Записки Колорадского Таракана №200. Немного воняет, но перспективы есть • 60 • Аналитика









Что наступило для большинства украинцев, пока непонятно, но наступило, и ладно. Ведь не на ногу или руку наступило, правда? Хотя, если внимательно посмотреть, многим у нас по головам прошлись. И даже не в сапогах.



Да, о головах.



У каждого из нас в голове давно составлен длинный список дел, которые необходимо сделать для сохранения Украины и превращения нашей страны в великую европейскую державу.



Единственное, что непонятно мне, да и большинству сограждан, а кто это все делать будет?



Как все просто было при Гидранте. В Черном море стоят американские корабли и пугают своим видом агрессивную Россию. На Донбассе воюют наемники с обеих сторон. ЕС нас кормит и деньги выдает только за то, что мы есть. А казаки сидят на берегу речки, пьют горилку, закусывают салом и рассуждают о современной демократии. Красота! И что, мы его переизбрали? Хотя, как меня учил дед когда-то, нельзя откладывать на завтра то, что ты уже отложил вчера. С голоду помрешь…



Уверен, зная ваши СМИ, что вы про наши выборы знаете больше нашего. Что, где, когда и сколько. А я предлагаю посмотреть чуть шире. Об итогах поговорим ниже. А вот о некоторых выводах, которые я для себя сделал, необходимо сказать прямо сейчас. Просто жизнь научила, что мало уметь схватывать что-то на лету. Нужно схваченное потом ещё и положить на какую-то ближнюю полку, чтобы не потерять.



Или чтобы это не украли.



Что было первым из того, что показали выборы лично мне? Не поверите, но я, причем совсем с минимальными погрешностями, могу точно сказать, сколько на Украине осталось людей! По крайней мере, из числа взрослых. Помните явку на выборы? Меньше половины населения! 49 с десятыми процентов!



Вот вам и цифра тех, кто сегодня на заработках за границей. Примерно половина трудоспособного населения! Сразу отмету разговоры о том, что многие просто проигнорировали выборы. Не принято у нас игнорировать. Мы достаточно политизированы и думаем, что разбираемся в политике.



«По итогам явка составила:

В Винницкой области — 51,03%,

в Волынской — 52,26%,

Днепропетровской — 50,91%,

Донецкой — 45,71%,

Житомирской — 51,48%,



Закарпатской — 41,16%,

Запорожской — 50,82%,

Ивано-Франковской — 48,04%,

Киевской — 50,30%,

Кировоградской — 49,40%,

Луганской — 49,23%,

Львовской — 53,42%,

Николаевской — 47,09%,

Одесская область — 46,97%,

Полтавская — 54,10%,

Ровенская — 48,02%,

Сумская — 52,24%,

Тернопольская — 54,21%,

Харьковская– 50,43%,

Хмельницкая — 53,17%,

Черкасская область — 51,53%,

Черновицкая — 42,06%,

Черниговская — 54,80%,

Херсонская — 43,93%,

Киев — 48,97%».



Думаете, Таракан малость загнул с выводами? Да нисколько. Посмотрите на фото, которые сделаны не в Киеве, а на одном из сельских участков. Видите, кто составляет большинство тех, кто туда идет? Женщины и старики.















Хотя украинские женщины никогда не прятались и не прячутся за спинами мужчин. Они за спинами не помещаются. И на выборы ходят дисциплинированно.











И второй вывод: большинство украинцев ходит на выборы как в церковь. Верят или не верят, для похода в церковь не суть важно. Традиция. Все пошли, и я пошел. Кто его там знает, есть он или его нету. Так, на всякий случай, чтобы потом можно было в случае чего напомнить ему...



Точно так же и на выборах. На всякий случай, чтобы потом кто-нибудь не спросил... Знаете, это как в рекламе бритв от туповатых рекламщиков. «Первое лезвие бреет чисто, а второе ещё чище!»



Бред какой-то получается. Дайте мне станок сразу со вторым лезвием. На кой первое-то нужно?



А теперь по итогам выборов. Можете нас поздравить. Мы опять выбрали мамЗЕль. Только в расширенном составе. Опять выбрали людей, которые ничего не обещали, которые за все хорошее против всего плохого.



Таким образом, наша власть теперь нам не обязана вообще. Мы ничего не ждем, а они ничего и не обещали. Так вот и будем жить.



«Слуга народа» получил-таки большинство. Значит, теперь владельцы мамЗЕли полные хозяева страны. На втором месте вроде пророссийская платформа «За жизнь». Но это второе место совсем не большое. Что, по моему мнению, правильно показывает настроения общества в отношении России. Что-то около 13 процентов…



Дальше партия Гидранта «Европейская солидарность», Юлина «Батькивщина» и «Голос». И все вместе эти партии суммарно проиграли «Слугам» прилично.



Что хорошо? Хорошо то, что радикалы обгадились по полной.



Все радикальные партии, включая даже нашего «жириновского» Ляшко, не набрали ничего. Народ отказался от радикальных идей.



Что плохо? Плохо то, что против «За жизнь» сыграли те, кто даже сам не понял, что превратился в куклу-марионетку.



Помните ваше возмущение моим мнением об Анатолии Шарии? Я надеюсь, у вас не так, как у моего деда, всего два недостатка. «У меня плохая память и ещё что-то». Помните порванные на грудях рубахи и слюни изо рта в его защиту? Ведь, уверен, вы видели прямую связь этой новой партии с Ахметовым.



А что в итоге? Партия Шария в Раду предсказуемо не прошла.



Более того, именно эта партия забрала голоса оппозиции. Проще говоря, Шарий сыграл за партию власти. За тех, против кого так яростно топил в своих блогах. Всё произошло случайно, как и планировалось.



Да, в этом мире ничего нового не происходит. Нужно было Анатолию создать партию для подготовки собственного триумфального возвращения на Украину — создали. Вы ведь не знаете самого интересного. Теперь партия Шария будет финансироваться из госбюджета. 38 млн. гривен на обеспечение жизни партии, согласно закону.



Что дальше? А дальше все просто. «Батькивщина» и «Голос», что бы ни говорили ваши политологи, пойдут на сближение со «Слугами». Юля слишком хитра, чтобы сегодня соглашаться на какие-то должности в правительстве. Она понимает, что быть рядом и не отвечать ни за что выгоднее.



А Вакарчук не более чем певец, который уже выполнил поставленную задачу. Я даже не исключаю, что он повторит свой демарш, как это было в прошлой Раде, когда он мандат сложил и на гастроли поехал.



В оппозиции будут «Европейская солидарность» и «За жизнь». Это будет примерно такая же оппозиция, какая есть в вашей Думе. Специалисты по имитации кипучей деятельности. Вроде они есть, но на самом деле их нет. Даже ситуативно объединиться они не смогут. Как говорится, а ведь и я был бы олигархом, если бы у меня были деньги.



И все же, несмотря на то, что я уверен в собственном прогнозе дальнейшей ситуации на Украине, где-то далеко-далеко в мозгу шевелится мысль «а вдруг». Пока живу – типа надеюсь. Бывают же чудеса на свете. Может и у нас чудо произойдет. Это я туда, наверх, обращаюсь. В смысле, на самый верх, где чудесами заведуют.



Сегодня я могу с уверенностью сказать только одно: Украина, которую знали многие из вас по прошлой (советской) жизни, исчезла навсегда. Появилась другая Украина. Какой она будет, не скажет никто. Даже те, кто сегодня получил всю полноту власти. Они сами не представляют, «что день грядущий нам готовит». Китайская оборона ближней морской зоны



Я же скажу примерно то же, что озвучил недавно Рабинович. Наступают трудные времена. Точнее, ещё более трудные времена.



МамЗЕль получил от народа карт-бланш. Украина показала, что устала от всех этих морд лица в нашей политике. И знаете, я уверен в том, что основным желанием на этих выборах было даже не изменение внутренней политики. Главное, все настолько устали от этой мнимой войны, от смертей, от безнадеги, что готовы выбрать кого угодно, лишь бы страна перестала трястись, как наши автобусы на наших же дорогах. Хотим спокойствия.



Закончим о выборах. Судя по тому, как активизировались власти, результаты выборов официально объявят через две недели. А первое заседание новой Рады мы увидим в День незалежности. Остался месяц...



Я вспомнил разговор с одним бомжом на улице. Совершенно никчемный, как тогда показалось, а на самом деле достаточно важный, если чуть-чуть подумать. На стандартный вопрос о мелочи, без которой он сейчас же умрет от голода, и мой ответ в стиле «на зарядку денег нет», он хорошо сказал: «Ага, денег у него нет, а лишних пару десятков килограммов веса есть. Жлоб».



Мы, наверное, тоже устали от ощущения того, что о нас заботятся люди, имеющие дворцы и виллы за границей. Даже те, что сами ходили по Раде с вилами... Короче, если следовать логике новой власти, ждем досрочные выборы и на местном уровне. А что? Коль пошла такая драка…



А жизнь продолжается. Я специально уехал из столицы, если честно. Посмотреть на настоящую Украину. На красоту земли нашей и людей наших, которые, несмотря ни на что, работают не покладая рук на полях и огородах, на остатках фабрик и заводов, в школах, больницах, клубах.



























Просто посмотрите на эту красоту. Да, может быть для вас это выглядит несколько необычно, что-то из вашего прошлого, а для нас это настоящее.























Знаете, глядя на нашу глубинку, я понимаю того кулика, который хвалит свое болото. Для него это родина, это красота неописуемая, место, где ему хорошо.































На сегодня все. Заканчиваю писать о прошлой Украине. Знаменательно так получается. Пять лет жизни уместилось всего в 200 журнальных статей. Несколько грустно даже. Мы столько обсудили, столько пережили на страницах этих «Записок»… И всего 200… Или целых 200?



Иногда понимаешь, что это много. Очень много. И я вам честно признаюсь, даже усталость некоторая есть. Вот хочется порой взять и пойти на вторую заслуженную пенсию. Но в такие минуты обычно следует рык со стороны кухни и понимаешь, что кто-то должен будет рассказать вам, уважаемые и дорогие мои читатели, всю правду о том, как мы будем строить новое государство. Вот это интрига жизни.



А рука, сжимающая половник и указующая в сторону стола с компьютером, тут совершенно ни при чем.



А вам удачи. Лето перевалило за экватор. Тем, кто ещё не прожарился на солнце, успеть это сделать до сентября. Остальным — без проблем вернуться к трудовой жизни. Счастья и улыбок вам и вашим друзьям. Будем жить! Приветствую вас, уважаемые друзья. Ну вот и наступило...Что наступило для большинства украинцев, пока непонятно, но наступило, и ладно. Ведь не на ногу или руку наступило, правда? Хотя, если внимательно посмотреть, многим у нас по головам прошлись. И даже не в сапогах.Да, о головах.У каждого из нас в голове давно составлен длинный список дел, которые необходимо сделать для сохранения Украины и превращения нашей страны в великую европейскую державу.Единственное, что непонятно мне, да и большинству сограждан, а кто это все делать будет?Как все просто было при Гидранте. В Черном море стоят американские корабли и пугают своим видом агрессивную Россию. На Донбассе воюют наемники с обеих сторон. ЕС нас кормит и деньги выдает только за то, что мы есть. А казаки сидят на берегу речки, пьют горилку, закусывают салом и рассуждают о современной демократии. Красота! И что, мы его переизбрали? Хотя, как меня учил дед когда-то, нельзя откладывать на завтра то, что ты уже отложил вчера. С голоду помрешь…Уверен, зная ваши СМИ, что вы про наши выборы знаете больше нашего. Что, где, когда и сколько. А я предлагаю посмотреть чуть шире. Об итогах поговорим ниже. А вот о некоторых выводах, которые я для себя сделал, необходимо сказать прямо сейчас. Просто жизнь научила, что мало уметь схватывать что-то на лету. Нужно схваченное потом ещё и положить на какую-то ближнюю полку, чтобы не потерять.Или чтобы это не украли.Что было первым из того, что показали выборы лично мне? Не поверите, но я, причем совсем с минимальными погрешностями, могу точно сказать, сколько на Украине осталось людей! По крайней мере, из числа взрослых. Помните явку на выборы? Меньше половины населения! 49 с десятыми процентов!Вот вам и цифра тех, кто сегодня на заработках за границей. Примерно половина трудоспособного населения! Сразу отмету разговоры о том, что многие просто проигнорировали выборы. Не принято у нас игнорировать. Мы достаточно политизированы и думаем, что разбираемся в политике.«По итогам явка составила:В Винницкой области — 51,03%,в Волынской — 52,26%,Днепропетровской — 50,91%,Донецкой — 45,71%,Житомирской — 51,48%,Закарпатской — 41,16%,Запорожской — 50,82%,Ивано-Франковской — 48,04%,Киевской — 50,30%,Кировоградской — 49,40%,Луганской — 49,23%,Львовской — 53,42%,Николаевской — 47,09%,Одесская область — 46,97%,Полтавская — 54,10%,Ровенская — 48,02%,Сумская — 52,24%,Тернопольская — 54,21%,Харьковская– 50,43%,Хмельницкая — 53,17%,Черкасская область — 51,53%,Черновицкая — 42,06%,Черниговская — 54,80%,Херсонская — 43,93%,Киев — 48,97%».Думаете, Таракан малость загнул с выводами? Да нисколько. Посмотрите на фото, которые сделаны не в Киеве, а на одном из сельских участков. Видите, кто составляет большинство тех, кто туда идет? Женщины и старики.Хотя украинские женщины никогда не прятались и не прячутся за спинами мужчин. Они за спинами не помещаются. И на выборы ходят дисциплинированно.И второй вывод: большинство украинцев ходит на выборы как в церковь. Верят или не верят, для похода в церковь не суть важно. Традиция. Все пошли, и я пошел. Кто его там знает, есть он или его нету. Так, на всякий случай, чтобы потом можно было в случае чего напомнить ему...Точно так же и на выборах. На всякий случай, чтобы потом кто-нибудь не спросил... Знаете, это как в рекламе бритв от туповатых рекламщиков. «Первое лезвие бреет чисто, а второе ещё чище!»Бред какой-то получается. Дайте мне станок сразу со вторым лезвием. На кой первое-то нужно?А теперь по итогам выборов. Можете нас поздравить. Мы опять выбрали мамЗЕль. Только в расширенном составе. Опять выбрали людей, которые ничего не обещали, которые за все хорошее против всего плохого.Таким образом, наша власть теперь нам не обязана вообще. Мы ничего не ждем, а они ничего и не обещали. Так вот и будем жить.«Слуга народа» получил-таки большинство. Значит, теперь владельцы мамЗЕли полные хозяева страны. На втором месте вроде пророссийская платформа «За жизнь». Но это второе место совсем не большое. Что, по моему мнению, правильно показывает настроения общества в отношении России. Что-то около 13 процентов…Дальше партия Гидранта «Европейская солидарность», Юлина «Батькивщина» и «Голос». И все вместе эти партии суммарно проиграли «Слугам» прилично.Что хорошо? Хорошо то, что радикалы обгадились по полной.Все радикальные партии, включая даже нашего «жириновского» Ляшко, не набрали ничего. Народ отказался от радикальных идей.Что плохо? Плохо то, что против «За жизнь» сыграли те, кто даже сам не понял, что превратился в куклу-марионетку.Помните ваше возмущение моим мнением об Анатолии Шарии? Я надеюсь, у вас не так, как у моего деда, всего два недостатка. «У меня плохая память и ещё что-то». Помните порванные на грудях рубахи и слюни изо рта в его защиту? Ведь, уверен, вы видели прямую связь этой новой партии с Ахметовым.А что в итоге? Партия Шария в Раду предсказуемо не прошла.Более того, именно эта партия забрала голоса оппозиции. Проще говоря, Шарий сыграл за партию власти. За тех, против кого так яростно топил в своих блогах. Всё произошло случайно, как и планировалось.Да, в этом мире ничего нового не происходит. Нужно было Анатолию создать партию для подготовки собственного триумфального возвращения на Украину — создали. Вы ведь не знаете самого интересного. Теперь партия Шария будет финансироваться из госбюджета. 38 млн. гривен на обеспечение жизни партии, согласно закону.Что дальше? А дальше все просто. «Батькивщина» и «Голос», что бы ни говорили ваши политологи, пойдут на сближение со «Слугами». Юля слишком хитра, чтобы сегодня соглашаться на какие-то должности в правительстве. Она понимает, что быть рядом и не отвечать ни за что выгоднее.А Вакарчук не более чем певец, который уже выполнил поставленную задачу. Я даже не исключаю, что он повторит свой демарш, как это было в прошлой Раде, когда он мандат сложил и на гастроли поехал.В оппозиции будут «Европейская солидарность» и «За жизнь». Это будет примерно такая же оппозиция, какая есть в вашей Думе. Специалисты по имитации кипучей деятельности. Вроде они есть, но на самом деле их нет. Даже ситуативно объединиться они не смогут. Как говорится, а ведь и я был бы олигархом, если бы у меня были деньги.И все же, несмотря на то, что я уверен в собственном прогнозе дальнейшей ситуации на Украине, где-то далеко-далеко в мозгу шевелится мысль «а вдруг». Пока живу – типа надеюсь. Бывают же чудеса на свете. Может и у нас чудо произойдет. Это я туда, наверх, обращаюсь. В смысле, на самый верх, где чудесами заведуют.Сегодня я могу с уверенностью сказать только одно: Украина, которую знали многие из вас по прошлой (советской) жизни, исчезла навсегда. Появилась другая Украина. Какой она будет, не скажет никто. Даже те, кто сегодня получил всю полноту власти. Они сами не представляют, «что день грядущий нам готовит».Я же скажу примерно то же, что озвучил недавно Рабинович. Наступают трудные времена. Точнее, ещё более трудные времена.МамЗЕль получил от народа карт-бланш. Украина показала, что устала от всех этих морд лица в нашей политике. И знаете, я уверен в том, что основным желанием на этих выборах было даже не изменение внутренней политики. Главное, все настолько устали от этой мнимой войны, от смертей, от безнадеги, что готовы выбрать кого угодно, лишь бы страна перестала трястись, как наши автобусы на наших же дорогах. Хотим спокойствия.Закончим о выборах. Судя по тому, как активизировались власти, результаты выборов официально объявят через две недели. А первое заседание новой Рады мы увидим в День незалежности. Остался месяц...Я вспомнил разговор с одним бомжом на улице. Совершенно никчемный, как тогда показалось, а на самом деле достаточно важный, если чуть-чуть подумать. На стандартный вопрос о мелочи, без которой он сейчас же умрет от голода, и мой ответ в стиле «на зарядку денег нет», он хорошо сказал: «Ага, денег у него нет, а лишних пару десятков килограммов веса есть. Жлоб».Мы, наверное, тоже устали от ощущения того, что о нас заботятся люди, имеющие дворцы и виллы за границей. Даже те, что сами ходили по Раде с вилами... Короче, если следовать логике новой власти, ждем досрочные выборы и на местном уровне. А что? Коль пошла такая драка…А жизнь продолжается. Я специально уехал из столицы, если честно. Посмотреть на настоящую Украину. На красоту земли нашей и людей наших, которые, несмотря ни на что, работают не покладая рук на полях и огородах, на остатках фабрик и заводов, в школах, больницах, клубах.Просто посмотрите на эту красоту. Да, может быть для вас это выглядит несколько необычно, что-то из вашего прошлого, а для нас это настоящее.Знаете, глядя на нашу глубинку, я понимаю того кулика, который хвалит свое болото. Для него это родина, это красота неописуемая, место, где ему хорошо.На сегодня все. Заканчиваю писать о прошлой Украине. Знаменательно так получается. Пять лет жизни уместилось всего в 200 журнальных статей. Несколько грустно даже. Мы столько обсудили, столько пережили на страницах этих «Записок»… И всего 200… Или целых 200?Иногда понимаешь, что это много. Очень много. И я вам честно признаюсь, даже усталость некоторая есть. Вот хочется порой взять и пойти на вторую заслуженную пенсию. Но в такие минуты обычно следует рык со стороны кухни и понимаешь, что кто-то должен будет рассказать вам, уважаемые и дорогие мои читатели, всю правду о том, как мы будем строить новое государство. Вот это интрига жизни.А рука, сжимающая половник и указующая в сторону стола с компьютером, тут совершенно ни при чем.А вам удачи. Лето перевалило за экватор. Тем, кто ещё не прожарился на солнце, успеть это сделать до сентября. Остальным — без проблем вернуться к трудовой жизни. Счастья и улыбок вам и вашим друзьям. Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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