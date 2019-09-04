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Записки киевлянки: Украинские школьники уже не знают что такое «Великая Отечественная», но хотят говорить на русском

04 сентября 2019, 02:09  •  57 • В России

МОЛИТВА ЗА ТОВАРИЩА СТАЛИНА

В субботу мне посчастливилось познакомиться с удивительным стариком. Мы оказались с ним за одним столом, где горячо обсуждали памятную дату - 80-летие начала Второй мировой войны. Мужчина лет 85 что-то бормотал себе под нос на идише и я попросила его рассказать о себе.

Моему собеседнику было 8 лет, когда его семья бежала от расстрелов в Бабьем Яру, где погибли его близкие. Он и сейчас помнит, как их вместе с матерью и дедушкой везли в товарняке, заполненным углем, а над поездом низко-низко летел немецкий мессер, что даже было видно лицо фрица в шлеме.

- Не полетел этот товарняк с людьми под откос каким-то чудом, - рассказывал мне свою историю Абрам. Затем он перешел к воспоминаниям о жизни с матерью и дедом в Узбекистане.

- Голод, голод, голод. О, моя шейн менделе (с идиш можно перевести как «красивая утешительница» - ред.), - обратился он ко мне. - 75 грамм хлеба на человека, представляете? Кусочек хлеба, и на хлеб он похож не был, а больше на глину. Мама была провизором в мирной жизни, до войны, и когда мы бежали из Киева, то она захватила с собой саквояж с лекарствами и всякие порошки. Как она успела сообразить? Не знаю. Но потом, уже в Узбекистане, мама объявила всему аулу, что может лечить людей и к ней стали приходить узбеки на лечение. Ее даже роды звали принимать. Мать научилась все делать очень ловко. И нам узбеки давали в благодарность остатки плова. Это было такое счастье, которое невозможно передать словами. Мы ведь в первый год особенно голодали: ели отруби, лепешки, очистки картошки, подбирали фрукты с земли. Потом мама получила похоронку на отца, а дедушка заделался раввином. В одном доме даже организовали синагогу, куда приходили евреи в тюбетейках, потому что кип не было и нельзя было особо привлекать внимание. А знаете, шейн менделе, за что мы молились первым делом?

- За Победу?

- Это само собой. Но сперва все молились за товарища Сталина и его здоровье.

- Вы так все хорошо помните до сих пор?

- Да, до сих пор не стираются из памяти несколько картин: лицо немца в мессере с крестом, распластанные на окровавленном тряпье узбечки в черных кудряшках, плов, 75 грамм черного хлеба и сушеный урюк, от которого все время вздувался живот... И вот я, Абрам, старый идиот, теперь хожу по Киеву и спрашиваю молодых людей, знают ли они, что такое Великая Отечественная Война.

- И что молодые в Киеве вам отвечают?

- Большинство говорит про Вторую мировую. Или не знают вообще ничего. И не хотят знать про нас, шесть миллионов убитых евреев, и про все 23 миллиона погибших советских людей. И мне это непонятно. Неужели им ничего родители не рассказывали? - задавал сам себе вопросы старик. – Если я не умер от горя, когда ушла из жизни моя любимая жена Женя, с которой мы прожили 56 лет, то пусть Бог разрешит мне умереть от стыда за то, что мы не смогли объяснить и рассказать про Великую Отечественную, - с горечью закончил свой рассказ собеседник.

И НИКАКИХ ГЕРОЕВ АТО

Но Первое сентября это ведь не только известная историческая дата, но и День знаний, который пришелся в этом году на второе число. Встретила во дворе соседа Володю. Он сам ко мне подошел и попросил поздравить с началом учебного года. Поинтересовалась у него – как прошла линейка, спросила про настроение десятилетней дочки, которой никак не дается украинский язык и из–за чего оказался отбитым интерес к чтению, что очень огорчает отца.

- Вообще никакого пафоса не было, - ответил сосед.

- Про агрессию и оккупацию говорили? - поинтересовалась у Володи.

- Нет, ни словом не обмолвились и героев АТО никаких не было, как в прошлом году. На всю линейку дали ровно 15 минут, после чего погнали на уроки. А еще у нас в школе теперь есть факультатив русского языка! Причем бесплатный. И желающих учить русский в этом году очень много. Почти все из нашего класса записались, - не без гордости сообщил сосед.

В этом году младший сын президента Кирилл Зеленский тоже пошел в первый класс. Об этом сообщила его супруга Елена в своем Инстаграм, написав безупречный, протокольный пост на украинском. К обеду шли из школ училки, которые переваливались как утки под тяжестью огромных букетов. А дети и подростки, выходя из стен своих Альма-матер, облегченно говорили на русском между собой, что типично для Киева.

МАШИНКА ВРЕМЕНИ

Уезжая с Левого Берега, пересекая местные дворы, среди домов возле мусорного контейнера наблюдала сценку: молодой, крепкого сложения мужчина вынес мешок старых книг и журналов, вытряхнув те прямо на асфальт, а рядом поставил ручную швейную машинку.

Возле трофея остановился пожилой мужчина и уже собрался ее забрать себе, как к машинке подскочила худющая тетка и стала просить отдать ее ей. Объясняла, что она переселенка из Луганска, а у дочки начинаются уроки кройки и шитья в шестом классе.

- Может, шить научится, швеи везде требуются, - рассуждала женщина.

И тут они оба сцепились из-за этой рухляди не на шутку и стали тянуть каждый в свою сторону. В итоге мужчина, который крепче держал трофей, предложил женщине выкупить у него машинку за 200 гривен. Женщина в расстроенных чувствах даже достала кошелек, но тут я вмешалась в спор и пристыдила ушлого мужика, сказав, что видела, как минуту назад их совместную добычу просто вынесли на помойку. И мужчина отступил. Стал копаться в разбросанных книжках, которые никак не заинтересовали переселенку из Луганска. Та в полном восторге потащила добычу в свой подъезд, даже не попрощавшись.

- Ну вредная, какая! Заработать не дала, - пожурил меня беззлобно дед и стал быстро собирать книги, рассыпанные на асфальте. Старые, пожелтевшие, в основном - на русском языке - томик Чехова, двухтомник Лермонтова, Виктор Гюго, Эмиль Золя, множество детских, тоненьких книжек, которые дедок упаковывал в свой рюкзак, просто с какой-то бешеной скоростью, как это делают опытные собиратели макулатуры.

На асфальте осталась лежать сиреневого цвета книжка «Твори» (произведения) Чайковского. Вот эту книжку, изданную в Киеве в 1982-м, я забрала с собой. На последней странице обнаружила обрывок газеты "Правда" со словами и нотами гимна СССР и подумала, что русский образованный, культурный уходит в небытие и все более непонятным становится за что же здесь, в Киеве, «зацепиться». Здесь теперь не желают знать про Великую Отечественную, читать книги на русском, а власти с упорством носорогов продолжают заниматься декоммунизацией, вместо того, чтоб заниматься экономикой и образованием, которые деградируют год от года. А нотный сборник непременно подарю своей знакомой, которая преподает в музыкальной школе. И радует, что хотя бы Чайковского переписать не получится.

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