Записки Колорадского Таракана. Когда весь в шоку, со всех сторон • 125 • Аналитика









У нас все впереди и нам все по... колено. Помните, когда постоянно мучают сомнения в самом простом и очевидном? Вроде, к примеру, родители правда родили меня от большой любви или для того, чтобы в зрелом возрасте было над кем издеваться и все запрещать?



Короче, я встречал лето на новом мосту, том самом, что уже получил неофициальное имя Кличко, о котором я вам рассказывал в своих записках. И встречал я этот рассвет в компании молодых, ветеранов-старперов типа меня было раз-два (честно – раз, то есть я) и обчелся, здоровых, веселых, спортивных и задиристых. Так что, фотографии, которые вы сегодня видите, по большей части именно оттуда.







Правда, надо признаться, молодежь нас перещеголяла. Мы-то по старинке бегом да быстрым, вроде спортивной ходьбы, шагом передвигаемся. А они все на транспорте. Кто на роликах, кто на велосипедах, кто на самокатах. Поколение next. Оно и понятно, нексты эти, точнее, поколение игрек, живут быстрее. Им расхаживать по улицам некогда. Но на рассвете даже эти высокоскоростные притормозили. Солнце же вставало...







Я вам открою нетайну. Есть такая в Киеве традиция – встречать лето. Так поступают многие, но у каждого свои места. В нашем случае собирались бегуны, ходоки, роллеры и велосипедисты. Из шести районов города выдвигались не толпы, конечно, группы. И двигались к мосту, к 4-м часам утра. Собралось всего человек 500, но было интересно.



Правда, даже до легкого мордобоя дошло из-за чуда техники – колонок этих новомодных, понятно, что колесатые помощнее привезли аппаратуру, чем пешеходы на себе приволокли. Но пришедшие уборщики быстро все разрулили, кстати. Метлами.













Вот таким был первый летный рассвет года 2019-го от рождества Христова в стольном граде Киеве...



Кстати, провел один социальный эксперимент. Ну, чтобы узнать, насколько они от нас отличаются. Оказалось, ни насколько. Позвонил по 12 новым номерам, которыми поделились молодые люди. Сообщил, что сломал руку по пути домой. И что, вы думаете, спросили меня в ответ? Двое — какую, левую или правую? Остальные были лаконичнее — кому? Как говорили на староновоукраинском, памятуя о новостаром написании, которого я не знаю, "яблучко від яблуні недалеко падає".









Сегодня произошло то, что, возможно, станет переломным моментом для восприятия нового президента для многих украинцев, в том числе и меня лично. Вы, наверное, знаете, что в Харькове снесли памятник маршалу Жукову. Снесли русскоговорящие нацисты из Национальных дружин.







Вот он, экзамен и для президента, и для нас. Ладно, Ленины и прочие революционные герои. Там действительно все непросто. Наворотили они тогда у нас много. Все и со всех сторон. И красные, и белые, и анархисты, и всякие разные цветные. Жуков же для большинства был и остается символом победы над фашизмом. Мой дед воевал вместе с Жуковым. Точнее, под его командованием. И всегда этим гордился.



Я специально уделил внимание именно этому эпизоду из жизни современной Украины. Знаю, что у вас будет довольно радикальная позиция по этому факту. Отговаривать не буду.



Просто хочу сказать на эту тему: смотрите за тем, кто что говорит и как будет делать. Не призываю идеализировать Зе, он вам не друг точно. Но и не враг. Вот как-то так, посередине – невраг-недруг. Смотрите и думайте. Вам в России это несколько проще, чем нам на Украине.



У нас, к сожалению, сегодня очень сложно говорить о некоторых вещах. О Нацдружинах. Об «Азове». О «Сичах», которые С14. «Сичи» вообще полностью легли под новую власть, переобувшись-перекрасившись просто моментально.



Продолжая тему Зе, вспомнил одну свою мудрую мысль. Правда, если быть до конца честным, пришла она мне в голову не по поводу власти. По поводу моего растущего живота. Но вполне подходит и для власти. Уверен, что и вы поступаете точно так же. Так вот, заставила меня Тараканушка бегать по вечерам. И так бурно заставила. Еле от скалки увернулся.



Пришлось написать на большом листе ватмана призыв лично к себе: "Завтра вечером пробегу трусцой 5 километров!" Просыпаюсь вечером, а жена рядышком стоит. "Ну, беги!" Ага, помчался уже Крещатик распугивать. Показываю на плакат. "Завтра! А сегодня уже сегодня!" Так и не бегаю до сих пор. Ну кроме случаев вроде того, с чего начал записки. Не для здоровья, а по желанию.



А процитировал я сам себя для того, чтобы рассказать о рекорде Украины, который уже поставил Зе. Правда, в книгу рекордов Гиннеса это не запишут. Так вот, Зе установил рекорд по количеству оспоренных в суде указов. Да и по количеству собственных нарушений законов Украины.



Я, к примеру, совершенно уже не удивляюсь вою, который поднимается в Раде или на провластных каналах ТВ после очередного указа президента. Причем вой вполне аргументированный и построенный на действительных нарушениях закона. Тут дело не в том, что законы у нас действительно глупыми людьми написаны и приняты. Тут дело в том, что нарушает сам гарант их выполнения!



И не только я это замечаю. Не поверите, но над Зе издеваются уже открыто. Он, конечно, пытается сохранить имидж клоуна, но это не всегда получается. Да и не может клоунада продолжаться вечно, Зе – не Ельцин или Ющенко. Участвовал президент тут в "Книжном арсенале". Не подумайте, что это новое наше оружие. Нет, обычный книжный фестиваль а-ля "Украина воюет".



Знаете, когда чиновник бродит по книжным развалам с умным видом, искренне, на камеру восхищается новыми книгами, жмет руки авторам и издателям. Ну и, наконец, покупает давно разыскиваемую книгу, без которой просто не может жить. С Зе все было по сценарию. За исключением одного. Одну книжку ему не продали, а подарили. Попробуйте название отгадать.



Очень, можно сказать, говорящее название для президента одной из крупнейших стран Европы. "Политика для начинающих". Для детей младшего школьного возраста. Но я тут ни при чем! Это какие-то "враги" Украины троллят Зе. А нам и не стыдно. Народ выбрал, народ пусть и смеется. Який пастух, таке і стадо.



Или где-то санитары снова своровали галоперидол...























А перечислю-ка я вам новых пастухов. Интересно будет даже нам украинцам. Когда один-два назначают, не видно, а вот когда всех скопом перечислишь — за голову хватаются. Ну я-то не напоминаю про кумовство, которое так яро критиковал Зе раньше. Теперь у нас практически нет кумовства. Так, родные и близкие...



Глава администрации президента Андрей Богдан, бывший личный адвокат Коломойского. Назначение незаконно. Нарушен закон "Об очищении власти".



Заместители главы АП: "кварталовцы" Сергей Трофимов и Юрий Костюк.



Первый помощник президента — Сергей Шефир, друг детства и партнер Зе по "Кварталу".



Заместитель главы СБУ — Иван Баканов, партнер Зе по "Кварталу".



Александр Данилюк — секретарь Совета национальной безопасности, бывший заместитель министра финансов Украины.



Вадим Пристайко — заместитель главы АП по внешнеполитическим вопросам, бывший посол Украины в НАТО.



Это я военных и всяких охранников не расписывал. Думаю, достаточно для думающего человека информации, чтобы сделать выводы о том, какую политику будет проводить президент Зе. Если я думаю как таракан, умею видеть как таракан, делаю выводы как таракан, даже прячусь как таракан, то кто я? Правильно. Таракан. А если Зе говорит как Гидрант, делает все как Гидрант, к законам относится как Гидрант... Даже экономику строит как Гидрант, на займах МВФ. То кто он?



Понимаю, что вас интересует моё мнение о возвращении украинского гражданства Саакашвили. Знаете, у нас многие уверены, что это... рука Путина. Типа, посмеялся опытный разведчик над 40-летним мальчишкой. Взял на слабо. А тот и повелся. Только хорошего для Зе от этого мало будет. В мутной воде, а Саака как раз и будет её мутить, хорошо рыбку ловить, а не нормальное государство строить, проблемы разыскивать и решать...



Расчет на то, что Мишико будет лоялен Зе и оттяпает голоса у оппозиции, мягко говоря, глуп. Это такая же марионетка американцев, как и сам Зе. Интересный кукольный театр у нас намечается. Карабас-Барабас один, а куклы разнохарактерные. На все вкусы... И дурачок Буратино в президентах, и вечно плачущий Пьеро, и девочка с голубыми волосами (правда, у нас с косой на голове), и даже Арлекин (со своей новой полицией). Только вот Тортиллы не вижу. С ключиком. С золотым...



А жизнь продолжается. Только что позвонили из Харькова. Полиция возбудила два дела против тех, кто памятник свалил. Одно за хулиганство, второе за нанесение телесных повреждений полиции. Посмотрим, что будет. Да, Кернес обещает памятник восстановить. А Зе молчит...



Или почти молчит. Пресс-секретарь Зе и то конкретнее высказалась, если честно.



Кстати, согласно этому же звонку, Кернеса вообще понесло. Перекрашивается так, что хамелеоны завидуют. Вчера заявил на съезде своей партии:



"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры".



Как сказал дед: "Тепер кожен політик буде кожну свою забаганку прикривати запитом населення України". Короче, украинцы с началом новой выборной кампании будут требовать, требовать, требовать. Причем от каждого кандидата разное. Опять день открытых дверей в больнице номер раз имени товарища Павлова. Прекрасное место, между прочим, со слов Вышиванка.



Оно и понятно. В психбольницах-то работают умные врачи. Услышали и.о. министра Супрун.



"Следующий год будет переходным и, разумеется, немного шоковым, потому что будет много турбулентности, непонимание того, что происходит. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают больше помощи, получили наибольшую инвестицию".



Вот я посмеялся. "Больницы, которые оказывают больше помощи". Особенно в психиатрическую больницу очередь. Все желают, чтобы их психами признали и положили лечиться на перловку. Короче разгонят этих психврачей к мокрице под ванну.



М-да. Я достаточно повидал на своем веку. И если уж министр говорит о шоке, то... Тут "треском чубов", как при царизме, не ограничится. А ведь ещё недавно я считал, что дно уже достигнуто "реформированием" вакцинации и антитоксинов, когда корь превратилась в эпидемию, а дети начали умирать от банальных укусов гадюк — просто потому, что тупо не было сыворотки, и лечили по старинке, гемодезом и другими солевыми растворами. Век живи, век учись. А под тапок все равно дураком пойдешь...























Меня упрекают в том, что я мало пишу о войне. Исправляюсь. Но для начала процитирую одно заявление нашего военного прокурора Анатолия Матиоса:



"Информирую – 3 июня лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства".



Короче, дело такое. На нас готовится напасть... Румыния! Причем румыны на самом деле — прихлебатели Кремля. Они нападут сразу же, как только нападет Россия. Это не я, это Матиос ролик посмотрел. Наверное, наши разведчики в румынском штабе добыли. Рискуя жизнью...



"В пропагандистском ролике показана ситуация, когда после начала полномасштабной войны России на востоке и юге Украины, румынские власти увидели для себя шанс получить территории Буковины. Для "реалистичности" картинки, ее авторы даже указали места дислокации подразделений румынской армии на Буковине. Автор публикации уверен, что это видео — еще один элемент российской гибридной агрессии для расшатывания ситуации в Украине".



М-да. Маразм, получается, не лечится. Или он есть, или нету. А если появился, то страдать им, маразмом, "до тапка" придется. У прокурора, похоже, появился. Причем в самой запущенной форме. Страдать, правда, нам вместе придется. Должность-то серьезная у Матиоса.



Есть и ещё одна новость, касающаяся ВСУ. Мы скоро введем новые воинские звания для солдат и сержантов. Учитывая, что вы люди военные в большинстве своем, да и на «ВО» звания имеются.



Поэтому прямо по ранжиру расставлю нововведения:

— рядовой – рекрут;

— старший солдат — солдат (существующее звание старший солдат/бывший ефрейтор сохраняется);

— прапорщик — сержант, старший прапорщик — первый сержант;

— вводятся звания штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.



Во флоте примерно то же самое, за исключением отмены мичмана (старшины) и введения штаб-старшины, мастер-старшины, старшего мастер-старшины, главного мастер-старшины.



Посмеялся я. Там в преамбуле проекта закона написано о приведении в соответствие с натовскими нормами. Вот немцы, англичане или французы посмеются. Мы тупо копируем систему хозяев. Эрзац-американцы. Ох, и прав был Иван Андреевич, в смысле Крылов: "А вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".



Ну вот не получается у меня создать вам хорошее настроение. А хорошее настроение — это залог хорошего здоровья. О себе, получается, забочусь. Вам здоровье, мне друзей и читателей. Короче, обязанность по вашему настроению я все равно выполню. Спасибо нашим людям. Помогают.



Итак, украли у нас важный экспонат из музея Киевтранса. Главное, музей-то молодой. В 2012 году открыт. И никто ничего не видел, как обычно. И вот украли. Короче, из музея исчез автобус «Икарус-260» 1986 года выпуска! Испарился и всё…



Но от нашей полиции не уйдешь. Это не кошелек или "Мерседес". Это автобус-кишка. Нашли экспонат доблестные стражи закона. В частной автомастерской Канева. Без VIN-номера. Конечно, это мог быть и какой-то другой автобус, но… Завидуйте. Хотя нет, про другую кражу напишу. Вот тогда точно обзавидуетесь.



Итак, зловещая музыка... Ландшафтный парк недалеко от Нежина Черниговской области. Лучшие сыщики мира в составе международной миссии разгадывают тайну очередного резонансного преступления. Преступления против объекта, который был построен на деньги ООН! Дети и старики со всего мира недоедали и недопивали, чтобы внести свою лепту в строительство.



Убитый горем владелец парка предлагает 5 000 гривен любому, кто даст хоть какие-то сведения о преступниках. Спецподразделения сразу нескольких стран находятся на казарменном положении в ожидании сигнала на захват преступников. "Он вообще не новый, я не знаю, как и кто мог это сделать", — говорит директор парка. Не новый, значит, имеет уже какие-то приметы.



Ну хватит интриговать читателей. Украли у нас в ландшафтном парке помещение типа «сортир». Обычную деревянную будку с дыркой в полу. Построенную и правда на средства ООН. Завидуете? Вам-то ООН денег на деревянные сортиры не дает. А нам дает! И ведь новый почти. Что для сортира два года? У кого дача с советских времен есть, тот меня понимает...







Ладно. Для восстановления гордости великороссов ещё одну историю расскажу. Мы до вас и правда не доросли. Лично я эту новость на спине читал. Потому что аплодировал всеми 6 лапками и усиками! Браво, брависсимо! Продать министру обороны России Шойгу шорты с китайского сайта «Али-экспресс» под видом секретной отечественной разработки — это вершина, Джомолунгма, космос, Вселенная продаж.











И кто там сказал, что, когда родился украинец, еврей заплакал? Да у нас теперь все жулики рыдают в голос, потому как до вашего Тимура Ильдаровича Юнусова всем нашим очень далеко.



Хотя, может, они только внешне и по фактуре похожи на китайские? Может, это бронетруселя? Или какое-нибудь ноу-хау от Чубайса? Летает, плавает или вообще делает человека невидимым в этом месте, на которое надето?



Хотя украсть железнодорожный мост через реку Умба в Мурманской области, как это сделали ваши умельцы в районе поселка Октябрьский возле Кировска, или опоры линии ЛЭП, как это произошло в Апатитах, — это тоже круто. Россия — широкомасштабная страна. Всё делаете по-крупному. А вот я теперь вроде своих унизил... Опять мы вроде как младшие.



И да, вы обратили внимание, как я умело обхожу тему полковничьих миллиардов? А знаете, почему? Потому что полковник – это, оказывается, очень прибыльно. А как патриот, не хочу «палить» своих. А что, а вдруг? Возьму и спровоцирую на воровство? А у нас бюджету до вашего… Короче, на пяток таких полковников – и все, сдуется.



Новый факт из древней украинской истории. Мне из компетентных органов подкинули. Помните княжну Ганну, которую украинцы отправили в Европы? Ну ту, что вы у нашей истории украли? Княжну Анну Ярославовну, между прочим, дочку киевского князя Ярослава, по-вашему. История именно её касается.



Приезжает, значит, эта самая Ганна во Францию. А там жених, Генрих. Понятно, лягушек наловили. Жили-то тогда голодно. Даже знать. Ганна посмотрела на это безобразие на столе, достала кусок сала побольше и Генриху этому небрежно так приказала: "Порижь!"



А тот тупой был. На мове вообще ні бе, ні ме, ні кукуріку. Вот и подумал, что город Ганна так просит так назвать. Короче, вы поняли, что Париж их хваленый мы так назвали!



Настроение я вам поднял? Кое-что о нашей жизни рассказал. "Нельзя объять необъятное". События у нас прямо как из рога изобилия сыпятся. И уследить нельзя, и рассказать формат записок не позволяет. А еще у вас Роскомнадзор, говорят, лютует.



Удачи вам и вашим родным, близким, друзьям. Лето началось. А "на ярком солнце у ежей быстрей растут колючки". Будем жить!



Приветствую вас, друзья мои! Странно как-то началось у меня лето. Прямо окунулся с головой в бурную молодость. В то время, когда вся жизнь укладывалась в две простых параллельных прямых, пересекающихся под углом в 32 градуса.У нас все впереди и нам все по... колено. Помните, когда постоянно мучают сомнения в самом простом и очевидном? Вроде, к примеру, родители правда родили меня от большой любви или для того, чтобы в зрелом возрасте было над кем издеваться и все запрещать?Короче, я встречал лето на новом мосту, том самом, что уже получил неофициальное имя Кличко, о котором я вам рассказывал в своих записках. И встречал я этот рассвет в компании молодых, ветеранов-старперов типа меня было раз-два (честно – раз, то есть я) и обчелся, здоровых, веселых, спортивных и задиристых. Так что, фотографии, которые вы сегодня видите, по большей части именно оттуда.Правда, надо признаться, молодежь нас перещеголяла. Мы-то по старинке бегом да быстрым, вроде спортивной ходьбы, шагом передвигаемся. А они все на транспорте. Кто на роликах, кто на велосипедах, кто на самокатах. Поколение next. Оно и понятно, нексты эти, точнее, поколение игрек, живут быстрее. Им расхаживать по улицам некогда. Но на рассвете даже эти высокоскоростные притормозили. Солнце же вставало...Я вам открою нетайну. Есть такая в Киеве традиция – встречать лето. Так поступают многие, но у каждого свои места. В нашем случае собирались бегуны, ходоки, роллеры и велосипедисты. Из шести районов города выдвигались не толпы, конечно, группы. И двигались к мосту, к 4-м часам утра. Собралось всего человек 500, но было интересно.Правда, даже до легкого мордобоя дошло из-за чуда техники – колонок этих новомодных, понятно, что колесатые помощнее привезли аппаратуру, чем пешеходы на себе приволокли. Но пришедшие уборщики быстро все разрулили, кстати. Метлами.Вот таким был первый летный рассвет года 2019-го от рождества Христова в стольном граде Киеве...Кстати, провел один социальный эксперимент. Ну, чтобы узнать, насколько они от нас отличаются. Оказалось, ни насколько. Позвонил по 12 новым номерам, которыми поделились молодые люди. Сообщил, что сломал руку по пути домой. И что, вы думаете, спросили меня в ответ? Двое — какую, левую или правую? Остальные были лаконичнее — кому? Как говорили на староновоукраинском, памятуя о новостаром написании, которого я не знаю, "яблучко від яблуні недалеко падає".Сегодня произошло то, что, возможно, станет переломным моментом для восприятия нового президента для многих украинцев, в том числе и меня лично. Вы, наверное, знаете, что в Харькове снесли памятник маршалу Жукову. Снесли русскоговорящие нацисты из Национальных дружин.Вот он, экзамен и для президента, и для нас. Ладно, Ленины и прочие революционные герои. Там действительно все непросто. Наворотили они тогда у нас много. Все и со всех сторон. И красные, и белые, и анархисты, и всякие разные цветные. Жуков же для большинства был и остается символом победы над фашизмом. Мой дед воевал вместе с Жуковым. Точнее, под его командованием. И всегда этим гордился.Я специально уделил внимание именно этому эпизоду из жизни современной Украины. Знаю, что у вас будет довольно радикальная позиция по этому факту. Отговаривать не буду.Просто хочу сказать на эту тему: смотрите за тем, кто что говорит и как будет делать. Не призываю идеализировать Зе, он вам не друг точно. Но и не враг. Вот как-то так, посередине – невраг-недруг. Смотрите и думайте. Вам в России это несколько проще, чем нам на Украине.У нас, к сожалению, сегодня очень сложно говорить о некоторых вещах. О Нацдружинах. Об «Азове». О «Сичах», которые С14. «Сичи» вообще полностью легли под новую власть, переобувшись-перекрасившись просто моментально.Продолжая тему Зе, вспомнил одну свою мудрую мысль. Правда, если быть до конца честным, пришла она мне в голову не по поводу власти. По поводу моего растущего живота. Но вполне подходит и для власти. Уверен, что и вы поступаете точно так же. Так вот, заставила меня Тараканушка бегать по вечерам. И так бурно заставила. Еле от скалки увернулся.Пришлось написать на большом листе ватмана призыв лично к себе: "Завтра вечером пробегу трусцой 5 километров!" Просыпаюсь вечером, а жена рядышком стоит. "Ну, беги!" Ага, помчался уже Крещатик распугивать. Показываю на плакат. "Завтра! А сегодня уже сегодня!" Так и не бегаю до сих пор. Ну кроме случаев вроде того, с чего начал записки. Не для здоровья, а по желанию.А процитировал я сам себя для того, чтобы рассказать о рекорде Украины, который уже поставил Зе. Правда, в книгу рекордов Гиннеса это не запишут. Так вот, Зе установил рекорд по количеству оспоренных в суде указов. Да и по количеству собственных нарушений законов Украины.Я, к примеру, совершенно уже не удивляюсь вою, который поднимается в Раде или на провластных каналах ТВ после очередного указа президента. Причем вой вполне аргументированный и построенный на действительных нарушениях закона. Тут дело не в том, что законы у нас действительно глупыми людьми написаны и приняты. Тут дело в том, что нарушает сам гарант их выполнения!И не только я это замечаю. Не поверите, но над Зе издеваются уже открыто. Он, конечно, пытается сохранить имидж клоуна, но это не всегда получается. Да и не может клоунада продолжаться вечно, Зе – не Ельцин или Ющенко. Участвовал президент тут в "Книжном арсенале". Не подумайте, что это новое наше оружие. Нет, обычный книжный фестиваль а-ля "Украина воюет".Знаете, когда чиновник бродит по книжным развалам с умным видом, искренне, на камеру восхищается новыми книгами, жмет руки авторам и издателям. Ну и, наконец, покупает давно разыскиваемую книгу, без которой просто не может жить. С Зе все было по сценарию. За исключением одного. Одну книжку ему не продали, а подарили. Попробуйте название отгадать.Очень, можно сказать, говорящее название для президента одной из крупнейших стран Европы. "Политика для начинающих". Для детей младшего школьного возраста. Но я тут ни при чем! Это какие-то "враги" Украины троллят Зе. А нам и не стыдно. Народ выбрал, народ пусть и смеется. Який пастух, таке і стадо.Или где-то санитары снова своровали галоперидол...А перечислю-ка я вам новых пастухов. Интересно будет даже нам украинцам. Когда один-два назначают, не видно, а вот когда всех скопом перечислишь — за голову хватаются. Ну я-то не напоминаю про кумовство, которое так яро критиковал Зе раньше. Теперь у нас практически нет кумовства. Так, родные и близкие...Глава администрации президента Андрей Богдан, бывший личный адвокат Коломойского. Назначение незаконно. Нарушен закон "Об очищении власти".Заместители главы АП: "кварталовцы" Сергей Трофимов и Юрий Костюк.Первый помощник президента — Сергей Шефир, друг детства и партнер Зе по "Кварталу".Заместитель главы СБУ — Иван Баканов, партнер Зе по "Кварталу".Александр Данилюк — секретарь Совета национальной безопасности, бывший заместитель министра финансов Украины.Вадим Пристайко — заместитель главы АП по внешнеполитическим вопросам, бывший посол Украины в НАТО.Это я военных и всяких охранников не расписывал. Думаю, достаточно для думающего человека информации, чтобы сделать выводы о том, какую политику будет проводить президент Зе. Если я думаю как таракан, умею видеть как таракан, делаю выводы как таракан, даже прячусь как таракан, то кто я? Правильно. Таракан. А если Зе говорит как Гидрант, делает все как Гидрант, к законам относится как Гидрант... Даже экономику строит как Гидрант, на займах МВФ. То кто он?Понимаю, что вас интересует моё мнение о возвращении украинского гражданства Саакашвили. Знаете, у нас многие уверены, что это... рука Путина. Типа, посмеялся опытный разведчик над 40-летним мальчишкой. Взял на слабо. А тот и повелся. Только хорошего для Зе от этого мало будет. В мутной воде, а Саака как раз и будет её мутить, хорошо рыбку ловить, а не нормальное государство строить, проблемы разыскивать и решать...Расчет на то, что Мишико будет лоялен Зе и оттяпает голоса у оппозиции, мягко говоря, глуп. Это такая же марионетка американцев, как и сам Зе. Интересный кукольный театр у нас намечается. Карабас-Барабас один, а куклы разнохарактерные. На все вкусы... И дурачок Буратино в президентах, и вечно плачущий Пьеро, и девочка с голубыми волосами (правда, у нас с косой на голове), и даже Арлекин (со своей новой полицией). Только вот Тортиллы не вижу. С ключиком. С золотым...А жизнь продолжается. Только что позвонили из Харькова. Полиция возбудила два дела против тех, кто памятник свалил. Одно за хулиганство, второе за нанесение телесных повреждений полиции. Посмотрим, что будет. Да, Кернес обещает памятник восстановить. А Зе молчит...Или почти молчит. Пресс-секретарь Зе и то конкретнее высказалась, если честно.Кстати, согласно этому же звонку, Кернеса вообще понесло. Перекрашивается так, что хамелеоны завидуют. Вчера заявил на съезде своей партии:Как сказал дед: "Тепер кожен політик буде кожну свою забаганку прикривати запитом населення України". Короче, украинцы с началом новой выборной кампании будут требовать, требовать, требовать. Причем от каждого кандидата разное. Опять день открытых дверей в больнице номер раз имени товарища Павлова. Прекрасное место, между прочим, со слов Вышиванка.Оно и понятно. В психбольницах-то работают умные врачи. Услышали и.о. министра Супрун.Вот я посмеялся. "Больницы, которые оказывают больше помощи". Особенно в психиатрическую больницу очередь. Все желают, чтобы их психами признали и положили лечиться на перловку. Короче разгонят этих психврачей к мокрице под ванну.М-да. Я достаточно повидал на своем веку. И если уж министр говорит о шоке, то... Тут "треском чубов", как при царизме, не ограничится. А ведь ещё недавно я считал, что дно уже достигнуто "реформированием" вакцинации и антитоксинов, когда корь превратилась в эпидемию, а дети начали умирать от банальных укусов гадюк — просто потому, что тупо не было сыворотки, и лечили по старинке, гемодезом и другими солевыми растворами. Век живи, век учись. А под тапок все равно дураком пойдешь...Меня упрекают в том, что я мало пишу о войне. Исправляюсь. Но для начала процитирую одно заявление нашего военного прокурора Анатолия Матиоса:Короче, дело такое. На нас готовится напасть... Румыния! Причем румыны на самом деле — прихлебатели Кремля. Они нападут сразу же, как только нападет Россия. Это не я, это Матиос ролик посмотрел. Наверное, наши разведчики в румынском штабе добыли. Рискуя жизнью...М-да. Маразм, получается, не лечится. Или он есть, или нету. А если появился, то страдать им, маразмом, "до тапка" придется. У прокурора, похоже, появился. Причем в самой запущенной форме. Страдать, правда, нам вместе придется. Должность-то серьезная у Матиоса.Есть и ещё одна новость, касающаяся ВСУ. Мы скоро введем новые воинские звания для солдат и сержантов. Учитывая, что вы люди военные в большинстве своем, да и на «ВО» звания имеются.Поэтому прямо по ранжиру расставлю нововведения:— рядовой – рекрут;— старший солдат — солдат (существующее звание старший солдат/бывший ефрейтор сохраняется);— прапорщик — сержант, старший прапорщик — первый сержант;— вводятся звания штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.Во флоте примерно то же самое, за исключением отмены мичмана (старшины) и введения штаб-старшины, мастер-старшины, старшего мастер-старшины, главного мастер-старшины.Посмеялся я. Там в преамбуле проекта закона написано о приведении в соответствие с натовскими нормами. Вот немцы, англичане или французы посмеются. Мы тупо копируем систему хозяев. Эрзац-американцы. Ох, и прав был Иван Андреевич, в смысле Крылов: "А вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".Ну вот не получается у меня создать вам хорошее настроение. А хорошее настроение — это залог хорошего здоровья. О себе, получается, забочусь. Вам здоровье, мне друзей и читателей. Короче, обязанность по вашему настроению я все равно выполню. Спасибо нашим людям. Помогают.Итак, украли у нас важный экспонат из музея Киевтранса. Главное, музей-то молодой. В 2012 году открыт. И никто ничего не видел, как обычно. И вот украли. Короче, из музея исчез автобус «Икарус-260» 1986 года выпуска! Испарился и всё…Но от нашей полиции не уйдешь. Это не кошелек или "Мерседес". Это автобус-кишка. Нашли экспонат доблестные стражи закона. В частной автомастерской Канева. Без VIN-номера. Конечно, это мог быть и какой-то другой автобус, но… Завидуйте. Хотя нет, про другую кражу напишу. Вот тогда точно обзавидуетесь.Итак, зловещая музыка... Ландшафтный парк недалеко от Нежина Черниговской области. Лучшие сыщики мира в составе международной миссии разгадывают тайну очередного резонансного преступления. Преступления против объекта, который был построен на деньги ООН! Дети и старики со всего мира недоедали и недопивали, чтобы внести свою лепту в строительство.Убитый горем владелец парка предлагает 5 000 гривен любому, кто даст хоть какие-то сведения о преступниках. Спецподразделения сразу нескольких стран находятся на казарменном положении в ожидании сигнала на захват преступников. "Он вообще не новый, я не знаю, как и кто мог это сделать", — говорит директор парка. Не новый, значит, имеет уже какие-то приметы.Ну хватит интриговать читателей. Украли у нас в ландшафтном парке помещение типа «сортир». Обычную деревянную будку с дыркой в полу. Построенную и правда на средства ООН. Завидуете? Вам-то ООН денег на деревянные сортиры не дает. А нам дает! И ведь новый почти. Что для сортира два года? У кого дача с советских времен есть, тот меня понимает...Ладно. Для восстановления гордости великороссов ещё одну историю расскажу. Мы до вас и правда не доросли. Лично я эту новость на спине читал. Потому что аплодировал всеми 6 лапками и усиками! Браво, брависсимо! Продать министру обороны России Шойгу шорты с китайского сайта «Али-экспресс» под видом секретной отечественной разработки — это вершина, Джомолунгма, космос, Вселенная продаж.И кто там сказал, что, когда родился украинец, еврей заплакал? Да у нас теперь все жулики рыдают в голос, потому как до вашего Тимура Ильдаровича Юнусова всем нашим очень далеко.Хотя, может, они только внешне и по фактуре похожи на китайские? Может, это бронетруселя? Или какое-нибудь ноу-хау от Чубайса? Летает, плавает или вообще делает человека невидимым в этом месте, на которое надето?Хотя украсть железнодорожный мост через реку Умба в Мурманской области, как это сделали ваши умельцы в районе поселка Октябрьский возле Кировска, или опоры линии ЛЭП, как это произошло в Апатитах, — это тоже круто. Россия — широкомасштабная страна. Всё делаете по-крупному. А вот я теперь вроде своих унизил... Опять мы вроде как младшие.И да, вы обратили внимание, как я умело обхожу тему полковничьих миллиардов? А знаете, почему? Потому что полковник – это, оказывается, очень прибыльно. А как патриот, не хочу «палить» своих. А что, а вдруг? Возьму и спровоцирую на воровство? А у нас бюджету до вашего… Короче, на пяток таких полковников – и все, сдуется.Новый факт из древней украинской истории. Мне из компетентных органов подкинули. Помните княжну Ганну, которую украинцы отправили в Европы? Ну ту, что вы у нашей истории украли? Княжну Анну Ярославовну, между прочим, дочку киевского князя Ярослава, по-вашему. История именно её касается.Приезжает, значит, эта самая Ганна во Францию. А там жених, Генрих. Понятно, лягушек наловили. Жили-то тогда голодно. Даже знать. Ганна посмотрела на это безобразие на столе, достала кусок сала побольше и Генриху этому небрежно так приказала: "Порижь!"А тот тупой был. На мове вообще ні бе, ні ме, ні кукуріку. Вот и подумал, что город Ганна так просит так назвать. Короче, вы поняли, что Париж их хваленый мы так назвали!Настроение я вам поднял? Кое-что о нашей жизни рассказал. "Нельзя объять необъятное". События у нас прямо как из рога изобилия сыпятся. И уследить нельзя, и рассказать формат записок не позволяет. А еще у вас Роскомнадзор, говорят, лютует.Удачи вам и вашим родным, близким, друзьям. Лето началось. А "на ярком солнце у ежей быстрей растут колючки". Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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