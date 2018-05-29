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Записки Колорадского Таракана. Европа, говорите? Бантустан во всей красе!

29 мая 2018, 08:09  •  185 • Аналитика


Приветствую вас, мои уважаемые и преданные читатели! Ну вот и закончились у нас футбольные страсти. И околофутбольные тоже. Уже убрали всё дерьмо, что оставили болельщики после бурной ночи празднования победы и поминок поражения любимых команд. Троица нынче во дворе.

Честно скажу, был некий мандраж, что типа разнесут. В особенности эти, рогатые из Англии. Но обошлось, кстати. Все цело, ну а грязь и мусор… Хотя честно скажу, за полгода того майданного бомжатника так не загадили город, как в этот раз. Но об этом чуть позже, а пока...


Уже тысячи полицейских, нацгвардейцев и прочих околоэмвэдэшных людей сняли форму и с удовольствием спят сейчас дома. А что? Заслужили. В принципе, беспорядков не допустили.





Только я вместо сна решил поделиться с вами не остывшими пока впечатлениями и разгромить некоторые ваши стереотипы. Например, мнение о том, что украинцы на финале Лиги чемпионов заработали. Рассказываю: я на финале потерял почти 1000 гривен. Правда, на сам финал не ходил...

Не знаю, как у вас, а у меня, почему-то большинство запомнившихся надолго событий начинаются с мысли "Лучше бы я туда не ходил!"

Но по порядку...

Шел я, значит, на Крещатик. Как матрос Железняк из революционной песни шел. В фан-зону шел. Болельщиков импортных посмотреть, собственную морду лица показать, английский вспомнить. Короче, ощутить...

Помните, как у Железняка этого получилось? "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону…" Наш, наверное, был. Из Тараканов. Я тоже шел в фан-зону, а вышел на фестиваль крафтовых пивоварен... Такие вот выкрутасы киевской географии случаются. Аномальные.



Заплатил 150 гривен, получил свои шесть фишек и пошел пробовать... А шо его пробовать, пиво это? Его, простите, если уж пить, так пить, а пробовать – это так… Клопа причащать. А если еще с шашлыком…









Я пока первых 600 гривен не просадил, успел кое-что снять для вас. Потом звиняйте... Стоял в очереди в туалет. Что-то кияне и гости столицы прямо соскучились на этом самом фестивале по нашим туалетам.



Вот я пошел проверять, что же там такого нового к финалу ЛЧ придумали. Отвечаю: ничего. Можете не искать в инете модерновые киевские биотуалеты.

Кстати, по-свойски поделюсь с вами одним чисто украинским секретом, как правильно покупать пиво. А то вы все ещё по советски небось: "Требуйте долива пива после осадка пены!" Не цэевропейцы вы и не украинцы тем более! Учитесь и попробуйте применить. Успех гарантирую.

Попросите у продавца со скучающим видом пару кружек пива. Обязательно про какчество и вкусность фразочку надо бросить. А в конце фразы добавить, что если пиво будет хорошим, вы позовете десяток своих друзей, которым пиво в соседней точке пробуют. Кружки будут налиты по самые края...


Да, та же тактика прекрасно подходит при покупке шашлыка. Типа, вы не против, если мне шашлык понравится, что мы придем с товарищами, человек 20, праздновать к вам? Порция будет слоновья... В смысле, как для слона в мясном эквиваленте, а не из слона. Как видите на фото, у нас все еще с хрюшками нормально.

В общем, на Крещатик я попал малость… уставшим и с полным пузом продуктов. Двигался согласно полученным когда-то от знакомого военного летчика правилам. Те, кто в авиации понимает, дальше может пропустить. Для сухопутных и водоплавающих объясню. Главное правило летчика на войне — "Все вокруг хотят тебя сбить!" Хочешь выжить, тогда либо уворачивайся, либо бей сам...

Но вокруг были такие же "летчики". Кстати, разобью ещё один миф о болельщиках оттуда. Нормальные мужики. И дамы. И понимают принцип "пиво без водки — деньги на ветер". Только дохлые. В смысле, все равно у них деньги на ветер на 50% улетают. С пивом ещё как-то справляются. А вот с водкой. Почему-то уважают мелочь 250-граммовую...

















Я все высматривал, когда драться англичане начнут. Ну хотя бы побузят для поддержания имиджа. И знаете, нашел. Почти нашел. На постаменте бывшего "ленинского" памятника кто-то чем-то размахивал и очень громко и призывно вопил. Ну, рванул туда, думаю, «ща мы им!»





Размечтался... Поближе подошел... Тьфу на вас. Наши, поляки в смысле. Ваш ЧМ бойкотят. Почему российский ЧМ в Украине надо бойкотировать – это тот еще вопрос. А бриты и прочие амиго на них как на идиотов смотрят и пиво пьют... Один испанец меня на испанском спросил что-то. Во, блин, физиономия у меня. Испанцы за своего принимают. Потом понял, что я абориген и по-английски спросил. Типа, это что за придурки? Объяснил ему...

Я даже записал, что он по-испански ответил. Только без смеха. Под диктовку писал. Может, кто-то переведет с испанского, русскими буквами переданного украинцем. Что-то же он сказал… "Бобосо. Каброн". И особенно мне понравилось про морду: "Кабэса дэ мьерда". Хотя, подозреваю, что испанцы нам тоже братья. По крайней мере одно его выражение я точно понял. Ну наполовину. "Бэса Микуло". Не знаю, кого там Миколой звали, может, знакомый какой был у испанца в толпе, а может, какая знаменитость тусила. А бесов там в головах у всех было вдосталь.

Кстати, вот говорят там о заслонах на пути террористам в Европе... Да какой там? Это вот как?



Нет, оно понятно, что у нас из зоны АТО такие мелочи не таскают, но за Европы удивительно.
Россия обречена. Страна погибнет из-за ошибки Путина


Закончу тем же, чем и начал. Затратами. Перекупы пострадали у нас. Билеты были на матч по 1000—1500 евро у перекупов. Но ввиду большого ажиотажа перед матчем можно было купить уже по 300 евро. Рынок отрегулировал.

А ведь ещё до начала финала ЛЧ были провокации с нашей стороны. Увы, но приходится признать, с нашей, украинской стороны. Я даже про фанатов "Динамо", которые провоцировали фанатов "Ливерпуля" на драку, не говорю. Англичане не поддались на провокацию.

А вот про нападение в ресторане расскажу. Сидели болельщики, судя по возрасту пострадавших, в ресторане. Ужинали. Не фанаты, подчеркну, вполне солидные люди под и за 50. И вдруг туда врываются наши придурки в масках. 20 молодых бугаев. И начинают крушить ресторан и головы англичан. Задержали двоих...

"Двое были задержаны, доставлены в районное управление, это граждане Украины... 1997 года рождения, студенты одного из вузов Киева, отказались от дачи пояснений".

Дальше и писать не буду. "Онижедетей" отпустили. Правда, английскому консулу сообщили, что будут проводить доследственные действия по статье 296 ч.2 (хулиганство). А вот у меня возник всего один вопрос. А что, российские паспорта на Украине уже закончились?

Чего огород городить, когда схема уже давно отработана? Это же только в зоопарке у животных с заведением потомства проблемы из-за любопытного жирафа. Мы-то привыкли уже. Нас жирафом не запугаешь...

Некоторые читатели знают из сообщений различных СМИ об избиении военного пенсионера "лицами кавказской национальности" на городском рынке у метро Лесная. Для тех, кто не в курсе, расскажу вкратце. Дед сделал замечание торговцам за что-то там и тут же получил в лицо удар. А дочь этого деда выложила эту запись в сеть.

А теперь продолжение. Утром в воскресенье группа неизвестных разгромила киоски кавказских торговцев на рынке у Лесной. Этой вылазки ждали. И кавказцы и эмвэдэшники. Потому и встретили "неизвестных" из С14 слезоточивым газом и дубинками. В ответ, естественно, радикалы использовали оружие пролетариата — камни.







Ещё раз подтверждена старая истина. Владеешь информацией — владеешь ситуацией. Изловили полицейские десяток боевиков. И тут произошло… странное. А "онижедети" совсем случайно там оказались. Они мяса и цыбулю для шашлыка купить пришли!

Так руководители С14 заявили. Короче, получается, что полицаи невинных овечек арестовали. Произвол!!! "Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного в участок предоставят правовую квалификацию".

Что-то я все о серьезном и серьезном. Анекдот, что ли, рассказать? Или быль. Ну пусть будет анекдот. "После финала Лиги чемпионов в Киеве пропал иностранный болельщик. Документов нет, денег нет, корчит из себя иностранца. «Ну точно уклонист», — подумал военком"...

А знаете, почему я этот анекдот рассказал? Понятно же, что причина была. Даже несколько причин. Помните непонятные захваты ВСУ заведомо плохих позиций на Донбассе? Когда солдаты и офицеры прямо рвутся стать мишенью для республиканцев? Типа Чигирей этих? Если не ошибаюсь в названии. Или логика военкома из анекдота.

А причина известна. "Правоохранители выявили в Харьковской области группу военных, которые в течение двух лет распространяли наркотики и психотропные вещества среди курсантов одного из военных вузов Харькова. Об этом во вторник, 22 мая, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области".

"Досудебным расследованием установлено, что задержанные приобретали психотропные вещества и наркотические средства с использованием интернет-ресурсов, фасовали и в дальнейшем реализовывали покупателям. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задокументировали преступную деятельность злоумышленников".

Я когда-то очень любил классическую музыку. До майдана. А потом разлюбил. Там примерно то же самое, что и в армии произошло. Только заметнее. Дирижер периодически стал употреблять. И знаете, слушать Моцарта в ремиксе как-то расхотелось. Теперь уже и речи президента в ремиксе не привлекают.

Сообразим на двоих. Экономический форум Путина и Макрона


Да, как вот у мужика намалевано, пора задуматься, куда тебя оформят опосля...

А судя по сообщению контрразведки из Харькова, скоро и новости от спикеров ВСУ и прочих силовых структур тоже станут в ремиксе. Представляю, как сейчас противоположная сторона себя чувствует. Наверное, примерно так же, как родители детишек из детского сада в Днепре.

Вы-то об этом не слышали. А у нас детский сад террористы захватили 23 мая! В Днепре. Ужас. Стрельба. Дети ревут внутри детского сада. Воспитатели бегают как клуши вокруг малышей. Взрывы гранат. Дымовые шашки. БТРы. Родители, седеющие на глазах и избиваемые при попытке прорваться в садик к любимым чадам...

Но все обошлось. Мужественные полицейские, рискуя собственной жизнью, выводили детей под шквальным огнем террористов и разрывы гранат. Медики оказывали помощь. Психологи успокаивали...

Представляете уровень подготовки полицейского спецназа Украины? Ни одного погибшего ребенка или правоохранителя! А вы говорите, что у нас все плохо. Учитесь. А уж как были счастливы родители...

Счастливы ровно до той минуты, пока им не сказали, что это были учения спецназа. А в том, что никого не предупредили и детей не эвакуировали, была просто острая необходимость. Для максимального приближения ситуации к реальной.
Сэкономим на пенсионерах, зато выполним указ!


А седые волосы можно закрасить. Сейчас с краской для волос проблем вроде нет. И детская психика после всего пережитого совсем не пострадала. Дети все быстро забывают. Подумаешь, приняли участие в военных учениях... Наоборот, с раннего детства учатся быть "хероями"!

Мокрица их задери, это сколько психотропных и наркотических средств до кучи к спирту надо было употребить, чтобы придумать такое? Я, конечно, понимаю, что иногда употребление и приводит к положительным результатам, но не в этом случае. Передушил бы лично и спецназ, и их командование. Во главе с министром...

Кстати, о положительном от чрезмерного употребления. Для разрядки. Еду утром домой. Чуть впереди парень в состоянии "кончил пить и начал отходить". В автобусе шансон воет. Утро. Водила народу настроение перед работой поднимает.

Мне выходить. Стою у задней двери. Прошу открыть. Водила ноль внимания. Музон слушает. И тут этот паренек, габаритов портового грузчика, наклоняется к нему, нервно выдыхает содержимое собственных легких и говорит: "Музыку выруби, ямщик!.." Потом поворачивается ко мне и громко так: "Теперь ты говори!.." Вышел я на своей остановке и из задней двери.

Да, чуть не забыл! Мост-то Крымский мы так у вас не отобрали. И не успокоились. Мы нашли устраивающую всех формулировку! Цитирую депутата Верховной рады Нестора Шуфрича: "По моему мнению, как гражданина Украины, Крым наш, украинский. Следовательно, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, также украинские. Я бы закрыл дискуссию — если Крым наш, то и Крымский мост наш. И слава богу, что он есть".

Кто-нибудь мне ответит о главном "Боге" Украины сегодня? Кому поклоняться-то? Путину или Ротенбергу? С первой кандидатурой вроде все понятно. Привычно уже и как-то спокойно. А вот второй... Что у нас за судьба такая? Кругом-таки "одесситы"...

Кстати, один из наших прокатился по вашему мосту... "Ну вы блин даете", как сказал бы известный киношный генерал. Главное, ехал он по мосту с украинским паспортом, и никто его даже проверять не стал. Он специально на мове разговаривал.
Считаете Казахстан странным? Посмотрите и подумайте!


Это что же получается? Все люди на мосту равны? А тех из украинцев, кто так же проехался по мосту и выложил впечатление в сеть, внесли в "Миротворец". У нас. Наверное, в этом разница Цэевропы и России...

И в конце новая тема. О чем мы только не рассуждали, кроме здоровья. Нужно восполнить пробел! Ученые Стокгольмского университета в Швеции установили, что продолжительный сон на выходных может не только компенсировать недостаток сна в будни, но также снизить риск преждевременной смерти.

Представляете, 13 лет изучали проблему. 38 000 участников эксперимента. Спросили бы меня. Я давно знаю, что спать в выходные полезно. Более того, в будни спать тоже полезно. Э-э-эх, если бы не Тараканушка... Жил бы вечно!

"В итоге, среди людей в возрасте до 65 лет риск преждевременной смертности увеличивался на 65 процентов, если они страдали от недостатка сна. При этом, если они компенсировали нехватку сна в выходные, то их показатели были такими же, как и у контрольной группы".

Теперь-то вы, надеюсь, поняли, за что я люблю утро? Оно наступает вместе со сном... Вот уже наступает. Побегу по-быстрому проинспектирую кухню, пока Тараканушка куда-то отлучилась и спать. Нет, в свете новых данных науки, оздоравливаться.

А вечером в Раду надо сбегать. Говорят, Гидрант наш у главы УЕФА Суперкубок провести выпрашивает. Или финал Лиги Европы. Надо войти в курс дела. Чем черт не шутит, когда Бог спит.

А пока прощаюсь. Улыбок вам и хорошей погоды. Я слышал, у вас какие-то катаклизмы с погодой происходят. Снегом заваливает перед началом лета. Денег не дам, но вы держитесь! Хотя кому я это говорю?

Будем жить!

Посттараканум. Не прощаюсь надолго, я тут наснимал за три дня — еще вернусь. ВинБиллБэк, так сказать... Или ВимБиллДан. Неважно, главное — я вернусь!
Автор: Таракан Околорадский

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