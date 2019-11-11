Записки Колорадского Таракана. Позовите Макаревича, пусть споёт! • 113 • Аналитика









Сегодня не совсем привычный для вас формат, для меня, честно говоря, тоже, но знаете – как в том анекдоте про сэра Генри Баскервиля. «Кто это там воет на болотах? – Бэримор. – А чего он орет? – Наболело, сэр…»



Вот так и у меня наболело, и решил я посмотреть туда, назад. И потому, что кто не помнит своего прошлого, недостоин будущего, да и вообще.



Особенно вот это «и вообще», потому что чем я занимался все это время? Справедливой оценкой всего, что происходит в нашем мире, конкретно между нашими странами.



Однако рано или поздно в любой могучий ум приходит мысль о том, что надо оглянуться назад и окинуть слегка трезвым (ну вы поняли почему) взглядом пройденный путь.



Самому, понимаете, такое не всегда по силам, потому позвал я кума своего, и, воспользовавшись отъездом Тараканушки в гости к сестре на крестины, мы, заочно пожелав здоровья новокрещеному, начали серьезно готовиться к тому, чтобы обозреть глубь веков. Ладно, несколько лет – это тоже срок, а здоровье не укупишь, потому вот что есть, то есть.



Так что усаживайтесь поудобнее около ваших макароноприемников. Сегодня в нашей кулинарной программе лапша с салом и горилкой.



А начать говорить мы хотели бы с событий, предшествующих 2014 году и «Крым ваш».



Но начать придется не с 2014-го и даже не с 2008 года, а с остановки Чернобыльской АЭС, как бы это странно ни выглядело.



Первым звонком в похолодании наших отношений была именно остановка станции как жест доверия к Европе и Западу и как следствие — недоверие России.



Потом был царь-мандаринка, которого нам засунули в горло под видом сопротивления власти донецких уголовников. О России никто тогда ещё не говорил как об агрессоре, но нотки того, что все донецкие — это переселившиеся русские уголовники, уже были.



Разрешается педалирование темы голодомора и насаждение идей национализма в школах. Учителя старших классов прямым текстом начали орать, что к примеру, Львов делали не промышленным центром, а насаждали русский язык путем завоза русскоязычных учителей и специалистов со всего Союза.



Следующим звоночком от царь-мандаринки были совместные учения с НАТО под Одессой. Цели там было две: посмотреть, как отнесутся к этому наши (бурные аплодисменты и скачки?), и ваши (невнятное бурчание и кручение пальцем у виска или что хуже?).





И результат заказчиков не обрадовал, горилка с американскими фруктами нам не лезла в горло, хоть убей. Вышло так, что если жарить не выходит, лучше тушить, подумали спецслужбы и принялись готовить нас по новой.



Власть имущие с вашего газа и наших налогов жили припеваючи, особенно при курсе 5 рублей за гривну.



Посему издан был указ — без всякой эзоповой фени начать орать в три горла, что все тут скупают россияне, что «ЛАЗ» расфигачили именно чтобы зраду сотворить, например.



А чтобы было веселее, за любую советскую символику в тернопольской и львовской области автоматом стали шить административку. Просто так, чтобы гонять было веселее, красные флаги опять же удобно переделывать, звезду отрезал, а половину дерьмом замазал. Благо его на всех хватает с лихвой.







И на выходе прямо так патриотично получалось, ибо советских флагов наготовили что помидоров в засолку по осени. На полвека вперед хватит еще.



В 2010 у народа случилась ремиссия мозга и на выборах должна была победить царь-косичка, но тут подтянулся царь Петрушка с «Партией регионов» и показал всем, что значит выбирать президента ректально.







А дабы не собрался Майдан, царь-косичке уступили место графа — первого министра.



Одного они не учли, она не бабло пилить пришла к власти, она на пару с другими боярами реально пришла что-то делать, пусть и не без выгоды для себя.



Договорилась за газ подешевле, организовала льготную покупку жилья молодым семьям, вставила нацбанку по самые гланды и выплатили в итоге всем, у кого вклады были, по 1000 гривен за сберкнижку.



Кто помнит, кто не помнит, а было такое дело.



1000/8 = 125. Американских. Это я так, напомнить, вдруг кто забыл, что в то время гривна ещё чего-то стоила. Поэтому дабы не получить лик святой при жизни, её запрятали в тюрячку, а заодно и всех толковых специалистов, ту же Лукаш, к примеру.



Смотрите за руками, организовал всё Петруха, рулил Азаров, а отдувался за всех потом Янык. А пани Юлька чего, а она ничего, у нее алиби железное, потому как на нары причалила.



И тут началась комедия по полной программе.



Ваши стучат кулаком соседям в печень через голову. А под боком у нас есть страна, в которой есть царь бандит. И каждый день все телеканалы педалируют тему с посадкой Косички, увольнением министров.



В кучу смешалась не простая ситуация с языком, хотели ввести 2 языка, но все экономисты в один голос ответили — не потянем. Телевидение на двух, документы, обучение, радио, всё официальное в двух экземплярах. А напряжённость вокруг правящей партии растёт, а населению уже фактически получилось вдолбить, что тут везде во власти русские.



И тут как бы невзначай заламывают за аренду баз в Крыму такую цену, что проще будет новое море выкопать и новый Крым насыпать, чем платить. Ну и дальше сами знаете, понеслось: 2013 год, майдан…



Народ допекли перлы от Азарова в стиле "Идите копати, будете хорошую зарплату мати". Общество было накалено до предела, и нужно было русло, в которое отрицательное все можно слить, а у нас тут как тут: царь бандит, насильник, педофил, убийца. Которого привели к рулю против воли всего народа, тому, кто скажет, что мы сами его выбрали, хочу напомнить, что мы уже в 2004 году проголосовали против Яныка за Апельсинку, и к чему это привело, все хорошо помнили и на майдан никто не спешил выходить, хотя провокации были.



А в 2013 году мы определялись, куда мы идём, в Таможенный союз или в ЕС. И президента тупо кинули, вот просто на самом интересном месте он встал как вкопанный, и не может объявить, куда мы идём.



Заклинило президента. Ни «бе», ни «ме», ни «кукуреку».



И тут понеслись митинги за вступление в ЕС, царь же не говорит ничего. А в информационный вакуум влились требования в Европу. И на улицы Киева хлынул народ, вначале Киев, потом область, а потом и пол-Украины уже на ушах стояло.



Разогнать такую толпу дубинками невозможно, пробовали. Устаканить ситуацию могли только войска. Но вся верхушка молчала и не издала ни единого приказа, они все ждали указа от хозяев, до последнего не веря, что их слили. А тот же «Беркут» давал присягу, «беркуты» обязались защищать Родину от врагов внешних и внутренних, и они её выполняли со стойкостью рыцарей, держались, когда в них бросали бутылки с зажигательной смесью, отлавливали провокаторов, готовых ради 500 гривен громить бизнес-квартал на Крещатике.



Но последней каплей стали провокации с оружием, в обе стороны начали палить из автоматов. И тут уже народные массы осатанели. Правительственные здания брали штурмом, под шумок всех конкурентов власть имущие просто убивали с криками «Он титушка! Он за Яныка!»



И тут и «Беркут», и президент, и премьер-министр (этот вообще первым свалил) дружно сказали: провались оно все пропадом! В гробу мы видели все это разруливать!







И дружно свалили в закат. К братушкам, нервы подлечить, рыбок покормить, подальше от этих гастролей. А тем временем из грязи майдана выкатывая Юльку и поглаживая лысину Яценюка, выползает наш рыцарь в сияющих доспехах, который разруливает всё, до чего дотронется.



Тарифы ЖКХ. Помечтаем о снижении



Но это было в Киеве, а что же происходило на Донбассе? А нам всем сказали, что там был Майдан, как и по всей Украине, и его там жестоко подавили военной силой. Слово за слово, и туда рванули батальоны добровольцев с ВСУ на пару, дабы всё вроде как упорядочить, вот только не вышло.



Всё что касается Донбасса, это мои полудогадки, некоторые у вас даже лучше меня все знают, как оно все было. Другой вопрос, как это подавалось на всю остальную Украину, которая это спокойно так схавала и не подавилась. Просто потому, что ТВ еще верили.



В общем, тербаты вкупе с остальными попытались «дать отпор этим обнаглевшим террористам, захватывающим власть силой». И на подавление и вразумление этих непонятных сепаров отправили войска, вот только встретили их не разрозненные кучки бандюков, как ожидалось, а вообще все население с оружием. А когда начались бои, то тут уже и ваши подтянулись.



Но, судя по тому, как нам орали о том, что там террористы, могу предположить, что пошло там дело как в Одессе, где с ноября стоял антимайдан и его пришли разгонять при помощи тех же уркаганов, которые устроили бойню на Майдане.



По записям очевидцев, начальник отдела милиции в горячей фазе столкновения созвал всех глав полиции Одессы на совещание, потребовав вырубить телефоны. Дабы никто не пошёл геройствовать. Полиция щитами отгораживала стороны одну от другой, пока шло «столкновение» митингующих. В ход шли коктейли Молотова, камни и даже огнестрел. Закончилось же всё бойней с огромным количеством трупов и убийством женщины под крики «Слава Украине!»



Сопротивление подавили. В Одессе тишь и благодать, да свечи с цветами.



Пожалуй, для комментария я процитирую болгарского товарища Георгия Димитрова: «Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции».



Полицейские могли остановить это преступление, но нужен был приказ вышестоящего офицера, а без него любая попытка самоуправства закончилась бы трибуналом и расправой после окончания. Но от куда взялись в таком количестве эти бойцы майдана и воины света? Хороший вопрос, правда?



На каждом транспортном узле между городами, в каждом городе больше 20 000 населения, были организованы свои майданы в поддержку переворота, ничто не ново под солнцем.



В 2008 году даже в ПГТ с 5 000 населения народ подняли на факельное шествие ночью в мороз. Благо, глинтвейна на всех наварили, а то замёрзли бы. Но ходили все дня два, после чего начали садится в автобусы, замечу, вполне организованно! И выдвигаться в Киев, на Майдан.



А чтобы жизнь маслом не казалась, под парочку автобусов в известных местах неизвестные бросили шипы и автобусы с митингующими были отправлен в кюветы и под встречку.



Но власть имущим требовалось срочно озлобить народ и направить гнев в сторону противников госпереворота и антимайдана. Для того чтобы подобное организовать в Одессе, автобусы под откос пускать было не вариант, ибо никто туда не поедет массово на подмогу.



Потому взяли проверенный «Правый сектор» (запрещён в России) и толпу футбольных фанатов, которые и в мирное-то время готовы убивать ради веселья, а уж ради денег и славы…



Как, по-вашему, нам подавали СМИ события на востоке? Может, нам говорили, что не все согласились с результатами бойни на майдане и свержением власти?



Нет, во всех СМИ говорилось, что в Одессе собрались сторонники присоединения к России и «все» идут их разгонять. В глазах публики одесситы выглядели сепаратистами и изменниками родины. А футбольные фанаты, избивавшие их, — героями. Закон убийц



Я это к чему, не было бы второго мая в Одессе, оно было бы где угодно.



Локальные майданы созданы были оперативно и с одной-единственной целью: душить любую сепарскую заразу.



И вот мы подошли к главному, а что было бы, если бы в 2014 году не было бы «Крым наш»? Что было бы, если бы не было «зелёных человечков»? Если бы не было событий на Донбассе?



Если коротко, то бойня.



Были бы убиты все противники Петра Порошенко и его команды. Любые поползновения в сторону демократии назывались бы сепаратизмом и уничтожались на месте.



Положа руку на сердце, скажу: ситуация в Крыму была непростой ещё с 1993 года. А в 2014 году напряжение достигло своего апогея.







Бойня по всей стране говорила уважаемому ВВП предельно простую истину: или, Владимир Владимирович, вы забираете Крым любым способом, или тут сейчас будет майдан за лишение статуса автономии и снятием всех прорусских сил и установление нового правильного порядка, а первым делом все базы нафиг, офицеров нафиг, акваторию Азовского моря закрыть.



А что было бы, если бы не помогли Донбассу? Граница была бы завалена беженцами, кричащими о помощи, людьми считающими себя русскими.



Хотя не дадут мне соврать участники тех событий, выкопавшие себе траншеи и окопы на «Обозрении», это и так было.



Вам Одесса показалась Хатынью?







А в Донецке и Луганске протестующих было в разы больше. По моим прикидкам, убить пришлось бы тысяч десять человек, чтобы «утихомирить» город, где 5% населения как минимум было наиболее активным и готовым к сопротивлению.



5% — это как? Кто не понимает, это огромная цифра! На втором майдане в Киеве куролесило около 200 тысяч человек посменно, и дай бог, чтобы 30-40 были киевскими. В городе с трехмиллионным населением.



Поняли, о чем я? Статистика — страшная штука. Если по моим выкладкам, то Киев должен был выставить до 150 тысяч человек. А получилось в четыре раза меньше, чем на юге.



Выбор, уважаемые читатели, был в духе Картмана, между гигантской клизмой и бутербродом с... Ну кто сериал смотрел, тот поймет, кто не смотрел, пусть спросит у знающих.



В первом случае дискредитация власти и дестабилизация обстановки по всей стране, во втором же случае санкции всего мира и обвал курса валют, эмбарго на поставку станков для производства военной техники и прочие прелести.



Повышение НДС, пенсионного возраста, огромная куча новых налогов и обнищание населения — это следствия наглухо проигранной внешней политики и забвения истории 20-го века.



Хотите избиения ветеранов, маршей РОА и казаков на Красной площади?



Хотите восстановления монархии и тотальной диктатуры капитала?



Верной дорогой идёте, товарищи.



Нет, вот без обид. Смысл обижаться нам друг на друга, если мы, мягко говоря, по одним граблям танцуем? И все, что у вас иной раз происходит – бумс! – у нас уже освоено и перемога спета?



А пока вы не разошлись и не закидали меня тапками за пессимизм, хочу поговорить ещё вот о чем.



Что будет, если все-таки случится развод войск и перемирие на Донбассе? Ключевое слово – «если».



Батальон "Азов" куда-то делся? Другие нацбаты? А С14? А нацкорпус? Будет попытка расправы над бойцами сопротивления, власти капитала, которая придёт на место глав ЛНР, ДНР, они, бойцы сегодняшние, будут даром не нужны. Их попросят исчезнуть с глаз долой, из сердца вон.



Всех Россия принять сможет? Дать жильё, работу? Сами верите в свое «да», уважаемые? Опять на те же грабли



Нет, останется значительная часть военных, которые потеряли дом, родину, родных и землю. Которым не куда возвращаться и нет дороги назад.



Идеальные наёмники. Как есть у меня земляк в Иностранном легионе. Икона для всей семьи. Так вот, что эта икона говорит? Иконе по барабану, куда лететь и что там делать. Икона получает 2000 евро в месяц зарплаты и ещё 2000 премии при выезде.



По-вашему, просто так готовятся проекты по изоляции интернета?



Возможно, я несколько сумбурновато все выдал, непривычно так, но увы, вот так вышло. Спросите у меня, а чего это я все вот это выдал-вывалил, как уголь на-гора?



Шановни паны, люби друзи и просто дорогие товарищи! Читая ваши комментарии, зачастую понимаю, как вы далековато от нас находитесь.



Не призываю любить, нет. Не призываю понимать, прощать, забывать. Смотрите во все глаза и учитесь, поскольку мы – идеальный полигон для умных, на нас надо учиться понимать те процессы, которые будут организовывать (или пытаться это сделать) завтра или послезавтра.



Тихо и спокойно, как пенсионный возраст в европейских размерах. С сохранением зарплат и пенсий в наших обычных. Сегодня пенсии под маркой безвиза, завтра еще что-то.



Смотреть, оценивать и понимать. То, что сегодня запросто у нас, послезавтра может быть запросто у вас.



Так что старая песня Андрея Макаревича со словами «Ты помнишь, как все начиналось?» весьма и весьма актуальна. Дамы и господа, друзья и товарищи, в общем, все-все-все! Приветствую вас на очередной части нашего шоу, которое будет продолжаться, пока будут Россия и Украина. То есть вечно. Надеюсь на это, по крайней мере.Сегодня не совсем привычный для вас формат, для меня, честно говоря, тоже, но знаете – как в том анекдоте про сэра Генри Баскервиля. «Кто это там воет на болотах? – Бэримор. – А чего он орет? – Наболело, сэр…»Вот так и у меня наболело, и решил я посмотреть туда, назад. И потому, что кто не помнит своего прошлого, недостоин будущего, да и вообще.Особенно вот это «и вообще», потому что чем я занимался все это время? Справедливой оценкой всего, что происходит в нашем мире, конкретно между нашими странами.Однако рано или поздно в любой могучий ум приходит мысль о том, что надо оглянуться назад и окинуть слегка трезвым (ну вы поняли почему) взглядом пройденный путь.Самому, понимаете, такое не всегда по силам, потому позвал я кума своего, и, воспользовавшись отъездом Тараканушки в гости к сестре на крестины, мы, заочно пожелав здоровья новокрещеному, начали серьезно готовиться к тому, чтобы обозреть глубь веков. Ладно, несколько лет – это тоже срок, а здоровье не укупишь, потому вот что есть, то есть.Так что усаживайтесь поудобнее около ваших макароноприемников. Сегодня в нашей кулинарной программе лапша с салом и горилкой.А начать говорить мы хотели бы с событий, предшествующих 2014 году и «Крым ваш».Но начать придется не с 2014-го и даже не с 2008 года, а с остановки Чернобыльской АЭС, как бы это странно ни выглядело.Первым звонком в похолодании наших отношений была именно остановка станции как жест доверия к Европе и Западу и как следствие — недоверие России.Потом был царь-мандаринка, которого нам засунули в горло под видом сопротивления власти донецких уголовников. О России никто тогда ещё не говорил как об агрессоре, но нотки того, что все донецкие — это переселившиеся русские уголовники, уже были.Разрешается педалирование темы голодомора и насаждение идей национализма в школах. Учителя старших классов прямым текстом начали орать, что к примеру, Львов делали не промышленным центром, а насаждали русский язык путем завоза русскоязычных учителей и специалистов со всего Союза.Следующим звоночком от царь-мандаринки были совместные учения с НАТО под Одессой. Цели там было две: посмотреть, как отнесутся к этому наши (бурные аплодисменты и скачки?), и ваши (невнятное бурчание и кручение пальцем у виска или что хуже?).И результат заказчиков не обрадовал, горилка с американскими фруктами нам не лезла в горло, хоть убей. Вышло так, что если жарить не выходит, лучше тушить, подумали спецслужбы и принялись готовить нас по новой.Власть имущие с вашего газа и наших налогов жили припеваючи, особенно при курсе 5 рублей за гривну.Посему издан был указ — без всякой эзоповой фени начать орать в три горла, что все тут скупают россияне, что «ЛАЗ» расфигачили именно чтобы зраду сотворить, например.А чтобы было веселее, за любую советскую символику в тернопольской и львовской области автоматом стали шить административку. Просто так, чтобы гонять было веселее, красные флаги опять же удобно переделывать, звезду отрезал, а половину дерьмом замазал. Благо его на всех хватает с лихвой.И на выходе прямо так патриотично получалось, ибо советских флагов наготовили что помидоров в засолку по осени. На полвека вперед хватит еще.В 2010 у народа случилась ремиссия мозга и на выборах должна была победить царь-косичка, но тут подтянулся царь Петрушка с «Партией регионов» и показал всем, что значит выбирать президента ректально.А дабы не собрался Майдан, царь-косичке уступили место графа — первого министра.Одного они не учли, она не бабло пилить пришла к власти, она на пару с другими боярами реально пришла что-то делать, пусть и не без выгоды для себя.Договорилась за газ подешевле, организовала льготную покупку жилья молодым семьям, вставила нацбанку по самые гланды и выплатили в итоге всем, у кого вклады были, по 1000 гривен за сберкнижку.Кто помнит, кто не помнит, а было такое дело.1000/8 = 125. Американских. Это я так, напомнить, вдруг кто забыл, что в то время гривна ещё чего-то стоила. Поэтому дабы не получить лик святой при жизни, её запрятали в тюрячку, а заодно и всех толковых специалистов, ту же Лукаш, к примеру.Смотрите за руками, организовал всё Петруха, рулил Азаров, а отдувался за всех потом Янык. А пани Юлька чего, а она ничего, у нее алиби железное, потому как на нары причалила.И тут началась комедия по полной программе.Ваши стучат кулаком соседям в печень через голову. А под боком у нас есть страна, в которой есть царь бандит. И каждый день все телеканалы педалируют тему с посадкой Косички, увольнением министров.В кучу смешалась не простая ситуация с языком, хотели ввести 2 языка, но все экономисты в один голос ответили — не потянем. Телевидение на двух, документы, обучение, радио, всё официальное в двух экземплярах. А напряжённость вокруг правящей партии растёт, а населению уже фактически получилось вдолбить, что тут везде во власти русские.И тут как бы невзначай заламывают за аренду баз в Крыму такую цену, что проще будет новое море выкопать и новый Крым насыпать, чем платить. Ну и дальше сами знаете, понеслось: 2013 год, майдан…Народ допекли перлы от Азарова в стиле "Идите копати, будете хорошую зарплату мати". Общество было накалено до предела, и нужно было русло, в которое отрицательное все можно слить, а у нас тут как тут: царь бандит, насильник, педофил, убийца. Которого привели к рулю против воли всего народа, тому, кто скажет, что мы сами его выбрали, хочу напомнить, что мы уже в 2004 году проголосовали против Яныка за Апельсинку, и к чему это привело, все хорошо помнили и на майдан никто не спешил выходить, хотя провокации были.А в 2013 году мы определялись, куда мы идём, в Таможенный союз или в ЕС. И президента тупо кинули, вот просто на самом интересном месте он встал как вкопанный, и не может объявить, куда мы идём.Заклинило президента. Ни «бе», ни «ме», ни «кукуреку».И тут понеслись митинги за вступление в ЕС, царь же не говорит ничего. А в информационный вакуум влились требования в Европу. И на улицы Киева хлынул народ, вначале Киев, потом область, а потом и пол-Украины уже на ушах стояло.Разогнать такую толпу дубинками невозможно, пробовали. Устаканить ситуацию могли только войска. Но вся верхушка молчала и не издала ни единого приказа, они все ждали указа от хозяев, до последнего не веря, что их слили. А тот же «Беркут» давал присягу, «беркуты» обязались защищать Родину от врагов внешних и внутренних, и они её выполняли со стойкостью рыцарей, держались, когда в них бросали бутылки с зажигательной смесью, отлавливали провокаторов, готовых ради 500 гривен громить бизнес-квартал на Крещатике.Но последней каплей стали провокации с оружием, в обе стороны начали палить из автоматов. И тут уже народные массы осатанели. Правительственные здания брали штурмом, под шумок всех конкурентов власть имущие просто убивали с криками «Он титушка! Он за Яныка!»И тут и «Беркут», и президент, и премьер-министр (этот вообще первым свалил) дружно сказали: провались оно все пропадом! В гробу мы видели все это разруливать!И дружно свалили в закат. К братушкам, нервы подлечить, рыбок покормить, подальше от этих гастролей. А тем временем из грязи майдана выкатывая Юльку и поглаживая лысину Яценюка, выползает наш рыцарь в сияющих доспехах, который разруливает всё, до чего дотронется.Но это было в Киеве, а что же происходило на Донбассе? А нам всем сказали, что там был Майдан, как и по всей Украине, и его там жестоко подавили военной силой. Слово за слово, и туда рванули батальоны добровольцев с ВСУ на пару, дабы всё вроде как упорядочить, вот только не вышло.Всё что касается Донбасса, это мои полудогадки, некоторые у вас даже лучше меня все знают, как оно все было. Другой вопрос, как это подавалось на всю остальную Украину, которая это спокойно так схавала и не подавилась. Просто потому, что ТВ еще верили.В общем, тербаты вкупе с остальными попытались «дать отпор этим обнаглевшим террористам, захватывающим власть силой». И на подавление и вразумление этих непонятных сепаров отправили войска, вот только встретили их не разрозненные кучки бандюков, как ожидалось, а вообще все население с оружием. А когда начались бои, то тут уже и ваши подтянулись.Но, судя по тому, как нам орали о том, что там террористы, могу предположить, что пошло там дело как в Одессе, где с ноября стоял антимайдан и его пришли разгонять при помощи тех же уркаганов, которые устроили бойню на Майдане.По записям очевидцев, начальник отдела милиции в горячей фазе столкновения созвал всех глав полиции Одессы на совещание, потребовав вырубить телефоны. Дабы никто не пошёл геройствовать. Полиция щитами отгораживала стороны одну от другой, пока шло «столкновение» митингующих. В ход шли коктейли Молотова, камни и даже огнестрел. Закончилось же всё бойней с огромным количеством трупов и убийством женщины под крики «Слава Украине!»Сопротивление подавили. В Одессе тишь и благодать, да свечи с цветами.Пожалуй, для комментария я процитирую болгарского товарища Георгия Димитрова:Полицейские могли остановить это преступление, но нужен был приказ вышестоящего офицера, а без него любая попытка самоуправства закончилась бы трибуналом и расправой после окончания. Но от куда взялись в таком количестве эти бойцы майдана и воины света? Хороший вопрос, правда?На каждом транспортном узле между городами, в каждом городе больше 20 000 населения, были организованы свои майданы в поддержку переворота, ничто не ново под солнцем.В 2008 году даже в ПГТ с 5 000 населения народ подняли на факельное шествие ночью в мороз. Благо, глинтвейна на всех наварили, а то замёрзли бы. Но ходили все дня два, после чего начали садится в автобусы, замечу, вполне организованно! И выдвигаться в Киев, на Майдан.А чтобы жизнь маслом не казалась, под парочку автобусов в известных местах неизвестные бросили шипы и автобусы с митингующими были отправлен в кюветы и под встречку.Но власть имущим требовалось срочно озлобить народ и направить гнев в сторону противников госпереворота и антимайдана. Для того чтобы подобное организовать в Одессе, автобусы под откос пускать было не вариант, ибо никто туда не поедет массово на подмогу.Потому взяли проверенный «Правый сектор» (запрещён в России) и толпу футбольных фанатов, которые и в мирное-то время готовы убивать ради веселья, а уж ради денег и славы…Как, по-вашему, нам подавали СМИ события на востоке? Может, нам говорили, что не все согласились с результатами бойни на майдане и свержением власти?Нет, во всех СМИ говорилось, что в Одессе собрались сторонники присоединения к России и «все» идут их разгонять. В глазах публики одесситы выглядели сепаратистами и изменниками родины. А футбольные фанаты, избивавшие их, — героями.Я это к чему, не было бы второго мая в Одессе, оно было бы где угодно.Локальные майданы созданы были оперативно и с одной-единственной целью: душить любую сепарскую заразу.И вот мы подошли к главному, а что было бы, если бы в 2014 году не было бы «Крым наш»? Что было бы, если бы не было «зелёных человечков»? Если бы не было событий на Донбассе?Если коротко, то бойня.Были бы убиты все противники Петра Порошенко и его команды. Любые поползновения в сторону демократии назывались бы сепаратизмом и уничтожались на месте.Положа руку на сердце, скажу: ситуация в Крыму была непростой ещё с 1993 года. А в 2014 году напряжение достигло своего апогея.Бойня по всей стране говорила уважаемому ВВП предельно простую истину: или, Владимир Владимирович, вы забираете Крым любым способом, или тут сейчас будет майдан за лишение статуса автономии и снятием всех прорусских сил и установление нового правильного порядка, а первым делом все базы нафиг, офицеров нафиг, акваторию Азовского моря закрыть.А что было бы, если бы не помогли Донбассу? Граница была бы завалена беженцами, кричащими о помощи, людьми считающими себя русскими.Хотя не дадут мне соврать участники тех событий, выкопавшие себе траншеи и окопы на «Обозрении», это и так было.Вам Одесса показалась Хатынью?А в Донецке и Луганске протестующих было в разы больше. По моим прикидкам, убить пришлось бы тысяч десять человек, чтобы «утихомирить» город, где 5% населения как минимум было наиболее активным и готовым к сопротивлению.5% — это как? Кто не понимает, это огромная цифра! На втором майдане в Киеве куролесило около 200 тысяч человек посменно, и дай бог, чтобы 30-40 были киевскими. В городе с трехмиллионным населением.Поняли, о чем я? Статистика — страшная штука. Если по моим выкладкам, то Киев должен был выставить до 150 тысяч человек. А получилось в четыре раза меньше, чем на юге.Выбор, уважаемые читатели, был в духе Картмана, между гигантской клизмой и бутербродом с... Ну кто сериал смотрел, тот поймет, кто не смотрел, пусть спросит у знающих.В первом случае дискредитация власти и дестабилизация обстановки по всей стране, во втором же случае санкции всего мира и обвал курса валют, эмбарго на поставку станков для производства военной техники и прочие прелести.Повышение НДС, пенсионного возраста, огромная куча новых налогов и обнищание населения — это следствия наглухо проигранной внешней политики и забвения истории 20-го века.Хотите избиения ветеранов, маршей РОА и казаков на Красной площади?Хотите восстановления монархии и тотальной диктатуры капитала?Верной дорогой идёте, товарищи.Нет, вот без обид. Смысл обижаться нам друг на друга, если мы, мягко говоря, по одним граблям танцуем? И все, что у вас иной раз происходит – бумс! – у нас уже освоено и перемога спета?А пока вы не разошлись и не закидали меня тапками за пессимизм, хочу поговорить ещё вот о чем.Что будет, если все-таки случится развод войск и перемирие на Донбассе? Ключевое слово – «если».Батальон "Азов" куда-то делся? Другие нацбаты? А С14? А нацкорпус? Будет попытка расправы над бойцами сопротивления, власти капитала, которая придёт на место глав ЛНР, ДНР, они, бойцы сегодняшние, будут даром не нужны. Их попросят исчезнуть с глаз долой, из сердца вон.Всех Россия принять сможет? Дать жильё, работу? Сами верите в свое «да», уважаемые?Нет, останется значительная часть военных, которые потеряли дом, родину, родных и землю. Которым не куда возвращаться и нет дороги назад.Идеальные наёмники. Как есть у меня земляк в Иностранном легионе. Икона для всей семьи. Так вот, что эта икона говорит? Иконе по барабану, куда лететь и что там делать. Икона получает 2000 евро в месяц зарплаты и ещё 2000 премии при выезде.По-вашему, просто так готовятся проекты по изоляции интернета?Возможно, я несколько сумбурновато все выдал, непривычно так, но увы, вот так вышло. Спросите у меня, а чего это я все вот это выдал-вывалил, как уголь на-гора?Шановни паны, люби друзи и просто дорогие товарищи! Читая ваши комментарии, зачастую понимаю, как вы далековато от нас находитесь.Не призываю любить, нет. Не призываю понимать, прощать, забывать. Смотрите во все глаза и учитесь, поскольку мы – идеальный полигон для умных, на нас надо учиться понимать те процессы, которые будут организовывать (или пытаться это сделать) завтра или послезавтра.Тихо и спокойно, как пенсионный возраст в европейских размерах. С сохранением зарплат и пенсий в наших обычных. Сегодня пенсии под маркой безвиза, завтра еще что-то.Смотреть, оценивать и понимать. То, что сегодня запросто у нас, послезавтра может быть запросто у вас.Так что старая песня Андрея Макаревича со словами «Ты помнишь, как все начиналось?» весьма и весьма актуальна. Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





113 Источник Похожие новости Жертвы неверных теорий Записки Колорадского Таракана. Позовите Макаревича, пусть споёт! Готовы ли Т-80БВМ к прикрытию объектов СФ? Слабые стороны обновлённых танков «Ла-Манша» Самостоятельная Германия возникнет одновременно с немецкой армией Смертная казнь 2019. Время пришло? Закон убийц Новости партнеров