Записки киевлянки: Выходит, 73% украинцев голосовали за войну и проспект Бандеры

Неожиданно поинтересовалась мной подруга. Та работает в сельскохозяйственном журнале и недавно ездила по Киевской, Ровенской, Волынской областям в командировку. Местные жители по ее словам все верят в Зеленского и в один голос говорят о том, как «новому не дают начать работать на благо Украины и побороть, наконец, агрессора». Многие сельхозполя этих областей заброшены, причем треть населения, если не больше, батрачит в Польше, да за пределами Польши - тоже. Но на фоне полного отсутствия дорог – строятся невиданные замки местной элиты, которая искренне убеждена, что скоро всех примут в ЕС.

В маленьких селах – чистые, ухоженные костелы и церковки новых патриархатов, а еще - улицы имени Бандеры и новых героев Украины, которым «слава». В одном из таких городков, правда Киевской области, автор действительно бывала.

Чистенький, аккуратненький такой, он производил впечатление полной ухоженности и утопал в розах. В городке, буквально в центре, стоял прилично отреставрированный костел и несколько церквей возносились своими куполами в небо. Ручейком тянулись прихожане по своим церквям и выходили оттуда довольные и просветленные.

Местный учитель биологии тогда провел мне небольшую экскурсию при этом очень бодро и уверенно рассказывал о Магдебургском праве и о том, что их городок - самая что ни есть Европа. И тут я поинтересовалась местом гибели евреев в 1941 году. Учитель откровенно сказал, что мол, там не ухожено, однако мне пришлось настоять и попросить все- таки отвести туда.

Учения военных медиков в Черниговской области.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы шли небольшой, но очень крутой дорогой вниз, которая вела в глубочайший овраг, по обе стороны которого были свалены кучи мусора. В итоге пришли в то роковое место, где осенью 41- ого года были убиты более тысячи евреев. Горы отходов жизнедеятельности местного «европейского городка» едва позволили пробраться к небольшому памятнику с надписями на иврите, русском и английском. Обратно мы шли тихо и Магдебурском праве уже не говорили. Наверху благоухали розы, а их сладкий запах преследовал меня потом еще долго, до самого автобуса, которым уехала в Киев.

А в Киеве 2019-го года, накануне скорбной даты 22 июня, на все лады местное «Авторадио» вещает о пробках: «Нэ поспишаэ проспект Шухевича, стоит в заторе проспэкт Черновола, а також тянется проспэкт Бандеры и стоит вулыца Петлюры...» Впрочем – нового тут ничего нет.

В Киеве прошла акция в память о жертвах крушения военного Ил-76 под Луганском в июне 2014 года, тогда погибло 49 человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В стране, где официальной идеологией признана бандеровская (та, что «классная» по словам вновь избранного) - памятники Жукову, Ватутину, Карбышеву и другим героям Великой Отечественной никак не вписываются. Защищать их от варварства и вандализма просто некому. А идеолог нового национального курса Украины Владимир Вятрович и вовсе вознамерился идти в Верховную Раду вместе с Петром Порошенко, который покидать Украину не намерен и даже надеется стать новым премьером, и, следовательно, русофобский курс страны остается неизменным.

Помню, после разрушения националистами памятника маршалу Жукову в Харькове, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что «Россия вновь вмешивается во внутренние дела Украины». Да собственно, какая разница - что сказал пресс-секретарь Зеленского? Ведь если бы не маршал Жуков, то не было бы на свете сегодняшнего президента Украины, да и его пресс-секретаря тоже. Только кто сейчас об этом помнит? Кто старое помянет- тому глаз вон. По этой пословице живем тут уже шестой год.

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