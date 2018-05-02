Записки Колорадского Таракана. «Бесы… Бесы все злей и злей…» • 339 • Аналитика



Приветствую вас мои друзья! Прошла очередная неделя вашего сосуществования рядом с ... Короче, рядом с нами. А что делать? Географию не изменишь. Это мы моря можем копать и Кавказ с Крымом насыпать. Вы не такие работяги. А вообще-то я очень ждал нашей встречи!



Вы, наверное, не поняли с чего это я анекдот какой-то "семейный" вспомнил. Нет, у меня дома все нормально. А вот в нашем общем доме... Процитирую вам одну запись из Facebook. У нас мордокнига заменяет сейчас газеты, журналы, официальные сайты и много чего еще. Эту запись разместил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:





"Если вам от 14 до 18, и вы хорошо рисуете – поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии «Галичина» 1943-45. Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз – 3 тысячи гривен".







Вот такие у нас галушки. Па-лу-чи-те! Можно и не расписываясь. На Украине фашизма нет. А рейхсфюрер Генрих Гиммлер почти национальный герой. Думаю, наши "ученые" накопают в его предках какого-нибудь укра древнего. Если уж у Иисуса Христа нашли, то у Гиммлера и подавно найдут.







Я не поленился, связался с нашими во Львове. Очень захотелось узнать, на какую глубину мы влезли в задницу. Оказалось, глубоко... Света в конце этого тоннеля уже не видно. И марш с факелами будет. В сопровождении таких же мелодичных фашистских маршей в репродукторах. И панихида по убиенным "защит..." ублюдкам в соборе святого Юра будет. И возложение цветов на 76-м поле почетных захоронений Лычаковского кладбища будет. Даже лампадки и исполнение "щеневмерлы" будет.











"Также, в рамках празднования 75 годовщины создания дивизии Галичина, состоится Марш вышиванок, который пройдет от площади возле памятника Степану Бандере до площади у памятника Тарасу Шевченко. Завершит мероприятие праздничный концерт".



Помните наших политологов и прочих, что на ваших телевизионных экранах прописались? Помните разговоры о том, что мы тоже воевали с фашистами? Вот вам и ответ. Кто с кем и за кого воевал...







Кстати, символика дивизии СС «Галичина» разрешена на Украине, так как не попадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма! Это не я вам заявляю. Это наш главный знаток истории из института национальной памяти Владимир Вятрович.



Что дальше? Думаю, на следующий год мы станем свидетелями конкурса школьной художественной самодеятельности с постановками. Не знаю пока, чего, еврейских погромов или расстрелов советских военнопленных...







Вы уж меня извините, уважаемые друзья, но, наверное, Львов надо вернуть Польше. Россия с фашизмом разбираться не хочет, а поляки быстро головы по сворачивают "зигхайлям". Обидно такое писать, но другого варианта я просто не вижу. Грустно это.



А ведь совсем недавно на ваших каналах возмущались Марьяной Батюк. Ну той самой историчкой в 100-й школе, что Гитлера с днем рождения поздравила в сети. Помните: "Великий человек, как ни крути". И что произошло? Ровно ничего. Кроме увольнения Батюк, конечно. Кстати, очень хочу узнать, что там в трудовой написано о причине увольнения.



А депутатом Львовского горсовета от партии Свобода она остается... Всё, хватит о гадости.



Понятно, что говорить надо о том, что нас будет оберегать ото всех неприятностей. Даже таких. Потому пойдемте-ка в армию…



У нас современная армия ого-го. Или иго-го... Не верите?



Читайте блок Петра Порошенко в мордокниге же:



"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия − самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!".



Странно как-то. В мире мы 29 из 136. При Яценюке вон вообще были сильнейшими в Европе. А сегодня умудрились обойти в рейтинге армии Ватикана, Молдовы, Люксембурга, Андорры, Мальты... Прямо так и подмывает крикнуть: "Всем сала за мой счет! Сала Украине!".



Только вот военный прокурор и один из депутатов Рады озвучивают одну странную цифру для сильной армии. Почти 500 военнослужащих покончили жизнь самоубийством и более 1000 ветеранов АТО. Нормальные потери для войны...



Кстати, такая же картина и у нас в городе. Слово главе киевского управления национальной полиции Андрею Крищенко:



"Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то дни было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула".



А ведь совсем недавно в неделю было одно-два самоубийства. Знаете, какое мнение я услышал от одного депутата Киевсовета? Сядьте, чтобы падать было не так больно. Так вот, за 4 года украинцы разбогатели, покрылись жирком. И в условиях стабилизации ситуации в стране, от скуки, люди стали налагать на себя руки...



По ком там колокол бубумкает? Нет, не слышно?



Хотя, у нас самоубиваются не только люди. Дома тоже. Особенно те, которые повинны в уничтожении народного достояния! Это я о втором томе "Мертвых душ". Наконец-то заслуженная кара настигла дом в Одессе, в камине которого сгорело великой произведение!



Дом долго маскировался на улице Гоголя 11. С 1846 года маскировался. Даже табличку вывесил. Типа тут целый год Гоголь жил... В 1850-51 годах. А потом раз... и обвалилась часть крыши, рухнули потолки и деревянные перекрытия на втором этаже. Накрылся старинный декор медным тазом.



Вопрос «трёхсотых» для Сирии стал ещё острее. Воскресный бой под Дейр-эз-Зором приблизит дату нового удара



Вот у людей все просто. Вспомните начало вашей семейной жизни. Молодой муж понимает, что жена дура где-то на второй день семейной жизни. А вот жена это же понимает только на второй год. Но почему-то в обычной жизни и мужчины, и женщины до понимания собственной дурости не доходят никогда.



Я лет десять назад проходил мимо этого дома. Уже тогда смотреть было страшно. Хотя табличка висела. Опять острить о "клятых москалях" в российской империи, которые в середине девятнадцатого века так хитро строили, чтобы у нас в двадцать первом веке проблемы возникали? А вообще, в Одессе весь исторический центр такой.









Это верх знаменитейшего "дома с атлантами"





"Масонский дом"...







Одесситы вообще юморные люди. Один очень серьезно рассказывал про своего соседа. Вечером в подворотне к нему громила подходит. "Дай денег". Тот ему в ответ: "Нету у меня денег!". "А если найду?". "Да не найдешь ты ничего. Я последние деньги на пистолет потратил...". Август 1914-го опять впереди?



Или вот ещё случай. Решили депутаты Одесского городского совета впервые в истории независимой Украины провести сессию на государственной мове. Положено вроде как.



Выступает мэр Геннадий Труханов. Представляете, на украинском языке! Потом выступают депутаты. И тоже на мове! И такая радость длится целых полчаса. А потом... перешли на язык "агрессора". Ну просто, чтобы потом по второму разу не объяснять. Но названия все-таки по-украински произносили!



Говорю же, юморные люди. Посмеялись перед серьезной работой. Расслабились. Труханов, наверное, щеневмерлу на конец сессии оставил. Чтобы к семьям веселые депутаты пошли. Только вот мне не понятно, почему на русский перешли? Там же, в совете этом, 90% дети юристов. Иврит более уместен.



Но у нас и в других местах юмористов хватает. К примеру, в полиции. Вы уже в курсе, наверное, что мы объявили набор полицейских в полицию Крыма. И даже назвали места, где будут пока неси службу эти полицейские. В России в очередной раз посмеялись над нами.



А ведь зря! Открою маленький секрет. Действительно, в Крыму сохранилась хитрозадая категория людей. Это те, кто жить хотят в России, а в Европу ездить по украинским паспортам. Вы никогда не задумывались о том, почему наши пограничники почти каждую неделю задерживают крымчан?



Да просто потому, что едут они на Украину по украинским паспортам! В Крыму они россияне, а на Украине - украинцы. Это вполне прокатывало раньше. Но... Цитирую начальника Главного управления Нацполиции в АР и Севастополя Анатолия Бахчиванжи:



"Объявлены в розыск 5800 человек, которые несли службу и остались там после отвода воинских частей на материк. Впервые за четыре года с момента оккупации полуострова Крым создан реестр участников незаконно сформированного вооруженного формирования. Туда внесены данные относительно 860 человек". Армянский «Миротворец». Нет у «революции» конца?



Не хочу никого обижать, но за хитрозадость надо платить. Или штаны наденьте, или крестик снимите. Те почти 6 тысяч человек, которых озвучил Бахчиванжи, это только верхушка айсберга. А ведь есть ещё куча работающих сайтов, вроде "Миротворца". И кроме погранслужбы, СБУ и полиции, крымчан отслеживают ещё и активисты.



И поверьте, крымчан точно отследят и посадят. Это же не ромы. Помните разговоры о сожжении табора ромов на Лысой горе? Когда туда нагрянули боевики С14 и сожгли все? Так вот, ничего этого не было!







Были тимуровцы, которые убирали мусор, оставленный табором на Лысой горе! Это нам глава киевской полиции Андрей Крищенко сказал:



"О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли".







Молодцы полицейские. Правильно решили не влезать в разборки с этим гитлерюгендом. Я почитал их сайт с комментариями по поводу этой новости. Обрадовался, что волос на голове не растет... Слабонервным не советую...



Странно, что про стычку возле памятника Ватутину не написали в украинском стиле. "С14 хорошие ребята. Они убирали территорию возле памятника. Даже красили пьедестал в некоторых местах. Не давали несознательным гражданам мусорить цветами".



А ведь скоро и людей жечь начнут...



Да, нужно же сообщить и об очередной экономической перемоге. Купите у нас Николаевский судостроительный завод! "OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает здания и земельный участок площадью 6,924 гектара Николаевского судостроительного завода (предыдущее название - Завод им. 61 коммунара) за 52,3 млн грн". «Смотрины» Пашиняна прошли успешно



И чего у меня в голове вдруг песня советских лет звучит? "И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди...". Учтите, не купите верфь - задолженность по зарплате никто не сможет ликвидировать. А значит, ещё больше украинцев станут негативно относиться к России. Аукцион 21 мая! Ну купите...



Нет, надо зарядить вас позитивом. На трудовые подвиги и правильное потребление шашлыка.



Мы опять вас повеселим собственными монетами. Читал о "флотской серии" ваши комментарии. Понравилось? Ну тогда получите "крымскую серию". 5 гривен монетка. Чтобы зарплату крымским полицейским платить в... Херсоне.







"На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн - античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды".



Когда-то давно, я был в том месте где находится "беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира". По крайней мере, 10 лет назад там не было никакой беседки. А вообще, а я уверен, что вы передадите мои пожелания крымчанам, думаю памятные (о когда-то существовавшем государстве) монеты надо менять в Крыму на российские 200-рублевки. Ради прикола.



Помните, я писал о своем противном даре видеть далеко? Очередное подтверждение. Дорогие мы, распрощаемся с парком Дружбы народов! А для россиян, чтобы не радовались, у меня тоже новость есть. Вместо парка Дружбы у нас теперь будет парк украинского богатыря... Ильи Муромца!



Уже и скульптуру видного украинского воина ваяют с Василия Вирастюка. На коне, опять же украинском, сидит наш богатырь. Это лично мэр сообщил: Нужны ли России авианосцы? Взгляд под сирийским углом



"Уже скоро в Киеве появится памятник Илье Муромцу. Работа над его созданием продолжается. А позирует скульптору современный украинский богатырь Василий Вирастюк. Установить памятник планируем летом в парке Муромец (бывший парк Дружбы народов), где продолжается реконструкция".



"В новом парке соединятся и дух нашей доблестной старины, и современность. Название Муромец он получил не случайно, поскольку расположен в историческом месте, где в 12-13 веках была территория сторожевой заставы и место постоянной дислокации киевской дружины".



Видел я этот памятник. Илья - кацап кацапом. С бородой, без оселедца. Нагло так сидит. По-хозяйски. А ведь приехал аж из Владимирской области нашу незалежность защищать. Мог бы вышиванку какую-нибудь для потомков оставить… На латы надел бы.







Ну и для совсем веселого настроения сообщаю - у нас больше нет ВУЗов! Не надо нам этих самых высших учебных заведений как в России. У нас все своё. У нас теперь "заведения высшего образования"! Завидуйте молча. Мы сами молча...тоже...



И криминальная хроника Таракана. В четверг в Киеве произошло страшное преступление.



"У нас тут преступление века и преступник века на одном видео! Сырецкая 5, корпус 3 (вход со стороны Скляренко), в ночь с 24 на 25 апреля украли коврик под офисным зданием. Парниша ходил вокруг коврика, пробовал, снимается ли он, а потом через минут 15 вернулся с чулком на голове, забыв его одеть, как полагается, скрутил коврик и убежал".



Я, если честно, всех наших подключил, чтобы узнать судьбу той девушки, у которой этот изверг один чулок отобрал. Представляете душевное потрясение этой особы? Напал ночью. Снял чулок и убежал... И ничего больше... Так и в психушку можно попасть...



Хотя, если так, мы из нее никуда и не уходили.



Пора прощаться. Поздравляю всех с Первомаем. Праздником шашлыка, горилки и согнутых спин дачников. Держитесь там. И будем жить! Приветствую вас мои друзья! Прошла очередная неделя вашего сосуществования рядом с ... Короче, рядом с нами. А что делать? Географию не изменишь. Это мы моря можем копать и Кавказ с Крымом насыпать. Вы не такие работяги. А вообще-то я очень ждал нашей встречи!Вы, наверное, не поняли с чего это я анекдот какой-то "семейный" вспомнил. Нет, у меня дома все нормально. А вот в нашем общем доме... Процитирую вам одну запись из Facebook. У нас мордокнига заменяет сейчас газеты, журналы, официальные сайты и много чего еще. Эту запись разместил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:Вот такие у нас галушки. Па-лу-чи-те! Можно и не расписываясь. На Украине фашизма нет. А рейхсфюрер Генрих Гиммлер почти национальный герой. Думаю, наши "ученые" накопают в его предках какого-нибудь укра древнего. Если уж у Иисуса Христа нашли, то у Гиммлера и подавно найдут.Я не поленился, связался с нашими во Львове. Очень захотелось узнать, на какую глубину мы влезли в задницу. Оказалось, глубоко... Света в конце этого тоннеля уже не видно. И марш с факелами будет. В сопровождении таких же мелодичных фашистских маршей в репродукторах. И панихида по убиенным "защит..." ублюдкам в соборе святого Юра будет. И возложение цветов на 76-м поле почетных захоронений Лычаковского кладбища будет. Даже лампадки и исполнение "щеневмерлы" будет."Также, в рамках празднования 75 годовщины создания дивизии Галичина, состоится Марш вышиванок, который пройдет от площади возле памятника Степану Бандере до площади у памятника Тарасу Шевченко. Завершит мероприятие праздничный концерт".Помните наших политологов и прочих, что на ваших телевизионных экранах прописались? Помните разговоры о том, что мы тоже воевали с фашистами? Вот вам и ответ. Кто с кем и за кого воевал...Кстати, символика дивизии СС «Галичина» разрешена на Украине, так как не попадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма! Это не я вам заявляю. Это наш главный знаток истории из института национальной памяти Владимир Вятрович.Что дальше? Думаю, на следующий год мы станем свидетелями конкурса школьной художественной самодеятельности с постановками. Не знаю пока, чего, еврейских погромов или расстрелов советских военнопленных...Вы уж меня извините, уважаемые друзья, но, наверное, Львов надо вернуть Польше. Россия с фашизмом разбираться не хочет, а поляки быстро головы по сворачивают "зигхайлям". Обидно такое писать, но другого варианта я просто не вижу. Грустно это.А ведь совсем недавно на ваших каналах возмущались Марьяной Батюк. Ну той самой историчкой в 100-й школе, что Гитлера с днем рождения поздравила в сети. Помните: "Великий человек, как ни крути". И что произошло? Ровно ничего. Кроме увольнения Батюк, конечно. Кстати, очень хочу узнать, что там в трудовой написано о причине увольнения.А депутатом Львовского горсовета от партии Свобода она остается... Всё, хватит о гадости.Понятно, что говорить надо о том, что нас будет оберегать ото всех неприятностей. Даже таких. Потому пойдемте-ка в армию…У нас современная армия ого-го. Или иго-го... Не верите?Читайте блок Петра Порошенко в мордокниге же:Странно как-то. В мире мы 29 из 136. При Яценюке вон вообще были сильнейшими в Европе. А сегодня умудрились обойти в рейтинге армии Ватикана, Молдовы, Люксембурга, Андорры, Мальты... Прямо так и подмывает крикнуть: "Всем сала за мой счет! Сала Украине!".Только вот военный прокурор и один из депутатов Рады озвучивают одну странную цифру для сильной армии. Почти 500 военнослужащих покончили жизнь самоубийством и более 1000 ветеранов АТО. Нормальные потери для войны...Кстати, такая же картина и у нас в городе. Слово главе киевского управления национальной полиции Андрею Крищенко:А ведь совсем недавно в неделю было одно-два самоубийства. Знаете, какое мнение я услышал от одного депутата Киевсовета? Сядьте, чтобы падать было не так больно. Так вот, за 4 года украинцы разбогатели, покрылись жирком. И в условиях стабилизации ситуации в стране, от скуки, люди стали налагать на себя руки...По ком там колокол бубумкает? Нет, не слышно?Хотя, у нас самоубиваются не только люди. Дома тоже. Особенно те, которые повинны в уничтожении народного достояния! Это я о втором томе "Мертвых душ". Наконец-то заслуженная кара настигла дом в Одессе, в камине которого сгорело великой произведение!Дом долго маскировался на улице Гоголя 11. С 1846 года маскировался. Даже табличку вывесил. Типа тут целый год Гоголь жил... В 1850-51 годах. А потом раз... и обвалилась часть крыши, рухнули потолки и деревянные перекрытия на втором этаже. Накрылся старинный декор медным тазом.Вот у людей все просто. Вспомните начало вашей семейной жизни. Молодой муж понимает, что жена дура где-то на второй день семейной жизни. А вот жена это же понимает только на второй год. Но почему-то в обычной жизни и мужчины, и женщины до понимания собственной дурости не доходят никогда.Я лет десять назад проходил мимо этого дома. Уже тогда смотреть было страшно. Хотя табличка висела. Опять острить о "клятых москалях" в российской империи, которые в середине девятнадцатого века так хитро строили, чтобы у нас в двадцать первом веке проблемы возникали? А вообще, в Одессе весь исторический центр такой.Одесситы вообще юморные люди. Один очень серьезно рассказывал про своего соседа. Вечером в подворотне к нему громила подходит. "Дай денег". Тот ему в ответ: "Нету у меня денег!". "А если найду?". "Да не найдешь ты ничего. Я последние деньги на пистолет потратил...".Или вот ещё случай. Решили депутаты Одесского городского совета впервые в истории независимой Украины провести сессию на государственной мове. Положено вроде как.Выступает мэр Геннадий Труханов. Представляете, на украинском языке! Потом выступают депутаты. И тоже на мове! И такая радость длится целых полчаса. А потом... перешли на язык "агрессора". Ну просто, чтобы потом по второму разу не объяснять. Но названия все-таки по-украински произносили!Говорю же, юморные люди. Посмеялись перед серьезной работой. Расслабились. Труханов, наверное, щеневмерлу на конец сессии оставил. Чтобы к семьям веселые депутаты пошли. Только вот мне не понятно, почему на русский перешли? Там же, в совете этом, 90% дети юристов. Иврит более уместен.Но у нас и в других местах юмористов хватает. К примеру, в полиции. Вы уже в курсе, наверное, что мы объявили набор полицейских в полицию Крыма. И даже назвали места, где будут пока неси службу эти полицейские. В России в очередной раз посмеялись над нами.А ведь зря! Открою маленький секрет. Действительно, в Крыму сохранилась хитрозадая категория людей. Это те, кто жить хотят в России, а в Европу ездить по украинским паспортам. Вы никогда не задумывались о том, почему наши пограничники почти каждую неделю задерживают крымчан?Да просто потому, что едут они на Украину по украинским паспортам! В Крыму они россияне, а на Украине - украинцы. Это вполне прокатывало раньше. Но... Цитирую начальника Главного управления Нацполиции в АР и Севастополя Анатолия Бахчиванжи:Не хочу никого обижать, но за хитрозадость надо платить. Или штаны наденьте, или крестик снимите. Те почти 6 тысяч человек, которых озвучил Бахчиванжи, это только верхушка айсберга. А ведь есть ещё куча работающих сайтов, вроде "Миротворца". И кроме погранслужбы, СБУ и полиции, крымчан отслеживают ещё и активисты.И поверьте, крымчан точно отследят и посадят. Это же не ромы. Помните разговоры о сожжении табора ромов на Лысой горе? Когда туда нагрянули боевики С14 и сожгли все? Так вот, ничего этого не было!Были тимуровцы, которые убирали мусор, оставленный табором на Лысой горе! Это нам глава киевской полиции Андрей Крищенко сказал:"О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли".Молодцы полицейские. Правильно решили не влезать в разборки с этим гитлерюгендом. Я почитал их сайт с комментариями по поводу этой новости. Обрадовался, что волос на голове не растет... Слабонервным не советую...Странно, что про стычку возле памятника Ватутину не написали в украинском стиле. "С14 хорошие ребята. Они убирали территорию возле памятника. Даже красили пьедестал в некоторых местах. Не давали несознательным гражданам мусорить цветами".А ведь скоро и людей жечь начнут...Да, нужно же сообщить и об очередной экономической перемоге. Купите у нас Николаевский судостроительный завод! "OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает здания и земельный участок площадью 6,924 гектара Николаевского судостроительного завода (предыдущее название - Завод им. 61 коммунара) за 52,3 млн грн".И чего у меня в голове вдруг песня советских лет звучит? "И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди...". Учтите, не купите верфь - задолженность по зарплате никто не сможет ликвидировать. А значит, ещё больше украинцев станут негативно относиться к России. Аукцион 21 мая! Ну купите...Нет, надо зарядить вас позитивом. На трудовые подвиги и правильное потребление шашлыка.Мы опять вас повеселим собственными монетами. Читал о "флотской серии" ваши комментарии. Понравилось? Ну тогда получите "крымскую серию". 5 гривен монетка. Чтобы зарплату крымским полицейским платить в... Херсоне."На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн - античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды".Когда-то давно, я был в том месте где находится "беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира". По крайней мере, 10 лет назад там не было никакой беседки. А вообще, а я уверен, что вы передадите мои пожелания крымчанам, думаю памятные (о когда-то существовавшем государстве) монеты надо менять в Крыму на российские 200-рублевки. Ради прикола.Помните, я писал о своем противном даре видеть далеко? Очередное подтверждение. Дорогие мы, распрощаемся с парком Дружбы народов! А для россиян, чтобы не радовались, у меня тоже новость есть. Вместо парка Дружбы у нас теперь будет парк украинского богатыря... Ильи Муромца!Уже и скульптуру видного украинского воина ваяют с Василия Вирастюка. На коне, опять же украинском, сидит наш богатырь. Это лично мэр сообщил:"Уже скоро в Киеве появится памятник Илье Муромцу. Работа над его созданием продолжается. А позирует скульптору современный украинский богатырь Василий Вирастюк. Установить памятник планируем летом в парке Муромец (бывший парк Дружбы народов), где продолжается реконструкция"."В новом парке соединятся и дух нашей доблестной старины, и современность. Название Муромец он получил не случайно, поскольку расположен в историческом месте, где в 12-13 веках была территория сторожевой заставы и место постоянной дислокации киевской дружины".Видел я этот памятник. Илья - кацап кацапом. С бородой, без оселедца. Нагло так сидит. По-хозяйски. А ведь приехал аж из Владимирской области нашу незалежность защищать. Мог бы вышиванку какую-нибудь для потомков оставить… На латы надел бы.Ну и для совсем веселого настроения сообщаю - у нас больше нет ВУЗов! Не надо нам этих самых высших учебных заведений как в России. У нас все своё. У нас теперь "заведения высшего образования"! Завидуйте молча. Мы сами молча...тоже...И криминальная хроника Таракана. В четверг в Киеве произошло страшное преступление."У нас тут преступление века и преступник века на одном видео! Сырецкая 5, корпус 3 (вход со стороны Скляренко), в ночь с 24 на 25 апреля украли коврик под офисным зданием. Парниша ходил вокруг коврика, пробовал, снимается ли он, а потом через минут 15 вернулся с чулком на голове, забыв его одеть, как полагается, скрутил коврик и убежал".Я, если честно, всех наших подключил, чтобы узнать судьбу той девушки, у которой этот изверг один чулок отобрал. Представляете душевное потрясение этой особы? Напал ночью. Снял чулок и убежал... И ничего больше... Так и в психушку можно попасть...Хотя, если так, мы из нее никуда и не уходили.Пора прощаться. Поздравляю всех с Первомаем. Праздником шашлыка, горилки и согнутых спин дачников. Держитесь там. И будем жить! Автор: Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 339 Источник Похожие новости Армянский «Миротворец». Нет у «революции» конца? Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ Август 1914-го опять впереди?

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