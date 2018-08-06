Записки Колорадского Таракана. Не слишком долгое и не прощай • 197 • Аналитика



Приветствую вас, дорогие мои друзья, уважаемые недруги и те, кто просто проходил мимо! Знаю, что друзья беспокоились. Сразу прошу прощения за внезапное исчезновение, но – обстоятельства порой хотят взять верх, и вот приходится все бросать и объяснять им, кто в хате хозяин.



Это как проиграть гонку вооружений с собственным соседом. Не подумайте, что мы ракеты-самолеты закупали. Всё проще. Я купил дрель, а он перфоратор. Дальше сами понимаете...





Дальше единственное, что может спасти Таракана, проигравшего дуэль дрели и перфоратора – это разумное тактическое отступление. На электрорынок, где можно попробовать поискать что-то для создания адекватного ответа лиходею.



Думаю, вам будет интересно посмотреть на наш рынок. Можно сказать, я вас назад в 90-е прокачу своими фотографиями. Фотоаппарат порой ничуть не хуже "Делориана" бывает.



Правда, снимать пришлось "из-под полы". Торгаши звереют от вида фотоаппаратуры. Так что можете сравнить киевский рынок и ваш. Лично у меня после посещения этого очага торговли появилось устойчивое впечатление наличия в городе "дыр во времени". Послевоенный или даже послереволюционный Киев прошлого века...











































Но вернемся к моим приключениям. Мне тут пришлось немного попутешествовать, эмоций… вагон! Плацкартный. Оно понятно, что у вас интернеты пухнут от впечатлений всяких иностранцев при путешествии в плацкарте, но стоит понять две разницы. Вашу и нашу.



Итак, поговорим о том, что у нас гордо называется «Укрзализныця», а у всех остальных железной дорогой. Вы уже в курсе, что кинокомпании всего мира стоят в очередь на съемки этого "динозавра"? Нет ничего более колоритного, чем наши поезда. Особенно если снимать фильм о сталинско-брежневском ГУЛаге.



Для современного обывателя не только из США или Западной Европы, но и из России, наверное, зрелище действительно шокирующее. Главное, придумывать и строить ничего не надо. Ставь камеру на любом вокзале, в любом поезде и снимай. И рассказывать не надо. Всё видно. Музей на рельсах в каждом экземпляре. Завидуйте.



Вот в Швейцарии людей на "Юнкерсах-52" катают. Исторический экскурс, так сказать. За большие деньги. И с большим риском для жизни. А у нас и дешево, и кажется, не совсем опасно.

































Кстати, достопримечательность. 180 лет с хвостиком. Башне водонапорной, естественно, а не электричке.



Кстати, достопримечательность. 180 лет с хвостиком. Башне водонапорной, естественно, а не электричке.



Но говоря, что мы опять усех впереди, вот вам! Мы придумали железнодорожный лоукостер! На 99,999% уверен, что не догадаетесь о значении данного понятия. Расскажу.



На железной дороге есть вагоны для перевозки людей, вагоны для перевозки грузов, какие-то полувагоны (не знаю, что это такое, но название слышал. Возможно, это сидячие вагоны), цистерны, платформы... Да что я вам рассказываю. Постойте полчасика у "железки" и увидите. И все это богатство со временем стареет, ломается, разрушается...



Вот мы и придумали новшество. Новых вагонов для людей нет, а старые есть. Помните, деревянные сиденья, туалет воняет в конце, тамбур с банкой для окурков на защите стекла и вонючие носки в проходе? Ну и обязательный запах цибули, сала, вареных яиц и немытого человеческого тела?



Это и есть лоукостер по железнодорожному. Покупаешь чуть дешевле билет и едешь в воспоминаниях о советском послевоенном прошлом.



Кстати, чтобы вы не ужасались и не тренировались в остроумии по этому поводу, сообщаю, что вы тоже пошли по нашему пути: Итоги недели. Денег нет? Деньги есть!



"Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) планирует создать бренд поездов с вагонами без кондиционеров и биотуалетов.

Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия планируется выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет".

ФПК планирует поделить поезда на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. Они также делятся на три класса обслуживания: эконом, комфорт и бизнес. Временный класс "эконом-бюджет" ФПК описывает как "сверхбюджетный способ перемещения без сервисов с возможностью сна".



Ничего не хочу писать по этому поводу. Как говорится, в любви как в мотоцикле. Третий либо лишний, либо едет в коляске. Так что вы сами там с ФПК разбирайтесь, копирайтеры.



ПАО «Укрзализныця» у нас вообще «дает стране угля». Хоть мелкого, но..., много, короче. Еженедельно какой-нибудь скандальчик. Последний из серии «а где мы ещё можем купить реле для ремонта подвижного состава»? И ещё значки «Почетный железнодорожник».



Интересно у нас получается. Чуть что, Россия такая-сякая, агрессор, мордор и прочее. Не покупать, стрелять, воевать... Европа нам поможет! А как доходит до несчастных реле, газа, нефти, транзита и прочего сырья или комплектующих, всегда находятся объективные отмазки.



А по-моему, в руководстве «Укрзализныцы» пора уже усвоить простую истину. Закупать надо на Западе. По реверсу. В Словакии. А лучше в США. Когда российские товары проходят, даже виртуально, через Европу или США, они уже больше не москальские...



Да, нельзя не упомянуть о действительно значительной победе. Правда, мы к этой победе имеем такое же отношение, как к хорошей погоде в Киеве. Я о победе Александра Усика. Без всякого стёба. Красивой и заслуженной победе спортсмена. И человека.



Комментировать бой не буду. Кому интересно, те видели. А вот о пресс-конференции Усика скажу. Очень советую посмотреть эту конференцию. Именно после неё я и написал о человеке Усике. В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?



А вот от вас спортсмены бегут почему-то... Нет, я понимаю, что у вас конкуренция. В сборную попасть сложно. А век спортсмена короток. Но... За сборную Украины будут выступать бывшие гражданки РФ Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. Об этом сообщил руководитель нашей федерации Владимир Брынцак.



«"Они связались со мной. У них у всех родители украинцы, документы на получение гражданства сейчас оформляются".

"Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая некоторый кадровый дефицит, который у нас есть в этой возрастной категории. Насколько знаю, после летнего чемпионата Украины планируется их присоединение к юниорской группе сборной Украины".



Вот честно, я не Кощей Бессмертный. Нет у меня садистского желания гулять по лесу и издеваться над кукушками. Но иногда ой как хочется. Богатая страна Россия. Готовит спортсменов мирового уровня и раздает бывшим братским республикам СССР. Смотрю на Дарью Домрачеву и улыбаюсь. Да что там. Смотрю на сборные Казахстана, Украины, Белоруссии и прочих... Богатые вы. И щедрые...



Вспомнилось тут. Из прошлого. Сын был совсем мелкий. Я вернулся домой. Он навстречу. Что принес мне? А я с работы, ничего не купил ему. Он демонстративно повернулся к кухне и громко так матери: иди встречай. Твой муж пришел... Это я к чему вспомнил-то? Нет ничего, что действовало так хорошо на настроение, как самоирония.



Вы нам такую свинью подкинули, что все ВСУ теперь и не знают, как реагировать. Одни возмущаются. Другие изображают табун лошадей (в звуковом, естественно, варианте). Третьи кричат о зраде.



Короче, ВСУ получили "новые" БРДМ-2. Ну получили и получили, скажете вы. У вас с патриотизмом не очень. А у нас этот самый патриотизм гипертрофирован. Мы ваш газ не видим. Или там запчасти для железной дороги. А вот мелочи все замечаем.



Представьте себе собственное коварство. На украинских БРДМ находятся... русские топоры! Я не про конструкцию особую. Обычный шанцевый инструмент. Но произведенный в России в октябре прошлого года! На наследство СССР не спишешь. Вот ведь вы... Или мы? Или они? Кто виноват-то, что наши «Бардаки» в таком бардаке по комплектации?











А сейчас буквально штришками о наиболее интересных новостях Украины.



Прежде всего о новом украинском герое, который вырвался из застенков КГБ. В смысле ФСБ. Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с вышедшим из российской тюрьмы украинским активистом Александром Костенко.



"Тепло пообщался по телефону с Александром Костенко. Он большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции. Александр благодарен каждому, кто боролся за него. Ждем его на родной земле!"



Я чуть-чуть вернусь в прошлое. В 2014 год. Именно тогда Костенко был задержан... СБУ! Только тогда он был в наших СМИ российским диверсантом. Глава СБУ на своей пресс-конференции многое рассказал об этом герое. Начиная с воровства более 10 000 государственных наград и заканчивая взрывчаткой и оружием.



Потом было странное исчезновение Костенко из застенков СБУ. Ещё более странное его появление в Крыму. И совсем не странное осуждение за преступления, совершенные в отношении сотрудника полиции. И вела это дело тогда ещё прокурор Крыма Поклонская.



"Киевский районный суд Симферополя приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима без штрафа гражданина России Александра Костенко, обвиняемого в нанесении легких телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" во время массовых акций протеста в Киеве в феврале 2014 года, передает «Интерфакс»". «Бархат» сменяется «фланелью»



Короче, освободили очередного бандита и теперь отправят его нам. Россияне, ну имейте же совесть! У нас участников АТО девать некуда, а вы нам ещё и таких "хероев" возвращаете. Хоть подписи собирай за то, чтобы россиян вообще не пускали на Украину. Никаких.



Другая новость тоже интересна. Мы нашли применение взлетной полосе авиационного завода имени Антонова! Там теперь идут репетиции парада ко дню нашей независимости от чего-то там. Пока пешим по-машинному. Кстати, мы идем в ногу со временем. В смысле, в юбку со временем!



В этом году и у нас будут женщины коленками на параде сверкать! В тренде, так сказать. Прямо перед более чем 200-ми образцами самой современной техники пойдут. Единственное, что огорчает, от хозяев вроде никого не будет. Лениво им по Крещатику ходить, видите ли.



А ещё у нас зацвел орех! Зря смеетесь. Это не простой орех, а водяной. А правильно, он вообще водяной каштан! И цветет он в Днепре. Он практически все мелководье занимает. А купаться нельзя. Аллергия страшная от него.



"Чрезмерный процесс цветения начинает вредить фауне из-за того, что на мелководье распадаются остатки водорослей, выделяются токсины. Также вредит и чрезмерное распространение на Днепре водяного ореха. Из-за обилия растений кислород не попадает внутрь воды, где живет рыба".



Так что у нас теперь светло-зелененькая речка в городе. И скоро, возможно, будет ещё и целебная. Как Мертвое море... Правда, это я как специалист говорю, этот орех можно есть. Ядро на 20% состоит из белка и на 52% из крахмала. Только ему созревать ещё до середины сентября...



Оно, конечно, не страшно. Кличко скажет, что когда наступит зима, орех замерзнет, и всё. Меня больше интересует другое. Пройдут ли по Днепру баржи с арбузами из Херсона, которые обещает Гройсман к 10 августа?



Вам же, в отместку за смех, скажу. А у вас Финский залив от этого каштана зацвел! Если лето продолжится, то по Балтике тоже на резиновых лодках плавать будет невозможно. Хотя это, наверное, прибалтийских пограничников больше обеспокоит.



Да вот, хочу отметить, что этот год прямо под знаком асфальтоукладчика проходит. Дороги реально делать стали даже там, где их отродясь не было. К чему бы это?



















А закончить сегодняшние записки я хочу рассказом о событии, которое не вызвало особого ажиотажа, но стало, по моему тараканьему разумению, прямым продолжением той схемы поведения, которую так усиленно внедряли в наше сознание майдауны.



В Киеве водитель автомобиля «Фольксваген» выстрелил в ногу одному из участников акции протеста, которые перекрыли дорогу на улице Туполева.



"Пострадавший был среди участников акции, перекрывших дорогу, водитель автомобиля «Фольксваген» выстрелил ему в ногу, предварительно — из пневматического оружия".



Правда, на самом деле все было чуть-чуть не так, как сообщает полиция. В начале водитель искренне удивился тому, что за чужие косяки проблемы создают лично ему. За что и получил в репу от одного из активистов прямо через открытое окно. А потом уже, опять же не выходя из машины, пульнул в ногу этому активисту.



Но и это не главное. Главным, считаю, стало то, что теперь выходки активистов начинают давить другие граждане. Полиция не работает, значит, начнет "работать" самосуд. А в этом случае...



А в целом у нас все нормально. Движение продолжается. В зависимости от собственного положения (тела) каждый это движение ощущает. Одни говорят, что мы тонем. Другие, наоборот, — поднимаемся. Третьи — что движемся вперед. Четвертые — что движемся назад.



И, кстати, не знаю, как у вас, а у нас грибы просто прут. Говорят, это к войне или какому еще катаклизму.







Всё. Больше не буду отвлекать вашего внимания. Да и самому необходимо входить в ритм столичной жизни. До скорой встречи! Будем жить!



Но я еще вернусь. Тут тусил с рыночными тараканами, они мне ТАКОГО порассказали... Приветствую вас, дорогие мои друзья, уважаемые недруги и те, кто просто проходил мимо! Знаю, что друзья беспокоились. Сразу прошу прощения за внезапное исчезновение, но – обстоятельства порой хотят взять верх, и вот приходится все бросать и объяснять им, кто в хате хозяин.Это как проиграть гонку вооружений с собственным соседом. Не подумайте, что мы ракеты-самолеты закупали. Всё проще. Я купил дрель, а он перфоратор. Дальше сами понимаете...Дальше единственное, что может спасти Таракана, проигравшего дуэль дрели и перфоратора – это разумное тактическое отступление. На электрорынок, где можно попробовать поискать что-то для создания адекватного ответа лиходею.Думаю, вам будет интересно посмотреть на наш рынок. Можно сказать, я вас назад в 90-е прокачу своими фотографиями. Фотоаппарат порой ничуть не хуже "Делориана" бывает.Правда, снимать пришлось "из-под полы". Торгаши звереют от вида фотоаппаратуры. Так что можете сравнить киевский рынок и ваш. Лично у меня после посещения этого очага торговли появилось устойчивое впечатление наличия в городе "дыр во времени". Послевоенный или даже послереволюционный Киев прошлого века...Но вернемся к моим приключениям. Мне тут пришлось немного попутешествовать, эмоций… вагон! Плацкартный. Оно понятно, что у вас интернеты пухнут от впечатлений всяких иностранцев при путешествии в плацкарте, но стоит понять две разницы. Вашу и нашу.Итак, поговорим о том, что у нас гордо называется «Укрзализныця», а у всех остальных железной дорогой. Вы уже в курсе, что кинокомпании всего мира стоят в очередь на съемки этого "динозавра"? Нет ничего более колоритного, чем наши поезда. Особенно если снимать фильм о сталинско-брежневском ГУЛаге.Для современного обывателя не только из США или Западной Европы, но и из России, наверное, зрелище действительно шокирующее. Главное, придумывать и строить ничего не надо. Ставь камеру на любом вокзале, в любом поезде и снимай. И рассказывать не надо. Всё видно. Музей на рельсах в каждом экземпляре. Завидуйте.Вот в Швейцарии людей на "Юнкерсах-52" катают. Исторический экскурс, так сказать. За большие деньги. И с большим риском для жизни. А у нас и дешево, и кажется, не совсем опасно.Но говоря, что мы опять усех впереди, вот вам! Мы придумали железнодорожный лоукостер! На 99,999% уверен, что не догадаетесь о значении данного понятия. Расскажу.На железной дороге есть вагоны для перевозки людей, вагоны для перевозки грузов, какие-то полувагоны (не знаю, что это такое, но название слышал. Возможно, это сидячие вагоны), цистерны, платформы... Да что я вам рассказываю. Постойте полчасика у "железки" и увидите. И все это богатство со временем стареет, ломается, разрушается...Вот мы и придумали новшество. Новых вагонов для людей нет, а старые есть. Помните, деревянные сиденья, туалет воняет в конце, тамбур с банкой для окурков на защите стекла и вонючие носки в проходе? Ну и обязательный запах цибули, сала, вареных яиц и немытого человеческого тела?Это и есть лоукостер по железнодорожному. Покупаешь чуть дешевле билет и едешь в воспоминаниях о советском послевоенном прошлом.Кстати, чтобы вы не ужасались и не тренировались в остроумии по этому поводу, сообщаю, что вы тоже пошли по нашему пути:Ничего не хочу писать по этому поводу. Как говорится, в любви как в мотоцикле. Третий либо лишний, либо едет в коляске. Так что вы сами там с ФПК разбирайтесь, копирайтеры.ПАО «Укрзализныця» у нас вообще «дает стране угля». Хоть мелкого, но..., много, короче. Еженедельно какой-нибудь скандальчик. Последний из серии «а где мы ещё можем купить реле для ремонта подвижного состава»? И ещё значки «Почетный железнодорожник».Интересно у нас получается. Чуть что, Россия такая-сякая, агрессор, мордор и прочее. Не покупать, стрелять, воевать... Европа нам поможет! А как доходит до несчастных реле, газа, нефти, транзита и прочего сырья или комплектующих, всегда находятся объективные отмазки.А по-моему, в руководстве «Укрзализныцы» пора уже усвоить простую истину. Закупать надо на Западе. По реверсу. В Словакии. А лучше в США. Когда российские товары проходят, даже виртуально, через Европу или США, они уже больше не москальские...Да, нельзя не упомянуть о действительно значительной победе. Правда, мы к этой победе имеем такое же отношение, как к хорошей погоде в Киеве. Я о победе Александра Усика. Без всякого стёба. Красивой и заслуженной победе спортсмена. И человека.Комментировать бой не буду. Кому интересно, те видели. А вот о пресс-конференции Усика скажу. Очень советую посмотреть эту конференцию. Именно после неё я и написал о человеке Усике.А вот от вас спортсмены бегут почему-то... Нет, я понимаю, что у вас конкуренция. В сборную попасть сложно. А век спортсмена короток. Но... За сборную Украины будут выступать бывшие гражданки РФ Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. Об этом сообщил руководитель нашей федерации Владимир Брынцак.Вот честно, я не Кощей Бессмертный. Нет у меня садистского желания гулять по лесу и издеваться над кукушками. Но иногда ой как хочется. Богатая страна Россия. Готовит спортсменов мирового уровня и раздает бывшим братским республикам СССР. Смотрю на Дарью Домрачеву и улыбаюсь. Да что там. Смотрю на сборные Казахстана, Украины, Белоруссии и прочих... Богатые вы. И щедрые...Вспомнилось тут. Из прошлого. Сын был совсем мелкий. Я вернулся домой. Он навстречу. Что принес мне? А я с работы, ничего не купил ему. Он демонстративно повернулся к кухне и громко так матери: иди встречай. Твой муж пришел... Это я к чему вспомнил-то? Нет ничего, что действовало так хорошо на настроение, как самоирония.Вы нам такую свинью подкинули, что все ВСУ теперь и не знают, как реагировать. Одни возмущаются. Другие изображают табун лошадей (в звуковом, естественно, варианте). Третьи кричат о зраде.Короче, ВСУ получили "новые" БРДМ-2. Ну получили и получили, скажете вы. У вас с патриотизмом не очень. А у нас этот самый патриотизм гипертрофирован. Мы ваш газ не видим. Или там запчасти для железной дороги. А вот мелочи все замечаем.Представьте себе собственное коварство. На украинских БРДМ находятся... русские топоры! Я не про конструкцию особую. Обычный шанцевый инструмент. Но произведенный в России в октябре прошлого года! На наследство СССР не спишешь. Вот ведь вы... Или мы? Или они? Кто виноват-то, что наши «Бардаки» в таком бардаке по комплектации?А сейчас буквально штришками о наиболее интересных новостях Украины.Прежде всего о новом украинском герое, который вырвался из застенков КГБ. В смысле ФСБ. Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с вышедшим из российской тюрьмы украинским активистом Александром Костенко.Я чуть-чуть вернусь в прошлое. В 2014 год. Именно тогда Костенко был задержан... СБУ! Только тогда он был в наших СМИ российским диверсантом. Глава СБУ на своей пресс-конференции многое рассказал об этом герое. Начиная с воровства более 10 000 государственных наград и заканчивая взрывчаткой и оружием.Потом было странное исчезновение Костенко из застенков СБУ. Ещё более странное его появление в Крыму. И совсем не странное осуждение за преступления, совершенные в отношении сотрудника полиции. И вела это дело тогда ещё прокурор Крыма Поклонская."Киевский районный суд Симферополя приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима без штрафа гражданина России Александра Костенко, обвиняемого в нанесении легких телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" во время массовых акций протеста в Киеве в феврале 2014 года, передает «Интерфакс»".Короче, освободили очередного бандита и теперь отправят его нам. Россияне, ну имейте же совесть! У нас участников АТО девать некуда, а вы нам ещё и таких "хероев" возвращаете. Хоть подписи собирай за то, чтобы россиян вообще не пускали на Украину. Никаких.Другая новость тоже интересна. Мы нашли применение взлетной полосе авиационного завода имени Антонова! Там теперь идут репетиции парада ко дню нашей независимости от чего-то там. Пока пешим по-машинному. Кстати, мы идем в ногу со временем. В смысле, в юбку со временем!В этом году и у нас будут женщины коленками на параде сверкать! В тренде, так сказать. Прямо перед более чем 200-ми образцами самой современной техники пойдут. Единственное, что огорчает, от хозяев вроде никого не будет. Лениво им по Крещатику ходить, видите ли.А ещё у нас зацвел орех! Зря смеетесь. Это не простой орех, а водяной. А правильно, он вообще водяной каштан! И цветет он в Днепре. Он практически все мелководье занимает. А купаться нельзя. Аллергия страшная от него.Так что у нас теперь светло-зелененькая речка в городе. И скоро, возможно, будет ещё и целебная. Как Мертвое море... Правда, это я как специалист говорю, этот орех можно есть. Ядро на 20% состоит из белка и на 52% из крахмала. Только ему созревать ещё до середины сентября...Оно, конечно, не страшно. Кличко скажет, что когда наступит зима, орех замерзнет, и всё. Меня больше интересует другое. Пройдут ли по Днепру баржи с арбузами из Херсона, которые обещает Гройсман к 10 августа?Вам же, в отместку за смех, скажу. А у вас Финский залив от этого каштана зацвел! Если лето продолжится, то по Балтике тоже на резиновых лодках плавать будет невозможно. Хотя это, наверное, прибалтийских пограничников больше обеспокоит.Да вот, хочу отметить, что этот год прямо под знаком асфальтоукладчика проходит. Дороги реально делать стали даже там, где их отродясь не было. К чему бы это?А закончить сегодняшние записки я хочу рассказом о событии, которое не вызвало особого ажиотажа, но стало, по моему тараканьему разумению, прямым продолжением той схемы поведения, которую так усиленно внедряли в наше сознание майдауны.В Киеве водитель автомобиля «Фольксваген» выстрелил в ногу одному из участников акции протеста, которые перекрыли дорогу на улице Туполева.Правда, на самом деле все было чуть-чуть не так, как сообщает полиция. В начале водитель искренне удивился тому, что за чужие косяки проблемы создают лично ему. За что и получил в репу от одного из активистов прямо через открытое окно. А потом уже, опять же не выходя из машины, пульнул в ногу этому активисту.Но и это не главное. Главным, считаю, стало то, что теперь выходки активистов начинают давить другие граждане. Полиция не работает, значит, начнет "работать" самосуд. А в этом случае...А в целом у нас все нормально. Движение продолжается. В зависимости от собственного положения (тела) каждый это движение ощущает. Одни говорят, что мы тонем. Другие, наоборот, — поднимаемся. Третьи — что движемся вперед. Четвертые — что движемся назад.И, кстати, не знаю, как у вас, а у нас грибы просто прут. Говорят, это к войне или какому еще катаклизму.Всё. Больше не буду отвлекать вашего внимания. Да и самому необходимо входить в ритм столичной жизни. До скорой встречи! Будем жить!Но я еще вернусь. Тут тусил с рыночными тараканами, они мне ТАКОГО порассказали... Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 197 Источник Похожие новости «Бархат» сменяется «фланелью» Вооружённая самозащита. Не опять, а снова В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?

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