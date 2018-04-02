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Записки Колорадского Таракана. Не надо домов со схронами, сразу строим схроны!

02 апреля 2018, 20:39  •  119 • Аналитика
Приветствую вас, уважаемые читатели! Ну вот и наступил второй месяц весны.

Прежде всего от всего нашего народа хочу выразить вам наши соболезнования по поводу событий в Кемерове. Поверьте, не все украинцы сошли с ума и потеряли совесть и душу в этой круговерти жизни. Мы скорбим вместе с вами.




Но от этого не застрахован никто. Ни у вас, ни у нас. Не застрахован уже потому, что истинные "хозяева жизни", которым и принадлежат такие вот комплексы, как ваша "Зимняя вишня" уже давно не живут ни в России, ни в Украине. Слышал я, что кемеровский босс проживает в Австралии...


Сегодня христианский праздник — Вход Господен в Иерусалим. День, когда Иисус въехал в Святой город на молодой ослице как царь или победитель. И был встречен криками "Осанна", как встречают только царей. Праздник светлый и грустный. Как и наша с вами история.

Светлый потому, что люди впервые осознали божественную сущность Иисуса Христа. А грустный потому, что уже через несколько дней эти же люди с удовольствием бросали камни в него. Чем вам не отношения наших государств?

Теперь вернемся к нашему празднику — Дню дурака, тьфу, украинского правительства.



Начну с самой страшной гадости, которую неожиданно сотворила Россия против Украины. Ни с того, ни с сего взяли и выгнали 13 наших дипломатов! Ну вот никто этого не ожидал. Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко чуть в обморок не упала:

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 − из нашего консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными".

Коварная вы нация. То "Новичка" какого-то Мэй подкинете, то холода из Сибири в Европу транспортируете, то дипломатов в отместку высылаете, то деньги требуете за газ. Или правда не понимаете, что высылка российских дипломатов из Украины — благое дело, а вот ответная высылка украинских из России — подлость?

А ведь буквально за день до высылки ваших дипломатов на всех телеэкранах рассказывала о важности не начинать эти евроамериканские игры. Никогда! Иначе Россия, как это принято в таким случаях, ответит зеркально. Ответила. Началось размазывание соплей по лицу...

"Также я, как уполномоченный президента, планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами − в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс".

Эта мрачная тетка меня уже даже не забавляет. Единственная здравая мысль при виде вице-спикера — где мы нашли такую эталонную идиотку? На распродажах таких нет. Даже у нас.

Вот Гидрант у нас молодец. Сказывается старая школа. Куда там тому барану у новых ворот. Как начал остаточно прощеваться с «Газпромом» и Россией, так и продолжает.

"Сторонники строительства трубопровода "Северный поток — 2" являются сообщниками России в ее гибридной войне".

"С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые взимал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину. Для России "Северный поток-2" — это инструмент политического давления".

Хотите понять откуда ветер дует? Он ведь не только из Киева дует. Помните, как строить будут? Он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Вот вам и остаточно прощевайте для Прибалтики, Польши, ну и для нас тоже.

Обратили внимание, как наш Петро поменял тактику по примеру Терезы Мэй? Раньше ездил по миру и смиренно просил милостыню. Подайте на пропитание, сами мы не местные. А теперь? Красота. Чуть что, сразу истерика. Ножками сучит, глазки закатывает и воет. Маленький ребенок в "Детском мире". Кто-не-с-Украиной — агент Кремля...
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Но нельзя не признать, что мастерство растет…

И про три года отказа от российского газа забыл враз. И про энергонезависимость от агрессора. Даже о собственном успешном визите в Катар забыл. А вот про 2 млрд.$ помнит.

Так что – политик. И, чую брюшными узлами, второй срок ему светит. Но об этом мы слегка попозже поговорим.

Смотрел я как-то ваше политическое шоу. Вопрос задан был интересный. Что будет с АТО? Начнутся ли серьезные боестолкновения? О серьезной войне говорить не приходится. Почему? Отвечу ниже. А вот АТО продолжается. Пришлось послушать "главный рот" нашего Министерства обороны Дмитрия Гуцуляка:

"На данный момент антитеррористическая операция будет идти пока что параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу с подписанием президентом Украины Петром Порошенко соответствующего указа о завершении антитеррористической операции. Пока такого указа нет. Сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев".

Вот украинцы, с обеих сторон фронта, да и россияне, я уверен, помнят о предвыборных обещаниях закончить это смертоубийство за две недели.

А может, Гидранту напомнить историю? Украинский историк Анатолий Чайковский приводит цитату из обращений Шухевича. "Не запугивать, а истреблять! Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего ужасного в этом нет"...Не напоминает ничего? Даже Закон о реинтеграции Донбасса не напоминает? А я вот помню...

Помните сколько раз я рассказывал о гранатах, которые стали традицией? Еженедельно по несколько случаев применения на территории страны, не в зоне АТО. И о том, что в Раду теперь депутаты без оружия должны ходить, тоже рассказывал.
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Теперь попытаемся отобрать оружие у ветеранов АТО! 27 марта, на селекторном совещании руководства Нацполиции объявили о начале именно таких мероприятий. Первый зам. главы Нацполиции Вячеслав Аброськин:

"Сегодня во время видеоселекторного совещания руководства Национальной полиции Украины был дан старт проведения на территории государства в течение марта-мая 2018 года профилактических мероприятий по изъятию из незаконного оборота у наших граждан оружия, боеприпасов и взрывчатки".

Это они о чем? Когда заваруха только началась, то "всплыло" даже оружие второй мировой... Менталитет украинский не учитывают. Надо в лесу закопать. Вдруг понадобится или продать можно будет.

Вся эта профилактика выльется в увеличение количества патрулей на улицах и очередную мозго... профилактическую работу. Не более того. Тех бабуинов, что сидят по пионерским лагерям под Киевом разоружать будут? Любой украинец знает, что там тонны неучтенного оружия.

Нацполиция будет воевать с ветеранами АТО? Ню-ню... Скорее "Джавелины" раздадут в "надежные" руки. Как когда-то Гитлер фаустпатроны пацанам из «Гитлерюгенда»... То давайте всем раздадим оружие, то давайте сдавайте оружие — и все для "спокойствие и безопасность не только на наших улицах, но и в собственных домах мирных жителей".

А может будет как с военной техникой, которой не хватает ВСУ, но... которая не является военной техникой?

В Новоград-Волынском районе Житомирской области полиция изъяла около 200 единиц военной спецтехники и транспортных средств, которые продавались через интернет. Только она оказалась ... не боевой. Приготовьтесь. Сейчас мозг буду выносить:

"Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц – демилитаризованная, из которых 93 – автомобили и тягачи, 98 – прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 – БРДМ".
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"На 17 единиц техники уже предъявлены документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов".

Нормальный бизнес. Списал, продал, конфисковал, снова продал... круговорот техники в природе. Если она способна ездить, то значит, что она — ВОЕННАЯ. По войне ГАЗоны дырявые шастают, так что не надо нам голову дурить, панове! Думаю, что и с оружием будет точно так же...Спортивное или учебное...Для боевых стрельб молодежи.

Ну и продолжим тему милитари.

Главным импортером украинского вооружения в 2013-2017 годах была Россия, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI)!!!

Заметьте, не я и не Украина этот вывод сделали. Европа! Наши наоборот за головы схватились. Как это? Мы же ещё в 2014-м решением СНБО запретили экспортировать оружие в Россию (указ президента Украины от 27 августа 2014 года). Потому и кричим при каждом удобном случае о небоеспособности российских ВС.

Эх, было времечко. В 2004 были четвертыми в мире! Предпоследнюю пятилетку мы были 9 из самых крупных экспортеров оружия. 2,1% от мировых продаж. В последнюю пятилетку 11-ми, всего 1,7%. Снизили продажи на 26%...

Помню в 2016-м мы поставили России военных товаров на 169 миллионов $. На 72% больше, чем при Януковиче!

Но не подумайте, что это... мы. В Укроборопроме прямо сказали:

"Мы не ведем торговлю со страной-агрессором... Концерн контролирует, чтобы ни одна гайка не попала к врагу. Не исключено, что другие оборонные заводы, которые не входят в состав Укроборонпрома, продолжают сотрудничать с РФ в обход законодательства Украины".

Ну что, уважаемые друзья, испугались за свою армию?

Некоторые, наверное, сейчас подумали об украинских рогатках, катапультах, луках и самострелах. Другие о надувных ракетных установках. А что, поговаривают, что именно наш госконцерн "Українські Гумові Іграшки" выиграл тендер МО РФ. Зря вы это. В смысле боитесь.
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Там ларчик просто открывался. Россия виновата в увеличении украинского экспорта вооружений... в Россию! Вот, собственно, и все.

Речь-то идет, как пояснили в SIPRI, о поставках двигателей для Як-130, фрегатов и самолетов АН-140 и Ан-178. Вы же «Антоновы» собираете у себя? Значит платите лицензионный сбор! То есть, покупаете украинское вооружение!

Ну что же, надо плавно переходить к мирному строительству. В буквальном смысле этого слова. Жизнь-то продолжается. Люди дома строят. А вот заботы о тараканах не проявляют. Я когда-то писал о том, что мы древнее вас. И умнее. Потому и влезли вам в головы. Короче:

"Мы будем менять государственные строительные нормативы, потому что при жилой застройке не соблюдаются нормы о создании инфраструктуры гражданской защиты".
"Таким образом мы сможем немного увеличить возможности по безопасности людей при возникновении чрезвычайных ситуаций".

Это наши в голове у вице-премьера Геннадия Зубко поработали. Он и выдал новую установку для строителей. Чтобы, значит, во всех домах были предусмотрены комфортные условия для нашего тараканьего проживания. А мы за это предоставим собственную жилплощадь людям в случае ядерного удара. Если успеют доползти, конечно.

Не зря наши когда-то в голове у киевского мэра поработали! "Украинцы должны готовиться к земле!". Так ведь мэрский рот сказал. А вообще, по моему мнению, строить дома со схронами — пустая затея. Надо нашим подсказать, пусть сразу строят схроны. Без домов. Быстрее получится. А мы решим жилищную проблему для молодых тараканьих семей.

Тем более, что людей-то скоро и не будет. Разбегутся. Кто за границу, а кого и закопают, если суд разрешит. Я вам об этом уже писал как-то. Почему? А ну так. Все к тому идет.

Доходы населения в прошлом году составили 2475,8 млрд грн, расходы – 2544,8 млрд грн, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.
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Оно и понятно. Посмотришь ТВ и понимаешь, что сберегать ничего нельзя. Путин придет и все заберет. Вспомнился старый анекдот. Старше меня, но в тему. Хлопцы, птицам деньги нужны? Нет, пан атаман! Орлы, я ваши деньги пропил...

Народ почувствовал уверенность в завтрашнем дне. Стал активно тратить сбережения. И он-оно, завтрашний день или дно, не за горами. Я так понимаю, простенькую схемку жизни люди не способны осилить.

Если у вас с доходами все нормально, то вы тратите и увеличиваете сбережения. Если вы увеличиваете сбережения, но вне страны, значит собрались ноги делать. "Стабильности нет" — помните? Будущего своего в этой стране люди не видят. А я вот помню, как люди сбережения в банке хранили. В трехлитровой...

Поздравляю ещё раз православных с Вербным Воскресеньем! Дураков с Днем Дурака! Остальных с выходным и наступлением нормальной весны. У нас она как бы вовсю, а вам желаю, чтобы скоро. Это у нас теперь любимое слово. Всё скоро...

Улыбок вам и удачи в делах. Добра в помыслах. Будем жить!
Автор: Таракан Околорадский

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