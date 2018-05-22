Записки Колорадского Таракана. По мостам да по волнам, да о секрете Путина • 92 • Аналитика



Приветствую вас, уважаемые читатели! Столько событий, сколько произошло на этой неделе, редко когда происходит. Но с другой стороны, каждый год в мае наши системы делаются достаточно нервными. То заскоки с праздниками, то эти песни, которые забываются буквально на следующий день, то финал Лиги чемпионов в Киеве... А тут ещё и вас совершенно не к месту с открытием моста разнесло.



Но прежде чем начать рассказывать о ситуации у нас, хочу успокоить тех, кто воспринимает моё молчание иногда как результат хорошей работы СБУ. Спасибо за заботу, но... Тараканов ловят уже много лет. Результат вы прекрасно знаете.









И даже то, что в вашей квартире стасики сегодня не живут, означает только то, что они переехали в уличные коллекторы. Или мусоропровод.



И ещё: я много лет смотрю кинофильмы про шпионов и прочих бандитов. А так как я достаточно умный и осторожный, то никогда не пойду в неизвестный подвал, если слышу тревожную музыку или детский плач. Вот.



Итак, незапланированное нами открытие Керченского моста. Кстати, а почему многие в России стали называть его Крымским? Крымский мост же в Москве вроде? Но это так, желание узнать что-то интересное. А вам, наверное, интересно узнать нашу реакцию. Сразу скажу, ничего нового вы не узнаете. Реакция стандартная.







"Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом".



"Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым".



Это я не себя любимого цитирую, это наш Гидрант накропал у себя в Facebook во вторник, 15 мая.



Вот вы думаете, что Путин сам за рулем грузовика ехал потому, что у него права на грузовик есть уже 20 лет? А вот и нет. И потом, «КамАЗ» после танков и истребителей – ну как-то так… Мелковато. Потому и начали умные головы у нас Копать Глубже! И – Нарыли!!!



В том же гидрантовом ФБ было (уже потерли, зрадники) разъяснение, что ваш Путин – человек занятой. Как любой президент. А в данном случае он совмещал приятное и полезное, то есть, заехал куда ему было надо по своим делам.



Ага-ага, чую, щас начнется про «Кортеж» и прочее. Не прокатит! Делать там, куда ездил на «КамАЗе» Путин, нечего на легковушке!



Нам объяснили, что он дорогу проверял, понятно, почему на грузовике и почему именно из Крыма, если у него новая машина и кабинет в Кремле.



Вот, свежее подтверждение от АП, СБУ, ЦРУ, АНБ и батальона «Крым».







Читать все умеют? К себе в винный погребок ваш катался. Потому и на грузовике, чтобы два раза не бегать. Мост-то обмыть надо…



Все, оказывается, просто, если толково объяснить.



Нам вообще многое объясняют. Точно так же, как и вам. Об этом я в конце выскажусь. Вот, к примеру, ваш мост приносит нам теперь только прямых убытков 500 000$ в год! Это наш министр Омелян рассказывал другим министрам на заседании.



"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривен в год – это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море".



"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам". «Клочья российской экономики» абсорбируются в инвестиционные проекты



"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все косты будут России выставлены".



Пришлось и мне заняться арифметикой. Ничего так, полмиллиарда только прямых убытков. А сколько "косых"? Ужас просто. Особенно если учесть, что мы с вами вообще никаких дел не имеем. Газ у нас из Европы. Уголь из Пенсильвании, Австралии и ЮАР. И продукцию свою вам не продаем! И у вас не закупаем!



Короче говоря, пришлось идти к нашим "морякам". Они-то мне все и рассказали. Так вот, убытки Украины связаны с ограничением по габаритам проходящих под мостом судов! Понятно же, что фрахт судна стоит денег. И чем больше пароход, тем дешевле перевозка тонны груза. А вы нам осадку ограничили!!!



Вы в курсе, что Мариупольский порт может принимать суда с осадкой 14 метров?! Не верите? А 10 ноября 2014 года? Именно тогда в Мариупольский порт прибыло судно «Hebei Tangshan» с 36 тыс. т. австралийского коксующего угля марки TAHMOOR для МК "Азовсталь". Это факт! Дедвейт Hebei Tangshan составляет 92,5 тыс.т., длина – 235 м, ширина — 38 м, осадка 14,5 метров! Вот...







Некомпетентные россияне, кто хоть раз бывал на Азовском море, скажут, что азовские порты могут принимать суда до 8 метров осадки. И ещё, максимальная глубина этого моря 13,5 метра. Да и то, в несудоходных местах. Это все верно. Но только для России. А мы поступаем по-другому! Грузим судно до 8 метров, а потом на рейде, с 10 метрами глубины, догружаем до 14 метров. Мы хозяйственные!



Я просто приведу технические подробности, которые мне "моряки" раскрыли.



Мариуполь принимает суда длиной до 250 м и осадкой не более 8 м. Средние глубины на подходе к порту составляют 8,6 м.



Бердянск: подходной канал в гавань (длина – 20 км, ширина – 90 м, глубина – 8,55 м, проходная осадка – 7,9 м). Глубина в акватории порта составляет 8,4 м.



Кто продырявил фюрера?



Керченский мост пропускает суда с осадкой не более 8 метров и высотой не более 33 метра при высоте арок 35 м, и длиной судна не более 160 метров.



Кстати, мне там и списочек кораблей, что в наших портах сейчас стоят дали. «SEA SCANNER», осадка 5 метров, «SIDER KING», осадка 7,7 метра, «FEDERAL RIDEAU», осадка 8 метров, «ATA» («OBAHAN C»), осадка 7,4 метра, «NISREEN», осадка 5,1 метра.



Эти суда сейчас в Мариуполе. А вот Бердянск. «ALTAY», осадка 4,4 метра, «SALVINIA», осадка 4,3 метра, «BRAVE WARRIOR», осадка 4,6 метра.



Кстати, мне объяснили и заход «Hebei Tangshan» в Мариуполь. Если вместо 36 000 тонн загрузить 20 000, то пароход вполне сможет пробраться и в мелкое (насколько мне известно, самое мелководное в мире) Азовское море.



Теперь надо вас напугать. Опять из Гидранта:



"И сегодня мы сделали все возможное, чтобы пересечь Рубикон, возвращаясь в Европейский Союз. Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ".

"Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу".



Испугались? Да не бойтесь. Нас в исполнительных органах СНГ с 2014 года нет. В смысле — совсем нет. Так что, даже мы не знаем, кого Гидрант отзывать будет. Вспомнился давний разговор с Тараканушкой.



— Что-то я совсем не понимаю твой юмор… Он какой-то тупой.

— Может, это кто-то другой тупой?

— Кто?



Прямо по ситуации. Только до меня Тараканушкин юмор все же дошел, а вот Гидрантовский пока нет...



Тут, возможно, надо на один уровень с Гидрантом вставать. А значит… Плохо значит. Мне грузовиками лекарство для понимания завозить никак. Я ж не Путин…



Пора уже сообщить вам об очередной вашей гадости, которую раскрыли... в Закарпатье. председатель Закарпатской ОГА Москаль прямо так и сказал, что во всем виноваты москали! В ночь на 18 мая в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами — четыре реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и 22 ручных противопехотных гранат РГД-5 с запалом. И гранатометы, и гранаты в исправном состоянии и готовы к применению. Германии все тоскливей терпеть ворчливого американского мужа



"Изъятые оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к пятому разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР. Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит. Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины, на границе с Евросоюзом".



No comments, как говорится. В смысле, критиковать самого Москаля не буду. Только вот, у нас вообще что-то делается без контроля ФСБ, Путина и России в целом? Даже майдан и "правый сектор" с С14 ФСБ создали, как оказалось!



Знаете, что самое противное в жизни таракана? Не поверите — мухи! Как вижу эту тварь, сидящую на потолке и потирающую "руки", так сразу озираться начинаю. Ощущение такое, что у мухи есть какой-то план и мне кирдык... Вот и с С14 так же. Только там вместо мухи "тюлень" какой-нибудь ласты потирает. Мухи против карасей не потянут. Величина... Точнее, против Карася. Не рыбы, а лидера С14 Евгения Карася.



Помните, я писал о задержании бразильца Лусварги в православном монастыре? Толпа активистов. Испуганный бразилец. Скрученные за спиной руки и толпа красномордых ублюдков. Ах да, ещё корреспонденты ТВ с вопросами об участии в ополчении. И, главное, ответы бразильца: "Да, да, да...".



Так вот, против Карася требуют начать уголовное производство по двум статьям. Терроризм и незаконное лишение свободы. Это не кто-то там "с улицы" требует. Это Шевченковский суд Киева требует. Постановил он. Лапки потирает. Ага: "Кто же его посадит? Он же памятник. Деревня…" Человек, который "разбомбил Крымский мост". Типичный представитель СМИ США



А вот бразильца успешно упаковали в СИЗО на два месяца. Хотя буквально за пару дней до захвата суд его выпустил на свободу.



Мокрица их подери... Расскажу нормальное восприятие нормального киянина нормальной жизни. Утро выходного дня. Настроение... Погода... Солнце...



Вы вместе с семьей вышли погулять. Вокруг веселые улыбающиеся лица. Гомон детворы. И вы с мороженным за столиком летнего кафе.



И вдруг дробь барабана... По улице идет строй. В робах с надписью "Національні дружини". И лица в намордниках. Одни дикие глаза в прорези "прицела". Идут молча. Идут, злобно посматривая на киевлян. Идут уверенные в собственной силе и безнаказанности.







А мы, те, кто здесь живет, думаем о том, чтобы они быстрее прошли. Чтобы не остановились. Чтобы не стали бить стекла. Чтобы не стали орать свои лозунги. Чтобы не начали драку. Чтобы пронесло, в общем и целом. Мы реально боимся этой банды отморозков. А они не боятся! Они хозяева этого города. Они, а не мы.



Барабанная дробь, которая переносит нас в реальность Германии 1933 года... И эти скрытые намордниками рожи всего лишь трусливый клон германских отрядов Эрнста Рема. Клон Sturmabteilung. История повторяется?



Ну ладно. Хватит о грустном. Есть же у нас и веселые моменты. К примеру, праздник Вышиванки. Вся Украина 17 мая должна была переодеться в эту селюковую одежду и высказать свое дружное "Фи" российскому лаптю.



Кстати, а почему в России не почитают какую-нибудь косоворотку, сапоги с дегтем или лапти? Не патриотично. А что, рубаха из Китая с крашеной вышивкой — это круто. Наши женщины не особо любят вышивать сегодня. И что? Представляете, Россия с лаптями из африканской лианы... Вы же тоже, наверное, разучились лапти плести?







Правда, мы самостоятельно праздник перенесли на 19-20. Выходные все-таки. В Одессе вон аж 500 человек в вышиванках прошли. "Колона с национальными флагами прошла от Пассажа на Дерибасовской до памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке, скандируя "Вишиванку одягаю – дуже стильно виглядаю" и "Ах Одеса, рідний край, українців об'єднай"".







Всё-таки мы, украинцы, очень сильно женщин уважаем! Этот праздник для них. Даже в ущерб шароварам! Я вот много раз видел Гидранта в вышиванке. Уже захотел и в шароварах увидеть. И усы надо отрастить. Чтобы соответствовал. Клоуны всегда одеваются с гротеском... "Гарни хлопци украинци, ни в кармани, ни в ширинци... Тильки того, що видна радиация одна".







Самая вышитая вышиванка. Самый длинный рушник. Самый большой прапор. Самый большой бутерброд с салом... Всё самое-самое, кроме экономики, медицины, образования, судов, безопасности и всего прочего...



Мы даже хижину ромов воссоздали! Помните, как С14 пожег ромов на Лысой горе 21 апреля? А мы взяли и построили им хижину прямо в центре города!



На Михайловской площади была отстроена и потом разобрана хижина, существовавшая во временном поселении ромов в Днепровском районе Киева и снесенная в 2017 году. Коллективную работу активисты посвятили поселениям ромов и другим стихийным поселениям.



"Как сообщается, акцию посетили и настоящие бездомные, которые поблагодарили за домик и начали распивать водку из горла и курить. После непродолжительных переговоров сотрудники полиции увели их для профилактической беседы".



Потом они, наверное, после беседы этой, дружно исполнят популярную у нас песню "Зродились ми великої години". Помните подвал Швондера? Рабство и право первой ночи. Добро пожаловать в Прибалтику!



А теперь чуть-чуть о вас. Я обещал в самом начале записок. Я смеюсь над собой. До сего момента старался не смеяться над вами. Но ребята, вы тоже хохмачи не меньше нашего. Сейчас весь Киев обсуждает ваше новое правительство. Молодцы!



Нам есть чему поучиться у вас все-таки!



Ваш министр сельского хозяйства нас убил. Министр, который был связан с сельским хозяйством только по части названия банка, которым рулил. Смешно. Глава правления государственного «РосСЕЛЬХОЗбанка» стал министром СЕЛЬСКОГО хозяйства. Вы ему хоть лопату покажите, чтобы понимал, что лопата или грабли не очень похожи на авторучку.



Но мы-то понимаем. Не может же сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева быть обычным человеком! Это обязательно должен быть гений! Причем гениальность сыновей возрастает с повышением должности папы. Дмитрий Патрушев в 32 года стал председателем правления крупного государственного банка, а в 40 уже министром.



Вы думаете, что он один такой умный? Младший сын бывшего руководителя администрации Путина рулит "Алросой" — Сергей Иванов, сын Сергея Иванова. А сын нынешнего зама главы администрации Сергея Кириенко Владимир — тоже зам. Только в Ростелекоме.



А про вашего Рогозина мы молчим. Всем Киевом молчим. И радуемся вместе с вами, что у вашего Мутко сыновей нет. И сериал «Виталий-2» продолжается. Вы как бы без спорта остались почти, теперь посмотрим, как оно в строительстве пойдет.



Если так же – да…



А вообще, пора уже Виталиям вашему и нашему, Кличко и Мутко, симпозиумы проводить по обмену опытом. Как лучше витализировать нашу жизнь, которая по-латыни тоже «вита»…



Аж мураши под панцирем бегают…



Ладно. Нужно заканчивать. Всем здоровья, улыбок и доброго настроения. Будем жить. За виту… Приветствую вас, уважаемые читатели! Столько событий, сколько произошло на этой неделе, редко когда происходит. Но с другой стороны, каждый год в мае наши системы делаются достаточно нервными. То заскоки с праздниками, то эти песни, которые забываются буквально на следующий день, то финал Лиги чемпионов в Киеве... А тут ещё и вас совершенно не к месту с открытием моста разнесло.Но прежде чем начать рассказывать о ситуации у нас, хочу успокоить тех, кто воспринимает моё молчание иногда как результат хорошей работы СБУ. Спасибо за заботу, но... Тараканов ловят уже много лет. Результат вы прекрасно знаете.И даже то, что в вашей квартире стасики сегодня не живут, означает только то, что они переехали в уличные коллекторы. Или мусоропровод.И ещё: я много лет смотрю кинофильмы про шпионов и прочих бандитов. А так как я достаточно умный и осторожный, то никогда не пойду в неизвестный подвал, если слышу тревожную музыку или детский плач. Вот.Итак, незапланированное нами открытие Керченского моста. Кстати, а почему многие в России стали называть его Крымским? Крымский мост же в Москве вроде? Но это так, желание узнать что-то интересное. А вам, наверное, интересно узнать нашу реакцию. Сразу скажу, ничего нового вы не узнаете. Реакция стандартная.Это я не себя любимого цитирую, это наш Гидрант накропал у себя в Facebook во вторник, 15 мая.Вот вы думаете, что Путин сам за рулем грузовика ехал потому, что у него права на грузовик есть уже 20 лет? А вот и нет. И потом, «КамАЗ» после танков и истребителей – ну как-то так… Мелковато. Потому и начали умные головы у нас Копать Глубже! И – Нарыли!!!В том же гидрантовом ФБ было (уже потерли, зрадники) разъяснение, что ваш Путин – человек занятой. Как любой президент. А в данном случае он совмещал приятное и полезное, то есть, заехал куда ему было надо по своим делам.Ага-ага, чую, щас начнется про «Кортеж» и прочее. Не прокатит! Делать там, куда ездил на «КамАЗе» Путин, нечего на легковушке!Нам объяснили, что он дорогу проверял, понятно, почему на грузовике и почему именно из Крыма, если у него новая машина и кабинет в Кремле.Вот, свежее подтверждение от АП, СБУ, ЦРУ, АНБ и батальона «Крым».Читать все умеют? К себе в винный погребок ваш катался. Потому и на грузовике, чтобы два раза не бегать. Мост-то обмыть надо…Все, оказывается, просто, если толково объяснить.Нам вообще многое объясняют. Точно так же, как и вам. Об этом я в конце выскажусь. Вот, к примеру, ваш мост приносит нам теперь только прямых убытков 500 000$ в год! Это наш министр Омелян рассказывал другим министрам на заседании.Пришлось и мне заняться арифметикой. Ничего так, полмиллиарда только прямых убытков. А сколько "косых"? Ужас просто. Особенно если учесть, что мы с вами вообще никаких дел не имеем. Газ у нас из Европы. Уголь из Пенсильвании, Австралии и ЮАР. И продукцию свою вам не продаем! И у вас не закупаем!Короче говоря, пришлось идти к нашим "морякам". Они-то мне все и рассказали. Так вот, убытки Украины связаны с ограничением по габаритам проходящих под мостом судов! Понятно же, что фрахт судна стоит денег. И чем больше пароход, тем дешевле перевозка тонны груза. А вы нам осадку ограничили!!!Вы в курсе, что Мариупольский порт может принимать суда с осадкой 14 метров?! Не верите? А 10 ноября 2014 года? Именно тогда в Мариупольский порт прибыло судно «Hebei Tangshan» с 36 тыс. т. австралийского коксующего угля марки TAHMOOR для МК "Азовсталь". Это факт! Дедвейт Hebei Tangshan составляет 92,5 тыс.т., длина – 235 м, ширина — 38 м, осадка 14,5 метров! Вот...Некомпетентные россияне, кто хоть раз бывал на Азовском море, скажут, что азовские порты могут принимать суда до 8 метров осадки. И ещё, максимальная глубина этого моря 13,5 метра. Да и то, в несудоходных местах. Это все верно. Но только для России. А мы поступаем по-другому! Грузим судно до 8 метров, а потом на рейде, с 10 метрами глубины, догружаем до 14 метров. Мы хозяйственные!Я просто приведу технические подробности, которые мне "моряки" раскрыли.Мариуполь принимает суда длиной до 250 м и осадкой не более 8 м. Средние глубины на подходе к порту составляют 8,6 м.Бердянск: подходной канал в гавань (длина – 20 км, ширина – 90 м, глубина – 8,55 м, проходная осадка – 7,9 м). Глубина в акватории порта составляет 8,4 м.Керченский мост пропускает суда с осадкой не более 8 метров и высотой не более 33 метра при высоте арок 35 м, и длиной судна не более 160 метров.Кстати, мне там и списочек кораблей, что в наших портах сейчас стоят дали. «SEA SCANNER», осадка 5 метров, «SIDER KING», осадка 7,7 метра, «FEDERAL RIDEAU», осадка 8 метров, «ATA» («OBAHAN C»), осадка 7,4 метра, «NISREEN», осадка 5,1 метра.Эти суда сейчас в Мариуполе. А вот Бердянск. «ALTAY», осадка 4,4 метра, «SALVINIA», осадка 4,3 метра, «BRAVE WARRIOR», осадка 4,6 метра.Кстати, мне объяснили и заход «Hebei Tangshan» в Мариуполь. Если вместо 36 000 тонн загрузить 20 000, то пароход вполне сможет пробраться и в мелкое (насколько мне известно, самое мелководное в мире) Азовское море.Теперь надо вас напугать. Опять из Гидранта:Испугались? Да не бойтесь. Нас в исполнительных органах СНГ с 2014 года нет. В смысле — совсем нет. Так что, даже мы не знаем, кого Гидрант отзывать будет. Вспомнился давний разговор с Тараканушкой.— Что-то я совсем не понимаю твой юмор… Он какой-то тупой.— Может, это кто-то другой тупой?— Кто?Прямо по ситуации. Только до меня Тараканушкин юмор все же дошел, а вот Гидрантовский пока нет...Тут, возможно, надо на один уровень с Гидрантом вставать. А значит… Плохо значит. Мне грузовиками лекарство для понимания завозить никак. Я ж не Путин…Пора уже сообщить вам об очередной вашей гадости, которую раскрыли... в Закарпатье. председатель Закарпатской ОГА Москаль прямо так и сказал, что во всем виноваты москали! В ночь на 18 мая в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами — четыре реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и 22 ручных противопехотных гранат РГД-5 с запалом. И гранатометы, и гранаты в исправном состоянии и готовы к применению.No comments, как говорится. В смысле, критиковать самого Москаля не буду. Только вот, у нас вообще что-то делается без контроля ФСБ, Путина и России в целом? Даже майдан и "правый сектор" с С14 ФСБ создали, как оказалось!Знаете, что самое противное в жизни таракана? Не поверите — мухи! Как вижу эту тварь, сидящую на потолке и потирающую "руки", так сразу озираться начинаю. Ощущение такое, что у мухи есть какой-то план и мне кирдык... Вот и с С14 так же. Только там вместо мухи "тюлень" какой-нибудь ласты потирает. Мухи против карасей не потянут. Величина... Точнее, против Карася. Не рыбы, а лидера С14 Евгения Карася.Помните, я писал о задержании бразильца Лусварги в православном монастыре? Толпа активистов. Испуганный бразилец. Скрученные за спиной руки и толпа красномордых ублюдков. Ах да, ещё корреспонденты ТВ с вопросами об участии в ополчении. И, главное, ответы бразильца: "Да, да, да...".Так вот, против Карася требуют начать уголовное производство по двум статьям. Терроризм и незаконное лишение свободы. Это не кто-то там "с улицы" требует. Это Шевченковский суд Киева требует. Постановил он. Лапки потирает. Ага: "Кто же его посадит? Он же памятник. Деревня…"А вот бразильца успешно упаковали в СИЗО на два месяца. Хотя буквально за пару дней до захвата суд его выпустил на свободу.Мокрица их подери... Расскажу нормальное восприятие нормального киянина нормальной жизни. Утро выходного дня. Настроение... Погода... Солнце...Вы вместе с семьей вышли погулять. Вокруг веселые улыбающиеся лица. Гомон детворы. И вы с мороженным за столиком летнего кафе.И вдруг дробь барабана... По улице идет строй. В робах с надписью "Національні дружини". И лица в намордниках. Одни дикие глаза в прорези "прицела". Идут молча. Идут, злобно посматривая на киевлян. Идут уверенные в собственной силе и безнаказанности.А мы, те, кто здесь живет, думаем о том, чтобы они быстрее прошли. Чтобы не остановились. Чтобы не стали бить стекла. Чтобы не стали орать свои лозунги. Чтобы не начали драку. Чтобы пронесло, в общем и целом. Мы реально боимся этой банды отморозков. А они не боятся! Они хозяева этого города. Они, а не мы.Барабанная дробь, которая переносит нас в реальность Германии 1933 года... И эти скрытые намордниками рожи всего лишь трусливый клон германских отрядов Эрнста Рема. Клон Sturmabteilung. История повторяется?Ну ладно. Хватит о грустном. Есть же у нас и веселые моменты. К примеру, праздник Вышиванки. Вся Украина 17 мая должна была переодеться в эту селюковую одежду и высказать свое дружное "Фи" российскому лаптю.Кстати, а почему в России не почитают какую-нибудь косоворотку, сапоги с дегтем или лапти? Не патриотично. А что, рубаха из Китая с крашеной вышивкой — это круто. Наши женщины не особо любят вышивать сегодня. И что? Представляете, Россия с лаптями из африканской лианы... Вы же тоже, наверное, разучились лапти плести?Правда, мы самостоятельно праздник перенесли на 19-20. Выходные все-таки. В Одессе вон аж 500 человек в вышиванках прошли. "Колона с национальными флагами прошла от Пассажа на Дерибасовской до памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке, скандируя "Вишиванку одягаю – дуже стильно виглядаю" и "Ах Одеса, рідний край, українців об'єднай"".Всё-таки мы, украинцы, очень сильно женщин уважаем! Этот праздник для них. Даже в ущерб шароварам! Я вот много раз видел Гидранта в вышиванке. Уже захотел и в шароварах увидеть. И усы надо отрастить. Чтобы соответствовал. Клоуны всегда одеваются с гротеском... "Гарни хлопци украинци, ни в кармани, ни в ширинци... Тильки того, що видна радиация одна".Самая вышитая вышиванка. Самый длинный рушник. Самый большой прапор. Самый большой бутерброд с салом... Всё самое-самое, кроме экономики, медицины, образования, судов, безопасности и всего прочего...Мы даже хижину ромов воссоздали! Помните, как С14 пожег ромов на Лысой горе 21 апреля? А мы взяли и построили им хижину прямо в центре города!На Михайловской площади была отстроена и потом разобрана хижина, существовавшая во временном поселении ромов в Днепровском районе Киева и снесенная в 2017 году. Коллективную работу активисты посвятили поселениям ромов и другим стихийным поселениям."Как сообщается, акцию посетили и настоящие бездомные, которые поблагодарили за домик и начали распивать водку из горла и курить. После непродолжительных переговоров сотрудники полиции увели их для профилактической беседы".Потом они, наверное, после беседы этой, дружно исполнят популярную у нас песню "Зродились ми великої години". Помните подвал Швондера?А теперь чуть-чуть о вас. Я обещал в самом начале записок. Я смеюсь над собой. До сего момента старался не смеяться над вами. Но ребята, вы тоже хохмачи не меньше нашего. Сейчас весь Киев обсуждает ваше новое правительство. Молодцы!Нам есть чему поучиться у вас все-таки!Ваш министр сельского хозяйства нас убил. Министр, который был связан с сельским хозяйством только по части названия банка, которым рулил. Смешно. Глава правления государственного «РосСЕЛЬХОЗбанка» стал министром СЕЛЬСКОГО хозяйства. Вы ему хоть лопату покажите, чтобы понимал, что лопата или грабли не очень похожи на авторучку.Но мы-то понимаем. Не может же сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева быть обычным человеком! Это обязательно должен быть гений! Причем гениальность сыновей возрастает с повышением должности папы. Дмитрий Патрушев в 32 года стал председателем правления крупного государственного банка, а в 40 уже министром.Вы думаете, что он один такой умный? Младший сын бывшего руководителя администрации Путина рулит "Алросой" — Сергей Иванов, сын Сергея Иванова. А сын нынешнего зама главы администрации Сергея Кириенко Владимир — тоже зам. Только в Ростелекоме.А про вашего Рогозина мы молчим. Всем Киевом молчим. И радуемся вместе с вами, что у вашего Мутко сыновей нет. И сериал «Виталий-2» продолжается. Вы как бы без спорта остались почти, теперь посмотрим, как оно в строительстве пойдет.Если так же – да…А вообще, пора уже Виталиям вашему и нашему, Кличко и Мутко, симпозиумы проводить по обмену опытом. Как лучше витализировать нашу жизнь, которая по-латыни тоже «вита»…Аж мураши под панцирем бегают…Ладно. Нужно заканчивать. Всем здоровья, улыбок и доброго настроения. Будем жить. За виту… Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 92 Источник Похожие новости Кто продырявил фюрера? Записки Колорадского Таракана. По мостам да по волнам, да о секрете Путина Рабство и право первой ночи. Добро пожаловать в Прибалтику!

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