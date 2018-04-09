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Записки Колорадского Таракана. Конно-подводные войска. Круче ваших броневерблюдных!

09 апреля 2018, 08:55  •  188 • Аналитика


Приветствую вас, дорогие друзья и подруги! Все моё тараканье семейство взбунтовалось. И главнюком у них доморощенный батька Махно и пищевой террорист. Щи мне сварила. Вместо борща.




А лозунги революционеров знаете? "Колорадский, вылазь из склепа!", "Украина не кладбище!", "Читатели не виноваты в твоем плохом настроении!" и все в таком духе.

Это я ещё деда не процитировал с устным народным творчеством. Редакция не пропустит. Короче, теперь работаю под всеобщим контролем.



Знаете, какая самая большая проблема Украины сегодня? Сразу скажу, вы все не правы! Главная проблема у нас — врача себе выбирать. Тоже демократия. Кого хочу, того выбираю. Хочу терапевта, хочу уролога. А хочу — гинеколога. Про последнего не я написал. Тараканушка в рамках санкций постаралась.

Короче, стартовала у нас эта самая кампания выборов личного врача. Раньше-то совок был. Приходишь в поликлинику и, если знаешь, что у тебя болит, просишь талончик к специалисту. А если "что-то болит вот здесь" то, соответственно, к терапевту.

Теперь всё. Мы Европа. Теперь о моей болезни знает только мой врач. Он и направит куда надо.

Дед у меня стахановец. В первых рядах помчался в поликлинику записываться.

Записался. Только этих самых деклараций там нет. Только копии дают. А копия без оригинала филькиной грамотой называется. Да и выбор там предложили проще некуда. Подписывай или не подписывай. Других врачей все равно нет. Или вообще нет...

Я тут прочитал сообщение нашего министра о 12,5 тысячах уже записавшихся в первый день. Решил удивить не столько россиян, сколько земляков. 12,5 тысяч в день, население 40 миллионов. Тыкаем лапками в калькулятор... 40 млн на 12,5 тысяч... Итого 3200 дней. Через 8 с половиной лет мы будем охвачены медициной! И у каждого будет свой врач! "Щё не вмерла Украина-а-а"...

А с другой стороны. Вы, человеки, во сколько миллионов раз больше микроба? Особенно потомки шумеров. Потому нормальный чистый шумер не может заболеть от каких-то там невидимых наноорганизмов! Значит, вся эта совковая медицина чистый развод для ваты! Херои микробов не боятся! СУГС два раза с прыжком!

Единственное, что я не учел: у микробов глаз нет. И читать они не умеют. Дикари, одним словом. Вот и "косят" украинцев, как хороший жнец. С начала года корью заболело почти 10 000 человек. Два ребенка и пять взрослых уже умерли. Мы, конечно, потерпим. Медицинская реформа наберет ход, и тогда попрет... Только вот куда?

У нас закончился отопительный сезон. Можно сказать – наконец-то! Почти все дома уже отключены от отопления. Это не погода виновата, а, как всегда, Россия. С первых дней месяца импорт газа у нас упал в несколько раз.

Просто так, для понимания, что такое настоящая весна. 31 марта мы импортировали 30,8 млн. куб. м (Словакия 16,6 млн., Венгрия 11,2 млн., Польша 3 млн.), то уже 1 апреля — всего 5,1 млн. куб. м (Словакия 1,2 млн., Венгрия 3,7 млн., Польша 0,2 млн.).

Одно выручило – весна пришла! 15-17 выше нуля – это внушает оптимизм. Пока можно не думать про нашего Деда-Мороза-Миллера.



Скажете, причем тут Россия? В списке её вроде и нет. Вот и мы думаем. Только стоило Газпрому отказаться продавать нам газ, сразу и наши лучшие друзья что-то тоже расхотели. До некоторых стало доходить. Уже даже меня спрашивали о прокачке газа по одной трубе в противоположные стороны одновременно.

А все-таки умные люди в нашем правительстве! Прямо куда ни глянь — гений на гении и гением погоняет. Это же надо быть такими предусмотрительными. Ещё 4 года назад знали, что случится вот такая ситуация. Позакрывали все эти многочисленные "Азоты", заводы и прочую ненужную европейской стране ерунду. Теперь нет газа и «ну и ничего». А отапливаться можно и кизяком...
Русская "Мёртвая рука"? Её не существует!


Но тема газа вас уже, наверное, утомила. Но украинская гениальность распространяется и на нефтепродукты, на пример. «Укртатнафта» предложила ввести квоты на импорт бензина. Чтобы, значит, свои заводы загрузить по самое не хочу. Оно и понятно. Белорусы гонят нам дешевый бензин и соляру. А наши загибаются от безработицы.

1 апреля, в день смеха, угадайте, кто больше всех насмешил? Правильно, тот, кто совершил рабочий визит в зону боевых действий! Под мины, снаряды, пули снайперов! Прямо так героически зашел в Мариуполе в церковь. Гордо так зашел. С верующими пообщался. А то местный священник им уже надоел, наверное.

То наш уважаемый Гидрант!

Потом ещё в Волноваху поехал! Все-таки ваш Путин дурно влияет на нашего Гидранта. От него же пошли эти поездки по стране и встречи с народом. Так вот, в Волноваху президент поехал чтобы рассказать народу, как они с Меркель и Макроном "дожали" Путина. Чтобы он подписал заявление о перемирии!

А то в Волновахе народ не знает кто с кем воюет на Донбассе. По глупости своей думают, что с той стороны донецкие и луганские мужики.

А потом Порошенко на футбол пошел! В Мариуполе. Наше "Динамо" приехало. На "правительственной трибуне", рядом с мариупольскими детьми. Кто их знает, этих восточных укров. А так, своих детей взрывать не будут, да и стрелять побоятся.

Всё вроде бы хорошо было. "Динамо" выиграло 3-2. Но не досмотрела служба безопасности. Прямо напротив морды лица президента фанаты растянули банер "Чемодан, вокзал, Мальдивы".

Итоги недели. Что ещё есть у «этих русских»?


А когда охрана попыталась задержать инициаторов, фанаты ещё и полицейским наваляли по полной. 9 человек в больницу отправили. Короче говоря, в этом матче киевляне смотрелись лучше, чем команда на поле. 9-0! Все уехали домой, без задержаний!

Да, я тут многое прочитал о задержании вашего рыболовного судна. Ну и наворотили же мы. Точнее вы. Или они. Сложно вообще сказать, кто.

Но вообще мы чисто в вашем духе действуем. Вроде задержали команду, а вроде и нет. Вроде украинцев, а вроде россиян. Вроде в международных водах, а вроде в наших. Вроде суд назначили, а вроде административные протоколы оформили о нарушении. Мучайтесь теперь...

Да, и не вздумайте на наш флот наезжать. Скоро нам друзья из Америки пару катеров подвезут. Американских! Тех, что пару лет назад обещали. И заметьте, бесплатно! Вот это друзья.



"Сейчас ожидается сообщение от США относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ".

Ждут наших пограничников новейшие сторожевые катера типа Айленд. Ну и что, что выпускались с 1985-го по 1992-й годы. И что с того, что списаны в 2014-м? Они же «маде ин» не у нас! Вот будем ваших по Черному морю гонять! Нам бы ещё туда какую-нибудь ракетку присобачить...

Что-то мушкетеры советские вспомнились. Сколько у нас шпаг? Четыре! А сколько мушкетов? Четыре! Так кто же мы? Мда, украинский ВМФ...

Обратили внимание, что я не упоминаю очередной марш националистов? Привыкли мы. Ну бродят по центру почти 6 тысяч придурков. Ну охраняют их полторы тысячи других. И что? Я тут в музее оккупации был, знаете. Точно копируют методы большевиков. Классовый враг найден. Там были кулаки, здесь — олигархи. Ждем уже, когда тройки начнут работать.

И ещё. Сергей (svp67), исполняю я вашу просьбу. По-свойски. Фото прилагаю. Нормально у нас и с ценами, и с товарами. Главное, что касаемо ее, родимой, меньше 100 гривен за 0,7 не брать. Опасно.

Что касается остального, смотрите сами. Посетил тут один маркет. Качество, конечно, не фонтан, но цены и товар разобрать можно. Охрана, мокрица ей под ноги, бдит. В маркете покупать надо, а не камерой щелкать.



















































А с пожарными делами у нас точно так же, как и вас. Те ТРЦ, что построены специально, вполне себе безопасны. А те, что перестроены... Но после вашей трагедии шерстят их по-взрослому. У нас в головах те же мысли были, как из зеркала.

Ну и для поднятия настроения вам. На Украине больше нет ВДВ! Ни воздушно-десантных, ни высокомобильных войск у нас больше нет. Аббревиатура ВДВ, видите ли, вызывала негативные ассоциации с российской армией.

Синайская кампания. Часть 1-я. Пролог


"Верховная Рада внесла изменения некоторые законы Украины по вопросам обороны о десантно-штурмовых войсках. Законопроект №7330 поддержали 236 народных депутатов на заседании в четверг, 5 апреля. Закон меняет название рода войск с "Высокомобильных десантных войск" (ВДВ) на "Десантно-штурмовые войска".

"Учитывая указанное, считается целесообразным изменить название высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины на десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины".

Ну и "остаточно прощевай", голубой берет и тельняшка. Дебильно-шумные войска будут носить краповые береты. Как всё "цивилизованное человечество". Оно и правильно. Там, где воюют наши бывшие ВДВ, действительно более уместен краповый берет. Традиционно, по-советски.


Это декоммунизированное прошлое.




А это незалежное настоящее.

А вообще, надо было их назвать конно-подводными. Так даже логичнее было бы. ВДВ — воздушно-десантные войска. Авиации нет. Значит можно в штурмовые. А если они ничего не штурмуют? А кони у нас есть? Есть! Подводы есть? Есть! Вот вам конно-подводные войска...

Интересно, а почему Рада всегда ограничивается полумерами? На хрен нам это иностранное название — президент? Есть же классическое украинское — гетман. А что? Гетман Украины Петро Порошенко. И булаву чтобы всегда с собой таскал. Что она у него в кабинете пылится?
Иран засиделся на старте


У меня сосед из бывших парашютистов отреагировал. "Вот и кличку позорную получили: ДеШеВки!". А ведь прав, чертяка. Я добавлю ещё одну причину, по которой просто необходимо было менять название. Правильно по-украински «воздушно-десантные» будет «повитряно-десантные» войска. ПДВ!

А учитывая, что очень многие граждане Украины когда-то работали на вредных производствах, ПДВ для них расшифровывается как «предельно допустимые выбросы» вредных веществ. Вызывает негативные ассоциации с жизнью на Украине.

Так что все, повитряно-довитряных войск у нас больше нет.

И для настроения расскажу, как мы гольф изобрели. Большинство даже украинцев об этом уже не помнят. А дело было так. Послали жонки казаков картошку сажать весной. Те, пока с шашками на поле упражнялись, лунок наковыряли. Видимо-невидимо.

А картошку сажать лень. Взяли казаки изогнутую корягу и давай картошкой в лунки попадать. Тот, кто сразу попадает, — уважаемый человек. Сидит у мешка и горилку пьет. Ну а те, кто не попал, бегут добивать. А то придут половинки и по рогам настучат за плохую работу.

Спрашиваете, почему об этом никто не знает? А вы видели, чтобы казак на чужих полях в позе рака стоял? То-то. Незалежність і гордість нам этого не позволяют. Или не позволяли?

На этом всё. С наступившим вас всех светлым праздником Пасхи! Дай вам Бог счастья, здоровья и понимания окружающих! Нам предстоят 50 дней празднования! Поистине Великий праздник! До встречи, друзья!
Автор: Таракан Околорадский

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