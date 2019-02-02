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Записки киевлянки: Предвыборная Украина — это соревнование в ненависти к России

02 февраля 2019, 02:09  •  12 • В России

«Холодный мир» на фоне эпидемии

Киев постепенно превращается в очень мрачный, средневековый город. Факельные шествия, которые тут стали традиционными и частыми, добавляют к картине особый, какой- то поистине босховский колорит. За какие – то пять лет из веселой, щедрой, гостеприимной столицы огромный город стал походить на «притулок» (есть такое слово в украинском) для людей, живущих одним днем. Многие киевляне живут на чемоданах, с чемоданным, зачастую непредсказуемым и озлобленным настроением. Однако, немалое число покорителей украинской столицы живут с настроением успеть урвать как можно больше, а многим - в особенности постмайданным депутатам и политикам - это вполне удалось, и от власти они добровольно ни за что не откажутся. Европа мрачна. Украина, да, цэ Европа.

В транспорте все кашляют и обсуждают врачей, которые больше не приходят к больным, а консультируют по телефону. Женщина в автобусе рассказала, что ее муж 57 -ми лет лежал с температурой 39,5 трое суток и едва не отдал концы, как она образно, по- народному, выразилась Мужичину спасла медсестра, которую удалось уговорить прийти и поставить капельницу, разумеется, за деньги. В стране перманентного кризиса бушует эпидемия кори. Разговоры о болезнях, как и страх заразиться и заболеть- повсеместны. Больницы переполнены, больные лежат в коридорах и лечатся за свой счет.

При этом, политическая жизнь на фоне эпидемий входит в зону высокой турбулентности. Агитационные палатки, раздача газет на каждом перекрестке, уличные и телефонные соцопросы, гневное обсуждение кандидатов, дорогие партийные съезды политиков-конкурентов стали частью киевских будней и все больше напоминают дежавю. Кандидаты в президенты вываливают друг на друга тонны лжи, компромата и обвинений.

Беспрецедентная президентская гонка, которую можно смело назвать "Во всем виновата Россия и Путин» движется к кульминации, развязке. Поговаривают, что народ уже делает ставки как в букмекерских конторах.

Вот правда по-настоящему, со "своих" кандидаты в президенты особо не спрашивают: ворон ворону глаз не выклюет.

Разве что кандидат в президенты Юлия Тимошенко беспрестанно угрожает действующему президенту ответить за коррупцию. Словно она, как опытный политик никакого отношения к этому явлению со времен незабвенного Павла Лазаренко не имеет и не имела. Большинство украинских политиков, которые сделали в своих программах ставку на войну, не успокаиваются. И на этом фоне Петр Алексеевич Порошенко внезапно объявляет, что нужен «холодный мир» с Россией, чем обескураживает как многих единомышленников, так и своих оппонентов.

Возле метро наблюдала, как раздают газетку кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Газетку взял мужик лет пятидесяти и произнес в пространство:

- Вот Гриценко, он порядочный человек, но слабак, хоть и за войну с Россией, - резко заявляет киевлянин.

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Юлия Тимошенко беспрестанно угрожает действующему президенту ответить за коррупциюФото: REUTERS

«Остановите на улице Петлюры»

И чтоб оборвать опасную дискуссию, пришлось поспешить в маршрутку, в которой молча выглядывать в окно на падающий снег. Слышу, как девушка просит водителя остановить на улице Симона Петлюры. Да- да, того самого, которому киевская власть открыла новенький барельеф совсем недавно.

К слову сказать, много лет назад улицу Коминтерна переименовали в улицу Петлюры. Переименование произошло еще при президентстве Виктора Ющенко. Киевляне и тогда особо не возмутились. Да и сейчас помалкивают.

А я сразу вспомнила, как мне удалось застать в живых жертву петлюровского погрома. Лет семь – восемь назад этой коренной киевлянке было уже 92 года. Женщина, которую звали Сарра, была практически незрячей, но говорила хорошо и связано.

В то время, почти сто лет назад, она была совсем малышкой. О спасении ей рассказала ее мать и это не легенда, а леденящая кровь трагическая история семьи.

Дедушку Сарры петлюровцы зарубили саблями прямо в доме. Ночью всей семьей они бежали в овраг, где сидели, укрывшись сосновыми ветками, а мать Сарры затыкала малышке рот, чтоб та не кричала, не плакала, чтобы их не обнаружили. Везде шла стрельба. Спустя сутки к ним прибежали соседи и разрешили выходить из укрытия. Измученное и до смерти запуганное семейство вернулось в разграбленный дом. Дворы на Подоле были залиты кровью. Евреи вместе с соседями хоронили близких и друзей. По всем домам стоял настоящий вой, а маленькие дети играли в похороны.

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Иногда кажется, что события столетней давности вернулись сюда, на эту обильно политую кровью землюФото: REUTERS

Иногда кажется, что события столетней давности вернулись сюда, на эту обильно политую кровью землю, и ничего особо не изменилось, а картинки современной Украины сами возвращают в прошлое, гениально описанное Михаилом Булгаковым.

Когда, когда наша жизнь хоть немного прояснится, а мы увидим будущее, которое будет хоть как-то легче настоящего? Когда мы будем спокойны за своих детей, которые обсуждают страны, куда лучше отсюда уехать? Но пока киевляне наивно ждут выборов, словно те тут что-то изменят. А может, вся эта бурная политическая жизнь, замешанная на ненависти к России, она как корь, как тяжелая, инфекционная болезнь скоро пройдет, и Украина выздоровеет? Как хочется в это верить. Один вопрос: «Когда?»

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