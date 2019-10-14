Записки Колорадского Таракана. А мы пошли туда, незнамо куда • 48 • Аналитика









Я бы даже больше сказал: между нами, кумовьями, пошепчась. А что, вот чем мы не кумовья? Это ведь как почти родственники, только взаймы не обязательно давать. А вот не выпить с кумом – то оскорбление великое есть.



Многие, наверное, сейчас готовы спросить: где тебя, Таракан, шатало? Да нигде. Все там же. Просто… не то что творческий кризис, так… Даже Тараканушка сказала: черт с тобой, пропейся, не зря в народе говорят, шо «людына, яка нэ пье, чи хвора, чи падлюка яка»…



Хвор был морально, и, надо сказать, с вашей подачи немного так. Понятно, что все эти «Украину надо сгноить экономически» — это у вас от великого чуйства дружбы и братства. Понятно, что нас надо сгноить, отключить нам газ, ни лопаты угля, ни банки нефти. А заодно белорусам, чтобы не делились.



А дальше? Дальше-то что? Прямо как герой великого нашего Михаила Афанасьевича заговорил…



Ну вымрем. И что? Действительно, а дальше что? Нет, оно так понятно, что свято место пусто не бывает. Понаедут, понаостаются. Те, кто в Европе уже хуже горькой редьки. Вы поняли, о ком я. И возникнет на месте бывшей Украины этакий хаб-наркопритон или оптовый склад дури. Ладно, дурь оптом мы и сейчас можем на экспорт вагонами отправлять, но это исключительно временное явление. А если более тяжелое?



Но мы пока живем, может, и не так, как хотелось бы, но живем. И рассчитываем на то, что жить будем лучше.



Впрочем, это нормально. Это, знаете ли, характерно для всех живых организмов – желать хорошей жизни.







Хорошей жизни желают у нас все. И те, кто «за», и те, кто «против». Но те, кто «за», покамест сидят на точках ровно, а вот кто «против»… Они как раз устроили президенту намедни не то чтобы тренинг, но было забавно наблюдать.

















Я вам так скажу: осень для нашего президента Украины вышла сложная и если урожайная, то в негативном смысле. За откровенно никаким визитом в США (чего вообще ездил – никто так и не понял у нас) последовали попытки мирного урегулирования на Донбассе, за которыми понеслось по полной программе.



Я понимаю, что просто так все это безобразие не остановить, это сложно, это непросто, это… Ну я не знаю. Не хотел бы оказаться на месте центрального разгребающего.



Но наши уже неплохо так обработанные кастрюлями массы, сами понимаете, восприняли это с точки зрения одноклеточных. То есть все то же извечное «зрада-перемога». Ноль или единица. Понятно, что тут зрада и попытки уступок агрессору, то есть, совершеннейшая капитуляция.



Перед кем – не совсем понятно. Называются разные варианты, но народ орать пошел. А что? Зрада – она и в Украине зрада, а потому «Зелю – гэть» и все такое в духе времени.



И это всего-то через несколько месяцев после того, как всей страной его выбрали…



Нет, а правда, чего он без волшебной палочки на пост приперся?



Ладно, тут не палочка нужна, тут кола осинового треба как есть. Но – пошли глотки драть против капитуляции. И кто пошел? Да как всегда.























































Вот вы, соседи, многие из вас понимают, что такое формула этого не к ночи помянутого Штайнмайера? Вы вообще помните, когда он ее родил? А я вот покопался, нашел. В 2015-м. Когда господин Франк-Вальтер Штайнмайер был еще министром иностранных дел Германии.



Это теперь он президент со всеми выходящими. Но это не главное. Главное, что, скорее всего, он сегодня сам не понял, чего начудесил тогда. И эта прости господи, формула, пережила столько трактовок и переделок, что…



А, ладно, короче, подмахнули. Типа, приняли. Кто на грудь, кто куда еще. На поднос.



Ну все мы не дураки, все понимаем, что Минск – все. Отдихлофосился напрочь, даже лапками не дергает. Умные тараканы об этом говорили очень и очень давно. Люди тоже, но меньше и позже до них дошло.



Вот что-то там такое согласовали… Кучу «если». Если вступит так обзываемый «особый статус Донбасса», если пройдут эти выборы согласно украинскому законодательству, если наблюдатели ОБСЕ признают…



Короче, Минск-3. Такой же никого ни к чему не обязывающий и невыполнимый. Но – подписали, щеки надули и разошлись. Занавес… А за занавесом наливалово со всеми из этого происходящими последствиями.



А вот не тут-то было! А народ? А народ не оценил. Народ заволновался. И сильно озадачился, да так, что первое место в запросах в «Гугле» долго держал вопрос «Что такое капитуляция».



Ответы вот не понравились. И народ пошел…



Оно понятно, что такое «капитуляция» — до всех дошло. А что такое «Формула Штайнмайера» — нет. То есть снова одноклеточно. Зрада или перемога. Ну так как зрада – это наше привычное состояние, то пошли мы все банду гэть…



Ну и Зелинский сдурковал по полной. Когда он сказал, что слышит протестующих – это да, многих успокоило. Но когда вылез Богдан и ляпнул, что все митинги проплачены, вот тут-то и началось…



Интересно, говорящих голов их где-то в одном месте обучают? Или клонируют? Ну как ваш песков что ляпнет – а у нас теперь Богдан тут же эстафету готов подхватить.



Ну ведь все в курсе, кто на 70% оплатил эти протесты. Ушки Петра Лексеича Олкашенко торчат так, что… Ну зачем так?



Понятно, что Порошенко очень щедро вливает сейчас деньги в этот протест. Но стоит ли делать такие заявления? И тем самым просто тупо злить не самую острую часть общества? Суеверуем!



Эк я заговорил, да? А можно и проще сказать: дураков злить не надо! И помнить историю современной Украины, в которой (не важно, истории или Украине) неспособность четко понять серьезность настроя народных масс сгубило не одного нашего политика. А был и такой, который тоже обещал услышать каждого…



Тут, конечно, есть и такой маленький нюанс: на любых переговорах в Европе Зеленский может спокойно слать желающих «нагнуть» его, опираясь на недовольство украинского общества. И Европа никуда не денется, ибо демократия и все прочее.



Ну и да, понеслись у нас протесты.



Конечно, до Майдана 3.0 ну далеко. Очень далеко.



Однако реагировать надо. Если не реагирует власть – это сделать могут другие, а дальше знаете: кто в Ростов не смылся – я не виноват!



Сажаем? Конечно, сажаем!



Вообще, посадки весной ли, осенью – это дело верное! У вас слизали наши явно и недвусмысленно. А потому взяли и посадили на два месяца в СИЗО представителя «попередників», народного депутата четвертого и пятого созывов Сергея Пашинского.



А что? И пар так можно выпустить, и Пашинскому для портфолио полезно.



Вообще, Пашинский — фигурант ряда журналистских расследований по поводу коррупционных схем в оборонке. Но где это за такое сейчас сажают? Не 1937-й год, как сказал один российский деятель. В СИЗО Пашинского упекли за бытовой конфликт трехлетней давности, когда он стрелял в человека, якобы напавшего на него с женой.



Вообще, конечно, чтобы все хорошо выдохнули, надо бы по-хорошему посадить кого-то покрупнее. Например, пятого президента Украины. Ну на самый худой конец – четвертого.



А что, идея неплоха! Дарю!



Правда, протесты однозначно тогда будут куда круче. И у нас, и у вас. Вы же своего Януковича точно не отдадите, так? А по поводу Порошенко в Европе собутыльники в евростолицах будут морды кривить…



Да и у себя тоже не очень прилично будет. Уже оппозиционеры повылазили с криками насчет «Формулы Штайнмайера», что зрада, ганьба и банду гэть. Ну а как иначе? Причем с такими выражениями на лицах…







Типа, при них такого не было. Вот пройдет пяток лет, и то, что было при них, ох… Вообще, сложно сказать, что будем говорить и куда бить. То, что что-то будем – факт.



Да, вы же нашу косоледи любите… Вот госпожа Юлия тоже того… Зашипела. Ну правда, разве Тимошенко могла остаться в стороне?



Но больше всего лютуют политические силы правого направления, которых выставили из Рады, но которые возомнили себя Терминаторами. Типа, мы вернемся…



Для правосеков любого толка это просто шанс попасть в зомбоящик и желательно на максимальное количество каналов. Есть уступки России, нет – не важно. Важно, что есть возможность заорать погромче.



А на деле имеем полный срыв отвода войск и порношоу правосеков с обещаниями занять позиции, оставленные военными. Что там будет, в этих окопах, представить сложно, но можно. И, кстати, тут у кого в голове не опилки, тот понимает, что эти дураки своими трупами будут мостить дорогу кому угодно, но не светлому будущему Украины.







Мне жаль, но, как и все нормальные существа, понимаю, что никакие договоренности по Донбассу и Украине не станут реальными, пока бумаги подписывают… Короче, те, кто их подписывает. Всякие бывшие президенты, бывшие министры иностранных дел, бывшие сотрудники МММ и так далее.



Реальные проблемы, а Донбасс – это реальная проблема, должны решать реальные люди. А эти бывшие уже сварганили Минск-1, потом Минск-2, теперь эту «Формулу»…



А и «Формула»… Если в мир автогонок посмотреть, то там есть и «Формула 1», и «Формула 2» и так по нисходящей я даже не знаю, как низко. Не в бомбе дело



Я другое знаю. Сколь низко не падай в нашем сегодня, все равно постучат в дно.



А в итоге что? А в итоге ничего. Не бумагу изводить надо, а общество вразумлять. Пока часть Украины будет орать, что зрада, а часть – что перемога, ни того, ни другого можно не ждать.



Ну и на закуску такого серьезного обзора, расскажу и покажу, как сегодня Зеленский смотрится в глазах украинцев.



Силами сотрудников Центра Разумкова был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что 48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% — что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% — что она хуже предыдущей.







41,5% граждан Украины считает, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать, 29% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается, и 20% — что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.







23% опрошенных считают, что действия новой власти оправдали их надежды, еще 5% — что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, 9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% — что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% — что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.



А 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.







54,5% опрошенных считают, что действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% — что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.







Пока все еще ничего. Украинцы вполне доверяют Зеленскому, за него 70,5% опрошенных, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 54%, премьер-министру Алексею Гончаруку — 36%.



Вот такой политический расклад.



Но это еще ничего, мы ждем настоящего шоу. У нас же на носу очередной праздник – день УПА. И если в этот день ничего не произойдет, я тогда свою шляпу съем. Но уверен, что будет что вам показать.







Живите умно и рассудительно. Да не коснется вас всех черная тень ганьбующей кастрюли! До свидания, я еще тот Терминатор, так что… Я вернусь! Здравствуйте, здравствуйте, все, кто дождался этого момента – выхода моих очередных комментариев по поводу того, что происходит в Украине. А у нас происходит много чего такого, о чем стоит поговорить меж людей умных и понимающих.Я бы даже больше сказал: между нами, кумовьями, пошепчась. А что, вот чем мы не кумовья? Это ведь как почти родственники, только взаймы не обязательно давать. А вот не выпить с кумом – то оскорбление великое есть.Многие, наверное, сейчас готовы спросить: где тебя, Таракан, шатало? Да нигде. Все там же. Просто… не то что творческий кризис, так… Даже Тараканушка сказала: черт с тобой, пропейся, не зря в народе говорят, шо «людына, яка нэ пье, чи хвора, чи падлюка яка»…Хвор был морально, и, надо сказать, с вашей подачи немного так. Понятно, что все эти «Украину надо сгноить экономически» — это у вас от великого чуйства дружбы и братства. Понятно, что нас надо сгноить, отключить нам газ, ни лопаты угля, ни банки нефти. А заодно белорусам, чтобы не делились.А дальше? Дальше-то что? Прямо как герой великого нашего Михаила Афанасьевича заговорил…Ну вымрем. И что? Действительно, а дальше что? Нет, оно так понятно, что свято место пусто не бывает. Понаедут, понаостаются. Те, кто в Европе уже хуже горькой редьки. Вы поняли, о ком я. И возникнет на месте бывшей Украины этакий хаб-наркопритон или оптовый склад дури. Ладно, дурь оптом мы и сейчас можем на экспорт вагонами отправлять, но это исключительно временное явление. А если более тяжелое?Но мы пока живем, может, и не так, как хотелось бы, но живем. И рассчитываем на то, что жить будем лучше.Впрочем, это нормально. Это, знаете ли, характерно для всех живых организмов – желать хорошей жизни.Хорошей жизни желают у нас все. И те, кто «за», и те, кто «против». Но те, кто «за», покамест сидят на точках ровно, а вот кто «против»… Они как раз устроили президенту намедни не то чтобы тренинг, но было забавно наблюдать.Я вам так скажу: осень для нашего президента Украины вышла сложная и если урожайная, то в негативном смысле. За откровенно никаким визитом в США (чего вообще ездил – никто так и не понял у нас) последовали попытки мирного урегулирования на Донбассе, за которыми понеслось по полной программе.Я понимаю, что просто так все это безобразие не остановить, это сложно, это непросто, это… Ну я не знаю. Не хотел бы оказаться на месте центрального разгребающего.Но наши уже неплохо так обработанные кастрюлями массы, сами понимаете, восприняли это с точки зрения одноклеточных. То есть все то же извечное «зрада-перемога». Ноль или единица. Понятно, что тут зрада и попытки уступок агрессору, то есть, совершеннейшая капитуляция.Перед кем – не совсем понятно. Называются разные варианты, но народ орать пошел. А что? Зрада – она и в Украине зрада, а потому «Зелю – гэть» и все такое в духе времени.И это всего-то через несколько месяцев после того, как всей страной его выбрали…Нет, а правда, чего он без волшебной палочки на пост приперся?Ладно, тут не палочка нужна, тут кола осинового треба как есть. Но – пошли глотки драть против капитуляции. И кто пошел? Да как всегда.Вот вы, соседи, многие из вас понимают, что такое формула этого не к ночи помянутого Штайнмайера? Вы вообще помните, когда он ее родил? А я вот покопался, нашел. В 2015-м. Когда господин Франк-Вальтер Штайнмайер был еще министром иностранных дел Германии.Это теперь он президент со всеми выходящими. Но это не главное. Главное, что, скорее всего, он сегодня сам не понял, чего начудесил тогда. И эта прости господи, формула, пережила столько трактовок и переделок, что…А, ладно, короче, подмахнули. Типа, приняли. Кто на грудь, кто куда еще. На поднос.Ну все мы не дураки, все понимаем, что Минск – все. Отдихлофосился напрочь, даже лапками не дергает. Умные тараканы об этом говорили очень и очень давно. Люди тоже, но меньше и позже до них дошло.Вот что-то там такое согласовали… Кучу «если». Если вступит так обзываемый «особый статус Донбасса», если пройдут эти выборы согласно украинскому законодательству, если наблюдатели ОБСЕ признают…Короче, Минск-3. Такой же никого ни к чему не обязывающий и невыполнимый. Но – подписали, щеки надули и разошлись. Занавес… А за занавесом наливалово со всеми из этого происходящими последствиями.А вот не тут-то было! А народ? А народ не оценил. Народ заволновался. И сильно озадачился, да так, что первое место в запросах в «Гугле» долго держал вопрос «Что такое капитуляция».Ответы вот не понравились. И народ пошел…Оно понятно, что такое «капитуляция» — до всех дошло. А что такое «Формула Штайнмайера» — нет. То есть снова одноклеточно. Зрада или перемога. Ну так как зрада – это наше привычное состояние, то пошли мы все банду гэть…Ну и Зелинский сдурковал по полной. Когда он сказал, что слышит протестующих – это да, многих успокоило. Но когда вылез Богдан и ляпнул, что все митинги проплачены, вот тут-то и началось…Интересно, говорящих голов их где-то в одном месте обучают? Или клонируют? Ну как ваш песков что ляпнет – а у нас теперь Богдан тут же эстафету готов подхватить.Ну ведь все в курсе, кто на 70% оплатил эти протесты. Ушки Петра Лексеича Олкашенко торчат так, что… Ну зачем так?Понятно, что Порошенко очень щедро вливает сейчас деньги в этот протест. Но стоит ли делать такие заявления? И тем самым просто тупо злить не самую острую часть общества?Эк я заговорил, да? А можно и проще сказать: дураков злить не надо! И помнить историю современной Украины, в которой (не важно, истории или Украине) неспособность четко понять серьезность настроя народных масс сгубило не одного нашего политика. А был и такой, который тоже обещал услышать каждого…Тут, конечно, есть и такой маленький нюанс: на любых переговорах в Европе Зеленский может спокойно слать желающих «нагнуть» его, опираясь на недовольство украинского общества. И Европа никуда не денется, ибо демократия и все прочее.Ну и да, понеслись у нас протесты.Конечно, до Майдана 3.0 ну далеко. Очень далеко.Однако реагировать надо. Если не реагирует власть – это сделать могут другие, а дальше знаете: кто в Ростов не смылся – я не виноват!Сажаем? Конечно, сажаем!Вообще, посадки весной ли, осенью – это дело верное! У вас слизали наши явно и недвусмысленно. А потому взяли и посадили на два месяца в СИЗО представителя «попередників», народного депутата четвертого и пятого созывов Сергея Пашинского.А что? И пар так можно выпустить, и Пашинскому для портфолио полезно.Вообще, Пашинский — фигурант ряда журналистских расследований по поводу коррупционных схем в оборонке. Но где это за такое сейчас сажают? Не 1937-й год, как сказал один российский деятель. В СИЗО Пашинского упекли за бытовой конфликт трехлетней давности, когда он стрелял в человека, якобы напавшего на него с женой.Вообще, конечно, чтобы все хорошо выдохнули, надо бы по-хорошему посадить кого-то покрупнее. Например, пятого президента Украины. Ну на самый худой конец – четвертого.А что, идея неплоха! Дарю!Правда, протесты однозначно тогда будут куда круче. И у нас, и у вас. Вы же своего Януковича точно не отдадите, так? А по поводу Порошенко в Европе собутыльники в евростолицах будут морды кривить…Да и у себя тоже не очень прилично будет. Уже оппозиционеры повылазили с криками насчет «Формулы Штайнмайера», что зрада, ганьба и банду гэть. Ну а как иначе? Причем с такими выражениями на лицах…Типа, при них такого не было. Вот пройдет пяток лет, и то, что было при них, ох… Вообще, сложно сказать, что будем говорить и куда бить. То, что что-то будем – факт.Да, вы же нашу косоледи любите… Вот госпожа Юлия тоже того… Зашипела. Ну правда, разве Тимошенко могла остаться в стороне?Но больше всего лютуют политические силы правого направления, которых выставили из Рады, но которые возомнили себя Терминаторами. Типа, мы вернемся…Для правосеков любого толка это просто шанс попасть в зомбоящик и желательно на максимальное количество каналов. Есть уступки России, нет – не важно. Важно, что есть возможность заорать погромче.А на деле имеем полный срыв отвода войск и порношоу правосеков с обещаниями занять позиции, оставленные военными. Что там будет, в этих окопах, представить сложно, но можно. И, кстати, тут у кого в голове не опилки, тот понимает, что эти дураки своими трупами будут мостить дорогу кому угодно, но не светлому будущему Украины.Мне жаль, но, как и все нормальные существа, понимаю, что никакие договоренности по Донбассу и Украине не станут реальными, пока бумаги подписывают… Короче, те, кто их подписывает. Всякие бывшие президенты, бывшие министры иностранных дел, бывшие сотрудники МММ и так далее.Реальные проблемы, а Донбасс – это реальная проблема, должны решать реальные люди. А эти бывшие уже сварганили Минск-1, потом Минск-2, теперь эту «Формулу»…А и «Формула»… Если в мир автогонок посмотреть, то там есть и «Формула 1», и «Формула 2» и так по нисходящей я даже не знаю, как низко.Я другое знаю. Сколь низко не падай в нашем сегодня, все равно постучат в дно.А в итоге что? А в итоге ничего. Не бумагу изводить надо, а общество вразумлять. Пока часть Украины будет орать, что зрада, а часть – что перемога, ни того, ни другого можно не ждать.Ну и на закуску такого серьезного обзора, расскажу и покажу, как сегодня Зеленский смотрится в глазах украинцев.Силами сотрудников Центра Разумкова был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что 48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% — что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% — что она хуже предыдущей.41,5% граждан Украины считает, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать, 29% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается, и 20% — что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.23% опрошенных считают, что действия новой власти оправдали их надежды, еще 5% — что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, 9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% — что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% — что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.А 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.54,5% опрошенных считают, что действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% — что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.Пока все еще ничего. Украинцы вполне доверяют Зеленскому, за него 70,5% опрошенных, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 54%, премьер-министру Алексею Гончаруку — 36%.Вот такой политический расклад.Но это еще ничего, мы ждем настоящего шоу. У нас же на носу очередной праздник – день УПА. И если в этот день ничего не произойдет, я тогда свою шляпу съем. Но уверен, что будет что вам показать.Живите умно и рассудительно. Да не коснется вас всех черная тень ганьбующей кастрюли! До свидания, я еще тот Терминатор, так что… Я вернусь! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





48 Источник Похожие новости Закроет ли Трамп небо? США собрались выйти из очередного договора Суеверуем! Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке Намутил Новый рекорд по приёму мигрантов. Население недовольно? Что стоит за выступлениями радикалов против Зеленского Новости партнеров