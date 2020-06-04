Записки киевлянки: На Украине осуждают погромы в США, будто не было своего Майдана

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ ОТЛИЧНО ЖИТЬ НА $200 В МЕСЯЦ

В прошлые выходные Киев отметил День города. В последние дни мая природа обрушила на столицу проливные, холодные дожди, да и карантин, который все еще продолжается, но уже в мягком, эластичном варианте, не позволил многим киевлянам погулять по городу. Правда, и отмечать особо нечего, а Киев уже давно перестал быть для многих любимым, потому что не может быть для настоящего киевлянина родным город с проспектом Бандеры, улицами Петлюры и Маккейна, при этом без памятника Ленину, который находился под патронатом ЮНЕСКО, с закрытым жовто-блакитной сеткой памятником Суворову и памятником Щорсу, на котором нацарапано "Кат" (палач, - авт.).

Не может быть для киевлянина праздником и тот факт, что многомиллионный город теперь говорит на суржике, с переходами на львовскую «гвару» вместо плавного, мягкого, но хорошего русского. Да и не ходили киевляне толпами по городу в вышиванках, как крестьяне. Не было этого. Моя бабушка по отцу Надя великолепно вышивала. Она вышивала подушки, накидки, салфетки, картины по известным репродукциям художников. В этом году в День вышиванки, который тут теперь отмечают официально, киевляне почти не одели расшитых платьев и сорочек, а вот вышитые маски встречаются. К слову, никто никогда вышиванку не запрещал, но и не навязывал киевлянам сельский культ с такой яростью, как в последние годы, превратив народную рубашку в униформу псевдопатриотов.

Обнищавшие за последние 6 лет киевляне не радуются тому, что президент Зеленский официально разбогател, а его состояние согласно декларации, уже 29 миллионов долларов, включая коллекцию часов, а также недвижимость, в том числе в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

Простым людям он высокомерно пояснил, что жить на 5 тысяч гривен (13-14 тысяч рублей или 200 долларов) в месяц можно просто отлично. И до сих пор почему- то не посадил своего предшественника - Петра Порошенко, ставшего долларовым миллиардером. Впрочем, лучше от этого жизнь простых людей вряд ли станет.

СОСТОЯНИЕ - РАСТЕРЯННОСТЬ

В честь праздника, после дождя вытащила велосипед для прогулки.

Кстати, о велосипедах, коих в Киеве стало необычно много. В наше парадное приезжал велорикша, развозчик, с огромным желтым чемоданом за спиной, похожим на дом. Он привязывал свой велосипед и закрывал специальным ключом, признавшись, что у его коллег украли велосипеды безвозвратно:

- Воры плоскогубцами китайский резиновый замок перекусывают и угоняют за минуту, - доверительно сообщил парень.

Почему-то подумалось, что этому молодому человеку Украина не предложит никакой особой работы, кроме как на велосипеде развозить заказы, либо двинуть в АТО, либо - на клубнику в Польшу.

Обнаружила, совершая велопрогулку, что закрылись два наших местных ресторана, где отмечали дни рождения, свадьбы, поминки. Теперь, в Киеве около 50% ресторанов уже не откроются никогда, а желающих пообедать в одноразовой посуде (санитарное предписание) мало.

Если охарактеризовать состояние украинцев, то, пожалуй, это растерянность. Сейчас видно, что у многих ориентиры потеряны, но при этом киевляне осуждают протесты в США, словно не было их собственного Майдана в 2014–м.

Здесь долгое время было удобно обвинять во всем Россию, но карантин, обнаружил, что власть здесь ничем не хочет помогать простым людям. Киевляне больше обеспокоены дикой волной преступности, захлестнувшей столицу Украины, что агрессией России не объяснишь.

В последние дни мая обычно здесь проходили шумные последние звонки, с распеванием гимна, вышиванкам, героями АТО в качестве почетных гостей, среди которых, как выяснилось, полно откровенных бандитов. А теперь и последних звонков нет.

ВАЛИТЬ В РОССИЮ

Скорее всего в этом сезоне не будет летних спортивных лагерей и не будет никаких поездок никуда. Да не на что ехать: у людей нет денег. Две девчонки обсуждали, что как только откроется граница с Россией, то надо валить из этого Киева и не возвращаться.

- А кто примет то? В России тоже сейчас непросто.

- А у меня тётка в Белгороде, примет на первое время, - отвечает подружка.

Киев, который когда-то казался большой, вальяжной, огромной, широкой, чистой рекой, где водится рыба, а в лугах земляника, - мельчает и усыхает. И вот эта река возможностей становится похожей на забитый всякими ветками, камнями, мусором, тонкий ручей. Но он все еще пробивается, и упорно устремляется куда-то благодаря хитрости и трудолюбию простых украинцев.

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