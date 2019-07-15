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Записки киевлянки: украинцы увидели, как Зеленский превратился в «маленького Порошенко»

15 июля 2019, 17:09  •  38 • В России

13 июля день был рождения Олеся Бузины. Олесь, как мне кажется, был такой романтический славянофил, который хотел объединить Россию, Украину и Белоруссию. Он был своего рода Тарасом Шевченко современных дней. До мозга костей пацифистом, при этом преданно, до самоотречения любил Киев и Украину. В этом году ему могло бы исполниться 50 лет. Говорят, что это возраст « золотого сечения», когда особенно бывает ярок интеллектуальный и моральный расцвет личности. Книжки Олеся можно купить в подземных переходах, на раскладках букинистов и найти на книжном рынке, несмотря на все иезуитские запреты властей.

Украинский писатель Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако, до сих пор новый президент не встретился с матерью Олеся, которая его об этом просила и ведь не встретится, что скорее всего. К слову о том, что Олесю могло бы исполнится 50 лет, официальные власти даже не обмолвились, словно не было этого замечательного человека, настоящего патриота Украины, которого занесли на сайт «Миротворец», а потом подло убили возле подъезда собственного дома. Действия нового президента тут как под копирку походят на действия его предшественника Петра Порошенко, с той лишь разницей, что Зеленский неожиданно решился на телефонный звонок президенту России, осудив при этом несостоявшийся телемост в Россией. Логику не ищите.

Этих депутатов уже не будет. Несите следующих

А тем временем, с приближением выборов, в окружении Зеленского обнаружилось немалое число недоброжелателей в лице политиков и депутатов. Одиозный депутат и радикал Игорь Мосийчук после задумки Зеленского о люстрации всех депутатов и чиновников, которые работали при Порошенко, неожиданно назвал его "маленьким драконом, вылупившимся из яйца". Люстрации, очевидно, боится. Зеленка и мусорный бак - самое то. Постмайданные расправы над чиновниками команды Януковича именно так и проходили, если кто помнит. Как будет на этот раз, никто предсказать не берется. Верховная Рада, наконец, самораспустилась. Этих депутатов уже не будет. Несите следующих.

А еще здесь все ставят Зеленскому в вину, что, мол столько дней уже прошло, как его избрали, а никакой программы развития Украины нет. Однако кредит доверия Зеленскому все еще довольно- таки высок, а рейтинг партии «Слуга народа» составляет 43%, но неуклонно падает на Востоке страны.

А какая тут может быть программа? Осталось только землю продать, а народ или разъедется окончательно или вымрет. Темпы бегства населения из Украины лишь усиливаются. Многие хотели бы Зеленскому теперь отомстить. К примеру, в пику президенту, который решил не проводить военный парад, теперь уже экс- премьер Украины Владимир Гройсман, который тоже идет со своей партией в Верховную Раду, пообещал- таки привести парад в день Независимости на внебюджетные средства. И все патриоты экс- премьера поддержали.

Но не все - так уж и завидуют и хотят отомстить Зеленскому. К примеру, Юлия Тимошенко настаивает на том, что готова помочь Владимиру Александровичу и хочет поделиться бесценным опытом . В соцсетях над этим маловероятным дуэтом даже подтрунивают, сравнивая политическую пару с Пугачевой и Галкиным. Уж очень хочется Тимошенко вновь стать премьер- министром Украины.

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук назвал Зеленского "маленьким драконом, вылупившимся из яйца".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Зе» - осенью "все порешает"?

Вообще особых достижений за дни президентства у Зеленского нет. Пока украинцы успели увидеть как затерроризирован канал «Ньюс-Ван» за попытку провести телемост с Россией. Как выстрелили из гранатомета в здание канала «112». И как начали вызывать журналистов на допросы в СБУ. Гендиректор «112-ого» Егор Бенкендорф обратился к президенту с требованием осудить теракт в отношении канала и прекратить запугивания СМИ. Но гарант Конституции оказался озабочен итальянским заключенным Маркивом, которому дали за убийство итальянского журналиста Ракелли 24 года тюрьмы.

Националисты даже пикет у итальянского посольства провели и считают, что это срок получил Маркив по наводке из России. Да и из гранатомета по зданию телеканала( эта версия уже прозвучала) тоже из Москвы жахнули.

Вчера остановилась послушать о чем говорит электорат от националистической партии " «Свобода», чей рейтинг по- прежнему низок и шансы пройти в парламент – минимальны. Возле палатки с агитаторами остановилась женщина лет 80 – ти, которая рассказывала молодым людям, что воровала яблоки, груши, сливы и все что - придется в колхозных садах времен СССР.

- Да, хлопцы дюже рисковала, тому що ненавижу оккупантив, - горячилась старушка с палочкой в спортивных летних бриджах. - А я инвалид первой группы. Ликив нэмаэ. Всэ дорого (лексика сохранена прим авт. ).

И политически подкованные молодые люди начали утешать бабушку, рассказывая той, чем хороша партия « Свобода», после чего плавно перешли критиковать нынешнюю медицину и тарифы.

Эх, бабушка, бабушка, да ты при оккупантах в раю жила. Неужели не помнишь ничего? И бесплатную медицину и все прочее?

Неподалеку от палатки партии «Свобода» на большом, накаченном резиновом боле ,с расцветкой в виде огромного футбольного мяча, качался агитатор из " Слуги народа". Молодой человек оказался родом из Донецка, где и сейчас живут его родители, которые не хотят ехать в Киев и остаются там под обстрелами, потому что найти работу после пятидесяти в Киеве и снимать тут жилье далеко не всем по- карману. Парень откровенничал ,что многие «донецкие» хотят вернуться в Украину и жалеют обо всем и очень хотят определенности и мира.

Политолог - о возможных арестах на Украине: Справедливо будет, если Порошенко сбежит из страны

- Мы в 2012 ом «Евро» провели, такие стадионы построили, аэропорт, Такой город разворотили! - сокрушался парень.

И в разговоре признался, что надежда на мир появилась, и что «Зе» - осенью" все порешает, а партия « Слуга народа» уже много делает (что именно — не сказал) и сделает еще больше. Да, дела говорят сами за себя.

На днях Зеленский обхамил депутата в Борисполе, назвав того разбойником, а кортеж президента врезался в Запорожской области в автобусы с детьми. К счастью, из детей никто не пострадал, да и гаранта там не было, к счастью.

В администрации президента, объясняя этот инцидент, пожаловались на «кадровый голод» : старые водители из команды Порошенко увольняются, а новых набрать теперь сложно. Может быть, поэтому с логотипа партии « Слуга народа» - убрали нарисованного маленького, веселого человечка, лихо катающегося на велосипеде. Управлять воющей Украиной, чья экономика лети в тартарары – это все – таки в не КВН играть и даже не на велосипеде кататься.

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