Записки Колорадского Таракана. Мы дошли. Вопрос: кто и куда? • 103 • Аналитика



Приветствую вас, мои преданные друзья и читатели! Злой я сегодня. С одной стороны, лопнуть готов, как мыльный пузырь, с другой стороны, на мыльный пузырь совсем я не похож. Скорее, на баллон с газом. Да, с таким газом, каким у памятника Ватутину поливали.



Вообще, так и мы должны были попасть под все это, но тут даже не знаю, подвел или выручил. Я с батей пошел, а у того мотор забарахлил. Пока сидели на скамейке да ждали, как валокордин подействует, все основное уже закончилось.





Я вам в первых строках сразу скажу вот как: дошли. Как, кто и куда – отдельный разговор, но дошли. Кто-то дошел до ручки в скотстве своем, и бог им всем судья. Нет Жукова, нет Ватутина, нет Сталина – на бога только и надеяться.



Но есть те, кто дошел до памятника (типа как мы, только покруче, ибо вовремя). С цветами. То, что их было меньше, чем всей этой мрази – это печально. То что люди, которые не побоялись прийти туда, где нацисты да фашисты тусовку устроили – это вот как раз и есть что еще не умерла Украина.











Хотя, конечно, да, в дерьме да краске мы по уши. Увы…



Получается полнейшая импотенция власти в лице нацполицаев и этих, «диаложистых», и навиагренных фашиков из С14. И нормальные люди со слезами не от чувств, а от слезогонки.







Вот так и живем. Так и цветем, тем же и пахнем. Но Ватутина в очередной раз отмоем и отчистим. Мы, которые украинский народ, как на памятнике написано.







Вот такие тараканы. Весеннее обострение психических расстройств. Хотя, это же не только у нас. По всему миру "психические" активизировались. Уж вам-то не знать. Островитяне вам сколько ложек дёгтя подбросили в мед? И продолжают.



Но мы тоже не лыком шиты. У нас очередная перемога. Мы опять вошли в очередной топ-10! На этот раз в топ-10 стран, в которых чаще всего воруют произведения искусства. Это за период с 1991 года по ноябрь 2017 года. Я даже перечислю страны от гордости. Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Франция, Австрия, Германия и, о перемога, Украина!



Вы думаете, мы воруем картины и прочие эти, искусства? Нет! Просто украинцы приобщаются... Понравилась человеку картина. Ну и решил повесить её в хате. Вот вам если что-то нравится, вы это покупаете. А у нас война с агрессором. Денег не хватает. Так что, берем бесплатно и тайно. А когда надоест смотреть на это искусство, мы его продаем. Жилка такая в нас есть. Деловая!



Так, для сведения - картины сейчас не актуальны. Если кого есть, не особо прячьте. Мы теперь аграрная держава. На огороде скульптуры хорошо смотрятся. Так что, если у кого есть антикварные скульптуры, посматривайте. Ну и золото, серебро, керамика, старинное оружие. Я это на полном серьезе написал. Для всего мира.



Есть у меня интересная новость из Львова. Вы, наверное, уже подумали об очередных бандеровских выступлениях. Правильно подумали, но не правильно! Представьте себе бар. Воскресный вечер. Люди отдыхают. Играет музыка. Всё чинно и благородно. Всё как в России. В том числе и музыка. И тут появляется свидомый Радко Мокрик.



Как и положено настоящему украинцу, он побежал к администрации с требованием, чтобы пели только на мове. А те ему, нагло так, "наши посетители не любят этот язык". Во Львове! Короче, наваляли этому Радко... посетители. Крепко так. Причем, это я с гордостью пишу, часть из тех, кто мутузил придурка были "туристами из Киева". Большая часть – «туристы из Польши».



А у нас началась другая компания. В Киеве начали грабить то, чего на Украине нет! Вот такие мы ребята интересные. Грабим и громим... игорные заведения. На левобережье разгромили несколько, на проспекте Василия Порика 13Г, на Мельникова 5, на Кибальчича 19...



Очень кушать хочется, а грошей у народа почти не осталось. Вот и начали крушить запрещенные на Украине казино. Классика жанра. Камуфляж, намордник, биты и толпой. Разнести все и отобрать деньги. На Порика, в «Золотой Подкове», кстати, вообще сейф унесли. Хороший сейф, говорят, но ничего, на хате раскурочить можно что угодно.















Грабь награбленное! Кстати, хочу малость "настучать СБУ" через ВО. Эй, слепоглухие, которые только и могут, что отжимать бизнес да придумывать российских шпыгунов на ровном месте, закладываю - на Героев Днепра 3А действует незаконное казино. И кто-то из ваших его крышует.



Хотя сомнительно мне, что СБУ что-то предпримет. Иначе где народный депутат Ляшко будет в лотерею выигрывать?



С другой стороны, есть в этом что-то такое... Махновщина? Наверное, но если власть состоит из импотентов, то что делать? Вот смотрите, на Андреевском спуске построили "театр". Убил бы архитектора. Это примерно то же самое, что у вас на Васильевском спуске сарай построить.



Теперь там же строят гостиницу. В том же стиле. И что делать? В среду активисты там захватили... строительный кран! Пришло человек 20, трое на кран с флагом, остальные блокировали все возможные подъезды. Всё. Одесситы, а именно они строят эту гостиницу, отработались. СМЕРШ 2.0 найдёт любого вора в Лондоне



Ко мне в Киев друзья перестали ездить. Ну, почти перестали. "Знаешь, раньше приезжал для того, чтобы просто побродить по вечернему городу. Красиво у вас. Вроде как в другой мир входишь. А такой клоаки, в которую превратили Киев сегодня, мне и дома хватает". Обидно, но мне приходится с этим согласиться. Город меняется. Селюки подминают киевлян, переделывают под свои понятия о городе, о морали, о жизни вообще.



И такое ощущение не только у меня. Помните, какое-то время назад я вам писал о новой украинской традиции - ежедневной гранате? Жизнь продолжается. И вооруженность наших людей усиливается.



В ночь на пятницу в Печерском районе, на улице Омельяновича-Павленко 4/6 расстреляли здание «Киевгорстроя» из... противотанкового гранатомета. Причем - попали. В отдел продаж означенного «Киевгорстроя». А ведь могли и в ресторан. Там, через стенку "Хмели-сунели" как раз расположен.



Чуете, растем! Качественно!



Я там потолкался. Дело-то ночью было. Около двух. И даже тубус от гранатомета видел. Он через дорогу лежал. Думаю, что это точно российские диверсанты. Номера на тубусе спилены, чтобы мы не смогли узнать, что он из кремлевского арсенала. Жду, когда эту версию озвучит какой-нибудь начальник из полиции или СБУ.















И что дальше? Ожидать обещанного Луценко обрушения купола Рады от 120-мм мины? Или ехать в лес выкапывать "сорокопятку" прадеда? Такой "прогресс" даже меня начинает пугать… Уже не в подвал даже хочется. В погреб. А еще лучше – в ДОТ. На ПМЖ. Как Запад будет поджигать Россию



В общем, стремительно так дичаем. Или деградируем. Кому как удобнее. Просто деградировавшему слово «дичаем» осилить несколько проще.



К примеру, у нас возродилась работорговля. Да-да. Именно торговля рабами, вы правильно прочитали. Житель Владимира-Волынского использовал рабов для работы... в белорусском колхозе! Собрал мужиков, привез в Брестскую область в колхоз. Продал рабов председателю. Отлупил для острастки и отправил работать в поле. Зарплату, естественно, забирал себе.



Хорошо, что кто-то из мужиков сбежал и написал заявление прокурору. Уже там раскрутили это дело.



"Молодой человек, на содержании которого находится трое несовершеннолетних детей, ранее был осужден за совершение тяжкого телесного повреждения и хулиганство".



Вот и правда о заробитчанах материализовалась. Не заробитчане, а рабы! И не только за границей, но и дома, на Украине. Вот вам ещё пример. Донецкая область, село Покровское Мангушского района. Владелец автомастерской, он же местный депутат, избил и посадил своего работника на цепь в собственном гараже.



А что такого? Он же работник. Значит должен работать, а не права качать и водку пить. Сказал хозяин красить автомобиль - беги красить. Совсем рабы распоясались... Кстати, другие рабы хозяина поддержали. И даже стали активно "отмазывать" его от полиции. Я в протоколе подсмотрел прокурорском:



"Полицейские увидели человека, у которого руки и ноги были связаны цепью и липкой лентой. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Селяне обратились к его хозяину и попросили его угомонить. Мужчина связал своего знакомого и запер в гараже, объяснив, что у него не было другого выбора".



Вот такие мы назалежные и свободные... стали. А ведь избивал депутат и этих защитников тоже.



Теперь малость о нашей новой тактике изматывания России. А что, мы уже поняли, что вы разваливаться от санкций не хотите и предприняли неожиданную атаку. Мы теперь будем вашу экономику развитием торговли уничтожать! Кемеровская трагедия. Три недели спустя. Гром грянул, кто-то крестится?



Прежде всего, мы вас заставили подтвердить свою готовность частично использовать нашу ГТС после 2019 года! Помните, как ваш Газпром говорил об окончании использования нашей трубы? Ха, Порошенко договорился. Новак ваш сказал, что сдаетесь вы!



"Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года".



Сколько там вы должны поставить в южную Европу? 10-15 млн кубов? Вот и славненько. Остальные мы от этих, альтернативных поставщиков, дополучим. Только вот узнаем, кто это, так сразу и дополучим. Я тут со специалистами поговорил. Для того, чтобы ГТС работала на ноль, нужно 30 млн кубов прокачивать...



Я тут вот что подумал, вот стоят наши красавицы на российских трассах. Красоту свою показывают проезжающим водителям. Так там за красоту платят! А если показывать из патріотизму, то это же будет вроде как бесплатно... Так оно и с трубой.



Да и трубу нашу надо срочно менять. Совсем паршиво она выглядит. СССР уже тогда, когда строил, заложил такую подлянку. Чтобы через несколько десятков лет нужно было бы чинить эту трубу. Вот москали...



Хотя, недавно был на заправке. Там у бензоколонки шланг прохудился. Тоже, наверное, из СССР. Так работники сняли его и выкинули в какой-то ящик. А к колонке новый шланг прикрепили. Даже не подумали чинить старый.



А вообще, наверное, хватит нам уже истерить. Мы шланг и наше дело качать. Сколько скажут, столько и будем. Если вдруг откажемся, то реверсного газа, из той же Словакии, нам не видать. С углем довыёживались вон.



В прошлом году импорт антрацита на Украину увеличился в три с лишним раза! При этом, импорт из России составил 78,6% от всего завезенного угля! 2,66 млн тонн антрацита!



"В 2017 году 78,6% импортируемого антрацита (2,66 млн тонн) поступило из Российской Федерации, при этом 99,5% - через посредников. Усредненная расчетная цена антрацита, который завозился в Украину из РФ по "непрямым" контрактам, в 2017 году составляла 99,3 доллара за тонну, а напрямую из РФ завезли только 12,1 тыс. тонн по среднерасчетной цене 165,7 доллара за тонну". Итоги недели. Удар по Сирии. Чья зрада, чья перемога?..



"Словацкий газ" в антрацитовом исполнении звучит как "швейцарский и британский уголь". Из ЮАР Украина в 2017 году импортировала 714,1 тысячи тонн антрацита (21,2% всего импорта) по среднерасчетной цене 92,1 доллара за тонну (импорт осуществлялся через Швейцарию).



Средние расчетные цены при импорте антрацита в Украине в 2017 году по "прямым" контрактам составляли около 165 долларов за тонну (170 долларов за тонну в 2016 году), а по "непрямым" - 98 долларов за тонну (73 доллара за тонну в 2016 году).



Как вам многоходовочка? Донбасс-Россия-Швейцария-Украина. В Роттердам через Попенгаген... Это сколько же теперь на бедной Украине "паразитов" развелось? Я тут посмотрел выручку ваших продавцов. 266 млн. американских гривен! Мда... Агрессор продай антрацита. А то у нас АТО и агрессор напал...



Выражаясь медицинским языком, мы левой ягодицей сидим на газовой игле, а в правую ещё и угольную воткнули. Если так дальше пойдет, никакой задницы не хватит иглы втыкать. Сколько я не рассматривал строение человека, нигде не нашел больше двух полупопий!



А закончу я тем же, чем и начал. Но для этого переместимся в Одессу. Там праздновали 74 годовщину освобождения города от фашистов. И вот, 10 апреля по городу прошел марш афганцев! В смысле, участников афганской войны! С красными флагами шли, с наградами. Красиво. Седые, но вполне могут и навалять активистам. Те и не сунулись.











Но это ещё не все. На следующий день одесситы опять показали власти кто есть ху (это я не выражаюсь, я на английском типа сказал). Представляете реакцию патриотов, когда они начали петь поминальную "щеневмерлу", а услышали марш "Священная война"! Одесситы пели другой гимн! Даже не гимн, призыв. Дружно пели, красиво, с чувством...







Эх, жалко меня там не было. Но спасибо все равно скажу. За память и за смелость. Марш, пусть и небольшой, но удался. Судя по тому, как засмердело на многих «патриотичных» сайтах…



Всё. Заканчиваю и прекращаю мучить вас своими раздумьями и нашими очередными дуростями. Но только на неделю! До встречи. Будем жить! Приветствую вас, мои преданные друзья и читатели! Злой я сегодня. С одной стороны, лопнуть готов, как мыльный пузырь, с другой стороны, на мыльный пузырь совсем я не похож. Скорее, на баллон с газом. Да, с таким газом, каким у памятника Ватутину поливали.Вообще, так и мы должны были попасть под все это, но тут даже не знаю, подвел или выручил. Я с батей пошел, а у того мотор забарахлил. Пока сидели на скамейке да ждали, как валокордин подействует, все основное уже закончилось.Я вам в первых строках сразу скажу вот как: дошли. Как, кто и куда – отдельный разговор, но дошли. Кто-то дошел до ручки в скотстве своем, и бог им всем судья. Нет Жукова, нет Ватутина, нет Сталина – на бога только и надеяться.Но есть те, кто дошел до памятника (типа как мы, только покруче, ибо вовремя). С цветами. То, что их было меньше, чем всей этой мрази – это печально. То что люди, которые не побоялись прийти туда, где нацисты да фашисты тусовку устроили – это вот как раз и есть что еще не умерла Украина.Хотя, конечно, да, в дерьме да краске мы по уши. Увы…Получается полнейшая импотенция власти в лице нацполицаев и этих, «диаложистых», и навиагренных фашиков из С14. И нормальные люди со слезами не от чувств, а от слезогонки.Вот так и живем. Так и цветем, тем же и пахнем. Но Ватутина в очередной раз отмоем и отчистим. Мы, которые украинский народ, как на памятнике написано.Вот такие тараканы. Весеннее обострение психических расстройств. Хотя, это же не только у нас. По всему миру "психические" активизировались. Уж вам-то не знать. Островитяне вам сколько ложек дёгтя подбросили в мед? И продолжают.Но мы тоже не лыком шиты. У нас очередная перемога. Мы опять вошли в очередной топ-10! На этот раз в топ-10 стран, в которых чаще всего воруют произведения искусства. Это за период с 1991 года по ноябрь 2017 года. Я даже перечислю страны от гордости. Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Франция, Австрия, Германия и, о перемога, Украина!Вы думаете, мы воруем картины и прочие эти, искусства? Нет! Просто украинцы приобщаются... Понравилась человеку картина. Ну и решил повесить её в хате. Вот вам если что-то нравится, вы это покупаете. А у нас война с агрессором. Денег не хватает. Так что, берем бесплатно и тайно. А когда надоест смотреть на это искусство, мы его продаем. Жилка такая в нас есть. Деловая!Так, для сведения - картины сейчас не актуальны. Если кого есть, не особо прячьте. Мы теперь аграрная держава. На огороде скульптуры хорошо смотрятся. Так что, если у кого есть антикварные скульптуры, посматривайте. Ну и золото, серебро, керамика, старинное оружие. Я это на полном серьезе написал. Для всего мира.Есть у меня интересная новость из Львова. Вы, наверное, уже подумали об очередных бандеровских выступлениях. Правильно подумали, но не правильно! Представьте себе бар. Воскресный вечер. Люди отдыхают. Играет музыка. Всё чинно и благородно. Всё как в России. В том числе и музыка. И тут появляется свидомый Радко Мокрик.Как и положено настоящему украинцу, он побежал к администрации с требованием, чтобы пели только на мове. А те ему, нагло так, "наши посетители не любят этот язык". Во Львове! Короче, наваляли этому Радко... посетители. Крепко так. Причем, это я с гордостью пишу, часть из тех, кто мутузил придурка были "туристами из Киева". Большая часть – «туристы из Польши».А у нас началась другая компания. В Киеве начали грабить то, чего на Украине нет! Вот такие мы ребята интересные. Грабим и громим... игорные заведения. На левобережье разгромили несколько, на проспекте Василия Порика 13Г, на Мельникова 5, на Кибальчича 19...Очень кушать хочется, а грошей у народа почти не осталось. Вот и начали крушить запрещенные на Украине казино. Классика жанра. Камуфляж, намордник, биты и толпой. Разнести все и отобрать деньги. На Порика, в «Золотой Подкове», кстати, вообще сейф унесли. Хороший сейф, говорят, но ничего, на хате раскурочить можно что угодно.Грабь награбленное! Кстати, хочу малость "настучать СБУ" через ВО. Эй, слепоглухие, которые только и могут, что отжимать бизнес да придумывать российских шпыгунов на ровном месте, закладываю - на Героев Днепра 3А действует незаконное казино. И кто-то из ваших его крышует.Хотя сомнительно мне, что СБУ что-то предпримет. Иначе где народный депутат Ляшко будет в лотерею выигрывать?С другой стороны, есть в этом что-то такое... Махновщина? Наверное, но если власть состоит из импотентов, то что делать? Вот смотрите, на Андреевском спуске построили "театр". Убил бы архитектора. Это примерно то же самое, что у вас на Васильевском спуске сарай построить.Теперь там же строят гостиницу. В том же стиле. И что делать? В среду активисты там захватили... строительный кран! Пришло человек 20, трое на кран с флагом, остальные блокировали все возможные подъезды. Всё. Одесситы, а именно они строят эту гостиницу, отработались.Ко мне в Киев друзья перестали ездить. Ну, почти перестали. "Знаешь, раньше приезжал для того, чтобы просто побродить по вечернему городу. Красиво у вас. Вроде как в другой мир входишь. А такой клоаки, в которую превратили Киев сегодня, мне и дома хватает". Обидно, но мне приходится с этим согласиться. Город меняется. Селюки подминают киевлян, переделывают под свои понятия о городе, о морали, о жизни вообще.И такое ощущение не только у меня. Помните, какое-то время назад я вам писал о новой украинской традиции - ежедневной гранате? Жизнь продолжается. И вооруженность наших людей усиливается.В ночь на пятницу в Печерском районе, на улице Омельяновича-Павленко 4/6 расстреляли здание «Киевгорстроя» из... противотанкового гранатомета. Причем - попали. В отдел продаж означенного «Киевгорстроя». А ведь могли и в ресторан. Там, через стенку "Хмели-сунели" как раз расположен.Чуете, растем! Качественно!Я там потолкался. Дело-то ночью было. Около двух. И даже тубус от гранатомета видел. Он через дорогу лежал. Думаю, что это точно российские диверсанты. Номера на тубусе спилены, чтобы мы не смогли узнать, что он из кремлевского арсенала. Жду, когда эту версию озвучит какой-нибудь начальник из полиции или СБУ.И что дальше? Ожидать обещанного Луценко обрушения купола Рады от 120-мм мины? Или ехать в лес выкапывать "сорокопятку" прадеда? Такой "прогресс" даже меня начинает пугать… Уже не в подвал даже хочется. В погреб. А еще лучше – в ДОТ. На ПМЖ.В общем, стремительно так дичаем. Или деградируем. Кому как удобнее. Просто деградировавшему слово «дичаем» осилить несколько проще.К примеру, у нас возродилась работорговля. Да-да. Именно торговля рабами, вы правильно прочитали. Житель Владимира-Волынского использовал рабов для работы... в белорусском колхозе! Собрал мужиков, привез в Брестскую область в колхоз. Продал рабов председателю. Отлупил для острастки и отправил работать в поле. Зарплату, естественно, забирал себе.Хорошо, что кто-то из мужиков сбежал и написал заявление прокурору. Уже там раскрутили это дело."Молодой человек, на содержании которого находится трое несовершеннолетних детей, ранее был осужден за совершение тяжкого телесного повреждения и хулиганство".Вот и правда о заробитчанах материализовалась. Не заробитчане, а рабы! И не только за границей, но и дома, на Украине. Вот вам ещё пример. Донецкая область, село Покровское Мангушского района. Владелец автомастерской, он же местный депутат, избил и посадил своего работника на цепь в собственном гараже.А что такого? Он же работник. Значит должен работать, а не права качать и водку пить. Сказал хозяин красить автомобиль - беги красить. Совсем рабы распоясались... Кстати, другие рабы хозяина поддержали. И даже стали активно "отмазывать" его от полиции. Я в протоколе подсмотрел прокурорском:"Полицейские увидели человека, у которого руки и ноги были связаны цепью и липкой лентой. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Селяне обратились к его хозяину и попросили его угомонить. Мужчина связал своего знакомого и запер в гараже, объяснив, что у него не было другого выбора".Вот такие мы назалежные и свободные... стали. А ведь избивал депутат и этих защитников тоже.Теперь малость о нашей новой тактике изматывания России. А что, мы уже поняли, что вы разваливаться от санкций не хотите и предприняли неожиданную атаку. Мы теперь будем вашу экономику развитием торговли уничтожать!Прежде всего, мы вас заставили подтвердить свою готовность частично использовать нашу ГТС после 2019 года! Помните, как ваш Газпром говорил об окончании использования нашей трубы? Ха, Порошенко договорился. Новак ваш сказал, что сдаетесь вы!"Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года".Сколько там вы должны поставить в южную Европу? 10-15 млн кубов? Вот и славненько. Остальные мы от этих, альтернативных поставщиков, дополучим. Только вот узнаем, кто это, так сразу и дополучим. Я тут со специалистами поговорил. Для того, чтобы ГТС работала на ноль, нужно 30 млн кубов прокачивать...Я тут вот что подумал, вот стоят наши красавицы на российских трассах. Красоту свою показывают проезжающим водителям. Так там за красоту платят! А если показывать из патріотизму, то это же будет вроде как бесплатно... Так оно и с трубой.Да и трубу нашу надо срочно менять. Совсем паршиво она выглядит. СССР уже тогда, когда строил, заложил такую подлянку. Чтобы через несколько десятков лет нужно было бы чинить эту трубу. Вот москали...Хотя, недавно был на заправке. Там у бензоколонки шланг прохудился. Тоже, наверное, из СССР. Так работники сняли его и выкинули в какой-то ящик. А к колонке новый шланг прикрепили. Даже не подумали чинить старый.А вообще, наверное, хватит нам уже истерить. Мы шланг и наше дело качать. Сколько скажут, столько и будем. Если вдруг откажемся, то реверсного газа, из той же Словакии, нам не видать. С углем довыёживались вон.В прошлом году импорт антрацита на Украину увеличился в три с лишним раза! При этом, импорт из России составил 78,6% от всего завезенного угля! 2,66 млн тонн антрацита!"В 2017 году 78,6% импортируемого антрацита (2,66 млн тонн) поступило из Российской Федерации, при этом 99,5% - через посредников. Усредненная расчетная цена антрацита, который завозился в Украину из РФ по "непрямым" контрактам, в 2017 году составляла 99,3 доллара за тонну, а напрямую из РФ завезли только 12,1 тыс. тонн по среднерасчетной цене 165,7 доллара за тонну"."Словацкий газ" в антрацитовом исполнении звучит как "швейцарский и британский уголь". Из ЮАР Украина в 2017 году импортировала 714,1 тысячи тонн антрацита (21,2% всего импорта) по среднерасчетной цене 92,1 доллара за тонну (импорт осуществлялся через Швейцарию).Средние расчетные цены при импорте антрацита в Украине в 2017 году по "прямым" контрактам составляли около 165 долларов за тонну (170 долларов за тонну в 2016 году), а по "непрямым" - 98 долларов за тонну (73 доллара за тонну в 2016 году).Как вам многоходовочка? Донбасс-Россия-Швейцария-Украина. В Роттердам через Попенгаген... Это сколько же теперь на бедной Украине "паразитов" развелось? Я тут посмотрел выручку ваших продавцов. 266 млн. американских гривен! Мда... Агрессор продай антрацита. А то у нас АТО и агрессор напал...Выражаясь медицинским языком, мы левой ягодицей сидим на газовой игле, а в правую ещё и угольную воткнули. Если так дальше пойдет, никакой задницы не хватит иглы втыкать. Сколько я не рассматривал строение человека, нигде не нашел больше двух полупопий!А закончу я тем же, чем и начал. Но для этого переместимся в Одессу. Там праздновали 74 годовщину освобождения города от фашистов. И вот, 10 апреля по городу прошел марш афганцев! В смысле, участников афганской войны! С красными флагами шли, с наградами. Красиво. Седые, но вполне могут и навалять активистам. Те и не сунулись.Но это ещё не все. На следующий день одесситы опять показали власти кто есть ху (это я не выражаюсь, я на английском типа сказал). Представляете реакцию патриотов, когда они начали петь поминальную "щеневмерлу", а услышали марш "Священная война"! Одесситы пели другой гимн! Даже не гимн, призыв. Дружно пели, красиво, с чувством...Эх, жалко меня там не было. Но спасибо все равно скажу. За память и за смелость. Марш, пусть и небольшой, но удался. Судя по тому, как засмердело на многих «патриотичных» сайтах…Всё. Заканчиваю и прекращаю мучить вас своими раздумьями и нашими очередными дуростями. Но только на неделю! До встречи. Будем жить! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 103 Источник Похожие новости Университет миллионов, но отнюдь не ленинский Синайская кампания. Часть 2-я. Завязка и кульминация Ударили. Опозорились. Успокоились!

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