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Записки киевлянки: В Киеве злятся, если слышат, что на Донбассе в домах тепло и медицина вся бесплатная

12 декабря 2019, 04:39  •  103 • В России

«ЧАХЛЫК НЕВМЭРУЩИЙ»

Иду себе по улице, по дорожке в поликлинику и слышу, как мне вслед кто-то кричит:

- Женщина, женщина, помогите, пожалуйста, остановитесь.

Останавливаюсь и вижу за своей спиной молодую девушку чуть старше двадцати лет, которая что-то рассматривает в своем модном телефоне.

- Чем же могу вам помочь? Вы ведь ко мне обращались? - спрашиваю симпатичную барышню.

- Скажите, пожалуйста, как пишется слово "беспокойство" - через "з" или "с"? Немного ошарашенная, отвечаю, что перед глухой согласной может быть только "с", причем попутно пришлось объяснить правило правописания приставок с глухими и звонками согласными. После чего девушка начала меня благодарить и откровенничать:

- Мы русский в школе ведь не учили, а сейчас мне приходится учить письменный язык самой, а так-то я русский разговорный знаю. И еще вот живу с парнем, у которого сын от первого брака пошел в школу, и они вместе делают уроки. Ох, как оба мучаются, - искренне заключила девушка. - У моей мамы родня живет в Белгороде. Наверное, уедем туда... А знаете как будет "Кощей бессмертный" на украинском?

- Нет. Как?

- «Чахлык невмэрущий», - ответила бодро девушка, помахала мне рукой и села в трамвай.

Тем временем омбудсмен по защите украинского языка Татьяна Монахова объявила, что украинизацию нужно будет закреплять при помощи карательных мер: крупных штрафов (в 500 долларов), административных наказаний, в особенности придется жестко поступать на Донбассе...

ЗЕЛЕНСКИЙ ОКАЗАЛСЯ «НЕ ЗРАДНЫК»

В поликлинике оказалась очередь под кабинетом на уколы. Люди пришли сделать прививку от дифтерии. Женщина старше пятидесяти призналась, что её заставили сделать прививку дети, потому что живут все вместе и боятся эпидемии.

- Вот мои родичи живут на оккупированных территориях и не жалуются на жизнь. У них там газ, уголь - все из России. Дома – тепло, тарифы — низкие. Правда, стреляют... Но медицина вся бесплатная, - проговорилась женщина, оглянулась вокруг и заметила, что на нее начали бросать неодобрительные, злые взгляды из очереди. И резко замолчала. Чем опасны бывают разговоры в Киеве? Это всегда риск, потому как ты не знаешь человека, не знаешь - какой язык ему комфортен в беседе. Никогда не поймешь - русский тот, поляк или украинец. С Донбасса приехал или из Винницы.

Зеленский вернулся из Парижа, с долгожданной встречи «Нормандской четверки»Фото: REUTERS

Президент Зеленский вернулся из Парижа, с долгожданной встречи «Нормандской четверки». Накануне в Киеве только и говорили, что об этой встрече на каждом углу и даже собирали Майдан, который «не зашел». А должен был «зайти», как было анонсировано, в случае предательства Зеленского. Власть в Киеве переговорами довольна: «нэ зраднык» (не предатель, - по укр.) Зеленский-то оказался. А кто?

Пожалуй, президент Украины остается пластичным, управляемым актером, с той лишь разницей, что не сможет уже понравиться всем, потому как это невозможно. А люди, они ведь не в зрительном зале, где их можно рассмешить, обаять, заставить плакать, даже если ты «сенсетив».

Они – живые, хотят мира, жить по-человечески. Но, похоже, реальной жизни Зеленский пока совершенно не чувствует, потому и не перешел «красных линий», да и шутил так, словно находился среди посетителей «Мулен руж», а не решал судьбу разорванной, воюющей страны.

К слову, министр внутренних дел Аваков отозвал своих хлопцев: полевые кухни пришлось в срочном порядке свернуть, а палаточный городок - прикрыть до лучших времен.

ЕЛКИ, БЕСЫ И ГЛИНТВЕЙН

В Киеве, на Подоле, прошло мероприятие, посвященное 55-летию театра на Таганке, а также памяти Юрия Любимова. В столице Украины тихо и без афиш, очень камерно вспоминали театр, его единственные, первые и последние здесь гастроли. Спектакль «Десять дней, которые потрясли мир» по Джону Риду в конце 70-х годов. Киевлянам дали возможность вспомнить то общее культурное, языковое пространство - теперь практически навсегда утраченное и растоптанное безжалостной эпохой перемен. Интересно, будь Любимов жив (он умер в 2014-ом), что бы режиссер сказал об Украине? Незадолго до его смерти в театре Вахтангова, где он начинал как актер, Юрий Петрович поставил пророческий 4-часовой спектакль "Бесы" по роману Достоевского.

А пока в Киеве, на Подоле, поставили елку, включили иллюминацию, залили каток. Полным ходом идет реставрация Гостиного двора - исторического здания, построенного еще при Петре Первом. Вокруг елки – наспех выстроили ряды деревянных, стилизованных под гуцульские лавки, ларьков на которых написано: "Глинтвейн." 25 декабря Украина официально отметит Католическое Рождество. Уже вовсю грохочут петарды, а спектакль: «Ни капитуляции» все еще продолжается.

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