Записки Колорадского Таракана. Оле, оле, мы можем побеждать! • 36 • Аналитика



Правда, случилось это не в политике и тем более не в экономике. Это случилось в футболе! Сборная Украина выиграла чемпионат мира по футболу, обыграв в финале сборную Южной Кореи со счетом 3:1. Лично Зе поздравил футболистов с победой.









Ну да, чемпионат был молодежный, для игроков моложе 20 лет. Вроде и молодежный, а все-таки ЧМ. Позитив какой-никакой, особенно учитывая, что вас, соседи, в финальной части не оказалось. Что лишний раз подтверждает то, что футбол украинский круче российского. В перспективе.



А так как перспектива – це наше усе, то вот и думайте.



Ну ладно. Теперь пора и за работу (кстати, посмотрел на написанное — отличный тост для дачного застолья). Вангую, что мы скоро ЧМ по легкой атлетике выиграем. Не потому, что тренеры у нас хорошие или мужчины и юноши спортивнее, чем в других странах. Все гораздо проще. У нас, я имею в виду, в Кюйифе (вот написал, а выговорить эту новую транскрипцию – язык сломаешь), опять начались облавы на призывников. Поговаривают, что и в других местах тоже.



Так вот, теперь у нас ловят всех. Официально, я узнавал у военкоматовских тараканов, ловят более 30 000 отказников от службы, которых не могут отправить отдавать долг Украине. Даже письмо в полицию написали, только (это уже полицейские тараканы доложили) там такого письма нет. Но на отлов это совершенно никак не влияет, сезон летней охоты открыт!







Технически это выглядит так. Подходят полицейские к ребятам, например, ждущим электричку. Требуют документы. Потом забирают якобы в участок. На самом деле — едут в военкомат. И сразу оттуда, через пару часов (вроде медкомиссию проходили), — в Дарницу. Там у нас сборный пункт. И всё! Правда, есть ещё способ. Вызывают повесткой в полицию. "Для уточнения данных..." Мужчина приходит, и... Дальше по описанной схеме.



Тараканы насекомые дотошные. Пришлось поговорить с участниками событий. Для колорита приведу рассказ на злобу дня.



Рассказал мне тут один наш, что его племянник в 14 лет выехал на ПМЖ в Канаду. Сперва типа по обмену, а потом, как обычно, решил там подзадержаться навсегда. С родителями вместе. Получил вид на жительство, короче, жизнь начала перекрашиваться из жовто-блакитного в красно-белый.



Так как племяш постоянно проживал в Ванкувере, понятное дело, никаких повесток он получать не мог. Но в итоге расслабился в Заокеании и откровенно дурканул. Приехал в отпуск на три недели навестить родных. О красивой жизни, понимаешь, рассказать да фотки показать. Стоял на вокзале, когда к нему подошли трое в военной форме.



Затолкали в машину и повезли в военкомат, там же провели медкомиссию. И отправили в Яворив Львовской области. Сначала намекали, что можно порешать вопрос за 1500 долларов, а когда отец поднял шум, то принципиально уже ничего никто решать не стал. Теперь вот полуканадец служит во Львове. Ибо нечего тут, правильно?









Ох, и жара у нас. Кстати, как любитель ночных прогулок, в том числе и по чужим кухням, сделал я интересное научное открытие. У людей почему-то в дневное и ночное время за охлаждение организма отвечают разные органы. Днем, как и положено, гипоталамус, а вот ночью почему-то высунутая нога.



Знаете, почему вспомнил? Я прогулялся по Молодежному парку сегодня. Вначале крался, как иностранный шпион под деревьями. А потом увидел... охлаждающую арку! Это такая деревянная арка, типа тех, что применялись в средние века для воспитания инаковерующих (рабочее название — гиляка). Сделана из спиленных тут же аварийных деревьев. Дальше шланг, десяток форсунок и вот вам водяная стена, через которую очень даже приятно пройти.







Конечно, сейчас некоторые читатели скажут о том, что я рассказываю о какой-то мелочи. Нужно о космосе, или, на крайний случай, о Путине в Питере, а я об арке с водой. Может быть. Только для нас сегодня арка важнее "черной дыры" или Альфа Центавры. Да и какой-никакой, а показатель заботы о киянах. Или кюйифянах?



А виноват в этой перемоге наш президент Зе! Поехал в Мариуполь. Убежал от любимого народа через фонтан. Наверное, понравилось. Вот и позвонил Виталику, чтобы придумал такую же забаву в Киеве. А в киевской администрации заморачиваться особо не стали. Приказали — сделали!



У нас сегодня те же проблемы, что испытывает, к примеру, ваша Москва в жару. Дышать-то нечем. Точнее, теоретически воздух вроде есть, а практически предельно допустимые нормы по большинству показателей превышены в 5-6 раз. Автомобили, мокрицу их... Из моих знакомых большинство детей уже вывезли из города в села.



Да и на мозг жара действует сильно. Разжижается мозг у некоторых. Сегодня (воскресенье, около 23 часов) выхожу погулять по городу, а у ближайшей круглосуточной аптеки куча полицейских и саперы. Пришлось прикинуться зевакой, чтобы понять, что же происходит. Оказалось, что "заминировали" все круглосуточные аптеки Киева. Как же все это надоело.



Я тут столкнулся с одной проблемой, о которой у нас молчат, но про которую мы все знаем. Скоро резко подорожает топливо для авто. Причем касается это всех видов топлива, включая газ. Понятно, что виноваты в этом вы. Я долго горько усмехался, когда мне один из довольно больших начальников из этой среды высказал причину будущего подорожания.



"Такое резкое ограничение поставок стало неожиданностью, но рынок успел подготовиться — на рынке хорошие запасы всех марок топлива. Кроме того, не исключено, что ситуация с российскими и казахстанскими поставками может измениться".



Раньше было проще. Поговорят, увеличат цену на копейки и... белорусские соседи устраивают очередной праздник на своих НПЗ, а наши "бодяжники" на своих. И все в шоколаде. Те, кто рядом с Крымом живут, катят туда и заправляются по самое не могу. Сегодня горло передавили. Да и в Крыму наши люди живут.



Именно наши. Я про автозаправки, естественно. Мы тут ситуацию отслеживаем. Знаете, даже в прошлом году было очень смешно читать в российских СМИ о качественном топливе на полуострове. Да там качественного топлива найти было почти невозможно. Бодяжили, и сегодня бодяжат. Приведу ваши же данные от Росстандарта:



"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты: не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%".



Заметили, что я старательно обхожу тему борьбы политических партий? Ответ прост. Борьба политических партий на Украине и есть ерунда. Нет у нас политических партий, увы.







Даже сами партийцы не могут четко сказать, кто же они такие. Естественно, в политическом смысле. Все "за все хороше, проти всього поганого". Все за "велику і незалежну Україну". Все за "підвищення добробуту українців". Какие, к вшам и гнидам, либералы, консерваторы, левые, правые, центристы, радикалы? У нас "Голос", "Слуга народа", "Правый сектор", "Радикальная партия Ляшко", "Свобода", За життя" ну и так далее. Но вас не копируем! Мы европейцы! У нас нет "партии любителей пива"! Индекс миролюбия. За что Россию поставили рядом с Конго и Ливией?



И «Единой Украины» нет. Потому как чего врать, она еще единой не скоро станет, как за это не заборись. И «Справедливой Украины» нет, потому как справедливости не сыщешь даже днем и с зенитным прожектором.



Вернемся к серьезной тематике. К настоящей борьбе за будущее Украины. Мы же в Киеве 23 июня организуем очередной Марш равенства! Участвовать будут все желающие, независимо от принадлежности к полу. Вот так, все четыре пола, в смысле любви к другим существам, будут идти вместе и любить всех желающих прямо на Крещатике. Европа! Правда, зоофилы просят хозяев крупных животных приводить в намордниках. Есть у нас ещё не толерантные животные. Кусаются.



Но враги не дремлют! Вы, уважаемые россияне, не нервничайте. Вы не враги, враги не вы! Главные враги ЛГБТ наши радикалы из анти-ЛГБТ-групп «Традиция и порядок», «Катехон», «Братство» и прочие. Именно они и готовят акции против Прайда. Веселуха будет по полной.



18 июня будет тренировка. В смысле, митинг у администрации президента будут проводить. А состав-то какой… Прямо сразу забирай и сажай, естественно, не в огороде.



"На митинге планируют выступить идеолог «Азова» Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу «Орден», и Юрий Ноевой (депутат Киевского областного совета от ВО «Свобода» и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений)".



Прайд будет интересный. Планируется примерно 10 000 участников. Кстати, я тут вспомнил о первом таком параде, о котором я писал когда-то. Не прав был. Скорость появления однополых предсказывал чуть меньшую. Интересно, каким образом они размножаются? Или вся биологическая наука врала нам? Можно и делением, и самооплодотворением?



На 10 тысяч участников надо будет тысяч 15 полицейских. Плюс около тысячи анти-ЛГБТшников. Вот замес будет. Ждем воскресенья. Очередная встреча розово-голубых и черно-красных. Футбол отдыхает. Вот лежу на диване и думаю, как так получилось, что в современном обществе семейные ценности берегут православные христиане и радикальные националисты? Ответа у меня нет...



Так вот, незаметно для себя, мы перешли ещё к одной проблеме Украины. К украинскому "православию". Я вообще не люблю церковников. Считаю любую церковь обычной коммерческой фирмой, которая паразитирует на вере людей в Бога. Но выступать против церкви не хочу и не буду. Сам верю в провидение, в удачу, в Бога.



Закончилась, похоже, у нас эпопея с томосом. Покричали о перемоге, Гидрант покатался по стране с этой бумажкой. Храмы грабанули у РПЦ (МП). И всё. Никому эта церковь стала не нужна. Никто её не признает. А внутри начался раскол. Обычная наша практика — перемога, переходящая в зраду.



Расхотел наш бывший "патриарх Филарет" быть бывшим. Вдруг прочитал этот самый томос и понял, что СЦУ (тьфу, что-то не очень приятное напоминает) это всего лишь ничто. Именно ничто, а не нечто. И нет на Украине больше даже в кавычках патриарха. Да и церкви самостоятельной уже нет.







Созывает опять своих бывших подчиненных на собор.



"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева 20 июня в 11:00".



Это я дословно привел текст приглашения, которое получил один знакомый из той среды. Короче, ещё одна веселуха.



Ну и последнюю штуку озвучу. Чтобы у вас настроение было хорошим целый день. С большой вероятностью, скоро на Украине появится музей Украины. Той, которую мы потеряли. Точнее, уже потеряли и, наверное, это только начало потерь. Даже адрес музея уже известен. Музей будет на Банковой. В здании администрации президента! Проект «Северный поток II» в свете доктрины Маккиндера



Ох, и боится Зе нормально нашпигованного всякими прослушками здания. Но ведь там и системы защиты стоят — мама не горюй. Не дом, а крепость со всеми составляющими этого понятия. Это я вам как насекомый говорю. Тот, кто ходит там, где хочет и видит все, что хочет. Представляю возможный распил на демонтаже всех систем безопасности...



Наш новый президент Зе теперь будет работать по-европейски. Точнее, по-киношному. Как в американском полицейском участке. Много пространства, стены из стекла, чтобы начальники секретарш за причинное место не хватали. По моим сведениям, сейчас СБУ активно отрабатывает Украинский дом. Значит, поедет наш Зе именно туда. С очень большой вероятностью.



Вот все. Не успеваю я что-то сегодня ничего. Праздник у нас сегодня — первое летнее полнолуние. По-вашему, по-петербургскому, белая ночь для тараканов. Мы называем это, с подачи заокеанских тараканов, клубничной луной. Но это наша генетическая память, которую вы, увы, утратили. Отголосок того времени, когда время отмечали по фазам Луны.







Да, последнее. Россия повлияла и на мою семью. Пока не понял, как, положительно или отрицательно. Сын с семьей вернулся из Турции. Внук мелкий ещё. Вчера на даче в реку сиганул с мостков. До Турции боялся, а тут сам и бегом. Смельчак! Правда, почему-то прыгнул с криком "За ВДВ!" Сын говорит, что в бассейне прыгать научился, пока они с женой за коктейлями ходили.



До встречи! Всем смелых детей и внуков, добрых детей, верных друзей и преданных супругов. Пусть у всех будет праздник. Будем жить! Приветствую вас, друзья мои. Вот и прошла ещё одна неделя жизни. Неделя, когда я могу без всякого сарказма написать слово «Перемога» с большой буквы. Могу, потому что мы действительно победили! Обычно-то у нас как? Не достигнув желаемого, мы делаем вид, что желали достигнутого. А сегодня мы точно достигли именно желаемого!Правда, случилось это не в политике и тем более не в экономике. Это случилось в футболе! Сборная Украина выиграла чемпионат мира по футболу, обыграв в финале сборную Южной Кореи со счетом 3:1. Лично Зе поздравил футболистов с победой.Ну да, чемпионат был молодежный, для игроков моложе 20 лет. Вроде и молодежный, а все-таки ЧМ. Позитив какой-никакой, особенно учитывая, что вас, соседи, в финальной части не оказалось. Что лишний раз подтверждает то, что футбол украинский круче российского. В перспективе.А так как перспектива – це наше усе, то вот и думайте.Ну ладно. Теперь пора и за работу (кстати, посмотрел на написанное — отличный тост для дачного застолья). Вангую, что мы скоро ЧМ по легкой атлетике выиграем. Не потому, что тренеры у нас хорошие или мужчины и юноши спортивнее, чем в других странах. Все гораздо проще. У нас, я имею в виду, в Кюйифе (вот написал, а выговорить эту новую транскрипцию – язык сломаешь), опять начались облавы на призывников. Поговаривают, что и в других местах тоже.Так вот, теперь у нас ловят всех. Официально, я узнавал у военкоматовских тараканов, ловят более 30 000 отказников от службы, которых не могут отправить отдавать долг Украине. Даже письмо в полицию написали, только (это уже полицейские тараканы доложили) там такого письма нет. Но на отлов это совершенно никак не влияет, сезон летней охоты открыт!Технически это выглядит так. Подходят полицейские к ребятам, например, ждущим электричку. Требуют документы. Потом забирают якобы в участок. На самом деле — едут в военкомат. И сразу оттуда, через пару часов (вроде медкомиссию проходили), — в Дарницу. Там у нас сборный пункт. И всё! Правда, есть ещё способ. Вызывают повесткой в полицию. "Для уточнения данных..." Мужчина приходит, и... Дальше по описанной схеме.Тараканы насекомые дотошные. Пришлось поговорить с участниками событий. Для колорита приведу рассказ на злобу дня.Рассказал мне тут один наш, что его племянник в 14 лет выехал на ПМЖ в Канаду. Сперва типа по обмену, а потом, как обычно, решил там подзадержаться навсегда. С родителями вместе. Получил вид на жительство, короче, жизнь начала перекрашиваться из жовто-блакитного в красно-белый.Так как племяш постоянно проживал в Ванкувере, понятное дело, никаких повесток он получать не мог. Но в итоге расслабился в Заокеании и откровенно дурканул. Приехал в отпуск на три недели навестить родных. О красивой жизни, понимаешь, рассказать да фотки показать. Стоял на вокзале, когда к нему подошли трое в военной форме.Затолкали в машину и повезли в военкомат, там же провели медкомиссию. И отправили в Яворив Львовской области. Сначала намекали, что можно порешать вопрос за 1500 долларов, а когда отец поднял шум, то принципиально уже ничего никто решать не стал. Теперь вот полуканадец служит во Львове. Ибо нечего тут, правильно?Ох, и жара у нас. Кстати, как любитель ночных прогулок, в том числе и по чужим кухням, сделал я интересное научное открытие. У людей почему-то в дневное и ночное время за охлаждение организма отвечают разные органы. Днем, как и положено, гипоталамус, а вот ночью почему-то высунутая нога.Знаете, почему вспомнил? Я прогулялся по Молодежному парку сегодня. Вначале крался, как иностранный шпион под деревьями. А потом увидел... охлаждающую арку! Это такая деревянная арка, типа тех, что применялись в средние века для воспитания инаковерующих (рабочее название — гиляка). Сделана из спиленных тут же аварийных деревьев. Дальше шланг, десяток форсунок и вот вам водяная стена, через которую очень даже приятно пройти.Конечно, сейчас некоторые читатели скажут о том, что я рассказываю о какой-то мелочи. Нужно о космосе, или, на крайний случай, о Путине в Питере, а я об арке с водой. Может быть. Только для нас сегодня арка важнее "черной дыры" или Альфа Центавры. Да и какой-никакой, а показатель заботы о киянах. Или кюйифянах?А виноват в этой перемоге наш президент Зе! Поехал в Мариуполь. Убежал от любимого народа через фонтан. Наверное, понравилось. Вот и позвонил Виталику, чтобы придумал такую же забаву в Киеве. А в киевской администрации заморачиваться особо не стали. Приказали — сделали!У нас сегодня те же проблемы, что испытывает, к примеру, ваша Москва в жару. Дышать-то нечем. Точнее, теоретически воздух вроде есть, а практически предельно допустимые нормы по большинству показателей превышены в 5-6 раз. Автомобили, мокрицу их... Из моих знакомых большинство детей уже вывезли из города в села.Да и на мозг жара действует сильно. Разжижается мозг у некоторых. Сегодня (воскресенье, около 23 часов) выхожу погулять по городу, а у ближайшей круглосуточной аптеки куча полицейских и саперы. Пришлось прикинуться зевакой, чтобы понять, что же происходит. Оказалось, что "заминировали" все круглосуточные аптеки Киева. Как же все это надоело.Я тут столкнулся с одной проблемой, о которой у нас молчат, но про которую мы все знаем. Скоро резко подорожает топливо для авто. Причем касается это всех видов топлива, включая газ. Понятно, что виноваты в этом вы. Я долго горько усмехался, когда мне один из довольно больших начальников из этой среды высказал причину будущего подорожания.Раньше было проще. Поговорят, увеличат цену на копейки и... белорусские соседи устраивают очередной праздник на своих НПЗ, а наши "бодяжники" на своих. И все в шоколаде. Те, кто рядом с Крымом живут, катят туда и заправляются по самое не могу. Сегодня горло передавили. Да и в Крыму наши люди живут.Именно наши. Я про автозаправки, естественно. Мы тут ситуацию отслеживаем. Знаете, даже в прошлом году было очень смешно читать в российских СМИ о качественном топливе на полуострове. Да там качественного топлива найти было почти невозможно. Бодяжили, и сегодня бодяжат. Приведу ваши же данные от Росстандарта:Заметили, что я старательно обхожу тему борьбы политических партий? Ответ прост. Борьба политических партий на Украине и есть ерунда. Нет у нас политических партий, увы.Даже сами партийцы не могут четко сказать, кто же они такие. Естественно, в политическом смысле. Все "за все хороше, проти всього поганого". Все за "велику і незалежну Україну". Все за "підвищення добробуту українців". Какие, к вшам и гнидам, либералы, консерваторы, левые, правые, центристы, радикалы? У нас "Голос", "Слуга народа", "Правый сектор", "Радикальная партия Ляшко", "Свобода", За життя" ну и так далее. Но вас не копируем! Мы европейцы! У нас нет "партии любителей пива"!И «Единой Украины» нет. Потому как чего врать, она еще единой не скоро станет, как за это не заборись. И «Справедливой Украины» нет, потому как справедливости не сыщешь даже днем и с зенитным прожектором.Вернемся к серьезной тематике. К настоящей борьбе за будущее Украины. Мы же в Киеве 23 июня организуем очередной Марш равенства! Участвовать будут все желающие, независимо от принадлежности к полу. Вот так, все четыре пола, в смысле любви к другим существам, будут идти вместе и любить всех желающих прямо на Крещатике. Европа! Правда, зоофилы просят хозяев крупных животных приводить в намордниках. Есть у нас ещё не толерантные животные. Кусаются.Но враги не дремлют! Вы, уважаемые россияне, не нервничайте. Вы не враги, враги не вы! Главные враги ЛГБТ наши радикалы из анти-ЛГБТ-групп «Традиция и порядок», «Катехон», «Братство» и прочие. Именно они и готовят акции против Прайда. Веселуха будет по полной.18 июня будет тренировка. В смысле, митинг у администрации президента будут проводить. А состав-то какой… Прямо сразу забирай и сажай, естественно, не в огороде.Прайд будет интересный. Планируется примерно 10 000 участников. Кстати, я тут вспомнил о первом таком параде, о котором я писал когда-то. Не прав был. Скорость появления однополых предсказывал чуть меньшую. Интересно, каким образом они размножаются? Или вся биологическая наука врала нам? Можно и делением, и самооплодотворением?На 10 тысяч участников надо будет тысяч 15 полицейских. Плюс около тысячи анти-ЛГБТшников. Вот замес будет. Ждем воскресенья. Очередная встреча розово-голубых и черно-красных. Футбол отдыхает. Вот лежу на диване и думаю, как так получилось, что в современном обществе семейные ценности берегут православные христиане и радикальные националисты? Ответа у меня нет...Так вот, незаметно для себя, мы перешли ещё к одной проблеме Украины. К украинскому "православию". Я вообще не люблю церковников. Считаю любую церковь обычной коммерческой фирмой, которая паразитирует на вере людей в Бога. Но выступать против церкви не хочу и не буду. Сам верю в провидение, в удачу, в Бога.Закончилась, похоже, у нас эпопея с томосом. Покричали о перемоге, Гидрант покатался по стране с этой бумажкой. Храмы грабанули у РПЦ (МП). И всё. Никому эта церковь стала не нужна. Никто её не признает. А внутри начался раскол. Обычная наша практика — перемога, переходящая в зраду.Расхотел наш бывший "патриарх Филарет" быть бывшим. Вдруг прочитал этот самый томос и понял, что СЦУ (тьфу, что-то не очень приятное напоминает) это всего лишь ничто. Именно ничто, а не нечто. И нет на Украине больше даже в кавычках патриарха. Да и церкви самостоятельной уже нет.Созывает опять своих бывших подчиненных на собор.Это я дословно привел текст приглашения, которое получил один знакомый из той среды. Короче, ещё одна веселуха.Ну и последнюю штуку озвучу. Чтобы у вас настроение было хорошим целый день. С большой вероятностью, скоро на Украине появится музей Украины. Той, которую мы потеряли. Точнее, уже потеряли и, наверное, это только начало потерь. Даже адрес музея уже известен. Музей будет на Банковой. В здании администрации президента!Ох, и боится Зе нормально нашпигованного всякими прослушками здания. Но ведь там и системы защиты стоят — мама не горюй. Не дом, а крепость со всеми составляющими этого понятия. Это я вам как насекомый говорю. Тот, кто ходит там, где хочет и видит все, что хочет. Представляю возможный распил на демонтаже всех систем безопасности...Наш новый президент Зе теперь будет работать по-европейски. Точнее, по-киношному. Как в американском полицейском участке. Много пространства, стены из стекла, чтобы начальники секретарш за причинное место не хватали. По моим сведениям, сейчас СБУ активно отрабатывает Украинский дом. Значит, поедет наш Зе именно туда. С очень большой вероятностью.Вот все. Не успеваю я что-то сегодня ничего. Праздник у нас сегодня — первое летнее полнолуние. По-вашему, по-петербургскому, белая ночь для тараканов. Мы называем это, с подачи заокеанских тараканов, клубничной луной. Но это наша генетическая память, которую вы, увы, утратили. Отголосок того времени, когда время отмечали по фазам Луны.Да, последнее. Россия повлияла и на мою семью. Пока не понял, как, положительно или отрицательно. Сын с семьей вернулся из Турции. Внук мелкий ещё. Вчера на даче в реку сиганул с мостков. До Турции боялся, а тут сам и бегом. Смельчак! Правда, почему-то прыгнул с криком "За ВДВ!" Сын говорит, что в бассейне прыгать научился, пока они с женой за коктейлями ходили.До встречи! Всем смелых детей и внуков, добрых детей, верных друзей и преданных супругов. Пусть у всех будет праздник. Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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