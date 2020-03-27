Записки киевлянки: Вирус сделал Киев шелковым. Даже нацики моют подъезды хлоркой

Несколько дней назад в Киеве шел снег: валил влажный и густой и лишь неоходимость вынести мусор заставила выйти на улицу. Встретила знакомую - врача–онколога из Донецка, которая снимает квартиру в соседних домах. Она гуляла с палками для скандинавской ходьбы, и мы разговорились с ней о том, сем. Она была взволнована и делилась тем, что медсестры Онкоцентра, которые почти все из пригородов, не могут доехать на работу, поскольку транспорт не ходит, а въезд в Киев из-за корнавируса перекрыт. Врачи работают за медсестёр, а санитарки буквально убиваются и некоторые даже остаются ночевать в отделениях, потому что уехать нечем.

Несколько дней назад в Киеве шел снегФото: REUTERS

- Как думаете, что будет дальше?

- Никто не знает. Мы ведь никогда еще так не жили и никто ничего не может предсказывать.

- И даже врачи?

- А что врачи? У них даже вакцины от этого вируса нет, - вслух сказала оноклог и пошла гулять в лес с палками.

Bъезд в Киев из-за корнавируса перекрытФото: REUTERS

В Киеве резко все изменилось - никто теперь без маски носа не высунет. Даже в продовольственные магазины нельзя зайти без маски. На входе в «Ашан» стоят полицейские и меряют температуру тепловизором. Когда тут в 2014-м убивали людей на Майдане, о населении особо не заботился никто. Но сейчас у нас как в Европе: все закрыто. Все сидят дома и боятся. Деньги заканчиваются. Эпидемия тоже закончится, судя по всему, вместе с деньгами.

На один мусорный бак будут бросаться сто человек одновременно.

Все сидят дома и боятсяФото: REUTERS

Одна дама в маске из соседнего дома пообещала, что вся Верховная рада "повыздыхает". И как в воду глядела, потому как уже заболело 7 депутатов Верховной Рады и сейчас те лихорадочно вспоминают свои контакты в Куршавеле.

Киевляне в основном недовольны тем, что нет метро, а вот о политике стали говорить в разы меньше. Зеленского и его ролики всерьез никто не принимает. Поговривают, что в «Ашане» закончился сахар. Это волнует киевлян больше. Цены на продукты растут.

Уже заболело 7 депутатов Верховной РадыФото: REUTERS

На днях сообщили, что пассажир, который был в троллейбусе десятым (а больше 10 человек садиться в общественный транспорт теперь запрещено), выкинул из троллейбуса кондуктора, который стал одиннадцатым, предварительно обматерив того. И троллейбус поехал без кондуктора. Водителей, превышающих норму в 10 человек, безжалостно штрафуют. Троллейбусы теперь гоняют как безумные катафалки, а киевляне уже не штурмуют транспорт, а смиренно стоят в очередях на остановках.

К слову, так подавляется любое желание на протест. Его просто не будет, он технически не возможен. Население Украины которое обвиняло Януковича в диктаторских замашках, сейчас выглядит очень смешно.

«Потрясение-2020 будет масштабнее кризиса-2008» Многие в Киеве уверены, что карантин большее зло, чем вирусФото: REUTERS

Националисты из нацкорпуса "Азов" теперь стали себя позиционировать как тимуровцы. Помогают мыть подъезды с хлоркой, бабушкам возят продукты. Но на днях здесь ожидают поезд «Москва- Киев» с украинцами из России. И вот его тимуровцы из «Азова» уже обещают встретить погромом.

Ну не душки?

Многие в Киеве уверены, что карантин большее зло, чем вирус. Всем теперь очевидно, что миллионы украинцев потеряют работу, им после карантина просто некуда будет вернуться. Рабочих мест не будет.

За то другие гордятся тем, что Украина приняла в борьбе с инфекцией самые жёсткие меры. Просто беспрецедентные.

Глава городской полиции обещает, что Киев будут патрулировать военные и даже грозится ввести комендантский час.

Население Украины за какие- то 29 лет Незалежности превратили в обслугу олигархов, когда 0,5% оборзевших живёт за счёт 99,5% нищих и выдоенных, измученных бесконечными госпереворотами людей. Но не сами ли украинцы выбрали этот путь? Кто тут честно ответит на вопрос: помогла тебе, сынку, твоя Европа? И что она тебе дала кроме коронавируса? Все молчат.

В Киеве начался транспортный карантин .Троллейбусы и трамваи ходят, но посадку контролирует полиция и пускает только людей со спецпропусками.

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