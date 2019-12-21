Записки киевлянки: Скоро на Украине ничего не будет: ни книг, ни кино, ни памятников

УЖЕ И ГОРЬКОГО ПОВАЛИЛИ

В трамвае, за моей спиной сидит мама с ребенком лет двух и читает ему сказку "Три поросенка". Говорит молодая женщина с сынишкой на русском, причем очень хорошем, а мальчик пытается повторять слова за мамой, которая поизносит вслух: «Машинка, елка, кондуктор, горка, бетономешалка, светофор». К слову, никто к ним с замечаниями не лез, что уже хорошо.

И кому мешает русский язык здесь? Зачем его запрещать? Маме мальчика я сделала комплимент: мол, приятно, когда родители учат мальчика русскому, несмотря на запреты. А в ответ молодая женщина призналась, что делают это сознательно и принципиально, потому что в садике только украинский, а воспитательницам запрещено говорить на русском с детьми.

– Дети пластичны, а время перемелет и этот перекос, - с надеждой говорит мудрая мама двухлетнего малыша и выходит из трамвая.

Еще один попутчик - парень лет 20-ти в скромной курточке читает рядом со мной книжку - страницы которой- желтые прежелтые. Спросила – что за книжку читает - оказалось Константина Федина, роман "Города и годы".

- Ну и как? Нравится?

- Да, говорит, мощно. Люблю советских писателей, – ответил не без удовольствия круглолицый молодой человек и поделился, что полное собрание сочинений Федина досталось ему случайно на букинистическом рынке, куда он ходит регулярно за книгами на русском. Этот пожелтевший раритет ему отдали бесплатно: полное собрание сочинений Федина пропадало в картонном ящике на асфальте, у стоявшего возле них бомжеватого вида мужичка. А вообще подобные книги можно купить в Киеве за 10 гривен (25 рублей) или обнаружить на помойке или получить в подарок. Новых книг на русском языке здесь давно нет.

На прощание посоветовала почитать ему Василия Гроссмана "Жизнь и судьба". На что молодой киевлянин ответил, что он знает об этой книге, которую уже запланировал прочесть в ближайшее время. Однако далеко не у всех такая тут любовь к русской литературе.

На днях в Харькове, вандалы повалили памятник Максиму Горькому. Ничего не будет: ни книг, ни кино, ни памятников. Один сплошной Бандера пока тут будет, причем если этому имени публично не поклоняться, то можно и огрести от патриотов. Может быть, поэтому президент страны Зеленский успел поддержать футболиста - бандеровца Романа Зозулю, чтоб уж не очень огорчать радикалов, в чьих «достижениях» тут стали все больше почему-то сомневаться простые киевляне.

ГЕРОИ ПОШЛИ НЕ ТЕ

На днях выходила за водичкой к бювету. И вот что интересно: а народ тут героев АТО прямо вслух костерит. Женщина в возрасте жалуется мужичку средних лет, что у нее в доме, в парадном, живет буйный герой АТО

- Я, говорит, вбывал, вмию цэ робыть и буду вбывать, - процитировала женщина своего соседа-хероя.

- Да, вот, что вы от них хотите? Это ж шакалы. Ребеночка убили за 20 тысяч баксов и ведь могут отпустить убийцу на поруки. А журналиста за что этого убили? - риторически вопрошал мужчина, поддерживая беседу с женщиной и перечисляя громкие преступления националистов в Киеве.

Водичка себе текла из крана, которая, как известно, и камень точит, а собеседники из очереди наливали пластиковые канистры и расходились по домам. Как бы не были здесь взвинчены и запуганы киевляне, еще совсем недавно подобное публичное обсуждение "героев" АТО было практически невозможно и даже чревато последствиями.

Однако спешить с прогнозами пока рано: Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест одного и подозреваемых в убийствах на Майдане - одиозного рейдера и экс-депутата Пашинского. А, значит, и его дело может рассыпаться, да и «посадок» Порошенко уже никто особо от Зеленского не ждет.

«ЛАСКОВЫЙ МАЙ» И БАНДЕРА

С памятника Щорсу, наконец-то сняли жовто-блакитную сетку, которая укрывала монумент несколько лет по требованию радикалов. На постаменте, красивом бежево- коричневом мраморе, выцарапано слово "Кат" большими буквами, которые так и не закрасили. В тоже самое время Киев утопает в предновогодних ярмарках и яркой иллюминации, однако все эта роскошь не касается спальных районов, где – по-прежнему доминируют уличные базары, торговля с асфальта и бросается в глаза заметная бедность.

Покупала овощи на таком вот местном базарчике, где уже вовсю торгуют елками и новогодними игрушками. Бабуля, которая продала мне пучок петрушки, поделилась, что из-за аномально-теплой погоды в ее тепличках хорошо растет зелень, причем такого не было в декабре никогда.

- Нэ вмыкаемо оплэння. Якось будэ. В прошлом году куб газа стоил 6 гривен, в этом - 8. Субсидии нэма. Ничь обогрева - 160 гривен, а это 20 кубов по счетчику, – делится со мной на суржике селянка.

И покупатели ей вторят, что ничего хорошего от Зеленского не ждут.

- Нет, вы только подумайте: Доллар падет, а цены растут и растут. Килограмм сосисок стоит уже 160 - гривен, а там - соя, бумага, клей. Раньше говорили: потому что это доллар растет. А сейчас почему же так? - жалуется дама в элегантной черной шляпке и поношенной шубке, покупая пучок зеленого лука. На рынке из динамика несется на всю округу песни группы «Ласкового мая».

Многие жители столицы стараются на длинные новогодние праздники уехать из Киева как можно дальше.

Вот только, к сожалению, с марта 2020 года в Россию можно будет въехать из Украины исключительно по загранпаспорту. Такое жестокое постановление принял Кабмин Украины, вопреки желаниям граждан, связанных с Россией. А железнодорожные билеты на оставшиеся единичные поезда, следующие в Москву, раскуплены вплоть до 20-го января.

Каким будет этот новый 2020-й год? Как пройдут праздники в столице, где 1 января вот уже много лет националисты празднуют день рождения Степана Бандеры, наводя страх на киевлян?

Но почему-то хочется надеяться на лучшее. Ведь выбирая шестого президента Украины, 73 % населения верили, что на эту многострадальную землю придет, наконец, долгожданный мир. Неужто верили зря?