Записки Колорадского Таракана. Одинокий Чебурашка с мегафоном в ночи… • 134 • Аналитика









Порохоботы стали нападать на красные шарики, которые приносят сторонники Шария на митинги. С одной стороны, это выглядит смешно, а с другой, лично мне становится грустно. Война шариков. М-да. Дело в том, что партия Порошенко быстро переняла опыт врага (ППШ) и стала тоже использовать шарики. Но черные. Короче говоря, на Украине сегодня собственный вариант войны Красной и Белой розы — война красного и черного воздушных шариков.



Я уже и не говорю, как в процессе войны лопнутый шарик похож на своего родственника…







Ну почти... Хотя общего у них больше, чем у Шария и Порошенко.







Знаете, грустно смотреть на спектакль посредственного режиссера Коломойского в исполнении немногочисленной труппы актеров. Я чуть поинтригую, чтобы вы, да и мы, задумались о том, кто реально управляет нашей страной, и кто манипулирует целым народом в собственных интересах. Главного режиссера я назвал, а вот ещё пятерых не буду. Попробуйте сами вычислить остальных.



Сейчас скажу кощунственную мысль. Спасибо остаткам Рады за возможность поржать напоследок.



Молодцы депутаты. Я про закон о запрете матюков. Мы, независимо от политических пристрастий и партийной принадлежности, реально катались по полу от этого проекта закона. Понятно, что депутаты заботятся о собственном переизбрании. Примут закон и... Представляете разговор двух избирателей перед выборами?



«А, это тот, кто в прошлой Раде не очень хорошо работал?» Матюкаться-то нельзя…



Но это ерунда по сравнению с радостью нашей молодой поросли. Они просто визжат от удовольствия, точнее, от предчувствия будущего рекорда для книги Гиннесса. Лавры первого российского императора спать не дают. Начитались в интернете, что Петр I владел каким-то «большим заворотом» из нескольких сотен матерных слов.



Вы, наверное, задумались о том, как связаны Петр, тараканья молодежь и новый закон? Объясняю. Петр владеет рекордом по количеству известных матюков. Молодежь наша современная, не особо желающая искать эти самые матюки в анналах истории, но прекрасно владеющая интернетом. А закон требует, чтобы на уровне кабинета министров был утвержден полный список этих самых матюков. Дошло?



Сядет будущий рекордсмен перед камерой и просто зачитает все матюки, которые будут записаны в решении кабмина. Всё, рекорд установлен! Современно, без напряга и каких-то мук. Сел, прочитал и получил всеобщее признание как победитель императора Петра Первого! Красивая перспектива!









Вот мысли. Хотел ответить сразу на несколько вопросов читателей по одному и тому же человеку, даже записки начал именно с его упоминания, и вот, как сказал незабвенный российский посол на Украине, «никогда такого не было, и вот опять». А ответить я хотел на вопросы о собственном отношении к Шарию. Точнее, об отношении большинства украинцев к этому безусловно талантливому и грамотному журналисту.



Анатолий для меня «умер» в тот момент, когда собственную борьбу с властью стал проводить теми же способами, что и его противник — Порошенко. Прекрасные журналистские расследования, показ гнойников нашей системы, мерзости тех, кто дорвался до корыта, гнусности фашиствующих молодчиков он совместил с покупкой, а как иначе назвать его выплаты собственным сторонникам на Украине 15 000 грн за выступление на митингах (типа «Когда мы извинитесь перед Шарием»), молодежи. Поверьте, для Украины 15 тысяч — серьезные деньги. Это, если что, месячная зарплата ИТР на предприятии высокого уровня.



Остальное вскоре приложилось и продолжает всплывать сегодня. Рассказы о фашистах на Украине? Да, были. Но фашисты были выборочные какие-то. С14 Карася фашисты, а вот «Национальный корпус» вроде и нет. «Азов»? Да неплохие они ребята, когда воюют на Донбассе. Только вот среди них есть уроды, которые используют фашистские эмблемы. Разве не так это у Анатолия? Особенно сегодня, когда надо нагнать электорат на выборы.







Короче так, многое из того, чем занимается Анатолий Шарий, мне импонирует. И мне понятно, что он точно так же околорадский, как и я. Под многими его расследованиями я бы с удовольствием подписался. Но то, что он из сытой Европы направляет мальчишек и девчонок под кулаки сотрудников полиции и СБУ, выплачивая за это «компенсацию за моральный и физический ущерб», — это мне не нравится.



Это, кстати, ответ на ваши предложения о создании «партии колорадских тараканов» на Украине. Не хочу быть Лениным, которого «с восторгом встречал народ на Финляндском вокзале Петрограда». «Грудь в крестах или голова в кустах» придумано не для красного словца. Это и есть жизнь нормального человека. Хочешь «кресты на грудь» — иди первым в атаку. Впереди всех, в самую мясорубку.



Я тут с внуком как-то решал важнейшую философскую проблему. Попробуйте и вы, пока читаете записки. Вот чем отличается вареное яйцо от жареного? Для ветеранов армии и флота вопрос неразрешимый. Советую подключить молодое поколение. А для всех остальных, неразрешимых вопросов нет. Молодым везде у нас дорога! Но я, как мудрый старец, дам ответ в конце материала. А пока продолжим о выборах.



Слушайте, а как много у нас «овечек Долли», оказывается! Британские ученые, западный научный мир, китайские генетики... Тьфу на вас. Лучшие умы человечества в этом вопросе живут на Украине! Мы тут списки изучали. Кто и от кого хочет пробраться в Раду. Ребята, ну так же нельзя. Мы же не сможем потом вас рассадить правильно.



Куда нам девать восемь Зеленских, к примеру? Ну зачем нам столько депутатов-президентов? Или куча журналистов Дубинских (канал 1+1)? Но ведь мы и тут впереди планеты всей! Мы можем клонировать всё! К примеру политические партии и клоны политических партий. Ошарашены? А вы в списки наши избирательные загляните.







Кроме партии «Слуга народа», там есть таинственное ООО «Слуга народа» со своими кандидатами, кстати, некоторые упомянутые выше, оттуда. А ещё есть более 20 организаций, в названии которых так или иначе это название присутствует. Вот это клонирование! На зависть всем мировым научным кругам. Нобелевскую премию нам!



Знаете, я долго раздумывал, точнее ждал, когда же новый президент проявится, для того, чтобы ответить на один вопрос, который был задан читателем после оглашения результатов выборов в мае. Как же Таракан будет называть нового гаранта Конституции? Так вот, сегодня могу озвучить имя нашего Зе, которое я ему дал на основании тех действий, которые уже проведены украинским президентом — мамЗЕль.



Кто знаком с этим пусть и устаревшим, но вполне конкретным понятием, меня поймут. Остальным толковый словарь в помощь.



Так вот, мамЗЕль решил жить так, как и положено мамзели. Сказки про то, что после победы «Слуги народа» что-то изменится, так и останутся сказками. Да и сама победа не так однозначна, как нам пытаются рассказывать политологи и прочие аналитики на ТВ. Применить власть мамЗЕль боится. Страшно маленькому. Он же часть зрителей потеряет. А это необходимо! Жизненно для Украины необходимо!



Сопоставьте мои рассуждения о клонировании и ещё один малюсенький нюанс, в избирательных бюллетенях отсутствуют номера кандидатов, и вы получите результаты голосования «народа Украины» на предстоящих выборах. Бабушка из Тернополя или Винницы разберется в том, чем отличается условный Тарасенко из партии «Слуга народа» от условного Тарасенко из ООО «Слуга народа»?



Вот такую пьесу поставили для украинского народа и зрителей за кордоном наш режиссер Коломойский и пять его помощников.



Теперь о том, что будет с войной на Донбассе в ближайшие месяцы или даже годы. Вопрос действительно серьезный просто потому, что каждый день этой войны приносит в чью-то семью горе похорон близкого, родного человека. Не важно в чью, важно, что умирают достаточно молодые и сильные люди. Не те, что ежедневно голосят на митингах и встречах с избирателями или бьют морды лица политическим оппонентам, а те, кто сеял хлеб, кто добывал уголь, кто ловил рыбу, кто растил мирно детей в своем родном селе.



Так вот, война будет продолжаться до последнего украинца. Это окончательно стало ясно совсем недавно. После всех встреч, которые мамЗЕль провел на различных уровнях в разных странах. Вот и сегодня, воскресенья, мамЗЕль посетил станицу Луганская. Но не один, а с Дональдом Туском.







«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской».



«Высокая делегация имела возможность убедиться в том, что украинская сторона неуклонно выполняет международные договоры и пункты Минских договоренностей».



Понятно, что такое внимание к Донбассу не просто желание решить проблему быстро и без крови. Это желание решить проблему чужими руками. Придут солдаты НАТО и выгонят русскую армию из ЛДНР. А доблестные ВСУ и тербаты войдут потом и наведут «конституционный порядок». Так уже было в украинской истории. Да и натовские войска были.



Только тогда ими командовали не американские генералы, а немецкие. И назывались они несколько по-другому. В 1941-м… С Красной Армией воевали войска почти всей Европы, а вот порядок на Украине устанавливали наши, доморощенные ублюдки. И Бабий Яр, и львовская резня, и прочие «специальные мероприятия» проводились местными силами. Потом ещё и белорусам «помогали»... Хатынь чьих рук дело?



Кстати, вспомнил один комментарий читателя по этому поводу. Что-то вроде «дочитал до места, где евреев во Львове убивали местные жители и бросил» потому, что это выдумки коммунистов, да? Или потому, что «есть сволочи, но они не весь народ»? Только позволю себе вам напомнить одну русскую (!) пословицу: ложка дегтя в бочке меда. Одна ложка дегтя, которая убивает целую бочку меда! Вы когда-нибудь этот самый деготь видели? Вонь от него такая, что всю сладость меда уничтожает.



Знаете, что самое мерзкое во всей этой ситуации? МамЗЕль опять показал, в стиле Гидранта, доказательства российской агрессии на Донбассе. Помните куски автобуса в руках Гидранта? Тут та же схема:



«Туску представили результаты работы групп разминирования, которые продемонстрировали доказательства российской агрессии в виде остатков вражеских боеприпасов, которые были найдены пиротехническими группами».



Думаете, что Туск увидел правду? Думаете, что европейскому политику нужна правда? Не будьте романтиками. Все всё понимают. Европе, хотя европейцы и устали от нас, война на Украине необходима. Не будет этой войны, станет проблема собственной безопасности и ухудшения жизни в ЕС. Так что, Дональд Туск высказался вполне ожидаемо:



«Посетил станицу Луганскую сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России».



Я часто вспоминаю один собственный разговор с Тараканушкой. Она мой характер знает. Прямо скажу, на сахар этот самый характер похож мало. Больше на носорога, наверное. Но я с ним борюсь всю жизнь! Тараканушка очень хорошо среагировала на мою лесть однажды:



— Может быть, я ошибаюсь, но…



— Ошибаешься без «но»!



Короче, или ты прав, или молчи и не запутывай ситуацию.



Помните заявление вашего президента и ещё когда-то из ваших политиков по вопросу освобождения наших моряков? Помните реакцию наших политиков во главе с мамЗЕлью? Так вот, продолжение следует. Но совершенно не такое, которое вы можете себе представить. В стиле «новых нас»!







Укрпочта выпустила новый конверт, посвященный заключенным в России и на оккупированных территориях украинцам! На конверте изображена картина «Маленький кораблик, возвращайся домой». В поддержку украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.







Пора заканчивать. Как и обещал, даю правильный ответ на философский вопрос, который я решал с внуком. Вареное яйцо отличается от жареного тем, что после него не надо мыть сковороду! Как вам интеллект современных детей? С таким подрастающим поколением можно быть уверенными, что в дальнейшей жизни они наделают не меньше ошибок, чем мы с вами.



Парадокс, но меня это радует. Ошибки — это обязательная составляющая жизни. Ошибок не совершают только те, кто не живет! Потому, за ошибки надо не наказывать, а поощрять. Премиями, государственными наградами и всем прочим. Ну как это и делается, что у нас, что у вас.







А на закуску я вам приготовил «Марш Чебурашек»! Кто не знает, это мы так между собой СБУ называем. Текст на украинском, чтобы вы прочувствовали всю мощь... чебурашек, хы. Кстати, автор не кто иной, как Валентин Наливайченко, а нашел я его произведение в закрытом для простых людей поэтическом сборнике «для своих» из СБУ под названием «Творчество сотрудников СБУ»:







Ми поклялися Україні

І честь, і волю берегти.

У цьому прагненні єдині

Сьогодні, завтра и завжди.



Вночі і в день ми насторожі,

Коли морозить и дощить

Нас не здолає лють ворожа,

Є у державі меч і щит.



Припев



Сини Вітчизни — в ратнім ділі

Несемо службу непросту

Хвала всім мужнім та умілим,

Усім, хто з нами на посту.



Сини Вітчизни — ми зупинем

В державі розбрат и ганьбу (строчка не утверждена)

Ми захистимо Україну,

Ми є солдати СБУ.



Куплет



Заради миру — у дозорі,

Усе ми бачим навкруги.

У наших сил козацький корінь

Нехай це знають вороги.



Зблизька нам видно і здалека,

Щоб зупинити зло чуже.

Хай служба нашої безпеки

Вкраїнську долю збереже.



А друг Чебурашка пусть не обижается. Любому здравомыслящему Таракану с первого взгляда понятно, что он сотрудник органов! Глаза большие почему? Да потому, что видит все вокруг. Уши? Тоже понятно, чтобы слышать все вокруг. А вот руки короткие почему? Да потому, почему у бодливой коровы рогов нет!



А мы все равно будем жить! Чего и вам желаю! И напоследок еще немного картинок нашего Киева. Просто так, чтобы показать, что мы все еще живы.































Все эти правители приходят и уходят, а народы остаются! Примерно как мы, Тараканы. Приветствую вас, уважаемые друзья и прочие читатели! Ну вот и закончилась «спокойная» неделя нашей выборной кампании. Как я и обещал, особого противостояния между кандидатами не происходило. Идет спокойная подготовка правильного голосования. Наверное, самое «кровавое» происходит между сторонниками бывшего Гидранта и новой партией Шария.Порохоботы стали нападать на красные шарики, которые приносят сторонники Шария на митинги. С одной стороны, это выглядит смешно, а с другой, лично мне становится грустно. Война шариков. М-да. Дело в том, что партия Порошенко быстро переняла опыт врага (ППШ) и стала тоже использовать шарики. Но черные. Короче говоря, на Украине сегодня собственный вариант войны Красной и Белой розы — война красного и черного воздушных шариков.Я уже и не говорю, как в процессе войны лопнутый шарик похож на своего родственника…Ну почти... Хотя общего у них больше, чем у Шария и Порошенко.Знаете, грустно смотреть на спектакль посредственного режиссера Коломойского в исполнении немногочисленной труппы актеров. Я чуть поинтригую, чтобы вы, да и мы, задумались о том, кто реально управляет нашей страной, и кто манипулирует целым народом в собственных интересах. Главного режиссера я назвал, а вот ещё пятерых не буду. Попробуйте сами вычислить остальных.Сейчас скажу кощунственную мысль. Спасибо остаткам Рады за возможность поржать напоследок.Молодцы депутаты. Я про закон о запрете матюков. Мы, независимо от политических пристрастий и партийной принадлежности, реально катались по полу от этого проекта закона. Понятно, что депутаты заботятся о собственном переизбрании. Примут закон и... Представляете разговор двух избирателей перед выборами?«А, это тот, кто в прошлой Раде не очень хорошо работал?» Матюкаться-то нельзя…Но это ерунда по сравнению с радостью нашей молодой поросли. Они просто визжат от удовольствия, точнее, от предчувствия будущего рекорда для книги Гиннесса. Лавры первого российского императора спать не дают. Начитались в интернете, что Петр I владел каким-то «большим заворотом» из нескольких сотен матерных слов.Вы, наверное, задумались о том, как связаны Петр, тараканья молодежь и новый закон? Объясняю. Петр владеет рекордом по количеству известных матюков. Молодежь наша современная, не особо желающая искать эти самые матюки в анналах истории, но прекрасно владеющая интернетом. А закон требует, чтобы на уровне кабинета министров был утвержден полный список этих самых матюков. Дошло?Сядет будущий рекордсмен перед камерой и просто зачитает все матюки, которые будут записаны в решении кабмина. Всё, рекорд установлен! Современно, без напряга и каких-то мук. Сел, прочитал и получил всеобщее признание как победитель императора Петра Первого! Красивая перспектива!Вот мысли. Хотел ответить сразу на несколько вопросов читателей по одному и тому же человеку, даже записки начал именно с его упоминания, и вот, как сказал незабвенный российский посол на Украине, «никогда такого не было, и вот опять». А ответить я хотел на вопросы о собственном отношении к Шарию. Точнее, об отношении большинства украинцев к этому безусловно талантливому и грамотному журналисту.Анатолий для меня «умер» в тот момент, когда собственную борьбу с властью стал проводить теми же способами, что и его противник — Порошенко. Прекрасные журналистские расследования, показ гнойников нашей системы, мерзости тех, кто дорвался до корыта, гнусности фашиствующих молодчиков он совместил с покупкой, а как иначе назвать его выплаты собственным сторонникам на Украине 15 000 грн за выступление на митингах (типа «Когда мы извинитесь перед Шарием»), молодежи. Поверьте, для Украины 15 тысяч — серьезные деньги. Это, если что, месячная зарплата ИТР на предприятии высокого уровня.Остальное вскоре приложилось и продолжает всплывать сегодня. Рассказы о фашистах на Украине? Да, были. Но фашисты были выборочные какие-то. С14 Карася фашисты, а вот «Национальный корпус» вроде и нет. «Азов»? Да неплохие они ребята, когда воюют на Донбассе. Только вот среди них есть уроды, которые используют фашистские эмблемы. Разве не так это у Анатолия? Особенно сегодня, когда надо нагнать электорат на выборы.Короче так, многое из того, чем занимается Анатолий Шарий, мне импонирует. И мне понятно, что он точно так же околорадский, как и я. Под многими его расследованиями я бы с удовольствием подписался. Но то, что он из сытой Европы направляет мальчишек и девчонок под кулаки сотрудников полиции и СБУ, выплачивая за это «компенсацию за моральный и физический ущерб», — это мне не нравится.Это, кстати, ответ на ваши предложения о создании «партии колорадских тараканов» на Украине. Не хочу быть Лениным, которого «с восторгом встречал народ на Финляндском вокзале Петрограда». «Грудь в крестах или голова в кустах» придумано не для красного словца. Это и есть жизнь нормального человека. Хочешь «кресты на грудь» — иди первым в атаку. Впереди всех, в самую мясорубку.Я тут с внуком как-то решал важнейшую философскую проблему. Попробуйте и вы, пока читаете записки. Вот чем отличается вареное яйцо от жареного? Для ветеранов армии и флота вопрос неразрешимый. Советую подключить молодое поколение. А для всех остальных, неразрешимых вопросов нет. Молодым везде у нас дорога! Но я, как мудрый старец, дам ответ в конце материала. А пока продолжим о выборах.Слушайте, а как много у нас «овечек Долли», оказывается! Британские ученые, западный научный мир, китайские генетики... Тьфу на вас. Лучшие умы человечества в этом вопросе живут на Украине! Мы тут списки изучали. Кто и от кого хочет пробраться в Раду. Ребята, ну так же нельзя. Мы же не сможем потом вас рассадить правильно.Куда нам девать восемь Зеленских, к примеру? Ну зачем нам столько депутатов-президентов? Или куча журналистов Дубинских (канал 1+1)? Но ведь мы и тут впереди планеты всей! Мы можем клонировать всё! К примеру политические партии и клоны политических партий. Ошарашены? А вы в списки наши избирательные загляните.Кроме партии «Слуга народа», там есть таинственное ООО «Слуга народа» со своими кандидатами, кстати, некоторые упомянутые выше, оттуда. А ещё есть более 20 организаций, в названии которых так или иначе это название присутствует. Вот это клонирование! На зависть всем мировым научным кругам. Нобелевскую премию нам!Знаете, я долго раздумывал, точнее ждал, когда же новый президент проявится, для того, чтобы ответить на один вопрос, который был задан читателем после оглашения результатов выборов в мае. Как же Таракан будет называть нового гаранта Конституции? Так вот, сегодня могу озвучить имя нашего Зе, которое я ему дал на основании тех действий, которые уже проведены украинским президентом — мамЗЕль.Кто знаком с этим пусть и устаревшим, но вполне конкретным понятием, меня поймут. Остальным толковый словарь в помощь.Так вот, мамЗЕль решил жить так, как и положено мамзели. Сказки про то, что после победы «Слуги народа» что-то изменится, так и останутся сказками. Да и сама победа не так однозначна, как нам пытаются рассказывать политологи и прочие аналитики на ТВ. Применить власть мамЗЕль боится. Страшно маленькому. Он же часть зрителей потеряет. А это необходимо! Жизненно для Украины необходимо!Сопоставьте мои рассуждения о клонировании и ещё один малюсенький нюанс, в избирательных бюллетенях отсутствуют номера кандидатов, и вы получите результаты голосования «народа Украины» на предстоящих выборах. Бабушка из Тернополя или Винницы разберется в том, чем отличается условный Тарасенко из партии «Слуга народа» от условного Тарасенко из ООО «Слуга народа»?Вот такую пьесу поставили для украинского народа и зрителей за кордоном наш режиссер Коломойский и пять его помощников.Теперь о том, что будет с войной на Донбассе в ближайшие месяцы или даже годы. Вопрос действительно серьезный просто потому, что каждый день этой войны приносит в чью-то семью горе похорон близкого, родного человека. Не важно в чью, важно, что умирают достаточно молодые и сильные люди. Не те, что ежедневно голосят на митингах и встречах с избирателями или бьют морды лица политическим оппонентам, а те, кто сеял хлеб, кто добывал уголь, кто ловил рыбу, кто растил мирно детей в своем родном селе.Так вот, война будет продолжаться до последнего украинца. Это окончательно стало ясно совсем недавно. После всех встреч, которые мамЗЕль провел на различных уровнях в разных странах. Вот и сегодня, воскресенья, мамЗЕль посетил станицу Луганская. Но не один, а с Дональдом Туском.Понятно, что такое внимание к Донбассу не просто желание решить проблему быстро и без крови. Это желание решить проблему чужими руками. Придут солдаты НАТО и выгонят русскую армию из ЛДНР. А доблестные ВСУ и тербаты войдут потом и наведут «конституционный порядок». Так уже было в украинской истории. Да и натовские войска были.Только тогда ими командовали не американские генералы, а немецкие. И назывались они несколько по-другому. В 1941-м… С Красной Армией воевали войска почти всей Европы, а вот порядок на Украине устанавливали наши, доморощенные ублюдки. И Бабий Яр, и львовская резня, и прочие «специальные мероприятия» проводились местными силами. Потом ещё и белорусам «помогали»... Хатынь чьих рук дело?Кстати, вспомнил один комментарий читателя по этому поводу. Что-то вроде «дочитал до места, где евреев во Львове убивали местные жители и бросил» потому, что это выдумки коммунистов, да? Или потому, что «есть сволочи, но они не весь народ»? Только позволю себе вам напомнить одну русскую (!) пословицу: ложка дегтя в бочке меда. Одна ложка дегтя, которая убивает целую бочку меда! Вы когда-нибудь этот самый деготь видели? Вонь от него такая, что всю сладость меда уничтожает.Знаете, что самое мерзкое во всей этой ситуации? МамЗЕль опять показал, в стиле Гидранта, доказательства российской агрессии на Донбассе. Помните куски автобуса в руках Гидранта? Тут та же схема:Думаете, что Туск увидел правду? Думаете, что европейскому политику нужна правда? Не будьте романтиками. Все всё понимают. Европе, хотя европейцы и устали от нас, война на Украине необходима. Не будет этой войны, станет проблема собственной безопасности и ухудшения жизни в ЕС. Так что, Дональд Туск высказался вполне ожидаемо:Я часто вспоминаю один собственный разговор с Тараканушкой. Она мой характер знает. Прямо скажу, на сахар этот самый характер похож мало. Больше на носорога, наверное. Но я с ним борюсь всю жизнь! Тараканушка очень хорошо среагировала на мою лесть однажды:— Может быть, я ошибаюсь, но…— Ошибаешься без «но»!Короче, или ты прав, или молчи и не запутывай ситуацию.Помните заявление вашего президента и ещё когда-то из ваших политиков по вопросу освобождения наших моряков? Помните реакцию наших политиков во главе с мамЗЕлью? Так вот, продолжение следует. Но совершенно не такое, которое вы можете себе представить. В стиле «новых нас»!Укрпочта выпустила новый конверт, посвященный заключенным в России и на оккупированных территориях украинцам! На конверте изображена картина «Маленький кораблик, возвращайся домой». В поддержку украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.Пора заканчивать. Как и обещал, даю правильный ответ на философский вопрос, который я решал с внуком. Вареное яйцо отличается от жареного тем, что после него не надо мыть сковороду! Как вам интеллект современных детей? С таким подрастающим поколением можно быть уверенными, что в дальнейшей жизни они наделают не меньше ошибок, чем мы с вами.Парадокс, но меня это радует. Ошибки — это обязательная составляющая жизни. Ошибок не совершают только те, кто не живет! Потому, за ошибки надо не наказывать, а поощрять. Премиями, государственными наградами и всем прочим. Ну как это и делается, что у нас, что у вас.А на закуску я вам приготовил «Марш Чебурашек»! Кто не знает, это мы так между собой СБУ называем. Текст на украинском, чтобы вы прочувствовали всю мощь... чебурашек, хы. Кстати, автор не кто иной, как Валентин Наливайченко, а нашел я его произведение в закрытом для простых людей поэтическом сборнике «для своих» из СБУ под названием «Творчество сотрудников СБУ»:Ми поклялися УкраїніІ честь, і волю берегти.У цьому прагненні єдиніСьогодні, завтра и завжди.Вночі і в день ми насторожі,Коли морозить и дощитьНас не здолає лють ворожа,Є у державі меч і щит.ПрипевСини Вітчизни — в ратнім діліНесемо службу непростуХвала всім мужнім та умілим,Усім, хто з нами на посту.Сини Вітчизни — ми зупинемВ державі розбрат и ганьбу (строчка не утверждена)Ми захистимо Україну,Ми є солдати СБУ.КуплетЗаради миру — у дозорі,Усе ми бачим навкруги.У наших сил козацький коріньНехай це знають вороги.Зблизька нам видно і здалека,Щоб зупинити зло чуже.Хай служба нашої безпекиВкраїнську долю збереже.А друг Чебурашка пусть не обижается. Любому здравомыслящему Таракану с первого взгляда понятно, что он сотрудник органов! Глаза большие почему? Да потому, что видит все вокруг. Уши? Тоже понятно, чтобы слышать все вокруг. А вот руки короткие почему? Да потому, почему у бодливой коровы рогов нет!А мы все равно будем жить! Чего и вам желаю! И напоследок еще немного картинок нашего Киева. Просто так, чтобы показать, что мы все еще живы.Все эти правители приходят и уходят, а народы остаются! Примерно как мы, Тараканы. Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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