в другую глупость лезет. Именно лезет. Упорно и с верой в будущую справедливость. Он сегодня ярый сторонник Вакарчука. Но, наверное, надо по порядку.После победы на выборах партии сериала "Слуга народа" мы решили создавать партии именно по этому принципу. К мокрице всех этих коммунистов, демократов, либералов, радикалов, серобуромалиновых и прочих. Это прошлый век. Прошлое человечества!В век замены мозга человека телевизором необходимо использовать именно телевизор. Что и доказал Зе. Даже ничего говорить не надо. Пусть смотрят сериал и выбирают. Но есть в этом другая опасность. Молодежь-то телевизор не смотрит. Но, если вы обратите внимание на окружающих молодых людей, постоянно слушает музыку на своих смартфонах.Короче, у нас появилась партия музыки из наушников. Называется соответственно — "Голос".Руководит новой партией кумир украинской молодежи Святослав Вакарчук. По совместительству, новый политик является ещё и лидером группы «Океан Эльзы».Я внимательно присмотрелся к его выступлению на митинге, где были представлены "новые" будущие депутаты Рады. И, соответственно, послушал самого Вакарчука. Мокрица наша мама, когда же народ моей страны начнет хоть что-то понимать? Когда думать начнет?Опять "кухарка может управлять государством"? Сколько можно? Святослав просто копирует то, что нам говорили в 2013-2014-м. "Весь мир насилья мы разрушим! До основанья, а затем…" Про команду этого "политика" и говорить стыдно.В команду «Голоса» вошли бывшая замминистра экономики Юлия Клименко и экс-глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. Также в партии оказались доктор медицинских наук Юрий Соколов, "киборг" Андрей Шараскин с позывным "Богема" и активистка Соломия Бобровская. Я не буду их даже разбирать. Да здравствует Гидрант!Такое ощущение, что Вакарчук — клон Гидранта. И опять весь расчет на сопливых "политиков", только что закончивших начальную школу. Даже не могу найти достойного сравнения в природе для этой партии. Да и для тех, кто её поддерживает. Хотя...Мне думается, что «Голос» станет той партией, которая претендует на лидерство радикалов. Всеми этими С14 и прочими. Они, кстати, пробуют уже Зе "на зубок". Ещё до того, как он стал полноправным президентом. Карась, не тот, который рыба, а тот, который мельтешил за спиной Гидранта и параллельно руководит этой самой шпаной из С14, уже пару раз бросал мальчишек против полиции.Один раз, когда попытались захватить предприятие, полиция достаточно жестко заломала радикалов. "Онижедети" не ожидали такого. Сопли размазывали по щекам: "За что ребенышей мордой в асфальт?" Зато вчера, когда ломали забор, "который мешает проведению расследования гибели небесной сотни", полицаи стояли спокойно. Они же дети.Не менее интересные события у нас происходят и в духовном плане. В смысле, в нашей новоиспеченной "церкви". Помните тур Гидранта с томосом? Всё. Игра закончилась. СЦУ теперь уже не "властитель душ истинных украинцев". Это наш "патриарх Филарет", а точнее раскольник Денисенко, заявил открыто.Оказывается, "митрополит Епифаний", а в реале раскольник Думенко, неправильный. И вся СЦУ неправильная. Короче, те, кто не сходил за попкорном, явно в проигрыше. Денисенко на своей "патриаршей службе" заявил, что "остается патриархом пожизненно и совместно с митрополитом Епифанием руководит церковью". Причем этот самый Епифаний "будет представлять церковь лишь внешне".Ой, вспомнился мне дед. Он когда-то купил себе на рынке красивую и дешевую китайскую стремянку. Не поверите, но через месяц использования эта стремянка научила деда почти садиться на шпагат. Томос этот теперь учит нас, украинцев, не предавать веру предков. Больно учит.Ну и последнее на сегодня. Мне тараканы из нашего МИДа донесли о том, что 20 мая будет интересно не только в Киеве, интересно будет в ООН. Вы, Россия, все-таки настояли на рассмотрении нашего закона о языке. Вот где будет весело. Прямо лапки чешутся от удовольствия. Как наши будут выкручиваться... Думаю, завтра об этом объявят в прессе.Вот все было бы хорошо, если бы не Тараканушка. Угрожает мне от вашего имени. Типа, достал уже своими умничаниями о судьбах Родины. Лучше о жизни расскажи. О Киеве. О людях. Зануда, короче. Это как в спортзале вес сгонять. Тягаешь железяки, потеешь чтобы сбросить лишние килограммы. А они, гады, лежат себе с комфортом в твоем же холодильнике. В общем, рассказываю в целях собственной безопасности и хорошего обеда.Помните, как еще совсем недавно я постоянно рассказывал о еженедельных гранатах? А потом мне это надоело. Так вот, сегодня расскажу совершенно невероятную криминальную историю. Невероятную ещё недавно, но тем не менее, произошедшую.Дело было в Подольском районе. На детской площадке сидел папаша. Выгуливал собственного ребенка, смотрел на голубое небо, мечтал о чем-то. Короче, выгнала его из дома собственная Тараканушка погулять с детенышем. Дело житейское. Можно сказать, привычное для большинства мужчин.Дальше, как написано на пачке сигарет. Помните? "Курение опасно для вашего здоровья"! Только я бы написал малость по другому. Примерно так: "После вопроса "Дай закурить..." курение одинаково опасно для курящих и для некурящих". Ну вы уже поняли, что именно с этим вопросом подошли к мужику местные гопники.Понятно, что любой ответ для этих "человеков" был равносилен оскорблению. А мужик достал травматический пистолет. Первые пару выстрелов в молоко. Получилось вроде предупредительных. А потом по наглым мордам лица. Пару гопников свалил. А потом и самому досталось.Пока все обычно. А вот дальше... Не поверите, но полиция успела приехать до того, как вся шпана разбежалась! Более того, полицейские ещё и задержание произвели. В Киеве. Трех уродов взяли. Хотя, куда бы они, подстреленные и побитый, делись? По моим сведениям, на троих даже дело завели. Отморозки 1973, 1984 и 1990 годов рождения. Четвертого ищут.Я понял, что от того, пишу я о стрельбе или не пишу, стрелять все равно будут. Вон в Днепре (Днепропетровске) одному отморозку надоели пенсионеры дворовые. Замечания делают. Распивать горилку на детской площадке не разрешают. Да что вам рассказывать, есть такие правдолюбы, которые мешают жить свободным украинцам. Короче, расстрелял этот свободный европеец стариков из собственного окна. Одному попал в голову. Второму пиджак прострелил.Ну ладно. Я тут узнал, что британские ученые доказали, что в любой, даже самой пропащей жизни всегда есть место празднику. А я вас праздником не порадовал. Это знаете, как периодические бессонницы. Лежишь. Ворочаешься с бока на бок. А сна нет и нет. Чувствуешь, что в организме чего-то не хватает. Встаешь, идешь на кухню лунатиком. И только там понимаешь, что организму не хватает еды!Короче, я когда-то писал о строительстве пешеходного моста на Владимирской горке, между Владимирской горкой и парком Крещатый (бывший Пионерский). Так вот, так получилось, что я стал свидетелем важнейшего события. Наш мэр Виталя испытывал пешеходно-велосипедный мост! Можно сказать, жизнью ради киян рисковал. Там же пол из стекла! А он по нему ходил... И даже заявил, что пол прочный, потом.Конечно, красивым. Проект-то мы спионерили у швейцарцев. Они за него ещё в 2013 году на конкурс нам представили. Мы им и испанцам даже по второй премии выписали. Первую себе, естественно. А дальше все просто. Проект есть. Собственные архитекторы и инженеры есть. Чуть изменили и всё! Наш проект.Меня поражает наглость этих швейцарцев. Точнее, швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten. Им же деньги в 2017-м предлагали. Мы же бедные! У нас нету денег от слова совсем. А они... Украина экономит на всем.Короче, швейцарский мост обошелся бы нам в целых 6 миллионов долларов. А наш стоит всего каких-то 10 миллионов. Тоже долларов почему-то. И не надо смотреть на цифры. Если все откаты вычесть, то получится как раз дешевле! А швейцарцы откаты не учитывают. Не понимают украинской специфики, деньги же в Украине остались! От тупые...А у нас все-таки инаугурация. Разборки в ООН. Отставки. Заявление президента Зе о роспуске Рады. Возможная буча радикалов. Правы китайцы. Не дай вам бог жить в эпоху перемен...Но очередной раз подчеркну – потеха у нас только начинается. Так что те, кому «надоела уже эта Украина», готовьтесь дальше ныть. Это вам не «Дом 2», это «Украина 4.0».А вам, друзья мои и недруги, спокойной и размеренной жизни. Стойкости перед невзгодами. Веселого настроения. Смеха детей и добрых слов от друзей и близких. Не допускайте того, что происходит у нас.До скорой встречи! Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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