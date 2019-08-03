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Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан

03 августа 2019, 03:09  •  78 • В России

Воды горячей в домах нашей округи после выборов в Верховную Раду (а они прошли 21 июля) так и нет.

- Поставь в ванной бойлер, Витя, - говорит сосед соседу. - И будет тебе горяченькая каждый день. Краник прикрутил и экономишь. «Слуги народа» что ли к тебе придут? Не придут. У них другие дела. Слыхал, что у них в Трускавце номер в отеле стоил 3,5 тысячи гривен (около 10 тыс. руб. - Ред.) в день? У тебя пенсия меньше на тысячу. Это опять за наш счет, - рассуждает мужчина вслух.

- Так электричество тоже подорожало! Накладно будет, - отвечает Витя и жалуется в ответ: - Пошел взять полбатона и половинку черного «Украинского». Даю 20 гривен, а продавщица говорит - давай еще две. 22 гривны за хлеб! Каково? – сердится пенсионер.

Хлеб в Киеве действительно подорожал и до конца года, говорят, подорожает еще процентов на 20.

К слову, киевляне много лет пользуются бойлерами из-за проблем с подачей горячей воды.

Недавно поломанный бойлер у нас дома чинил добродушный толстячок лет 50-ти. Мастер, в прошлом какой-то инженер-техник одного из развалившихся киевских заводов, оказался весьма разговорчив, и признался, что его сын с невесткой были очень патриотичные майданщики. Сын мастера по бойлерам состоял даже в каких-то майданных сотнях, после чего хотел двинуть на Донбасс, но после женитьбы молодая жена стала просить мужа уехать из Киева.

«Революция гидности» видимо не удовлетворила их своими результатами, да и от мобилизации пора было прятаться.

Сейчас эта супружеская пара работает в Венгрии, где имеет рабочие визы и трудится на частном заводе простыми рабочими. Все у них хорошо. Недавно руководство завода осчастливило бывших киевлян премией в 1000 евро для ознакомления с культурой Венгрии, посещения музеев, филармоний и театров. Оба они учат венгерский за счет государства на спецкурсах и возвращаться в Киев не планируют. Хотя в гости приезжают охотно, где теперь с некоторой брезгливостью посмеиваются над обнищавшей столицей.

Еще пять лет назад жители столицы единодушно голосовали за любимого спортсменаФото: REUTERS

- Кличко во всем все виноват, - продолжают беседы на политические темы киевляне.

- Виталика сто пудов надо убирать от кормушки. Зажрался подлец. Сколько можно человека с отбитыми мозгами терпеть? - говорят громко мужики, что слышно на всю округу.

Эта перемена взглядов не перестает удивлять, потому что еще пять лет назад жители столицы единодушно голосовали за любимого спортсмена, в которого верили безоговорочно.

На одном из телеканалов экс-мэр столицы Александр Омельченко открыто обвинил Кличко в «политических ошибках», а главное - в неумении быть рутинным, дотошным хозяйственником. Сегодняшние проблемы столицы нарастают лавинообразно, а кроме переименований улиц и проспектов – в городе ничего не делалось и не делается. Только Стеклянный мост на Труханов остров, который начал рушиться в первый же день и вызывал у горожан настоящую бурю гнева, добавив неприязни к мэру Киева.

Cтеклянный мост в Киеве треснул спустя сутки после открытия

При этом сам Кличко признался, что уже не может управлять Киевсоветом, потому как депутаты перестали ему подчиняться и занялись саботажем. Многие предшественники Виталия на этой должности переживают из-за того, что за пять лет замерло и не развивается киевское метро:

- Мы вырыли котлованы и уже планировали строить три новые станции. Теперь, проезжая эти места, вижу - как обветшал забор, который кое-где просто рухнул, а рядом- вымахали огромные деревья. Где деньги на эти станции? Генпрокуратура-то в курсе? - риторически вопрошает экс-мэр Омельченко на модном политическом ток-шоу.

Однако сам Кличко сдаваться не намерен и даже успел мотнуться в США, где, говорят, заручился поддержкой «американских друзей», а кроме того начал открыто угрожать новым Майданом президенту Зеленскому. В союзники боксер взял Олега Ляшко и радикалов, готовых отомстить «слугам народа», а саму команду Зеленского проигравшие радикалы уже публично окрестили «бандой зеленых».

Многие в Киеве продолжают ждать очередного Майдана, но это не мешает им мечтать о лучшей доле, правда почему-то не в Украине, а где–нибудь в Венгрии или, на худой конец, выходящей из моды Польше. Революционные деньги и пыл имеют свойство быстро заканчиваться.

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