Записки Колорадского Таракана. Матч дураков Россия – Украина: 1-1 • 236 • Аналитика



Приветствую вас, дорогие читатели и читательницы! Ну вот и прошел праздник весны. И у нас установилась весенняя погода. Выше ноля на 5-8 градусов. Видимо, правильно шаманы в «Нафтогазе» камлали или молитвы возносили, не знаю. Факт, что потеплело!









Решил я начать сегодня с заговора, который раскрыли наши доблестные "цэрэушники". Хотел написать "чекисты" или "энкэвэдэшники", но раздумал. Мы же теперь в прихвостнях у великих американцев. Короче говоря, СБУ раскрыла попытку государственного переворота! Ну и покушения на президента Порошенко заодно.



Лично глава СБУ Василий Грицак вот как описывал грядущие события на Украине. Цитировать полностью это не хочу. Из-за озабоченности вашим психическим здоровьем. Я сам иногда спрашиваю себя после просмотра наших новостных телеканалов или чтения печатных СМИ: «А не пора ли тебе, уважаемый Я, к психиатру?».



Хорошо, что мнения делятся поровну. Пока еще.



"Добыты достаточные доказательства того, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами "ДНР" Захарченко и Тимофеевым, и другими особами, спланировали конкретные действия, направленные на подготовку серии терактов в центральной части Киева".



"Хочу подчеркнуть, что жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты".



"Он организовал незаконную перевозку большой партии огнестрельного оружия и других средств поражения... Хочу обратить внимание на то, что в коробках, где были гранаты, найден упаковочный лист, датированный 11.06.2016 в/ч 08819. По нашим данным, это военная часть "1 армейского корпуса "ДНР".







Думаю, вам не надо объяснять весь ужас, который готовил этот отставной генерал. Представляете миномет на майдане? А Рубана с автоматом в Раде? Не представляете? Ну и зря. Он же не один был бы.



Вот вы думаете, чем занимался Рубан всё это время? Пленных освобождал? Как бы не так. СБУ прекрасно знало, что на самом деле он занимался внедрением под видом освобожденных пленных сотрудников ФСБ на Украину! Представляете всю подлость этого человека? Не всех освобождал, а только тех, кто поступил на службу в ФСБ!



"Рубан ... занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика", — написал М. Гай на своей странице в Фейсбуке. Гаю-то вы верите? Нет? Ну и ладно. Я тоже не особо, если честно.



Да, и президент наш высказался по этому поводу. Готовил генерал покушение и массовые террористические акты, в которых должны были пострадать тысячи украинцев! Правда сам Рубан по глупости сдал всех подельников в первый же день. СБУ специально проводило операцию по дискредитации ДНР. Операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".



И Захарченко "засветил" свои контакты с генералом Рубаном.



"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".



Вот сижу и думаю. Не, Захарченко тут не прокатит, покушение на гаранта должен готовить другой гарант (даже имя произнести страшно). Так что, хоть крути — хоть верти, а без Руки тут не могло обойтись. Сейчас Шкиряк все объяснит, или Антоха Геращенко.



А вернее всего придется действовать, как всегда. Нужно брать бутылку хорошего коньяка... и дальше импровизировать. Как все наши министры и прочие руководители.



Или как наш Гидрант-президент.



Время жестких реальностей



Да, специально для тех, кто будет разыскивать фотоматериалы по этому делу. Вы особо не приглядывайтесь к фотографиям. У нас сейчас война с вами. Ниток цветных нет. Остались только белые. Даже для СБУ. Что есть, тем и шьём.



Рубан установил миномет на Майдане... и вдруг обнаружил... мины-то другого калибра! Он за АК, тоже зрада: калибр 5,45 вместо 7,62.



Человек 140 раз проходил линию фронта. С 2016 в контрах с Грицаком, потому что тому нужны обмены пленных от "гаранта", а не от Рубана. И вот с таким "анамнезом" он повез через пункт пропуска арсенал, которым можно взорвать весь центр Киева? Но мы верим...



Ладно. Хватит пока о живых врагах Украины. Почему пока — узнаете позже. Вернемся к нашей великой и многострадальной поэтессе. Как вы догадались, я о Лесе Украинке. Традиционно уже. И опять о том же. Современные мы такие. Нужно быть самим собой хоть один раз в неделю. Остальные шесть просто объясняй почему неправы те, кто плохо о вас подумал.



На этот раз у Леси украли бюст! И не надо улыбаться. Никто не трогал останки. Никто ничего не выпиливал у памятника. Просто бюст был на фасаде дома по улице Сакаганского, 97. Жила она там когда-то, если кто не знает.







"Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, которое не тиражировалось. Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы".



Я уже писал как-то, у Шевченко голову оторвали, у Леси бюст украли. У нас что-нибудь святое осталось в стране? Ладно в Харьковской и Черкасской областях по ночам шатуны дворы обчищают. Вроде безхозное имущество воруют. А это... Или опять виноваты кляты москали, которые специально спровоцировали свидомых украинцев? Нужно было в 1971 году бюст не из бронзы отливать, а из гипса делать... Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии



Всё, за перемогами в экономику. Чтобы сохранить позитивное настроение. Я всегда вспоминаю наши первые дни после свадьбы. Это её задорное: "Милый, я тут такую фигню приготовила... Купи на всякий случай сосиски!". Мечта, а не жизнь. Такая была у нас экономика. Прямо как сегодня в стране.



Начну с неожиданного для вас! Вы уже в курсе, что мы аграрная сверхдержава? Теперь в курсе. Я о многих наших достижениях в этой области писал. А вот о картошке нет. А ведь кушаете нашу картошку, в том числе, вы. Если конечно подумаете малость после моих слов.



Помните, как мы друг друга называем между собой? Русские, украинцы, белорусы? А сейчас держитесь. Самым крупным покупателем украинской картошки стала Белоруссия! 10,5 тыс. тонн на 2,6 млн. долларов! А всего мы экспортировали 17,6 тыс. тонн. Интересно, отчего у белорусов такой неурожай картофеля? А мы импортировали всего 3,8 тыс. тонн картофеля.







Пора переходить к умственно отсталым. 4 марта в центре Львова прошло факельное шествие в память о командире УПА Романе Шухевиче. Состав традиционен. Правые радикалы. Лозунги тоже. "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Наша земля — наши герои".















Поляки тут же среагировали. Вроде удивились. Вот что сказал зам министра иностранных дел Бартош Цихоцский:



"Это собственно несоответствие между голосом псевдосмысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ — сразу же увеличились поставки с польской стороны. А зато есть демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских панов". Мысли о немыслимом в редакции Пентагона



А знаете, я сейчас напишу неожиданную для многих мысль. Кто оплачивает сей бардак? На чьи деньги гуляем? На русские?



Сомнительно. А вот на польские вполне.



По-моему, если сегодня, после всех этих выступлений и законом о героизации фашистских прихвостней, Польша обратится в европейский суд с требованием вернуть Львов, то дело выиграет легко. Даже легче, чем когда-то Румыния у нас отобрала шельф острова Змеиный. Русского "зонтика" над Львовом уже нет...



И как тут не поверишь в чью-нибудь Руку? Так гадить собственной стране граждане не могут. Только агенты. Иногда хочется выйти перед этой колонной факелоносцев с плакатом: "Запомни! Ровно в 12 часов ночи факел превратиться в ершик для мытья унитазов!". Цэевропейцы...



Мало того, что с очередной перемогой по газу обгадились по самое не могу. Так они и с Польшей поругаться хотят окончательно. Хотя... Поляки красиво наварились на наших придурках. 34% больше того, за что купили у Газпрома. Ничего так маржа?



Теперь пару слов о Донбассе. Помните, я анонсировал приказы Порошенко по переводу АТО в военную операцию к 1 апреля? У меня появились новые сведения по этому вопросу. Итак, АТО будет продолжаться! Поразил? Объясню, что к чему.



Наши военные малость струхнули. Слишком уж много дерьма уже натворили на Донбассе. А сколько ещё будет? А отвечать кому? Появилось предложение проводить две операции. АТО, под руководством антитеррористического центра СБУ и операцию объединенных сил под руководством ГШ ВСУ.



Теперь попробуй определи, кто какие преступления совершил. У меня в голове реально вертится одно объяснение. Всё, что сегодня происходит на востоке Украины — не более чем сюрреализм. Такую картинку нарисовали, что уже сегодня понять все сложно. А в будущем? Хотя, после объяснения ЧП на военных складах космическими кораблями агрессора, возможно всё...



Из той же серии, но прямо касающиеся вас. В смысле, Россию. У нас появились списки кадровых российских военных, которые погибли на Донбассе в 2014 году! Понятно, что списки появились у одного из известнейших наших депутатов Дмитрия Тымчука.



Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело!



Это списки безвозвратных и санитарных потерь личного состава ВС РФ по состоянию на 6 утра 7 сентября 2014 года. То есть фактически на следующий день после подписания Минского протокола, позволившего оккупантам завязать с неудавшимся блицкригом во избежание критических потерь. На тот момент, не считая отпускников, наемников и идейных "борцов с хунтой" из числа своих граждан, Российская Федерация согласно полученному нами документу, потеряла около 500 кадровых российских военнослужащих убитыми и ранеными. В этих списках указаны должности, подразделения, даты гибели, характер полученных травм и военно-медицинские учреждения МО РФ, куда доставлялись раненые и тела ликвидированных оккупантов. Фактически за 1 месяц были уничтожены 103 оккупанта и 378 выбыли из строя по причине ранения и увечий".



Честно скажу, решил я посмотреть эти списки. Помните Елену Васильеву? У Тымчука репутация не лучше. Помню, как в мае 2014 года Тымчук на своей помойке написал статью про то, как взвод карателей на 4 автомобилях попал в засаду, где было 2 БТРа и около 100 боевиков с двумя крупнокалиберными пулеметами и группой снайперов. Я хохотал до колик в животе, когда читал о том, что "херои" почти всех перебили. Особенно понравилось место, где один доброволец с автоматом смог "остановить" БТР.



Да и списки, откуда-то появившиеся через три года войны, доверия не внушают. Короче, взял первый же лист и по своим каналам пробил фамилии. Вдруг опять футбольную команду похоронили заочно. Знаете, даже в геометрии теорему нельзя доказать словами "Да всем и так понятно". А тут смерти человеческие. Кинозал: как резиновый Родченков сделал Аль-Каиду на Оскаре-2018



Итак, подполковник Кононов А.И., погиб 12.08. 2014 года. Есть такой. Более того, подполковник Кононов А.И. — Герой России (посмертно). Погиб действительно 12 августа 2014 года... в Дагестане при ликвидации членов НВФ. Дальше даже проверять не стал. Действительно, всем и так понятно.



Ну и эксклюзив от Таракана! Знаете, как китайцы определяют свежесть поданного в ресторане блюда? Если блюдо вас укусило в ответ, значит оно свежее. Вот так и я вас кусану... в ответ.







Известный украинский десантник-блогер Валерий Ананьев чуть было не набил морду известному российскому телеведущему-десантнику («Время покажет») Артему Шейнину в итальянской Вероне!



"Я только чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте".



Знаете, почему это "чуть" появилось? Людей там видите ли много. Ага. Я видел фото Шейнина в блоге Ананьева. Обычный арабский головорез с арафаткой на шее.



А напротив наш известный десантник с пид... тьфу, с гейской косичкой и клипсой в ухе. Думаю, в открытом бою почти пенсионер старший сержант Шейнин закопал бы Ананьева в ближайшем бархане. Минуты за две... Но поразило меня другое. Спокойствие Шейнина. Законы итальянские знает и силу свою чувствует. А наш как петух...







Интересно, мне бы, как мужчине, стыдно было бы афишировать собственную трусость. "Ох я бы ему дал, если бы он меня догнал". Это как надо себя не уважать? Вот такая она, сущность современная. Увидел противника и... наделал в шаровары. От ненависти лютой.



Надо на сайт президента петицию выложить. За то, чтобы блогер-десантник за "чуть не убил" получил бы "чуть не орден" и звание "чуть не героя Украины"... Тут вы нас умыли однозначно. 1-0!



Теперь наш ответный ход! Классный у вас кандидат в президенты. Или кандидатка? Есть в русском языке такое слово? Ох и посмеяла ваша Ксюша Украину. Даже бабки смеялись на лавочках. Она решила нас подколоть. Попросила разрешения проехать в Крым через Украину.



Народный банк Китая перед сменой руководства



Ага. Дураки мы тут все. Госпожа Собчак, если вы хотите завести кота, это совсем не означает, что он заглох. Дураками мы и сами прикидываться можем. А гораздо дипломатичнее по этому поводу высказался наш много критикуемый глава МИДа Павел Климкин:



"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая".



Счет 1:1! Вот кого не ожидал такого ответа, так от Климкина. Может, когда дурачком не прикидывается. Дипломат. Хотя, по нашим наблюдениям, когда гепард голоден, человек может развивать скорость до 70 км в час. Или не сможет уже никогда.



История с моралью и продолжением. Только пора и честь знать. У вас работа, семья, собственные проблемы. До скорой встречи, друзья. Счастья в вашу хату и стол богатый всегда. Будем жить! Приветствую вас, дорогие читатели и читательницы! Ну вот и прошел праздник весны. И у нас установилась весенняя погода. Выше ноля на 5-8 градусов. Видимо, правильно шаманы в «Нафтогазе» камлали или молитвы возносили, не знаю. Факт, что потеплело!Решил я начать сегодня с заговора, который раскрыли наши доблестные "цэрэушники". Хотел написать "чекисты" или "энкэвэдэшники", но раздумал. Мы же теперь в прихвостнях у великих американцев. Короче говоря, СБУ раскрыла попытку государственного переворота! Ну и покушения на президента Порошенко заодно.Лично глава СБУ Василий Грицак вот как описывал грядущие события на Украине. Цитировать полностью это не хочу. Из-за озабоченности вашим психическим здоровьем. Я сам иногда спрашиваю себя после просмотра наших новостных телеканалов или чтения печатных СМИ: «А не пора ли тебе, уважаемый Я, к психиатру?».Хорошо, что мнения делятся поровну. Пока еще.Думаю, вам не надо объяснять весь ужас, который готовил этот отставной генерал. Представляете миномет на майдане? А Рубана с автоматом в Раде? Не представляете? Ну и зря. Он же не один был бы.Вот вы думаете, чем занимался Рубан всё это время? Пленных освобождал? Как бы не так. СБУ прекрасно знало, что на самом деле он занимался внедрением под видом освобожденных пленных сотрудников ФСБ на Украину! Представляете всю подлость этого человека? Не всех освобождал, а только тех, кто поступил на службу в ФСБ!, — написал М. Гай на своей странице в Фейсбуке. Гаю-то вы верите? Нет? Ну и ладно. Я тоже не особо, если честно.Да, и президент наш высказался по этому поводу. Готовил генерал покушение и массовые террористические акты, в которых должны были пострадать тысячи украинцев! Правда сам Рубан по глупости сдал всех подельников в первый же день. СБУ специально проводило операцию по дискредитации ДНР. Операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".И Захарченко "засветил" свои контакты с генералом Рубаном.Вот сижу и думаю. Не, Захарченко тут не прокатит, покушение на гаранта должен готовить другой гарант (даже имя произнести страшно). Так что, хоть крути — хоть верти, а без Руки тут не могло обойтись. Сейчас Шкиряк все объяснит, или Антоха Геращенко.А вернее всего придется действовать, как всегда. Нужно брать бутылку хорошего коньяка... и дальше импровизировать. Как все наши министры и прочие руководители.Или как наш Гидрант-президент.Да, специально для тех, кто будет разыскивать фотоматериалы по этому делу. Вы особо не приглядывайтесь к фотографиям. У нас сейчас война с вами. Ниток цветных нет. Остались только белые. Даже для СБУ. Что есть, тем и шьём.Рубан установил миномет на Майдане... и вдруг обнаружил... мины-то другого калибра! Он за АК, тоже зрада: калибр 5,45 вместо 7,62.Человек 140 раз проходил линию фронта. С 2016 в контрах с Грицаком, потому что тому нужны обмены пленных от "гаранта", а не от Рубана. И вот с таким "анамнезом" он повез через пункт пропуска арсенал, которым можно взорвать весь центр Киева? Но мы верим...Ладно. Хватит пока о живых врагах Украины. Почему пока — узнаете позже. Вернемся к нашей великой и многострадальной поэтессе. Как вы догадались, я о Лесе Украинке. Традиционно уже. И опять о том же. Современные мы такие. Нужно быть самим собой хоть один раз в неделю. Остальные шесть просто объясняй почему неправы те, кто плохо о вас подумал.На этот раз у Леси украли бюст! И не надо улыбаться. Никто не трогал останки. Никто ничего не выпиливал у памятника. Просто бюст был на фасаде дома по улице Сакаганского, 97. Жила она там когда-то, если кто не знает.Я уже писал как-то, у Шевченко голову оторвали, у Леси бюст украли. У нас что-нибудь святое осталось в стране? Ладно в Харьковской и Черкасской областях по ночам шатуны дворы обчищают. Вроде безхозное имущество воруют. А это... Или опять виноваты кляты москали, которые специально спровоцировали свидомых украинцев? Нужно было в 1971 году бюст не из бронзы отливать, а из гипса делать...Всё, за перемогами в экономику. Чтобы сохранить позитивное настроение. Я всегда вспоминаю наши первые дни после свадьбы. Это её задорное: "Милый, я тут такую фигню приготовила... Купи на всякий случай сосиски!". Мечта, а не жизнь. Такая была у нас экономика. Прямо как сегодня в стране.Начну с неожиданного для вас! Вы уже в курсе, что мы аграрная сверхдержава? Теперь в курсе. Я о многих наших достижениях в этой области писал. А вот о картошке нет. А ведь кушаете нашу картошку, в том числе, вы. Если конечно подумаете малость после моих слов.Помните, как мы друг друга называем между собой? Русские, украинцы, белорусы? А сейчас держитесь. Самым крупным покупателем украинской картошки стала Белоруссия! 10,5 тыс. тонн на 2,6 млн. долларов! А всего мы экспортировали 17,6 тыс. тонн. Интересно, отчего у белорусов такой неурожай картофеля? А мы импортировали всего 3,8 тыс. тонн картофеля.Пора переходить к умственно отсталым. 4 марта в центре Львова прошло факельное шествие в память о командире УПА Романе Шухевиче. Состав традиционен. Правые радикалы. Лозунги тоже. "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Наша земля — наши герои".Поляки тут же среагировали. Вроде удивились. Вот что сказал зам министра иностранных дел Бартош Цихоцский:А знаете, я сейчас напишу неожиданную для многих мысль. Кто оплачивает сей бардак? На чьи деньги гуляем? На русские?Сомнительно. А вот на польские вполне.По-моему, если сегодня, после всех этих выступлений и законом о героизации фашистских прихвостней, Польша обратится в европейский суд с требованием вернуть Львов, то дело выиграет легко. Даже легче, чем когда-то Румыния у нас отобрала шельф острова Змеиный. Русского "зонтика" над Львовом уже нет...И как тут не поверишь в чью-нибудь Руку? Так гадить собственной стране граждане не могут. Только агенты. Иногда хочется выйти перед этой колонной факелоносцев с плакатом: "Запомни! Ровно в 12 часов ночи факел превратиться в ершик для мытья унитазов!". Цэевропейцы...Мало того, что с очередной перемогой по газу обгадились по самое не могу. Так они и с Польшей поругаться хотят окончательно. Хотя... Поляки красиво наварились на наших придурках. 34% больше того, за что купили у Газпрома. Ничего так маржа?Теперь пару слов о Донбассе. Помните, я анонсировал приказы Порошенко по переводу АТО в военную операцию к 1 апреля? У меня появились новые сведения по этому вопросу. Итак, АТО будет продолжаться! Поразил? Объясню, что к чему.Наши военные малость струхнули. Слишком уж много дерьма уже натворили на Донбассе. А сколько ещё будет? А отвечать кому? Появилось предложение проводить две операции. АТО, под руководством антитеррористического центра СБУ и операцию объединенных сил под руководством ГШ ВСУ.Теперь попробуй определи, кто какие преступления совершил. У меня в голове реально вертится одно объяснение. Всё, что сегодня происходит на востоке Украины — не более чем сюрреализм. Такую картинку нарисовали, что уже сегодня понять все сложно. А в будущем? Хотя, после объяснения ЧП на военных складах космическими кораблями агрессора, возможно всё...Из той же серии, но прямо касающиеся вас. В смысле, Россию. У нас появились списки кадровых российских военных, которые погибли на Донбассе в 2014 году! Понятно, что списки появились у одного из известнейших наших депутатов Дмитрия Тымчука.Честно скажу, решил я посмотреть эти списки. Помните Елену Васильеву? У Тымчука репутация не лучше. Помню, как в мае 2014 года Тымчук на своей помойке написал статью про то, как взвод карателей на 4 автомобилях попал в засаду, где было 2 БТРа и около 100 боевиков с двумя крупнокалиберными пулеметами и группой снайперов. Я хохотал до колик в животе, когда читал о том, что "херои" почти всех перебили. Особенно понравилось место, где один доброволец с автоматом смог "остановить" БТР.Да и списки, откуда-то появившиеся через три года войны, доверия не внушают. Короче, взял первый же лист и по своим каналам пробил фамилии. Вдруг опять футбольную команду похоронили заочно. Знаете, даже в геометрии теорему нельзя доказать словами "Да всем и так понятно". А тут смерти человеческие.Итак, подполковник Кононов А.И., погиб 12.08. 2014 года. Есть такой. Более того, подполковник Кононов А.И. — Герой России (посмертно). Погиб действительно 12 августа 2014 года... в Дагестане при ликвидации членов НВФ. Дальше даже проверять не стал. Действительно, всем и так понятно.Ну и эксклюзив от Таракана! Знаете, как китайцы определяют свежесть поданного в ресторане блюда? Если блюдо вас укусило в ответ, значит оно свежее. Вот так и я вас кусану... в ответ.Известный украинский десантник-блогер Валерий Ананьев чуть было не набил морду известному российскому телеведущему-десантнику («Время покажет») Артему Шейнину в итальянской Вероне!"Я только чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте".Знаете, почему это "чуть" появилось? Людей там видите ли много. Ага. Я видел фото Шейнина в блоге Ананьева. Обычный арабский головорез с арафаткой на шее.А напротив наш известный десантник с пид... тьфу, с гейской косичкой и клипсой в ухе. Думаю, в открытом бою почти пенсионер старший сержант Шейнин закопал бы Ананьева в ближайшем бархане. Минуты за две... Но поразило меня другое. Спокойствие Шейнина. Законы итальянские знает и силу свою чувствует. А наш как петух...Интересно, мне бы, как мужчине, стыдно было бы афишировать собственную трусость. "Ох я бы ему дал, если бы он меня догнал". Это как надо себя не уважать? Вот такая она, сущность современная. Увидел противника и... наделал в шаровары. От ненависти лютой.Надо на сайт президента петицию выложить. За то, чтобы блогер-десантник за "чуть не убил" получил бы "чуть не орден" и звание "чуть не героя Украины"... Тут вы нас умыли однозначно. 1-0!Теперь наш ответный ход! Классный у вас кандидат в президенты. Или кандидатка? Есть в русском языке такое слово? Ох и посмеяла ваша Ксюша Украину. Даже бабки смеялись на лавочках. Она решила нас подколоть. Попросила разрешения проехать в Крым через Украину.Ага. Дураки мы тут все. Госпожа Собчак, если вы хотите завести кота, это совсем не означает, что он заглох. Дураками мы и сами прикидываться можем. А гораздо дипломатичнее по этому поводу высказался наш много критикуемый глава МИДа Павел Климкин:"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая".Счет 1:1! Вот кого не ожидал такого ответа, так от Климкина. Может, когда дурачком не прикидывается. Дипломат. Хотя, по нашим наблюдениям, когда гепард голоден, человек может развивать скорость до 70 км в час. Или не сможет уже никогда.История с моралью и продолжением. Только пора и честь знать. У вас работа, семья, собственные проблемы. До скорой встречи, друзья. Счастья в вашу хату и стол богатый всегда. Будем жить! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 236 Источник Похожие новости Как вместо Крыма попасть на «Миротворец» Очевидная комбинация: Рубан – Медведчук – Путин Время жестких реальностей

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