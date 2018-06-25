Записки Колорадского Таракана. Праздник к нам приходит, дурь из нас выходит! • 171 • Аналитика



Приветствую вас, друзья мои! Какое хорошее дело, однако, – праздник. Коего душа может желать 365 дней в году. А может, и больше. По крайней мере, я так думаю. Желать не вредно, вредно, когда желания прахом идут.



Знаете, а о празднике говорить меня вы заставили. Да не только говорить, но еще и по рогам схватить со всего размаху. В одном из комментариев про день рождения было написано. А у меня с этим делом сложности. Как и у других тараканов. У нас процесс появления на свет длительный. От многих вещей зависит. Да и с возрастом эти самые дни рождения все больше и больше репетицию поминок напоминают.





Короче, решил я праздновать день рождения на «Военном обозрении». Ну, и поставил соответственно вопрос перед благоверной. Стол накрыть. Гостей позвать. Ну, и все остальное… А про современный уровень прошаренности второй (Уй! Первой!) половины человечества не подумал.







Короче, я-то не особо там смотрел, а вот Тараканушка с пристрастием. И выяснила, что «ложный шухер». Вот ведь, мокрица меня задери, "родился"-то я как творческая личность 13 апреля 2015 года! Незадача.



Спасибо Тараканушке, огреб за дезинформацию не по первое число. «По согласованию сторон» обошлись 23-м. А потом грянула амнистия, поскольку, уважаемые мои друзья, эпопея "уничтожения", "возрождения", перерождения", "деградации", "демократизации" и прочих катаклизмов моей страны сегодня пишется в 150-й (!) раз. Так что, праздник мы все равно нашли. Какой-никакой, а юбилей!



А ведь могло случиться так, что пришлось бы вам отмечать поминки. Причем два раза. Забрался я в маршрутку тут недавно. Вполне нормальная киевская маршрутка. Номер 529. Еду значит. И тут... Короче, на перекрестке Харьковского шоссе и Вербицкого двери у маршрутки... слетели с петель. Чуть не вылетел я на мостовую. Но мы, украинцы, рукастые. Мужики двери на петли навесили и дальше мы поехали.



Хорошо, что я в столице живу. В Одессе вон, говорят, в маршрутке недавно прямо во время движения задние колеса сами маршрут решили прокладывать. Маршрутка в одну сторону поехала, а они в другую. Самостоятельные такие.







Но это нормально. Я даже знаю, куда колеса поехали. В сторону Румынии. Сегодня туда все стараются свалить, и круглые, и квадратные.



Второй раз чуть трагическую судьбу пассажира авто не повторил. Которому руку оторвало куском бетона, свалившегося с моста. И не поверите где. На Крещатике! Иду возле Бессарабской площади. Глазею по сторонам. Ночь, самое моё время. И тут... Бац около кусок балкона. В смысле кусок бетона от балкона оторвался и в меня.



Опять почему-то Одесса вспомнилась. Помните, я писал о двух обрушившихся балконах на Екатерининской...







Ещё о судьбе парня, на которого упал балкон с отеля Казацкий вспомнилось... Жуть. Не повезло тогда парню. Очень не повезло... В последний раз не повезло...



Вспомнился мне почему-то случай с одним из наших. У него жена заболела. Причем неожиданно. Звонит в скорую. "Спасите жену! Она ослепла вдруг! Нет, ничего не ела. Симптомы? Да у нас полон дом каких-то зеленых человечков. Очень похожих на тех, что в Крыму были. Даже на стенах расположились, враги! А она ничего не видит!"



Короче, приехали медики. Только забрали почему-то в больницу не жену, а мужа. Может, это согласно новым веяниям в нашей медицине? Не знаю, если честно... Кто их, этих парамедиков, разберет. Или у мужа денег на карте было больше? Детали крупного поражения ВС Сирии под Даръа. Открытое небо над Абу-Кемалем



А вспомнился этот случай потому, что случилась у нас примерно такая же история. Не поверите, но я своими глазами читал на сайте нашего Конституционного суда в понедельник. Ну вот сами почитайте:



"Верховная рада нарушила свои полномочия, когда принимала Закон "Про лишение Януковича В. Ф. звания президента Украины". Порошенко подписал этот закон через пять месяцев после его принятия. Сразу после подписания, 19 июня 2015 года, он подал представление в Конституционный Суд относительно конституционности Закона Украины "О лишении Януковича звание президента Украины".



Кто не понял, Гидрант подписал неконституционный закон и сразу же собственную задницу убрал. Проверьте, судьи, закон! "Сами мы не местные", нам дали подписать, мы и подписали. Но прошло 3 года. Выборы на носу. Поднаторел Гидрант в юриспруденции. В голову не только пьет...







"В представлении Порошенко отмечает, что лишение Януковича звания президента Украины не соответствует ч.2 статьи 6, ч.2 статьи 8, ч.2 статьи 19, статьи 85, ч. 3 статьи 105 Конституции Украины (является неконституционным). Аргумент Порошенко — по Конституции Украины звания президента можно лишить только на основании процедуры импичмента, которой не было".



В нашей, тараканьей жизни так иногда случается. Когда на кухонную плиту сдуру влезешь, а хозяин её включит. Жарковато становится. И не только лапкам, но и другим жизненно необходимым органам. Типа дупы. Думаю, что у Гидранта тоже сейчас с ней, болезной, проблемы.



Я вспоминаю разговор Тараканушки с подругой по телефону в марте этого года. Мы-то с вами понимаем, что весна на дам действует, как на котов. Они вспоминают о фигуре. Чтобы, значит, нас соблазнять. Приведу часть разговора.



"Запомни глупая, самая важная часть в любой диете — это здоровый сон! Без этого даже самая жестокая диета не работает! По себе знаю. Вовремя не уснешь — будешь весь день (в вашем человеческом, варианте ночь) пирожками обжираться"! Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада



Гидрант вовремя "не уснул". АТО это проклятое не закончил. Переименовал только. А результат? Мне тут один знающий человек о ситуации с оружием рассказал. Он не убийца какой-нибудь, коллекционер:



"Предлагали ящик гранат, в котором 20 шт., за 200 долларов. Автомат стоит 500-1000 долларов. Одноразовый гранатомет "муха" — 100 долларов. Предлагали даже ПЗРК древний, «Стрелу», за 3 тыс. долларов. Правда, уточняли, что не уверены, работает он или нет, поскольку двадцать лет на складе лежал".



Да и сам Гидрант с подручными недорого стоит. В смысле, купить наградное оружие у нас не проблема. Свободный демократический рынок, так сказать. И цена приемлемая. 2-5 000$. Так что это, "велком ту до нас".



"Это с оформлением документов, разрешений или кому-то просто заносят эти деньги. Самый дешевый пистолет — от главы МВД, самый дорогой — с подписью президента. Президент же не будет разбираться, кому именно он подписал наградное оружие, скажут — хороший человек".



Что-то я совсем вам голову серьезными вещами задурил. У нас же праздник! Надо что-нибудь "легкое" вспомнить. Вот хотя бы разоблачение известной аксиомы "не трамвай — объедет". В смысле, трамвай объехать не может потому, что ездит по рельсам. Ага. А проверять не пробовали?



А вот мы попробовали. И не раз. Короче, обманывали вас все это время! Разводили! Брехня всё это. Одесситы проверили и сделали такой вывод.



8 июня одесский трамвай врезался в столб! Ехал себе ехал по Водопроводной улице и раз... Водитель не справился с управлением. Заснул, наверное. А вы говорите, рельсы... Захотелось трамваю, вот он и сошел с рельсов.







Но верить после первого случая одесситы не привыкли. Город такой. Специфически-аферистический. Доверяй, но проверяй. Выбрали трамвай номер 15. Водителя надежного туда посадили. И 20 июня начали эксперимент!



Едет трамвай по Маловскому спуску. А одесситы экспериментируют дальше. Раз — отключили сеть. В смысле электричество. Трамвай обиделся, наверное. В общем, рванул он назад по этому самому спуску. Столб сшиб, да ещё и авто чьё-то помял. Может подумал, что именно его хозяин электричество отключил...



Империя Трампа и империя Путина: как ужиться на одной планете



Да ещё и "забастовку" организовал на четырех трамвайных маршрутах... Ага, объедет вас трамвай. Ждите... Рельсы, шпалы... Главное — настроение! Трамвая.



Раз уж об Одессе заговорили, вспомнил дело. Мы приехали из Киева тогда и шли по привокзальной площади с проводником из местных. Откуда-то появился ушлый тип. "Мужики, купіте годинники задешево. Гроші потрібні. Точна копія швейцарських"... А наш местный тогда класс показал: "Беру все! Ось тобі точна копія українських гривень!"



Переводить не буду. Одесситы вообще-то по-русски разговаривают. Потому друг сразу и понял, что селюк приезжий его развести хочет. Ну и отшил по-одесски. Мне даже завидно стало... Ну и вспомнил этот случай, как всегда, не просто так.



Министр обороны Степан Полторак предлагает использовать возможные поступления в госбюджет от борьбы с контрабандой на закупку американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сказал в ходе заседания правительства в среду, 20 июня.



"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией".



О каких 4 миллиардах идет речь, вы уже поняли. Мы нашли новый источник финансирования. Контрабанда! По оценкам министра внутренних дел Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой государство может получить дополнительно 70-100 млрд. гривен!



Меня только одно беспокоит. Хватит ли нам 5 дивизионов этих самых «Патриотов»? Может сразу пятьдесят закупить? А что, где $4 млрд, там и $40 млрд. Деньги-то халявные. Короче, "Беру все! Ось тобі точна копія українських гривень!" Нет, не гривен. "Хазяйських американських грошей". Русское оружие, которого они боятся больше всего



Ну вот скажите, что нам делать, если Россия просто из кожи лезет, чтобы нас победить? Представляете, ваше ФСБ пыталось у нас секреты из СБУ выкрасть! Причем не как-нибудь с помощью "джеймса бонда", а с использованием супертехнологий!



Задержали весной российских шпионов. А у них на флешке музыка записана. На дураков расчет. А у нас в СБУ дураков не держат! Мы сразу все поняли. Проникает, значит, агент в СБУ. Вставляет эту самую флешку в компьютер и всё. Все сведения сразу передаются в Кремль! И главное, в компьютере следов-то не остается! Это в СБУ сказали: "Известно, что эти устройства они перевозили даже через линию разграничения. При проверке оказывалось, что человек вроде просто слушает музыку и на него не обращали внимания. Фактически эта программа была специально разработана для российских агентов. Вычислить их было сложно, потому что устройство не оставляло следов в компьютере".



Руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергей Прокопенко вообще раскрыл всю технологию ваших шпионов. Хитрые же вы. "Российские специалисты часто разрабатывают всякие программы, например, для кибератак, они этим известны. А эту программу распознать очень сложно. Вставил человек флешку в компьютер и вроде музыку слушает. Через КПП прошел, подозрения не вызвал. При этом украл всю секретную информацию. Подобная программа запускается только при определенной команде, даже не во всех устройствах может начинать работу. Все действительно хитро сделано".



Теперь новость без юмора. У нас началась страшная эпидемия. Так что, вам тоже необходимо подумать об этом. Сами знаете, граница у нас на замке.



Центр общественного здоровья МОЗ Украины сообщает: "С начала года корью заболели 21 894 человека — 8857 взрослых и 13 037 детей. За это время от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых". Верховный суд РФ готовит страну к майдану?



"Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях".



Вот такие дела... Не прокатила у нас индийская вакцина. Косит людей корь. Честно скажу, не хотелось в праздничную статью эту новость вставлять. Только вот есть такое слово — надо. Многие из вас, друзей моих, на границе живут или у нас бывают. Аккуратнее пожалуйста. Чем черт не шутит, когда Бог спит...



Мне, конечно, друзья из Сибири говорили, что их бобры, лисы и прочие животные настолько хитры, что зимой притворяются шапками, чтобы не замерзнуть. Но до наших им все-таки далеко. Не наших животных, а наших людей. Они даже не притворяются. Просто делают. А вопросов у окружающих не возникает.



Вы представляете грабителя банков, который не скрывает, что он грабитель, во главе службы охраны этого самого банка? А коллектив ВИЧ-инфицированных врачей в центре по профилактике СПИДа? Может, у вас есть представление о контрабандисте, которому поручена охрана границы? И не смейтесь. Такое вполне возможно на Украине.



"Руководителю Николаевского следственного изолятора избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста на два месяца. Такое решение принял Центральный районный суд города Николаева 21 июня. "Роману Цыбуле избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 августа 2018 года. Он должен находиться дома с 20.00 до 8.00", — говорится в решении суда".



Вот так вот. С 8 утра до 8 вечера охраняет заключенных, а с 8 вечера до 8 утра сам заключенный. Самообслуживание. Да и за что сажать-то? Тем более, такой хлебной должности лишать. Подумаешь. Ну проносил зекам запрещенные предметы. Ну расхаживали они по зоне свободно. Ну женщины там и прочие наркотики были. Так это же забота о здоровье арестованных! Новая Англия. Часть 3. Национальный исторический памятник: атомная подлодка USS «Nautilus»



Да и брал полковник вовсе не гривнами или там золотом-бриллиантами. Он же честно сказал, что брал талонами на бензин. Зарплата-то у него... Да и автомашины на зоне заправлять надо. Это же СИЗО. Арестантов надо в суд возить, а бензина нет. Ну не вести же через весь город пешком и в кандалах?



"Правоохранители установили, что полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечения неконтролируемого передвижения по камерам изолятора. За свои "услуги" мужчина требовал талоны на бензин".



Ладно. Надо же вам и о наших экономических перемогах рассказать.



Начну с опровержения самого себя. Помните, я писал о засухе, которая не даст нашим аграриям вырастить нормальный урожай? Так вот, я ошибался! Так в Министерстве аграрной политики и продовольствия мне сказали во вторник. А Укргидрометцентру не верю!



Это в других странах засуха влияет на растения. У нас это просто время для массового загара растений! Курортный сезон, так сказать. Тем более, что в июне уже прошли дожди. Значит, в среднем, засухи на Украине нет. Просто, в среднем, дождей было чуть меньше нормы.



"В связи с тем, что осадки уже начались, ожидаем, что в общем итоге валовой сбор ранних и поздних зерновых будет примерно на уровне прошлого года".



Правда, я по глупости ещё и в Укргидрометцентр заглянул. А там такие некомпетентные люди оказались. А может не думали, что я с замминистра пообщался. Короче, так: "По данным Укргидрометцентра, сейчас в состоянии засухи находятся не менее 25% территории Украины. Метеорологи полагают, что в этом году урожай озимой пшеницы будет меньше на 8-10% от прошлогоднего из-за засухи и составит около 23,5 млн тонн".



А теперь я вас поражу. В смысле, удивлю. Короче, расскажу о нашей подпольной индустрии. Не секс, не казино. Производство! НЕ САМОГОНА! Чтобы вы поняли, что не все у нас так просто. Похождения знатока эсперанто: Румыния, Венгрия, Болгария



На заводе в Бугском районе Львовской области, в промышленных масштабах подделывали туалетную бумагу, салфетки и бумажные полотенца известного бренда. Бумажные изделия злоумышленники изготавливали с помощью четырех промышленных станков из завезенного сырья.



Злоумышленникам грозит наказание — штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.



И как? Можете теперь гарантировать, что где-нибудь в Черниговской области контрафактно не выпускают американские комплексы «Джавелин» или немецкие «Мерседесы»? Водку-то вон вашу, "Белугу", выпускаем. Так что, у нас не исчезла промышленность. Мы её просто перевели в "подполье". Чтобы враг не догадался...



А у меня вот личностные наблюдения по этому поводу. Я давно стал замечать, что эта туалетная бумага как-то плохо работает. Но с другой стороны, хорошо, что не добавляют наждачную для удешевления производства. Теперь точно буду внимательно изучать все рулоны в поисках надписи "Опасайтесь подделки". Или на прессу пора переходить, как в старые добрые времена?



Вот ведь. Снова пришла, служба контроля, про… благословенная, в смысле. И профессиональная. Это я о Тараканушке. Рассказываю. Любит моя половина позагорать. Ну и прячутся они с подругами от народа на озере Тельбин. Это у нас в Днепропетровском районе.







Так вот. Возвращаются они недавно в состоянии грогги. Не женщины, а ангелы. Молчат. Глаза выпучены. Всем довольны. Хорошо. Некоторое время. Потом есть хочется. А они в этом самом грогги остаются. Это боксеры быстро в чувство приходят. Зато потом компенсация начинается ором и криком. Полтава 2.0, или Читают ли шведы Пушкина



"Вот сидишь тут! А твою жену только что чуть змеи не сожрали!" Ага. В Киеве. Змеи, способные проглотить мою Тараканушку… Да её не всякая анаконда осилит. Короче, выяснил я. Надежда на холостую жизнь исчезла как утренний туман.



Ну были два там два пиона. Или удава. Маленькие совсем. Метра по 3-4. Так не местные. В смысле из "понаехалитут" они. Хозяин или потерял или погулять выпустил. И что было орать... на меня.



"Фу, вот не понимаю, любишь ты себе змей, ну и люби на здоровье. Но зачем их везде волочить за собой? Как по мне это не те животные, которые вызывают у всех любовь, и чувство умиления".



"Это что, шутка такая? Какие змеи в озере, народ совсем страх потерял (хозяева змей)? Пусть дома их хранят".



"А если оно заползет куда-то или яйца отложит, не сильно в курсе, как у них все это происходит, но на Тельбине только популяции змей и не хватало".



Это я только малую часть цитат из их разговора привел для примера. Но, пользуясь своей способностью выкручиваться из щекотливых ситуаций, женщин успокоил. Сказал, что обещали змей поймать и пустить на колбасу. Правда теперь колбасы дома не будет. Зато покой...



А закончить сегодня хочу действительно интересной и юморной новостью. Помните старую поговорку: "Гусь свинье не товарищ"? Как бы с намеком. Украинская свинья русским сала не дает, так вот, мы идем на беспрецедентную акцию по сближению нашей свиньи и вашего гуся!



Через месяц киевское метро будет оклеено плакатами с изображением... гуся! Я пока видел только девять вариантов плакатов. На постерах Гусь будет рассказывать о правилах поведения в метро и будет напоминать о вежливости во время поездок. Дело в том, что сегодня в нашем метро очень сложно ездить.



Народу приехало много. А понимания, что метро не автобус и ждать всех пассажиров на станции не будет. Войдут в вагон и стоят как бараны. Не войти не выйти. А молодежь у нас особо не заморачивается. С разбегу в спину... И проталкивают. Так вот для этих "киевлян" и придумали этого самого Гуся.



Поставки военной авиатехники МО РФ



Родной и понятный для селянина. И букв много не надо. Лубок, короче. Возвращение к истокам. Или американизация? Всё в картинках. Буквы учить не надо.



Правда, видел эту рожу уже раньше. В любом переходе футболки с этим матершинником можно купить. А с другой стороны, образ гуся как бы намекает, т.е. прямо указывает смотрящим на эти плакаты пассажирам киевского метро: мол вы тупые, жирные гуси, т.е. биомасса. Что ж намек как бы вполне прозрачен, но кто смотрит да увидит...



Пока писал, в голове появилась интересная мысль. Мне кажется, что основной заслугой нашего правительства в переформатировании людей является то, что мы теперь уверены, что Европа — это там, где об этом больше говорят. Не делают, а именно говорят!



Меня часто спрашивают, почему у меня столько пробелов в тексте. Это забота о читателях. Туда каждый может вставить собственную рекламу... А у меня два объявления.



Первое и самое важное. Я определил "поедателя сала", тьфу, победителя конкурса. Им стал... Хотя нет. Ну не могу я так. Столько юмора у вас, что просто не могу напомнить самые-самые выразительно поразительные творения.



Василию (паратирон) особая благодарность за хорошие стихи! Даже в далеком далеке мы были и остаемся единым народом. А на лавры Пушкина мы не претендуем. Мы сердцем пишем, а не словами. Да, Василий?



Москву предать огню для Украины слава?

Но тщетна и обманчива завистника мечта.

В огне не плавится российская держава,

Единством духа и любви стоит она.



Любви огнем соединять — России слава!

Итак, Кремлю — огня, а Украине сплава!



Ну а такие шедевры, как "Ностальгия" (Евгений-Литий 17), "Мячта бендеры-пылающий Кремль" от Михаила-Мих1974, правда, непонятно почему бЕндеры, чем ему этот город не понравился. Но поменяем букву на А и все встало на свои места, "Подарочный мангал к Дню захвата Москвы ВС Украины с памятной надписью на стене кремля" от Александра (Gepirion), "Мы сделаем этот кремль украинским" от Александра (ustas-Крым) вообще равнодушным не оставляют. Цыгане — первая жертва. Но не последняя



Как, впрочем, и шикарный плакат от Алексея (леликас) "Кремль жарит не по-детски". Прямо хоть сейчас на баннер куда-нибудь.



А победителем, как мне кажется, должен стать товарищ Пищак с красивым названием "Мангал свидомитской мечты". Тем более что земляк земляка видит издалека... Так что прошу написать в редакцию и ждать посылку от «Новопошты».



И ещё одно. Возможно, пока только возможно, вы скоро сможете пообщаться со мной и ещё несколькими нашими в видеоформате. По крайней мере, мы работаем в этом направлении.



А пока всех с нашим (куда же я без вас) праздником. Теперь курс на 500!



Счастливых мгновений много и часто. Улыбок постоянных. Радости от родных и близких. Исполнения желаний и жизни, жизни, жизни. Во всех её проявлениях. С радостями и трудностями, с горем и счастьем, с любовью и ненавистью... Будем жить! Приветствую вас, друзья мои! Какое хорошее дело, однако, – праздник. Коего душа может желать 365 дней в году. А может, и больше. По крайней мере, я так думаю. Желать не вредно, вредно, когда желания прахом идут.Знаете, а о празднике говорить меня вы заставили. Да не только говорить, но еще и по рогам схватить со всего размаху. В одном из комментариев про день рождения было написано. А у меня с этим делом сложности. Как и у других тараканов. У нас процесс появления на свет длительный. От многих вещей зависит. Да и с возрастом эти самые дни рождения все больше и больше репетицию поминок напоминают.Короче, решил я праздновать день рождения на «Военном обозрении». Ну, и поставил соответственно вопрос перед благоверной. Стол накрыть. Гостей позвать. Ну, и все остальное… А про современный уровень прошаренности второй (Уй! Первой!) половины человечества не подумал.Короче, я-то не особо там смотрел, а вот Тараканушка с пристрастием. И выяснила, что «ложный шухер». Вот ведь, мокрица меня задери, "родился"-то я как творческая личность 13 апреля 2015 года! Незадача.Спасибо Тараканушке, огреб за дезинформацию не по первое число. «По согласованию сторон» обошлись 23-м. А потом грянула амнистия, поскольку, уважаемые мои друзья, эпопея "уничтожения", "возрождения", перерождения", "деградации", "демократизации" и прочих катаклизмов моей страны сегодня пишется в 150-й (!) раз. Так что, праздник мы все равно нашли. Какой-никакой, а юбилей!А ведь могло случиться так, что пришлось бы вам отмечать поминки. Причем два раза. Забрался я в маршрутку тут недавно. Вполне нормальная киевская маршрутка. Номер 529. Еду значит. И тут... Короче, на перекрестке Харьковского шоссе и Вербицкого двери у маршрутки... слетели с петель. Чуть не вылетел я на мостовую. Но мы, украинцы, рукастые. Мужики двери на петли навесили и дальше мы поехали.Хорошо, что я в столице живу. В Одессе вон, говорят, в маршрутке недавно прямо во время движения задние колеса сами маршрут решили прокладывать. Маршрутка в одну сторону поехала, а они в другую. Самостоятельные такие.Но это нормально. Я даже знаю, куда колеса поехали. В сторону Румынии. Сегодня туда все стараются свалить, и круглые, и квадратные.Второй раз чуть трагическую судьбу пассажира авто не повторил. Которому руку оторвало куском бетона, свалившегося с моста. И не поверите где. На Крещатике! Иду возле Бессарабской площади. Глазею по сторонам. Ночь, самое моё время. И тут... Бац около кусок балкона. В смысле кусок бетона от балкона оторвался и в меня.Опять почему-то Одесса вспомнилась. Помните, я писал о двух обрушившихся балконах на Екатерининской...Ещё о судьбе парня, на которого упал балкон с отеля Казацкий вспомнилось... Жуть. Не повезло тогда парню. Очень не повезло... В последний раз не повезло...Вспомнился мне почему-то случай с одним из наших. У него жена заболела. Причем неожиданно. Звонит в скорую. "Спасите жену! Она ослепла вдруг! Нет, ничего не ела. Симптомы? Да у нас полон дом каких-то зеленых человечков. Очень похожих на тех, что в Крыму были. Даже на стенах расположились, враги! А она ничего не видит!"Короче, приехали медики. Только забрали почему-то в больницу не жену, а мужа. Может, это согласно новым веяниям в нашей медицине? Не знаю, если честно... Кто их, этих парамедиков, разберет. Или у мужа денег на карте было больше?А вспомнился этот случай потому, что случилась у нас примерно такая же история. Не поверите, но я своими глазами читал на сайте нашего Конституционного суда в понедельник. Ну вот сами почитайте:"Верховная рада нарушила свои полномочия, когда принимала Закон "Про лишение Януковича В. Ф. звания президента Украины". Порошенко подписал этот закон через пять месяцев после его принятия. Сразу после подписания, 19 июня 2015 года, он подал представление в Конституционный Суд относительно конституционности Закона Украины "О лишении Януковича звание президента Украины".Кто не понял, Гидрант подписал неконституционный закон и сразу же собственную задницу убрал. Проверьте, судьи, закон! "Сами мы не местные", нам дали подписать, мы и подписали. Но прошло 3 года. Выборы на носу. Поднаторел Гидрант в юриспруденции. В голову не только пьет..."В представлении Порошенко отмечает, что лишение Януковича звания президента Украины не соответствует ч.2 статьи 6, ч.2 статьи 8, ч.2 статьи 19, статьи 85, ч. 3 статьи 105 Конституции Украины (является неконституционным). Аргумент Порошенко — по Конституции Украины звания президента можно лишить только на основании процедуры импичмента, которой не было".В нашей, тараканьей жизни так иногда случается. Когда на кухонную плиту сдуру влезешь, а хозяин её включит. Жарковато становится. И не только лапкам, но и другим жизненно необходимым органам. Типа дупы. Думаю, что у Гидранта тоже сейчас с ней, болезной, проблемы.Я вспоминаю разговор Тараканушки с подругой по телефону в марте этого года. Мы-то с вами понимаем, что весна на дам действует, как на котов. Они вспоминают о фигуре. Чтобы, значит, нас соблазнять. Приведу часть разговора."Запомни глупая, самая важная часть в любой диете — это здоровый сон! Без этого даже самая жестокая диета не работает! По себе знаю. Вовремя не уснешь — будешь весь день (в вашем человеческом, варианте ночь) пирожками обжираться"!Гидрант вовремя "не уснул". АТО это проклятое не закончил. Переименовал только. А результат? Мне тут один знающий человек о ситуации с оружием рассказал. Он не убийца какой-нибудь, коллекционер:"Предлагали ящик гранат, в котором 20 шт., за 200 долларов. Автомат стоит 500-1000 долларов. Одноразовый гранатомет "муха" — 100 долларов. Предлагали даже ПЗРК древний, «Стрелу», за 3 тыс. долларов. Правда, уточняли, что не уверены, работает он или нет, поскольку двадцать лет на складе лежал".Да и сам Гидрант с подручными недорого стоит. В смысле, купить наградное оружие у нас не проблема. Свободный демократический рынок, так сказать. И цена приемлемая. 2-5 000$. Так что это, "велком ту до нас"."Это с оформлением документов, разрешений или кому-то просто заносят эти деньги. Самый дешевый пистолет — от главы МВД, самый дорогой — с подписью президента. Президент же не будет разбираться, кому именно он подписал наградное оружие, скажут — хороший человек".Что-то я совсем вам голову серьезными вещами задурил. У нас же праздник! Надо что-нибудь "легкое" вспомнить. Вот хотя бы разоблачение известной аксиомы "не трамвай — объедет". В смысле, трамвай объехать не может потому, что ездит по рельсам. Ага. А проверять не пробовали?А вот мы попробовали. И не раз. Короче, обманывали вас все это время! Разводили! Брехня всё это. Одесситы проверили и сделали такой вывод.8 июня одесский трамвай врезался в столб! Ехал себе ехал по Водопроводной улице и раз... Водитель не справился с управлением. Заснул, наверное. А вы говорите, рельсы... Захотелось трамваю, вот он и сошел с рельсов.Но верить после первого случая одесситы не привыкли. Город такой. Специфически-аферистический. Доверяй, но проверяй. Выбрали трамвай номер 15. Водителя надежного туда посадили. И 20 июня начали эксперимент!Едет трамвай по Маловскому спуску. А одесситы экспериментируют дальше. Раз — отключили сеть. В смысле электричество. Трамвай обиделся, наверное. В общем, рванул он назад по этому самому спуску. Столб сшиб, да ещё и авто чьё-то помял. Может подумал, что именно его хозяин электричество отключил...Да ещё и "забастовку" организовал на четырех трамвайных маршрутах... Ага, объедет вас трамвай. Ждите... Рельсы, шпалы... Главное — настроение! Трамвая.Раз уж об Одессе заговорили, вспомнил дело. Мы приехали из Киева тогда и шли по привокзальной площади с проводником из местных. Откуда-то появился ушлый тип. "Мужики, купіте годинники задешево. Гроші потрібні. Точна копія швейцарських"... А наш местный тогда класс показал: "Беру все! Ось тобі точна копія українських гривень!"Переводить не буду. Одесситы вообще-то по-русски разговаривают. Потому друг сразу и понял, что селюк приезжий его развести хочет. Ну и отшил по-одесски. Мне даже завидно стало... Ну и вспомнил этот случай, как всегда, не просто так.Министр обороны Степан Полторак предлагает использовать возможные поступления в госбюджет от борьбы с контрабандой на закупку американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сказал в ходе заседания правительства в среду, 20 июня."Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией".О каких 4 миллиардах идет речь, вы уже поняли. Мы нашли новый источник финансирования. Контрабанда! По оценкам министра внутренних дел Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой государство может получить дополнительно 70-100 млрд. гривен!Меня только одно беспокоит. Хватит ли нам 5 дивизионов этих самых «Патриотов»? Может сразу пятьдесят закупить? А что, где $4 млрд, там и $40 млрд. Деньги-то халявные. Короче, "Беру все! Ось тобі точна копія українських гривень!" Нет, не гривен. "Хазяйських американських грошей".Ну вот скажите, что нам делать, если Россия просто из кожи лезет, чтобы нас победить? Представляете, ваше ФСБ пыталось у нас секреты из СБУ выкрасть! Причем не как-нибудь с помощью "джеймса бонда", а с использованием супертехнологий!Задержали весной российских шпионов. А у них на флешке музыка записана. На дураков расчет. А у нас в СБУ дураков не держат! Мы сразу все поняли. Проникает, значит, агент в СБУ. Вставляет эту самую флешку в компьютер и всё. Все сведения сразу передаются в Кремль! И главное, в компьютере следов-то не остается! Это в СБУ сказали: "Известно, что эти устройства они перевозили даже через линию разграничения. При проверке оказывалось, что человек вроде просто слушает музыку и на него не обращали внимания. Фактически эта программа была специально разработана для российских агентов. Вычислить их было сложно, потому что устройство не оставляло следов в компьютере".Руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергей Прокопенко вообще раскрыл всю технологию ваших шпионов. Хитрые же вы. "Российские специалисты часто разрабатывают всякие программы, например, для кибератак, они этим известны. А эту программу распознать очень сложно. Вставил человек флешку в компьютер и вроде музыку слушает. Через КПП прошел, подозрения не вызвал. При этом украл всю секретную информацию. Подобная программа запускается только при определенной команде, даже не во всех устройствах может начинать работу. Все действительно хитро сделано".Теперь новость без юмора. У нас началась страшная эпидемия. Так что, вам тоже необходимо подумать об этом. Сами знаете, граница у нас на замке.Центр общественного здоровья МОЗ Украины сообщает: "С начала года корью заболели 21 894 человека — 8857 взрослых и 13 037 детей. За это время от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых"."Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях".Вот такие дела... Не прокатила у нас индийская вакцина. Косит людей корь. Честно скажу, не хотелось в праздничную статью эту новость вставлять. Только вот есть такое слово — надо. Многие из вас, друзей моих, на границе живут или у нас бывают. Аккуратнее пожалуйста. Чем черт не шутит, когда Бог спит...Мне, конечно, друзья из Сибири говорили, что их бобры, лисы и прочие животные настолько хитры, что зимой притворяются шапками, чтобы не замерзнуть. Но до наших им все-таки далеко. Не наших животных, а наших людей. Они даже не притворяются. Просто делают. А вопросов у окружающих не возникает.Вы представляете грабителя банков, который не скрывает, что он грабитель, во главе службы охраны этого самого банка? А коллектив ВИЧ-инфицированных врачей в центре по профилактике СПИДа? Может, у вас есть представление о контрабандисте, которому поручена охрана границы? И не смейтесь. Такое вполне возможно на Украине."Руководителю Николаевского следственного изолятора избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста на два месяца. Такое решение принял Центральный районный суд города Николаева 21 июня. "Роману Цыбуле избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 августа 2018 года. Он должен находиться дома с 20.00 до 8.00", — говорится в решении суда".Вот так вот. С 8 утра до 8 вечера охраняет заключенных, а с 8 вечера до 8 утра сам заключенный. Самообслуживание. Да и за что сажать-то? Тем более, такой хлебной должности лишать. Подумаешь. Ну проносил зекам запрещенные предметы. Ну расхаживали они по зоне свободно. Ну женщины там и прочие наркотики были. Так это же забота о здоровье арестованных!Да и брал полковник вовсе не гривнами или там золотом-бриллиантами. Он же честно сказал, что брал талонами на бензин. Зарплата-то у него... Да и автомашины на зоне заправлять надо. Это же СИЗО. Арестантов надо в суд возить, а бензина нет. Ну не вести же через весь город пешком и в кандалах?"Правоохранители установили, что полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечения неконтролируемого передвижения по камерам изолятора. За свои "услуги" мужчина требовал талоны на бензин".Ладно. Надо же вам и о наших экономических перемогах рассказать.Начну с опровержения самого себя. Помните, я писал о засухе, которая не даст нашим аграриям вырастить нормальный урожай? Так вот, я ошибался! Так в Министерстве аграрной политики и продовольствия мне сказали во вторник. А Укргидрометцентру не верю!Это в других странах засуха влияет на растения. У нас это просто время для массового загара растений! Курортный сезон, так сказать. Тем более, что в июне уже прошли дожди. Значит, в среднем, засухи на Украине нет. Просто, в среднем, дождей было чуть меньше нормы."В связи с тем, что осадки уже начались, ожидаем, что в общем итоге валовой сбор ранних и поздних зерновых будет примерно на уровне прошлого года".Правда, я по глупости ещё и в Укргидрометцентр заглянул. А там такие некомпетентные люди оказались. А может не думали, что я с замминистра пообщался. Короче, так: "По данным Укргидрометцентра, сейчас в состоянии засухи находятся не менее 25% территории Украины. Метеорологи полагают, что в этом году урожай озимой пшеницы будет меньше на 8-10% от прошлогоднего из-за засухи и составит около 23,5 млн тонн".А теперь я вас поражу. В смысле, удивлю. Короче, расскажу о нашей подпольной индустрии. Не секс, не казино. Производство! НЕ САМОГОНА! Чтобы вы поняли, что не все у нас так просто.На заводе в Бугском районе Львовской области, в промышленных масштабах подделывали туалетную бумагу, салфетки и бумажные полотенца известного бренда. Бумажные изделия злоумышленники изготавливали с помощью четырех промышленных станков из завезенного сырья.Злоумышленникам грозит наказание — штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.И как? Можете теперь гарантировать, что где-нибудь в Черниговской области контрафактно не выпускают американские комплексы «Джавелин» или немецкие «Мерседесы»? Водку-то вон вашу, "Белугу", выпускаем. Так что, у нас не исчезла промышленность. Мы её просто перевели в "подполье". Чтобы враг не догадался...А у меня вот личностные наблюдения по этому поводу. Я давно стал замечать, что эта туалетная бумага как-то плохо работает. Но с другой стороны, хорошо, что не добавляют наждачную для удешевления производства. Теперь точно буду внимательно изучать все рулоны в поисках надписи "Опасайтесь подделки". Или на прессу пора переходить, как в старые добрые времена?Вот ведь. Снова пришла, служба контроля, про… благословенная, в смысле. И профессиональная. Это я о Тараканушке. Рассказываю. Любит моя половина позагорать. Ну и прячутся они с подругами от народа на озере Тельбин. Это у нас в Днепропетровском районе.Так вот. Возвращаются они недавно в состоянии грогги. Не женщины, а ангелы. Молчат. Глаза выпучены. Всем довольны. Хорошо. Некоторое время. Потом есть хочется. А они в этом самом грогги остаются. Это боксеры быстро в чувство приходят. Зато потом компенсация начинается ором и криком."Вот сидишь тут! А твою жену только что чуть змеи не сожрали!" Ага. В Киеве. Змеи, способные проглотить мою Тараканушку… Да её не всякая анаконда осилит. Короче, выяснил я. Надежда на холостую жизнь исчезла как утренний туман.Ну были два там два пиона. Или удава. Маленькие совсем. Метра по 3-4. Так не местные. В смысле из "понаехалитут" они. Хозяин или потерял или погулять выпустил. И что было орать... на меня."Фу, вот не понимаю, любишь ты себе змей, ну и люби на здоровье. Но зачем их везде волочить за собой? Как по мне это не те животные, которые вызывают у всех любовь, и чувство умиления"."Это что, шутка такая? Какие змеи в озере, народ совсем страх потерял (хозяева змей)? Пусть дома их хранят"."А если оно заползет куда-то или яйца отложит, не сильно в курсе, как у них все это происходит, но на Тельбине только популяции змей и не хватало".Это я только малую часть цитат из их разговора привел для примера. Но, пользуясь своей способностью выкручиваться из щекотливых ситуаций, женщин успокоил. Сказал, что обещали змей поймать и пустить на колбасу. Правда теперь колбасы дома не будет. Зато покой...А закончить сегодня хочу действительно интересной и юморной новостью. Помните старую поговорку: "Гусь свинье не товарищ"? Как бы с намеком. Украинская свинья русским сала не дает, так вот, мы идем на беспрецедентную акцию по сближению нашей свиньи и вашего гуся!Через месяц киевское метро будет оклеено плакатами с изображением... гуся! Я пока видел только девять вариантов плакатов. На постерах Гусь будет рассказывать о правилах поведения в метро и будет напоминать о вежливости во время поездок. Дело в том, что сегодня в нашем метро очень сложно ездить.Народу приехало много. А понимания, что метро не автобус и ждать всех пассажиров на станции не будет. Войдут в вагон и стоят как бараны. Не войти не выйти. А молодежь у нас особо не заморачивается. С разбегу в спину... И проталкивают. Так вот для этих "киевлян" и придумали этого самого Гуся.Родной и понятный для селянина. И букв много не надо. Лубок, короче. Возвращение к истокам. Или американизация? Всё в картинках. Буквы учить не надо.Правда, видел эту рожу уже раньше. В любом переходе футболки с этим матершинником можно купить. А с другой стороны, образ гуся как бы намекает, т.е. прямо указывает смотрящим на эти плакаты пассажирам киевского метро: мол вы тупые, жирные гуси, т.е. биомасса. Что ж намек как бы вполне прозрачен, но кто смотрит да увидит...Пока писал, в голове появилась интересная мысль. Мне кажется, что основной заслугой нашего правительства в переформатировании людей является то, что мы теперь уверены, что Европа — это там, где об этом больше говорят. Не делают, а именно говорят!Меня часто спрашивают, почему у меня столько пробелов в тексте. Это забота о читателях. Туда каждый может вставить собственную рекламу... А у меня два объявления.Первое и самое важное. Я определил "поедателя сала", тьфу, победителя конкурса. Им стал... Хотя нет. Ну не могу я так. Столько юмора у вас, что просто не могу напомнить самые-самые выразительно поразительные творения.Василию (паратирон) особая благодарность за хорошие стихи! Даже в далеком далеке мы были и остаемся единым народом. А на лавры Пушкина мы не претендуем. Мы сердцем пишем, а не словами. Да, Василий?Москву предать огню для Украины слава?Но тщетна и обманчива завистника мечта.В огне не плавится российская держава,Единством духа и любви стоит она.Любви огнем соединять — России слава!Итак, Кремлю — огня, а Украине сплава!Ну а такие шедевры, как "Ностальгия" (Евгений-Литий 17), "Мячта бендеры-пылающий Кремль" от Михаила-Мих1974, правда, непонятно почему бЕндеры, чем ему этот город не понравился. Но поменяем букву на А и все встало на свои места, "Подарочный мангал к Дню захвата Москвы ВС Украины с памятной надписью на стене кремля" от Александра (Gepirion), "Мы сделаем этот кремль украинским" от Александра (ustas-Крым) вообще равнодушным не оставляют.Как, впрочем, и шикарный плакат от Алексея (леликас) "Кремль жарит не по-детски". Прямо хоть сейчас на баннер куда-нибудь.А победителем, как мне кажется, должен стать товарищ Пищак с красивым названием "Мангал свидомитской мечты". Тем более что земляк земляка видит издалека... Так что прошу написать в редакцию и ждать посылку от «Новопошты».И ещё одно. Возможно, пока только возможно, вы скоро сможете пообщаться со мной и ещё несколькими нашими в видеоформате. По крайней мере, мы работаем в этом направлении.А пока всех с нашим (куда же я без вас) праздником. Теперь курс на 500!Счастливых мгновений много и часто. Улыбок постоянных. Радости от родных и близких. Исполнения желаний и жизни, жизни, жизни. Во всех её проявлениях. С радостями и трудностями, с горем и счастьем, с любовью и ненавистью... Будем жить! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 171 Источник Похожие новости Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада Похождения знатока эсперанто: Румыния, Венгрия, Болгария Русское оружие, которого они боятся больше всего

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