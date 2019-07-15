Записки Колорадского Таракана. Неделя перед Рождеством • 121 • Аналитика









Вы, наверное, обратили внимание на плагиат в названии «Записок» сегодня. Что делать? Не могу написать лучше Николая Васильевича. Ну и ладно. Классик на то и классик, чтобы за его счет кормилось множество посредственностей. Так что буду цитировать в разумных количествах, вот!



«Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади…»



Как связаны между собой ночь перед Рождеством, последняя неделя перед выборами, Гоголь и Таракан? Ну с первым вы уже, наверное, разобрались. Ночь перед Рождеством — это время, когда христиане на короткое время остаются один на один против нечистой силы. Украина сегодня примерно в таком же положении. Рада восьмого созыва своё отработала, а новую только ещё будем избирать. А республика, напомню, у нас парламентско-президентская. Ну а про посредственностей и гениев я написал ещё выше. Это по второму пункту.



Итак, Рада, которую мы дружно материли все прошедшие годы и которая сделала столько для простых украинцев, что забывать её будет сложно, накрылась, тьфу, закрылась.



Спикер последний раз потешил депутатов собственной мовой, депутаты последний раз послушали чиновника из правительства на правительственном часе. Провалили очередной раз принятие избирательного кодекса. После чего Андрей Парубий и закрыл заседание. К этому моменту в Раду на похороны приехал председатель правительства Владимир Гройсман. Короче говоря, покойная была погребена с положенными по статусу почестями.



Думаю, вам стоит узнать о тех достижениях, которые эта Рада добилась за прошедшие годы. О том, как работали наши депутаты. А то ведь вы считаете, что депутаты все эти годы жили чисто по казацки.



Точнее так, как описал Николай Васильевич:

«Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру».



А вот то, о чем рассказал Парубий:

«За это время было проведено 580 пленарных заседаний, принято 2734 законодательных актов, 977 законов и кодексов в целом. Это статистика, которая демонстрирует результат... Но мы помним, как часто изо всех сил нам приходилось объединять всех, чтобы выйти на успешное реформаторское решение... Мы защищали страну от агрессора и одновременно реформировали страну во всех сферах жизни».



Нет, сказать что Рада ничего не делала, нельзя. Заседали, законы принимали, с агрессорами воевали, на каком-то там фронте.

«Провиянт дают хороший, хотя бараны здешние не то, что у нас на Запорожьи, почему ж не жить как-нибудь?»



Взять хотя бы из последнего, закон о химической кастрации педофилов. Ведь приняли же, когда приперло. Хотя тут надо поподробнее рассказать. Думаю, наш опыт и вам бы пригодился. Проблема-то общая.



Специально для тех «человечных» созданий, которые заголосят о жестокости и бесчеловечности таких решений, просто расскажу о недавних, только недавних (!) событиях у нас.





Мы хоть и «европейцы», но педофилов ненавидим точно так же, как и вы. Пусть европейцы спорят о сексуальной революции, о свободе сексуальных отношений, о том, что насиловать детей — это давняя традиция человеков, у нас за такое дело голову оторвут сразу. Только жизнь у большинства настолько сложная, что многие родители просто перестали заниматься воспитанием детей и переключились на горилку…



19 июня в Ивановке Одесской области нашли наконец тело 11-летней Даши Лукьяненко. Быстро нашли и педофила-убийцу Николая Тарасова. Представляете, этот мерзавец труп держал в холодильнике и только потом выбросил. А родители знали о преступлении!



Примерно в это же время на Черниговщине изнасиловали 15-летнюю девушку. В Запорожье педофил показывал детям то, что ему надо оторвать, и принуждал к сексу. Под Днепропетровском нашли тело 13-летней девочки, изнасилованной и убитой уголовником-рецидивистом. Страшный список можно продолжить, только зачем? Тенденция видна любому думающему человеку. Потому-то и петиция в Раду очень быстро набрала необходимое количество голосов для рассмотрения нового законопроекта.



Ладно, о самом законе (проект закона №6449), за который проголосовали депутаты. Прямо по пунктам.



— Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с принудительной химической кастрацией. Кастрировать будут насильников от 18 до 65 лет.



— За изнасилование несовершеннолетних наказание увеличивается на срок от 7 до 15 лет.



— Развратные действия в отношении несовершеннолетних — до 5 лет.



— Новый закон предусматривает создание публичного реестра лиц за совершение вышеперечисленных преступлений.



— Пожизненный контроль полиции за лицами, осужденными за такие преступления.



И больше комментировать не буду, тут все ясно и так. Полезный закон в кои-то веки! Перемога, как есть!



Ладно, хватит о серьезном. Нужно же рассказать о тех событиях, что творятся в период «перед рождением новой Рады», о «неделе перед Рождеством». Иначе обидится Николай Васильевич на меня.



Начнем с того, что мамЗЕль стал активничать в борьбе с чиновниками. И бороться открыто он решил с... Кличко! Дело в том, что у киевского мэра достаточно сложный статус. С одной стороны, это законно избранный народом мэр города, а с другой, это назначенный президентом глава КГГА, в руках которого сосредоточены реальные бюджетные средства столицы. Вот туда-то и направил удар мамЗЕль.



«...кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила».



Впрочем, имидж Кличко как человека с «отбитым мозгом», во многом созданный в том числе и «95 Кварталом», бессменным кварталовским «Кличко» Женей Кошевым, не соответствует реальности. Кличко за время мэрства подучился, стал более публичным человеком. Ну а смелость и здоровую наглость в нем воспитал бокс. Он все прекрасно понимает. В том числе и то, что его пост достаточно важен для мамЗЕли и посадить туда попытаются человека, который близок лично к новому президенту.



Таким человеком может стать пан Арахис (как я у вашего Путина стибрил название, у самого от такого плагиата лапки зачесались. Стибрить у президента России — это показатель), Евгений Кошевой. Это не я, это вспомнил Кличко:



«На одном из дней рождения, где ведущими были Владимир Зеленский и Евгений Кошевой, мне предоставили слово, и я немного напрягся. Не потому, что я встретил будущего президента, это было в ноябре прошлого года. Не помню, чей это был день рождения. Я тогда пошутил, что если Зеленский станет президентом, то Кошевой, который в номерах "Квартала" постоянно примеряет пояс Чемпиона мира, наверняка, начнет примерять кресло мэра. Эту шутку хорошо восприняли».



Думается мне, что не все видит Виталик. Наверное, из-за роста. Мы с мамЗЕлью «мелкокалиберные». Для нас важнее не ветер, что лохматит прически там наверху у высоких, а то, чтобы живот у этих самых высоких не пучило, ну и чтобы газы не отходили. Сами понимаете, запах внизу не слишком приятный получается.



МамЗЕль ударит по грошам. Сделает то, что логично и просто. Разделит должности мэра Кюива, в смысле Киева, и главы КГГА. Таким нехитрым способом просто сведет права мэра к руководству городской канализацией. И останется у Виталика всего одна обязанность — жевать и проглатывать:



«Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать».



Реорганизации американских дивизий в начале 1960-х годов. Планы MOMAR-I и ROAD



Вот с такой работой Арахис справится, даже со своим «средне-техническим» образованием. Говорить он в «Квартале» научился, а на большее в городе «грошей нема». Кстати, у думающих людей, особенно тех, кому чужие гроши «глаза мозолят», возникает вполне резонный вопрос: а кто будет гаманцом?



Открою маленький секрет. Мы об этом тоже размышляем и вывод, для себя естественно, сделали. Советую присмотреться к телеканалу «112 Украина». Точнее, к его директору…



Правда, у Кличко серьезно рассматривают кандидатуру Андрея Холодова. Кандидата в депутаты от «Слуги народа» (№22), владельца сети МАФов в Киеве, реально богатого человека, который предпочитает жить за границей, наведываясь в столицу лишь периодически.



Кандидатура не проходная для депутата, а вот на должность КГГА вполне сойдет. Короче посмотрим.



«...на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя подносили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака намалёвана!» — и дитя, удерживая слезинки, косилось на картину и жалось к груди своей матери».



Этот эпизод из гоголевского шедевра я вспомнил для того, чтобы продолжить рассказ о делах мамЗЕли, пока этого самого черта опять не «создали». Он предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года. Представляете? Наверное, нет. Точнее, вы не представляете это с нашего «нижнего этажа». Из мамЗЕли:



«Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинца очень много едят, строят дороги только в своем Facebook и рожают детей в Америке?»



Много чего наговорил мамЗЕль. Но по сути, если отбросить личное отношение к этому человеку и думать «со стороны», президентом предложена люстрация не только конкретных людей, им предложена люстрация Майдана! Сомнительно мне, что, если на прокуроров и прочих проверяющих будет давить мамЗЕль, а не активисты и прочая гадость, наши паны-атаманы выйдут сухими из воды.



«Когда нужно черта, то и ступай к черту!». «Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами».







Посмотрите, как реагируют пока власть имущие. Вице-премьер Вячеслав Кириленко, из Твиттера:



«Поэтому сегодня большой день для России, потому что такая люстрация исключительно в интересах Путина. Удивляет лишь то, что предложил ее действующий президент Украины».



Я не представляю, как вы отреагируете на наши «новости из безвластия». Поэтому, по традиции, расскажу о действительно хорошей новости. Настроение надо не только портить, но и улучшать. В ином случае грязь уже не будет восприниматься как грязь. Она будет просто средой обитания. Да и радость исчезнет. «Так и должно быть» это уже не радость. Это рутина.



«Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

– Что мы допустили ее? – сказал ткач очнувшись.

– Э, что мы допустили! А отчего ты допустил! – сказал хладнокровно кум».



Окончание разработки плана ROAD в США. Объективная реорганизация армейских дивизий



Помните гнусную историю со сносом памятника Георгию Жукову в Харькове 2 июня этого года? Докладываю, памятник стоит на своем месте и сурово глядит на нас, тех, кто допустил этот беспредел. Даже черти из Национального корпуса, «Свободы», «Правого сектора» и прочих сборищ идиотов к нему пока боятся подходить. Нечистая сила потому и нечистая, что ей по барабану, кто кем себя считает. Ставит в позу поклона любых. Не люблю Кернеса, но в этом случае скажу — мужик! Сказал — сделал.







Ну и коль речь зашла о почти что созидании. Вы знаете, что мы строим новое государство. Мы знаем, что вы этим же занимаетесь. А хотите узнать, как ко всей этой затее относятся за границей? Не политики или там журналисты, а те, кто реально работает и строит свою страну? Мне тут жуки из Одессы прислали одно фото. Получил недавно завод оборудование, купленное в Тайване. Весь завод ржал целый день над биркой.



Я, кстати, тоже задумался. Теоретически логическое объяснение данного феномена будет такое: неграмотные китайцы не знают, что мы строим демократическую Украину. Но в другом месте мозга шевелится другая мыслишка. Может, они больше знают, чем мы? А главное, оборудование-то дошло до адресата! Значит, и на других перевалочных пунктах с адресом проблем не возникло!







Вернемся к нашим баранам. Точнее, к мировым зрадам, о первой из которых я выше написал. Сажать начали наших граждан за рубежами незалежной. Про гражданина Италии/Украины нацгвардейца (мокрица их мама, такое слово испоганили) Виталия Маркива вы знаете. То, чего пока невозможно на Украине, произошло в Италии. «Награда» нашла героя. И других найдет. Не вижу смысла тратить время и место рассказом об этом…



А вот о другом «невинно задержанном», о котором вы, наверное, не знаете поговорить стоит. Я об известном (правда я таких не видел, кто бы знал это имя) украинском художнике Даниэле Грине. Он, совместно с подругой, тоже украинской художницей, Дарьей Марченко, создал шедевр под названием «Лицо войны»!







Ну и ещё несколько «картин» вроде «Пяти ужасов войны», «Пяти первоэлементов войны». Короче, это наш Павленский. Только собственные гениталии на Майдане не прибивал. Вот его-то и арестовали в… Кении. Ох и длинная рука у Путина. В Италии все схвачено. В ПАСЕ тоже. Даже в Кении…



Правда, мне по большому секрету кенийские тараканы поведали несколько другую историю. Местным властям так понравилась манера «письма» украинского художника, что они потребовали создать портрет собственного президента из писсуаров. Даниэль гордо ответил, что это не сделает этого. На «Лице войны» он Путина изобразил гильзами, а Ухуру Кениата из писсуаров — не его формат! Не так известен Кениата, как Путин. Хотя кенийские такие шутники…



Просто необходимо упомянуть телемост «Надо поговорить», который все-таки состоялся 12 июля.



Обычный разговор о восстановлении нормальных отношений между нашими странами, воспоминания о прошлом от известных людей, даже простые человеческие приветы старым друзьям, вызвали в среде наших нациков такую реакцию, что мне, к примеру, стало ясно, другого пути, кроме уничтожения фашизма полностью и жестоко, у Украины нет.



Честно скажу, я такого эффекта не ожидал. Простое человеческое общение как оружие, способное уничтожать фашистов. Значит, и мы с вами хоть чуть-чуть, но бьем этих недочеловеков! Прямая линия с Киевом. А почему не с Луганском?



Если серьезно, то мы действительно стоим на пороге. Осталось понять, в какую сторону мы пойдем. Если вперед, то предстоят нам действительно интересные месяцы. Сегодня арестов не начали только потому, что генеральный прокурор спокойно их отменит. Пока Луценко на месте, посадок не будет. А вот если случится так, что большинство будет на стороне мамЗЕли, арестов не избежать. И сопротивления не избежать…



А вам спокойствия, терпения и стойкости. Я часто слышу глупую пословицу про полосатую, как зебра, жизнь...



Ребята, а зачем вы выбираете путь от головы до, извините, задницы? Может, стоит погулять вверх-вниз по белой полосе? А для того, чтобы не было черной полосы, достаточно просто смотреть под ноги! Короче, счастья всем и у вас, и у нас. Будем жить!



Постскриптум. Следующие «Записки» будут двухсотыми. По списку, а не по содержимому, понятное дело. 200. Неплохая цифра, надо будет какой-нибудь разгуляй по этому поводу закатить. Инофрмационно-аналитический. Приветствую вас, дорогие мои друзья, менее дорогие «хатаскрайники» и совсем не дорогие, но необходимые враги! Соскучились по Украине? Смотрите одно и тоже по вашему ТВ и уже не можете видеть некоторых наших-ваших экспертов? А мы их специально к вам отправили. Увы, не все украинцы хорошие строители, нефтяники, медики или инженеры. Есть и те, что ничего, кроме как поговорить, не умеют. А жить-то надо.Вы, наверное, обратили внимание на плагиат в названии «Записок» сегодня. Что делать? Не могу написать лучше Николая Васильевича. Ну и ладно. Классик на то и классик, чтобы за его счет кормилось множество посредственностей. Так что буду цитировать в разумных количествах, вот!Как связаны между собой ночь перед Рождеством, последняя неделя перед выборами, Гоголь и Таракан? Ну с первым вы уже, наверное, разобрались. Ночь перед Рождеством — это время, когда христиане на короткое время остаются один на один против нечистой силы. Украина сегодня примерно в таком же положении. Рада восьмого созыва своё отработала, а новую только ещё будем избирать. А республика, напомню, у нас парламентско-президентская. Ну а про посредственностей и гениев я написал ещё выше. Это по второму пункту.Итак, Рада, которую мы дружно материли все прошедшие годы и которая сделала столько для простых украинцев, что забывать её будет сложно, накрылась, тьфу, закрылась.Спикер последний раз потешил депутатов собственной мовой, депутаты последний раз послушали чиновника из правительства на правительственном часе. Провалили очередной раз принятие избирательного кодекса. После чего Андрей Парубий и закрыл заседание. К этому моменту в Раду на похороны приехал председатель правительства Владимир Гройсман. Короче говоря, покойная была погребена с положенными по статусу почестями.Думаю, вам стоит узнать о тех достижениях, которые эта Рада добилась за прошедшие годы. О том, как работали наши депутаты. А то ведь вы считаете, что депутаты все эти годы жили чисто по казацки.Точнее так, как описал Николай Васильевич:А вот то, о чем рассказал Парубий:Нет, сказать что Рада ничего не делала, нельзя. Заседали, законы принимали, с агрессорами воевали, на каком-то там фронте.Взять хотя бы из последнего, закон о химической кастрации педофилов. Ведь приняли же, когда приперло. Хотя тут надо поподробнее рассказать. Думаю, наш опыт и вам бы пригодился. Проблема-то общая.Специально для тех «человечных» созданий, которые заголосят о жестокости и бесчеловечности таких решений, просто расскажу о недавних, только недавних (!) событиях у нас.Мы хоть и «европейцы», но педофилов ненавидим точно так же, как и вы. Пусть европейцы спорят о сексуальной революции, о свободе сексуальных отношений, о том, что насиловать детей — это давняя традиция человеков, у нас за такое дело голову оторвут сразу. Только жизнь у большинства настолько сложная, что многие родители просто перестали заниматься воспитанием детей и переключились на горилку…19 июня в Ивановке Одесской области нашли наконец тело 11-летней Даши Лукьяненко. Быстро нашли и педофила-убийцу Николая Тарасова. Представляете, этот мерзавец труп держал в холодильнике и только потом выбросил. А родители знали о преступлении!Примерно в это же время на Черниговщине изнасиловали 15-летнюю девушку. В Запорожье педофил показывал детям то, что ему надо оторвать, и принуждал к сексу. Под Днепропетровском нашли тело 13-летней девочки, изнасилованной и убитой уголовником-рецидивистом. Страшный список можно продолжить, только зачем? Тенденция видна любому думающему человеку. Потому-то и петиция в Раду очень быстро набрала необходимое количество голосов для рассмотрения нового законопроекта.Ладно, о самом законе (проект закона №6449), за который проголосовали депутаты. Прямо по пунктам.— Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с принудительной химической кастрацией. Кастрировать будут насильников от 18 до 65 лет.— За изнасилование несовершеннолетних наказание увеличивается на срок от 7 до 15 лет.— Развратные действия в отношении несовершеннолетних — до 5 лет.— Новый закон предусматривает создание публичного реестра лиц за совершение вышеперечисленных преступлений.— Пожизненный контроль полиции за лицами, осужденными за такие преступления.И больше комментировать не буду, тут все ясно и так. Полезный закон в кои-то веки! Перемога, как есть!Ладно, хватит о серьезном. Нужно же рассказать о тех событиях, что творятся в период «перед рождением новой Рады», о «неделе перед Рождеством». Иначе обидится Николай Васильевич на меня.Начнем с того, что мамЗЕль стал активничать в борьбе с чиновниками. И бороться открыто он решил с... Кличко! Дело в том, что у киевского мэра достаточно сложный статус. С одной стороны, это законно избранный народом мэр города, а с другой, это назначенный президентом глава КГГА, в руках которого сосредоточены реальные бюджетные средства столицы. Вот туда-то и направил удар мамЗЕль.Впрочем, имидж Кличко как человека с «отбитым мозгом», во многом созданный в том числе и «95 Кварталом», бессменным кварталовским «Кличко» Женей Кошевым, не соответствует реальности. Кличко за время мэрства подучился, стал более публичным человеком. Ну а смелость и здоровую наглость в нем воспитал бокс. Он все прекрасно понимает. В том числе и то, что его пост достаточно важен для мамЗЕли и посадить туда попытаются человека, который близок лично к новому президенту.Таким человеком может стать пан Арахис (как я у вашего Путина стибрил название, у самого от такого плагиата лапки зачесались. Стибрить у президента России — это показатель), Евгений Кошевой. Это не я, это вспомнил Кличко:Думается мне, что не все видит Виталик. Наверное, из-за роста. Мы с мамЗЕлью «мелкокалиберные». Для нас важнее не ветер, что лохматит прически там наверху у высоких, а то, чтобы живот у этих самых высоких не пучило, ну и чтобы газы не отходили. Сами понимаете, запах внизу не слишком приятный получается.МамЗЕль ударит по грошам. Сделает то, что логично и просто. Разделит должности мэра Кюива, в смысле Киева, и главы КГГА. Таким нехитрым способом просто сведет права мэра к руководству городской канализацией. И останется у Виталика всего одна обязанность — жевать и проглатывать:Вот с такой работой Арахис справится, даже со своим «средне-техническим» образованием. Говорить он в «Квартале» научился, а на большее в городе «грошей нема». Кстати, у думающих людей, особенно тех, кому чужие гроши «глаза мозолят», возникает вполне резонный вопрос: а кто будет гаманцом?Открою маленький секрет. Мы об этом тоже размышляем и вывод, для себя естественно, сделали. Советую присмотреться к телеканалу «112 Украина». Точнее, к его директору…Правда, у Кличко серьезно рассматривают кандидатуру Андрея Холодова. Кандидата в депутаты от «Слуги народа» (№22), владельца сети МАФов в Киеве, реально богатого человека, который предпочитает жить за границей, наведываясь в столицу лишь периодически.Кандидатура не проходная для депутата, а вот на должность КГГА вполне сойдет. Короче посмотрим.Этот эпизод из гоголевского шедевра я вспомнил для того, чтобы продолжить рассказ о делах мамЗЕли, пока этого самого черта опять не «создали». Он предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года. Представляете? Наверное, нет. Точнее, вы не представляете это с нашего «нижнего этажа». Из мамЗЕли:Много чего наговорил мамЗЕль. Но по сути, если отбросить личное отношение к этому человеку и думать «со стороны», президентом предложена люстрация не только конкретных людей, им предложена люстрация Майдана! Сомнительно мне, что, если на прокуроров и прочих проверяющих будет давить мамЗЕль, а не активисты и прочая гадость, наши паны-атаманы выйдут сухими из воды.Посмотрите, как реагируют пока власть имущие. Вице-премьер Вячеслав Кириленко, из Твиттера:Я не представляю, как вы отреагируете на наши «новости из безвластия». Поэтому, по традиции, расскажу о действительно хорошей новости. Настроение надо не только портить, но и улучшать. В ином случае грязь уже не будет восприниматься как грязь. Она будет просто средой обитания. Да и радость исчезнет. «Так и должно быть» это уже не радость. Это рутина.Помните гнусную историю со сносом памятника Георгию Жукову в Харькове 2 июня этого года? Докладываю, памятник стоит на своем месте и сурово глядит на нас, тех, кто допустил этот беспредел. Даже черти из Национального корпуса, «Свободы», «Правого сектора» и прочих сборищ идиотов к нему пока боятся подходить. Нечистая сила потому и нечистая, что ей по барабану, кто кем себя считает. Ставит в позу поклона любых. Не люблю Кернеса, но в этом случае скажу — мужик! Сказал — сделал.Ну и коль речь зашла о почти что созидании. Вы знаете, что мы строим новое государство. Мы знаем, что вы этим же занимаетесь. А хотите узнать, как ко всей этой затее относятся за границей? Не политики или там журналисты, а те, кто реально работает и строит свою страну? Мне тут жуки из Одессы прислали одно фото. Получил недавно завод оборудование, купленное в Тайване. Весь завод ржал целый день над биркой.Я, кстати, тоже задумался. Теоретически логическое объяснение данного феномена будет такое: неграмотные китайцы не знают, что мы строим демократическую Украину. Но в другом месте мозга шевелится другая мыслишка. Может, они больше знают, чем мы? А главное, оборудование-то дошло до адресата! Значит, и на других перевалочных пунктах с адресом проблем не возникло!Вернемся к нашим баранам. Точнее, к мировым зрадам, о первой из которых я выше написал. Сажать начали наших граждан за рубежами незалежной. Про гражданина Италии/Украины нацгвардейца (мокрица их мама, такое слово испоганили) Виталия Маркива вы знаете. То, чего пока невозможно на Украине, произошло в Италии. «Награда» нашла героя. И других найдет. Не вижу смысла тратить время и место рассказом об этом…А вот о другом «невинно задержанном», о котором вы, наверное, не знаете поговорить стоит. Я об известном (правда я таких не видел, кто бы знал это имя) украинском художнике Даниэле Грине. Он, совместно с подругой, тоже украинской художницей, Дарьей Марченко, создал шедевр под названием «Лицо войны»!Ну и ещё несколько «картин» вроде «Пяти ужасов войны», «Пяти первоэлементов войны». Короче, это наш Павленский. Только собственные гениталии на Майдане не прибивал. Вот его-то и арестовали в… Кении. Ох и длинная рука у Путина. В Италии все схвачено. В ПАСЕ тоже. Даже в Кении…Правда, мне по большому секрету кенийские тараканы поведали несколько другую историю. Местным властям так понравилась манера «письма» украинского художника, что они потребовали создать портрет собственного президента из писсуаров. Даниэль гордо ответил, что это не сделает этого. На «Лице войны» он Путина изобразил гильзами, а Ухуру Кениата из писсуаров — не его формат! Не так известен Кениата, как Путин. Хотя кенийские такие шутники…Просто необходимо упомянуть телемост «Надо поговорить», который все-таки состоялся 12 июля.Обычный разговор о восстановлении нормальных отношений между нашими странами, воспоминания о прошлом от известных людей, даже простые человеческие приветы старым друзьям, вызвали в среде наших нациков такую реакцию, что мне, к примеру, стало ясно, другого пути, кроме уничтожения фашизма полностью и жестоко, у Украины нет.Честно скажу, я такого эффекта не ожидал. Простое человеческое общение как оружие, способное уничтожать фашистов. Значит, и мы с вами хоть чуть-чуть, но бьем этих недочеловеков!Если серьезно, то мы действительно стоим на пороге. Осталось понять, в какую сторону мы пойдем. Если вперед, то предстоят нам действительно интересные месяцы. Сегодня арестов не начали только потому, что генеральный прокурор спокойно их отменит. Пока Луценко на месте, посадок не будет. А вот если случится так, что большинство будет на стороне мамЗЕли, арестов не избежать. И сопротивления не избежать…А вам спокойствия, терпения и стойкости. Я часто слышу глупую пословицу про полосатую, как зебра, жизнь...Ребята, а зачем вы выбираете путь от головы до, извините, задницы? Может, стоит погулять вверх-вниз по белой полосе? А для того, чтобы не было черной полосы, достаточно просто смотреть под ноги! Короче, счастья всем и у вас, и у нас. Будем жить!Постскриптум. Следующие «Записки» будут двухсотыми. По списку, а не по содержимому, понятное дело. 200. Неплохая цифра, надо будет какой-нибудь разгуляй по этому поводу закатить. Инофрмационно-аналитический. Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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