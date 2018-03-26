Записки Колорадского Таракана. Они не голосуют, они крышу руками держат! • 175 • Аналитика



Приветствую вас, друзья мои. Всех без исключения приветствую. И тех, кто обиделся на моё родственное отношение к вам. И тех, кто меня воспринимает как доброго друга. И даже тех, кто меня совсем не воспринимает.



Когда-то Самуил Маршак написал интересные стихи. Почитайте на досуге. "Не так" стихотворение называется. Может про меня, а может и про других. Но я таракан самокритичный, будем считать, что стихотворение про меня (процитирую окончание):





Шьют портнихи на машинке,

Шьют сапожники ботинки.

Смотрит издали дурак

И бормочет: Все не так!



И не так селедок ловят,

И не так борщи готовят,

И не так мосты мостят,

И не так детей растят!



Видят люди, слышат люди,

Как дурак дела их судит,

И подумывают так:

"Что за умница дурак!"



Понятно, что вы сегодня прежде всего ждете от меня разбора раскрытия СБУ заговора Надии Савченко. Не буду я ничего разбирать. А вот одно выступление Савченко и видео доказательства, которые показывал Луценко в Раде посмотреть советую. Некоторым моё видение не понравится.



Точнее, смотрите в начале видео доказательство, а уже потом выступление Савченко. Я несколько раз смотрел. Благо возможность такая есть. Украина действительно получила народную героиню. Не ту, которой Гидрант награду вешал, а действительно народную. Вслушайтесь в то, что говорит Савченко.



Она готова пожертвовать собственной жизнью за народ Украины. Сменится власть. Уйдут те, кто сегодня плевал ей в лицо, а вот то, что она имея всё, готова всем этим пожертвовать ради Украины, останется. А доказательства? Любой юрист разобьёт эту "липу" без труда. Провокация чистейшей воды.



И это, по секрету скажу, не только я так думаю. Но думки – думками, а вот что же дальше?



По первому времени, думаю, бабушки, которые митинговали у стен российского посольства уже массово слегли в больницы с инфарктами. Ваши активисты связались с нашими и перекупили оставшиеся от недавних митингов транспаранты "Свободу Савченко". Адвокаты Героя Украины уже готовят требования перевести Надежду в российское СИЗО. А свидомые срочно дописывают от руки в визитках после "не раб" слово "не лох".



Кстати и ваш МИД пусть готовит объяснение о том, как агент Савченко хотела переворот на Украине устроить. Скоро мы докажем, что у нас есть неопровержимые факты. Но вам не покажем. А может и покажем, если сами поймем, с чего это у Надии так крышу сорвало.



Но ясно, что не без ваших ручонок в мозговой коробке не обошлось. Уж не думаете ли вы, что герой Украины самостоятельно до такого мог дойти?





Прямо как мультике: "Шо, опять???"



А Савченко пошла в Раду специально. Гидрант и его шавки очень надеялись, что она скроется. Точнее, узнав, что её посадят, останется в Европе и оттуда будет бороться. Потому и вони столько было перед голосованием. Я по своим каналам узнал интересную подробность. Она, как это говорится в дешевых детективах, ехала в Раду с вещами. Собранный вещмешок со всем необходимым был у сестры в машине. А гранаты в сумочке.







Делаем выводы? Ага…



Кстати, в Раде уже прозвучали фамилии следующих врагов нации. Вы их прекрасно знаете. Тимошенко и Медведчук.









Для меня пока не ясно только одно. Куда подевался ещё один враг народа — Семен Семенченко. Кстати, и вы готовьтесь. Думаю, сегодня-завтра Госдеп выдвинет обвинение России в задержании Савченко. Как там в самой умной книге? "Не пропоет петух, как ты трижды отречёшься от меня"... Белоруссия и Казахстан: украинские уроки



Но, как я вам говорил в прошлых Записках, все только начинается. И целый год веселуха будет гарантирована, от героина до героев.



Хотя вот с героями у нас стало происходить что-то непонятное. Это я про самоубийство майора Волошина. Он ведь тоже герой. Только народный. Есть у нас такое звание. Кто не в курсе, тот самый летчик, который "крутился" возле сбитого пассажирского самолета и который совершил 33 боевых вылета на Донбасс. "Мельницы Господни мелят медленно, но неотвратимо".



Не будем о нем долго говорить, тут я просто обращаю внимание на одну великую глупость, которую допустили наши придурки у власти. Многолетний фейк о «самовзорвавшемся» кондиционере в Луганске успешно разоблачен. Летали, оказывается, наши штурмовики на боевые задания в ЛДНР.







Сегодня, думаю, многие "херои" задумались. Страшно теперь у нас быть героем. На востоке понятно. Там за героями противник охотится особо. Но дома-то? Или самоубьёшься или посадят. Одна старушка красиво на улице сказала: «Убийцу убили убийцы»...



Я тут малость посидел, подумал и понял, что на Украине идет война... Не та, о которой мы вопим уже четыре года. И не с Россией. Народ воюет с... ветеранами АТО! А ветераны АТО – с народом. Да-да. Хотите маленькую сводку недавних событий этой войны?



11 февраля, в Киеве, в Днепровском районе, участник АТО убил мужчину на глазах у жены за то, что тот попросил его не садиться в маршрутку без очереди. 14 февраля в центре Киева, на Бессарабке, бомжи избили почти до смерти мужчину в военной форме. 8 марта в Нововолынске участник АТО был избит подростками за то, что обматерил их. 9 марта в Херсонской области военнослужащие забили одного подростка на смерть, второго отправили в реанимацию. Это я так, навскидку. То, что на слуху упомянул. Поколения Х и Y против поколения Z



За время всей этой гибридной войны в народе появилось устойчивое мнение, что атошники, да и вообще военные — враги, которых надо бояться. Почему-то так происходит, что звание "ветеран АТО" стало индульгенцией. Полиция, да и все остальные правоохранители, просто боятся связываться с этой категорией.



Огромное количество неадекватов с поломанной психикой и стволами в карманах. Это не сотни, даже не тысячи мужиков в поехавшей крышей. Это десятки тысяч! Вот и началось у нас взаимоуничтожение людей. Не надо нам никакого внешнего врага. Сами вырежем друг друга.



Наша служба статистики, сами понимаете какой, только за январь этого года зарегистрировала сокращение населения на 21 500 человек. За месяц! Дальше лучше цитату, чтобы не смеялись над насекомым.



"...Число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших — 56 живорожденных."



И ещё одну, смешнее.



"Численность населения в Украине по состоянию на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс. человек".



А хотите расскажу о реальном боевом эпизоде украинской войны? Есть у нас на Оболони улица Приречная. Район этот почему-то очень понравился селюкам, которые сегодня активно заселяют наш город. Прямо как в Москве. "Понаехали тут".



Приехали ребята отжать квартирку у мужика. Дело-то обычное. Наверное, точно не знаю, из "хероев" и активистов. У нас теперь есть совершенно законная структура — частные коллекторы. Поднимаются ребятки на 6 этаж и в квартиру. А там хозяин. Странный какой-то. Пинками выгнал толпу коллекторов.



Те, уже на лестничной площадке, решили пистолетами помахать... Глупцы. Это же Киев! Воевать так воевать. Короче, угомонил хозяин квартиры гостей с пистолетами гранатой. Бежали захватчики! Серые цэевропейские будни, да...



Это пример героизма одного человека. А ведь есть и примеры массового героизма подраз... тьфу, киевлян! На улице Вацлава Гавела дом 41 «Киевгаз» отключил дом от газа. Понятно, за нежелание спонсировать Россию путем оплаты агрессорского газа. В доме газовые колонки. Кушать приготовить нельзя. Горячей воды нет. В мороз...



Дело Скрипаля: построение перед атакой



В общем, доморощенные умельцы подключили дом к системе! Жить, точнее, выжить-то хочется. «Киевгаз» направил "диверсантов" ликвидировать народную победу. Но, благодаря многолетней заботе нашего Гидранта, боевая выучка наших ВС, то есть, жильцов, многократно возросла. И они смогли дать достойный отпор агрессорам!



Противник был неожиданно атакован бойц... жильцами и позорно бежал, бросая технику и вооружение. С нашей стороны потерь нет. Со стороны противника один тяжелораненый (разбили нос), поврежденная бронетехника (машину трубами разбили) и брошенное вооружение (забрали инструменты газовщиков). Только вы не подумайте, что начались газовые бунты. Повторяю, люди за газ не могут платить по идейным соображениям...



Теперь малость эксклюзива. Слушал тут одного высокопоставленного сотрудника УБОП. Да что скрывать — начальника Управления криминальной разведки УБОП Валерия Кура. Дальше все вопросы к нему.



Сегодня уровень преступности на Украине превышает (!) уровень 90-х годов прошлого века! Причем преступники у нас особо не заморачиваются изобретениями каких-то новых схем отъема денег. Самым распространенным видом преступлений стал элементарный бандитизм! А ведь ещё перед началом реформы полиции многие говорили, что нельзя пилить сук... Вот суки и обиделись.



"Их (профессионалов) очень мало, и они еле-еле справляются. Я думаю, что некому делать, никакой реформы нет. Некому справляться с борьбой с преступностью. А она упрощается. До примитивизма. Сегодня не классифицируется она, не превращается в очень изысканную, сложную, она упрощается. Бандитизм. Самый простой. Есть два человека, есть оружие. Все, можно идти грабить что угодно. Население за двадцать долларов. Или какой-то банк за тысячу долларов". Террор и борьба с ним. Как это делается в Хамастане



Как-то примитивно я пишу. Ну ничего. Сейчас про экономику умно напишу. Не зря же я в парочке ВУЗов жил по молодости. Вы в курсе, что у нас цены почему-то растут? Потребительская инфляция у нас составила 13,7% вместо заявленных 5%. А теперь держитесь. Будет "горе от ума". Цитировать буду АМКУ!



"Ускорение инфляции в 2017 году по сравнению с 2016 годом (12,4%) произошло из-за действия таких факторов, как сокращение предложения отдельных овощей и фруктов из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильная ситуация в животноводстве, рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания, (прежде всего мясные и молочные) и повышение мировых цен на нефть".



Поняли кто виноват в росте цен? Кто у нас страна-бензоколонка? Кто у нас все продукты покупает? Но главное не этом все же. Главное я сейчас расскажу. Это для соседей, которые живут рядом со мной. Уверен, что вы этого не знаете.



"Высокими темпами росли цены на сырое мясо и молоко (соответственно на 30,3% и 23,1%), а также возобновился рост цен на яйца (на 21,2%). Такая динамика отражала существенно более высокие мировые цены на соответствующие продукты и высокий внешний спрос, а также ограниченное внутреннее предложение этих товаров на фоне уменьшения поголовья (кроме птицы) и нестабильной эпизоотической ситуации".



"Это произошло вследствие роста себестоимости товаров и услуг на фоне усиления влияния вторичных эффектов от высоких цен на сырые продукты и увеличение других производственных расходов, а также оживление потребительского спроса".



Жрать надо меньше, дорогие мои соотечественники! А то "оживили потребительский спрос" и всё. Цены убежали. А знаете в чем истинная причина инфляции? Всё настолько просто, до примитива.



Для этого достаточно посмотреть на денежную массу в государстве. На январь 2017 года по Украине гуляло 1 триллион гривен. А вот на январь 2018 года они, деньги эти гулящие, "нарожали детей" — 1,2 триллиона. 200 млн. гривен прибавилось. Деньги просто обесценились. Но об этом на Украине не говорят. Я только вам, по секрету...



Теперь реклама! Надо идти в ногу со временем. Наличие рекламы говорит об интересе спонсоров к статье. Фонд государственного имущества Украины подготовил презентацию топовых объектов приватизации на 2018 год.







"21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, «Центрэнерго», ряд «облэнерго», Одесский припортовый завод, Аграрный фонд, Президент-отель, Турбоатом".



Мда. ОПЗ приватизировали, приватизировали, да не выприватизировали. До сих пор. А вообще, что-то мне подсказывает, что «Турбоатому» и «Электортяжмашу» трындец...











А вот с энергокомпаниями непонятно. Ахметова что ли решили обанкротить? Короче: «Налетай, не скупись, покупай живопИсь»!



Я почитал ваши требования об обязательной констатации перемог. Справедливо. Весенний авитаминоз — это временно. А перемоги вечны! Рассказываю.



Киевскому аэропорту Жуляны присвоено имя авиаконструктора Игоря Сикорского! Он создал тяжелые бомбардировщики, легкие истребители, морской разведчик, легкий разведчик-истребитель, двухмоторный истребитель-бомбардировщик и штурмовики. Но главное, Сикорский — это вертолеты.



И не надо мне историей в глаза тыкать. Сам все знаю. Но родился-то Сикорский в Киеве! Правда, в Российской империи. А потом в США уехал. И считал себя русским националистом. Украинцев ненавидел. Короче, поляк. И что? Вы вон университет вообще именем Патриса Лумумбы назвали. Чем мы хуже? Итоги недели. «Царь, очень приятно, царь!»



А вообще у нас к России родилась очередная претензия. Вы почему так мало памятников у нас установили? Разыскивать приходится памятники для декоммунизации. Но от нас не уйдешь. Кстати, и грамотные мы! Иначе как объяснить, что памятник найден и уничтожен? Помните?



"Осенью 1921 г. Боярка превращается в поле боя по преодолению топливного кризиса, разразившегося в Киеве. Для вывозки дров, заготовленных в соседних лесах, решено было построить узкоколейку от лесозаготовок до станции Боярка".







Да-да. Вы не ошиблись. Это "Как закалялась сталь" Николая Островского. А Боярка — это наш город, недалеко от Киева. И именно там, в 1979 году, во дворе школы №2, на улице Грушевского "спрятали" памятник Павке Корчагину. Но активисты из С14 нашли и почти снесли! Они бы и Островскому снесли, только его в 2017-м в Хмельницком местные "херои" уработали... А в Боярке представители администрации отговорили активистов от вандализма. Без помощи полиции, кстати.







Есть одна новость, которая в нормальном государстве не вызвала бы никакой реакции. Но мы Украина! Мысли всякие нехорошие все-таки возникают. Так вот, весной будет массовый призыв в армию. 15 000 человек солдат и 500 офицеров запаса. Это планы Генштаба ВСУ.



Один знакомый как раз закончил университет с военной кафедрой. Теперь фактически живет на нелегальном положении. Спрашивал, зачем тебе нужна была это военная кафедра? Престижно?



Да вот щазз! Военная кафедра сегодня для тех, кто ее закончил вчера – это зрада зрадная! Раньше ВК при любом университете была просто платной отмазкой от армии. Заплатил гривен, отучился, получил военник с лейтенантом – и вперед, к светлому будущему.



А сейчас черта тебе лысого!



Нет, гривны возьмут. И чему-то еще поучат. А потом? А потом тоже в светлое будущее: погоны младшего лейтенанта и вперед, на должность командира взвода! Особо тупых на отделение могут поставить. Троечников.







Так что ждут стройки России и поля Польши молодых здоровых гастрабайтеров. Скоро...







Ну вот вроде и всё. Утро. Сейчас начнется новый день. А значит, новая жизнь. какая она будет напишу вам через неделю. Счастья в ваш дом! Улыбок вашим родным! И умения видеть то, что власти не хотят показывать… Приветствую вас, друзья мои. Всех без исключения приветствую. И тех, кто обиделся на моё родственное отношение к вам. И тех, кто меня воспринимает как доброго друга. И даже тех, кто меня совсем не воспринимает.Когда-то Самуил Маршак написал интересные стихи. Почитайте на досуге. "Не так" стихотворение называется. Может про меня, а может и про других. Но я таракан самокритичный, будем считать, что стихотворение про меня (процитирую окончание):Шьют портнихи на машинке,Шьют сапожники ботинки.Смотрит издали дуракИ бормочет: Все не так!И не так селедок ловят,И не так борщи готовят,И не так мосты мостят,И не так детей растят!Видят люди, слышат люди,Как дурак дела их судит,И подумывают так:"Что за умница дурак!"Понятно, что вы сегодня прежде всего ждете от меня разбора раскрытия СБУ заговора Надии Савченко. Не буду я ничего разбирать. А вот одно выступление Савченко и видео доказательства, которые показывал Луценко в Раде посмотреть советую. Некоторым моё видение не понравится.Точнее, смотрите в начале видео доказательство, а уже потом выступление Савченко. Я несколько раз смотрел. Благо возможность такая есть. Украина действительно получила народную героиню. Не ту, которой Гидрант награду вешал, а действительно народную. Вслушайтесь в то, что говорит Савченко.Она готова пожертвовать собственной жизнью за народ Украины. Сменится власть. Уйдут те, кто сегодня плевал ей в лицо, а вот то, что она имея всё, готова всем этим пожертвовать ради Украины, останется. А доказательства? Любой юрист разобьёт эту "липу" без труда. Провокация чистейшей воды.И это, по секрету скажу, не только я так думаю. Но думки – думками, а вот что же дальше?По первому времени, думаю, бабушки, которые митинговали у стен российского посольства уже массово слегли в больницы с инфарктами. Ваши активисты связались с нашими и перекупили оставшиеся от недавних митингов транспаранты "Свободу Савченко". Адвокаты Героя Украины уже готовят требования перевести Надежду в российское СИЗО. А свидомые срочно дописывают от руки в визитках после "не раб" слово "не лох".Кстати и ваш МИД пусть готовит объяснение о том, как агент Савченко хотела переворот на Украине устроить. Скоро мы докажем, что у нас есть неопровержимые факты. Но вам не покажем. А может и покажем, если сами поймем, с чего это у Надии так крышу сорвало.Но ясно, что не без ваших ручонок в мозговой коробке не обошлось. Уж не думаете ли вы, что герой Украины самостоятельно до такого мог дойти?А Савченко пошла в Раду специально. Гидрант и его шавки очень надеялись, что она скроется. Точнее, узнав, что её посадят, останется в Европе и оттуда будет бороться. Потому и вони столько было перед голосованием. Я по своим каналам узнал интересную подробность. Она, как это говорится в дешевых детективах, ехала в Раду с вещами. Собранный вещмешок со всем необходимым был у сестры в машине. А гранаты в сумочке.Делаем выводы? Ага…Кстати, в Раде уже прозвучали фамилии следующих врагов нации. Вы их прекрасно знаете. Тимошенко и Медведчук.Для меня пока не ясно только одно. Куда подевался ещё один враг народа — Семен Семенченко. Кстати, и вы готовьтесь. Думаю, сегодня-завтра Госдеп выдвинет обвинение России в задержании Савченко. Как там в самой умной книге? "Не пропоет петух, как ты трижды отречёшься от меня"...Но, как я вам говорил в прошлых Записках, все только начинается. И целый год веселуха будет гарантирована, от героина до героев.Хотя вот с героями у нас стало происходить что-то непонятное. Это я про самоубийство майора Волошина. Он ведь тоже герой. Только народный. Есть у нас такое звание. Кто не в курсе, тот самый летчик, который "крутился" возле сбитого пассажирского самолета и который совершил 33 боевых вылета на Донбасс. "Мельницы Господни мелят медленно, но неотвратимо".Не будем о нем долго говорить, тут я просто обращаю внимание на одну великую глупость, которую допустили наши придурки у власти. Многолетний фейк о «самовзорвавшемся» кондиционере в Луганске успешно разоблачен. Летали, оказывается, наши штурмовики на боевые задания в ЛДНР.Сегодня, думаю, многие "херои" задумались. Страшно теперь у нас быть героем. На востоке понятно. Там за героями противник охотится особо. Но дома-то? Или самоубьёшься или посадят. Одна старушка красиво на улице сказала: «Убийцу убили убийцы»...Я тут малость посидел, подумал и понял, что на Украине идет война... Не та, о которой мы вопим уже четыре года. И не с Россией. Народ воюет с... ветеранами АТО! А ветераны АТО – с народом. Да-да. Хотите маленькую сводку недавних событий этой войны?11 февраля, в Киеве, в Днепровском районе, участник АТО убил мужчину на глазах у жены за то, что тот попросил его не садиться в маршрутку без очереди. 14 февраля в центре Киева, на Бессарабке, бомжи избили почти до смерти мужчину в военной форме. 8 марта в Нововолынске участник АТО был избит подростками за то, что обматерил их. 9 марта в Херсонской области военнослужащие забили одного подростка на смерть, второго отправили в реанимацию. Это я так, навскидку. То, что на слуху упомянул.За время всей этой гибридной войны в народе появилось устойчивое мнение, что атошники, да и вообще военные — враги, которых надо бояться. Почему-то так происходит, что звание "ветеран АТО" стало индульгенцией. Полиция, да и все остальные правоохранители, просто боятся связываться с этой категорией.Огромное количество неадекватов с поломанной психикой и стволами в карманах. Это не сотни, даже не тысячи мужиков в поехавшей крышей. Это десятки тысяч! Вот и началось у нас взаимоуничтожение людей. Не надо нам никакого внешнего врага. Сами вырежем друг друга.Наша служба статистики, сами понимаете какой, только за январь этого года зарегистрировала сокращение населения на 21 500 человек. За месяц! Дальше лучше цитату, чтобы не смеялись над насекомым.И ещё одну, смешнее.А хотите расскажу о реальном боевом эпизоде украинской войны? Есть у нас на Оболони улица Приречная. Район этот почему-то очень понравился селюкам, которые сегодня активно заселяют наш город. Прямо как в Москве. "Понаехали тут".Приехали ребята отжать квартирку у мужика. Дело-то обычное. Наверное, точно не знаю, из "хероев" и активистов. У нас теперь есть совершенно законная структура — частные коллекторы. Поднимаются ребятки на 6 этаж и в квартиру. А там хозяин. Странный какой-то. Пинками выгнал толпу коллекторов.Те, уже на лестничной площадке, решили пистолетами помахать... Глупцы. Это же Киев! Воевать так воевать. Короче, угомонил хозяин квартиры гостей с пистолетами гранатой. Бежали захватчики! Серые цэевропейские будни, да...Это пример героизма одного человека. А ведь есть и примеры массового героизма подраз... тьфу, киевлян! На улице Вацлава Гавела дом 41 «Киевгаз» отключил дом от газа. Понятно, за нежелание спонсировать Россию путем оплаты агрессорского газа. В доме газовые колонки. Кушать приготовить нельзя. Горячей воды нет. В мороз...В общем, доморощенные умельцы подключили дом к системе! Жить, точнее, выжить-то хочется. «Киевгаз» направил "диверсантов" ликвидировать народную победу. Но, благодаря многолетней заботе нашего Гидранта, боевая выучка наших ВС, то есть, жильцов, многократно возросла. И они смогли дать достойный отпор агрессорам!Противник был неожиданно атакован бойц... жильцами и позорно бежал, бросая технику и вооружение. С нашей стороны потерь нет. Со стороны противника один тяжелораненый (разбили нос), поврежденная бронетехника (машину трубами разбили) и брошенное вооружение (забрали инструменты газовщиков). Только вы не подумайте, что начались газовые бунты. Повторяю, люди за газ не могут платить по идейным соображениям...Теперь малость эксклюзива. Слушал тут одного высокопоставленного сотрудника УБОП. Да что скрывать — начальника Управления криминальной разведки УБОП Валерия Кура. Дальше все вопросы к нему.Сегодня уровень преступности на Украине превышает (!) уровень 90-х годов прошлого века! Причем преступники у нас особо не заморачиваются изобретениями каких-то новых схем отъема денег. Самым распространенным видом преступлений стал элементарный бандитизм! А ведь ещё перед началом реформы полиции многие говорили, что нельзя пилить сук... Вот суки и обиделись.Как-то примитивно я пишу. Ну ничего. Сейчас про экономику умно напишу. Не зря же я в парочке ВУЗов жил по молодости. Вы в курсе, что у нас цены почему-то растут? Потребительская инфляция у нас составила 13,7% вместо заявленных 5%. А теперь держитесь. Будет "горе от ума". Цитировать буду АМКУ!Поняли кто виноват в росте цен? Кто у нас страна-бензоколонка? Кто у нас все продукты покупает? Но главное не этом все же. Главное я сейчас расскажу. Это для соседей, которые живут рядом со мной. Уверен, что вы этого не знаете.Жрать надо меньше, дорогие мои соотечественники! А то "оживили потребительский спрос" и всё. Цены убежали. А знаете в чем истинная причина инфляции? Всё настолько просто, до примитива.Для этого достаточно посмотреть на денежную массу в государстве. На январь 2017 года по Украине гуляло 1 триллион гривен. А вот на январь 2018 года они, деньги эти гулящие, "нарожали детей" — 1,2 триллиона. 200 млн. гривен прибавилось. Деньги просто обесценились. Но об этом на Украине не говорят. Я только вам, по секрету...Теперь реклама! Надо идти в ногу со временем. Наличие рекламы говорит об интересе спонсоров к статье. Фонд государственного имущества Украины подготовил презентацию топовых объектов приватизации на 2018 год.Мда. ОПЗ приватизировали, приватизировали, да не выприватизировали. До сих пор. А вообще, что-то мне подсказывает, что «Турбоатому» и «Электортяжмашу» трындец...А вот с энергокомпаниями непонятно. Ахметова что ли решили обанкротить? Короче: «Налетай, не скупись, покупай живопИсь»!Я почитал ваши требования об обязательной констатации перемог. Справедливо. Весенний авитаминоз — это временно. А перемоги вечны! Рассказываю.Киевскому аэропорту Жуляны присвоено имя авиаконструктора Игоря Сикорского! Он создал тяжелые бомбардировщики, легкие истребители, морской разведчик, легкий разведчик-истребитель, двухмоторный истребитель-бомбардировщик и штурмовики. Но главное, Сикорский — это вертолеты.И не надо мне историей в глаза тыкать. Сам все знаю. Но родился-то Сикорский в Киеве! Правда, в Российской империи. А потом в США уехал. И считал себя русским националистом. Украинцев ненавидел. Короче, поляк. И что? Вы вон университет вообще именем Патриса Лумумбы назвали. Чем мы хуже?А вообще у нас к России родилась очередная претензия. Вы почему так мало памятников у нас установили? Разыскивать приходится памятники для декоммунизации. Но от нас не уйдешь. Кстати, и грамотные мы! Иначе как объяснить, что памятник найден и уничтожен? Помните?Да-да. Вы не ошиблись. Это "Как закалялась сталь" Николая Островского. А Боярка — это наш город, недалеко от Киева. И именно там, в 1979 году, во дворе школы №2, на улице Грушевского "спрятали" памятник Павке Корчагину. Но активисты из С14 нашли и почти снесли! Они бы и Островскому снесли, только его в 2017-м в Хмельницком местные "херои" уработали... А в Боярке представители администрации отговорили активистов от вандализма. Без помощи полиции, кстати.Есть одна новость, которая в нормальном государстве не вызвала бы никакой реакции. Но мы Украина! Мысли всякие нехорошие все-таки возникают. Так вот, весной будет массовый призыв в армию. 15 000 человек солдат и 500 офицеров запаса. Это планы Генштаба ВСУ.Один знакомый как раз закончил университет с военной кафедрой. Теперь фактически живет на нелегальном положении. Спрашивал, зачем тебе нужна была это военная кафедра? Престижно?Да вот щазз! Военная кафедра сегодня для тех, кто ее закончил вчера – это зрада зрадная! Раньше ВК при любом университете была просто платной отмазкой от армии. Заплатил гривен, отучился, получил военник с лейтенантом – и вперед, к светлому будущему.А сейчас черта тебе лысого!Нет, гривны возьмут. И чему-то еще поучат. А потом? А потом тоже в светлое будущее: погоны младшего лейтенанта и вперед, на должность командира взвода! Особо тупых на отделение могут поставить. Троечников.Так что ждут стройки России и поля Польши молодых здоровых гастрабайтеров. Скоро...Ну вот вроде и всё. Утро. Сейчас начнется новый день. А значит, новая жизнь. какая она будет напишу вам через неделю. Счастья в ваш дом! Улыбок вашим родным! И умения видеть то, что власти не хотят показывать… Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 175 Источник Похожие новости Белоруссия и Казахстан: украинские уроки Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии Террор и борьба с ним. Как это делается в Хамастане

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