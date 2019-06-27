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Записки киевлянки: Украина ждет веселых выборов и плохого урожая

27 июня 2019, 23:24  •  76 • В России

В Киеве Окружной суд неожиданно отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича, признав прошлое решение незаконными. Тем временем в Харькове украинские «патриоты» сбивали таблички с названием проспекта в честь маршала Жукова. Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, пообещал бороться за возвращение проспектам имен Бандеры и Шухевича.

«Патриотическая общественность» уже заявила о якобы незаконном решении киевского суда, которое выиграла бесстрашная Елена Бережная. Но кто здесь решения судов исполняет? А никто.

Политическая турблентность при этом в Киеве нарастает. Город снова окружен палатками и бигбордами с портретами кандидатов в Верховную Раду нового созыва. К примеру Илья Кива, призывавший взрывать автобусы курсирующие между Киевом и Донецком, вдруг стал «ватником» и полностью поменял риторику. Теперь Кива за мир, а не за войну и за все хорошее, против всего плохого.

Но народ ему, майдановцу, не забыл ничего.

- Кива – еще тот фрукт. Веры ему нет, - говорят между собой киевляне.

Да веры тут особо никому нет и не было никогда. Была вечная наивность, что кто-то придет и все за украинцев решит.

Вышла во двор. Навстречу соседка катит тележку с газетами от местного депутата. Газетку женщина сует прямо в руки:

- На выборы опять Мария Петровна подвизались? - поинтересовалась я у пенсионерки, которая работал на недавних выборах президента Украины и активно укатывала соседей по дому голосовать за Зеленского.

- Да, прибавка к пенсии нужна. Разве на пенсию сейчас в Киеве проживешь? Вот у меня 45 лет стажа, а толку? Я дам вам визитку его, и вы тоже можете подзаработать. Но предупреждаю, что ходить по подъездам надо каждый день и заходить в каждую квартиру - говорит Мария Петровна и уточняет, что штаб кандидата проверяет и требует отчет о работе раз в неделю.

В Киеве кипит уличная политическая жизнь. Вот и лидер группы "Океан Ельзи" музыкант Святослав Вакарчук собрался в Раду со своей партией "Голос".Фото: REUTERS

- И сколько же они вам за это платят? - на что женщина не обиделась и призналась, что пообещали большую премию, если те, за кого она агитирует, победят на выборах.

- Вы, требуйте от него, требуйте, все что он обещает в своей программе, - горячо уверяла вспотевшая на жаре тетя Маша.

Нехотя взяла газетку, посмотрела на портрет выдвиженца. Костюм - синий, галстук - в полоску (неизменные атрибуты), глаза - синие, улыбка — широкая. Кандидат в депутаты обещает открыть новые детсады с бесплатными уроками английского языка в нашем районе, спортплощадки и запустить электронную демократию. «Украина в смартфоне» это новый хит от Зеленского.

К слову, в ближайшее время на украинские экраны вернется сериал «Сваты». А там, гляди, до «Одноклассников» и «Вконтакте» - рукой подать. Да и надежды на то, что людей за взгляды преследовать не будут - тоже появляются, хоть и слабые. Только вот в программках большинства кандидатов в депутаты есть что угодно, кроме русского языка. Там вообще про русских Украины ничего нет. Ни слова.

А вот патриоты, как выяснилось, после ухода Петра Алексеевича, оказались банальными ворами. Вышиванки и все патриотические символы здесь использовали как отмычки к сейфу с награбленным. Сейчас проходят обыски у бывшего советника Порошенко Юрия Бирюкова. К слову, после проигрыша Порошенко нет теперь никаких акций на шоколадки "Рошен", а ведь перед выборами - были сплошь акции и скидки. А теперь, накось, вот выкуси. Нет халявного шоколада вам.

Лето – время отпусков, а у киевлян нет денег, чтоб поехать отдохнуть, у многих даже нет возможности подлечиться. Вся система чахлого санаторно-курортного лечения практически разрушена.

Неподалеку от Майдана Незалежности стоит "Железный трон Востока".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разговорилась я тут с одной знакомой – любительницей курортов с лечением. Сегодня в санаториях Украины Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей – цены подскочили до небес. За номера с грязными обоями сорокалетней давности дерут баснословные деньги.

- Вам воду в ванную холоднише, пани, чи теплише? - говорит ласковым голосом медсестра и бесплатно может сделать ровно наоборот, а то и вовсе скажет, что воды нет. А горничная, если не дать 10 гривен (около 25 рублей, - ред), за швабру не возьмется, - рассказывает женщина. А теперь еще в санаториях лечат свои раны герои АТО. Они по ночам бухают, орут, а днем отсыпаются.

Никакого отдыха, а просто зря и на ветер выброшенные деньги, - сетует знакомая. Многие киевляне вынуждено остаются на лето в городе, практически полностью парализованным пробками из-за ремонта «уставших» мостов.

В переходах метро – однако, прохладно и звучит музыка.

Женщина лет 60-ти и тянет на тележке тяжеленный аккордеон в старом, обшарпанном, кожаном чехле.

Почти каждый день встречаю ее возле метро. Она любит музыку Пахмутовой, особенно «Надежду - мой компас земной" и еще любит вальс из фильма "Мой ласковый нежный зверь".

- Удается заработать или нет? – спросила пожилую музыкантшу.

- Нет, почти перестали подавать. Тяну эту бандуру в шесть утра, пока откроется метро и надо ведь что-то такое сыграть, чтоб в душу запало и чтоб понравилось, а сейчас никто почти не подает, даже если мелодия красивая. Народ обнищал совсем. Вот я раньше на заводе работала, а после работы - в самодеятельности играла. И нам даже премии давали тем, кто играл или пел. И концерты у нас были к разным датам. А сейчас что? Заводов нет. Везде капитализм. Да и какой Зеленский президент? - сердится женщина.

Эксперт: У Киева нет задачи вернуть моряков - им нужен скандал

И действительно. Зачем ему это президентство? Мог бы шутить про Путина в своем «95-м квартале» и это было бы безопаснее в разы.

- А что сегодня играли? - спросила женщину.

- Да какая разница? - сказала музыкантша.

И мы пошли в разные стороны. Украина вся еще идет в разные стороны: Донбасс - в Россию, а Киев - ведет всех насильно в Европу.

Народ тут, если говорить откровенно, Зеленского пока вообще за президента не считает. Все ждут выборов, но при этом предвыборный лейтмотив в Киеве один: Украина – житница. Испокон веков кормила нищую Россию. В этом году, к слову здесь плохой урожай всего. Об этом только и говорят. Не будет яблок, не будет персиков и слив. Вишня опадает, смородина опадает, картошка сохнет, огурцы вянут, помидоры скукоживаются и их жрет что-то черное и те отваливаются от куста. Продается все турецкое, привозное, невкусное. Аграрная держава что-то вообще выдохлась совсем и даже из ПАСЕ от обиды на Россию ушла.

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