Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидно...
Прибалт не нужен: Россия закрыла торгпредства у незалежников (Руслан Осташко)
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
Главная / В России

Записки киевлянки: У нас такое состояние медицины, что от гриппа умирают все чаще. А тут пришел короновирус...

05 марта 2020, 17:00  •  97 • В России

Случаи коронавируса удивительным образом совпали с отставкой премьер-министра Украины. Вообще вся украинская политическая неделя выглядела как катание на американских горках, потому как самокат премьера Гончарука, наконец, сломался, а президент понял, что государство- не смартфон.

Чумной бунт. Серия вторая

Украинское общество неожиданно выяснило, что коронавирус есть уже не только в Новых Санжарах Полтавской области, но в патриотических, промайданных Черновцах, где местное население применило также тактику осады супруги заболевшего гастарбайтера из Италии. Жителям Черновцов удалось сплавить жену, подхватившего вирус, в обсервацию.

На фоне эпидемии в Киеве в свою очередь власть заявила, что в ближайшее время вернет санитарно-эпидемиологическую службу, которую после революции 2014 года уничтожили не без помощи Ульяны Супрун, ставшей тогда и. о. министра здравоохранения революционной Украины.

Во многом, именно благодаря Супрун, тут не смогли справиться с эпидемией кори, выведя страну по количеству заболевших в мировые лидеры.

Случаи коронавируса удивительным образом совпали с отставкой премьер-министра Украины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня здесь готовы распустить туберкулезных больных по домам, грозятся лечить тех по скайпу (это не шутка), а населению ничего не остается как блокировать в своих квартирах и домах тех, у кого подозревают коронавирус.

Как известно, в Украине нет тест – систем, причем у России их принципиально не хотят брать даже бесплатно. И пока здесь пугают друг друга смертельным вирусом, устраивая потасовки, в Запорожской области умерла школьница от открытой формы туберкулеза, успев заразить учительницу, которая помогла несчастной девочке с учебой, приходя заниматься к той на дом. Да что тот коронавирус! Состояние медицины тут столь печально, что от гриппа тут умирают все чаще.

В прошлом году от обычного, тяжелого гриппа умерла наша соседка по подъезду в 56 лет, и её сын, веселый парень Артем собирал деньги похороны. Когда женщину привезли в больницу в тяжелом состоянии, с пневмоний, то несчастной не хватило аппарата ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких) потому что на ИВЛ в больнице уже была очередь из обреченных, и та не успела им воспользоваться.

Критически настроенные киевляне об эпидемии коронавируса думают со страхом и ужасом, поскольку даже в столице не хватает реанимационной аппаратуры, или та вся дышит на ладан. Правда, местные власти уже якобы готовят инфекционные отделения для больных опасной инфекцией, при этом все подробности держатся в каком- то невероятном секрете. Есть мнение, что больных китайской инфекцией будут лечить по домам, потому что их тут просто лечить негде. И пока неудачники из Кабмина Гончарука проводят свои разборки в парламенте, народ тут все решает, как умеет: в одном селе Черновицкой области, жители заперли в доме семью, которая вернулась из Китая и даже грозятся спалить дом, если те выйдут на свой огород, смежный с соседями.

Так встречали эвакуированных из Китая украинцев свои же земляки под Полтавой.Фото: REUTERS

Как защитники группы «Сеть» готовы оправдать любое преступление если оно годится для шатания режима

9 мая больше не празднуем

Перед громким политическим шоу, под названием отставка Кабинета министров», наконец –то власть освободила себя от такой моральной пытки, как празднование 9 мая. О чем сообщил теперь уже тоже экс-министр иностранных дел Пристайко, пообещав празднование 8 мая как Европе, а не 9 – ого.

- «Вставай страна огромная», - спел по этому случаю в парламенте депутат от «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович, обещая празднование Дня Победы по всей стране, крупных городах , преимущественно Юго- Востока Украины . На него поначалу смотрел напряженно и испуганно спикер Разумков, начальственное положение которого вынуждало язвительно улыбаться: мол, спасибо большое за выступление, Вадим Зиновьевич, но мы все равно сделаем все по-своему. Однако надо знать депутата Рабиновича, который всегда был крепким орешком, а после исполнения известной песни, Вадим Зиновьевич пообещал отставку премьер – министра, что и произошло.

Только вот дело ведь не в праздновании 9 мая, а в том, что ценности украинцев противоположно разнятся, при этом власть четко понимает кого назначать героями, а кого -оккупантами и их пособниками.

- Реванш, пророссийские силы берут, реванш. Повертаются бело-голубые бандиты Януковича, - подслушала я обрывки разговоров в Киеве после вчерашних громких отставок.

- А хотите спрогнозирую- что будет дальше? Будут бунты. Все захлебнется в местных бунтах, - гудят во дворах киевляне, обсуждая как вирус, так и провальный Кабмин.

В свою очередь, вновь назначенный премьер- министр Денис Шмыгаль, обычный топ- менеджер с техническим образованием и по совместительству бизнесмен, пообещал, что не планирует никаких уступок России, поклялся не допустить эпидемию коронавируса и обнадежил тем, что готов изменить зарплаты министров в сторону их уменьшения.

«Разбомбленные Россией» больницы в Сирии целы

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая навещает эвакуированных из Китая украинцев, помещенных на карантин в санаторий в Новых Санжарах.Фото: REUTERS

А президент Зеленский, периодически впадая в артистический раж, как бы недоумевал весь день: почему никуда не девается коррупция и по ходу дел также выяснил для себя, что государство ничего общего не имеет со смартфоном.

Да и разве украинская коррупция куда- то может деться или исчезнуть? И если говорить образно, то она никогда ничего не стеснялась, отлично себя чувствует и сидит на видном месте, на бархатной подушечке со стразами, как истинная королева украинской политики. Непонятно только – чему так удивляется президент, который не далее как совсем недавно, в своем «95-м квартале», все это ядовито высмеивал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
05 марта 2020, 01:30
«Нет ни у кого в мире»: как новейшая радиолокационная станция усилит возможности российских роботов и БПЛА
05 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Мы реально на самом высоком уровне находимся
05 марта 2020, 00:30
«Ничего критического»: Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
05 марта 2020, 15:00
Украинцы и белорусы не будут показывать язык, получая паспорт РФ
05 марта 2020, 16:30
«У них кровь на руках, хотят её смыть»: RT поговорил с активистом, который провёл собственное расследование дела «Сети»
05 марта 2020, 16:00
Лазерный комплекс «Пересвет» в России: что это такое и где применяется
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2020, 14:35
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
03 марта 2020, 06:35
Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи?
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России вызвали смятение
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
29 февраля 2020, 15:39
Война точно будет. Победителя определит Россия
03 марта 2020, 22:35
"Российская чума" без боя взяла пытавшего и убивавшего русских на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.