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Записки Колорадского Таракана. «Бесы… Бесы все злей и злей…»
02 мая 2018, 19:09 • 339 • Аналитика
Приветствую вас мои друзья! Прошла очередная неделя вашего сосуществования рядом с ... Короче, рядом с нами. А что делать? Географию не изменишь. Это мы моря можем копать и Кавказ с Крымом насыпать. Вы не такие работяги. А вообще-то я очень ждал нашей встречи!
Вы, наверное, не поняли с чего это я анекдот какой-то "семейный" вспомнил. Нет, у меня дома все нормально. А вот в нашем общем доме... Процитирую вам одну запись из Facebook. У нас мордокнига заменяет сейчас газеты, журналы, официальные сайты и много чего еще. Эту запись разместил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:
"Если вам от 14 до 18, и вы хорошо рисуете – поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии «Галичина» 1943-45. Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз – 3 тысячи гривен".
Вот такие у нас галушки. Па-лу-чи-те! Можно и не расписываясь. На Украине фашизма нет. А рейхсфюрер Генрих Гиммлер почти национальный герой. Думаю, наши "ученые" накопают в его предках какого-нибудь укра древнего. Если уж у Иисуса Христа нашли, то у Гиммлера и подавно найдут.
Я не поленился, связался с нашими во Львове. Очень захотелось узнать, на какую глубину мы влезли в задницу. Оказалось, глубоко... Света в конце этого тоннеля уже не видно. И марш с факелами будет. В сопровождении таких же мелодичных фашистских маршей в репродукторах. И панихида по убиенным "защит..." ублюдкам в соборе святого Юра будет. И возложение цветов на 76-м поле почетных захоронений Лычаковского кладбища будет. Даже лампадки и исполнение "щеневмерлы" будет.
"Также, в рамках празднования 75 годовщины создания дивизии Галичина, состоится Марш вышиванок, который пройдет от площади возле памятника Степану Бандере до площади у памятника Тарасу Шевченко. Завершит мероприятие праздничный концерт".
Помните наших политологов и прочих, что на ваших телевизионных экранах прописались? Помните разговоры о том, что мы тоже воевали с фашистами? Вот вам и ответ. Кто с кем и за кого воевал...
Кстати, символика дивизии СС «Галичина» разрешена на Украине, так как не попадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма! Это не я вам заявляю. Это наш главный знаток истории из института национальной памяти Владимир Вятрович.
Что дальше? Думаю, на следующий год мы станем свидетелями конкурса школьной художественной самодеятельности с постановками. Не знаю пока, чего, еврейских погромов или расстрелов советских военнопленных...
Вы уж меня извините, уважаемые друзья, но, наверное, Львов надо вернуть Польше. Россия с фашизмом разбираться не хочет, а поляки быстро головы по сворачивают "зигхайлям". Обидно такое писать, но другого варианта я просто не вижу. Грустно это.
А ведь совсем недавно на ваших каналах возмущались Марьяной Батюк. Ну той самой историчкой в 100-й школе, что Гитлера с днем рождения поздравила в сети. Помните: "Великий человек, как ни крути". И что произошло? Ровно ничего. Кроме увольнения Батюк, конечно. Кстати, очень хочу узнать, что там в трудовой написано о причине увольнения.
А депутатом Львовского горсовета от партии Свобода она остается... Всё, хватит о гадости.
Понятно, что говорить надо о том, что нас будет оберегать ото всех неприятностей. Даже таких. Потому пойдемте-ка в армию…
У нас современная армия ого-го. Или иго-го... Не верите?
Читайте блок Петра Порошенко в мордокниге же:
"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия − самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!".
Странно как-то. В мире мы 29 из 136. При Яценюке вон вообще были сильнейшими в Европе. А сегодня умудрились обойти в рейтинге армии Ватикана, Молдовы, Люксембурга, Андорры, Мальты... Прямо так и подмывает крикнуть: "Всем сала за мой счет! Сала Украине!".
Только вот военный прокурор и один из депутатов Рады озвучивают одну странную цифру для сильной армии. Почти 500 военнослужащих покончили жизнь самоубийством и более 1000 ветеранов АТО. Нормальные потери для войны...
Кстати, такая же картина и у нас в городе. Слово главе киевского управления национальной полиции Андрею Крищенко:
"Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то дни было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула".
А ведь совсем недавно в неделю было одно-два самоубийства. Знаете, какое мнение я услышал от одного депутата Киевсовета? Сядьте, чтобы падать было не так больно. Так вот, за 4 года украинцы разбогатели, покрылись жирком. И в условиях стабилизации ситуации в стране, от скуки, люди стали налагать на себя руки...
По ком там колокол бубумкает? Нет, не слышно?
Хотя, у нас самоубиваются не только люди. Дома тоже. Особенно те, которые повинны в уничтожении народного достояния! Это я о втором томе "Мертвых душ". Наконец-то заслуженная кара настигла дом в Одессе, в камине которого сгорело великой произведение!
Дом долго маскировался на улице Гоголя 11. С 1846 года маскировался. Даже табличку вывесил. Типа тут целый год Гоголь жил... В 1850-51 годах. А потом раз... и обвалилась часть крыши, рухнули потолки и деревянные перекрытия на втором этаже. Накрылся старинный декор медным тазом.
Вот у людей все просто. Вспомните начало вашей семейной жизни. Молодой муж понимает, что жена дура где-то на второй день семейной жизни. А вот жена это же понимает только на второй год. Но почему-то в обычной жизни и мужчины, и женщины до понимания собственной дурости не доходят никогда.
Я лет десять назад проходил мимо этого дома. Уже тогда смотреть было страшно. Хотя табличка висела. Опять острить о "клятых москалях" в российской империи, которые в середине девятнадцатого века так хитро строили, чтобы у нас в двадцать первом веке проблемы возникали? А вообще, в Одессе весь исторический центр такой.
Это верх знаменитейшего "дома с атлантами"
"Масонский дом"...
Одесситы вообще юморные люди. Один очень серьезно рассказывал про своего соседа. Вечером в подворотне к нему громила подходит. "Дай денег". Тот ему в ответ: "Нету у меня денег!". "А если найду?". "Да не найдешь ты ничего. Я последние деньги на пистолет потратил...".
Или вот ещё случай. Решили депутаты Одесского городского совета впервые в истории независимой Украины провести сессию на государственной мове. Положено вроде как.
Выступает мэр Геннадий Труханов. Представляете, на украинском языке! Потом выступают депутаты. И тоже на мове! И такая радость длится целых полчаса. А потом... перешли на язык "агрессора". Ну просто, чтобы потом по второму разу не объяснять. Но названия все-таки по-украински произносили!
Говорю же, юморные люди. Посмеялись перед серьезной работой. Расслабились. Труханов, наверное, щеневмерлу на конец сессии оставил. Чтобы к семьям веселые депутаты пошли. Только вот мне не понятно, почему на русский перешли? Там же, в совете этом, 90% дети юристов. Иврит более уместен.
Но у нас и в других местах юмористов хватает. К примеру, в полиции. Вы уже в курсе, наверное, что мы объявили набор полицейских в полицию Крыма. И даже назвали места, где будут пока неси службу эти полицейские. В России в очередной раз посмеялись над нами.
А ведь зря! Открою маленький секрет. Действительно, в Крыму сохранилась хитрозадая категория людей. Это те, кто жить хотят в России, а в Европу ездить по украинским паспортам. Вы никогда не задумывались о том, почему наши пограничники почти каждую неделю задерживают крымчан?
Да просто потому, что едут они на Украину по украинским паспортам! В Крыму они россияне, а на Украине - украинцы. Это вполне прокатывало раньше. Но... Цитирую начальника Главного управления Нацполиции в АР и Севастополя Анатолия Бахчиванжи:
"Объявлены в розыск 5800 человек, которые несли службу и остались там после отвода воинских частей на материк. Впервые за четыре года с момента оккупации полуострова Крым создан реестр участников незаконно сформированного вооруженного формирования. Туда внесены данные относительно 860 человек".
Не хочу никого обижать, но за хитрозадость надо платить. Или штаны наденьте, или крестик снимите. Те почти 6 тысяч человек, которых озвучил Бахчиванжи, это только верхушка айсберга. А ведь есть ещё куча работающих сайтов, вроде "Миротворца". И кроме погранслужбы, СБУ и полиции, крымчан отслеживают ещё и активисты.
И поверьте, крымчан точно отследят и посадят. Это же не ромы. Помните разговоры о сожжении табора ромов на Лысой горе? Когда туда нагрянули боевики С14 и сожгли все? Так вот, ничего этого не было!
Были тимуровцы, которые убирали мусор, оставленный табором на Лысой горе! Это нам глава киевской полиции Андрей Крищенко сказал:
"О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли".
Молодцы полицейские. Правильно решили не влезать в разборки с этим гитлерюгендом. Я почитал их сайт с комментариями по поводу этой новости. Обрадовался, что волос на голове не растет... Слабонервным не советую...
Странно, что про стычку возле памятника Ватутину не написали в украинском стиле. "С14 хорошие ребята. Они убирали территорию возле памятника. Даже красили пьедестал в некоторых местах. Не давали несознательным гражданам мусорить цветами".
А ведь скоро и людей жечь начнут...
Да, нужно же сообщить и об очередной экономической перемоге. Купите у нас Николаевский судостроительный завод! "OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает здания и земельный участок площадью 6,924 гектара Николаевского судостроительного завода (предыдущее название - Завод им. 61 коммунара) за 52,3 млн грн".
И чего у меня в голове вдруг песня советских лет звучит? "И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди...". Учтите, не купите верфь - задолженность по зарплате никто не сможет ликвидировать. А значит, ещё больше украинцев станут негативно относиться к России. Аукцион 21 мая! Ну купите...
Нет, надо зарядить вас позитивом. На трудовые подвиги и правильное потребление шашлыка.
Мы опять вас повеселим собственными монетами. Читал о "флотской серии" ваши комментарии. Понравилось? Ну тогда получите "крымскую серию". 5 гривен монетка. Чтобы зарплату крымским полицейским платить в... Херсоне.
"На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн - античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды".
Когда-то давно, я был в том месте где находится "беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира". По крайней мере, 10 лет назад там не было никакой беседки. А вообще, а я уверен, что вы передадите мои пожелания крымчанам, думаю памятные (о когда-то существовавшем государстве) монеты надо менять в Крыму на российские 200-рублевки. Ради прикола.
Помните, я писал о своем противном даре видеть далеко? Очередное подтверждение. Дорогие мы, распрощаемся с парком Дружбы народов! А для россиян, чтобы не радовались, у меня тоже новость есть. Вместо парка Дружбы у нас теперь будет парк украинского богатыря... Ильи Муромца!
Уже и скульптуру видного украинского воина ваяют с Василия Вирастюка. На коне, опять же украинском, сидит наш богатырь. Это лично мэр сообщил:
"Уже скоро в Киеве появится памятник Илье Муромцу. Работа над его созданием продолжается. А позирует скульптору современный украинский богатырь Василий Вирастюк. Установить памятник планируем летом в парке Муромец (бывший парк Дружбы народов), где продолжается реконструкция".
"В новом парке соединятся и дух нашей доблестной старины, и современность. Название Муромец он получил не случайно, поскольку расположен в историческом месте, где в 12-13 веках была территория сторожевой заставы и место постоянной дислокации киевской дружины".
Видел я этот памятник. Илья - кацап кацапом. С бородой, без оселедца. Нагло так сидит. По-хозяйски. А ведь приехал аж из Владимирской области нашу незалежность защищать. Мог бы вышиванку какую-нибудь для потомков оставить… На латы надел бы.
Ну и для совсем веселого настроения сообщаю - у нас больше нет ВУЗов! Не надо нам этих самых высших учебных заведений как в России. У нас все своё. У нас теперь "заведения высшего образования"! Завидуйте молча. Мы сами молча...тоже...
И криминальная хроника Таракана. В четверг в Киеве произошло страшное преступление.
"У нас тут преступление века и преступник века на одном видео! Сырецкая 5, корпус 3 (вход со стороны Скляренко), в ночь с 24 на 25 апреля украли коврик под офисным зданием. Парниша ходил вокруг коврика, пробовал, снимается ли он, а потом через минут 15 вернулся с чулком на голове, забыв его одеть, как полагается, скрутил коврик и убежал".
Я, если честно, всех наших подключил, чтобы узнать судьбу той девушки, у которой этот изверг один чулок отобрал. Представляете душевное потрясение этой особы? Напал ночью. Снял чулок и убежал... И ничего больше... Так и в психушку можно попасть...
Хотя, если так, мы из нее никуда и не уходили.
Пора прощаться. Поздравляю всех с Первомаем. Праздником шашлыка, горилки и согнутых спин дачников. Держитесь там. И будем жить!
Автор: Таракан Околорадский
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