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Записки киевлянки: Украинцы возвращаются из Польши и запасаются картошкой

23 сентября 2019, 23:54  •  123 • В России

А ВЕСНОЙ — ОПЯТЬ В ЕВРОПУ

Киевляне не утомились говорить о том, как все здесь «сдают Путину». Многие массово возвращаются из Польши, где устали от унижений и презрения по отношению к себе, а работы в Киеве особо нет. Вернулся один знакомый из Польши и пожаловался, что не может сейчас найти постоянной работы и вынужденно перебивается почасовыми заработками. Таскать поддоны в «Ашане» знакомый устроился за 400 гривен в смену (по курсу - 1050 рублей).

- Говорят, что из Польши сейчас много украинцев уезжает? - поинтересовалась я у него.

- Одни уезжают, другие приезжают, - философски заметил знакомый. - Я работал в Глогове, в фирме по благоустройству. Городок небольшой. Мы там кусты подрезали, туи высаживали, плитку укладывали. Там точность нужна и аккуратность. Хозяин фирмы, пан Янек, украинцев насквозь видел: ленивых и пьющих сразу выгонял и не церемонился. Платили нам по 14 злотых (по курсу — 225 рублей) в час, но отлынивать нельзя было. И мы работали по шесть-восемь часов с получасовым перерывом на обед. Обедать садились отдельно: поляки своей кучкой, мы - своей. На обед нам иногда перепадали их канапки - те, что поляки сами не доели и остатки кофе они нам из термосов своих сливали. Поляки вообще все тонко режут, потому что экономные очень, аккуратные и большие чистюли. Иногда могли налить вина, но и то совсем чуть-чуть, что было очень редко.

Многие массово возвращаются из Польши, где устали от унижений и презрения по отношению к себеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- А к вам как относились поляки?

- Нормально. Они вообще с нами, украинцами, практически не общались. Дадут утром задание, а потом приезжал от пана Янека проверяющий на своем румынском пикапе, оценивал работу, рассчитывался и уезжал.

Много наших стали недовольны тем, что платят мало и подались в Чехию, а там от Глогова совсем близко. Или в Германию - на заводы. Там платят больше, конечно. Многих наших заробитчан «свои» же ограбили, причем, на обратном пути в Киев. У одного нашего парня на границе тысячу евро украли эти «свои», из нашей же бригады, - признался знакомый.

- Польский язык учили?

- Трошки (немного). Выучил слово «Чещч». Это «привет» по-польски. Там все говорят друг другу: «Чещч». Не так как у нас: «Доброе утро» или « Добрый день».

- Да, не густо выучил польской мовы.

- Так начальник наш украинский и русский знает неплохо, а времени не было особо, потому что работали мы много. Летом наших на клубнике было полно, но там я в основном женщин видел. Пан Янек меня даже в костел сводил на выходные. Поляки очень набожные, и все по воскресеньям молиться ходят непременно, как на праздник. Нарядные такие, важные, с женами, детьми, а многодетных семей там почти нет, хотя - по сравнению с нами - поляки живут, конечно, неплохо.

- А вернулись то почему?

- Так зимой там такой работы мало, а уже конец сентября, да и виза закончилась. Весной поеду еще. Электрички там красивые ходят, которые все на кнопках. Дорогие, хорошие: с нашими не сравнить.

- Скучали по дому?

- Да, нет. Чего скучать? Выучу хорошо польский и там, может, «зацеплюсь». Правда, я там голодный все время был. Жрать хотелось, потому что поляки меньше нашего едят, а мне хотелось денег отложить побольше. Может, они живут хорошо, потому что экономные очень? А у меня тут мама-пенсионерка, отца нет в живых давно. Мама точно в Польшу не поедет, она медсестрой работает в реанимации, хотя уже на пенсии.

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Одни уезжают, другие приезжаютФото: Мария БЕРК

- А что еще запомнилось вам в Польше?

- Речка Одр. Грязная она у них. У нас вот все еще есть дикие, красивые места, где можно рыбу половить, а у них рыбалка в специально отведенных местах и то - только за злотые. Это у них вроде как элитное занятие в Польше считается. Вот домой меня и потянуло. На рыбалку охота, - ответил знакомый.

«ТЫ ЧУКЧА ЧТО ЛИ? УЧИ УКРАИНСКИЙ»

А тем временем в Киеве еще сравнительно тепло. И про отопление в квартирах тут пока никто не говорит вслух, чтоб не сглазить.

Соседи по дому обсуждают, что если газа российского не будет с 1 января, то надо искать где-то печки буржуйки.

За это лето одна женщина-переселенка из Луганской области выкопала землянку под Киевом в лесу, оборудовала ее старой, выброшенной на свалку мебелью. Как она там живет - не представляю. Сколько таких несчастных в Киеве, точно никто не скажет. Власти обещали перепись населения провести, но что-то дело заглохло совсем. Украинки стали меньше рожать детей, а смертность в разы превышает рождаемость, что украинские демографы не скрывают.

А тем временем в Киеве еще сравнительно теплоФото: REUTERS

- Ты что, чукча что ли какая? Учи с ребенком украинский, - говорит одна бабушка другой на вечерней прогулке. На детской площадке не слышно привычного гомона уже в начале восьмого: темнеть стало рано. Хрупкую девочку забирает дедушка с тренировки по художественной гимнастике, и та отдает ему тяжелый спортивный рюкзак. Дедушка, с явными мученьями подбирая слова, что-то говорит девочке–спортсменке по-украински, но та спокойно переходит с ним на русский.

Под окнами алеют и скукоживаются цветы красные, китайские фонарики. Тополя еще почти все зеленые и стоически держатся. Украинская осень обещает быть непростой. Да еще в этом году картошка не уродилась. На рынках киевляне ее покупают оптом, чтоб сэкономить. Только вот что странно: украинцы, так же, как и поляки, из года в год экономят на всем, но жизнь почему-то лучше не становится.

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