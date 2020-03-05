Записки киевлянки: У нас такое состояние медицины, что от гриппа умирают все чаще. А тут пришел короновирус...

Случаи коронавируса удивительным образом совпали с отставкой премьер-министра Украины. Вообще вся украинская политическая неделя выглядела как катание на американских горках, потому как самокат премьера Гончарука, наконец, сломался, а президент понял, что государство- не смартфон.

Чумной бунт. Серия вторая

Украинское общество неожиданно выяснило, что коронавирус есть уже не только в Новых Санжарах Полтавской области, но в патриотических, промайданных Черновцах, где местное население применило также тактику осады супруги заболевшего гастарбайтера из Италии. Жителям Черновцов удалось сплавить жену, подхватившего вирус, в обсервацию.

На фоне эпидемии в Киеве в свою очередь власть заявила, что в ближайшее время вернет санитарно-эпидемиологическую службу, которую после революции 2014 года уничтожили не без помощи Ульяны Супрун, ставшей тогда и. о. министра здравоохранения революционной Украины.

Во многом, именно благодаря Супрун, тут не смогли справиться с эпидемией кори, выведя страну по количеству заболевших в мировые лидеры.

Случаи коронавируса удивительным образом совпали с отставкой премьер-министра Украины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня здесь готовы распустить туберкулезных больных по домам, грозятся лечить тех по скайпу (это не шутка), а населению ничего не остается как блокировать в своих квартирах и домах тех, у кого подозревают коронавирус.

Как известно, в Украине нет тест – систем, причем у России их принципиально не хотят брать даже бесплатно. И пока здесь пугают друг друга смертельным вирусом, устраивая потасовки, в Запорожской области умерла школьница от открытой формы туберкулеза, успев заразить учительницу, которая помогла несчастной девочке с учебой, приходя заниматься к той на дом. Да что тот коронавирус! Состояние медицины тут столь печально, что от гриппа тут умирают все чаще.

В прошлом году от обычного, тяжелого гриппа умерла наша соседка по подъезду в 56 лет, и её сын, веселый парень Артем собирал деньги похороны. Когда женщину привезли в больницу в тяжелом состоянии, с пневмоний, то несчастной не хватило аппарата ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких) потому что на ИВЛ в больнице уже была очередь из обреченных, и та не успела им воспользоваться.

Критически настроенные киевляне об эпидемии коронавируса думают со страхом и ужасом, поскольку даже в столице не хватает реанимационной аппаратуры, или та вся дышит на ладан. Правда, местные власти уже якобы готовят инфекционные отделения для больных опасной инфекцией, при этом все подробности держатся в каком- то невероятном секрете. Есть мнение, что больных китайской инфекцией будут лечить по домам, потому что их тут просто лечить негде. И пока неудачники из Кабмина Гончарука проводят свои разборки в парламенте, народ тут все решает, как умеет: в одном селе Черновицкой области, жители заперли в доме семью, которая вернулась из Китая и даже грозятся спалить дом, если те выйдут на свой огород, смежный с соседями.

Так встречали эвакуированных из Китая украинцев свои же земляки под Полтавой.Фото: REUTERS

9 мая больше не празднуем

Перед громким политическим шоу, под названием отставка Кабинета министров», наконец –то власть освободила себя от такой моральной пытки, как празднование 9 мая. О чем сообщил теперь уже тоже экс-министр иностранных дел Пристайко, пообещав празднование 8 мая как Европе, а не 9 – ого.

- «Вставай страна огромная», - спел по этому случаю в парламенте депутат от «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович, обещая празднование Дня Победы по всей стране, крупных городах , преимущественно Юго- Востока Украины . На него поначалу смотрел напряженно и испуганно спикер Разумков, начальственное положение которого вынуждало язвительно улыбаться: мол, спасибо большое за выступление, Вадим Зиновьевич, но мы все равно сделаем все по-своему. Однако надо знать депутата Рабиновича, который всегда был крепким орешком, а после исполнения известной песни, Вадим Зиновьевич пообещал отставку премьер – министра, что и произошло.

Только вот дело ведь не в праздновании 9 мая, а в том, что ценности украинцев противоположно разнятся, при этом власть четко понимает кого назначать героями, а кого -оккупантами и их пособниками.

- Реванш, пророссийские силы берут, реванш. Повертаются бело-голубые бандиты Януковича, - подслушала я обрывки разговоров в Киеве после вчерашних громких отставок.

- А хотите спрогнозирую- что будет дальше? Будут бунты. Все захлебнется в местных бунтах, - гудят во дворах киевляне, обсуждая как вирус, так и провальный Кабмин.

В свою очередь, вновь назначенный премьер- министр Денис Шмыгаль, обычный топ- менеджер с техническим образованием и по совместительству бизнесмен, пообещал, что не планирует никаких уступок России, поклялся не допустить эпидемию коронавируса и обнадежил тем, что готов изменить зарплаты министров в сторону их уменьшения.

«Разбомбленные Россией» больницы в Сирии целы Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая навещает эвакуированных из Китая украинцев, помещенных на карантин в санаторий в Новых Санжарах.Фото: REUTERS

А президент Зеленский, периодически впадая в артистический раж, как бы недоумевал весь день: почему никуда не девается коррупция и по ходу дел также выяснил для себя, что государство ничего общего не имеет со смартфоном.

Да и разве украинская коррупция куда- то может деться или исчезнуть? И если говорить образно, то она никогда ничего не стеснялась, отлично себя чувствует и сидит на видном месте, на бархатной подушечке со стразами, как истинная королева украинской политики. Непонятно только – чему так удивляется президент, который не далее как совсем недавно, в своем «95-м квартале», все это ядовито высмеивал.