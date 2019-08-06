Записки Колорадского Таракана. По поводу чертей в ассортименте • 86 • Аналитика



Бред бредейший, но попробуй это объясни кое-кому… Особенно если кое-кто несет ответственность за приготовление еды на выезде.





В общем, попытался я освоить пенсионерский эконом-отдых, в итоге трачусь на мази, потому что совершенно застудил себе шею! До полного невращания, да к тому же и мышцу, которая правой конечностью вверх-вниз дергает, тоже.



А полечиться у нас — сами знаете… И что вот хотел сказать: кому верить? Сами посмотрите на цены, специально надергал. Сижу теперь и думаю: какой мой любимый апизартрон лучше, за 400 грн или за 40? Разум экономический говорит, что за 40 лучше. Разум аналитический считает, что за 400 точно хоть одна капля яда пчелиного, да попала.



















Вот так они у меня в голове на два голоса и ругаются. А у меня из-за всего этого одни расстройства. Там фото слегка кривые, как и голова у меня, вы не критикуйте. Левой рукой удержать фотик, да еще нажать кнопку, которая справа – это, я вам доложу, Задача!



Ну да хватит лирики, поехали по делу. Слезами горю не поможешь, плакать не будем. Будем злобно язвить.







Ну что, соседи, я так смотрю (и не только я), вы все тверже встаете на нашу дорожку. У нас тоже все начиналось с кучки горластых дураков, а закончилось… А закончилось незалежностью и гидностью.



Смотрю, и у вас до того же собрался народ. Скажем так, по-украински, лучше поздно, чем ни за кем.



Путь вам предстоит еще очень долгий. И, возможно, от наших поисков правильного пути вы возьмете, как люди умные, самое лучшее. Потому что мы, как видите, все-таки пришли к тому, что имеем. То есть выбор дальнейшего направления самостоятельно и реально демократическим путем. Чего, собственно, и вам желаю, друзья и соседи. Без крови.





Ну вот, как-то само собой все опять пришло туда, где мы что-то такое выбрали. Однако не смогу удержаться от того, чтобы вам камешка в огород не швырнуть.



Почитал вот ваш «Коммерсантъ». Уважаемое издание, старое, и люди там… Ну, люди там измельчали. Читается построчно: выбрали клоуна, организуют цирк, тратят деньги из бюджета на «обучение» депутатов…



А как у вас? У вас, как я правильно понял, каждый депутат уже приходит в свое кресло, обучившись депутатить за свой счет? Нет, я «вечных» не беру, Зюганова, Жириновского и прочих, многосозывных. Я тех беру, кто приходит впервые.



Где у вас в России обучают? Понятно, что кто избрался, у того понимание «на кнопку нажал – бабла получил» работает нормально. Мы таких сами из рады столько попросили…



Но вот у нас «ноу-хау»: учим. Да, тратим на это деньги, бюджетные, но это же прямое вложение! А что, Трускавец – не самое плохое место, уж точно не хуже Селигера. Но мы там не всеукраинский собор забацали, а все-то 254 человека привезли и за неделю хоть чему-то обучили.



















Чему и как – вот про то пан Зе будет отвечать. Сам сказал, что с каждым встретился и поговорил.



Вот одно меня смущает, честно. Это то, что обучение проводили преподаватели из Высшей школы экономики, что в Киеве… А вдруг плохо научили? И наэкономят нам и эти…



Сложно жить в эпоху очередных перемен, ох, сложно…



Но мы из тех, кто помнит, что, несмотря ни на что, злющий агрессор не дремлет! А потому радские вопросы радскими, а порох надо сушить.



Я не о том Порохе, который сейчас не пойми где (а я говорил, что свалит!), хотя его на гиляке просушить неплохо было бы, я о том порохе, что в пороховницах.



Вы там, на ли… ну, за рубежом, смекайте.



Сперва у нас прошли учения морской авиации ВМС Украины. Получилось привлечь оба вертолета (Ми-14 и Ка-27) и оба самолета Ан-26. Получилось, как во время Второй мировой войны, когда была такая поговорка: ««Если в небе видишь серебристые самолеты — это американцы. Если зеленые — это русские. Если никого не видишь — это Люфтваффе».



Получилось что-то похожее.







А вот потом в Житомирской области было серьезное такое учение. С намеком. Впрочем, судите сами.



Сперва начальники спланировали некую операцию, которая начнется в день Д и время Ч. Потом в определенный район выдвинулись подразделения РХБЗ и инженерных сил, провели разведку, оборудовали некий рубеж обороны, заняли оборону и начали выполнять поставленную задачу.







Выполнив эту задачу, наши непобедимые воины под прикрытием дымовых и аэрозольных завес покинули район, при этом наведя понтонную переправу через водоем, а после провели деактивацию техники и личного состава.















Деактивацию – в смысле, обработку от радионуклидов, а не то, что многие подумали.







Но суть, надеюсь, вместе с намеком, вам понятна. От Житомира до района выполнения задач около 150 километров, так что карту (геодезическую) в руки ищущим…



А как еще с агрессором поступать? Вы же что творите? Да что хотите, то и вытворяете, совесть медведю отдали, а он ее на мед сменял. Или на водку.



Слышали, какая история у нас разворачивается? Наши тараканы в БУ на передней паре бегают, две уже стерли.







Вот же, могут у нас! Это я о детективе, который разворачивается в Николаеве!



Очередное доказательство того, что ничего хорошего из России не может попасть на нашу родную землю!



Злые и недобросовестные чиновники из Российской Федерации (личности не установлены), будучи в предварительном сговоре с другими лицами (личности не установлены, но, скорее всего, из Филиппин или Индонезии, здесь информация расходится), каким-то совершенно фантастическим образом во временном интервале с 2007 по 2010 годы (точно время поставки установить не удалось), протащили на территорию Украины, внимание:

«…незаконно перевезли через таможенную границу Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух 5В27Д в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением».



Надо перевести? Надо!



Вот я организм такой, дотошный, но, посмотрев на состав «Печоры», никак не могу понять, как это вы, коварные такие, умудрились протащить такое количество всего через таможню, которая ну совсем ничего не увидела?



Специально изучил вопрос, и вот что получается, С-125 не такой уж и маленький! В багажник дипмашины не запихнуть!



— радиолокационная станцию сопровождения и наведения СНР125М на двух прицепах (кабина управления УНК и антенный пост УНВ);

— сама ракетная батарея, включающую 4 пусковые установки 5П73 с четырьмя ракетами на каждой;

— систему энергоснабжения, включающую распределительную кабину УНС и дизель-электрическую станцию;

— радиолокационные средства обнаружения и целеуказания РЛС П-12 и П-15. Тоже в прицепах;

— 36 ракет.



И вот всего этого никто не видел…







Не увидели, правда, и в Эритрее, куда этот комплекс якобы должен был попасть. Не совсем понятно, что там произошло, но лет сколько прошло! От 9 до 12, тут, простите, уже отсидеть можно было за такое безобразие!



В общем, нелегально завезенный ЗРК получается, просто переукрали наши! Иначе как объяснить, что «Печору» не бросили гнить в поле, а спокойно так положили на хранение. И заботились о ней все эти 10 лет.



И ваши, обратите внимание, молчали! Ну понятно, у вас этих «Печор» — одну украли, никто и не пошевелится.



А о чем это говорит?



А только о том, что надо срочно провести ревизии на всех наших военных складах. И тогда мы сможем обнаружить там однозначно просто кучу доказательств агрессивной и вредоносной политики России. А также продажности нашей таможни и безалаберности военных хозяйственников.



А вдруг так вот еще одну подводную лодку найдем? Которую Россия хотела нелегально Китаю продать? Или Швейцарии. Хотя пяток-другой МиГ-29 тоже не помешали бы, кстати.



В общем, как говаривал прапорщик Шматко, «ишшыте, должон быть!»



А что искать, когда и так ясно, что вы продолжаете с ушами сидеть у нас. Вот действительно, никто, кроме вас, не мог устроить вандализм в Сумах.



Вот вы мне часто говорите, что мы тут вандалы. В плане памятников. А кто в Сумах устроил безобразие?



«Неизвестный вандал на могиле погибшего в АТО Александра Глуходида сломал памятный деревянный крест. По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст 297 (надругательство над могилой) УК Украины. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет».







А могилу Героя Украины полковника СБУ Александра Анищенко забрызгали розовой краской. И, заметьте, преступление было совершено, несмотря на 6 камер видеонаблюдения.



Что только говорит о том, что работал ваш спецназ. Неважно, ВС, ГРУ, ФСБ, ВДВ, МВД, у вас аббревиатур одна страшнее другой все еще хватает.



Ну разве мог нормальный гражданин Украины совершить такое? Да еще и не попасть в поле зрения ни одной камеры? Нет, вот что хотите, то и говорите, а чую российский след!



Ну не на бесов же списать? А то этак надо будет все подряд кропить святой водой: склады, кладбища…



Хотя нет, не стоит, драка будет за право кропить – мама, не горюй. И страсти такие будут, что не дай бог, снова что-то загорится.



Так что не надо святой воды, тем более что с чертями есть и другой способ борьбы. Телефонный.



Ну вы же слышали, что, когда подозреваются в содеянном черти, надо не креститься, а звониться. С крестным знамением у нас теперь сложности сплошные, то Томас не той фамилии, то гранаты не той системы. Так что звонить надо. Президенту.



Тогда черти сбегут. А какому президенту – это вот вопрос только крутости звонящего. Кто совсем уровень «выше некуда» — тот будет звонить Трампу. Кто пониже да пожиже – Зеленскому. Ну а кто никому не может – то так с чертями и проживет.







Но фраза «Я по поводу этого черта президенту позвоню» от нашего любимого мэра прочно вошла в обиход.



Знаете, лето все-таки — это маленькая радость. Цены пока идут вниз, платежек за тепло (ой. Не поминай к ночи, это ж не черти даже) нет и вообще, холода в Россию ушли…



Я вот тут очередную сводку накропал по тому, как мы живем в плане ассортимента и тем. Судя по возмущенным воплям принимавшего фотки по поводу цен на ягоду, у нас пока все еще ничего. Что не может не радовать.















































































А значит – будем жить! Вопреки всему, даже вопреки здравому смыслу.

Но вы там дорогие мои, с майданом поосторожнее. И с арестами. У вас, люби друзи, уж больно долго из искры пламя разгорается, но как разгорится…



Впрочем, как и у нас. Так что пока лето – летайте! Ешьте ваши астраханские арбузы, которые почти как наши херсонские, ваши дагестанские абрикосы, которые почти как наши николаевские, и будьте счастливы! Здравствуйте все, кроме тех, кто не любит отпусков! Им и так хорошо, а я вот натерпелся. Ну скажите мне, что это за кайф пытаться изображать из себя морскую звезду на пляже под Бердянском в +18?Бред бредейший, но попробуй это объясни кое-кому… Особенно если кое-кто несет ответственность за приготовление еды на выезде.В общем, попытался я освоить пенсионерский эконом-отдых, в итоге трачусь на мази, потому что совершенно застудил себе шею! До полного невращания, да к тому же и мышцу, которая правой конечностью вверх-вниз дергает, тоже.А полечиться у нас — сами знаете… И что вот хотел сказать: кому верить? Сами посмотрите на цены, специально надергал. Сижу теперь и думаю: какой мой любимый апизартрон лучше, за 400 грн или за 40? Разум экономический говорит, что за 40 лучше. Разум аналитический считает, что за 400 точно хоть одна капля яда пчелиного, да попала.Вот так они у меня в голове на два голоса и ругаются. А у меня из-за всего этого одни расстройства. Там фото слегка кривые, как и голова у меня, вы не критикуйте. Левой рукой удержать фотик, да еще нажать кнопку, которая справа – это, я вам доложу, Задача!Ну да хватит лирики, поехали по делу. Слезами горю не поможешь, плакать не будем. Будем злобно язвить.Ну что, соседи, я так смотрю (и не только я), вы все тверже встаете на нашу дорожку. У нас тоже все начиналось с кучки горластых дураков, а закончилось… А закончилось незалежностью и гидностью.Смотрю, и у вас до того же собрался народ. Скажем так, по-украински, лучше поздно, чем ни за кем.Путь вам предстоит еще очень долгий. И, возможно, от наших поисков правильного пути вы возьмете, как люди умные, самое лучшее. Потому что мы, как видите, все-таки пришли к тому, что имеем. То есть выбор дальнейшего направления самостоятельно и реально демократическим путем. Чего, собственно, и вам желаю, друзья и соседи. Без крови.Ну вот, как-то само собой все опять пришло туда, где мы что-то такое выбрали. Однако не смогу удержаться от того, чтобы вам камешка в огород не швырнуть.Почитал вот ваш «Коммерсантъ». Уважаемое издание, старое, и люди там… Ну, люди там измельчали. Читается построчно: выбрали клоуна, организуют цирк, тратят деньги из бюджета на «обучение» депутатов…А как у вас? У вас, как я правильно понял, каждый депутат уже приходит в свое кресло, обучившись депутатить за свой счет? Нет, я «вечных» не беру, Зюганова, Жириновского и прочих, многосозывных. Я тех беру, кто приходит впервые.Где у вас в России обучают? Понятно, что кто избрался, у того понимание «на кнопку нажал – бабла получил» работает нормально. Мы таких сами из рады столько попросили…Но вот у нас «ноу-хау»: учим. Да, тратим на это деньги, бюджетные, но это же прямое вложение! А что, Трускавец – не самое плохое место, уж точно не хуже Селигера. Но мы там не всеукраинский собор забацали, а все-то 254 человека привезли и за неделю хоть чему-то обучили.Чему и как – вот про то пан Зе будет отвечать. Сам сказал, что с каждым встретился и поговорил.Вот одно меня смущает, честно. Это то, что обучение проводили преподаватели из Высшей школы экономики, что в Киеве… А вдруг плохо научили? И наэкономят нам и эти…Сложно жить в эпоху очередных перемен, ох, сложно…Но мы из тех, кто помнит, что, несмотря ни на что, злющий агрессор не дремлет! А потому радские вопросы радскими, а порох надо сушить.Я не о том Порохе, который сейчас не пойми где (а я говорил, что свалит!), хотя его на гиляке просушить неплохо было бы, я о том порохе, что в пороховницах.Вы там, на ли… ну, за рубежом, смекайте.Сперва у нас прошли учения морской авиации ВМС Украины. Получилось привлечь оба вертолета (Ми-14 и Ка-27) и оба самолета Ан-26. Получилось, как во время Второй мировой войны, когда была такая поговорка: ««Если в небе видишь серебристые самолеты — это американцы. Если зеленые — это русские. Если никого не видишь — это Люфтваффе».Получилось что-то похожее.А вот потом в Житомирской области было серьезное такое учение. С намеком. Впрочем, судите сами.Сперва начальники спланировали некую операцию, которая начнется в день Д и время Ч. Потом в определенный район выдвинулись подразделения РХБЗ и инженерных сил, провели разведку, оборудовали некий рубеж обороны, заняли оборону и начали выполнять поставленную задачу.Выполнив эту задачу, наши непобедимые воины под прикрытием дымовых и аэрозольных завес покинули район, при этом наведя понтонную переправу через водоем, а после провели деактивацию техники и личного состава.Деактивацию – в смысле, обработку от радионуклидов, а не то, что многие подумали.Но суть, надеюсь, вместе с намеком, вам понятна. От Житомира до района выполнения задач около 150 километров, так что карту (геодезическую) в руки ищущим…А как еще с агрессором поступать? Вы же что творите? Да что хотите, то и вытворяете, совесть медведю отдали, а он ее на мед сменял. Или на водку.Слышали, какая история у нас разворачивается? Наши тараканы в БУ на передней паре бегают, две уже стерли.Вот же, могут у нас! Это я о детективе, который разворачивается в Николаеве!Очередное доказательство того, что ничего хорошего из России не может попасть на нашу родную землю!Злые и недобросовестные чиновники из Российской Федерации (личности не установлены), будучи в предварительном сговоре с другими лицами (личности не установлены, но, скорее всего, из Филиппин или Индонезии, здесь информация расходится), каким-то совершенно фантастическим образом во временном интервале с 2007 по 2010 годы (точно время поставки установить не удалось), протащили на территорию Украины, внимание:Надо перевести? Надо!Вот я организм такой, дотошный, но, посмотрев на состав «Печоры», никак не могу понять, как это вы, коварные такие, умудрились протащить такое количество всего через таможню, которая ну совсем ничего не увидела?Специально изучил вопрос, и вот что получается, С-125 не такой уж и маленький! В багажник дипмашины не запихнуть!— радиолокационная станцию сопровождения и наведения СНР125М на двух прицепах (кабина управления УНК и антенный пост УНВ);— сама ракетная батарея, включающую 4 пусковые установки 5П73 с четырьмя ракетами на каждой;— систему энергоснабжения, включающую распределительную кабину УНС и дизель-электрическую станцию;— радиолокационные средства обнаружения и целеуказания РЛС П-12 и П-15. Тоже в прицепах;— 36 ракет.И вот всего этого никто не видел…Не увидели, правда, и в Эритрее, куда этот комплекс якобы должен был попасть. Не совсем понятно, что там произошло, но лет сколько прошло! От 9 до 12, тут, простите, уже отсидеть можно было за такое безобразие!В общем, нелегально завезенный ЗРК получается, просто переукрали наши! Иначе как объяснить, что «Печору» не бросили гнить в поле, а спокойно так положили на хранение. И заботились о ней все эти 10 лет.И ваши, обратите внимание, молчали! Ну понятно, у вас этих «Печор» — одну украли, никто и не пошевелится.А о чем это говорит?А только о том, что надо срочно провести ревизии на всех наших военных складах. И тогда мы сможем обнаружить там однозначно просто кучу доказательств агрессивной и вредоносной политики России. А также продажности нашей таможни и безалаберности военных хозяйственников.А вдруг так вот еще одну подводную лодку найдем? Которую Россия хотела нелегально Китаю продать? Или Швейцарии. Хотя пяток-другой МиГ-29 тоже не помешали бы, кстати.В общем, как говаривал прапорщик Шматко, «ишшыте, должон быть!»А что искать, когда и так ясно, что вы продолжаете с ушами сидеть у нас. Вот действительно, никто, кроме вас, не мог устроить вандализм в Сумах.Вот вы мне часто говорите, что мы тут вандалы. В плане памятников. А кто в Сумах устроил безобразие?А могилу Героя Украины полковника СБУ Александра Анищенко забрызгали розовой краской. И, заметьте, преступление было совершено, несмотря на 6 камер видеонаблюдения.Что только говорит о том, что работал ваш спецназ. Неважно, ВС, ГРУ, ФСБ, ВДВ, МВД, у вас аббревиатур одна страшнее другой все еще хватает.Ну разве мог нормальный гражданин Украины совершить такое? Да еще и не попасть в поле зрения ни одной камеры? Нет, вот что хотите, то и говорите, а чую российский след!Ну не на бесов же списать? А то этак надо будет все подряд кропить святой водой: склады, кладбища…Хотя нет, не стоит, драка будет за право кропить – мама, не горюй. И страсти такие будут, что не дай бог, снова что-то загорится.Так что не надо святой воды, тем более что с чертями есть и другой способ борьбы. Телефонный.Ну вы же слышали, что, когда подозреваются в содеянном черти, надо не креститься, а звониться. С крестным знамением у нас теперь сложности сплошные, то Томас не той фамилии, то гранаты не той системы. Так что звонить надо. Президенту.Тогда черти сбегут. А какому президенту – это вот вопрос только крутости звонящего. Кто совсем уровень «выше некуда» — тот будет звонить Трампу. Кто пониже да пожиже – Зеленскому. Ну а кто никому не может – то так с чертями и проживет.Но фраза «Я по поводу этого черта президенту позвоню» от нашего любимого мэра прочно вошла в обиход.Знаете, лето все-таки — это маленькая радость. Цены пока идут вниз, платежек за тепло (ой. Не поминай к ночи, это ж не черти даже) нет и вообще, холода в Россию ушли…Я вот тут очередную сводку накропал по тому, как мы живем в плане ассортимента и тем. Судя по возмущенным воплям принимавшего фотки по поводу цен на ягоду, у нас пока все еще ничего. Что не может не радовать.А значит – будем жить! Вопреки всему, даже вопреки здравому смыслу.Но вы там дорогие мои, с майданом поосторожнее. И с арестами. У вас, люби друзи, уж больно долго из искры пламя разгорается, но как разгорится…Впрочем, как и у нас. Так что пока лето – летайте! Ешьте ваши астраханские арбузы, которые почти как наши херсонские, ваши дагестанские абрикосы, которые почти как наши николаевские, и будьте счастливы! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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