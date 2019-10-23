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Записки киевлянки: Зеленский все больше похож на Ющенко. Тогда быстро затошнило от оранжевого, теперь - от зеленого

23 октября 2019, 02:39  •  23 • В России

«ВСЕМ БЫЛО СТЫДНО ЗА СВОЙ ВЫБОР»

Вот уже скоро месяц, пожалуй, как я не слышу фамилию "Зеленский" из уст киевлян. Могу сказать лишь одно: это либо полное разочарование и наступившая политическая апатия, либо просто он теперь становится все более не интересным в качестве президента. У людей не нет ни гнева, ни раздражения, не слышно никаких эпитетов, едких шуток, которые звучали на заре его карьеры еще буквально полгода назад.

Мне это напомнило начало периода разочарования экс-президентом Виктором Ющенко. В то время, более 15 лет назад, аналогично не произошло никаких перемен, на которые Украина надеялась, а у руля «оказался вялый и столь же неинтересный любитель антиквариата и пчел». Вспоминаю, как потом всем было стыдно за свой выбор, причем киевляне говорили, что оранжевое вызывает у них стойкую аллергию. Скоро, похоже, всех будет тошнить от зеленого.

В метро видела группу типично городских молодых людей, которые говорили между собой на русском, и вот они вдруг хором затянули народную украинскую песню, громко, на весь вагон метро, который качался на мосту над огромным Днепром в такт певшим а капелла субтильным девочкам и мальчикам. А русскую слабо было бы затянуть? Слабо. Скоро шесть лет исполняется с момента, как киевляне просто перестали друг другу доверять. Говорить не о чем, сказать совершенно нечего.

- Вот мы не потерпим, - говорят в Киеве, но при этом терпят, терпят, терпят, да и дальше будут терпеть.

«ПРОСИТЕ ПРОЩЕНИЯ У РУССКИХ ПОКА НЕ ПОЗДНО»

На прошлой неделе захотела починить замок на серебряной цепочке и поехала на улицу Старовокзальную, к ювелиру Диме. Однако его будка оказалась закрыта, а открытой оказалась лавочка, где торгуют мелким антиквариатом и всякими другими штучками, которые обычно продают на блошиных рынках, расползающихся здесь как грибы – буквально колониями по всей украинской столице. Люди выносят из дому посуду, хрусталь, картины, украшения, любимые безделушки и одежду.

В будке сидела компания пожилых людей: пили кофе из маленьких керамических чашечек и тихонько беседовали. Спросила их-куда подевался Дима, и со мной поделились, что не смог ювелир потянуть аренду, да и закрылся. К тому же президент Зеленский на днях подписал указ об обязательном установлении кассовых аппаратов для мелкого бизнеса, чем поверг предпринимателей в полный шок.

В будке мне дали любезно номер телефона ювелира, а я тут же решила им польстить, узнав в них настоящих киевлян, что оказалось правдой. Компашка охотно стала общаться со мной и наперебой рассказывать, что они все трое с Евбаза (Еврейский базар, старое название района недалеко от Центрального железнодорожного вокзала). Они признались что тут родились, дружат с детства и тут помереть хотят.

Одноклассники все уехали еще в 90-е. Мы тут, можно сказать, клуб коренных киевлян, - ностальгически вздохнул пожилой мужчина с заметным брюшком и плешью в седых волосах.И вдруг женщина лет 70-ти из их общей тусовки выдала:

- Ты, - говорит, - Витя, оптимист. Смотри, чтоб нас тут Билецкий (командир националистического полка «Азов», - ред) не накрыл. Всю твою лавочку и нас за компанию.

Националисты "Азова" во время митинга в Киеве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И мне ничего не оставалось как пожелать им удачи, пообещать, что не накроет. Не успеет. Но что в ответ в «клубе» как-то притихли, притихли.

А вот маленькая Аня, коренная киевлянка, может себе позволить не молчать. Родилась моя знакомая в 1940 году на Крещатике. В 90-е уехала с дочерью в Америку. Отец Ани погиб на фронте, а её родные похоронены в Бабьем яре. В 1941-м Аню спасли, успев отправить вместе с матерью в эвакуацию. Аня прямолинейная и резкая женщина. В ее голосе всегда слышны гневно-обличительные ноты в адрес тех, кто тут остался.

Она два раза в год приезжает в Киев, чтоб навестить друзей и родные могилы:

- В США знают Россию, а про Украину там никто вообще не говорит, - уверенно утверждает женщина. - Америка вам не поможет, дурачье. Просите прощения у русских, пока не поздно, и чтобы Россия вас простила и пожалела. Но эти слова могут тут произнести вслух киевляне за редким исключением, да и то только шепотом. Это с американским паспортом – тут можно говорить, что думаешь.

ПОКА КОРОВА НЕ СДОХЛА, ЖИТЬ МОЖНО. А МОЛОДЫЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ ДАВНО

На вокзале, наконец, починили эскалатор. Серебряного цвета и, к счастью, едет в обе стороны. По лестнице вниз, на выход в город, спускались тетки с огромными тележками в которых везут они обычно оранжевую тыкву, молоко в пластиковых бутылках и домашний творог на продажу. Едут они на страшных, искалеченных электричках, чтоб продать тут «своэ». Именно так, на перекладных, приезжает в столицу тетя Нина и привозит молоко от своей коровы, которую любит беззаветно и ухаживает за животным. Каждый день женщина привозит по 5-10 бутылок молока по полтора литра на продажу.

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Работница платного туалета в центре Киева кормит голубей.Фото: REUTERS

На все село, в котором живет женщина, корова осталась только у нее одной, а недавно ее кормилица оступилась и повредила копыто.

Тетя Нина отдала весь заработок, который отложила на зиму, на лечение животного:

- Ох, боялась, помрет Маруся, - призналась Нина. - Вот я налякалась (испугалась, - авт.)

Но Маруся, за которой женщина ухаживала три недели, выжила, и тетя Нина снова привозит бутылки с молоком в Киев. Про политику сельская женщина не хочет говорить наотрез, потому что веры, кроме как в Бога у нее не осталось. Говорит, что в селе все выживают как могут, а молодые разбежались давно, еще до Порошенко. А президента Зеленского она вообще и за президента-то не считает. Да и некогда ей о нем думать. Лишь бы корова Маруся еще пожила.

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