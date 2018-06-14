Записки Колорадского Таракана. Ой, да то не ветер ветку клонит... • 57 • Аналитика



Приветствую вас, уважаемые читатели! Жизнь, точнее, движение жизни в европейском направлении у нас начинает принимать привычные для Европы формы. Вы нам так часто говорили, что у нас ничего не получится, что некоторые и правда поверили. А жизнь всё расставляет по своим местам. Правда, большая часть нашего народа как-то расхотела на эти места двигаться. Сепары, однако.



Теперь по делу. На Украине до сих пор используется коммунистическая или даже имперская система определения родственных отношений. Ну, вы знаете. Папа, мама, дедушка, бабушка, тетя, дядя и прочие родственники. А ведь это неправильно! Даже обидно. Чем тетя хуже бабушки или мамы? Ведь бывают же хорошие тети. И дяди бывают тоже. Так почему мы с детства приучать человека делить родню на близких и не очень?





Вот сейчас сижу, думаю и понимаю, что изменения неизбежны. Если, конечно, мы стремимся в ЕС. Хотя, учитывая, что русский мир на Украине все ещё силен, принять прогрессивное супер-европейско-толерантное "родитель 1" и "родитель 2" мы ещё не готовы. Придется нам принимать "половинчатое решение".



Короче, Министерство образования и науки Украины выступило с инициативой запретить термин "родители". Пока только в учебниках. Будем мы все теперь "родные". Европейские ценности в действии. В украинском исполнении (пока в НАТО и ЕС не приняли).



Правильные украинцы прекрасно понимают, что главное — не травмировать детей. Потому и "за" с разными оговорками (35%!). Сепаратисты пока составляют 64%.



Кстати, в наших учебниках Минобраз обнаружил и ещё одно наследие совка. Представляете, там на рисунках в большинстве семей есть папа, мама и дети! Бред какой-то. Где вы видели такие семьи? Папу вычеркиваем. Достаточно только "родной"! Это же травмирует детей! Ну тех, у которых только половина "родных" в наличии. Дискриминация!



Вот не понимает наш народ своего счастья. Вырастут дети... Создадут семьи... Кто с кем, правда, пока не ясно. Но главное (!) уже сделано. У внуков-то проблемы, как кого называть, уже не будет. "Вот моя родня!" Какое дальновидное предложение у наших образовательных чиновников…



Хорошо начал записки. Позитивно. Продолжу в том же духе. Помните мой рассказ о сельхозвыставке? Так вот, посетил я эту выставку уже после официального открытия.







И кто теперь будет спорить о сельскохозяйственной сверхдержаве? Посмотрите на фото. Какую технику предлагают. Но главное, обратите внимание, на каких условиях.





Флаги основных участников. Хотя были и из Европы и США тоже.































Надо быть полным... фермером, чтобы не согласиться взять трактор, когда тебе государство 25% покупки возвращает. И это не шутка. Это написано на прайс-листах перед машинами. Тем более что даже не возвращает, а платит за тебя! Слабо?



Россия, капитулируй!



Но фермеров тоже надо понять. У нас весь юг под вопросом сегодня. Вы про Крым слышали? Ну, что там засуха. Типа, мы канал перекопали и теперь в Крыму урожай под вопросом. Наши изгалялись как могли. А тут бац... Канал-то, оказалось, ни при чем. Засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере до 50% урожая зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады.



Кстати, у вас тоже такая же "катаклизма" вырисовывается. Разница только в том, что вы ещё прошлогодний урожай на элеваторы не перевезли. Слишком хорошо аграрии поработали тогда. А мы уже... Продали, короче.



Но вы не радуйтесь особо. У нас засуха обычное явление. Вон президент по утрам её постоянно испытывает и что? Рулит страной, как шкипер баржей. Куда ветер дует, туда и дрейфует. И не тонем! Может, дело в материале, из которого наша баржа сделана? Оно, говорят, не тонет. А на "засушливую голову" легче воспринимаются потери фермеров.



И тем не мене, кто работает — тот работает. И тому есть что показать в лицо другим.

























Ну скажите, какая ж ярмарка без кобзаря?







Ну скажите, какая ж ярмарка без кобзаря?



Да и свиньи у нас почему-то стали поступать как свиньи. Свинопапки и свиномамки не хотят плодиться, а свинодетки сало на боках наращивать. Украина в январе-мае сократила экспорт свинины в 3,4 раза. Экспорт свинины сократился до 0,921 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $2,13 млн против $6,3 млн за пять месяцев 2017 года.



Оно, конечно, правильно. Европейцы, да и вы тоже, после нашего массового переезда в Европу и Россию, уверенно говорят о том, что "свинина" должна оставаться на Украине. А вот экспорт "чужих" свиней к нам увеличился в 6,6 раза! И как теперь фермерам верить в сверхдержаву? Как кредиты брать? Если засуха даже на свиней влияет...



Свиней, кстати, на выставке почти не было.









Да, это то, что вы все подумали.



А теперь, в духе времени, РЕКЛАМА от Колорадского Таракана!



Знаете, в чем источник моего неутомимого оптимизма? Вот он, сертифицированный и одобренный Минздравом!







Кстати, это многое непонятное может вам объяснить...



Сокровища русского леса

Эх, гуляла ярмарка, почти Сорочинская!



Надо малость дух перевести от экономических проблем. Отвечу-ка я Литию17 на личный вопрос. "Тараканы не переживут ядерной войны". Как я понимаю, вы, Евгений, у меня в друзьях недавно. Если бы присоединились к нам раньше, то знали бы, что тараканам все ваши человеческие эксперименты по барабану.



Не знаю, как там в случае ядерной войны будет, а вот в самые опасные чернобыльские "дыры" я лазил и даже фоторепортаж оттуда сделал. И про жизнь без головы. Это вы правы. Можем. Но это и среди вас многие могут. Жить без содержания в голове. И умираем мы не от отсутствия головы, а потому, что кушать нечем. А кушать мы даже бетон можем...







Кстати, о бетоне. Помните, я неоднократно писал об усталости наших мостов? Первым «устал» Шулявский путепровод (функционирует с 1964) – ещё 27 февраля 2017. Наш боксер с тех пор угрожает начать его реконструкцию. Вроде уже и план есть, и даже деньги немалые выделены — 811 миллионов гривен. Вот-вот уже начнут – то с 1 мая, то с 1 июня. 28 марта начал разрушаться Воздухофлотский путепровод (введён в эксплуатацию в 1958). Архитектор метромоста через Днепр (открыт в 1965) на днях объявил, что он ещё больше «устал», и может полностью рухнуть в любой момент.



В 1993 с помпой и на радость жителям Троещины начали строить 6-й киевский мост через Днепр. И что же? Его останки продолжают ржаветь, а что можно было «приватизировать», то уже растащили «на сувениры».







Вместо того, чтобы отремонтировать все эти наследия «ненавистного коммунистического режима» и достроить, наконец, Подольско-Воскресенский мостовой переход, наш президент выдал своё 1366-е обещание – на сей раз он пригрозил начать строительство моста через Дунай. Второе дыхание Нормандского формата



7 июня частично обвалился путепровод у станции метро «Берестейская» — от него отвалился кусок бетона и упал на проезжающий под ним автомобиль. Его пассажиру практически оторвало руку. Из сообщения полиции:



"Увы, пострадал пассажир авто, его госпитализировали с серьезной травмой руки (практически оторвало). На месте работают патрули полиции и медики скорой".



Вот такие вот дела с бетоном у нас. Ремонтировать мосты, как и всё остальное, у нас времени нет. Всей страной движемся... к очередным выборам и переходам! Не до ерунды. Сразу как "задвинемся" в ЕС или НАТО, так они нам мосты и отремонтируют. Или вам сдаваться?



Нет, ну а что? Что мы только не делаем, чтобы хоть кто-то обратил внимание на наше бедственное положение. Вот ромы, к примеру. Россиянам хорошо. У вас цыгане, а у нас ромы! До них никак не доходит, что в собственных лагерях надо обязательно флаг Украины повесить и плакат "Банду геть!". Вот и приходится учить.



"После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал".







Ну я не такой толерантный, как наша полиция. Я прямо напишу. Опять отличились боевики С14. Тамошние придурки даже скрывать преступления не думают:



"Мы не позволим превращать свой город в притон... Хватит игнорировать наши законы, обворовывать наших граждан и загрязнять наши города".



"Хватит игнорировать наши законы!" — сказали нацдружиники и в нарушение собственных законов пошли громить лагерь ромов (не имея на то ни законных полномочий, ни решения суда). Какая-то странная у меня мысль в голове. Государства уже нет? Или хоть где-то можно найти ещё его остатки? Если завтра война. Беспилотный боец от AVIC лишит сна Тихоокеанское командование ВМС США



Какими бы основаниями не оправдывалось данное событие, термин "погромы", учитывая исторический опыт, красноречивее всего объясняет суть события и людей его оправдывающих. Вот так и Гитлер приходил к власти — погромы цыган, звезды евреев, сжигание книг и как следствие сжигание людей в крематориях. История повторяется.



Или другое нападение. 5 июня в Одессе двое неизвестных напали на лидера одесского отделения организации Автомайдан Виталия Устименко. Инцидент произошел возле редакции Общественного телевидения. Представляете? На активиста! И по морде, по морде...







Депутат от фракции Батькивщина Игорь Луценко вместе с коллегами из других фракций обратился к секретарю СНБО Украины Александра Турчинова из-за ситуации в Одессе. Депутаты просят инициировать встречу СНБО касательно ситуации в Одессе, где "террор против активистов набрал давно не виданных масштабов". Луценко напомнил о нападениях на Виталия Устименко, Сергея Стерненко и других.



"Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова и Януковича там Галантерник и Труханов".



Терпение у народа не вечно. Но и власть настолько всех запугала, что открыто выступить уже невозможно. Так и будут морды бить... Кстати, очень показателен в этом отношении побег из Одессы убийцы Стерненко. Против власти одесситы не выступят, а вот открутить голову отдельному активисту могут. Значит правы депутаты...



Даже такой простой вопрос как запрет трансляции ЧМ по футболу решить эти депутаты не смогли. Всего 142 настоящих патриота на всю Раду! А ведь Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова поддержал проект постановления, которым предусматривается запрет трансляции ЧМ-2018 России. Вся наша национальная свидомость начинается с зеленой купюры, ей же и заканчивается. Талантливый человек-ракета



Или реально футбол любят?



Надо мне, по старой памяти, сходить в Раду. Через какую-нибудь Ляшку запустить законопроект о запрете восхода солнца с востока. Ну как такое могут терпеть настоящие патриоты? Солнце встает со стороны страны-агрессора! Принять закон и обязать вставать с запада. Со стороны Европы! Так правильно будет. По крайней мере, это логически следует из нашей, украинской, логики.



С логикой у нас действительно все в порядке. Вот вы совсем забыли уже об арестованном директоре РИА Новости Украины. А ведь это неправильно! Вы должны кричать на всех площадках. Нас-то уже не слушают. А вы что? Молчите... Вот и приходится нам изобретать новые доказательства вашей агрессии.



Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков у арестованного директора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского изъяли пистолет, 200 тысяч долларов, а также обнаружили договор с российским информагентством «Россия Сегодня». А вы знаете, кто руководит этим агентством? Генеральным директором МИА «Россия Сегодня» является... Дмитрий Киселев! Круг замкнулся!



"Правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более двухсот тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет Браунинг 1906, и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА «Россия Сегодня» на руководство представительством на территории Украины".



Хотите продолжения? Или все-таки начнете привлекать к нам внимание мира? Вам на всё про всё — неделя. Иначе, выяснится, что в тексте предыдущего сообщения закралась ошибка и договор был подписан с ФСБ. И пистолет Вышинскому дали там же. Для того, чтобы он устроил стрельбу на детской площадке или в детском садике.



Вот мокрица вас. Ну запретите своим агентам хранить дома медали за освобождение Крыма, договора с вашими предприятиями, георгиевские ленточки и фотографии с Путиным.



И ещё, мне нравится, как вы решили вопрос с деньгам и золотом. Пользуются эти самые агенты деньгами. А стоит их конфисковать и... Испаряются они что ли? Мои поздравления вашим химикам. Полная капитуляция товарища Ына



А мы пока будем Европу газом снабжать! Собственного производства! И не смейтесь. Физиология тут не причем. У нас этого газа, оказывается, море. Почти Черное море. В Харьковской области открыто новое месторождение природного газа. Жалко у меня там дачного участка нет. Вот бы с Ахметовым потусили в Монако или на Ибице с кем-нибудь... Во названия. Материшься, а редактор ничего сделать не может. География!



"На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют 200 млн куб. м, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз – 2 млрд куб. м".



Запануем. Будем вам газ продавать. По старой традиции — "по писят"! Сижу, мечтаю. Достроите вы ваш «Северный поток-2». Трамп вам ультиматум! Разбирайте или я... Кремль в печали. Деньги потеряны, газ девать некуда, Украина в транзите не заинтересована. А тут мы! Со своей трубой и своим газом... Картина маслом.



Мы вообще должны пановать! А когда хохол панует? Тогда, когда москали страдают. Если москали не страдают или страдают недостаточно, то от этого начинают страдать хохлы. А когда хохол страдает, то не может пановать! Таким образом, в том, что украинец не может пановать, виноват москаль, не желающий страдать! Это мне один очень упоротый объяснял целый час. Ну а я вас просветил.



Мы сегодня напоминаем эстрадных звезд. Такие же великие и во всем разбирающиеся. И хитрые. Вспомните все эти шоу с их участием на телевидении. Если танцуют — обязательно с титулованными танцорами. Если поют — обязательно с великими певцами. Если на коньках "фигурируют" — с олимпийскими чемпионами.



И вот апофеоз всех этих шоу. Бокс со звездами! Мы рассаживаемся у телевизора. Представьте бой Кличко с Олегом Скрипкой. И тут... Драться они будут друг с другом. Так обломать народ! Можно сказать, лишить нас надежды...



Мы успешно выступаем во всех видах деятельности. Побеждаем на Донбассе. Растем экономически. Совершенствуем политическую структуру общества. Развиваем демократию. Короче, мы везде впереди. А вот когда бокс начинается... Прямо как последнее наступление под Горловкой... Сами, всё сами.



Ну а вам, друзья мои, загореть и постройнеть. Лето для этого — самое время. Шашлык, свежие овощи на гарнир и фрукты на десерт.



Даже я, при моей всеядности, стройнею.







А теперь, внимание, конкурс! Кто придумает лучшую подпись вот к этому странному творению, на заглавной фотографии, тому я обязуюсь передать самого настоящего нашего сала! Я тут скоро к куму поеду в Страхолесье, так там я вам скажу, такие свинки растут... Короче, не пожалеете.







И будьте счастливы всегда и во всем. Мелкие неприятности (а по мне, все неприятности мелкие) быстро забываются. А крупная бывает только раз в жизни. Но о ней знают только близкие. До встречи! Приветствую вас, уважаемые читатели! Жизнь, точнее, движение жизни в европейском направлении у нас начинает принимать привычные для Европы формы. Вы нам так часто говорили, что у нас ничего не получится, что некоторые и правда поверили. А жизнь всё расставляет по своим местам. Правда, большая часть нашего народа как-то расхотела на эти места двигаться. Сепары, однако.Теперь по делу. На Украине до сих пор используется коммунистическая или даже имперская система определения родственных отношений. Ну, вы знаете. Папа, мама, дедушка, бабушка, тетя, дядя и прочие родственники. А ведь это неправильно! Даже обидно. Чем тетя хуже бабушки или мамы? Ведь бывают же хорошие тети. И дяди бывают тоже. Так почему мы с детства приучать человека делить родню на близких и не очень?Вот сейчас сижу, думаю и понимаю, что изменения неизбежны. Если, конечно, мы стремимся в ЕС. Хотя, учитывая, что русский мир на Украине все ещё силен, принять прогрессивное супер-европейско-толерантное "родитель 1" и "родитель 2" мы ещё не готовы. Придется нам принимать "половинчатое решение".Короче, Министерство образования и науки Украины выступило с инициативой запретить термин "родители". Пока только в учебниках. Будем мы все теперь "родные". Европейские ценности в действии. В украинском исполнении (пока в НАТО и ЕС не приняли).Правильные украинцы прекрасно понимают, что главное — не травмировать детей. Потому и "за" с разными оговорками (35%!). Сепаратисты пока составляют 64%.Кстати, в наших учебниках Минобраз обнаружил и ещё одно наследие совка. Представляете, там на рисунках в большинстве семей есть папа, мама и дети! Бред какой-то. Где вы видели такие семьи? Папу вычеркиваем. Достаточно только "родной"! Это же травмирует детей! Ну тех, у которых только половина "родных" в наличии. Дискриминация!Вот не понимает наш народ своего счастья. Вырастут дети... Создадут семьи... Кто с кем, правда, пока не ясно. Но главное (!) уже сделано. У внуков-то проблемы, как кого называть, уже не будет. "Вот моя родня!" Какое дальновидное предложение у наших образовательных чиновников…Хорошо начал записки. Позитивно. Продолжу в том же духе. Помните мой рассказ о сельхозвыставке? Так вот, посетил я эту выставку уже после официального открытия.И кто теперь будет спорить о сельскохозяйственной сверхдержаве? Посмотрите на фото. Какую технику предлагают. Но главное, обратите внимание, на каких условиях.Флаги основных участников. Хотя были и из Европы и США тоже.Надо быть полным... фермером, чтобы не согласиться взять трактор, когда тебе государство 25% покупки возвращает. И это не шутка. Это написано на прайс-листах перед машинами. Тем более что даже не возвращает, а платит за тебя! Слабо?Но фермеров тоже надо понять. У нас весь юг под вопросом сегодня. Вы про Крым слышали? Ну, что там засуха. Типа, мы канал перекопали и теперь в Крыму урожай под вопросом. Наши изгалялись как могли. А тут бац... Канал-то, оказалось, ни при чем. Засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере до 50% урожая зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады.Кстати, у вас тоже такая же "катаклизма" вырисовывается. Разница только в том, что вы ещё прошлогодний урожай на элеваторы не перевезли. Слишком хорошо аграрии поработали тогда. А мы уже... Продали, короче.Но вы не радуйтесь особо. У нас засуха обычное явление. Вон президент по утрам её постоянно испытывает и что? Рулит страной, как шкипер баржей. Куда ветер дует, туда и дрейфует. И не тонем! Может, дело в материале, из которого наша баржа сделана? Оно, говорят, не тонет. А на "засушливую голову" легче воспринимаются потери фермеров.И тем не мене, кто работает — тот работает. И тому есть что показать в лицо другим.Да и свиньи у нас почему-то стали поступать как свиньи. Свинопапки и свиномамки не хотят плодиться, а свинодетки сало на боках наращивать. Украина в январе-мае сократила экспорт свинины в 3,4 раза. Экспорт свинины сократился до 0,921 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $2,13 млн против $6,3 млн за пять месяцев 2017 года.Оно, конечно, правильно. Европейцы, да и вы тоже, после нашего массового переезда в Европу и Россию, уверенно говорят о том, что "свинина" должна оставаться на Украине. А вот экспорт "чужих" свиней к нам увеличился в 6,6 раза! И как теперь фермерам верить в сверхдержаву? Как кредиты брать? Если засуха даже на свиней влияет...Свиней, кстати, на выставке почти не было.Да, это то, что вы все подумали.А теперь, в духе времени, РЕКЛАМА от Колорадского Таракана!Знаете, в чем источник моего неутомимого оптимизма? Вот он, сертифицированный и одобренный Минздравом!Кстати, это многое непонятное может вам объяснить...Эх, гуляла ярмарка, почти Сорочинская!Надо малость дух перевести от экономических проблем. Отвечу-ка яна личный вопрос. "Тараканы не переживут ядерной войны". Как я понимаю, вы, Евгений, у меня в друзьях недавно. Если бы присоединились к нам раньше, то знали бы, что тараканам все ваши человеческие эксперименты по барабану.Не знаю, как там в случае ядерной войны будет, а вот в самые опасные чернобыльские "дыры" я лазил и даже фоторепортаж оттуда сделал. И про жизнь без головы. Это вы правы. Можем. Но это и среди вас многие могут. Жить без содержания в голове. И умираем мы не от отсутствия головы, а потому, что кушать нечем. А кушать мы даже бетон можем...Кстати, о бетоне. Помните, я неоднократно писал об усталости наших мостов? Первым «устал» Шулявский путепровод (функционирует с 1964) – ещё 27 февраля 2017. Наш боксер с тех пор угрожает начать его реконструкцию. Вроде уже и план есть, и даже деньги немалые выделены — 811 миллионов гривен. Вот-вот уже начнут – то с 1 мая, то с 1 июня. 28 марта начал разрушаться Воздухофлотский путепровод (введён в эксплуатацию в 1958). Архитектор метромоста через Днепр (открыт в 1965) на днях объявил, что он ещё больше «устал», и может полностью рухнуть в любой момент.В 1993 с помпой и на радость жителям Троещины начали строить 6-й киевский мост через Днепр. И что же? Его останки продолжают ржаветь, а что можно было «приватизировать», то уже растащили «на сувениры».Вместо того, чтобы отремонтировать все эти наследия «ненавистного коммунистического режима» и достроить, наконец, Подольско-Воскресенский мостовой переход, наш президент выдал своё 1366-е обещание – на сей раз он пригрозил начать строительство моста через Дунай.7 июня частично обвалился путепровод у станции метро «Берестейская» — от него отвалился кусок бетона и упал на проезжающий под ним автомобиль. Его пассажиру практически оторвало руку. Из сообщения полиции:"Увы, пострадал пассажир авто, его госпитализировали с серьезной травмой руки (практически оторвало). На месте работают патрули полиции и медики скорой".Вот такие вот дела с бетоном у нас. Ремонтировать мосты, как и всё остальное, у нас времени нет. Всей страной движемся... к очередным выборам и переходам! Не до ерунды. Сразу как "задвинемся" в ЕС или НАТО, так они нам мосты и отремонтируют. Или вам сдаваться?Нет, ну а что? Что мы только не делаем, чтобы хоть кто-то обратил внимание на наше бедственное положение. Вот ромы, к примеру. Россиянам хорошо. У вас цыгане, а у нас ромы! До них никак не доходит, что в собственных лагерях надо обязательно флаг Украины повесить и плакат "Банду геть!". Вот и приходится учить."После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал".Ну я не такой толерантный, как наша полиция. Я прямо напишу. Опять отличились боевики С14. Тамошние придурки даже скрывать преступления не думают:"Мы не позволим превращать свой город в притон... Хватит игнорировать наши законы, обворовывать наших граждан и загрязнять наши города"."Хватит игнорировать наши законы!" — сказали нацдружиники и в нарушение собственных законов пошли громить лагерь ромов (не имея на то ни законных полномочий, ни решения суда). Какая-то странная у меня мысль в голове. Государства уже нет? Или хоть где-то можно найти ещё его остатки?Какими бы основаниями не оправдывалось данное событие, термин "погромы", учитывая исторический опыт, красноречивее всего объясняет суть события и людей его оправдывающих. Вот так и Гитлер приходил к власти — погромы цыган, звезды евреев, сжигание книг и как следствие сжигание людей в крематориях. История повторяется.Или другое нападение. 5 июня в Одессе двое неизвестных напали на лидера одесского отделения организации Автомайдан Виталия Устименко. Инцидент произошел возле редакции Общественного телевидения. Представляете? На активиста! И по морде, по морде...Депутат от фракции Батькивщина Игорь Луценко вместе с коллегами из других фракций обратился к секретарю СНБО Украины Александра Турчинова из-за ситуации в Одессе. Депутаты просят инициировать встречу СНБО касательно ситуации в Одессе, где "террор против активистов набрал давно не виданных масштабов". Луценко напомнил о нападениях на Виталия Устименко, Сергея Стерненко и других."Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова и Януковича там Галантерник и Труханов".Терпение у народа не вечно. Но и власть настолько всех запугала, что открыто выступить уже невозможно. Так и будут морды бить... Кстати, очень показателен в этом отношении побег из Одессы убийцы Стерненко. Против власти одесситы не выступят, а вот открутить голову отдельному активисту могут. Значит правы депутаты...Даже такой простой вопрос как запрет трансляции ЧМ по футболу решить эти депутаты не смогли. Всего 142 настоящих патриота на всю Раду! А ведь Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова поддержал проект постановления, которым предусматривается запрет трансляции ЧМ-2018 России. Вся наша национальная свидомость начинается с зеленой купюры, ей же и заканчивается.Или реально футбол любят?Надо мне, по старой памяти, сходить в Раду. Через какую-нибудь Ляшку запустить законопроект о запрете восхода солнца с востока. Ну как такое могут терпеть настоящие патриоты? Солнце встает со стороны страны-агрессора! Принять закон и обязать вставать с запада. Со стороны Европы! Так правильно будет. По крайней мере, это логически следует из нашей, украинской, логики.С логикой у нас действительно все в порядке. Вот вы совсем забыли уже об арестованном директоре РИА Новости Украины. А ведь это неправильно! Вы должны кричать на всех площадках. Нас-то уже не слушают. А вы что? Молчите... Вот и приходится нам изобретать новые доказательства вашей агрессии.Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков у арестованного директора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского изъяли пистолет, 200 тысяч долларов, а также обнаружили договор с российским информагентством «Россия Сегодня». А вы знаете, кто руководит этим агентством? Генеральным директором МИА «Россия Сегодня» является... Дмитрий Киселев! Круг замкнулся!"Правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более двухсот тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет Браунинг 1906, и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА «Россия Сегодня» на руководство представительством на территории Украины".Хотите продолжения? Или все-таки начнете привлекать к нам внимание мира? Вам на всё про всё — неделя. Иначе, выяснится, что в тексте предыдущего сообщения закралась ошибка и договор был подписан с ФСБ. И пистолет Вышинскому дали там же. Для того, чтобы он устроил стрельбу на детской площадке или в детском садике.Вот мокрица вас. Ну запретите своим агентам хранить дома медали за освобождение Крыма, договора с вашими предприятиями, георгиевские ленточки и фотографии с Путиным.И ещё, мне нравится, как вы решили вопрос с деньгам и золотом. Пользуются эти самые агенты деньгами. А стоит их конфисковать и... Испаряются они что ли? Мои поздравления вашим химикам.А мы пока будем Европу газом снабжать! Собственного производства! И не смейтесь. Физиология тут не причем. У нас этого газа, оказывается, море. Почти Черное море. В Харьковской области открыто новое месторождение природного газа. Жалко у меня там дачного участка нет. Вот бы с Ахметовым потусили в Монако или на Ибице с кем-нибудь... Во названия. Материшься, а редактор ничего сделать не может. География!"На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют 200 млн куб. м, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз – 2 млрд куб. м".Запануем. Будем вам газ продавать. По старой традиции — "по писят"! Сижу, мечтаю. Достроите вы ваш «Северный поток-2». Трамп вам ультиматум! Разбирайте или я... Кремль в печали. Деньги потеряны, газ девать некуда, Украина в транзите не заинтересована. А тут мы! Со своей трубой и своим газом... Картина маслом.Мы вообще должны пановать! А когда хохол панует? Тогда, когда москали страдают. Если москали не страдают или страдают недостаточно, то от этого начинают страдать хохлы. А когда хохол страдает, то не может пановать! Таким образом, в том, что украинец не может пановать, виноват москаль, не желающий страдать! Это мне один очень упоротый объяснял целый час. Ну а я вас просветил.Мы сегодня напоминаем эстрадных звезд. Такие же великие и во всем разбирающиеся. И хитрые. Вспомните все эти шоу с их участием на телевидении. Если танцуют — обязательно с титулованными танцорами. Если поют — обязательно с великими певцами. Если на коньках "фигурируют" — с олимпийскими чемпионами.И вот апофеоз всех этих шоу. Бокс со звездами! Мы рассаживаемся у телевизора. Представьте бой Кличко с Олегом Скрипкой. И тут... Драться они будут друг с другом. Так обломать народ! Можно сказать, лишить нас надежды...Мы успешно выступаем во всех видах деятельности. Побеждаем на Донбассе. Растем экономически. Совершенствуем политическую структуру общества. Развиваем демократию. Короче, мы везде впереди. А вот когда бокс начинается... Прямо как последнее наступление под Горловкой... Сами, всё сами.Ну а вам, друзья мои, загореть и постройнеть. Лето для этого — самое время. Шашлык, свежие овощи на гарнир и фрукты на десерт.Даже я, при моей всеядности, стройнею.А теперь, внимание, конкурс! Кто придумает лучшую подпись вот к этому странному творению, на заглавной фотографии, тому я обязуюсь передать самого настоящего нашего сала! Я тут скоро к куму поеду в Страхолесье, так там я вам скажу, такие свинки растут... Короче, не пожалеете.И будьте счастливы всегда и во всем. Мелкие неприятности (а по мне, все неприятности мелкие) быстро забываются. А крупная бывает только раз в жизни. Но о ней знают только близкие. До встречи! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 57 Источник Похожие новости Честь не бывает игрушечной Если завтра война. Беспилотный боец от AVIC лишит сна Тихоокеанское командование ВМС США Записки Колорадского Таракана. Ой, да то не ветер ветку клонит...

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