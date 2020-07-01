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Записки киевлянки: «Украину Россия потеряла навеки!»

01 июля 2020, 19:25  •  202 • В России

ЖИВЕМ КАК В ПЛЕНУ

Во дворе разговариваем с соседом, на лице которого увидела огромный шрам, в виде креста, как от удара шпагой.

Оказывается, этой весной, мужчина «заехал» себе в лицо пилой – «болгаркой», работая на собственной даче. Инструмент прошелся по касательной и не задел, к счастью, лицевую кость и глаз дачника- неудачника.

– Шрамы украшают мужчину, - горделиво сказал Юрий Иванович и приготовился рассказывать мне про нашу медицину и про то как там сейчас «плохо все и даже еще хуже». Сосед поделился тем, что ему сделали прививку - столбнячного анатоксина, продержав в очереди травматологического пункта ровно 6 часов. Со слов Юрия Ивановича, его принудили перед вакцинацией подписать кучу бумажек, при этом оплатить не только вакцину, но и скорую помощь. Однако жалобы на медицину и ужасную украинскую действительность свелись в конечном итоге к Путину и к тому, что Россия вот-вот нападает на Украину, о чем буквально на днях сообщил украинский МИД.

Оставалось только спросить, а не Путин ли взял "болгарку" и рубанул по щеке соседу Юре на его даче?

Бесполезно теперь надеяться на некую комфортную, вальяжную жизнь, которую многие киевляне знали когда-то. Все здесь за 6 лет изменилось кардинально. А Европа все более недосягаема чем даже 6 лет назад. Такое впечатление, что народ отрешается от всего: коронавируса, политической возни «Слуги народа» - партии, которую тут с каждым днем люди презирают все больше. Жители украинской столицы в один голос признаются, что такой пропасти между властью и населением никогда не было, а о дне Конституции, которую тут отметили на днях, высказываются исключительно с сарказмом.

- Как можно отмечать то, чего отродясь не было?

В свою очередь, карантин, который на Украине официально продлили до 31 июля продолжается, однако тот уже почти никому не интересен, поэтому все больше игнорируется, и как следствие – заболеваемость растет.

Пикет шахтеров под стенами Верховной рады.Фото: REUTERS

- Лариса, мы живем как в плену. Нас просто взяли в плен, - говорит женщина во дворе своей подруге и смотрит с какой-то невыразимой тоской вдаль.

- А я давно в плену, - отвечает ей подруга. - Дальше базара и поликлиники не бываю нигде. И поехать никуда нельзя.

И это правда. Выехать никуда нельзя. Лето – псу под хвост и никакого моря за границей.

Украина, получив вожделенный «безвиз» не попала в список стран, с которыми Евросоюз намерен открыть границы. Страна по коронавирусу отнесена к «красной зоне». Да и с Россией Украина открывать границы не спешит, а может и вообще не откроет.

- Все, границы мы с Россией больше не откроем. Никакого сообщения не будет, даже не надейся: ни железнодорожного, ни авиа, ни автобусов. Украину Россия потеряла навеки! Запомни, - с издевочкой приветствует меня еще один мой сосед по дому, украинский патриот и русофоб Толик, грозя отправить меня через границу пешком.

НЕ БЫЛО НАС НА ПАРАДЕ И НЕ НАДО. В ПОЛЬШУ ПОЕДЕМ

Почему- то вспомнилось как пять лет назад ходила на местную сельхозярмарку, где было много торговцев с Западной Украины. Это было лето, и те привезли на продажу мед, травы в мешочках, карпатские чаи в банках, какие-то поделки, бусы из дерева, копчёное сало, сыры. «Западенские» торговцы очень вежливо предлагали все у них купить, а потом один мужик почему-то начал кричать, что надо «раскатать» Донбасс, чтоб не осталось камня на камне от живущих там «недочеловеков»... И сегодня, когда Западная Украина погибает от наводнения, и где продолжается вырубка лесов, Восточная – воюет, а Киев трясет очередная политическая турбулентность - все равно во всем винят Россию.

То, что не было Украины на параде в Москве 24 июня вполне закономерно и следовало ожидать.

- Вот фильм "Проверка на дорогах" - почему 20 лет на полке пролежал? А потому что там война не так показана, с точки зрения коммунистической идеологии. Украина - всегда в жерновах чужих интересов, причем Сталин и Гитлер – одинаковые черти. Не было нас на параде - и хорошо, - рассуждал в очереди лысый мужик в толстых очках с дужками на резиночках. И ведь вроде в СССР родился.

Лето в разгаре. Украинцы массово едут на сельхозработы в Европу, пока есть такая возможность.

Встретила недавно местного гастарбайтера, который в Польше работал два года. Жаловался мужчина, что билеты в Польшу подорожали, плата за рабочую визу также подорожал в разы, да и поляки стали относится к украинцам совсем плохо: лютуют, работать заставляют сверх меры, а денег платят мало совсем.

С открытием границ украинцы потянулись на заработки в Европу.Фото: REUTERS

- Ну, чистое рабство, - признается Вадим, который при этом убежден, что во всем виноват слабый президент Зеленский.

- Ни одного обещания Зеленским не выполнено. Народ вообще только сейчас, спустя шесть лет понял, что ничего не решает, - грустит гастарбайтер Вадим и мечтает накопить денег, чтоб снова поехать на заработки в поьский Вроцлав.

- Но может хоть по "приколу" голосовать больше не будут? - отвечаю ему, не будучи ни в чем уверенной.

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