Записки Колорадского Таракана. Победа и перемога — вещи разные • 164 • Аналитика



Приветствую вас, дорогие мои читатели! Пусть с опозданием, но с праздником вас! Смотрел втихаря через интернет, но смотрел с удовольствием. И поделюсь, как всегда, своими оригинальными наблюдениями и выводами. От души, так сказать.



Я сегодня несколько "сдвину" ваше представление о нас. Знаете, как на последней Зимней Олимпиаде. Из закрытых источников известно, что лыжник из Малави принес своей команде медали. Где он их взял, неизвестно до сих пор. Так вот и я вам сейчас принесу... Начну, естественно, с праздника.





Не поверите, но День Победы для меня стал открытием! Праздник как был, так и остается всенародным! Несмотря на наших придурков во власти. И даже несмотря на то, что запугивать нас начали задолго до самого праздника, народ вышел на улицы. Не в балаклавах, не с оружием, не в замызганной полевой форме. С цветами!







Что сильнее, не знаю.



И ещё лично я увидел раскол страны. Полный и, как ни грустно это писать, свершившийся. Мы действительно разные. Об этом ниже.







Четыре года нам рассказывают о добрых немцах, о героях-нацистах и коллаборационистах, служивших Гитлеру и НСДАП, которые не разрушали Украину, а освобождали от российского угнетения.



Даже в своей очередной речи Гидрант-свинья говорил о сотнях и тысячах украинцев, воевавших в американской и других союзных армиях, а не о народе, в котором больше всего Героев Советского Союза за период Великой Отечественной. И два с половиной миллиона украинцев-солдат, отдавших жизни в борьбе против Гитлера и его пособников, "не заметил", мокрица его сожри.



Понятно, что не сожрет, однозначно подавится этакой свинищей.



Я был на празднике. Видел людей, которые как-то пытаются отметить этот день каким-либо символом. Георгиевскую ленточку у нас запретили. Да вообще многое запретили. Мы не пропагандируем нацизм и коммунизм. Посмотрите на рамку, через которую я входил на праздник. Там для неграмотных нарисованы все символы, которые нельзя использовать. Сами все поймете.







Так вот, о символах. Да, на празднике были люди, которые использовали мак. Европейский символ скорби. Немного, но были. И это их право. Право на скорбь так же важно, как и право на ликование. Хотя, по-моему, эти люди даже не задумывались об этом. У праздника должен быть символ!







А вот за ленточку маму погибшей Елены Бережной избили националисты и полицаи задержали... Но поступок Ирины Бережной здорово всколыхнул общество. В мужиках проснулось что-то мужское. Пока только проснулось. Совсем маленькое такое что-то. Но есть.



Нам есть что праздновать! И политики это понимают. По опросам, которые проводились на Украине, более 80% считают День Победы важным праздником. И политики очень оперативно на это реагируют. "Повернулись к народу" передом. Стали участвовать.



Я видел множество восторгов ваших журналистов по поводу концерта на "Интере". Нисколько не умаляю смелость и даже героизм ребят с "Интера". Они действительно рискнули — как минимум, здоровьем. Это поступок! Но...



Вы знаете, кто хозяин "Интера"? Лёвочкин. Тот самый Лёвочкин, по задумке которого организовали разгон майдана. Для "оживления" протеста! Говоря другими словами, хозяин "Интера", как говорят, и есть тот самый "Троцкий" украинской революции...



У меня два варианта объяснения акции на "Интере".



Первый — "исторический". Вспомните, что случилось с Троцким. Его дальнейшую судьбу. Мне кажется, что Лёвочкин это тоже знает. И страхуется.



И второй — "психиатрический". Вы удивитесь, но у нас уже по полной идет предвыборная кампания 2019! Пиар на празднике. Чем не способ напомнить о себе?



Теперь о том, что же было в реальности на Украине в праздники. Просто перечислю. Страну убирали. В буквальном смысле убирали от грязи и мусора. Проводили конкурсы рисунков среди детей. Линейки, посвященные миру в школах.



А в Закарпатье был проведен "Сплав Победы" по Тисе. Молодежь из движения "За Життя" действительно прошли на рифтах 24 километра по реке и возложила цветы к мемориалу Победы в селе Велятино. Заметьте, молодежь!











В Днепре для жителей города провели настоящий фестиваль «Дякуємо за життя» — организовали концерт, на котором пели «Песняры» и лауреаты талант-шоу, провели конкурс «Вальс життя» и запустили огромный воздушный шар над рекой.







Там же и "Марш мира" прошел. Аналог вашего "Бессмертного полка". Ни одна тварь не рискнула подойти к демонстрантам. Хотя, следует признать, полиция в этот раз действительно хоть как-то работала. Не помогала радикалам, как обычно, а делала свою работу.



В Киеве на Мемориал Победы вышли десятки тысяч человек. Не верьте нашим СМИ о численности акции. Просто смотрите и увидите. Я не зря фотографии делал. Лучше один раз увидеть, чем сто раз поверить тому, что пишут.































Вот не удержусь. Герои? Герои. Несмотря на то, что один крымский, а другой луганский. Просто — Герои.







А этот персонаж — так и вообще, и в частности.







Не знаю, насколько верно смешать в одну кучу всех, но...







А вот во Львове праздника не было! От слова совсем. Специально попросил местных Тараканов показать "праздничный" город. Показали "а на кладбище все спокойненько, от общественности вдалеке". Прав был Высоцкий. Не получилась у нас "скорбь и примирение". Победители не хотят забывать подлости побежденных. А побежденные не хотят принимать триумф победителей...











Победители... Из местных...















А вот вам удивительнейшая новость! Я уже зимой показывал это место. Тогда здесь был Бандер-Штаб всех поклонников Бандеры. И вот — извольте наблюдать: бюро экскурсий и путешествий.







И в подворотнях местных, где на каждой стене можно было узреть святой для каждого лик Степана... Увы, упс...







То ли поляки совсем распоясались, то ли бюджет трещину дал...



Теперь малость о жизни. Увы, но она не только из праздников состоит.



Начну, пожалуй, с украинского "мундиаля". Кстати, успокою и ваших "аналитиков" по поводу начала активной части операции на Донбассе. Итак, 26 мая у нас будет проходить финал Лиги чемпионов! Большой футбол! Какая война? Гидрант сволочь, но не идиот.



Так вот, Киев, как вы увидели по фото с праздника, уже набит полицией и нацгвардейцами по самые уши. Но планов у нас громадьё. Не буду расписывать все мероприятия. Цитата из выступления замминистра МВД Сергея Ярового: "Всего планируется привлечь около 12 тысяч правоохранителей. Из них — 6 тысяч полицейских, 3 тысячи нацгвардейцев, одна тысяча пограничников и другие подразделения".































Во-о-от... Воевать будет некому. Это я как раз насчет «и других».



А ещё у нас наступило лето. И на дачу теперь выбираться будет проблематично. Не знаю, подняли ли в России цены на бензин, но у нас... Цены на все виды топлива на АЗС поднялись на 30-60 копеек.



Я заправляюсь на Оласе, потому цены оттуда: А-92 – 27,95 грн/л, А-95 – 28,95 грн/л, А-95+ – 29,95 грн/л, ДТ – 26,80 грн/л. Говорят, поставщики увеличили стоимость тонны на 530 гривен.



"Рост цен был спровоцирован скачком европейских котировок топлива, которые накануне выросли на $26-27/т. Участники рынка отмечают, что на данный момент проблем с наполнением рынка дизтопливом не наблюдается".



Я разговорился с одним из "топливных магнатов". Владельцем пары заправок. Интересный получился разговор. И напомнил мне старую историю о выпускных экзаменах в школе прапорщиков. Не знаю, правда или анекдот, но расскажу.



Экзаменатор: «Вот смотрите: это большой палец, это указательный, это средний, это безымянный, это мизинец (двигает пальцами). Мешаем, мешаем, мешаем... Ну и теперь где какой?» Скалы чёрной реки. Ядерная свалка



Учитывая, что большинство складов в Советской армии были в заведовании сами знаете кого... У нас и сегодня ничего не изменилось. Мешаем, мешаем, мешаем... Не верите? А вы посмотрите наши законы о санкциях против российских предприятий. Настроение улучшится сразу.



Украина, к примеру, наложила санкции на ваш ПАО «КамАЗ»! Всё! Никаких дел в вашим автомобильным гигантом. Пусть остаточно прощевает нафиг! Но с другой стороны, а как же с нашими «КамАЗами» быть? В смысле, с машинами, которых у нас немеряно? Вы же нам уже во времена СССР такую подлянку закладывали.



Выбросить жалко. Но ломаются периодически грузовики. Запчасти нужны. Да и новые машины хороши. Для наших дорог. Европейцы-то для настоящих дорог машины делают. Читаем закон... "ПАО «КамАЗ», город Набережные Челны, переулок Автозаводский 2".



Жители этих самых Челнов уже упали со стула. Для остальных россиян поясняю: какой бы маленький завод «КамАЗ» не был, втиснуть его в переулок не получится. Адрес у него: Автозаводский проспект 2! Мешаем, мешаем, мешаем...



Украинские компании полностью отказались от сотрудничества с «КамАЗом», расположенным в Автозаводском переулке и переключились на сотрудничество с другим «КамАЗом». На Автозаводском проспекте. А этот, из переулка, пусть загибается.



М-да... А вы знаете, что современные ученые установили, что наиболее близкое по генотипу к человеку существо — свинья? Не обижайтесь, научный факт, так сказать. Мы же вас предупреждали в своё время — соглашайтесь на обезьян! Нет, цари природы... Я вот тоже иногда делаю вид, что нормальный. Но это быстро надоедает, и я вновь становлюсь самим собой.



Но вот некоторые данные, к примеру, о добыче угля реально ставят даже меня в тупик. Обезьяны точно такого не допустили бы. Да и свиньи тоже. Может вашим, человеческим, ученым поискать ещё каких-нибудь "наиболее близких по генотипу"? Вроде амебы?



"Угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2018 года сократили добычу рядового угля на 14% (на 1 млн 832 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 11 млн 236 тысяч тонн. Так, добыча коксующегося угля сократилась на 6,7% (на 154,1 тысяч тонн) – до 2,16 млн тонн, энергетического – на 15,6% (на 1 млн 678 тысяч тонн), до 9 млн 77 тысяч тонн. Шахты Донецкой области за четыре месяца текущего года обеспечили добычу 3 млн 940 тысяч тонн угля (-12,1% к январю-апрелю 2017 года), Луганской – 199,6 тысяч тонн (-86,1%), Днепропетровской – 6 млн 507 тысяч тонн (-1,6%), Львовской – 548 тысяч тонн (+11,1%), Волынской – 40,3 тысяч тонн (+2,3%)". Израиль в огне: так ли эффективна израильская ПРО?



Мы что, решили перейти на газ собственной добычи? Чем топить будем? Оно конечно можно и на газ. Только вот проблемка есть. Чтобы на него перейти, нужно его добыть! Как сказал глубокоуважаемый Степаныч (Черномырдин, царствие ему небесное, видел пару раз): "...никогда такого не было и вот опять".



Есть у меня для вас "экономический эксклюзив". Транзит газа через Украину в апреле сократился на 38%! До 24,5 тысяч тонн!



Не спешите смеяться, речь идет именно о тоннах, поскольку газ сжиженный.



Транзит сжиженного газа через территорию Украины в апреле 2018 года сократился в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 32% — до 83,6 тысяч т. Практически весь объем морских отправок — 22 тысяч т. пришелся на терминал «Укрлоудсистем» в Одессе.



Отрицательную динамику также показал железнодорожный транзит СУГ. За отчетный месяц его объем составил 59 тысяч т. Это на 30% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (84 тысячи т). Наибольший объем СУГ был транзитирован ж/д-сообщением через переход Изов — 23 тысячи т.



Лидерство по транзиту через территорию Украины в апреле 2018 года досталось России с объемом 46,6 тысяч т. Казахстан, бывший лидером по этому показателю в январе 2018 года, транзитировал 32,8 тысячи т. На Беларусь пришлось всего 4000 т транзитного ресурса.



А вы думали, что этот самый сжиженный газ нам США поставляет? И в ЕС тоже транспортирует? Я это к тому, что война войной, а обед по распорядку. Нас настраивают против вас. Вас, соответственно, против нас. А вот те, что "хорошо кушают", сидят за одним столом. Смеются над нами. И украинцами, и русскими... Янки долетели уже до Харькова: полёт нормальный!



Но мой жизненный опыт подсказывает, что запор вечным не бывает. Тяжелая форма запора часто сменяется не менее тяжелой формой поноса. Представляете наши перспективы? И Украины, и России? Да и остальной "окружающей среды". Во время грандиозного поноса...



Я про понос вспомнил не просто так. Решил порадовать вас ещё одним эксклюзивом, о котором вы точно не знаете. Ну люблю я вас. Забочусь о настроении. Призыв улыбаться это хорошо, но и делать надо что-то в этом направлении.



Итак, весь мир знает о коварстве Путина! Любой представитель Запада понимает, что ваш президент отвечает всегда неожиданно! Вот и Трамп это узнал. На собственной президентской...



Стоп, это не то, что вы подумали. Я никого не оскорбляю подозрениями и намеками! Геи тут совершенно не причем!



Санкции против России, наложенные американским Минюстом в начале апреля на группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, привели к задержкам поставок канализационных насосов от швейцарской «Sulzer» для ремонта туалетов в парках США. Надо говорить, кому принадлежит швейцарская фирма, или так сообразили?



В частности, отмечено, что проблемы возникли с поставками канализационных насосов для ремонта туалетов Национальной аллеи в Вашингтоне и мемориальных парков. Насосы сломались в марте 2018 года, после чего Служба национальных парков заказала аренду оборудования у Chesapeake Environmental Equipment. Да, синие кабинки такие.



Ну вот кто об этом мог подумать в Минюсте США? А теперь "из-за сломанных туалетов служащим парков в течение последних нескольких недель приходится пользоваться временно установленными в парках переносными биотуалетами или уборными в соседних зданиях". Вот это коварство русских...



Санкции возвратились... оригинально. Очередями в туалет! Но есть и положительное что-то в этом. Для нас положительное. Теперь эти самые американцы никуда не денутся. Дадут нам рабочий безвиз! Нет у них специалистов, равных нам!



Кстати, сейчас все правительственные организации США, включая ЦРУ и ФБР, тщательно изучают бизнес Дерипаски. Вдруг он владеет компаниями по производству туалетной бумаги? Представляете ответ Путина в этом случае? Ужас...



Вот вроде и всё. Настроение вам повысил. О жизни рассказал. Мысли собственные озвучил. Единственное пожелание осталось. Не забывать то состояние, которое у нас всех было 9 Мая. Не забывать, что мы генетические победители! Всегда!



Всем хороших дней. Спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Будем жить! Приветствую вас, дорогие мои читатели! Пусть с опозданием, но с праздником вас! Смотрел втихаря через интернет, но смотрел с удовольствием. И поделюсь, как всегда, своими оригинальными наблюдениями и выводами. От души, так сказать.Я сегодня несколько "сдвину" ваше представление о нас. Знаете, как на последней Зимней Олимпиаде. Из закрытых источников известно, что лыжник из Малави принес своей команде медали. Где он их взял, неизвестно до сих пор. Так вот и я вам сейчас принесу... Начну, естественно, с праздника.Не поверите, но День Победы для меня стал открытием! Праздник как был, так и остается всенародным! Несмотря на наших придурков во власти. И даже несмотря на то, что запугивать нас начали задолго до самого праздника, народ вышел на улицы. Не в балаклавах, не с оружием, не в замызганной полевой форме. С цветами!Что сильнее, не знаю.И ещё лично я увидел раскол страны. Полный и, как ни грустно это писать, свершившийся. Мы действительно разные. Об этом ниже.Четыре года нам рассказывают о добрых немцах, о героях-нацистах и коллаборационистах, служивших Гитлеру и НСДАП, которые не разрушали Украину, а освобождали от российского угнетения.Даже в своей очередной речи Гидрант-свинья говорил о сотнях и тысячах украинцев, воевавших в американской и других союзных армиях, а не о народе, в котором больше всего Героев Советского Союза за период Великой Отечественной. И два с половиной миллиона украинцев-солдат, отдавших жизни в борьбе против Гитлера и его пособников, "не заметил", мокрица его сожри.Понятно, что не сожрет, однозначно подавится этакой свинищей.Я был на празднике. Видел людей, которые как-то пытаются отметить этот день каким-либо символом. Георгиевскую ленточку у нас запретили. Да вообще многое запретили. Мы не пропагандируем нацизм и коммунизм. Посмотрите на рамку, через которую я входил на праздник. Там для неграмотных нарисованы все символы, которые нельзя использовать. Сами все поймете.Так вот, о символах. Да, на празднике были люди, которые использовали мак. Европейский символ скорби. Немного, но были. И это их право. Право на скорбь так же важно, как и право на ликование. Хотя, по-моему, эти люди даже не задумывались об этом. У праздника должен быть символ!А вот за ленточку маму погибшей Елены Бережной избили националисты и полицаи задержали... Но поступок Ирины Бережной здорово всколыхнул общество. В мужиках проснулось что-то мужское. Пока только проснулось. Совсем маленькое такое что-то. Но есть.Нам есть что праздновать! И политики это понимают. По опросам, которые проводились на Украине, более 80% считают День Победы важным праздником. И политики очень оперативно на это реагируют. "Повернулись к народу" передом. Стали участвовать.Я видел множество восторгов ваших журналистов по поводу концерта на "Интере". Нисколько не умаляю смелость и даже героизм ребят с "Интера". Они действительно рискнули — как минимум, здоровьем. Это поступок! Но...Вы знаете, кто хозяин "Интера"? Лёвочкин. Тот самый Лёвочкин, по задумке которого организовали разгон майдана. Для "оживления" протеста! Говоря другими словами, хозяин "Интера", как говорят, и есть тот самый "Троцкий" украинской революции...У меня два варианта объяснения акции на "Интере".Первый — "исторический". Вспомните, что случилось с Троцким. Его дальнейшую судьбу. Мне кажется, что Лёвочкин это тоже знает. И страхуется.И второй — "психиатрический". Вы удивитесь, но у нас уже по полной идет предвыборная кампания 2019! Пиар на празднике. Чем не способ напомнить о себе?Теперь о том, что же было в реальности на Украине в праздники. Просто перечислю. Страну убирали. В буквальном смысле убирали от грязи и мусора. Проводили конкурсы рисунков среди детей. Линейки, посвященные миру в школах.А в Закарпатье был проведен "Сплав Победы" по Тисе. Молодежь из движения "За Життя" действительно прошли на рифтах 24 километра по реке и возложила цветы к мемориалу Победы в селе Велятино. Заметьте, молодежь!В Днепре для жителей города провели настоящий фестиваль «Дякуємо за життя» — организовали концерт, на котором пели «Песняры» и лауреаты талант-шоу, провели конкурс «Вальс життя» и запустили огромный воздушный шар над рекой.Там же и "Марш мира" прошел. Аналог вашего "Бессмертного полка". Ни одна тварь не рискнула подойти к демонстрантам. Хотя, следует признать, полиция в этот раз действительно хоть как-то работала. Не помогала радикалам, как обычно, а делала свою работу.В Киеве на Мемориал Победы вышли десятки тысяч человек. Не верьте нашим СМИ о численности акции. Просто смотрите и увидите. Я не зря фотографии делал. Лучше один раз увидеть, чем сто раз поверить тому, что пишут.Вот не удержусь. Герои? Герои. Несмотря на то, что один крымский, а другой луганский. Просто — Герои.А этот персонаж — так и вообще, и в частности.Не знаю, насколько верно смешать в одну кучу всех, но...А вот во Львове праздника не было! От слова совсем. Специально попросил местных Тараканов показать "праздничный" город. Показали "а на кладбище все спокойненько, от общественности вдалеке". Прав был Высоцкий. Не получилась у нас "скорбь и примирение". Победители не хотят забывать подлости побежденных. А побежденные не хотят принимать триумф победителей...Победители... Из местных...А вот вам удивительнейшая новость! Я уже зимой показывал это место. Тогда здесь был Бандер-Штаб всех поклонников Бандеры. И вот — извольте наблюдать: бюро экскурсий и путешествий.И в подворотнях местных, где на каждой стене можно было узреть святой для каждого лик Степана... Увы, упс...То ли поляки совсем распоясались, то ли бюджет трещину дал...Теперь малость о жизни. Увы, но она не только из праздников состоит.Начну, пожалуй, с украинского "мундиаля". Кстати, успокою и ваших "аналитиков" по поводу начала активной части операции на Донбассе. Итак, 26 мая у нас будет проходить финал Лиги чемпионов! Большой футбол! Какая война? Гидрант сволочь, но не идиот.Так вот, Киев, как вы увидели по фото с праздника, уже набит полицией и нацгвардейцами по самые уши. Но планов у нас громадьё. Не буду расписывать все мероприятия. Цитата из выступления замминистра МВД Сергея Ярового: "Всего планируется привлечь около 12 тысяч правоохранителей. Из них — 6 тысяч полицейских, 3 тысячи нацгвардейцев, одна тысяча пограничников и другие подразделения".Во-о-от... Воевать будет некому. Это я как раз насчет «и других».А ещё у нас наступило лето. И на дачу теперь выбираться будет проблематично. Не знаю, подняли ли в России цены на бензин, но у нас... Цены на все виды топлива на АЗС поднялись на 30-60 копеек.Я заправляюсь на Оласе, потому цены оттуда: А-92 – 27,95 грн/л, А-95 – 28,95 грн/л, А-95+ – 29,95 грн/л, ДТ – 26,80 грн/л. Говорят, поставщики увеличили стоимость тонны на 530 гривен."Рост цен был спровоцирован скачком европейских котировок топлива, которые накануне выросли на $26-27/т. Участники рынка отмечают, что на данный момент проблем с наполнением рынка дизтопливом не наблюдается".Я разговорился с одним из "топливных магнатов". Владельцем пары заправок. Интересный получился разговор. И напомнил мне старую историю о выпускных экзаменах в школе прапорщиков. Не знаю, правда или анекдот, но расскажу.Экзаменатор: «Вот смотрите: это большой палец, это указательный, это средний, это безымянный, это мизинец (двигает пальцами). Мешаем, мешаем, мешаем... Ну и теперь где какой?»Учитывая, что большинство складов в Советской армии были в заведовании сами знаете кого... У нас и сегодня ничего не изменилось. Мешаем, мешаем, мешаем... Не верите? А вы посмотрите наши законы о санкциях против российских предприятий. Настроение улучшится сразу.Украина, к примеру, наложила санкции на ваш ПАО «КамАЗ»! Всё! Никаких дел в вашим автомобильным гигантом. Пусть остаточно прощевает нафиг! Но с другой стороны, а как же с нашими «КамАЗами» быть? В смысле, с машинами, которых у нас немеряно? Вы же нам уже во времена СССР такую подлянку закладывали.Выбросить жалко. Но ломаются периодически грузовики. Запчасти нужны. Да и новые машины хороши. Для наших дорог. Европейцы-то для настоящих дорог машины делают. Читаем закон... "ПАО «КамАЗ», город Набережные Челны, переулок Автозаводский 2".Жители этих самых Челнов уже упали со стула. Для остальных россиян поясняю: какой бы маленький завод «КамАЗ» не был, втиснуть его в переулок не получится. Адрес у него: Автозаводский проспект 2! Мешаем, мешаем, мешаем...Украинские компании полностью отказались от сотрудничества с «КамАЗом», расположенным в Автозаводском переулке и переключились на сотрудничество с другим «КамАЗом». На Автозаводском проспекте. А этот, из переулка, пусть загибается.М-да... А вы знаете, что современные ученые установили, что наиболее близкое по генотипу к человеку существо — свинья? Не обижайтесь, научный факт, так сказать. Мы же вас предупреждали в своё время — соглашайтесь на обезьян! Нет, цари природы... Я вот тоже иногда делаю вид, что нормальный. Но это быстро надоедает, и я вновь становлюсь самим собой.Но вот некоторые данные, к примеру, о добыче угля реально ставят даже меня в тупик. Обезьяны точно такого не допустили бы. Да и свиньи тоже. Может вашим, человеческим, ученым поискать ещё каких-нибудь "наиболее близких по генотипу"? Вроде амебы?"Угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2018 года сократили добычу рядового угля на 14% (на 1 млн 832 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 11 млн 236 тысяч тонн. Так, добыча коксующегося угля сократилась на 6,7% (на 154,1 тысяч тонн) – до 2,16 млн тонн, энергетического – на 15,6% (на 1 млн 678 тысяч тонн), до 9 млн 77 тысяч тонн. Шахты Донецкой области за четыре месяца текущего года обеспечили добычу 3 млн 940 тысяч тонн угля (-12,1% к январю-апрелю 2017 года), Луганской – 199,6 тысяч тонн (-86,1%), Днепропетровской – 6 млн 507 тысяч тонн (-1,6%), Львовской – 548 тысяч тонн (+11,1%), Волынской – 40,3 тысяч тонн (+2,3%)".Мы что, решили перейти на газ собственной добычи? Чем топить будем? Оно конечно можно и на газ. Только вот проблемка есть. Чтобы на него перейти, нужно его добыть! Как сказал глубокоуважаемый Степаныч (Черномырдин, царствие ему небесное, видел пару раз): "...никогда такого не было и вот опять".Есть у меня для вас "экономический эксклюзив". Транзит газа через Украину в апреле сократился на 38%! До 24,5 тысяч тонн!Не спешите смеяться, речь идет именно о тоннах, поскольку газ сжиженный.Транзит сжиженного газа через территорию Украины в апреле 2018 года сократился в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 32% — до 83,6 тысяч т. Практически весь объем морских отправок — 22 тысяч т. пришелся на терминал «Укрлоудсистем» в Одессе.Отрицательную динамику также показал железнодорожный транзит СУГ. За отчетный месяц его объем составил 59 тысяч т. Это на 30% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (84 тысячи т). Наибольший объем СУГ был транзитирован ж/д-сообщением через переход Изов — 23 тысячи т.Лидерство по транзиту через территорию Украины в апреле 2018 года досталось России с объемом 46,6 тысяч т. Казахстан, бывший лидером по этому показателю в январе 2018 года, транзитировал 32,8 тысячи т. На Беларусь пришлось всего 4000 т транзитного ресурса.А вы думали, что этот самый сжиженный газ нам США поставляет? И в ЕС тоже транспортирует? Я это к тому, что война войной, а обед по распорядку. Нас настраивают против вас. Вас, соответственно, против нас. А вот те, что "хорошо кушают", сидят за одним столом. Смеются над нами. И украинцами, и русскими...Но мой жизненный опыт подсказывает, что запор вечным не бывает. Тяжелая форма запора часто сменяется не менее тяжелой формой поноса. Представляете наши перспективы? И Украины, и России? Да и остальной "окружающей среды". Во время грандиозного поноса...Я про понос вспомнил не просто так. Решил порадовать вас ещё одним эксклюзивом, о котором вы точно не знаете. Ну люблю я вас. Забочусь о настроении. Призыв улыбаться это хорошо, но и делать надо что-то в этом направлении.Итак, весь мир знает о коварстве Путина! Любой представитель Запада понимает, что ваш президент отвечает всегда неожиданно! Вот и Трамп это узнал. На собственной президентской...Стоп, это не то, что вы подумали. Я никого не оскорбляю подозрениями и намеками! Геи тут совершенно не причем!Санкции против России, наложенные американским Минюстом в начале апреля на группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, привели к задержкам поставок канализационных насосов от швейцарской «Sulzer» для ремонта туалетов в парках США. Надо говорить, кому принадлежит швейцарская фирма, или так сообразили?В частности, отмечено, что проблемы возникли с поставками канализационных насосов для ремонта туалетов Национальной аллеи в Вашингтоне и мемориальных парков. Насосы сломались в марте 2018 года, после чего Служба национальных парков заказала аренду оборудования у Chesapeake Environmental Equipment. Да, синие кабинки такие.Ну вот кто об этом мог подумать в Минюсте США? А теперь "из-за сломанных туалетов служащим парков в течение последних нескольких недель приходится пользоваться временно установленными в парках переносными биотуалетами или уборными в соседних зданиях". Вот это коварство русских...Санкции возвратились... оригинально. Очередями в туалет! Но есть и положительное что-то в этом. Для нас положительное. Теперь эти самые американцы никуда не денутся. Дадут нам рабочий безвиз! Нет у них специалистов, равных нам!Кстати, сейчас все правительственные организации США, включая ЦРУ и ФБР, тщательно изучают бизнес Дерипаски. Вдруг он владеет компаниями по производству туалетной бумаги? Представляете ответ Путина в этом случае? Ужас...Вот вроде и всё. Настроение вам повысил. О жизни рассказал. Мысли собственные озвучил. Единственное пожелание осталось. Не забывать то состояние, которое у нас всех было 9 Мая. Не забывать, что мы генетические победители! Всегда!Всем хороших дней. Спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Будем жить! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 164 Источник Похожие новости Записки Колорадского Таракана. Победа и перемога — вещи разные Строитель небоскрёбов, с которым можно поладить Бессмертный полк. Точка кристаллизации

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