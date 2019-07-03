Записки Колорадского Таракана. А за вікном все те ж літо... • 90 • Аналитика









Как-то все меньше и меньше мне внушает оптимизм род человеческий. Особенно на Украине. Живем почему-то все время будущим и совершенно не интересуемся настоящим. Вот оно, влияние большевиков и коммунистов. "Сегодня едим гнилую картошку, чтобы наши дети послезавтра ели ананасы". А если мне ананасы не нужны, не люблю я их, то можно картошку нормальную, молодую. Да с маслицем, цибулей и под горилку?



Как-то незаметно пришла первая такая дата у нашей новой власти. Точнее, по власти президента. Сороковины. 40 дней, как мы живем без Гидранта, но с Зе. Это в политике принято считать дни сотнями, а в жизни поминают совсем по-другому — 9 дней, 40 дней, годовщина... Ладно, об усопшем или хорошо, или никак. Хотя какой он усопший, бухтит тут по углам… А вот о действующем стоит поговорить.



Тут у нас многие сравнивают Зе с… ладно, не смейтесь, с Рузвельтом. Да, с тем самым, который Франклин Делано. Американский президент, победивший Великую депрессию. Своеобразно, но ведь победивший! Хотелось бы, чтоб и у нас так же было бы. В смысле, перемога.



Но те, кто не особо верят в светлое будущее, которое просто обязано наступить, приводят пример, дескать, Рузвельт за первый месяц принял 20 документов для выхода из кризиса, а Зе? А Зе НИ ОДНОГО! И не примет, поскольку у нас Раду он весьма так сильно обидел. Потому для того, чтобы что-то изменилось, надо ждать другую Раду.



Вот все у нас вокруг этого и вертится. Все лезут в Раду, ну как эти самые на гей-парад. Даже Шарий полез. Мы тут просто угораем с того, как он, сидя в Голландии, пытается тут устроить себе раскрутку.



Стало понятно и другое. Многие совершенно не хотят, чтобы партия президента «Слуга народа» стала реально этим самым слугой. Потому всячески пытаются помешать. Те рейтинги, которые публикуются нашими социологами, выглядят мыльными пузырями. Прежде всего потому, что избирательная система осталась неизменной. Да, по партийным спискам, а это 225 депутатов, "Слуги..." выиграет, а вот по мажоритарке для Зе, похоже, будет непросто. Там такие зубры сидят…



Нет, если перенять опыт соседей и вышибать засидевшихся танками… Ну мы это потом обсудим как-нибудь. Но ощущение некоей войны остается, так что и терминологию сохраним.



Общее ощущение у нас сегодня, как у минера, который уже заложил фугас, поджег шнур и теперь просто ждет, когда вся система рванет. Теоретически минер знает, как это будет, а вот практически...



И продолжаться это будет всю будущую неделю. Минер затаился потому, что уже все сделал и теперь просто ждет. Цель спокойна потому, что просто не знает, что она, цель, живет обычной жизнью. Остается всего семь дней такой спокойной жизни. Дальше начнет бабахать в разных местах, загоняя будущие цели как раз туда, где приготовлен основной "фейерверк".







Вообще, если обращать внимание на собственные ощущения, мы живем сегодня в центре цирковой арены или на эстраде. Когда все события смешной пьесы ты видишь не из зрительного зала, а изнутри. Всё происходит вокруг тебя. Как у посетителя ресторана. По мере исчезновения алкоголя из графина ты видишь странные метаморфозы, происходящие с женщиной за соседним столом. Уменьшается нос, увеличивается грудь, появляется талия... Ну, вы меня понимаете.



Всё. Не могу больше о выборах. Даже мои крепкие нервы не выдерживают таких нагрузок. Тем более что за всей этой предвыборной клоунадой мы не замечаем страшных вещей, которые проходят открыто и не встречают сопротивления в украинском обществе. Как события во Львове, например. У нас там всегда что-то происходит…









Процитирую пресс-службу «Свободы», которая только что опубликовала собственное сообщение о мероприятии:



"Объединенные силы националистов – «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор», «Конгресс украинских националистов», «Организация украинских националистов» – провели в воскресенье во Львове «Марш тысячелетия Украинского государства».







«Мероприятие было приурочено к семьдесят восьмой годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941. По улицам Львова прошло шествие, к которому присоединились активисты националистических организаций и рядовые львовяне. Большинство присутствующих по случаю праздника оделись в вышиванки».







Кто-то скажет: "Нагнетает Таракан. Сколько там этих маршей проходит ежегодно. Одним меньше, одним больше. Ничего не изменится". Наверное. Но только для тех, кто не знает и не хочет знать историю. А я напомню. Напомню себе, другим украинцам, вам, россияне, евреям в Израиле, европейцам, американцам, канадцам...



Именно 30 июня, правда, 1941 года, начался первый акт массового открытого уничтожения евреев в ходе Второй мировой войны. Открытый геноцид евреев начат был именно во Львове. И главную роль в этом погроме сыграли не немцы из "Айнзаценгрупп" и "расстрельных команд".



Главную роль в убийствах неповинных мирных жителей сыграли простые местные парни и девчата, которые даже не входили в "Нахтигаль" или ОУН(б) (бандеровцы).



Оуновцы и "соловьи" просто физически не могли "обеспечить необходимый охват". Город большой, а солдат мало. А вот местное население убивало с удовольствием. Точно с таким же удовольствием потомки прошли по Львову под нацистские марши 30 июня 2019 года.



В нашей среде сегодня ходит анекдот про крутых тараканов. После всех революционных событий на Украине тараканы стали настолько крутыми, что, как только человеки включают свет вечером, они его выключают самостоятельно. Кстати, подумайте дорогие сограждане, может, такие тараканы живут и в вашей квартире? А я, пока вы думаете, повеселю вас новой перемогой от хозяев Украины.



Вы уже в курсе, что с 1 июля в Одессе начнутся совместные учения «Sea Breeze-2019». Маневры будут проходить на море, суше, воздухе и под водой. В ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений. Всего в «Sea Breeze-2019» примут участие 19 стран, 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военнослужащих. Среди стран-участниц, в частности, Украина, Франция, Грузия, Польша, Турция, Великобритания.



Именно для проведения учений американцы перебрасывают к нам кучу собственных "воинов света" по морю. Короче, американский быстроходный транспортно-десантный катамаран USNS «Yum» зa за ночь пересек Черное море и утром зашел в порт Одессы. Примерно в 11:00 29 июня катамаран ошвартовался у причала 1к.



"«Yuma» доставил в Украину подразделение (скорее всего, батальон) американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019".



Естественно, я позвонил в Одессу и попросил тамошних тараканов посмотреть на это чудо-юдо. Докладываю, как журналист «ВО»:



USNS Yuma – восьмой по счету экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил разгоняют корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около четырех метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка. В какой России я хотел бы жить



Есть и интересная особенность этого плавсредства. По крайней мере для меня, сухопутного до невозможности. Наши на причале гоготали как стая гусей перед перелетом в теплые края. Цитирую:

"Катамаран выглядит очень необычно для нашего глаза. Он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается".



Экономика должна быть экономной? Или краски не хватает в США?



Я вот сижу и раздумываю над нашими военно-морскими проблемами. Как нам ваш флот запугать? И кажется придумал. Посоветоваться хочу с моряками. Минометы на корабли устанавливают, или это моё нахренау? Представляете, наступает наш москитный флот на Крымский мост. Красиво так, ровненько идут катера и рыбацкие шхуны. У вас паника, надо остановить!



Пушки расчехлили, бикфордовы шнуры у ракет зажгли, боевых осьминогов на позиции против боевых пловцов вывели, штабы в грузовики погрузили для эвакуации. И тут мы, на минимальном расстоянии, из наших минометов "Молот", залпом бабах! И всё! Вся ваша оборона уничтожена. Были катера и нету. Они уже подводные лодки. А компьютеры ваших систем наведения погорели от такого превращения целей в ничто! Может, мне в адмиралы пойти? Чувствую себя адмиралом Гайдуком, нет, Воронченко.



А давайте я вам расскажу и о других своих мечтах. Тем более что перед выходными встретился с "компетентными источниками" из Минфина. Чтобы мы там не говорили о мечтах, большинство все равно мечтают о простом, совсем не романтичном. О собственном толстом гаманце. Кошельке, по-вашему. Цифры буду называть официальные. Те, что вы скоро услышите в выступлениях наших экономистов.



Ох и перспективы в моих мечтах у Украины. Мы будем постоянно увеличивать минимальную зарплату. В 2019 году до 4 173 грн, в 2020-м – 4 723 грн, в 2021 – 5 003 грн, а в 2022 аж 5 290 грн!



Но и это не все. Запануют пенсы наши по полной. Будут жить как в Америке. В 2022 году украинцы-пенсионеры с полным стажем будут получать целых 2 116 грн! Понимаю, что вы сейчас улыбаетесь. Мечтатель Таракан. А мне хочется мечтать.



И вам бы захотелось, если бы вам в глаза целый глава Счетной палаты Валерий Пацкан выдал следующую фразу:



"Сейчас каждый четвертый украинец не может позволить себе питаться даже по минимальным стандартам, пользоваться бытовыми товарами и услугами и жить в надлежащих условиях".



Кстати, не думайте, что там сидят идиоты. Считать в этой самой Счетной палате действительно умеют. Как сказал один из таких грамотеев, если бы мы считали, как положено, с учетом фактических показателей, то уже сегодня минимальная пенсия на Украине должна быть 3 100 грн.



Но денег в пенсионном фонде нет. Деньги нужны для выплаты зарплат и на другие нужды. Короче, все как всегда. Лишние люди... И это при том, что официально, кстати, не удивляйтесь, с учетом тех, кто работает в теневой экономике, сегодня работают только 16,5 млн. человек (57%). Вот такие галушки...



А закончить размышления о будущем я хочу ответом на вопрос, который прочитал в комментариях к прошлым запискам. Мне искренне жаль, что некоторые читатели читают мои записки по диагонали. Только в таком случае могут возникнуть вопросы о событиях, которые происходят вчера или сегодня и которые я не комментирую.



С удовольствием бы комментировал события сразу, но это для меня невозможно. Во-первых, редакция «ВО» от меня далеко. Не за сотни, а за тысячи километров. Значит, прийти и положить на стол редактору заметки я просто физически не могу. Во-вторых, электронные средства доставки контролируются ребятами с тапками наготове. Потому и "едут" записки замысловатым путем до редакции. И в-третьих, я не репортер. Новости — не моё. Я скорее сторонний наблюдатель, который сидит в жерле вулкана и описывает то, как плавится вокруг горная порода с появлением новых порций лавы из сердца Земли. Какую Россию не построить и почему не повторить?



На этой оптимистически-пессимистической ноте сегодня и закончу. Знаете, шутка продлевает жизнь. Аксиома. К сожалению, это иногда не относится к автору шутки. Парадокс. Мне тут пришло сообщение с Курильских островов! Представляете где это? Я лично с трудом. Так вот, там местные шутники придумали слоган для будущего кандидата на выборах куда-то там, у вас же вроде осенью выборы, от партии ЗОЖ. "Переименуем Курильские острова в Физкультурные!"



Даже не знаю, новость это или анекдот курильский. Тараканы — они такие. Особенно в условиях "страны огромных лопухов", кстати они же рассказали о лопухах-зонтах для людей. Врут, наверное. Чудны дела твои, природа-мать.



А у нас тоже был этот... День Конституции.



Вы знаете что у нас каждый день праздник? Мы, в отличие от американцев, не думаем о том, когда заработаем свой первый миллион. В отличие от россиян не думаем о величии прошлого. В отличие от европейцев не думаем о какой-то там демократии и прочей ерунде. Мы вспоминаем или придумываем себе праздники. И празднуем от всей души все подряд.















Вот скажите мне, вы праздновали 30 июня? Уверен, что большинство даже не знает, какой великий праздник это был. И есть. А ведь ваши папы и мамы, возможно, именно на этом празднике и познакомились, когда мама качалась на качелях (кто-то ещё помнит, такие лодочкой) а папа покуривал на ближайшей скамейке и ловил момент, когда лодочка срывалась вниз, и платье...



Не подумайте, что я о международном дне астероидов или о том, что в полях зацвел василек. Я даже не о том, что шиповник стал сбрасывать листочки с цветков. Про русалок, которые как раз вчера превратились в кувшинки, я вообще молчу. Кстати, срежешь кувшинку — убьешь русалку. Народная мудрость.



Я побродил по Киеву с фотоаппаратом. Просто ходил и просто снимал, как делал уже много раз. Наверное, нет более достоверного документа истории, чем фотография. Даже постановочная, даже официальная, не говоря уже о любительских фото. Я могу много рассуждать о политике, о ситуации в стране, о "есть ли жизнь на Марсе", но не могу заставить людей улыбаться. Заставить "світитися очі дівчаток і хлопців". Посмотрите на Киев сегодня. Просто посмотрите, и вы многое поймете.











































Всем оптимистического отношения к современности и романтического к будущему. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь (с). Улыбайтесь, несмотря ни на что. Пусть наши саркастические улыбки показывают власти, что мы все понимаем. Мы не быдло. А наши добрые улыбки говорят всем о нашей любви к людям, к природе, к жизни. Будем жить! Приветствую всех, кто не равнодушен к нашему... счастью.Как-то все меньше и меньше мне внушает оптимизм род человеческий. Особенно на Украине. Живем почему-то все время будущим и совершенно не интересуемся настоящим. Вот оно, влияние большевиков и коммунистов. "Сегодня едим гнилую картошку, чтобы наши дети послезавтра ели ананасы". А если мне ананасы не нужны, не люблю я их, то можно картошку нормальную, молодую. Да с маслицем, цибулей и под горилку?Как-то незаметно пришла первая такая дата у нашей новой власти. Точнее, по власти президента. Сороковины. 40 дней, как мы живем без Гидранта, но с Зе. Это в политике принято считать дни сотнями, а в жизни поминают совсем по-другому — 9 дней, 40 дней, годовщина... Ладно, об усопшем или хорошо, или никак. Хотя какой он усопший, бухтит тут по углам… А вот о действующем стоит поговорить.Тут у нас многие сравнивают Зе с… ладно, не смейтесь, с Рузвельтом. Да, с тем самым, который Франклин Делано. Американский президент, победивший Великую депрессию. Своеобразно, но ведь победивший! Хотелось бы, чтоб и у нас так же было бы. В смысле, перемога.Но те, кто не особо верят в светлое будущее, которое просто обязано наступить, приводят пример, дескать, Рузвельт за первый месяц принял 20 документов для выхода из кризиса, а Зе? А Зе НИ ОДНОГО! И не примет, поскольку у нас Раду он весьма так сильно обидел. Потому для того, чтобы что-то изменилось, надо ждать другую Раду.Вот все у нас вокруг этого и вертится. Все лезут в Раду, ну как эти самые на гей-парад. Даже Шарий полез. Мы тут просто угораем с того, как он, сидя в Голландии, пытается тут устроить себе раскрутку.Стало понятно и другое. Многие совершенно не хотят, чтобы партия президента «Слуга народа» стала реально этим самым слугой. Потому всячески пытаются помешать. Те рейтинги, которые публикуются нашими социологами, выглядят мыльными пузырями. Прежде всего потому, что избирательная система осталась неизменной. Да, по партийным спискам, а это 225 депутатов, "Слуги..." выиграет, а вот по мажоритарке для Зе, похоже, будет непросто. Там такие зубры сидят…Нет, если перенять опыт соседей и вышибать засидевшихся танками… Ну мы это потом обсудим как-нибудь. Но ощущение некоей войны остается, так что и терминологию сохраним.Общее ощущение у нас сегодня, как у минера, который уже заложил фугас, поджег шнур и теперь просто ждет, когда вся система рванет. Теоретически минер знает, как это будет, а вот практически...И продолжаться это будет всю будущую неделю. Минер затаился потому, что уже все сделал и теперь просто ждет. Цель спокойна потому, что просто не знает, что она, цель, живет обычной жизнью. Остается всего семь дней такой спокойной жизни. Дальше начнет бабахать в разных местах, загоняя будущие цели как раз туда, где приготовлен основной "фейерверк".Вообще, если обращать внимание на собственные ощущения, мы живем сегодня в центре цирковой арены или на эстраде. Когда все события смешной пьесы ты видишь не из зрительного зала, а изнутри. Всё происходит вокруг тебя. Как у посетителя ресторана. По мере исчезновения алкоголя из графина ты видишь странные метаморфозы, происходящие с женщиной за соседним столом. Уменьшается нос, увеличивается грудь, появляется талия... Ну, вы меня понимаете.Всё. Не могу больше о выборах. Даже мои крепкие нервы не выдерживают таких нагрузок. Тем более что за всей этой предвыборной клоунадой мы не замечаем страшных вещей, которые проходят открыто и не встречают сопротивления в украинском обществе. Как события во Львове, например. У нас там всегда что-то происходит…Процитирую пресс-службу «Свободы», которая только что опубликовала собственное сообщение о мероприятии:Кто-то скажет: "Нагнетает Таракан. Сколько там этих маршей проходит ежегодно. Одним меньше, одним больше. Ничего не изменится". Наверное. Но только для тех, кто не знает и не хочет знать историю. А я напомню. Напомню себе, другим украинцам, вам, россияне, евреям в Израиле, европейцам, американцам, канадцам...Именно 30 июня, правда, 1941 года, начался первый акт массового открытого уничтожения евреев в ходе Второй мировой войны. Открытый геноцид евреев начат был именно во Львове. И главную роль в этом погроме сыграли не немцы из "Айнзаценгрупп" и "расстрельных команд".Главную роль в убийствах неповинных мирных жителей сыграли простые местные парни и девчата, которые даже не входили в "Нахтигаль" или ОУН(б) (бандеровцы).Оуновцы и "соловьи" просто физически не могли "обеспечить необходимый охват". Город большой, а солдат мало. А вот местное население убивало с удовольствием. Точно с таким же удовольствием потомки прошли по Львову под нацистские марши 30 июня 2019 года.В нашей среде сегодня ходит анекдот про крутых тараканов. После всех революционных событий на Украине тараканы стали настолько крутыми, что, как только человеки включают свет вечером, они его выключают самостоятельно. Кстати, подумайте дорогие сограждане, может, такие тараканы живут и в вашей квартире? А я, пока вы думаете, повеселю вас новой перемогой от хозяев Украины.Вы уже в курсе, что с 1 июля в Одессе начнутся совместные учения «Sea Breeze-2019». Маневры будут проходить на море, суше, воздухе и под водой. В ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений. Всего в «Sea Breeze-2019» примут участие 19 стран, 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военнослужащих. Среди стран-участниц, в частности, Украина, Франция, Грузия, Польша, Турция, Великобритания.Именно для проведения учений американцы перебрасывают к нам кучу собственных "воинов света" по морю. Короче, американский быстроходный транспортно-десантный катамаран USNS «Yum» зa за ночь пересек Черное море и утром зашел в порт Одессы. Примерно в 11:00 29 июня катамаран ошвартовался у причала 1к.Естественно, я позвонил в Одессу и попросил тамошних тараканов посмотреть на это чудо-юдо. Докладываю, как журналист «ВО»:USNS Yuma – восьмой по счету экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил разгоняют корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около четырех метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.Есть и интересная особенность этого плавсредства. По крайней мере для меня, сухопутного до невозможности. Наши на причале гоготали как стая гусей перед перелетом в теплые края. Цитирую:Экономика должна быть экономной? Или краски не хватает в США?Я вот сижу и раздумываю над нашими военно-морскими проблемами. Как нам ваш флот запугать? И кажется придумал. Посоветоваться хочу с моряками. Минометы на корабли устанавливают, или это моё нахренау? Представляете, наступает наш москитный флот на Крымский мост. Красиво так, ровненько идут катера и рыбацкие шхуны. У вас паника, надо остановить!Пушки расчехлили, бикфордовы шнуры у ракет зажгли, боевых осьминогов на позиции против боевых пловцов вывели, штабы в грузовики погрузили для эвакуации. И тут мы, на минимальном расстоянии, из наших минометов "Молот", залпом бабах! И всё! Вся ваша оборона уничтожена. Были катера и нету. Они уже подводные лодки. А компьютеры ваших систем наведения погорели от такого превращения целей в ничто! Может, мне в адмиралы пойти? Чувствую себя адмиралом Гайдуком, нет, Воронченко.А давайте я вам расскажу и о других своих мечтах. Тем более что перед выходными встретился с "компетентными источниками" из Минфина. Чтобы мы там не говорили о мечтах, большинство все равно мечтают о простом, совсем не романтичном. О собственном толстом гаманце. Кошельке, по-вашему. Цифры буду называть официальные. Те, что вы скоро услышите в выступлениях наших экономистов.Ох и перспективы в моих мечтах у Украины. Мы будем постоянно увеличивать минимальную зарплату. В 2019 году до 4 173 грн, в 2020-м – 4 723 грн, в 2021 – 5 003 грн, а в 2022 аж 5 290 грн!Но и это не все. Запануют пенсы наши по полной. Будут жить как в Америке. В 2022 году украинцы-пенсионеры с полным стажем будут получать целых 2 116 грн! Понимаю, что вы сейчас улыбаетесь. Мечтатель Таракан. А мне хочется мечтать.И вам бы захотелось, если бы вам в глаза целый глава Счетной палаты Валерий Пацкан выдал следующую фразу:Кстати, не думайте, что там сидят идиоты. Считать в этой самой Счетной палате действительно умеют. Как сказал один из таких грамотеев, если бы мы считали, как положено, с учетом фактических показателей, то уже сегодня минимальная пенсия на Украине должна быть 3 100 грн.Но денег в пенсионном фонде нет. Деньги нужны для выплаты зарплат и на другие нужды. Короче, все как всегда. Лишние люди... И это при том, что официально, кстати, не удивляйтесь, с учетом тех, кто работает в теневой экономике, сегодня работают только 16,5 млн. человек (57%). Вот такие галушки...А закончить размышления о будущем я хочу ответом на вопрос, который прочитал в комментариях к прошлым запискам. Мне искренне жаль, что некоторые читатели читают мои записки по диагонали. Только в таком случае могут возникнуть вопросы о событиях, которые происходят вчера или сегодня и которые я не комментирую.С удовольствием бы комментировал события сразу, но это для меня невозможно. Во-первых, редакция «ВО» от меня далеко. Не за сотни, а за тысячи километров. Значит, прийти и положить на стол редактору заметки я просто физически не могу. Во-вторых, электронные средства доставки контролируются ребятами с тапками наготове. Потому и "едут" записки замысловатым путем до редакции. И в-третьих, я не репортер. Новости — не моё. Я скорее сторонний наблюдатель, который сидит в жерле вулкана и описывает то, как плавится вокруг горная порода с появлением новых порций лавы из сердца Земли.На этой оптимистически-пессимистической ноте сегодня и закончу. Знаете, шутка продлевает жизнь. Аксиома. К сожалению, это иногда не относится к автору шутки. Парадокс. Мне тут пришло сообщение с Курильских островов! Представляете где это? Я лично с трудом. Так вот, там местные шутники придумали слоган для будущего кандидата на выборах куда-то там, у вас же вроде осенью выборы, от партии ЗОЖ. "Переименуем Курильские острова в Физкультурные!"Даже не знаю, новость это или анекдот курильский. Тараканы — они такие. Особенно в условиях "страны огромных лопухов", кстати они же рассказали о лопухах-зонтах для людей. Врут, наверное. Чудны дела твои, природа-мать.А у нас тоже был этот... День Конституции.Вы знаете что у нас каждый день праздник? Мы, в отличие от американцев, не думаем о том, когда заработаем свой первый миллион. В отличие от россиян не думаем о величии прошлого. В отличие от европейцев не думаем о какой-то там демократии и прочей ерунде. Мы вспоминаем или придумываем себе праздники. И празднуем от всей души все подряд.Вот скажите мне, вы праздновали 30 июня? Уверен, что большинство даже не знает, какой великий праздник это был. И есть. А ведь ваши папы и мамы, возможно, именно на этом празднике и познакомились, когда мама качалась на качелях (кто-то ещё помнит, такие лодочкой) а папа покуривал на ближайшей скамейке и ловил момент, когда лодочка срывалась вниз, и платье...Не подумайте, что я о международном дне астероидов или о том, что в полях зацвел василек. Я даже не о том, что шиповник стал сбрасывать листочки с цветков. Про русалок, которые как раз вчера превратились в кувшинки, я вообще молчу. Кстати, срежешь кувшинку — убьешь русалку. Народная мудрость.Я побродил по Киеву с фотоаппаратом. Просто ходил и просто снимал, как делал уже много раз. Наверное, нет более достоверного документа истории, чем фотография. Даже постановочная, даже официальная, не говоря уже о любительских фото. Я могу много рассуждать о политике, о ситуации в стране, о "есть ли жизнь на Марсе", но не могу заставить людей улыбаться. Заставить "світитися очі дівчаток і хлопців". Посмотрите на Киев сегодня. Просто посмотрите, и вы многое поймете.Всем оптимистического отношения к современности и романтического к будущему. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь (с). Улыбайтесь, несмотря ни на что. Пусть наши саркастические улыбки показывают власти, что мы все понимаем. Мы не быдло. А наши добрые улыбки говорят всем о нашей любви к людям, к природе, к жизни. Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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