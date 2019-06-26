Записки Колорадского Таракана. Ой да гей-люли… • 63 • Аналитика









Думаю, и вы периодически пытаетесь ответить на такой же вопрос о собственной стране. Люди вроде те же, земля та же, воздух тот же, дома те же, а все вокруг чужое. Это другая страна. Это другая страна, в которой от старой доброй Украины осталось лишь название. Да и то, как показала история с Киевом, вполне возможно, и это временно.



Возможно, это прозвучит жестоко, но сегодня мы страна-трансгендер. Страна, которая недовольна собственным полом. Сегодня у нас не совпадает наша гендерная идентичность с тем, что мы получили при рождении. Мы столько лет были здоровой и красивой такой Украиной. Мы строили дома, поджигали их, входили туда запросто, били врагов и вообще были восхитительны почти во всем, от сала до промышленности, науки и культуры.



А потом произошло то, что сегодня видел я. Мы, наслушавшись западных песен о любви и счастливой жизни, решили поменять пол. Стать... Ну, стать кем-то еще. Вы вообще в курсе, что гендерных полов восемь, да? Вообще, когда есть выбор – это прямо тема!



Думаю, сейчас у некоторых читателей возник вполне закономерный вопрос — а чего это Таракан так серьезно начинает? Хохма же!







Так-то да, но вот знаменитому песнопевцу Федору Меркурову тоже говорили, да ладно, типа, один раз не считается, и все такое. А вон чем все закончилось… И «Богемская рапсодия» фактически стала реквиемом.



Вот я имею право понудеть как участник. Правда, участвовал я, понятное дело, с другой стороны оцепления, той, где зеваки толкались, Марша равенства "Киев Прайд". Кстати, там же и ассоциации о новом государстве родились. Знаете, когда смотришь на все это торжество демократии и толерантности, невольно начинаешь думать...















Когда по середине улицы идут те, кто за полную отмену половых различий, а на газонах такие же люди, которые кричат о том, что дети имеют право на папу и маму, при этом на улице царит действительно веселая атмосфера, возникает некоторое ощущение нереальности происходящего.









Единственное, что я никак не могу понять, лично по моим наблюдениям собственным полом в подавляющем большинстве недовольны женщины. На одного "хотел написать мужика" приходится сразу с десяток "хотел написать женщин".



Видел я тех, кто готовился к силовому разгону марша. Точно такая же карикатура, что и марш. Сидят в сквере в своих черных капюшонах, с масками каким-то белыми на мордах. Это как таракан бы залез в середину столика в ресторане, и никто бы его не увидел. Их потом и взяли полицейские. Про полицию как раз все понятно. Мы привыкли, что они ловят не тех, кого надо, а тех, кого могут.







И ещё одно интересное наблюдение, о котором стоит упомянуть. Геи и лесбиянки у нас собрались из нескольких стран Европы. Только ваших не видел. А может, маскировались удачно. Как же эти нетрадиционные быстро в кучки собираются! Вроде анонсировали 5 000 участников, но там было раза в два больше, по моим наблюдениям. Хотя официальная цифра — 8 000 человек.







Как я там очутился? Виновата… Тараканушка. Она со своими сельхозработами достала меня уже прилично. Ну что это за жизнь, как только наступают выходные, я вместо телезрителя становлюсь ландшафтным дизайнером или реставратором предметов украинского сельского быта второй половины 20 века. Короче, то лопата в руках, то молоток, то пила какая-нибудь...















Вот и решил сослаться на срочную работу. Типа очень читатели хотят «Прайд» изнутри изучить. Моя уехала, а соседке наказала посмотреть, пойду я на этот парад или дома на диване посмотрю... футбол. Хорошо, муж соседки — мой друг. Рассказал коварный женский план. Короче говоря, сам себя перехитрил. Надеюсь, никто из знакомых меня там не заметил. Засмеют...



Какая-то у меня неделя получилась из серии "всегда участвую, но за оцеплением". Вот вы не замечали одну странность — все хотят хорошо провести время, но... Я тоже хотел. Только, оказалось, время не проведешь. Решил я для себя, что напишу что-нибудь хорошее про нашу армию, наших конструкторов вооружения и техники.



Ведь должен же остаться задел от СССР, который мы пока ещё можем использовать как собственный. Должно же когда-то закончиться наше общегосударственное невезение. Люди же не вечны...



Короче, нашел я вооружение, которое с полной уверенностью могу назвать лучшим в мире! Признаюсь, перелопатил множество фотоматериалов, свидетельств очевидцев и нашел! Видел подбитые Т-72 и Т-90, "Абрамсы" и "Челленджеры", "Меркавы" и "Страйкеры". Но не видел не одной фотографии подбитого украинского БТР-4Е! Украинская техника не горит!



Чтобы удостовериться в своем открытии, начал "лопатить" нашу прессу. Да прав я! Вон Степан Полторак сколько хвалебных слов сказал об этом БТРе на разных каналах ТВ и в различных изданиях. Да что Полторак, сколько написано в мировой прессе (!), исключая, конечно, вашу российскую, о бое с ИГИЛ (запрещено в РФ) вблизи Багдада, где наш БТР-4Е спокойно выдержал удар ПТУРа!



Единственное сомнение все-таки хихикало где-то внутри моей головы. Знаете, всегда есть такой ехидный мужичок в мозгу, который даже не противостоит общему мнению. Он противолежит! И ехидно вставляет одну-две фразы, которые напрочь разбивают все победные реляции. Так вот, этот лежебока не смог удержаться и задал глупый вопрос: "А контракт-то Украина выполнила?"



А "добил" меня журналист Глеб Каневский. Это он, нехороший человек, лишил вас красивой статьи об украинских БТРах. Написал статью "В Багдаде все спокойно. Как для фронта купили бракованные БТР". Это не реклама журналисту, это жалоба на собственную горькую судьбу (мою!). Я, кстати, поискал документы по собственным каналам о расторжении контракта между Украиной и Ираком о поставке БТРов. Контракт-то действующий! А я опять "около темы"...



Вот ведь, мокрица их мама, а как же Полторак и мировые СМИ? Я, как насекомый понимающий в военной технике, раскрою маленький секрет мощи нашего оружия. Увы, БТР-4Е все-таки уязвим. Правда, для этого противник должен попасть точно в трещину на корпусе. А это не так просто! Трещинки-то на тараканов рассчитаны. Для посадки-высадки.



Кто разрубит «минский узел» Донбасса?



Так что смотреть на мир надо моими глазами. Быть оптимистом! Во всем надо видеть плюсы! Хотите пример? Вот смотрю я на собственные толстые бока и понимаю, что это не лишний вес, а запасной. И предназначен он для защиты! В отличие от стройных и худых, я не провалюсь в канализационный люк! Что в Киеве достаточно просто, учитывая любовь наших "металлистов" к чугунным люкам.



Знаете, а ведь не зря я пишу в российском СМИ. Читают в Киеве мои записки, о чем я вам неоднократно сообщал. Вот и сегодня поступил ответ на моё замечание. Помните, я писал о воздухе, в котором почти нет воздуха? О детях, которых правдами и неправдами родители вывозят в села, подальше от столицы? Так вот вам ответ из ГосЧС:



"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта... Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня".



Вообще, жара действует на некоторых особей по-особенному. Не хотел об этом писать, но надо. Хотя бы для того, чтобы предупредить родителей и просто людей об опасности.



За две недели июня на Украине утонуло 29 детей. Не где-нибудь в необорудованных для купания местах. На пляжах! А всего погибших 227 человек... Вот где война...



Но действует жара и на политиков. У нас, в Зазеркалье, особенно. Знаете, я тут недавно дал слово Тараканушке, что не буду опаздывать никогда. Ну, не успел в магазин, где какие-то женские штучки продавались до закрытия. Бывает... А гривны я все-таки сэкономил. Даже вставать решил строго в одно время! Примерно в 10 вечера. Исполняю с такой точностью, что даже сам удивляюсь собственной способности быть таким пунктуальным! Вчера, к примеру, самостоятельно проснулся в 21 час 94 минуты!



Точно так же работает и наше внешнеполитическое ведомство. Наш министр Павел Климкин, думаю, с подачи самого Зе, объявил о том, что наш новый Гидрант решил все-таки встретиться с вашим Путиным на полях G20 в Осаке. Естественно, узнав о таком решении, я кинулся к вашему пресс-секретарю МИДа. Хотелось увидеть праздник в Кремле своими глазами. И что? Песков ваш вообще не интересуется политикой, оказывается. "Не запланировано у Путина встречи..."



Интересно. С Трампом значит запланирована, а с Зе нет? Вот что значит информационный вакуум в России. Да любой украинец вам скажет, что главный вопрос на встрече Трампа и Путина — это Украина. Точнее, сдача Донбасса нам на растер... на восстановление. А как такой вопрос решать без преЗЕка Украины? Может, и о нашем ультиматуме, который также озвучил Климкин, неизвестно? Если вы нам не вернете военно-морской флот и наших моряков, то мы снова начнем! В смысле антироссийскую кампанию за новые санкции!



Правда, я пару раз перечитал список этой самой двадцатки и почему-то не нашел моей любимой Украины. Только потом понял! Это или ошибка типографии или нас в двадцатку включили специальным секретным членом. Двадцать первым.



Всех, значит, будут представлять президенты, а мы будем представлены секретно. В смысле, называться будем по-другому. Ну согласитесь, двадцатиоднатка не звучит как-то. Почти как «очко» в известной карточной игре, да и не только в игре. В общем – «двадцать и один». Это, кстати, ответ на ваш возможный вопрос о том, в каком амплуа будет представлен наш Гидрант в Осаке.



Думаю, что вам будет интересно моё мнение о событиях в Грузии. Попробую сделать небольшой анализ ситуации. Сразу же попрошу критиков моих мыслей, типа "как это один таракан может сделать столько ошибок в анализе" учесть тот факт, что я не один. Я разговаривал с несколькими людьми, которые либо связаны с Грузией, либо сами грузины. Вот так, таракан поступил как настоящий врач-хирург — заранее применил наркоз, чтобы не слушать советы больного во время операции. Против чего протестует Грузия



Итак, то, что произошло в Грузии, было явно запланировано. Да и сработано хорошо. Чувствуется чья-то "рука". Но главное не это, главное — это реакция власти на выступление оппозиции. Даже сами протестующие не ожидали такого жесткого отпора. Газ, дубинки, резиновые пули, водометы. "Грузинская мечта" явно не отдаст власть без большой крови. У Бидзины Иванишвили собрались достаточно зубастые соратники.



Все разговоры с обеих сторон о русском следе — полнейшая глупость, рассчитанная на идиотов. Пророссийская "Грузинская мечта" разгоняет пророссийский митинг оппозиции. Нет в Грузии у России социальной опоры. Даже русские, проживающие в этой стране, говорят и мыслят по-грузински. Так что притянуть Кремль как виновника этих событий не получится. А вот украинских флагов у протестующих было много...



Что будет дальше? Два варианта. Либо власть продолжит жестко прессовать протестующих и в конечном итоге удавит грузинский майдан в зародыше, либо пойдет на уступки, и дальше будет попытка повторения украинской истории на грузинской земле. А зависит все от решения в том же Белом доме, где решается судьба Украины. Хозяева у нас одни и те же.



Ну, и последнее на сегодня. Приехал Вышиванок, который как истинный патриот решил в этом году отдохнуть на черноморском побережье Украины. Ну, знаете его обычное "ни гривны агрессору", "Украина — наше все", "нет лучше моря, чем наше". Короче, поехал куда-то под Одессу.



Дальше буду писать с его слов. Чтобы вы, те, кто был или будет в Крыму, могли бы сравнить. Я малость сыграл на патриотизме Вышиванка, потому он и выдал много интересных данных. Собирал по моей просьбе.



Итак, жилье. Можно снять комнату "советского типа", это когда удобства во дворе, а двор на соседней улице, стоит от 150 гривен с человека в сутки. Если туда поставят ещё и телевизор, то цена возрастает до 250. А если туалет в номере есть, то цена поднимается от 350 и до бесконечности.











Дальше всякие пляжные развлечения. Начнем с развлечения для богатых. Гидроцикл: 5 минут — 400 гривен, 10 минут — 700 гривен. Парашют — 700 гривен. Шезлонг с зонтом на разных пляжах от 100 до 150 гривен в день. Шатер — 300-400 гривен день. Ну, и банан, что бывает более традиционно? 100 гривен поездка. Кстати, на таблетке почему-то дороже в полтора раза...



Но самое главное на отдыхе что? Самое главное — это хорошо поесть. Сразу скажу, меню украинское, для некоторых россиян непривычное. Итак, тарелка борща — 50-80 гривен. Макароны (типа паста "Карбонара") — 90-120 гривен. Салат "Цезарь" — 20-50 гривен. А самое главное пиво! В магазинах можно купить бутылку за 12 гривен, а на пляже за 20. Не баварское, понятное дело.



Ну и добавьте к этому зеленое Черное море, кучу мошенников, которые постоянно норовят вас облапошить, и наши дороги. Какие, к мокрице, экскурсии, когда душу выматывает даже коротенькая дорога? В общем, цитирую Вышиванка об итогах отдыха:



"Таксисты в Одессе пытались содрать с нас 1,5 тысячи гривен за поездку вчетвером до Коблево. Хотя маршрутки стоят 110 с человека. Цены на продукты и в кафе также непомерно высокие. В итоге десятидневный отдых на четверых обошелся в 18 тысяч грн. Лучше бы добавил еще 10 000 и поехал в Турцию".















А пока прощаюсь. Лето продолжается, проблемы остаются, решения не видно. Вам же, уважаемые мои друзья, решения всех проблем, удачного выбора места отдыха, финансовых возможностей для оплаты собственных желаний и здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Лето дикое и у нас, и у вас. Жарит и коптит в коричневый цвет всех. Но нас так просто не возьмешь!



Будем жить! Приветствую вас, друзья мои и все, кому хоть чуточку интересны события, происходящие у вашего бывшего братского соседа, а теперь, как я понял сегодня, соседки. Знаете, я долго не мог найти подходящего определения той стране, в которой мы все, я, естественно, имею в виду украинцев, как-то незаметно для себя оказались.Думаю, и вы периодически пытаетесь ответить на такой же вопрос о собственной стране. Люди вроде те же, земля та же, воздух тот же, дома те же, а все вокруг чужое. Это другая страна. Это другая страна, в которой от старой доброй Украины осталось лишь название. Да и то, как показала история с Киевом, вполне возможно, и это временно.Возможно, это прозвучит жестоко, но сегодня мы страна-трансгендер. Страна, которая недовольна собственным полом. Сегодня у нас не совпадает наша гендерная идентичность с тем, что мы получили при рождении. Мы столько лет были здоровой и красивой такой Украиной. Мы строили дома, поджигали их, входили туда запросто, били врагов и вообще были восхитительны почти во всем, от сала до промышленности, науки и культуры.А потом произошло то, что сегодня видел я. Мы, наслушавшись западных песен о любви и счастливой жизни, решили поменять пол. Стать... Ну, стать кем-то еще. Вы вообще в курсе, что гендерных полов восемь, да? Вообще, когда есть выбор – это прямо тема!Думаю, сейчас у некоторых читателей возник вполне закономерный вопрос — а чего это Таракан так серьезно начинает? Хохма же!Так-то да, но вот знаменитому песнопевцу Федору Меркурову тоже говорили, да ладно, типа, один раз не считается, и все такое. А вон чем все закончилось… И «Богемская рапсодия» фактически стала реквиемом.Вот я имею право понудеть как участник. Правда, участвовал я, понятное дело, с другой стороны оцепления, той, где зеваки толкались, Марша равенства "Киев Прайд". Кстати, там же и ассоциации о новом государстве родились. Знаете, когда смотришь на все это торжество демократии и толерантности, невольно начинаешь думать...Когда по середине улицы идут те, кто за полную отмену половых различий, а на газонах такие же люди, которые кричат о том, что дети имеют право на папу и маму, при этом на улице царит действительно веселая атмосфера, возникает некоторое ощущение нереальности происходящего.Единственное, что я никак не могу понять, лично по моим наблюдениям собственным полом в подавляющем большинстве недовольны женщины. На одного "хотел написать мужика" приходится сразу с десяток "хотел написать женщин".Видел я тех, кто готовился к силовому разгону марша. Точно такая же карикатура, что и марш. Сидят в сквере в своих черных капюшонах, с масками каким-то белыми на мордах. Это как таракан бы залез в середину столика в ресторане, и никто бы его не увидел. Их потом и взяли полицейские. Про полицию как раз все понятно. Мы привыкли, что они ловят не тех, кого надо, а тех, кого могут.И ещё одно интересное наблюдение, о котором стоит упомянуть. Геи и лесбиянки у нас собрались из нескольких стран Европы. Только ваших не видел. А может, маскировались удачно. Как же эти нетрадиционные быстро в кучки собираются! Вроде анонсировали 5 000 участников, но там было раза в два больше, по моим наблюдениям. Хотя официальная цифра — 8 000 человек.Как я там очутился? Виновата… Тараканушка. Она со своими сельхозработами достала меня уже прилично. Ну что это за жизнь, как только наступают выходные, я вместо телезрителя становлюсь ландшафтным дизайнером или реставратором предметов украинского сельского быта второй половины 20 века. Короче, то лопата в руках, то молоток, то пила какая-нибудь...Вот и решил сослаться на срочную работу. Типа очень читатели хотят «Прайд» изнутри изучить. Моя уехала, а соседке наказала посмотреть, пойду я на этот парад или дома на диване посмотрю... футбол. Хорошо, муж соседки — мой друг. Рассказал коварный женский план. Короче говоря, сам себя перехитрил. Надеюсь, никто из знакомых меня там не заметил. Засмеют...Какая-то у меня неделя получилась из серии "всегда участвую, но за оцеплением". Вот вы не замечали одну странность — все хотят хорошо провести время, но... Я тоже хотел. Только, оказалось, время не проведешь. Решил я для себя, что напишу что-нибудь хорошее про нашу армию, наших конструкторов вооружения и техники.Ведь должен же остаться задел от СССР, который мы пока ещё можем использовать как собственный. Должно же когда-то закончиться наше общегосударственное невезение. Люди же не вечны...Короче, нашел я вооружение, которое с полной уверенностью могу назвать лучшим в мире! Признаюсь, перелопатил множество фотоматериалов, свидетельств очевидцев и нашел! Видел подбитые Т-72 и Т-90, "Абрамсы" и "Челленджеры", "Меркавы" и "Страйкеры". Но не видел не одной фотографии подбитого украинского БТР-4Е! Украинская техника не горит!Чтобы удостовериться в своем открытии, начал "лопатить" нашу прессу. Да прав я! Вон Степан Полторак сколько хвалебных слов сказал об этом БТРе на разных каналах ТВ и в различных изданиях. Да что Полторак, сколько написано в мировой прессе (!), исключая, конечно, вашу российскую, о бое с ИГИЛ (запрещено в РФ) вблизи Багдада, где наш БТР-4Е спокойно выдержал удар ПТУРа!Единственное сомнение все-таки хихикало где-то внутри моей головы. Знаете, всегда есть такой ехидный мужичок в мозгу, который даже не противостоит общему мнению. Он противолежит! И ехидно вставляет одну-две фразы, которые напрочь разбивают все победные реляции. Так вот, этот лежебока не смог удержаться и задал глупый вопрос: "А контракт-то Украина выполнила?"А "добил" меня журналист Глеб Каневский. Это он, нехороший человек, лишил вас красивой статьи об украинских БТРах. Написал статью "В Багдаде все спокойно. Как для фронта купили бракованные БТР". Это не реклама журналисту, это жалоба на собственную горькую судьбу (мою!). Я, кстати, поискал документы по собственным каналам о расторжении контракта между Украиной и Ираком о поставке БТРов. Контракт-то действующий! А я опять "около темы"...Вот ведь, мокрица их мама, а как же Полторак и мировые СМИ? Я, как насекомый понимающий в военной технике, раскрою маленький секрет мощи нашего оружия. Увы, БТР-4Е все-таки уязвим. Правда, для этого противник должен попасть точно в трещину на корпусе. А это не так просто! Трещинки-то на тараканов рассчитаны. Для посадки-высадки.Так что смотреть на мир надо моими глазами. Быть оптимистом! Во всем надо видеть плюсы! Хотите пример? Вот смотрю я на собственные толстые бока и понимаю, что это не лишний вес, а запасной. И предназначен он для защиты! В отличие от стройных и худых, я не провалюсь в канализационный люк! Что в Киеве достаточно просто, учитывая любовь наших "металлистов" к чугунным люкам.Знаете, а ведь не зря я пишу в российском СМИ. Читают в Киеве мои записки, о чем я вам неоднократно сообщал. Вот и сегодня поступил ответ на моё замечание. Помните, я писал о воздухе, в котором почти нет воздуха? О детях, которых правдами и неправдами родители вывозят в села, подальше от столицы? Так вот вам ответ из ГосЧС:Вообще, жара действует на некоторых особей по-особенному. Не хотел об этом писать, но надо. Хотя бы для того, чтобы предупредить родителей и просто людей об опасности.За две недели июня на Украине утонуло 29 детей. Не где-нибудь в необорудованных для купания местах. На пляжах! А всего погибших 227 человек... Вот где война...Но действует жара и на политиков. У нас, в Зазеркалье, особенно. Знаете, я тут недавно дал слово Тараканушке, что не буду опаздывать никогда. Ну, не успел в магазин, где какие-то женские штучки продавались до закрытия. Бывает... А гривны я все-таки сэкономил. Даже вставать решил строго в одно время! Примерно в 10 вечера. Исполняю с такой точностью, что даже сам удивляюсь собственной способности быть таким пунктуальным! Вчера, к примеру, самостоятельно проснулся в 21 час 94 минуты!Точно так же работает и наше внешнеполитическое ведомство. Наш министр Павел Климкин, думаю, с подачи самого Зе, объявил о том, что наш новый Гидрант решил все-таки встретиться с вашим Путиным на полях G20 в Осаке. Естественно, узнав о таком решении, я кинулся к вашему пресс-секретарю МИДа. Хотелось увидеть праздник в Кремле своими глазами. И что? Песков ваш вообще не интересуется политикой, оказывается. "Не запланировано у Путина встречи..."Интересно. С Трампом значит запланирована, а с Зе нет? Вот что значит информационный вакуум в России. Да любой украинец вам скажет, что главный вопрос на встрече Трампа и Путина — это Украина. Точнее, сдача Донбасса нам на растер... на восстановление. А как такой вопрос решать без преЗЕка Украины? Может, и о нашем ультиматуме, который также озвучил Климкин, неизвестно? Если вы нам не вернете военно-морской флот и наших моряков, то мы снова начнем! В смысле антироссийскую кампанию за новые санкции!Правда, я пару раз перечитал список этой самой двадцатки и почему-то не нашел моей любимой Украины. Только потом понял! Это или ошибка типографии или нас в двадцатку включили специальным секретным членом. Двадцать первым.Всех, значит, будут представлять президенты, а мы будем представлены секретно. В смысле, называться будем по-другому. Ну согласитесь, двадцатиоднатка не звучит как-то. Почти как «очко» в известной карточной игре, да и не только в игре. В общем – «двадцать и один». Это, кстати, ответ на ваш возможный вопрос о том, в каком амплуа будет представлен наш Гидрант в Осаке.Думаю, что вам будет интересно моё мнение о событиях в Грузии. Попробую сделать небольшой анализ ситуации. Сразу же попрошу критиков моих мыслей, типа "как это один таракан может сделать столько ошибок в анализе" учесть тот факт, что я не один. Я разговаривал с несколькими людьми, которые либо связаны с Грузией, либо сами грузины. Вот так, таракан поступил как настоящий врач-хирург — заранее применил наркоз, чтобы не слушать советы больного во время операции.Итак, то, что произошло в Грузии, было явно запланировано. Да и сработано хорошо. Чувствуется чья-то "рука". Но главное не это, главное — это реакция власти на выступление оппозиции. Даже сами протестующие не ожидали такого жесткого отпора. Газ, дубинки, резиновые пули, водометы. "Грузинская мечта" явно не отдаст власть без большой крови. У Бидзины Иванишвили собрались достаточно зубастые соратники.Все разговоры с обеих сторон о русском следе — полнейшая глупость, рассчитанная на идиотов. Пророссийская "Грузинская мечта" разгоняет пророссийский митинг оппозиции. Нет в Грузии у России социальной опоры. Даже русские, проживающие в этой стране, говорят и мыслят по-грузински. Так что притянуть Кремль как виновника этих событий не получится. А вот украинских флагов у протестующих было много...Что будет дальше? Два варианта. Либо власть продолжит жестко прессовать протестующих и в конечном итоге удавит грузинский майдан в зародыше, либо пойдет на уступки, и дальше будет попытка повторения украинской истории на грузинской земле. А зависит все от решения в том же Белом доме, где решается судьба Украины. Хозяева у нас одни и те же.Ну, и последнее на сегодня. Приехал Вышиванок, который как истинный патриот решил в этом году отдохнуть на черноморском побережье Украины. Ну, знаете его обычное "ни гривны агрессору", "Украина — наше все", "нет лучше моря, чем наше". Короче, поехал куда-то под Одессу.Дальше буду писать с его слов. Чтобы вы, те, кто был или будет в Крыму, могли бы сравнить. Я малость сыграл на патриотизме Вышиванка, потому он и выдал много интересных данных. Собирал по моей просьбе.Итак, жилье. Можно снять комнату "советского типа", это когда удобства во дворе, а двор на соседней улице, стоит от 150 гривен с человека в сутки. Если туда поставят ещё и телевизор, то цена возрастает до 250. А если туалет в номере есть, то цена поднимается от 350 и до бесконечности.Дальше всякие пляжные развлечения. Начнем с развлечения для богатых. Гидроцикл: 5 минут — 400 гривен, 10 минут — 700 гривен. Парашют — 700 гривен. Шезлонг с зонтом на разных пляжах от 100 до 150 гривен в день. Шатер — 300-400 гривен день. Ну, и банан, что бывает более традиционно? 100 гривен поездка. Кстати, на таблетке почему-то дороже в полтора раза...Но самое главное на отдыхе что? Самое главное — это хорошо поесть. Сразу скажу, меню украинское, для некоторых россиян непривычное. Итак, тарелка борща — 50-80 гривен. Макароны (типа паста "Карбонара") — 90-120 гривен. Салат "Цезарь" — 20-50 гривен. А самое главное пиво! В магазинах можно купить бутылку за 12 гривен, а на пляже за 20. Не баварское, понятное дело.Ну и добавьте к этому зеленое Черное море, кучу мошенников, которые постоянно норовят вас облапошить, и наши дороги. Какие, к мокрице, экскурсии, когда душу выматывает даже коротенькая дорога? В общем, цитирую Вышиванка об итогах отдыха:А пока прощаюсь. Лето продолжается, проблемы остаются, решения не видно. Вам же, уважаемые мои друзья, решения всех проблем, удачного выбора места отдыха, финансовых возможностей для оплаты собственных желаний и здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Лето дикое и у нас, и у вас. Жарит и коптит в коричневый цвет всех. Но нас так просто не возьмешь!Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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